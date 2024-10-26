Тур: 11. Стадион: Profertil Arena Hartberg.
2:0
Второй тайм: 71'
Ход матча
6'
1:0
50'
2:0
28
Хайль
Юрген
14
Компош
Пауль
23
Кайнц
Тобиас
10
Афдияй
Донис
20
Simon
Seidl
60
Simon
Pirkl
17
Пашич
Алем
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Хайль ЮргенЗащитник
- Защитник
-
14 Компош ПаульЗащитник
- Защитник
-
23 Кайнц ТобиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Афдияй ДонисНападающий
- Запасные игроки
-
21 Марич ЛукаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
61 Furkan Demir
-
-
-
Главный тренер: Шмид Манфред
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Simon SeidlПолузащитник
-
60 Simon PirklПолузащитник
- Нападающий
-
17 Пашич АлемНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Gerald Scheiblehner
История личных встреч
Хартберг
Блау-Вайсс Линц
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 0 побед
6 матчей
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 7 побед
14 матчей
42.9%
35.7%
21.4%
6 побед 5 ничьих 3 победы
Первый тайм
42.9%
42.9%
14.2%
6 побед 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
35.7%
14.3%
50%
5 побед 2 ничьи 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
17
13
Голов в среднем за матч
2.43
1.86
Среднее время на гол
37
48
Всего голов
13
13
Голов в среднем за матч
1.86
1.86
Среднее время на гол
48
48
Всего голов
30
26
Голов в среднем за матч
2.14
1.86
Тотал матчей
2.5
10
Больше 71%
Меньше 29%
4
9
Больше 64%
Меньше 36%
5
6
Больше 43%
Меньше 57%
8
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
Среднее время на гол
42
48
Бомбардиры внутри турнира
Хартберг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Patrik Mijic
|5 (1)
|0.5
|Maximilian Fillafer
|2
|0.2
|Кайнц Тобиас
|2
|0.2
|Афдияй Донис
|1
|0.1
|Прокоп Доминик
|1
|0.1
|Fabian Wilfinger
|1
|0.1
|Омореги Джастин
|0
|0
|Диарра Юба
|0
|0
|Manuel Pfeifer
|0
|0
|Furkan Demir
|0
|0
Блау-Вайсс Линц
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ronivaldo II
|6
|0.55
|Гойгингер Томас
|1
|0.09
|Добрас Кристиан
|1
|0.09
|Simon Pirkl
|1
|0.09
|Носс Конор
|1
|0.09
|Simon Seidl
|1
|0.09
|Оливейра Андерсон
|0
|0
|Nicolas Schmid
|0
|0
Карточки
Хартберг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Диарра Юба
|3
|0
|Кайнц Тобиас
|2
|0
|Афдияй Донис
|2
|0
|Furkan Demir
|2
|0
|Хайль Юрген
|2
|0
|Компош Пауль
|2
|0
|Fabian Wilfinger
|2
|0
|Marco Hoffmann
|2
|0
|Марич Лука
|1
|0
|Прокоп Доминик
|1
|0
|Заллингер Рафаэль
|1
|0
|Manuel Pfeifer
|1
|0
|Маркус Бенджамин
|1
|0
|Patrik Mijic
|1
|0
|Maximilian Fillafer
|1
|0
|Nelson Prenner
|1
|0
Блау-Вайсс Линц
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Paul Mensah
|2
|1
|Гойгингер Томас
|3
|0
|Ronivaldo II
|3
|0
|Штраусс Фабио
|1
|1
|Simon Pirkl
|2
|0
|Alexander Briedl
|2
|0
|Simon Seidl
|2
|0
|Оливейра Андерсон
|1
|0
|Маранда Мануэль
|1
|0
|Шмидт Александер
|1
|0
|Пашич Алем
|1
|0
|Валльнер Сильван
|1
|0
|Морманн Мартин
|1
|0
|Soumaila Diabate
|1
|0
Результаты матчей
Хартберг
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Блау-Вайсс Линц
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
4
Хартберг
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Блау-Вайсс Линц
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
5
5
Хартберг
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
33% (3)
0% (0)
Блау-Вайсс Линц
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
7
9
Голы по времени матча
Забито
5
5
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 6
0
0%
2
40%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
20%
1
20%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
5
12
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
20%
2
17%
1-15
1
20%
1
8%
16-30
1
20%
1
8%
31-45
2
40%
1
8%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
0
0%
4
33%
76-90
Забито
6
6
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
3
50%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
17%
1
17%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
1
17%
76-90
Пропущено
8
3
2 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
25%
1
33%
61-75
4
50%
0
0%
76-90
Забито
11
11
4 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 6
2 Не забивали 2
2
18%
2
18%
1-15
2
18%
3
27%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
2
18%
2
18%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
2
18%
1
9%
76-90
Пропущено
13
15
5 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
2
15%
2
13%
1-15
1
8%
3
20%
16-30
2
15%
1
7%
31-45
2
15%
1
7%
46-60
2
15%
4
27%
61-75
4
31%
4
27%
76-90
Результаты последних матчей
Хартберг
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Рапид Вена - Хартберг 2:1 Вольфсбергер - Хартберг 2:3 Хартберг - Альтах 2:0 Хартберг - Сваровски Тироль 1:0
Аустрия Клагенфурт - Хартберг 2:2 Хартберг - Гразер 1:1 СВ Лафниц - Хартберг 0:6 Хартберг - Аустрия Вена 1:1 Штурм Грац - Хартберг 2:0 Хартберг - ЛАСК 1:2 Бишофсхофен - Хартберг 1:11 Хартберг - Рух Львов 0:2 Хартберг - Адмира 2:0 Хартберг - Спартак Трнава 1:1 Хартберг - СВ Лафниц 2:3 Хартберг - СПГ Велс 0:0 Хартберг - Аустрия Вена 0:1 Аустрия Вена - Хартберг 2:1 Рапид Вена - Хартберг 0:3 Хартберг - Ред Булл Зальцбург 1:5
Блау-Вайсс Линц
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Блау-Вайсс Линц - Вольфсбергер 0:1 Сваровски Тироль - Блау-Вайсс Линц 1:1 Блау-Вайсс Линц - Штурм Грац 1:2 Альтах - Блау-Вайсс Линц 0:1
Блау-Вайсс Линц - ЛАСК 1:0 Аустрия Клагенфурт - Блау-Вайсс Линц 3:1 ВСГ Герта Велс - Блау-Вайсс Линц 0:1 Блау-Вайсс Линц - Рапид Вена 3:0 Гразер - Блау-Вайсс Линц 2:2 Ред Булл Зальцбург - Блау-Вайсс Линц 5:1 Блау-Вайсс Линц - Аустрия Вена 1:0 Блау-Вайсс Линц - Комо 0:1 Вильдон - Блау-Вайсс Линц 0:5 Штуттгартер Киккерс - Блау-Вайсс Линц 4:1 Ян - Блау-Вайсс Линц 0:1 СВ Валлерн - Блау-Вайсс Линц 0:2 Валлерн/СТ Мариенкирхен - Блау-Вайсс Линц 0:2 Блау-Вайсс Линц - Мюнхен-1860 1:1 Адмира Линц - Блау-Вайсс Линц 0:10 Блау-Вайсс Линц - Слован Братислава 1:5
Результаты матчей
Хартберг
Блау-Вайсс Линц
Точный счет
1:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
1:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
Точное количество голов
1
4 раза 80%
2
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
4 раза 80%
2
1 раз 20%
Точный счет
1:1
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
0:1
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
Точное количество голов
1
5 раз 56%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
1
7 раз 70%
0
1 раз 10%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Хартберг
Блау-Вайсс Линц
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
14
Больше Меньше
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
14
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
91
36
28
18
19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|7
|1
|2
|24 - 12
|22
|2.
|10
|6
|3
|1
|14 - 10
|21
|3.
|2:0
|11
|5
|3
|3
|15 - 12
|18
|4.
|8
|5
|1
|2
|15 - 12
|16
|5.
|10
|5
|1
|4
|22 - 16
|16
|6.
|2:0
|10
|4
|3
|3
|14 - 12
|15
|7.
|2:1
|10
|4
|2
|4
|11 - 16
|14
|8.
|0:2
|11
|4
|2
|5
|12 - 16
|14
|9.
|10
|4
|1
|5
|16 - 16
|13
|10.
|0:2
|11
|2
|3
|6
|9 - 15
|9
|11.
|1:2
|11
|2
|2
|7
|10 - 15
|8
|12.
|10
|0
|4
|6
|13 - 23
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|1
|0
|11 - 5
|16
|2.
|6
|5
|0
|1
|18 - 8
|15
|3.
|2:0
|5
|4
|1
|0
|11 - 5
|13
|4.
|2:0
|6
|3
|2
|1
|8 - 4
|11
|5.
|3
|3
|0
|0
|9 - 2
|9
|6.
|0:2
|5
|3
|0
|2
|6 - 3
|9
|7.
|5
|2
|1
|2
|12 - 10
|7
|8.
|5
|2
|0
|3
|10 - 10
|6
|9.
|2:1
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|10.
|1:2
|6
|1
|1
|4
|5 - 7
|4
|11.
|0:2
|5
|0
|3
|2
|2 - 4
|3
|12.
|4
|0
|2
|2
|5 - 7
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|3
|0
|2
|10 - 6
|9
|2.
|2:1
|5
|3
|0
|2
|5 - 9
|9
|3.
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|4.
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|5.
|5
|2
|1
|2
|6 - 10
|7
|6.
|0:2
|6
|2
|0
|4
|7 - 11
|6
|7.
|4
|1
|2
|1
|3 - 5
|5
|8.
|2:0
|6
|1
|2
|3
|4 - 7
|5
|9.
|0:2
|6
|1
|2
|3
|6 - 13
|5
|10.
|2:0
|4
|1
|1
|2
|6 - 8
|4
|11.
|1:2
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|12.
|6
|0
|2
|4
|8 - 16
|2
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Штурм Грац
|Бирет Мика
|8 (1)
|Альтах
|Gustavo VI
|6
|Блау-Вайсс Линц
|Ronivaldo II
|6
|Ред Булл Зальцбург
|Глух Оскар
|5 (2)
|Хартберг
|Patrik Mijic
|5 (1)
|Сваровски Тироль
|Зульцбахер Лукас
|6
|Альтах
|Демаку Весель
|1 4
|Аустрия Вена
|Галвао Лукас
|5
|Штурм Грац
|Газибегович Юсуф
|5
|Аустрия Вена
|Abubakr Barry
|5