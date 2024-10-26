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  3. Кипр
  4. Первый дивизион 2024-2025
Тур: 8.
Эносис
1:1
Конец матча
Этникос Ахна
0'
20' Желтая карточка
Де Ириондо Мануэль
42' Желтая карточка
Sean Ioannou
0:1
53' Гол
Гонсалес Пабло II
71' Желтая карточка
Менди Проспер
1:1
82' Гол
Niv Gotliv
90' Красная карточка
Брено Родригес
90' Вторая желтая карточка
Менди Проспер
90' Желтая карточка
Пехливанис Мариос
90'+11
Эносис
Этникос Ахна

История личных встреч

Эносис
Этникос Ахна

7 матчей

28.6%
71.4%
2 победы 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

14.3%
85.7%
1 победа 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

42.9%
71.4%
3 победы 5 ничьих 0 побед

13 матчей

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

69.2%
30.8%
0 побед 9 ничьих 4 победы

Второй тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 8 побед

20 матчей

10%
50%
40%
2 победы 10 ничьих 8 побед

Первый тайм

5%
75%
20%
1 победа 15 ничьих 4 победы

Второй тайм

15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 побед

История матчей

ТМК
1:0
К
0:4
К
1:0
ПД
1:1
ПД
1:0
ПД
0:0
ПД
2:0
ПД
2:2
ПД
3:4
ПД
0:0
ПД
2:1
Р
2:4
ПД
1:1
КК
1:1
КК
0:0
ПД
0:0
ПД
1:1
ПД
0:0
ПД
2:0
ПД
1:2

Голы

Всего голов

8
8

Голов в среднем за матч

0.89
0.73

Среднее время на гол

101
123

Всего голов

13
13

Голов в среднем за матч

1.18
1.44

Среднее время на гол

76
62

Всего голов

21
21

Голов в среднем за матч

1.05
1.05

Тотал матчей

2.5
15
Больше 75%
Меньше 25%
5
12
Больше 60%
Меньше 40%
8
6
Больше 30%
Меньше 70%
14
4
Больше 20%
Меньше 80%
16
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
19

Среднее время на гол

85
85

Бомбардиры внутри турнира

Эносис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Niv Gotliv 2 0.25
Самбу Бассала 1 0.13
Андреу Эвангелос 1 0.13
Барри Тьерно 1 0.13
Этникос Ахна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Nicolas Andereggen 5 0.63
Гонсалес Пабло II 3 0.38
Офори Ричард 1 0.13
Де Ириондо Мануэль 1 0.13
Стилиану Мариос 1 0.13
Липски Патрик 1 0.13
Julian Bonetto 1 0.13

Карточки

Эносис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Менди Проспер 3 2
Elisha Sam 2 1
Marco Krainz 3 0
Самбу Бассала 3 0
Sean Ioannou 3 0
Isaac Nortey 3 0
Niv Gotliv 3 0
Ilija Milicevic 3 0
Andreas Christofi 3 0
Michalis Charalampous 1 1
Piotr Janczukowicz 1 1
Адебайо Аделие 2 0
Edson Silva 1 0
Ruben Hoogenhout 1 0
Кориню Жереми 1 0
Demetris Mavroudis 1 0
Андреу Эвангелос 1 0
Dimitris Solomou 1 0
Этникос Ахна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Ириондо Мануэль 4 0
Офори Ричард 3 0
Брено Родригес 1 1
Панайоту Панайотис 1 1
Гонсалес Пабло II 2 0
Стилиану Мариос 2 0
Julian Bonetto 2 0
Липски Патрик 1 0
Nicolas Andereggen 1 0
Пехливанис Мариос 1 0
Баханак Патрик 1 0
Giorgos Nicolas Angelopoulos 1 0
Jalil Saadi 1 0
Флорес Лукас 1 0

Результаты матчей

Эносис
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Этникос Ахна
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

2
6
Эносис
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Этникос Ахна
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

3
5

Упущенные победы

2
2
Эносис
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Этникос Ахна
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

5
1

Волевые победы

3
6

Упущенные победы

4
8

Голы по времени матча

Забито

2
9
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 4
6 Не забивали 4
0
0%
2
22%
1-15
1
50%
2
22%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

10
11
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
1
10%
3
27%
31-45
2
20%
2
18%
46-60
1
10%
2
18%
61-75
3
30%
4
36%
76-90

Забито

3
5
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
67%
1
20%
76-90

Пропущено

3
7
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
67%
2
29%
76-90

Забито

5
14
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 5
3 Не забивали 1
0
0%
2
14%
1-15
2
40%
2
14%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
0
0%
4
29%
46-60
0
0%
4
29%
61-75
3
60%
1
7%
76-90

Пропущено

13
18
4 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 8
0
0%
0
0%
1-15
3
23%
2
11%
16-30
1
8%
4
22%
31-45
3
23%
2
11%
46-60
1
8%
3
17%
61-75
5
38%
6
33%
76-90

Результаты последних матчей

Эносис
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Омония Никосия - Эносис 0:1 Эносис - Пафос 1:2 Аполлон - Эносис 3:1 Эносис - Омония Арадиппу 0:2
Эносис - АПОЭЛ 0:4 Омония 29-го Мая - Эносис 0:1 Эносис - Кармиотисса 0:1 Эносис - Ахиронас Онисилос 1:2 Эносис - Неа Саламина 0:0 Анагенниси Дерини - Эносис 1:2 Эносис - Омония 29-го Мая 0:1 Эносис - АСИЛ Лыси 3:4 Пейе 2014 - Эносис 1:4 Эносис - Ипсонас Лимасол 1:2 Омония 29-го Мая - Эносис 1:1 Эносис - Омония Арадиппу 0:2 Олимпиакос Никосия - Эносис 1:2 Айя-Напа - Эносис 1:3 АСИЛ Лыси - Эносис 1:2 Эносис - Пейе 2014 0:0
Этникос Ахна
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Этникос Ахна - Арис Лимасол 1:2 Анортосис - Этникос Ахна 0:0 АЕЛ Лимасол - Этникос Ахна 5:2 Этникос Ахна - Закакиу 3:1
Этникос Ахна - Анортосис 2:2 АЕК Ларнака - Этникос Ахна 2:2 Этникос Ахна - Неа Саламина 2:3 АПОЭЛ - Этникос Ахна 1:3 Омония Никосия - Этникос Ахна 3:0 Этникос Ахна - Омония 29-го Мая 2:1 Эльбасани - Этникос Ахна 0:0 Атромитос - Этникос Ахна 5:0 Докса Катокопия - Этникос Ахна 6:3 Этникос Ахна - АЕЛ Лимасол 2:0 Неа Саламина - Этникос Ахна 2:1 Этникос Ахна - Аполлон 3:3 Отеллос - Этникос Ахна 2:1 Этникос Ахна - Закакиу 6:2 Кармиотисса - Этникос Ахна 1:4 Этникос Ахна - Докса Катокопия 1:2

Результаты матчей

Эносис
Этникос Ахна

Точный счет

0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

0:1
2 раза 67%
3:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
5:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 100%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

0:1
3 раза 38%
0:2
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
2:2
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
5:2
1 раз 13%

Точное количество голов

1
5 раз 63%
0
3 раза 38%
2
4 раза 50%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Эносис
Этникос Ахна

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
7
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арис Лимасол
 2:1 8 6 2 0 14 - 4 20
2.
Пафос
 7 6 1 0 19 - 4 19
3.
АПОЭЛ
 7 4 1 2 16 - 5 13
4.
АЕК Ларнака
 7 4 1 2 9 - 7 13
5.
АЕЛ Лимасол
 6 4 0 2 14 - 10 12
6.
Омония Никосия
 7 4 0 3 10 - 7 12
7.
Аполлон
 6 3 1 2 8 - 6 10
8.
Анортосис
 7 2 2 3 8 - 9 8
9.
Кармиотисса
 7 2 2 3 6 - 12 8
10.
Омония Арадиппу
 7 2 2 3 5 - 11 8
11.
Эносис
 8 2 1 5 5 - 13 7
12.
Этникос Ахна
 8 1 3 4 13 - 19 6
13.
Неа Саламина
 1:2 8 1 0 7 9 - 22 3
14.
Омония 29-го Мая
 7 0 2 5 4 - 11 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пафос
 4 3 1 0 12 - 2 10
2.
Арис Лимасол
 2:1 4 3 1 0 5 - 1 10
3.
Омония Никосия
 4 3 0 1 7 - 2 9
4.
Аполлон
 3 2 0 1 6 - 3 6
5.
Анортосис
 3 2 0 1 5 - 3 6
6.
АЕЛ Лимасол
 3 2 0 1 7 - 5 6
7.
АЕК Ларнака
 3 1 1 1 3 - 4 4
8.
Кармиотисса
 4 1 1 2 4 - 7 4
9.
АПОЭЛ
 3 1 0 2 4 - 5 3
10.
Омония Арадиппу
 4 0 2 2 1 - 9 2
11.
Этникос Ахна
 3 0 1 2 5 - 7 1
12.
Омония 29-го Мая
 4 0 1 3 3 - 7 1
13.
Эносис
 5 0 1 4 2 - 10 1
14.
Неа Саламина
 1:2 3 0 0 3 3 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 4 3 1 0 12 - 0 10
2.
Арис Лимасол
 2:1 4 3 1 0 9 - 3 10
3.
Пафос
 3 3 0 0 7 - 2 9
4.
АЕК Ларнака
 4 3 0 1 6 - 3 9
5.
Омония Арадиппу
 3 2 0 1 4 - 2 6
6.
АЕЛ Лимасол
 3 2 0 1 7 - 5 6
7.
Эносис
 3 2 0 1 3 - 3 6
8.
Этникос Ахна
 5 1 2 2 8 - 12 5
9.
Аполлон
 3 1 1 1 2 - 3 4
10.
Кармиотисса
 3 1 1 1 2 - 5 4
11.
Омония Никосия
 3 1 0 2 3 - 5 3
12.
Неа Саламина
 1:2 5 1 0 4 6 - 14 3
13.
Анортосис
 4 0 2 2 3 - 6 2
14.
Омония 29-го Мая
 3 0 1 2 1 - 4 1
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Топ бомбардиров
АЕЛ Лимасол Макрис Андреас 5
Пафос Жайро 5
Этникос Ахна Nicolas Andereggen 5
Арис Лимасол Квилитая Георгий 5
АПОЭЛ Эль-Араби Юссеф 4
Весь список

Топ нарушителей
Эносис Менди Проспер 2 3
Этникос Ахна Де Ириондо Мануэль 4
Арис Лимасол Яго Стив 1 2
Аполлон Diego Dorregaray 1 2
Эносис Elisha Sam 1 2
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