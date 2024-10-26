Тур: 11. Стадион: Дженерали Арена.
2:0
Второй тайм: 63'
0'
45' Желтая карточкаМэлоун Морис
49' Желтая карточкаOsarenren Okungbowa
1:0
55' ГолПрелец Ник
59' Желтая карточкаУстюндаг Джем
2:0
64' ГолTin Plavotic
Ход матча
45'
55'
1:0
59'
64'
2:0
24
Tin
Plavotic
21
Гуэнуш
Хаким
36
Фитц
Доминик
77
Мэлоун
Морис
11
Прелец
Ник
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Tin PlavoticЗащитник
- Защитник
-
21 Гуэнуш ХакимЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
36 Фитц ДоминикПолузащитник
-
77 Мэлоун МорисНападающий
-
11 Прелец НикНападающий
- Запасные игроки
-
99 Кос МиркоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
70 КристианоЗащитник
-
29 Рагуц МаркоНападающий
-
-
-
Главный тренер: Stephan Helm
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Thomas GerisЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
10 Блуме БрорПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Скрбо СтефанНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Philipp Semlic
История личных встреч
Аустрия Вена
Сваровски Тироль
9 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
15 матчей
46.7%
26.7%
26.6%
7 побед 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
40%
33.3%
26.7%
6 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
46.7%
26.7%
26.6%
7 побед 4 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
13
10
Голов в среднем за матч
1.86
1.25
Среднее время на гол
48
72
Всего голов
11
7
Голов в среднем за матч
1.38
1
Среднее время на гол
65
90
Всего голов
24
17
Голов в среднем за матч
1.6
1.13
Тотал матчей
2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
7
Больше 47%
Меньше 53%
8
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
Среднее время на гол
56
79
Бомбардиры внутри турнира
Аустрия Вена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грубер Андреас
|4
|0.36
|Фитц Доминик
|2 (1)
|0.18
|Мэлоун Морис
|2
|0.18
|Винлёф Маттео
|1
|0.09
|Галвао Лукас
|1
|0.09
|Фишер Манфред
|1
|0.09
|Хускович Муарем
|1
|0.09
|Abubakr Barry
|0
|0
Сваровски Тироль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Quincy Butler
|2
|0.18
|Устюндаг Джем
|2
|0.18
|Диарра Мамаду
|1
|0.09
|Скрбо Стефан
|1
|0.09
|Блуме Брор
|1
|0.09
|Лоуренс Джеймс
|1
|0.09
|Тафернер Маттойс
|1
|0.09
|Гугганиг Давид
|0
|0
|Мюллер Валентино
|0
|0
Карточки
Аустрия Вена
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Галвао Лукас
|5
|0
|Abubakr Barry
|5
|0
|Фитц Доминик
|4
|0
|Винлёф Маттео
|4
|0
|Драгович Александр
|3
|0
|Ранфтль Райнхольд
|3
|0
|Фишер Манфред
|3
|0
|Мэлоун Морис
|3
|0
|Визингер Филип
|2
|0
|Прелец Ник
|2
|0
|Поцманн Марвин
|1
|0
|Грубер Андреас
|1
|0
|Кристиано
|1
|0
|Philipp Maybach
|1
|0
Сваровски Тироль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Зульцбахер Лукас
|6
|0
|Лоуренс Джеймс
|3
|0
|Тафернер Маттойс
|3
|0
|Устюндаг Джем
|1
|1
|Диарра Мамаду
|2
|0
|Гугганиг Давид
|2
|0
|Ридер Флориан
|2
|0
|Philipp Semlic
|2
|0
|Скрбо Стефан
|2
|0
|Блуме Брор
|1
|0
|Osarenren Okungbowa
|1
|0
|Мюллер Валентино
|1
|0
|Ансельм Тобиас
|1
|0
|Стейскал Адам
|1
|0
|Quincy Butler
|1
|0
Результаты матчей
Аустрия Вена
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Сваровски Тироль
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
2
2
Аустрия Вена
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Сваровски Тироль
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
5
3
Упущенные победы
3
2
Аустрия Вена
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
Сваровски Тироль
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
8
5
Упущенные победы
5
4
Голы по времени матча
Забито
9
7
2 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 7
0
0%
1
14%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
2
22%
1
14%
46-60
2
22%
1
14%
61-75
3
33%
2
29%
76-90
Пропущено
5
9
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
3
60%
0
0%
16-30
1
20%
2
22%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
4
44%
61-75
0
0%
3
33%
76-90
Забито
4
3
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 8
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
2
67%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
33%
76-90
Пропущено
7
3
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
1
14%
0
0%
1-15
3
43%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
29%
1
33%
76-90
Забито
13
10
5 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 5
2 Не забивали 5
1
8%
1
10%
1-15
3
23%
2
20%
16-30
1
8%
2
20%
31-45
2
15%
1
10%
46-60
2
15%
1
10%
61-75
4
31%
3
30%
76-90
Пропущено
12
12
8 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 7
1
8%
0
0%
1-15
6
50%
0
0%
16-30
1
8%
3
25%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
1
8%
5
42%
61-75
2
17%
4
33%
76-90
Результаты последних матчей
Аустрия Вена
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Аустрия Клагенфурт - Аустрия Вена 0:1 Адмира - Аустрия Вена 0:3 Аустрия Вена - Гразер 2:1 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Вена 2:0
Аустрия Вена - Штурм Грац 2:2 Рапид Вена - Аустрия Вена 2:1 Аустрия Вена - Санкт-Пёльтен 2:2 Альтах - Аустрия Вена 1:1 Одт - Аустрия Вена 2:3 Аустрия Вена - ЛАСК 2:1 Хартберг - Аустрия Вена 1:1 Аустрия Вена - Вольфсбергер 3:1 Блау-Вайсс Линц - Аустрия Вена 1:0 Аустрия Вена - Ильвес 4:3 Саальфельден - Аустрия Вена 0:6 Ильвес - Аустрия Вена 2:1 Аустрия Вена - Порту 1:3 Аустрия Вена - Фастав Злин 1:0 Аустрия Вена - Богемианс-1905 3:7 Аустрия Вена - Богемианс Дублин 3:7
Сваровски Тироль
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Сваровски Тироль - ЛАСК 1:2 Сваровски Тироль - Блау-Вайсс Линц 1:1 Вольфсбергер - Сваровски Тироль 1:3 Хартберг - Сваровски Тироль 1:0
Сваровски Тироль - Ред Булл Зальцбург 0:0 Ингольштадт - Сваровски Тироль 1:2 Штурм Грац - Сваровски Тироль 4:2 Дойчландсбергер - Сваровски Тироль 2:4 Сваровски Тироль - Аустрия Клагенфурт 0:1 Рапид Вена - Сваровски Тироль 2:0 Бавария - Сваровски Тироль 3:0 Сваровски Тироль - Гразер 0:0 Альтах - Сваровски Тироль 1:2 Имст - Сваровски Тироль 0:3 Сваровски Тироль - Лион 2:3 Сваровски Тироль - Гройтер Фюрт 2:2 Сваровски Тироль - Копенгаген 0:5 Сваровски Тироль - Вадуц 2:4 Сваровски Тироль - Вадуц 2:4 Сваровски Тироль - Гурник Забже 1:1
Результаты матчей
Аустрия Вена
Сваровски Тироль
Точный счет
2:1
2 раза 50%
2:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
Точное количество голов
2
3 раза 75%
3
1 раз 25%
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
Точный счет
1:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
Точное количество голов
1
4 раза 67%
0
2 раза 33%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
Точный счет
2:1
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
0:0
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
Точное количество голов
1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
1 раз 10%
0
5 раз 50%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Аустрия Вена
Сваровски Тироль
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
32
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
55
46
37
19
19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|7
|1
|2
|24 - 12
|22
|2.
|10
|6
|3
|1
|14 - 10
|21
|3.
|2:0
|11
|5
|3
|3
|15 - 12
|18
|4.
|8
|5
|1
|2
|15 - 12
|16
|5.
|10
|5
|1
|4
|22 - 16
|16
|6.
|2:0
|10
|4
|3
|3
|14 - 12
|15
|7.
|2:1
|10
|4
|2
|4
|11 - 16
|14
|8.
|0:2
|11
|4
|2
|5
|12 - 16
|14
|9.
|10
|4
|1
|5
|16 - 16
|13
|10.
|0:2
|11
|2
|3
|6
|9 - 15
|9
|11.
|1:2
|11
|2
|2
|7
|10 - 15
|8
|12.
|10
|0
|4
|6
|13 - 23
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|1
|0
|11 - 5
|16
|2.
|6
|5
|0
|1
|18 - 8
|15
|3.
|2:0
|5
|4
|1
|0
|11 - 5
|13
|4.
|2:0
|6
|3
|2
|1
|8 - 4
|11
|5.
|3
|3
|0
|0
|9 - 2
|9
|6.
|0:2
|5
|3
|0
|2
|6 - 3
|9
|7.
|5
|2
|1
|2
|12 - 10
|7
|8.
|5
|2
|0
|3
|10 - 10
|6
|9.
|2:1
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|10.
|1:2
|6
|1
|1
|4
|5 - 7
|4
|11.
|0:2
|5
|0
|3
|2
|2 - 4
|3
|12.
|4
|0
|2
|2
|5 - 7
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|3
|0
|2
|10 - 6
|9
|2.
|2:1
|5
|3
|0
|2
|5 - 9
|9
|3.
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|4.
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|5.
|5
|2
|1
|2
|6 - 10
|7
|6.
|0:2
|6
|2
|0
|4
|7 - 11
|6
|7.
|4
|1
|2
|1
|3 - 5
|5
|8.
|2:0
|6
|1
|2
|3
|4 - 7
|5
|9.
|0:2
|6
|1
|2
|3
|6 - 13
|5
|10.
|2:0
|4
|1
|1
|2
|6 - 8
|4
|11.
|1:2
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|12.
|6
|0
|2
|4
|8 - 16
|2
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Штурм Грац
|Бирет Мика
|8 (1)
|Альтах
|Gustavo VI
|6
|Блау-Вайсс Линц
|Ronivaldo II
|6
|Ред Булл Зальцбург
|Глух Оскар
|5 (2)
|Хартберг
|Patrik Mijic
|5 (1)
|Сваровски Тироль
|Зульцбахер Лукас
|6
|Альтах
|Демаку Весель
|1 4
|Аустрия Вена
|Галвао Лукас
|5
|Штурм Грац
|Газибегович Юсуф
|5
|Аустрия Вена
|Abubakr Barry
|5