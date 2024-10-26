Тур: 11. Стадион: Кэшпойнт Арена.
1:2
Второй тайм: 68'
0'
5' Желтая карточкаГугганиг Лукас
1:0
19' ПенальтиLukas Fridrikas
21' Желтая карточкаJannik Robatsch
1:1
24' ГолКох Тобиас
34' Желтая карточкаБонна Соломон
37' Желтая карточкаКоллер Пауль-Фридрих
1:2
51' ГолВерницниг Кристофер
58' Желтая карточкаИнголич Сандро
Ход матча
19'
1:0
21'
24'
34'
51'
58'
23
Йегер
Лукас
37
Камери
Дийон
30
Simon
Spari
77
Бобциен
Бен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Йегер ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
-
37 Камери ДийонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Хелак АммарВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
10 ЛинкольнНападающий
- Нападающий
-
-
20 Gustavo VI
-
Главный тренер: Fabio Ingolitsch
- Основной состав
-
30 Simon SpariВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Бобциен БенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
27 Кюхн ЙонасЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Дель ЛоренцНападающий
-
-
95 Видра Филипп
-
Главный тренер: Петер Пакульт
История личных встреч
Альтах
Аустрия Клагенфурт
13 матчей
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед
Первый тайм
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Второй тайм
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 8 побед
13 матчей
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед
Первый тайм
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед
Второй тайм
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
18
22
Голов в среднем за матч
1.8
2.2
Среднее время на гол
50
40
Всего голов
19
23
Голов в среднем за матч
1.46
1.77
Тотал матчей
2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
7
Больше 54%
Меньше 46%
6
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
61
50
Бомбардиры внутри турнира
Альтах
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Gustavo VI
|6
|0.55
|Lukas Fridrikas
|2 (1)
|0.18
|Гугганиг Лукас
|1
|0.09
|Коллер Пауль-Фридрих
|1
|0.09
|Mike-Steven Baehre
|0
|0
|Инголич Сандро
|0
|0
|Демаку Весель
|0
|0
|Sofian Bahloul
|0
|0
|Кронбергер Лука
|0
|0
Аустрия Клагенфурт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бобциен Бен
|4 (1)
|0.4
|Верницниг Кристофер
|1
|0.1
|Тошевски Давид
|1
|0.1
|Кох Тобиас
|1
|0.1
|Дель Лоренц
|1
|0.1
|Nicolas Binder
|1
|0.1
|Видра Филипп
|1
|0.1
|Jannik Robatsch
|1
|0.1
|Christopher Cvetko
|0
|0
Карточки
Альтах
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Демаку Весель
|4
|1
|Инголич Сандро
|4
|0
|Гугганиг Лукас
|3
|0
|Mike-Steven Baehre
|3
|0
|Штрунц Оливер
|3
|0
|Йегер Лукас
|2
|0
|Коллер Пауль-Фридрих
|2
|0
|Кронбергер Лука
|2
|0
|Эстрада Паскаль
|2
|0
|Gustavo VI
|1
|0
|Гебауэр Кристиан
|1
|0
|Лукачевич Леонардо
|1
|0
|Lukas Fridrikas
|1
|0
|Sofian Bahloul
|1
|0
|Камери Дийон
|1
|0
|Mohamed Ouedraogo
|1
|0
Аустрия Клагенфурт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Christopher Cvetko
|4
|0
|Kosmas Gezos
|2
|1
|Верницниг Кристофер
|3
|0
|Штрауди Симон
|3
|0
|Jannik Robatsch
|3
|0
|Бобциен Бен
|2
|0
|Niklas Szerencsi
|2
|0
|Thorsten Mahrer
|0
|1
|Peter Pacult
|1
|0
|Florian Jaritz
|1
|0
|Кох Тобиас
|1
|0
|Тошевски Давид
|1
|0
|Видра Филипп
|1
|0
|Бонна Соломон
|1
|0
|Салифу Дикени
|1
|0
Результаты матчей
Альтах
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Аустрия Клагенфурт
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
2
Альтах
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Аустрия Клагенфурт
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
6
3
Упущенные победы
3
6
Альтах
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
10% (1)
70% (7)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Аустрия Клагенфурт
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
6
3
Упущенные победы
5
8
Голы по времени матча
Забито
4
4
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
2
50%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
5
7
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
1
20%
1
14%
1-15
1
20%
3
43%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
2
29%
76-90
Забито
5
6
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
1
20%
2
33%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
17%
61-75
1
20%
3
50%
76-90
Пропущено
8
7
2 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
0
0%
1
14%
1-15
2
25%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
1
14%
61-75
3
38%
3
43%
76-90
Забито
9
10
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 4
3 Не забивали 2
1
11%
2
20%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
2
22%
3
30%
61-75
1
11%
4
40%
76-90
Пропущено
13
14
5 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 7
1
8%
2
14%
1-15
3
23%
4
29%
16-30
1
8%
1
7%
31-45
2
15%
1
7%
46-60
2
15%
1
7%
61-75
4
31%
5
36%
76-90
Результаты последних матчей
Альтах
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Ред Булл Зальцбург - Альтах 2:1 Альтах - Рапид Вена 0:1 Хартберг - Альтах 2:0 Альтах - Блау-Вайсс Линц 0:1
Гразер - Альтах 1:1 Альтах - Аустрия Вена 1:1 Штурм Грац - Альтах 2:1 Альтах - Вольфсбергер 2:0 ЛАСК - Альтах 1:2 Альтах - Сваровски Тироль 1:2 Донауфельд - Альтах 2:0 Альтах - Фрайбург 1:1 Альтах - Грасcхоппер 1:0 Альтах - Брегенз 2:1 Брегенц - Альтах 1:2 Альтах - Штутгарт (любители) 0:0 Люцерн - Альтах 2:1 ФК Ненцинг - Альтах 0:3 Альтах - Аустрия Лустенау 2:2 Сваровски Тироль - Альтах 0:1
Аустрия Клагенфурт
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Аустрия Клагенфурт - Аустрия Вена 0:1 ЛАСК - Аустрия Клагенфурт 4:0 Гразер - Аустрия Клагенфурт 0:1 Аустрия Клагенфурт - Хартберг 2:2
Аустрия Клагенфурт - Домжале 1:2 Аустрия Клагенфурт - Блау-Вайсс Линц 3:1 Зигендорф - Аустрия Клагенфурт 0:5 Сваровски Тироль - Аустрия Клагенфурт 0:1 Аустрия Клагенфурт - Штурм Грац 0:2 Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 1:1 Вольфсбергер - Аустрия Клагенфурт 4:1 Глоггниц - Аустрия Клагенфурт 0:5 Аустрия Клагенфурт - Ризеспор 1:2 Аустрия Клагенфурт - Леобен 3:2 Аустрия Клагенфурт - Копер 1:1 Аустрия Клагенфурт - Бачка-Топола 2:2 Аустрия Клагенфурт - ТСК 2:2 Аустрия Клагенфурт - ФК Хермагор 10:1 Аустрия Клагенфурт - Трайбах 10:0 Штурм Грац - Аустрия Клагенфурт 2:0
Результаты матчей
Альтах
Аустрия Клагенфурт
Точный счет
0:1
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
2:1
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
0:1
2 раза 50%
4:0
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
Точный счет
0:1
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:1
3 раза 33%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
Точное количество голов
1
5 раз 50%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Альтах
Аустрия Клагенфурт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
32
14
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
31
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
63
28
27
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|7
|1
|2
|24 - 12
|22
|2.
|10
|6
|3
|1
|14 - 10
|21
|3.
|2:0
|11
|5
|3
|3
|15 - 12
|18
|4.
|8
|5
|1
|2
|15 - 12
|16
|5.
|10
|5
|1
|4
|22 - 16
|16
|6.
|2:0
|10
|4
|3
|3
|14 - 12
|15
|7.
|2:1
|10
|4
|2
|4
|11 - 16
|14
|8.
|0:2
|11
|4
|2
|5
|12 - 16
|14
|9.
|10
|4
|1
|5
|16 - 16
|13
|10.
|0:2
|11
|2
|3
|6
|9 - 15
|9
|11.
|1:2
|11
|2
|2
|7
|10 - 15
|8
|12.
|10
|0
|4
|6
|13 - 23
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|1
|0
|11 - 5
|16
|2.
|6
|5
|0
|1
|18 - 8
|15
|3.
|2:0
|5
|4
|1
|0
|11 - 5
|13
|4.
|2:0
|6
|3
|2
|1
|8 - 4
|11
|5.
|3
|3
|0
|0
|9 - 2
|9
|6.
|0:2
|5
|3
|0
|2
|6 - 3
|9
|7.
|5
|2
|1
|2
|12 - 10
|7
|8.
|5
|2
|0
|3
|10 - 10
|6
|9.
|2:1
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|10.
|1:2
|6
|1
|1
|4
|5 - 7
|4
|11.
|0:2
|5
|0
|3
|2
|2 - 4
|3
|12.
|4
|0
|2
|2
|5 - 7
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|3
|0
|2
|10 - 6
|9
|2.
|2:1
|5
|3
|0
|2
|5 - 9
|9
|3.
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|4.
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|5.
|5
|2
|1
|2
|6 - 10
|7
|6.
|0:2
|6
|2
|0
|4
|7 - 11
|6
|7.
|4
|1
|2
|1
|3 - 5
|5
|8.
|2:0
|6
|1
|2
|3
|4 - 7
|5
|9.
|0:2
|6
|1
|2
|3
|6 - 13
|5
|10.
|2:0
|4
|1
|1
|2
|6 - 8
|4
|11.
|1:2
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|12.
|6
|0
|2
|4
|8 - 16
|2
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Штурм Грац
|Бирет Мика
|8 (1)
|Альтах
|Gustavo VI
|6
|Блау-Вайсс Линц
|Ronivaldo II
|6
|Ред Булл Зальцбург
|Глух Оскар
|5 (2)
|Хартберг
|Patrik Mijic
|5 (1)
|Сваровски Тироль
|Зульцбахер Лукас
|6
|Альтах
|Демаку Весель
|1 4
|Аустрия Вена
|Галвао Лукас
|5
|Штурм Грац
|Газибегович Юсуф
|5
|Аустрия Вена
|Abubakr Barry
|5