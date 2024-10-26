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  4. Мелбет-Первая лига 2024-2025
Тур: 16.
Балтика
 
Позже
Урал
Прогнозы 128
Балтика 60.9% (78)
X 30.5% (39)
Урал 8.6% (11)
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Урал

История личных встреч

Балтика
Урал

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 7 побед

13 матчей

15.4%
23.1%
61.5%
2 победы 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

15.4%
53.8%
30.8%
2 победы 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

23.1%
23.1%
53.8%
3 победы 3 ничьи 7 побед

История матчей

ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
ТМК
0:7
ПЛ
1:0
ПЛ
0:2
ПЛ
2:2
ПЛ
3:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1

Голы

Всего голов

4
9

Голов в среднем за матч

0.67
1.29

Среднее время на гол

135
70

Всего голов

7
9

Голов в среднем за матч

1
1.5

Среднее время на гол

90
60

Всего голов

11
18

Голов в среднем за матч

0.85
1.38

Тотал матчей

2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
7
Больше 54%
Меньше 46%
6
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

106
65

Бомбардиры внутри турнира

Балтика
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лисакович Виталий 4 (2) 0.27
Эльдарушев Абу-Саид 3 0.2
Фернандес Алекс II 3 (2) 0.2
Пряхин Сергей 2 0.13
Никишин Кирилл 2 0.13
Петров Илья 1 0.07
Маляров Кирилл 1 0.07
Урал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аюпов Тимур 5 (1) 0.33
Секулич Мартин 4 0.27
Ионов Алексей 2 0.13
Эрик Бикфалви 1 0.07
Бегич Сильвие 1 0.07
Эмерсон Иллой-Айет 1 0.07
Каштанов Алексей 1 0.07
Егорычев Андрей 1 0.07
Железнов Юрий 1 0.07
Мосин Егор 1 0.07
Ишков Илья 1 0.07
Воронов Максим 1 0.07
Итало VI 1 0.07
Мишкич Даниел 1 (1) 0.07

Карточки

Балтика
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аванесян Тигран 4 0
Пряхин Сергей 4 0
Андраде Кевин 4 0
Петров Илья 3 0
Гассама Натан 2 0
Фернандес Алекс II 2 0
Терентьев Денис 1 0
Мендель Андрей 1 0
Стефанович Илья 1 0
Бориско Максим 1 0
Саусь Владислав 1 0
Урал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бегич Сильвие 4 1
Мишкич Даниел 4 0
Аюпов Тимур 3 0
Сунгатулин Фаниль 3 0
Гогличидзе Лео 2 0
Секулич Мартин 2 0
Ионов Алексей 1 0
Юсупов Артур 1 0
Чудин Иван 1 0
Маргасов Тимофей 1 0
Мамин Артём 1 0
Бевеев Мингиян 1 0
Каштанов Алексей 1 0
Егорычев Андрей 1 0
Железнов Юрий 1 0
Мосин Егор 1 0
Ишков Илья 1 0

Результаты матчей

Балтика
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Урал
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
7
Балтика
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Урал
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

9
12
Балтика
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
Урал
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

10
19

Голы по времени матча

Забито

6
11
4 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 5
11 Не забивали 10
1
17%
2
18%
1-15
1
17%
1
9%
16-30
2
33%
4
36%
31-45
1
17%
3
27%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
1
9%
76-90

Пропущено

2
10
2 В 1-м тайме 6
0 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 5
1
50%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
50%
3
30%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

10
12
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 5
8 Не забивали 8
2
20%
1
8%
1-15
1
10%
3
25%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
3
30%
2
17%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
0
0%
6
50%
76-90

Пропущено

9
4
3 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
33%
1
25%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
2
22%
1
25%
61-75
3
33%
2
50%
76-90

Забито

16
23
8 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 10
4 Не забивали 3
3
19%
3
13%
1-15
2
13%
4
17%
16-30
3
19%
4
17%
31-45
4
25%
5
22%
46-60
3
19%
0
0%
61-75
1
6%
7
30%
76-90

Пропущено

11
14
5 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 9
1
9%
2
14%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
4
36%
4
29%
31-45
1
9%
2
14%
46-60
2
18%
3
21%
61-75
3
27%
2
14%
76-90

Результаты последних матчей

Балтика
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Шинник - Балтика 1:3 Торпедо Москва - Балтика 0:4 Алания - Балтика 0:2 Балтика - Нефтехимик 0:0
Чайка - Балтика 0:1 Луки-Энергия - Балтика 1:1 Балтика - Арсенал Тула 0:0 Торпедо Москва - Балтика 2:1 Балтика - Тюмень 2:1 Енисей - Балтика 1:2 Балтика - КАМАЗ 1:0 Ротор - Балтика 2:0 Сокол - Балтика 1:1 Балтика - Черноморец Нв 2:0 Балтика - Уфа 1:1 Сочи - Балтика 1:1 Родина Москва - Балтика 0:0 Локомотив Москва - Балтика 4:1 СКА-Хабаровск - Балтика 0:1 Балтика - Зенит 1:2
Урал
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
СКА-Хабаровск - Урал 3:3 Сокол - Урал 1:3 Урал - Тюмень 1:0 Урал - Торпедо Москва 1:1
Енисей - Урал 3:0 Урал - СКА-Хабаровск 1:0 КАМАЗ - Урал 0:2 Арсенал Тула - Урал 1:0 Урал - Ротор 1:1 Урал - Алания 3:1 Нефтехимик - Урал 1:1 Урал - Чайка 2:0 Уфа - Урал 0:2 Урал - Сокол 0:0 Черноморец Нв - Урал 3:2 Урал - Шинник 2:1 Урал - Сочи 2:0 Урал - Кызылкум 1:0 Урал - Равшан 5:0 Акрон - Урал 1:2

Результаты матчей

Балтика
Урал

Точный счет

0:0
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
1:1
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
0:2
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

0:0
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 40%
0
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
1 раз 7%
2
6 раз 40%
1
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
2 раза 13%

Тоталы голов в матче

Балтика
Урал

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
7
1
2
4
1.5
4
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
5
2
3
6
1.5
4
3
1
8
2.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
12
3
5
10
1.5
8
7
1
14
2.5
2
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Торпедо Москва
 Заявка 15 7 8 0 28 - 12 29
2.
Арсенал Тула
 1:1 Заявка 16 6 10 0 15 - 9 28
3.
Балтика
 Заявка 15 7 6 2 17 - 10 27
4.
Урал
 Заявка 15 7 5 3 22 - 15 26
5.
Сочи
 Заявка 15 6 6 3 24 - 15 24
6.
Черноморец Нв
 Заявка 16 7 3 6 22 - 23 24
7.
Ротор
 Заявка 15 5 7 3 12 - 9 22
8.
Нефтехимик
 Заявка 15 5 6 4 12 - 13 21
9.
СКА-Хабаровск
 Заявка 16 5 6 5 24 - 26 21
10.
Енисей
 Заявка 16 6 2 8 16 - 20 20
11.
Родина Москва
 Заявка 15 4 7 4 15 - 15 19
12.
Чайка
 Заявка 15 4 7 4 17 - 18 19
13.
Алания
 Заявка 15 4 5 6 9 - 11 17
14.
КАМАЗ
 Заявка 15 4 4 7 12 - 11 16
15.
Сокол
 Заявка 15 3 6 6 8 - 18 15
16.
Шинник
 1:1 Заявка 16 3 6 7 11 - 18 15
17.
Уфа
 Заявка 15 2 5 8 13 - 22 11
18.
Тюмень
 Заявка 16 2 3 11 13 - 25 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал Тула
 1:1 Заявка 10 5 5 0 9 - 4 20
2.
Урал
 Заявка 8 5 3 0 12 - 4 18
3.
Нефтехимик
 Заявка 8 5 2 1 10 - 4 17
4.
Торпедо Москва
 Заявка 8 4 4 0 19 - 8 16
5.
СКА-Хабаровск
 Заявка 8 4 3 1 16 - 10 15
6.
Сочи
 Заявка 7 4 2 1 13 - 4 14
7.
Черноморец Нв
 Заявка 7 4 2 1 13 - 8 14
8.
Енисей
 Заявка 7 4 1 2 10 - 6 13
9.
Балтика
 Заявка 6 3 3 0 6 - 2 12
10.
Чайка
 Заявка 8 2 5 1 13 - 8 11
11.
Шинник
 1:1 Заявка 9 3 2 4 7 - 9 11
12.
Родина Москва
 Заявка 7 2 4 1 7 - 5 10
13.
Ротор
 Заявка 8 2 4 2 6 - 5 10
14.
Сокол
 Заявка 8 2 3 3 4 - 5 9
15.
КАМАЗ
 Заявка 6 2 2 2 7 - 4 8
16.
Алания
 Заявка 7 1 2 4 3 - 7 5
17.
Тюмень
 Заявка 8 1 2 5 6 - 10 5
18.
Уфа
 Заявка 8 1 2 5 10 - 16 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Балтика
 Заявка 9 4 3 2 11 - 8 15
2.
Торпедо Москва
 Заявка 7 3 4 0 9 - 4 13
3.
Ротор
 Заявка 7 3 3 1 6 - 4 12
4.
Алания
 Заявка 8 3 3 2 6 - 4 12
5.
Сочи
 Заявка 8 2 4 2 11 - 11 10
6.
Черноморец Нв
 Заявка 9 3 1 5 9 - 15 10
7.
Родина Москва
 Заявка 8 2 3 3 8 - 10 9
8.
Арсенал Тула
 1:1 Заявка 6 1 5 0 6 - 5 8
9.
Урал
 Заявка 7 2 2 3 10 - 11 8
10.
Чайка
 Заявка 7 2 2 3 4 - 10 8
11.
КАМАЗ
 Заявка 9 2 2 5 5 - 7 8
12.
Енисей
 Заявка 9 2 1 6 6 - 14 7
13.
Уфа
 Заявка 7 1 3 3 3 - 6 6
14.
Сокол
 Заявка 7 1 3 3 4 - 13 6
15.
СКА-Хабаровск
 Заявка 8 1 3 4 8 - 16 6
16.
Шинник
 1:1 Заявка 7 0 4 3 4 - 9 4
17.
Нефтехимик
 Заявка 7 0 4 3 2 - 9 4
18.
Тюмень
 Заявка 8 1 1 6 7 - 15 4
  • — Выход в РПЛ
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Сочи Крамарич Мартин 7
Родина Москва Юшин Александр 6
Урал Аюпов Тимур 5
СКА-Хабаровск Гонгадзе Георгий 5
Торпедо Москва Нетфуллин Равиль 5
Весь список

Топ нарушителей
Уфа Перченок Александр 7
СКА-Хабаровск Першин Никита 6
Урал Бегич Сильвие 1 4
Алания Плиев Константин 1 4
СКА-Хабаровск Поярков Николай 1 4
Весь список
  • До матча
  • Приветствуем всех любителей футбола! Сегодня в матче 16-го тура Мелбет-Первой лиги "Балтика" принимает "Урал". Текстовую трансляцию для Вас проведёт комментатор Антон Сазонтов. Добро пожаловать! 
  • Текстовая онлайн трансляция матча Балтика - Урал от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 26 октября 2024, осталось 2 минуты.



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Прогнозы 128
Балтика 60.9% (78)
X 30.5% (39)
Урал 8.6% (11)
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Урал
3.20
3.25
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3.70
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Балтика - Урал

Исход игры
Балтика
61.2% (79)
Ничья
30.2% (39)
Урал
8.5% (11)
Тотал 2.5
Больше
43.86% (50)
Меньше
56.14% (64)
Обе команды забьют
Да
71.05% (81)
Нет
28.95% (33)
Популярный счёт
2:1 Балтика
31% (40)
1:1 Ничья
24% (31)
1:0 Балтика
18.6% (24)
1:2 Урал
3.1% (4)
3:1 Балтика
2.3% (3)
0:1 Урал
2.3% (3)
2:0 Балтика
2.3% (3)
0:0 Ничья
2.3% (3)
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