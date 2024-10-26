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  3. Кипр
  4. Первый дивизион 2024-2025
Тур: 8.
Эносис
0:0
Перерыв
Этникос Ахна
0'
20' Желтая карточка
Де Ириондо Мануэль
29' Желтая карточка
42' Желтая карточка
Ruben Hoogenhout

Ход матча

20'
 
Де Ириондо Мануэль
29'
 
33'
 
Пехливанис Мариос
Баханак Патрик
42'
Ruben Hoogenhout
 
Лучшие коэффициенты
Эносис
Ничья
Этникос Ахна
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Все Коэффициенты
Эносис
Этникос Ахна

История личных встреч

Эносис
Этникос Ахна

7 матчей

28.6%
71.4%
2 победы 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

14.3%
85.7%
1 победа 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

42.9%
71.4%
3 победы 5 ничьих 0 побед

13 матчей

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

69.2%
30.8%
0 побед 9 ничьих 4 победы

Второй тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 8 побед

20 матчей

10%
50%
40%
2 победы 10 ничьих 8 побед

Первый тайм

5%
75%
20%
1 победа 15 ничьих 4 победы

Второй тайм

15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 побед

История матчей

ТМК
1:0
К
0:4
К
1:0
ПД
1:1
ПД
1:0
ПД
0:0
ПД
2:0
ПД
2:2
ПД
3:4
ПД
0:0
ПД
2:1
Р
2:4
ПД
1:1
КК
1:1
КК
0:0
ПД
0:0
ПД
1:1
ПД
0:0
ПД
2:0
ПД
1:2

Голы

Всего голов

8
8

Голов в среднем за матч

0.89
0.73

Среднее время на гол

101
123

Всего голов

13
13

Голов в среднем за матч

1.18
1.44

Среднее время на гол

76
62

Всего голов

21
21

Голов в среднем за матч

1.05
1.05

Тотал матчей

2.5
15
Больше 75%
Меньше 25%
5
12
Больше 60%
Меньше 40%
8
6
Больше 30%
Меньше 70%
14
4
Больше 20%
Меньше 80%
16
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
19

Среднее время на гол

85
85

Бомбардиры внутри турнира

Эносис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Самбу Бассала 1 0.13
Андреу Эвангелос 1 0.13
Барри Тьерно 1 0.13
Niv Gotliv 1 0.13
Этникос Ахна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Nicolas Andereggen 5 0.63
Гонсалес Пабло II 2 0.25
Офори Ричард 1 0.13
Де Ириондо Мануэль 1 0.13
Стилиану Мариос 1 0.13
Липски Патрик 1 0.13
Julian Bonetto 1 0.13

Карточки

Эносис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Elisha Sam 2 1
Менди Проспер 2 1
Marco Krainz 3 0
Самбу Бассала 3 0
Isaac Nortey 3 0
Niv Gotliv 3 0
Ilija Milicevic 3 0
Andreas Christofi 3 0
Michalis Charalampous 1 1
Piotr Janczukowicz 1 1
Ruben Hoogenhout 2 0
Sean Ioannou 2 0
Адебайо Аделие 2 0
Edson Silva 1 0
Кориню Жереми 1 0
Demetris Mavroudis 1 0
Андреу Эвангелос 1 0
Dimitris Solomou 1 0
Этникос Ахна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Ириондо Мануэль 4 0
Офори Ричард 3 0
Панайоту Панайотис 1 1
Гонсалес Пабло II 2 0
Стилиану Мариос 2 0
Julian Bonetto 2 0
Брено Родригес 1 0
Липски Патрик 1 0
Nicolas Andereggen 1 0
Баханак Патрик 1 0
Giorgos Nicolas Angelopoulos 1 0
Jalil Saadi 1 0
Флорес Лукас 1 0

Результаты матчей

Эносис
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Этникос Ахна
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
5
Эносис
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Этникос Ахна
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

3
5

Упущенные победы

2
2
Эносис
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Этникос Ахна
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
0% (0)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

5
1

Волевые победы

3
6

Упущенные победы

3
7

Голы по времени матча

Забито

1
8
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 4
0
0%
2
25%
1-15
1
100%
2
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

9
10
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
1
11%
3
30%
31-45
1
11%
2
20%
46-60
1
11%
2
20%
61-75
3
33%
3
30%
76-90

Забито

3
5
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
67%
1
20%
76-90

Пропущено

3
7
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
67%
2
29%
76-90

Забито

4
13
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 4
3 Не забивали 1
0
0%
2
15%
1-15
2
50%
2
15%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
0
0%
3
23%
46-60
0
0%
4
31%
61-75
2
50%
1
8%
76-90

Пропущено

12
17
4 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
3
25%
2
12%
16-30
1
8%
4
24%
31-45
2
17%
2
12%
46-60
1
8%
3
18%
61-75
5
42%
5
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Эносис
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Омония Никосия - Эносис 0:1 Эносис - Пафос 1:2 Аполлон - Эносис 3:1 Эносис - Омония Арадиппу 0:2
Эносис - АПОЭЛ 0:4 Омония 29-го Мая - Эносис 0:1 Эносис - Кармиотисса 0:1 Эносис - Ахиронас Онисилос 1:2 Эносис - Неа Саламина 0:0 Анагенниси Дерини - Эносис 1:2 Эносис - Омония 29-го Мая 0:1 Эносис - АСИЛ Лыси 3:4 Пейе 2014 - Эносис 1:4 Эносис - Ипсонас Лимасол 1:2 Омония 29-го Мая - Эносис 1:1 Эносис - Омония Арадиппу 0:2 Олимпиакос Никосия - Эносис 1:2 Айя-Напа - Эносис 1:3 АСИЛ Лыси - Эносис 1:2 Эносис - Пейе 2014 0:0
Этникос Ахна
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Этникос Ахна - Арис Лимасол 1:2 Анортосис - Этникос Ахна 0:0 АЕЛ Лимасол - Этникос Ахна 5:2 Этникос Ахна - Закакиу 3:1
Этникос Ахна - Анортосис 2:2 АЕК Ларнака - Этникос Ахна 2:2 Этникос Ахна - Неа Саламина 2:3 АПОЭЛ - Этникос Ахна 1:3 Омония Никосия - Этникос Ахна 3:0 Этникос Ахна - Омония 29-го Мая 2:1 Эльбасани - Этникос Ахна 0:0 Атромитос - Этникос Ахна 5:0 Докса Катокопия - Этникос Ахна 6:3 Этникос Ахна - АЕЛ Лимасол 2:0 Неа Саламина - Этникос Ахна 2:1 Этникос Ахна - Аполлон 3:3 Отеллос - Этникос Ахна 2:1 Этникос Ахна - Закакиу 6:2 Кармиотисса - Этникос Ахна 1:4 Этникос Ахна - Докса Катокопия 1:2

Результаты матчей

Эносис
Этникос Ахна

Точный счет

0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%

Точное количество голов

0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

0:1
2 раза 67%
3:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
5:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 100%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

0:1
3 раза 43%
0:2
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
2:2
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
5:2
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
0
3 раза 43%
2
4 раза 57%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Эносис
Этникос Ахна

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
6
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пафос
 7 6 1 0 19 - 4 19
2.
Арис Лимасол
 7 5 2 0 12 - 3 17
3.
АПОЭЛ
 7 4 1 2 16 - 5 13
4.
АЕК Ларнака
 7 4 1 2 9 - 7 13
5.
АЕЛ Лимасол
 6 4 0 2 14 - 10 12
6.
Омония Никосия
 7 4 0 3 10 - 7 12
7.
Аполлон
 6 3 1 2 8 - 6 10
8.
Анортосис
 7 2 2 3 8 - 9 8
9.
Кармиотисса
 7 2 2 3 6 - 12 8
10.
Омония Арадиппу
 7 2 2 3 5 - 11 8
11.
Эносис
 0:0 8 2 1 5 4 - 12 7
12.
Этникос Ахна
 0:0 8 1 3 4 12 - 18 6
13.
Неа Саламина
 7 1 0 6 8 - 20 3
14.
Омония 29-го Мая
 7 0 2 5 4 - 11 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пафос
 4 3 1 0 12 - 2 10
2.
Омония Никосия
 4 3 0 1 7 - 2 9
3.
Арис Лимасол
 3 2 1 0 3 - 0 7
4.
Аполлон
 3 2 0 1 6 - 3 6
5.
Анортосис
 3 2 0 1 5 - 3 6
6.
АЕЛ Лимасол
 3 2 0 1 7 - 5 6
7.
АЕК Ларнака
 3 1 1 1 3 - 4 4
8.
Кармиотисса
 4 1 1 2 4 - 7 4
9.
АПОЭЛ
 3 1 0 2 4 - 5 3
10.
Омония Арадиппу
 4 0 2 2 1 - 9 2
11.
Этникос Ахна
 0:0 3 0 1 2 5 - 7 1
12.
Омония 29-го Мая
 4 0 1 3 3 - 7 1
13.
Эносис
 0:0 5 0 1 4 1 - 9 1
14.
Неа Саламина
 3 0 0 3 3 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 4 3 1 0 12 - 0 10
2.
Арис Лимасол
 4 3 1 0 9 - 3 10
3.
Пафос
 3 3 0 0 7 - 2 9
4.
АЕК Ларнака
 4 3 0 1 6 - 3 9
5.
Омония Арадиппу
 3 2 0 1 4 - 2 6
6.
АЕЛ Лимасол
 3 2 0 1 7 - 5 6
7.
Эносис
 0:0 3 2 0 1 3 - 3 6
8.
Этникос Ахна
 0:0 5 1 2 2 7 - 11 5
9.
Аполлон
 3 1 1 1 2 - 3 4
10.
Кармиотисса
 3 1 1 1 2 - 5 4
11.
Омония Никосия
 3 1 0 2 3 - 5 3
12.
Неа Саламина
 4 1 0 3 5 - 12 3
13.
Анортосис
 4 0 2 2 3 - 6 2
14.
Омония 29-го Мая
 3 0 1 2 1 - 4 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
АЕЛ Лимасол Макрис Андреас 5
Пафос Жайро 5
Этникос Ахна Nicolas Andereggen 5
АПОЭЛ Эль-Араби Юссеф 4
Пафос Силва Андерсон 4
Весь список

Топ нарушителей
Этникос Ахна Де Ириондо Мануэль 4
Арис Лимасол Яго Стив 1 2
Аполлон Diego Dorregaray 1 2
Эносис Elisha Sam 1 2
Эносис Менди Проспер 1 2
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  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 43'
    ГОООООЛ Этникос Ахна забивает
  • 42'
    Рубен Хугенхаут получил желтую карточку от судьи
  • 33'
    Баханак Патрик уходит с поля. Пехливанис Мариос выходит вместо него
  • 29'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • 20'
    Де Ириондо Мануэль получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Эносис
Ничья
Этникос Ахна
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Где смотреть матч Эносис 0:0 Этникос Ахна онлайн

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Этникос Ахна
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