Тур: 11. Стадион: Profertil Arena Hartberg.
2:1
Конец матча
0'
1:0
6' Гол в свои воротаВалльнер Сильван
2:0
50' ГолPatrik Mijic
78' Желтая карточкаМорманн Мартин
2:1
87' ГолRonivaldo II
88' Желтая карточкаSoumaila Diabate
90'+6
Ход матча
6'
1:0
50'
2:0
78'
87'
2:1
88'
28
Хайль
Юрген
14
Компош
Пауль
23
Кайнц
Тобиас
10
Афдияй
Донис
20
Simon
Seidl
60
Simon
Pirkl
17
Пашич
Алем
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Хайль ЮргенЗащитник
- Защитник
-
14 Компош ПаульЗащитник
- Защитник
-
23 Кайнц ТобиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Афдияй ДонисНападающий
- Запасные игроки
-
21 Марич ЛукаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
61 Furkan Demir
-
-
-
Главный тренер: Шмид Манфред
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Simon SeidlПолузащитник
-
60 Simon PirklПолузащитник
- Нападающий
-
17 Пашич АлемНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Gerald Scheiblehner
История личных встреч
Хартберг
Блау-Вайсс Линц
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 0 побед
6 матчей
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 7 побед
14 матчей
42.9%
35.7%
21.4%
6 побед 5 ничьих 3 победы
Первый тайм
42.9%
42.9%
14.2%
6 побед 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
35.7%
14.3%
50%
5 побед 2 ничьи 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
17
13
Голов в среднем за матч
2.43
1.86
Среднее время на гол
37
48
Всего голов
13
13
Голов в среднем за матч
1.86
1.86
Среднее время на гол
48
48
Всего голов
30
26
Голов в среднем за матч
2.14
1.86
Тотал матчей
2.5
10
Больше 71%
Меньше 29%
4
9
Больше 64%
Меньше 36%
5
6
Больше 43%
Меньше 57%
8
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
Среднее время на гол
42
48
Бомбардиры внутри турнира
Хартберг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Patrik Mijic
|5 (1)
|0.5
|Maximilian Fillafer
|2
|0.2
|Кайнц Тобиас
|2
|0.2
|Афдияй Донис
|1
|0.1
|Прокоп Доминик
|1
|0.1
|Fabian Wilfinger
|1
|0.1
|Омореги Джастин
|0
|0
|Диарра Юба
|0
|0
|Manuel Pfeifer
|0
|0
|Furkan Demir
|0
|0
Блау-Вайсс Линц
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ronivaldo II
|7
|0.64
|Гойгингер Томас
|1
|0.09
|Добрас Кристиан
|1
|0.09
|Simon Pirkl
|1
|0.09
|Носс Конор
|1
|0.09
|Simon Seidl
|1
|0.09
|Оливейра Андерсон
|0
|0
|Nicolas Schmid
|0
|0
Карточки
Хартберг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Диарра Юба
|3
|0
|Кайнц Тобиас
|2
|0
|Афдияй Донис
|2
|0
|Furkan Demir
|2
|0
|Хайль Юрген
|2
|0
|Компош Пауль
|2
|0
|Fabian Wilfinger
|2
|0
|Marco Hoffmann
|2
|0
|Марич Лука
|1
|0
|Прокоп Доминик
|1
|0
|Заллингер Рафаэль
|1
|0
|Manuel Pfeifer
|1
|0
|Маркус Бенджамин
|1
|0
|Patrik Mijic
|1
|0
|Maximilian Fillafer
|1
|0
|Nelson Prenner
|1
|0
Блау-Вайсс Линц
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Paul Mensah
|2
|1
|Гойгингер Томас
|3
|0
|Ronivaldo II
|3
|0
|Штраусс Фабио
|1
|1
|Simon Pirkl
|2
|0
|Морманн Мартин
|2
|0
|Alexander Briedl
|2
|0
|Simon Seidl
|2
|0
|Soumaila Diabate
|2
|0
|Оливейра Андерсон
|1
|0
|Маранда Мануэль
|1
|0
|Шмидт Александер
|1
|0
|Пашич Алем
|1
|0
|Валльнер Сильван
|1
|0
Результаты матчей
Хартберг
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Блау-Вайсс Линц
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
2
6
Хартберг
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Блау-Вайсс Линц
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
5
5
Хартберг
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
40% (4)
0% (0)
Блау-Вайсс Линц
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
6
3
Упущенные победы
7
11
Голы по времени матча
Забито
6
7
1 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 4
5 Не забивали 6
0
0%
3
43%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
2
33%
1
14%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
1
14%
76-90
Пропущено
7
13
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
2
29%
2
15%
1-15
1
14%
1
8%
16-30
1
14%
1
8%
31-45
2
29%
2
15%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
1
14%
4
31%
76-90
Забито
6
6
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
3
50%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
17%
1
17%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
1
17%
76-90
Пропущено
8
3
2 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
25%
1
33%
61-75
4
50%
0
0%
76-90
Забито
12
13
4 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 7
2 Не забивали 2
2
17%
3
23%
1-15
2
17%
3
23%
16-30
0
0%
3
23%
31-45
3
25%
2
15%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
2
17%
2
15%
76-90
Пропущено
15
16
6 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
3
20%
2
13%
1-15
1
7%
3
19%
16-30
2
13%
1
6%
31-45
2
13%
2
13%
46-60
2
13%
4
25%
61-75
5
33%
4
25%
76-90
Результаты последних матчей
Хартберг
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Рапид Вена - Хартберг 2:1 Вольфсбергер - Хартберг 2:3 Хартберг - Альтах 2:0 Хартберг - Сваровски Тироль 1:0
Аустрия Клагенфурт - Хартберг 2:2 Хартберг - Гразер 1:1 СВ Лафниц - Хартберг 0:6 Хартберг - Аустрия Вена 1:1 Штурм Грац - Хартберг 2:0 Хартберг - ЛАСК 1:2 Бишофсхофен - Хартберг 1:11 Хартберг - Рух Львов 0:2 Хартберг - Адмира 2:0 Хартберг - Спартак Трнава 1:1 Хартберг - СВ Лафниц 2:3 Хартберг - СПГ Велс 0:0 Хартберг - Аустрия Вена 0:1 Аустрия Вена - Хартберг 2:1 Рапид Вена - Хартберг 0:3 Хартберг - Ред Булл Зальцбург 1:5
Блау-Вайсс Линц
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Блау-Вайсс Линц - Вольфсбергер 0:1 Сваровски Тироль - Блау-Вайсс Линц 1:1 Блау-Вайсс Линц - Штурм Грац 1:2 Альтах - Блау-Вайсс Линц 0:1
Блау-Вайсс Линц - ЛАСК 1:0 Аустрия Клагенфурт - Блау-Вайсс Линц 3:1 ВСГ Герта Велс - Блау-Вайсс Линц 0:1 Блау-Вайсс Линц - Рапид Вена 3:0 Гразер - Блау-Вайсс Линц 2:2 Ред Булл Зальцбург - Блау-Вайсс Линц 5:1 Блау-Вайсс Линц - Аустрия Вена 1:0 Блау-Вайсс Линц - Комо 0:1 Вильдон - Блау-Вайсс Линц 0:5 Штуттгартер Киккерс - Блау-Вайсс Линц 4:1 Ян - Блау-Вайсс Линц 0:1 СВ Валлерн - Блау-Вайсс Линц 0:2 Валлерн/СТ Мариенкирхен - Блау-Вайсс Линц 0:2 Блау-Вайсс Линц - Мюнхен-1860 1:1 Адмира Линц - Блау-Вайсс Линц 0:10 Блау-Вайсс Линц - Слован Братислава 1:5
Результаты матчей
Хартберг
Блау-Вайсс Линц
Точный счет
1:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
1:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
Точное количество голов
1
4 раза 67%
2
2 раза 33%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
5 раз 83%
2
1 раз 17%
Точный счет
1:1
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
0:1
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
Точное количество голов
1
5 раз 50%
2
3 раза 30%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
1
8 раз 73%
0
1 раз 9%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Хартберг
Блау-Вайсс Линц
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
24
Больше Меньше
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
15
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
101
46
29
19
110
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Штурм Грац
|Бирет Мика
|8 (1)
|Блау-Вайсс Линц
|Ronivaldo II
|7
|Альтах
|Gustavo VI
|6
|Ред Булл Зальцбург
|Глух Оскар
|5 (2)
|Хартберг
|Patrik Mijic
|5 (1)
|Сваровски Тироль
|Зульцбахер Лукас
|6
|Альтах
|Демаку Весель
|1 4
|Аустрия Вена
|Галвао Лукас
|5
|Аустрия Клагенфурт
|Christopher Cvetko
|5
|Штурм Грац
|Газибегович Юсуф
|5