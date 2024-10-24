Тур: 16.
История личных встреч
Балтика
Урал
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед
9 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 7 побед
13 матчей
15.4%
23.1%
61.5%
2 победы 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
15.4%
53.8%
30.8%
2 победы 7 ничьих 4 победы
Второй тайм
23.1%
23.1%
53.8%
3 победы 3 ничьи 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
4
9
Голов в среднем за матч
0.67
1.29
Среднее время на гол
135
70
Всего голов
7
9
Голов в среднем за матч
1
1.5
Среднее время на гол
90
60
Всего голов
11
18
Голов в среднем за матч
0.85
1.38
Тотал матчей
2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
7
Больше 54%
Меньше 46%
6
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
106
65
Бомбардиры внутри турнира
Балтика
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лисакович Виталий
|4 (2)
|0.27
|Эльдарушев Абу-Саид
|3
|0.2
|Фернандес Алекс II
|3 (2)
|0.2
|Пряхин Сергей
|2
|0.13
|Никишин Кирилл
|2
|0.13
|Петров Илья
|1
|0.07
|Маляров Кирилл
|1
|0.07
Урал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аюпов Тимур
|5 (1)
|0.33
|Секулич Мартин
|4
|0.27
|Ионов Алексей
|2
|0.13
|Эрик Бикфалви
|1
|0.07
|Бегич Сильвие
|1
|0.07
|Эмерсон Иллой-Айет
|1
|0.07
|Каштанов Алексей
|1
|0.07
|Егорычев Андрей
|1
|0.07
|Железнов Юрий
|1
|0.07
|Мосин Егор
|1
|0.07
|Ишков Илья
|1
|0.07
|Воронов Максим
|1
|0.07
|Итало VI
|1
|0.07
|Мишкич Даниел
|1 (1)
|0.07
Карточки
Балтика
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аванесян Тигран
|4
|0
|Пряхин Сергей
|4
|0
|Андраде Кевин
|4
|0
|Петров Илья
|3
|0
|Гассама Натан
|2
|0
|Фернандес Алекс II
|2
|0
|Терентьев Денис
|1
|0
|Мендель Андрей
|1
|0
|Стефанович Илья
|1
|0
|Бориско Максим
|1
|0
|Саусь Владислав
|1
|0
Урал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бегич Сильвие
|4
|1
|Мишкич Даниел
|4
|0
|Аюпов Тимур
|3
|0
|Сунгатулин Фаниль
|3
|0
|Гогличидзе Лео
|2
|0
|Секулич Мартин
|2
|0
|Ионов Алексей
|1
|0
|Юсупов Артур
|1
|0
|Чудин Иван
|1
|0
|Маргасов Тимофей
|1
|0
|Мамин Артём
|1
|0
|Бевеев Мингиян
|1
|0
|Каштанов Алексей
|1
|0
|Егорычев Андрей
|1
|0
|Железнов Юрий
|1
|0
|Мосин Егор
|1
|0
|Ишков Илья
|1
|0
Результаты матчей
Балтика
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Урал
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
1
7
Балтика
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Урал
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
9
12
Балтика
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
Урал
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
10
19
Голы по времени матча
Забито
6
11
4 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 5
11 Не забивали 10
1
17%
2
18%
1-15
1
17%
1
9%
16-30
2
33%
4
36%
31-45
1
17%
3
27%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
1
9%
76-90
Пропущено
2
10
2 В 1-м тайме 6
0 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 5
1
50%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
50%
3
30%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
10
12
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 5
8 Не забивали 8
2
20%
1
8%
1-15
1
10%
3
25%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
3
30%
2
17%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
0
0%
6
50%
76-90
Пропущено
9
4
3 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
33%
1
25%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
2
22%
1
25%
61-75
3
33%
2
50%
76-90
Забито
16
23
8 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 10
4 Не забивали 3
3
19%
3
13%
1-15
2
13%
4
17%
16-30
3
19%
4
17%
31-45
4
25%
5
22%
46-60
3
19%
0
0%
61-75
1
6%
7
30%
76-90
Пропущено
11
14
5 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 9
1
9%
2
14%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
4
36%
4
29%
31-45
1
9%
2
14%
46-60
2
18%
3
21%
61-75
3
27%
2
14%
76-90
Результаты последних матчей
Балтика
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Шинник - Балтика 1:3 Торпедо Москва - Балтика 0:4 Алания - Балтика 0:2 Балтика - Нефтехимик 0:0
Чайка - Балтика 0:1 Луки-Энергия - Балтика 1:1 Балтика - Арсенал Тула 0:0 Торпедо Москва - Балтика 2:1 Балтика - Тюмень 2:1 Енисей - Балтика 1:2 Балтика - КАМАЗ 1:0 Ротор - Балтика 2:0 Сокол - Балтика 1:1 Балтика - Черноморец Нв 2:0 Балтика - Уфа 1:1 Сочи - Балтика 1:1 Родина Москва - Балтика 0:0 Локомотив Москва - Балтика 4:1 СКА-Хабаровск - Балтика 0:1 Балтика - Зенит 1:2
Урал
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
СКА-Хабаровск - Урал 3:3 Сокол - Урал 1:3 Урал - Тюмень 1:0 Урал - Торпедо Москва 1:1
Енисей - Урал 3:0 Урал - СКА-Хабаровск 1:0 КАМАЗ - Урал 0:2 Арсенал Тула - Урал 1:0 Урал - Ротор 1:1 Урал - Алания 3:1 Нефтехимик - Урал 1:1 Урал - Чайка 2:0 Уфа - Урал 0:2 Урал - Сокол 0:0 Черноморец Нв - Урал 3:2 Урал - Шинник 2:1 Урал - Сочи 2:0 Урал - Кызылкум 1:0 Урал - Равшан 5:0 Акрон - Урал 1:2
Результаты матчей
Балтика
Урал
Точный счет
0:0
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
1:1
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Точный счет
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
0:2
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
0:0
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 40%
0
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
1 раз 7%
2
6 раз 40%
1
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
2 раза 13%
Тоталы голов в матче
Балтика
Урал
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
71
24
44
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
52
36
43
18
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
123
510
87
114
213
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|7
|8
|0
|28 - 12
|29
|2.
|Заявка
|15
|7
|6
|2
|17 - 10
|27
|3.
|Заявка
|15
|6
|9
|0
|14 - 8
|27
|4.
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|22 - 15
|26
|5.
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|21 - 17
|24
|6.
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|24 - 15
|24
|7.
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|12 - 9
|22
|8.
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|12 - 13
|21
|9.
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|15 - 16
|20
|10.
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|15 - 15
|19
|11.
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|17 - 18
|19
|12.
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|18 - 25
|18
|13.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|9 - 11
|17
|14.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|12 - 11
|16
|15.
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|8 - 18
|15
|16.
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|10 - 17
|14
|17.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|13 - 22
|11
|18.
|Заявка
|15
|1
|3
|11
|9 - 24
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|5
|4
|0
|8 - 3
|19
|2.
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|12 - 4
|18
|3.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|10 - 4
|17
|4.
|Заявка
|8
|4
|4
|0
|19 - 8
|16
|5.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|13 - 4
|14
|6.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|13 - 8
|14
|7.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 6
|13
|8.
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|6 - 2
|12
|9.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|10 - 9
|12
|10.
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|13 - 8
|11
|11.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|7 - 9
|11
|12.
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|7 - 5
|10
|13.
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|6 - 5
|10
|14.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|4 - 5
|9
|15.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 4
|8
|16.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|3 - 7
|5
|17.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|10 - 16
|5
|18.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|2 - 9
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|11 - 8
|15
|2.
|Заявка
|7
|3
|4
|0
|9 - 4
|13
|3.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|6 - 4
|12
|4.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|6 - 4
|12
|5.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|8 - 9
|10
|6.
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|11 - 11
|10
|7.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|8 - 10
|9
|8.
|Заявка
|6
|1
|5
|0
|6 - 5
|8
|9.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|10 - 11
|8
|10.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|4 - 10
|8
|11.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|5 - 7
|8
|12.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|5 - 10
|7
|13.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|3 - 6
|6
|14.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|4 - 13
|6
|15.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|8 - 16
|6
|16.
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|2 - 9
|4
|17.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|7 - 15
|4
|18.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|3 - 8
|3
- — Выход в РПЛ
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Сочи
|Крамарич Мартин
|7
|Родина Москва
|Юшин Александр
|6
|Урал
|Аюпов Тимур
|5
|Торпедо Москва
|Нетфуллин Равиль
|5
|Енисей
|Ломакин Александр
|4
|Уфа
|Перченок Александр
|7
|Урал
|Бегич Сильвие
|1 4
|Алания
|Плиев Константин
|1 4
|СКА-Хабаровск
|Поярков Николай
|1 4
|Тюмень
|Шавлохов Давид
|1 4
Прогнозы на матч Балтика - Урал
Исход игры
Балтика
60.9% (28)
Ничья
28.3% (13)
Урал
10.9% (5)
Тотал 2.5
Больше
50% (20)
Меньше
50% (20)
Обе команды забьют
Да
70% (28)
Нет
30% (12)
Популярный счёт
2:1 Балтика
30.4% (14)
1:1 Ничья
17.4% (8)
1:0 Балтика
15.2% (7)
1:2 Урал
6.5% (3)
3:1 Балтика
4.3% (2)
0:1 Урал
4.3% (2)
0:0 Ничья
4.3% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!