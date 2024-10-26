Тур: 11. Стадион: Кэшпойнт Арена.
2:2
Конец матча
0'
5' Желтая карточкаГугганиг Лукас
1:0
19' ПенальтиLukas Fridrikas
21' Желтая карточкаJannik Robatsch
1:1
24' ГолКох Тобиас
34' Желтая карточкаБонна Соломон
37' Желтая карточкаКоллер Пауль-Фридрих
1:2
51' ГолВерницниг Кристофер
58' Желтая карточкаИнголич Сандро
67' Вторая желтая карточкаБонна Соломон
70' Желтая карточкаChristopher Cvetko
2:2
72' ГолКоллер Пауль-Фридрих
89' Желтая карточкаБобциен Бен
90'+10
Ход матча
19'
1:0
21'
24'
34'
51'
58'
67'
72'
89'
23
Йегер
Лукас
37
Камери
Дийон
30
Simon
Spari
77
Бобциен
Бен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Йегер ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
-
37 Камери ДийонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Хелак АммарВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
10 ЛинкольнНападающий
- Нападающий
-
-
20 Gustavo VI
-
Главный тренер: Fabio Ingolitsch
- Основной состав
-
30 Simon SpariВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Бобциен БенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
27 Кюхн ЙонасЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Дель ЛоренцНападающий
-
-
95 Видра Филипп
-
Главный тренер: Петер Пакульт
История личных встреч
Альтах
Аустрия Клагенфурт
13 матчей
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед
Первый тайм
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Второй тайм
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 8 побед
13 матчей
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед
Первый тайм
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед
Второй тайм
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
18
22
Голов в среднем за матч
1.8
2.2
Среднее время на гол
50
40
Всего голов
19
23
Голов в среднем за матч
1.46
1.77
Тотал матчей
2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
7
Больше 54%
Меньше 46%
6
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
61
50
Бомбардиры внутри турнира
Альтах
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Gustavo VI
|6
|0.55
|Коллер Пауль-Фридрих
|2
|0.18
|Lukas Fridrikas
|2 (1)
|0.18
|Гугганиг Лукас
|1
|0.09
|Mike-Steven Baehre
|0
|0
|Инголич Сандро
|0
|0
|Демаку Весель
|0
|0
|Sofian Bahloul
|0
|0
|Кронбергер Лука
|0
|0
Аустрия Клагенфурт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бобциен Бен
|4 (1)
|0.4
|Верницниг Кристофер
|1
|0.1
|Тошевски Давид
|1
|0.1
|Кох Тобиас
|1
|0.1
|Дель Лоренц
|1
|0.1
|Nicolas Binder
|1
|0.1
|Видра Филипп
|1
|0.1
|Jannik Robatsch
|1
|0.1
|Christopher Cvetko
|0
|0
Карточки
Альтах
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Демаку Весель
|4
|1
|Инголич Сандро
|4
|0
|Гугганиг Лукас
|3
|0
|Mike-Steven Baehre
|3
|0
|Штрунц Оливер
|3
|0
|Йегер Лукас
|2
|0
|Коллер Пауль-Фридрих
|2
|0
|Кронбергер Лука
|2
|0
|Эстрада Паскаль
|2
|0
|Gustavo VI
|1
|0
|Гебауэр Кристиан
|1
|0
|Лукачевич Леонардо
|1
|0
|Lukas Fridrikas
|1
|0
|Sofian Bahloul
|1
|0
|Камери Дийон
|1
|0
|Mohamed Ouedraogo
|1
|0
Аустрия Клагенфурт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Christopher Cvetko
|5
|0
|Kosmas Gezos
|2
|1
|Верницниг Кристофер
|3
|0
|Штрауди Симон
|3
|0
|Бобциен Бен
|3
|0
|Jannik Robatsch
|3
|0
|Бонна Соломон
|1
|1
|Niklas Szerencsi
|2
|0
|Thorsten Mahrer
|0
|1
|Peter Pacult
|1
|0
|Florian Jaritz
|1
|0
|Кох Тобиас
|1
|0
|Тошевски Давид
|1
|0
|Видра Филипп
|1
|0
|Салифу Дикени
|1
|0
Результаты матчей
Альтах
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Аустрия Клагенфурт
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
4
4
Альтах
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Аустрия Клагенфурт
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
6
3
Упущенные победы
3
6
Альтах
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
9% (1)
73% (8)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Аустрия Клагенфурт
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
6
3
Упущенные победы
7
10
Голы по времени матча
Забито
6
6
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
3
50%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
17%
1
17%
46-60
2
33%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
7
9
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
1
14%
1
11%
1-15
2
29%
4
44%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
14%
2
22%
76-90
Забито
5
6
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
1
20%
2
33%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
17%
61-75
1
20%
3
50%
76-90
Пропущено
8
7
2 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
0
0%
1
14%
1-15
2
25%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
1
14%
61-75
3
38%
3
43%
76-90
Забито
11
12
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 4
3 Не забивали 2
1
9%
2
17%
1-15
4
36%
1
8%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
2
18%
1
8%
46-60
3
27%
3
25%
61-75
1
9%
4
33%
76-90
Пропущено
15
16
6 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 8
1
7%
2
13%
1-15
4
27%
5
31%
16-30
1
7%
1
6%
31-45
3
20%
1
6%
46-60
2
13%
2
13%
61-75
4
27%
5
31%
76-90
Результаты последних матчей
Альтах
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Ред Булл Зальцбург - Альтах 2:1 Альтах - Рапид Вена 0:1 Хартберг - Альтах 2:0 Альтах - Блау-Вайсс Линц 0:1
Гразер - Альтах 1:1 Альтах - Аустрия Вена 1:1 Штурм Грац - Альтах 2:1 Альтах - Вольфсбергер 2:0 ЛАСК - Альтах 1:2 Альтах - Сваровски Тироль 1:2 Донауфельд - Альтах 2:0 Альтах - Фрайбург 1:1 Альтах - Грасcхоппер 1:0 Альтах - Брегенз 2:1 Брегенц - Альтах 1:2 Альтах - Штутгарт (любители) 0:0 Люцерн - Альтах 2:1 ФК Ненцинг - Альтах 0:3 Альтах - Аустрия Лустенау 2:2 Сваровски Тироль - Альтах 0:1
Аустрия Клагенфурт
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Аустрия Клагенфурт - Аустрия Вена 0:1 ЛАСК - Аустрия Клагенфурт 4:0 Гразер - Аустрия Клагенфурт 0:1 Аустрия Клагенфурт - Хартберг 2:2
Аустрия Клагенфурт - Домжале 1:2 Аустрия Клагенфурт - Блау-Вайсс Линц 3:1 Зигендорф - Аустрия Клагенфурт 0:5 Сваровски Тироль - Аустрия Клагенфурт 0:1 Аустрия Клагенфурт - Штурм Грац 0:2 Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 1:1 Вольфсбергер - Аустрия Клагенфурт 4:1 Глоггниц - Аустрия Клагенфурт 0:5 Аустрия Клагенфурт - Ризеспор 1:2 Аустрия Клагенфурт - Леобен 3:2 Аустрия Клагенфурт - Копер 1:1 Аустрия Клагенфурт - Бачка-Топола 2:2 Аустрия Клагенфурт - ТСК 2:2 Аустрия Клагенфурт - ФК Хермагор 10:1 Аустрия Клагенфурт - Трайбах 10:0 Штурм Грац - Аустрия Клагенфурт 2:0
Результаты матчей
Альтах
Аустрия Клагенфурт
Точный счет
0:1
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
2:1
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
0:1
2 раза 40%
2:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Точный счет
0:1
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
2:2
1 раз 9%
0:1
3 раза 30%
2:2
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
Точное количество голов
1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Альтах
Аустрия Клагенфурт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
32
24
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
41
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
73
38
37
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Штурм Грац
|Бирет Мика
|8 (1)
|Блау-Вайсс Линц
|Ronivaldo II
|7
|Альтах
|Gustavo VI
|6
|Ред Булл Зальцбург
|Глух Оскар
|5 (2)
|Хартберг
|Patrik Mijic
|5 (1)
|Сваровски Тироль
|Зульцбахер Лукас
|6
|Альтах
|Демаку Весель
|1 4
|Аустрия Вена
|Галвао Лукас
|5
|Аустрия Клагенфурт
|Christopher Cvetko
|5
|Штурм Грац
|Газибегович Юсуф
|5