Тур: 11. Стадион: Украина.
0'
8' Желтая карточкаКлименко Владислав
1:0
10' ГолBruno Roberto
14' Желтая карточкаПедросо Жан
18' Желтая карточкаVadym Vitenchuk
48' Желтая карточкаСуханов Сергей
60' Желтая карточкаЧачуа Амбросий
87' Желтая карточкаArtur Ryabov
90'+6
Ход матча
10'
14'
18'
48'
60'
87'
47
Педросо
Жан
26
Костенко
Ян
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
47 Педросо ЖанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
26 Костенко ЯнНападающий
- Запасные игроки
-
44 Сакив ТарасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Кузык ОрестПолузащитник
-
10 Невес ИгорНападающий
-
-
16 Artur Ryabov
-
33 Artur Shakh
-
Главный тренер: Владислав Лупашко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Стасюк ПётрЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
90 Taras Liakh
-
-
-
Главный тренер: Sergiy Shyshchenko
История личных встреч
Карпаты
Оболонь
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
8 матчей
50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
9
6
Голов в среднем за матч
2.25
1.5
Среднее время на гол
40
60
Всего голов
5
1
Голов в среднем за матч
1.25
0.25
Среднее время на гол
72
360
Всего голов
14
7
Голов в среднем за матч
1.75
0.88
Тотал матчей
2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
51
102
Бомбардиры внутри турнира
Карпаты
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чачуа Амбросий
|3
|0.27
|Artur Shakh
|2
|0.18
|Yevgen Pidlepenets
|1
|0.09
|Мирошниченко Денис
|1
|0.09
|Полегенько Павел
|1
|0.09
|Сакив Тарас
|1
|0.09
|Bruno Roberto
|1
|0.09
|Очеретько Олег
|1
|0.09
|Педросо Жан
|1
|0.09
|Клименко Владислав
|0
|0
Оболонь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Черненко Руслан
|1
|0.09
|Слободян Олег
|1
|0.09
|Vitaliy Grusha
|1
|0.09
|Viktor Bliznichenko
|1
|0.09
|Лукьянчук Павел
|0
|0
|Суханов Сергей
|0
|0
|Igor Medynsky
|0
|0
Карточки
Карпаты
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мирошниченко Денис
|4
|0
|Адамюк Владимир
|1
|1
|Костенко Ян
|1
|1
|Альварес Пабло
|2
|0
|Artur Shakh
|2
|0
|Лупашко Владислав
|1
|0
|Чачуа Амбросий
|1
|0
|Клименко Владислав
|1
|0
|Кемкин Александр
|1
|0
|Очеретько Олег
|1
|0
|Педросо Жан
|1
|0
|Artur Ryabov
|1
|0
Оболонь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дубко Валерий
|2
|1
|Тарануха Ростислав
|3
|0
|Vadym Vitenchuk
|3
|0
|Igor Medynsky
|3
|0
|Черненко Руслан
|2
|0
|Суханов Сергей
|2
|0
|Курко Василий
|2
|0
|Taras Moroz
|2
|0
|Грисьо Максим
|0
|1
|Сергей Шишченко
|1
|0
|Приймак Владислав
|1
|0
|Карась Даниил
|1
|0
|Vitaliy Grusha
|1
|0
|Viktor Bliznichenko
|1
|0
Результаты матчей
Карпаты
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Оболонь
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
0
Карпаты
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Оболонь
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
7
12
Упущенные победы
2
4
Карпаты
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Оболонь
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
7
12
Упущенные победы
5
4
Голы по времени матча
Забито
7
0
6 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
4 Забивали первыми 0
6 Не забивали 11
3
43%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Пропущено
7
12
3 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 5
0
0%
1
8%
1-15
2
29%
4
33%
16-30
1
14%
1
8%
31-45
2
29%
1
8%
46-60
1
14%
2
17%
61-75
1
14%
3
25%
76-90
Забито
5
4
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
7 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
20%
1
25%
76-90
Пропущено
7
15
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 10
1 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 5
0
0%
1
7%
1-15
2
29%
4
27%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
4
27%
46-60
2
29%
2
13%
61-75
1
14%
4
27%
76-90
Забито
12
4
9 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 1
2 Не забивали 9
3
25%
0
0%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
4
33%
0
0%
31-45
1
8%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
17%
1
25%
76-90
Пропущено
14
27
7 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 16
2 Пропускали первыми 9
5 Не пропускали 10
0
0%
2
7%
1-15
4
29%
8
30%
30%
16-30
3
21%
1
4%
31-45
2
14%
5
19%
46-60
3
21%
4
15%
61-75
2
14%
7
26%
76-90
Результаты последних матчей
Карпаты
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Рух Львов - Карпаты 0:1 Карпаты - Ингулец 0:0 Карпаты - Полесье 1:3 Черноморец Од - Карпаты 0:1
Шахтёр Донецк - Карпаты 5:2 Карпаты - Верес 0:1 Карпаты - Ворскла 1:1 ЛНЗ Черкасcы - Карпаты 2:1 Карпаты - Динамо Киев 1:3 Карпаты - Кривбасс 3:0 Верес - Карпаты 0:0 Карпаты - Нива Тернополь 3:3 Карпаты - Буковина 2:3 Карпаты - Агробизнес 1:1 Карпаты - Прикарпатье 1:1 Карпаты - Металлист-1925 0:1 Карпаты - Минай 3:1 Ингулец - Карпаты 2:1 Карпаты - ФК Левый Берег 3:3 ФСК Мариуполь - Карпаты 1:2
Оболонь
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Оболонь - Динамо Киев 1:5 Оболонь - Заря 2:2 Черноморец Од - Оболонь 1:0 Оболонь - Ингулец 2:1
Шахтёр Донецк - Оболонь 4:0 Оболонь - Александрия 0:0 Оболонь - Заря 0:2 Полесье - Оболонь 4:0 Ворскла - Оболонь 2:0 Оболонь - Рух Львов 0:4 Оболонь - Колос Ковалёвка 2:2 Оболонь - Верес 5:2 Оболонь - ФК Чернигов 2:1 Оболонь - ЛНЗ Черкасcы 2:0 Оболонь - Чайка (Петропавловская Борщаговка) 3:0 Оболонь - Кудривкa-Нивa 0:1 Оболонь - Эпицентр 2:4 ЛНЗ Черкасcы - Оболонь 2:0 Оболонь - Александрия 0:3 Ворскла - Оболонь 3:1
Результаты матчей
Карпаты
Оболонь
Точный счет
1:3
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
1:5
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
Точное количество голов
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
Точный счет
0:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
5:2
1 раз 20%
1:0
2 раза 40%
4:0
2 раза 40%
2:0
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
0
5 раз 100%
Точный счет
0:0
2 раза 18%
0:1
2 раза 18%
1:3
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
5:2
1 раз 9%
4:0
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:5
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
Точное количество голов
1
7 раз 64%
0
2 раза 18%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
0
8 раз 73%
2
2 раза 18%
1
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Карпаты
Оболонь
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
33
15
24
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
38
29
29
110
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Полесье
|Назаренко Александр
|7 (4)
|Шахтёр Донецк
|Судаков Георгий
|7 (3)
|Полесье
|Гуцуляк Алексей
|6 (2)
|Александрия
|Филиппов Александр
|5 (1)
|Рух Львов
|Краснопир Игорь
|5
|ФК Левый Берег
|Сухоручко Даниил
|1 3
|Ингулец
|Мельничук Максим
|1 3
|Колос Ковалёвка
|Цуриков Андрей
|4
|Карпаты
|Мирошниченко Денис
|4
|ФК Левый Берег
|Банада Евгений
|4