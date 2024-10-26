Тур: 8.
1:1
Конец матча
0'
20' Желтая карточкаДе Ириондо Мануэль
42' Желтая карточкаSean Ioannou
0:1
53' ГолГонсалес Пабло II
71' Желтая карточкаМенди Проспер
1:1
82' ГолNiv Gotliv
90' Красная карточкаБрено Родригес
90' Вторая желтая карточкаМенди Проспер
90' Желтая карточкаПехливанис Мариос
90'+11
Ход матча
42'
53'
71'
82'
1:1
90'
90'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Marco KrainzПолузащитник
- Нападающий
-
-
10 Niv Gotliv
-
-
-
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
14 Loizos Kosma
-
-
-
-
-
Главный тренер: Канади Дамир
- Основной состав
-
40 Флорес ЛукасВратарь
- Защитник
-
37 Офори РичардЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
93 Баре ЙоанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
25 Jalil Saadi
-
-
Главный тренер: David Badia
История личных встреч
Эносис
Этникос Ахна
7 матчей
28.6%
71.4%
2 победы 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
14.3%
85.7%
1 победа 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
42.9%
71.4%
3 победы 5 ничьих 0 побед
13 матчей
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед
Первый тайм
69.2%
30.8%
0 побед 9 ничьих 4 победы
Второй тайм
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 8 побед
20 матчей
10%
50%
40%
2 победы 10 ничьих 8 побед
Первый тайм
5%
75%
20%
1 победа 15 ничьих 4 победы
Второй тайм
15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
8
Голов в среднем за матч
0.89
0.73
Среднее время на гол
101
123
Всего голов
13
13
Голов в среднем за матч
1.18
1.44
Среднее время на гол
76
62
Всего голов
21
21
Голов в среднем за матч
1.05
1.05
Тотал матчей
2.5
15
Больше 75%
Меньше 25%
5
12
Больше 60%
Меньше 40%
8
6
Больше 30%
Меньше 70%
14
4
Больше 20%
Меньше 80%
16
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
Среднее время на гол
85
85
Бомбардиры внутри турнира
Эносис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Niv Gotliv
|2
|0.25
|Самбу Бассала
|1
|0.13
|Андреу Эвангелос
|1
|0.13
|Барри Тьерно
|1
|0.13
Этникос Ахна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Nicolas Andereggen
|5
|0.63
|Гонсалес Пабло II
|3
|0.38
|Офори Ричард
|1
|0.13
|Де Ириондо Мануэль
|1
|0.13
|Стилиану Мариос
|1
|0.13
|Липски Патрик
|1
|0.13
|Julian Bonetto
|1
|0.13
Карточки
Эносис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Менди Проспер
|3
|2
|Elisha Sam
|2
|1
|Marco Krainz
|3
|0
|Самбу Бассала
|3
|0
|Sean Ioannou
|3
|0
|Isaac Nortey
|3
|0
|Niv Gotliv
|3
|0
|Ilija Milicevic
|3
|0
|Andreas Christofi
|3
|0
|Michalis Charalampous
|1
|1
|Piotr Janczukowicz
|1
|1
|Адебайо Аделие
|2
|0
|Edson Silva
|1
|0
|Ruben Hoogenhout
|1
|0
|Кориню Жереми
|1
|0
|Demetris Mavroudis
|1
|0
|Андреу Эвангелос
|1
|0
|Dimitris Solomou
|1
|0
Этникос Ахна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Ириондо Мануэль
|4
|0
|Офори Ричард
|3
|0
|Брено Родригес
|1
|1
|Панайоту Панайотис
|1
|1
|Гонсалес Пабло II
|2
|0
|Стилиану Мариос
|2
|0
|Julian Bonetto
|2
|0
|Липски Патрик
|1
|0
|Nicolas Andereggen
|1
|0
|Пехливанис Мариос
|1
|0
|Баханак Патрик
|1
|0
|Giorgos Nicolas Angelopoulos
|1
|0
|Jalil Saadi
|1
|0
|Флорес Лукас
|1
|0
Результаты матчей
Эносис
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Этникос Ахна
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
2
6
Эносис
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Этникос Ахна
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
3
5
Упущенные победы
2
2
Эносис
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Этникос Ахна
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
5
1
Волевые победы
3
6
Упущенные победы
4
8
Голы по времени матча
Забито
2
9
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 4
6 Не забивали 4
0
0%
2
22%
1-15
1
50%
2
22%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
10
11
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
1
10%
3
27%
31-45
2
20%
2
18%
46-60
1
10%
2
18%
61-75
3
30%
4
36%
76-90
Забито
3
5
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
67%
1
20%
76-90
Пропущено
3
7
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
67%
2
29%
76-90
Забито
5
14
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 5
3 Не забивали 1
0
0%
2
14%
1-15
2
40%
2
14%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
0
0%
4
29%
46-60
0
0%
4
29%
61-75
3
60%
1
7%
76-90
Пропущено
13
18
4 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 8
0
0%
0
0%
1-15
3
23%
2
11%
16-30
1
8%
4
22%
31-45
3
23%
2
11%
46-60
1
8%
3
17%
61-75
5
38%
6
33%
76-90
Результаты последних матчей
Эносис
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Омония Никосия - Эносис 0:1 Эносис - Пафос 1:2 Аполлон - Эносис 3:1 Эносис - Омония Арадиппу 0:2
Эносис - АПОЭЛ 0:4 Омония 29-го Мая - Эносис 0:1 Эносис - Кармиотисса 0:1 Эносис - Ахиронас Онисилос 1:2 Эносис - Неа Саламина 0:0 Анагенниси Дерини - Эносис 1:2 Эносис - Омония 29-го Мая 0:1 Эносис - АСИЛ Лыси 3:4 Пейе 2014 - Эносис 1:4 Эносис - Ипсонас Лимасол 1:2 Омония 29-го Мая - Эносис 1:1 Эносис - Омония Арадиппу 0:2 Олимпиакос Никосия - Эносис 1:2 Айя-Напа - Эносис 1:3 АСИЛ Лыси - Эносис 1:2 Эносис - Пейе 2014 0:0
Этникос Ахна
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Этникос Ахна - Арис Лимасол 1:2 Анортосис - Этникос Ахна 0:0 АЕЛ Лимасол - Этникос Ахна 5:2 Этникос Ахна - Закакиу 3:1
Этникос Ахна - Анортосис 2:2 АЕК Ларнака - Этникос Ахна 2:2 Этникос Ахна - Неа Саламина 2:3 АПОЭЛ - Этникос Ахна 1:3 Омония Никосия - Этникос Ахна 3:0 Этникос Ахна - Омония 29-го Мая 2:1 Эльбасани - Этникос Ахна 0:0 Атромитос - Этникос Ахна 5:0 Докса Катокопия - Этникос Ахна 6:3 Этникос Ахна - АЕЛ Лимасол 2:0 Неа Саламина - Этникос Ахна 2:1 Этникос Ахна - Аполлон 3:3 Отеллос - Этникос Ахна 2:1 Этникос Ахна - Закакиу 6:2 Кармиотисса - Этникос Ахна 1:4 Этникос Ахна - Докса Катокопия 1:2
Результаты матчей
Эносис
Этникос Ахна
Точный счет
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
0:1
2 раза 67%
3:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
5:2
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 100%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
0:1
3 раза 38%
0:2
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
2:2
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
5:2
1 раз 13%
Точное количество голов
1
5 раз 63%
0
3 раза 38%
2
4 раза 50%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Эносис
Этникос Ахна
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
71
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|8
|6
|2
|0
|14 - 4
|20
|2.
|7
|6
|1
|0
|19 - 4
|19
|3.
|7
|4
|1
|2
|16 - 5
|13
|4.
|7
|4
|1
|2
|9 - 7
|13
|5.
|6
|4
|0
|2
|14 - 10
|12
|6.
|7
|4
|0
|3
|10 - 7
|12
|7.
|6
|3
|1
|2
|8 - 6
|10
|8.
|7
|2
|2
|3
|8 - 9
|8
|9.
|7
|2
|2
|3
|6 - 12
|8
|10.
|7
|2
|2
|3
|5 - 11
|8
|11.
|8
|2
|1
|5
|5 - 13
|7
|12.
|8
|1
|3
|4
|13 - 19
|6
|13.
|1:2
|8
|1
|0
|7
|9 - 22
|3
|14.
|7
|0
|2
|5
|4 - 11
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|12 - 2
|10
|2.
|2:1
|4
|3
|1
|0
|5 - 1
|10
|3.
|4
|3
|0
|1
|7 - 2
|9
|4.
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|5.
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|6.
|3
|2
|0
|1
|7 - 5
|6
|7.
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|8.
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|9.
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|10.
|4
|0
|2
|2
|1 - 9
|2
|11.
|3
|0
|1
|2
|5 - 7
|1
|12.
|4
|0
|1
|3
|3 - 7
|1
|13.
|5
|0
|1
|4
|2 - 10
|1
|14.
|1:2
|3
|0
|0
|3
|3 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|12 - 0
|10
|2.
|2:1
|4
|3
|1
|0
|9 - 3
|10
|3.
|3
|3
|0
|0
|7 - 2
|9
|4.
|4
|3
|0
|1
|6 - 3
|9
|5.
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|6.
|3
|2
|0
|1
|7 - 5
|6
|7.
|3
|2
|0
|1
|3 - 3
|6
|8.
|5
|1
|2
|2
|8 - 12
|5
|9.
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|10.
|3
|1
|1
|1
|2 - 5
|4
|11.
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|12.
|1:2
|5
|1
|0
|4
|6 - 14
|3
|13.
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|14.
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|АЕЛ Лимасол
|Макрис Андреас
|5
|Пафос
|Жайро
|5
|Этникос Ахна
|Nicolas Andereggen
|5
|Арис Лимасол
|Квилитая Георгий
|5
|АПОЭЛ
|Эль-Араби Юссеф
|4
|Эносис
|Менди Проспер
|2 3
|Этникос Ахна
|Де Ириондо Мануэль
|4
|Арис Лимасол
|Яго Стив
|1 2
|Аполлон
|Diego Dorregaray
|1 2
|Эносис
|Elisha Sam
|1 2