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  3. Австрия
  4. Бундеслига 2024-2025
Тур: 11. Стадион: .
Альтах
1:2
Второй тайм: 68'
Аустрия Клагенфурт
0'
5' Желтая карточка
Гугганиг Лукас
1:0
19' Пенальти
Lukas Fridrikas
21' Желтая карточка
Jannik Robatsch
1:1
24' Гол
Кох Тобиас
34' Желтая карточка
Бонна Соломон
37' Желтая карточка
Коллер Пауль-Фридрих
1:2
51' Гол
Верницниг Кристофер
58' Желтая карточка
Инголич Сандро

Ход матча

5'
Гугганиг Лукас
 
19'
Lukas Fridrikas
1:0
21'
 
Jannik Robatsch
24'
1:1
Кох Тобиас
(Верницниг Кристофер)
34'
 
Бонна Соломон
37'
Коллер Пауль-Фридрих
 
51'
1:2
Верницниг Кристофер
58'
Инголич Сандро
 
60'
Sofian Bahloul
Камери Дийон
 
60'
Mike-Steven Baehre
Фадингер Лукас
 
60'
Штрунц Оливер
Гебауэр Кристиан
 
Лучшие коэффициенты
Альтах
Ничья
Аустрия Клагенфурт
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Все Коэффициенты
1
Стоянович
Деян
25
Инголич
Сандро
5
Гугганиг
Лукас
15
Коллер
Пауль-Фридрих
12
Лукачевич
Леонардо
6
Демаку
Весель
23
Йегер
Лукас
30
Фадингер
Лукас
37
Камери
Дийон
27
Гебауэр
Кристиан
14
Lukas
Fridrikas
30
Simon
Spari
24
Верницниг
Кристофер
31
Thorsten
Mahrer
34
Jannik
Robatsch
2
Бонна
Соломон
6
Кох
Тобиас
77
Бобциен
Бен
14
Christopher
Cvetko
7
Florian
Jaritz
9
Nicolas
Binder
18
Салифу
Дикени
Альтах
4-3-1-2
Аустрия Клагенфурт
3-5-2

История личных встреч

Альтах
Аустрия Клагенфурт

13 матчей

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед

Первый тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Второй тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 8 побед

13 матчей

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед

Первый тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед

Второй тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед

История матчей

Б
0:1
Б
1:1
Б
3:0
Б
1:4
Б
2:0
Б
0:4
РЛЦ
4:0
Л
0:4
Л
3:3
Л
4:1
Л
0:5
Л
0:0
РЛЦ
1:0

Голы

Всего голов

18
22

Голов в среднем за матч

1.8
2.2

Среднее время на гол

50
40

Всего голов

19
23

Голов в среднем за матч

1.46
1.77

Тотал матчей

2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
7
Больше 54%
Меньше 46%
6
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

61
50

Бомбардиры внутри турнира

Альтах
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Gustavo VI 6 0.55
Lukas Fridrikas 2 (1) 0.18
Гугганиг Лукас 1 0.09
Коллер Пауль-Фридрих 1 0.09
Mike-Steven Baehre 0 0
Инголич Сандро 0 0
Демаку Весель 0 0
Sofian Bahloul 0 0
Кронбергер Лука 0 0
Аустрия Клагенфурт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бобциен Бен 4 (1) 0.4
Верницниг Кристофер 1 0.1
Тошевски Давид 1 0.1
Кох Тобиас 1 0.1
Дель Лоренц 1 0.1
Nicolas Binder 1 0.1
Видра Филипп 1 0.1
Jannik Robatsch 1 0.1
Christopher Cvetko 0 0

Карточки

Альтах
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Демаку Весель 4 1
Инголич Сандро 4 0
Гугганиг Лукас 3 0
Mike-Steven Baehre 3 0
Штрунц Оливер 3 0
Йегер Лукас 2 0
Коллер Пауль-Фридрих 2 0
Кронбергер Лука 2 0
Эстрада Паскаль 2 0
Gustavo VI 1 0
Гебауэр Кристиан 1 0
Лукачевич Леонардо 1 0
Lukas Fridrikas 1 0
Sofian Bahloul 1 0
Камери Дийон 1 0
Mohamed Ouedraogo 1 0
Аустрия Клагенфурт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Christopher Cvetko 4 0
Kosmas Gezos 2 1
Верницниг Кристофер 3 0
Штрауди Симон 3 0
Jannik Robatsch 3 0
Бобциен Бен 2 0
Niklas Szerencsi 2 0
Thorsten Mahrer 0 1
Peter Pacult 1 0
Florian Jaritz 1 0
Кох Тобиас 1 0
Тошевски Давид 1 0
Видра Филипп 1 0
Бонна Соломон 1 0
Салифу Дикени 1 0

Результаты матчей

Альтах
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Аустрия Клагенфурт
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
2
Альтах
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Аустрия Клагенфурт
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

6
3

Упущенные победы

3
6
Альтах
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
10% (1)
70% (7)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Аустрия Клагенфурт
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

6
3

Упущенные победы

5
8

Голы по времени матча

Забито

4
4
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
2
50%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

5
7
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
1
20%
1
14%
1-15
1
20%
3
43%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
2
29%
76-90

Забито

5
6
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
1
20%
2
33%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
17%
61-75
1
20%
3
50%
76-90

Пропущено

8
7
2 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
0
0%
1
14%
1-15
2
25%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
1
14%
61-75
3
38%
3
43%
76-90

Забито

9
10
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 4
3 Не забивали 2
1
11%
2
20%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
2
22%
3
30%
61-75
1
11%
4
40%
76-90

Пропущено

13
14
5 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 7
1
8%
2
14%
1-15
3
23%
4
29%
16-30
1
8%
1
7%
31-45
2
15%
1
7%
46-60
2
15%
1
7%
61-75
4
31%
5
36%
76-90

Результаты последних матчей

Альтах
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Ред Булл Зальцбург - Альтах 2:1 Альтах - Рапид Вена 0:1 Хартберг - Альтах 2:0 Альтах - Блау-Вайсс Линц 0:1
Гразер - Альтах 1:1 Альтах - Аустрия Вена 1:1 Штурм Грац - Альтах 2:1 Альтах - Вольфсбергер 2:0 ЛАСК - Альтах 1:2 Альтах - Сваровски Тироль 1:2 Донауфельд - Альтах 2:0 Альтах - Фрайбург 1:1 Альтах - Грасcхоппер 1:0 Альтах - Брегенз 2:1 Брегенц - Альтах 1:2 Альтах - Штутгарт (любители) 0:0 Люцерн - Альтах 2:1 ФК Ненцинг - Альтах 0:3 Альтах - Аустрия Лустенау 2:2 Сваровски Тироль - Альтах 0:1
Аустрия Клагенфурт
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Аустрия Клагенфурт - Аустрия Вена 0:1 ЛАСК - Аустрия Клагенфурт 4:0 Гразер - Аустрия Клагенфурт 0:1 Аустрия Клагенфурт - Хартберг 2:2
Аустрия Клагенфурт - Домжале 1:2 Аустрия Клагенфурт - Блау-Вайсс Линц 3:1 Зигендорф - Аустрия Клагенфурт 0:5 Сваровски Тироль - Аустрия Клагенфурт 0:1 Аустрия Клагенфурт - Штурм Грац 0:2 Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 1:1 Вольфсбергер - Аустрия Клагенфурт 4:1 Глоггниц - Аустрия Клагенфурт 0:5 Аустрия Клагенфурт - Ризеспор 1:2 Аустрия Клагенфурт - Леобен 3:2 Аустрия Клагенфурт - Копер 1:1 Аустрия Клагенфурт - Бачка-Топола 2:2 Аустрия Клагенфурт - ТСК 2:2 Аустрия Клагенфурт - ФК Хермагор 10:1 Аустрия Клагенфурт - Трайбах 10:0 Штурм Грац - Аустрия Клагенфурт 2:0

Результаты матчей

Альтах
Аустрия Клагенфурт

Точный счет

0:1
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

2:1
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
0:1
2 раза 50%
4:0
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%

Точный счет

0:1
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:1
3 раза 33%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
5 раз 50%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Альтах
Аустрия Клагенфурт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
3
2
1
4
1.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
1
1
4
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
6
3
2
8
1.5
2
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Штурм Грац
 10 7 1 2 24 - 12 22
2.
Рапид Вена
 10 6 3 1 14 - 10 21
3.
Аустрия Вена
 2:0 11 5 3 3 15 - 12 18
4.
Ред Булл Зальцбург
 8 5 1 2 15 - 12 16
5.
Вольфсбергер
 10 5 1 4 22 - 16 16
6.
Хартберг
 2:0 10 4 3 3 14 - 12 15
7.
Аустрия Клагенфурт
 2:1 10 4 2 4 11 - 16 14
8.
Блау-Вайсс Линц
 0:2 11 4 2 5 12 - 16 14
9.
ЛАСК
 10 4 1 5 16 - 16 13
10.
Сваровски Тироль
 0:2 11 2 3 6 9 - 15 9
11.
Альтах
 1:2 11 2 2 7 10 - 15 8
12.
Гразер
 10 0 4 6 13 - 23 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Рапид Вена
 6 5 1 0 11 - 5 16
2.
Штурм Грац
 6 5 0 1 18 - 8 15
3.
Аустрия Вена
 2:0 5 4 1 0 11 - 5 13
4.
Хартберг
 2:0 6 3 2 1 8 - 4 11
5.
Ред Булл Зальцбург
 3 3 0 0 9 - 2 9
6.
Блау-Вайсс Линц
 0:2 5 3 0 2 6 - 3 9
7.
Вольфсбергер
 5 2 1 2 12 - 10 7
8.
ЛАСК
 5 2 0 3 10 - 10 6
9.
Аустрия Клагенфурт
 2:1 5 1 2 2 6 - 7 5
10.
Альтах
 1:2 6 1 1 4 5 - 7 4
11.
Сваровски Тироль
 0:2 5 0 3 2 2 - 4 3
12.
Гразер
 4 0 2 2 5 - 7 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вольфсбергер
 5 3 0 2 10 - 6 9
2.
Аустрия Клагенфурт
 2:1 5 3 0 2 5 - 9 9
3.
Штурм Грац
 4 2 1 1 6 - 4 7
4.
ЛАСК
 5 2 1 2 6 - 6 7
5.
Ред Булл Зальцбург
 5 2 1 2 6 - 10 7
6.
Сваровски Тироль
 0:2 6 2 0 4 7 - 11 6
7.
Рапид Вена
 4 1 2 1 3 - 5 5
8.
Аустрия Вена
 2:0 6 1 2 3 4 - 7 5
9.
Блау-Вайсс Линц
 0:2 6 1 2 3 6 - 13 5
10.
Хартберг
 2:0 4 1 1 2 6 - 8 4
11.
Альтах
 1:2 5 1 1 3 5 - 8 4
12.
Гразер
 6 0 2 4 8 - 16 2
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Штурм Грац Бирет Мика 8 (1)
Альтах Gustavo VI 6
Блау-Вайсс Линц Ronivaldo II 6
Ред Булл Зальцбург Глух Оскар 5 (2)
Хартберг Patrik Mijic 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Сваровски Тироль Зульцбахер Лукас 6
Альтах Демаку Весель 1 4
Аустрия Вена Галвао Лукас 5
Штурм Грац Газибегович Юсуф 5
Аустрия Вена Abubakr Barry 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
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