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  3. Австрия
  4. Бундеслига 2024-2025
Тур: 11. Стадион: .
Хартберг
2:1
Конец матча
Блау-Вайсс Линц
0'
1:0
6' Гол в свои ворота
Валльнер Сильван
2:0
50' Гол
Patrik Mijic
78' Желтая карточка
Морманн Мартин
2:1
87' Гол
Ronivaldo II
88' Желтая карточка
Soumaila Diabate
90'+6
1
Заллингер
Рафаэль
28
Хайль
Юрген
18
Fabian
Wilfinger
14
Компош
Пауль
20
Manuel
Pfeifer
23
Кайнц
Тобиас
4
Маркус
Бенджамин
5
Диарра
Юба
27
Прокоп
Доминик
9
Patrik
Mijic
10
Афдияй
Донис
1
Витек
Радек
4
Валльнер
Сильван
15
Маранда
Мануэль
16
Морманн
Мартин
28
Оливейра
Андерсон
18
Soumaila
Diabate
20
Simon
Seidl
60
Simon
Pirkl
30
Добрас
Кристиан
17
Пашич
Алем
27
Гойгингер
Томас
Хартберг
4-3-3
Блау-Вайсс Линц
3-4-3

История личных встреч

Хартберг
Блау-Вайсс Линц

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 0 побед

6 матчей

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 7 побед

14 матчей

42.9%
35.7%
21.4%
6 побед 5 ничьих 3 победы

Первый тайм

42.9%
42.9%
14.2%
6 побед 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

35.7%
14.3%
50%
5 побед 2 ничьи 7 побед

История матчей

Б
3:2
Б
3:3
К
2:3
ТМК
4:2
ЭЛ
2:2
ЭЛ
1:3
ЭЛ
2:0
ЭЛ
1:1
РЛЦ
3:1
РЛЦ
3:2
ЭЛ
2:4
ЭЛ
1:1
ЭЛ
1:1
ЭЛ
2:1

Голы

Всего голов

17
13

Голов в среднем за матч

2.43
1.86

Среднее время на гол

37
48

Всего голов

13
13

Голов в среднем за матч

1.86
1.86

Среднее время на гол

48
48

Всего голов

30
26

Голов в среднем за матч

2.14
1.86

Тотал матчей

2.5
10
Больше 71%
Меньше 29%
4
9
Больше 64%
Меньше 36%
5
6
Больше 43%
Меньше 57%
8
3
Больше 21%
Меньше 79%
11

Среднее время на гол

42
48

Бомбардиры внутри турнира

Хартберг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Patrik Mijic 5 (1) 0.5
Maximilian Fillafer 2 0.2
Кайнц Тобиас 2 0.2
Афдияй Донис 1 0.1
Прокоп Доминик 1 0.1
Fabian Wilfinger 1 0.1
Омореги Джастин 0 0
Диарра Юба 0 0
Manuel Pfeifer 0 0
Furkan Demir 0 0
Блау-Вайсс Линц
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ronivaldo II 7 0.64
Гойгингер Томас 1 0.09
Добрас Кристиан 1 0.09
Simon Pirkl 1 0.09
Носс Конор 1 0.09
Simon Seidl 1 0.09
Оливейра Андерсон 0 0
Nicolas Schmid 0 0

Карточки

Хартберг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Диарра Юба 3 0
Кайнц Тобиас 2 0
Афдияй Донис 2 0
Furkan Demir 2 0
Хайль Юрген 2 0
Компош Пауль 2 0
Fabian Wilfinger 2 0
Marco Hoffmann 2 0
Марич Лука 1 0
Прокоп Доминик 1 0
Заллингер Рафаэль 1 0
Manuel Pfeifer 1 0
Маркус Бенджамин 1 0
Patrik Mijic 1 0
Maximilian Fillafer 1 0
Nelson Prenner 1 0
Блау-Вайсс Линц
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Paul Mensah 2 1
Гойгингер Томас 3 0
Ronivaldo II 3 0
Штраусс Фабио 1 1
Simon Pirkl 2 0
Морманн Мартин 2 0
Alexander Briedl 2 0
Simon Seidl 2 0
Soumaila Diabate 2 0
Оливейра Андерсон 1 0
Маранда Мануэль 1 0
Шмидт Александер 1 0
Пашич Алем 1 0
Валльнер Сильван 1 0

Результаты матчей

Хартберг
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Блау-Вайсс Линц
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

2
6
Хартберг
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Блау-Вайсс Линц
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

5
5
Хартберг
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
40% (4)
0% (0)
Блау-Вайсс Линц
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

6
3

Упущенные победы

7
11

Голы по времени матча

Забито

6
7
1 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 4
5 Не забивали 6
0
0%
3
43%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
2
33%
1
14%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
1
14%
76-90

Пропущено

7
13
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
2
29%
2
15%
1-15
1
14%
1
8%
16-30
1
14%
1
8%
31-45
2
29%
2
15%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
1
14%
4
31%
76-90

Забито

6
6
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
3
50%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
17%
1
17%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
1
17%
76-90

Пропущено

8
3
2 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
25%
1
33%
61-75
4
50%
0
0%
76-90

Забито

12
13
4 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 7
2 Не забивали 2
2
17%
3
23%
1-15
2
17%
3
23%
16-30
0
0%
3
23%
31-45
3
25%
2
15%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
2
17%
2
15%
76-90

Пропущено

15
16
6 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
3
20%
2
13%
1-15
1
7%
3
19%
16-30
2
13%
1
6%
31-45
2
13%
2
13%
46-60
2
13%
4
25%
61-75
5
33%
4
25%
76-90

Результаты последних матчей

Хартберг
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Рапид Вена - Хартберг 2:1 Вольфсбергер - Хартберг 2:3 Хартберг - Альтах 2:0 Хартберг - Сваровски Тироль 1:0
Аустрия Клагенфурт - Хартберг 2:2 Хартберг - Гразер 1:1 СВ Лафниц - Хартберг 0:6 Хартберг - Аустрия Вена 1:1 Штурм Грац - Хартберг 2:0 Хартберг - ЛАСК 1:2 Бишофсхофен - Хартберг 1:11 Хартберг - Рух Львов 0:2 Хартберг - Адмира 2:0 Хартберг - Спартак Трнава 1:1 Хартберг - СВ Лафниц 2:3 Хартберг - СПГ Велс 0:0 Хартберг - Аустрия Вена 0:1 Аустрия Вена - Хартберг 2:1 Рапид Вена - Хартберг 0:3 Хартберг - Ред Булл Зальцбург 1:5
Блау-Вайсс Линц
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Блау-Вайсс Линц - Вольфсбергер 0:1 Сваровски Тироль - Блау-Вайсс Линц 1:1 Блау-Вайсс Линц - Штурм Грац 1:2 Альтах - Блау-Вайсс Линц 0:1
Блау-Вайсс Линц - ЛАСК 1:0 Аустрия Клагенфурт - Блау-Вайсс Линц 3:1 ВСГ Герта Велс - Блау-Вайсс Линц 0:1 Блау-Вайсс Линц - Рапид Вена 3:0 Гразер - Блау-Вайсс Линц 2:2 Ред Булл Зальцбург - Блау-Вайсс Линц 5:1 Блау-Вайсс Линц - Аустрия Вена 1:0 Блау-Вайсс Линц - Комо 0:1 Вильдон - Блау-Вайсс Линц 0:5 Штуттгартер Киккерс - Блау-Вайсс Линц 4:1 Ян - Блау-Вайсс Линц 0:1 СВ Валлерн - Блау-Вайсс Линц 0:2 Валлерн/СТ Мариенкирхен - Блау-Вайсс Линц 0:2 Блау-Вайсс Линц - Мюнхен-1860 1:1 Адмира Линц - Блау-Вайсс Линц 0:10 Блау-Вайсс Линц - Слован Братислава 1:5

Результаты матчей

Хартберг
Блау-Вайсс Линц

Точный счет

1:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
1:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
2
2 раза 33%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
5 раз 83%
2
1 раз 17%

Точный счет

1:1
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
0:1
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%

Точное количество голов

1
5 раз 50%
2
3 раза 30%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
1
8 раз 73%
0
1 раз 9%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Хартберг
Блау-Вайсс Линц

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
4
1.5
Больше Меньше
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
1.5
1
5
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
10
1
4
6
1.5
2
9
1
9
2.5
1
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Штурм Грац
 10 7 1 2 24 - 12 22
2.
Рапид Вена
 10 6 3 1 14 - 10 21
3.
Аустрия Вена
 11 5 3 3 16 - 12 18
4.
Ред Булл Зальцбург
 8 5 1 2 15 - 12 16
5.
Вольфсбергер
 10 5 1 4 22 - 16 16
6.
Хартберг
 10 4 3 3 14 - 13 15
7.
Блау-Вайсс Линц
 11 4 2 5 13 - 16 14
8.
ЛАСК
 10 4 1 5 16 - 16 13
9.
Аустрия Клагенфурт
 10 3 3 4 11 - 17 12
10.
Альтах
 11 2 3 6 11 - 15 9
11.
Сваровски Тироль
 11 2 3 6 9 - 16 9
12.
Гразер
 10 0 4 6 13 - 23 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Рапид Вена
 6 5 1 0 11 - 5 16
2.
Штурм Грац
 6 5 0 1 18 - 8 15
3.
Аустрия Вена
 5 4 1 0 12 - 5 13
4.
Хартберг
 6 3 2 1 8 - 5 11
5.
Ред Булл Зальцбург
 3 3 0 0 9 - 2 9
6.
Блау-Вайсс Линц
 5 3 0 2 6 - 3 9
7.
Вольфсбергер
 5 2 1 2 12 - 10 7
8.
ЛАСК
 5 2 0 3 10 - 10 6
9.
Аустрия Клагенфурт
 5 1 2 2 6 - 7 5
10.
Альтах
 6 1 2 3 6 - 7 5
11.
Сваровски Тироль
 5 0 3 2 2 - 4 3
12.
Гразер
 4 0 2 2 5 - 7 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вольфсбергер
 5 3 0 2 10 - 6 9
2.
Штурм Грац
 4 2 1 1 6 - 4 7
3.
ЛАСК
 5 2 1 2 6 - 6 7
4.
Ред Булл Зальцбург
 5 2 1 2 6 - 10 7
5.
Аустрия Клагенфурт
 5 2 1 2 5 - 10 7
6.
Сваровски Тироль
 6 2 0 4 7 - 12 6
7.
Рапид Вена
 4 1 2 1 3 - 5 5
8.
Аустрия Вена
 6 1 2 3 4 - 7 5
9.
Блау-Вайсс Линц
 6 1 2 3 7 - 13 5
10.
Хартберг
 4 1 1 2 6 - 8 4
11.
Альтах
 5 1 1 3 5 - 8 4
12.
Гразер
 6 0 2 4 8 - 16 2
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Штурм Грац Бирет Мика 8 (1)
Блау-Вайсс Линц Ronivaldo II 7
Альтах Gustavo VI 6
Ред Булл Зальцбург Глух Оскар 5 (2)
Хартберг Patrik Mijic 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Сваровски Тироль Зульцбахер Лукас 6
Альтах Демаку Весель 1 4
Аустрия Вена Галвао Лукас 5
Аустрия Клагенфурт Christopher Cvetko 5
Штурм Грац Газибегович Юсуф 5
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    • 6'
      Г О О О О Л - Валльнер Сильван уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
    • Судья начинает матч
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