  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Австрия
  4. Бундеслига 2024-2025
Тур: 11. Стадион: .
Аустрия Вена
2:0
Второй тайм: 63'
Сваровски Тироль
0'
45' Желтая карточка
Мэлоун Морис
49' Желтая карточка
Osarenren Okungbowa
1:0
55' Гол
Прелец Ник
59' Желтая карточка
Устюндаг Джем
2:0
64' Гол
Tin Plavotic

Ход матча

11'
 
Alexander Ranacher
Гугганиг Давид
45'
Мэлоун Морис
 
49'
 
Osarenren Okungbowa
55'
Прелец Ник
(Фитц Доминик)
1:0
59'
 
Устюндаг Джем
61'
Винлёф Маттео
Гуэнуш Хаким
 
64'
Tin Plavotic
(Фишер Манфред)
2:0
Лучшие коэффициенты
Аустрия Вена
Ничья
Сваровски Тироль
2.08
Реклама, betcity.ru
5.40
Реклама, fon.bet
5.60
Реклама, pari.ru
Все Коэффициенты
1
Радлингер
Самуэль
28
Визингер
Филип
15
Драгович
Александр
24
Tin
Plavotic
26
Ранфтль
Райнхольд
21
Гуэнуш
Хаким
17
Грубер
Андреас
30
Фишер
Манфред
36
Фитц
Доминик
77
Мэлоун
Морис
11
Прелец
Ник
40
Стейскал
Адам
20
Устюндаг
Джем
5
Лоуренс
Джеймс
3
Гугганиг
Давид
28
Thomas
Geris
22
Osarenren
Okungbowa
4
Мюллер
Валентино
30
Тафернер
Маттойс
7
Quincy
Butler
8
Диарра
Мамаду
33
Ридер
Флориан
Аустрия Вена
5-3-2
Сваровски Тироль
4-3-3

История личных встреч

Аустрия Вена
Сваровски Тироль

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

15 матчей

46.7%
26.7%
26.6%
7 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

40%
33.3%
26.7%
6 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

46.7%
26.7%
26.6%
7 побед 4 ничьи 4 победы

История матчей

Б
1:0
Б
3:0
Б
2:0
Б
0:2
Б
0:0
Б
2:1
Б
1:1
Б
1:1
Б
2:2
Б
0:2
Б
1:2
Б
1:0
Б
2:3
К
5:2
Б
3:1

Голы

Всего голов

13
10

Голов в среднем за матч

1.86
1.25

Среднее время на гол

48
72

Всего голов

11
7

Голов в среднем за матч

1.38
1

Среднее время на гол

65
90

Всего голов

24
17

Голов в среднем за матч

1.6
1.13

Тотал матчей

2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
7
Больше 47%
Меньше 53%
8
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

56
79

Бомбардиры внутри турнира

Аустрия Вена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грубер Андреас 4 0.36
Фитц Доминик 2 (1) 0.18
Мэлоун Морис 2 0.18
Винлёф Маттео 1 0.09
Галвао Лукас 1 0.09
Фишер Манфред 1 0.09
Хускович Муарем 1 0.09
Abubakr Barry 0 0
Сваровски Тироль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Quincy Butler 2 0.18
Устюндаг Джем 2 0.18
Диарра Мамаду 1 0.09
Скрбо Стефан 1 0.09
Блуме Брор 1 0.09
Лоуренс Джеймс 1 0.09
Тафернер Маттойс 1 0.09
Гугганиг Давид 0 0
Мюллер Валентино 0 0

Карточки

Аустрия Вена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Галвао Лукас 5 0
Abubakr Barry 5 0
Фитц Доминик 4 0
Винлёф Маттео 4 0
Драгович Александр 3 0
Ранфтль Райнхольд 3 0
Фишер Манфред 3 0
Мэлоун Морис 3 0
Визингер Филип 2 0
Прелец Ник 2 0
Поцманн Марвин 1 0
Грубер Андреас 1 0
Кристиано 1 0
Philipp Maybach 1 0
Сваровски Тироль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Зульцбахер Лукас 6 0
Лоуренс Джеймс 3 0
Тафернер Маттойс 3 0
Устюндаг Джем 1 1
Диарра Мамаду 2 0
Гугганиг Давид 2 0
Ридер Флориан 2 0
Philipp Semlic 2 0
Скрбо Стефан 2 0
Блуме Брор 1 0
Osarenren Okungbowa 1 0
Мюллер Валентино 1 0
Ансельм Тобиас 1 0
Стейскал Адам 1 0
Quincy Butler 1 0

Результаты матчей

Аустрия Вена
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Сваровски Тироль
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

2
2
Аустрия Вена
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Сваровски Тироль
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

5
3

Упущенные победы

3
2
Аустрия Вена
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
Сваровски Тироль
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

8
5

Упущенные победы

5
4

Голы по времени матча

Забито

9
7
2 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 7
0
0%
1
14%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
2
22%
1
14%
46-60
2
22%
1
14%
61-75
3
33%
2
29%
76-90

Пропущено

5
9
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
3
60%
0
0%
16-30
1
20%
2
22%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
4
44%
61-75
0
0%
3
33%
76-90

Забито

4
3
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 8
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
2
67%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
33%
76-90

Пропущено

7
3
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
1
14%
0
0%
1-15
3
43%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
29%
1
33%
76-90

Забито

13
10
5 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 5
2 Не забивали 5
1
8%
1
10%
1-15
3
23%
2
20%
16-30
1
8%
2
20%
31-45
2
15%
1
10%
46-60
2
15%
1
10%
61-75
4
31%
3
30%
76-90

Пропущено

12
12
8 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 7
1
8%
0
0%
1-15
6
50%
0
0%
16-30
1
8%
3
25%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
1
8%
5
42%
61-75
2
17%
4
33%
76-90

Результаты последних матчей

Аустрия Вена
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Аустрия Клагенфурт - Аустрия Вена 0:1 Адмира - Аустрия Вена 0:3 Аустрия Вена - Гразер 2:1 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Вена 2:0
Аустрия Вена - Штурм Грац 2:2 Рапид Вена - Аустрия Вена 2:1 Аустрия Вена - Санкт-Пёльтен 2:2 Альтах - Аустрия Вена 1:1 Одт - Аустрия Вена 2:3 Аустрия Вена - ЛАСК 2:1 Хартберг - Аустрия Вена 1:1 Аустрия Вена - Вольфсбергер 3:1 Блау-Вайсс Линц - Аустрия Вена 1:0 Аустрия Вена - Ильвес 4:3 Саальфельден - Аустрия Вена 0:6 Ильвес - Аустрия Вена 2:1 Аустрия Вена - Порту 1:3 Аустрия Вена - Фастав Злин 1:0 Аустрия Вена - Богемианс-1905 3:7 Аустрия Вена - Богемианс Дублин 3:7
Сваровски Тироль
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Сваровски Тироль - ЛАСК 1:2 Сваровски Тироль - Блау-Вайсс Линц 1:1 Вольфсбергер - Сваровски Тироль 1:3 Хартберг - Сваровски Тироль 1:0
Сваровски Тироль - Ред Булл Зальцбург 0:0 Ингольштадт - Сваровски Тироль 1:2 Штурм Грац - Сваровски Тироль 4:2 Дойчландсбергер - Сваровски Тироль 2:4 Сваровски Тироль - Аустрия Клагенфурт 0:1 Рапид Вена - Сваровски Тироль 2:0 Бавария - Сваровски Тироль 3:0 Сваровски Тироль - Гразер 0:0 Альтах - Сваровски Тироль 1:2 Имст - Сваровски Тироль 0:3 Сваровски Тироль - Лион 2:3 Сваровски Тироль - Гройтер Фюрт 2:2 Сваровски Тироль - Копенгаген 0:5 Сваровски Тироль - Вадуц 2:4 Сваровски Тироль - Вадуц 2:4 Сваровски Тироль - Гурник Забже 1:1

Результаты матчей

Аустрия Вена
Сваровски Тироль

Точный счет

2:1
2 раза 50%
2:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%

Точное количество голов

2
3 раза 75%
3
1 раз 25%
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%

Точный счет

1:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
0
2 раза 33%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%

Точный счет

2:1
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
0:0
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
1 раз 10%
0
5 раз 50%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Аустрия Вена
Сваровски Тироль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
2.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
5
5
4
6
1.5
3
7
1
9
2.5
1
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Штурм Грац
 10 7 1 2 24 - 12 22
2.
Рапид Вена
 10 6 3 1 14 - 10 21
3.
Аустрия Вена
 2:0 11 5 3 3 15 - 12 18
4.
Ред Булл Зальцбург
 8 5 1 2 15 - 12 16
5.
Вольфсбергер
 10 5 1 4 22 - 16 16
6.
Хартберг
 2:0 10 4 3 3 14 - 12 15
7.
Аустрия Клагенфурт
 2:1 10 4 2 4 11 - 16 14
8.
Блау-Вайсс Линц
 0:2 11 4 2 5 12 - 16 14
9.
ЛАСК
 10 4 1 5 16 - 16 13
10.
Сваровски Тироль
 0:2 11 2 3 6 9 - 15 9
11.
Альтах
 1:2 11 2 2 7 10 - 15 8
12.
Гразер
 10 0 4 6 13 - 23 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Рапид Вена
 6 5 1 0 11 - 5 16
2.
Штурм Грац
 6 5 0 1 18 - 8 15
3.
Аустрия Вена
 2:0 5 4 1 0 11 - 5 13
4.
Хартберг
 2:0 6 3 2 1 8 - 4 11
5.
Ред Булл Зальцбург
 3 3 0 0 9 - 2 9
6.
Блау-Вайсс Линц
 0:2 5 3 0 2 6 - 3 9
7.
Вольфсбергер
 5 2 1 2 12 - 10 7
8.
ЛАСК
 5 2 0 3 10 - 10 6
9.
Аустрия Клагенфурт
 2:1 5 1 2 2 6 - 7 5
10.
Альтах
 1:2 6 1 1 4 5 - 7 4
11.
Сваровски Тироль
 0:2 5 0 3 2 2 - 4 3
12.
Гразер
 4 0 2 2 5 - 7 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вольфсбергер
 5 3 0 2 10 - 6 9
2.
Аустрия Клагенфурт
 2:1 5 3 0 2 5 - 9 9
3.
Штурм Грац
 4 2 1 1 6 - 4 7
4.
ЛАСК
 5 2 1 2 6 - 6 7
5.
Ред Булл Зальцбург
 5 2 1 2 6 - 10 7
6.
Сваровски Тироль
 0:2 6 2 0 4 7 - 11 6
7.
Рапид Вена
 4 1 2 1 3 - 5 5
8.
Аустрия Вена
 2:0 6 1 2 3 4 - 7 5
9.
Блау-Вайсс Линц
 0:2 6 1 2 3 6 - 13 5
10.
Хартберг
 2:0 4 1 1 2 6 - 8 4
11.
Альтах
 1:2 5 1 1 3 5 - 8 4
12.
Гразер
 6 0 2 4 8 - 16 2
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Штурм Грац Бирет Мика 8 (1)
Альтах Gustavo VI 6
Блау-Вайсс Линц Ronivaldo II 6
Ред Булл Зальцбург Глух Оскар 5 (2)
Хартберг Patrik Mijic 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Сваровски Тироль Зульцбахер Лукас 6
Альтах Демаку Весель 1 4
Аустрия Вена Галвао Лукас 5
Штурм Грац Газибегович Юсуф 5
Аустрия Вена Abubakr Barry 5
Весь список
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 46'
    Мэлоун Морис получил желтую карточку от судьи
  • 11'
    Гугганиг Давид уходит с поля. Alexander Ranacher выходит вместо него
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Аустрия Вена
Ничья
Сваровски Тироль
2.08
Реклама, betcity.ru
5.40
Реклама, fon.bet
5.60
Реклама, pari.ru
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Аустрия Вена 2:0 Сваровски Тироль онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Аустрия Вена
Сваровски Тироль
Букмекеры
1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (31) Обзор Играть




Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный