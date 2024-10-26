  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 31.
Гремио
2:1
Второй тайм: 73'
Атлетико Гойаненсе
0'
18' Желтая карточка
Жемерсон де Жесус
22' Желтая карточка
Фернандо Луис
0:1
28' Пенальти
Derek
30' Желтая карточка
Martins Adriano
35' Желтая карточка
Derek
1:1
40' Гол
Сотельдо Йеферсон
45' Желтая карточка
Брайтвайт Мартин
2:1
59' Гол
Pepe4
66' Желтая карточка
Luiz Felipe III
1
Марчесин
Агустин
18
Педро
Жоао
II
5
Эли
Родриго
28
Жемерсон
де
Жесус
6
Рейналдо
Мануэл
20
Вильясанти
Матиас
23
Pepe4
11
Монсальве
Мигель
7
Сотельдо
Йеферсон
22
Брайтвайт Мартин
16
Аравена
Александер
1
Роналдо
2
Bruno
Tubarao
3
Martins
Adriano
4
Luiz
Felipe
III
6
Guilherme
Romao
5
Рони
8
Gabriel
Baralhas
7
Rhaldney
Norberto
10
Фернандо
Луис
IV
11
Alejo
Cruz
Techera
9
Derek
Гремио
4-3-3
Атлетико Гойаненсе
4-2-3-1

История личных встреч

Гремио
Атлетико Гойаненсе

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

15 матчей

33.3%
40%
26.7%
5 побед 6 ничьих 4 победы

Первый тайм

20%
60%
20%
3 победы 9 ничьих 3 победы

Второй тайм

33.3%
46.7%
20%
5 побед 7 ничьих 3 победы

История матчей

СA
1:1
СA
2:0
СA
0:1
СA
2:1
СA
1:1
СA
1:1
СA
0:1
СA
2:1
СA
1:0
СA
2:2
СA
1:0
СA
2:0
СA
0:0
КБ
2:1
КБ
2:1

Голы

Всего голов

12
4

Голов в среднем за матч

1.5
0.57

Среднее время на гол

60
157

Всего голов

7
7

Голов в среднем за матч

1
0.88

Среднее время на гол

90
102

Всего голов

19
11

Голов в среднем за матч

1.27
0.73

Тотал матчей

2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
10
Больше 67%
Меньше 33%
5
5
Больше 33%
Меньше 67%
10
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

71
122

Бомбардиры внутри турнира

Гремио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брайтвайт Мартин 5 0.16
Сотельдо Йеферсон 5 0.16
Кристальдо Франко 5 (1) 0.16
Монсальве Мигель 3 0.1
Gustavo Gomes 3 0.1
Вильясанти Матиас 2 0.06
Аравена Александер 2 0.06
Gustavo Martins 2 0.06
Рейналдо Мануэл 2 (1) 0.06
Павон Кристиан 1 0.03
Коста Диего 1 0.03
Эденилсон дос Сантос 1 0.03
Cuiabano 1 0.03
Эли Родриго 1 0.03
Жемерсон де Жесус 1 0.03
Pepe4 1 0.03
Каннеманн Вальтер 0 0
Дуглас XV 0 0
Педро Жоао II 0 0
Igor Schlemper 0 0
Атлетико Гойаненсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фернандо Луис IV 6 0.19
Shaylon 2 (1) 0.06
Уртадо Хан 2 0.06
Кэмпбелл Хоэль 2 (1) 0.06
Derek 2 (1) 0.06
Guilherme Romao 1 0.03
Gabriel Baralhas 1 0.03
Alejo Cruz Techera 1 (1) 0.03
Вагнер Лав 1 0.03
Рони 1 0.03
Luiz Felipe III 1 0.03
Mateo Zuleta 1 0.03
Роналдо 0 0
Luis Pereira III 0 0
Магиньо 0 0
Lucas Kal 0 0
Rhaldney Norberto 0 0

Карточки

Гремио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каннеманн Вальтер 7 1
Дуглас XV 6 0
Эли Родриго 5 0
Gustavo Gomes 5 0
Коста Диего 3 1
Марчесин Агустин 4 0
Henrique Souza Ewerthon3 4 0
Джеромел Педро 3 0
Эденилсон дос Сантос 3 0
Жемерсон де Жесус 3 0
Павон Кристиан 3 0
Педро Жоао II 3 0
Рейналдо Мануэл 3 0
Карбальо Фелипе 3 0
Вильясанти Матиас 3 0
Nathan Ribeiro 3 0
Фабио да Сильва 1 1
Pepe4 1 1
Gustavo Martins 1 1
Монсальве Мигель 1 1
Кейрос Эдуардо 2 0
Брайтвайт Мартин 1 0
Nata 1 0
Кристальдо Франко 1 0
Сотельдо Йеферсон 1 0
Натан Аллан 1 0
Caique IV 1 0
Атлетико Гойаненсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Rhaldney Norberto 8 0
Alix 4 2
Фернандо Луис IV 7 0
Gabriel Baralhas 7 0
Guilherme Romao 5 1
Martins Adriano 6 0
Luiz Felipe III 4 1
Магиньо 3 1
Bruno Tubarao 3 1
Энрике Педру II 4 0
Gonzalo Freitas 4 0
Alejo Cruz Techera 4 0
Роналдо 2 1
Emiliano Rodriguez 2 1
Derek 2 1
Рони 3 0
Max 3 0
Кэмпбелл Хоэль 3 0
Ранжел Педро 3 0
Уртадо Хан 1 1
Gabriel Barros 1 1
Shaylon 2 0
Jair Ventura 0 1
Вагнер Лав 1 0
Luis Pereira III 1 0
Lucas Kal 1 0
Лакава Матиас 1 0
Mateo Zuleta 1 0

Результаты матчей

Гремио
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
20% (3)
40% (6)
Атлетико Гойаненсе
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (4)
67% (10)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

6
8
Гремио
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
47% (7)
40% (6)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
67% (10)
20% (3)
Атлетико Гойаненсе
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
7% (1)
33% (5)
60% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

13
17

Упущенные победы

12
7
Гремио
60%
40%
15 побед 10 поражений
Первый тайм
37% (11)
43% (13)
20% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (8)
43% (13)
30% (9)
Атлетико Гойаненсе
43.5%
56.5%
10 побед 13 поражений
Первый тайм
17% (5)
50% (15)
33% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (9)
37% (11)
33% (10)

Сухие победы

10
5

Сухие поражения

6
8

Волевые победы

16
18

Упущенные победы

18
15

Голы по времени матча

Забито

19
12
8 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 6
9 Забивали первыми 3
19 Не забивали 22
3
16%
2
17%
1-15
2
11%
1
8%
16-30
3
16%
3
25%
31-45
4
21%
2
17%
46-60
4
21%
3
25%
61-75
3
16%
1
8%
76-90

Пропущено

19
23
8 В 1-м тайме 15
11 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 11
10 Не пропускали 13
4
21%
4
17%
1-15
3
16%
5
22%
16-30
1
5%
6
26%
31-45
2
11%
5
22%
46-60
3
16%
2
9%
61-75
6
32%
1
4%
76-90

Забито

15
11
6 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 7
21 Не забивали 20
1
7%
1
9%
1-15
5
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
2
13%
3
27%
46-60
2
13%
3
27%
61-75
5
33%
3
27%
76-90

Пропущено

18
23
12 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 18
9 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 12
2
11%
2
9%
1-15
4
22%
2
9%
16-30
6
33%
1
4%
31-45
0
0%
4
17%
46-60
4
22%
3
13%
61-75
2
11%
11
48%
76-90

Забито

34
23
14 В 1-м тайме 8
20 Во 2-м тайме 15
14 Забивали первыми 10
10 Не забивали 12
4
12%
3
13%
1-15
7
21%
1
4%
16-30
3
9%
4
17%
31-45
6
18%
5
22%
46-60
6
18%
6
26%
61-75
8
24%
4
17%
76-90

Пропущено

37
46
20 В 1-м тайме 20
17 Во 2-м тайме 26
15 Пропускали первыми 18
21 Не пропускали 25
6
16%
6
13%
1-15
7
19%
7
15%
16-30
7
19%
7
15%
31-45
2
5%
9
20%
46-60
7
19%
5
11%
61-75
8
22%
12
26%
76-90

Результаты последних матчей

Гремио
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Интернасьонал Порту Алегре - Гремио 1:0 Атлетико Минейро - Гремио 2:1 Гремио - Форталеза Сеара 3:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Гремио 0:0
Гремио - Крисьюма 1:2 Гремио - Фламенго 3:2 Ред Булл Брагантино - Гремио 2:2 Гремио - Атлетико Минейро 2:3 Крисьюма - Гремио 0:1 Флуминенсе - Гремио 2:1 Гремио - Байя 0:2 Гремио - Флуминенсе 2:1 Куяба - Гремио 1:3 Гремио - Коринтианс 0:0 Атлетико Паранаэнсе - Гремио 0:2 Коринтианс - Гремио 0:0 Гремио - Васко да Гама 1:0 Коринтианс - Гремио 2:2 Гремио - Витория 2:0 Сан-Паулу - Гремио 1:0
Атлетико Гойаненсе
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Атлетико Гойаненсе - Куяба 0:0 Крисьюма - Атлетико Гойаненсе 2:0 Атлетико Гойаненсе - Флуминенсе 1:0 Коринтианс - Атлетико Гойаненсе 3:0
Атлетико Гойаненсе - Витория 0:2 Крузейро - Атлетико Гойаненсе 3:1 Атлетико Гойаненсе - Жувентуде 2:1 Атлетико Гойаненсе - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Сан-Паулу - Атлетико Гойаненсе 1:0 Васко да Гама - Атлетико Гойаненсе 1:0 Атлетико Гойаненсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:4 Атлетико Гойаненсе - Васко да Гама 1:1 Фламенго - Атлетико Гойаненсе 2:0 Атлетико Гойаненсе - Байя 1:1 Форталеза Сеара - Атлетико Гойаненсе 3:1 Атлетико Гойаненсе - Васко да Гама 0:1 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Гойаненсе 3:1 Атлетико Гойаненсе - Атлетико Паранаэнсе 1:2 Ред Булл Брагантино - Атлетико Гойаненсе 3:1 Атлетико Минейро - Атлетико Гойаненсе 1:1

Результаты матчей

Гремио
Атлетико Гойаненсе

Точный счет

0:2
3 раза 20%
1:0
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
1:2
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 33%
0
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
2 раза 13%
1
8 раз 53%
0
5 раз 33%
2
2 раза 13%

Точный счет

1:0
4 раза 27%
2:1
3 раза 20%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
4 раза 27%
1:0
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 40%
1
5 раз 33%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
0
7 раз 47%
1
6 раз 40%
2
2 раза 13%

Точный счет

1:0
7 раз 23%
0:2
4 раза 13%
2:1
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
1:0
5 раз 17%
1:1
4 раза 13%
1:2
4 раза 13%
3:1
4 раза 13%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%

Точное количество голов

0
10 раз 33%
1
10 раз 33%
2
7 раз 23%
3
3 раза 10%
1
14 раз 47%
0
12 раз 40%
2
4 раза 13%

Тоталы голов в матче

Гремио
Атлетико Гойаненсе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
10
5
6
9
1.5
2
13
2
13
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
6
0.5
Больше Меньше
8
7
4
11
1.5
2
13
1
14
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
10
0.5
Больше Меньше
18
12
10
20
1.5
4
26
3
27
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 30 18 7 5 48 - 26 61
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 2:2 31 18 7 6 53 - 25 61
3.
Форталеза Сеара
 2:2 31 16 9 6 41 - 32 57
4.
Фламенго
 3:2 30 16 6 8 48 - 36 54
5.
Сан-Паулу
 30 15 5 10 41 - 32 50
6.
Интернасьонал Порту Алегре
 29 13 10 6 38 - 26 49
7.
Байя
 30 13 7 10 40 - 34 46
8.
Крузейро
 30 12 8 10 36 - 30 44
9.
Атлетико Минейро
 29 10 11 8 41 - 42 41
10.
Васко да Гама
 30 11 7 12 33 - 41 40
11.
Гремио
 2:1 31 11 5 15 35 - 39 38
12.
Флуминенсе
 1:1 31 10 7 14 26 - 31 37
13.
Крисьюма
 30 9 9 12 37 - 43 36
14.
Ред Булл Брагантино
 30 8 10 12 34 - 39 34
15.
Жувентуде
 2:3 31 8 10 13 38 - 47 34
16.
Витория
 1:1 31 9 6 16 34 - 45 33
17.
Коринтианс
 30 7 11 12 34 - 40 32
18.
Атлетико Паранаэнсе
 29 8 7 14 29 - 37 31
19.
Куяба
 30 6 9 15 25 - 40 27
20.
Атлетико Гойаненсе
 1:2 31 5 7 19 23 - 49 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Форталеза Сеара
 2:2 16 12 4 0 26 - 8 40
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 2:2 16 11 2 3 32 - 12 35
3.
Сан-Паулу
 16 11 2 3 26 - 13 35
4.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 15 10 3 2 25 - 11 33
5.
Фламенго
 3:2 16 10 3 3 24 - 17 33
6.
Байя
 15 10 2 3 21 - 9 32
7.
Крузейро
 15 9 4 2 25 - 11 31
8.
Интернасьонал Порту Алегре
 14 8 4 2 21 - 12 28
9.
Васко да Гама
 15 8 4 3 22 - 19 28
10.
Жувентуде
 2:3 15 7 5 3 24 - 18 26
11.
Коринтианс
 15 6 8 1 27 - 16 26
12.
Ред Булл Брагантино
 14 7 4 3 20 - 15 25
13.
Гремио
 2:1 16 8 1 7 21 - 20 25
14.
Атлетико Минейро
 15 6 6 3 23 - 20 24
15.
Флуминенсе
 1:1 15 6 5 4 15 - 12 23
16.
Крисьюма
 15 5 7 3 19 - 18 22
17.
Витория
 1:1 16 6 3 7 18 - 20 21
18.
Атлетико Паранаэнсе
 13 4 3 6 15 - 16 15
19.
Куяба
 15 3 5 7 13 - 16 14
20.
Атлетико Гойаненсе
 1:2 15 3 4 8 12 - 22 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 15 8 4 3 23 - 15 28
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 2:2 15 7 5 3 21 - 13 26
3.
Фламенго
 3:2 14 6 3 5 24 - 19 21
4.
Интернасьонал Порту Алегре
 15 5 6 4 17 - 14 21
5.
Атлетико Минейро
 14 4 5 5 18 - 22 17
6.
Форталеза Сеара
 2:2 15 4 5 6 15 - 24 17
7.
Атлетико Паранаэнсе
 16 4 4 8 14 - 21 16
8.
Сан-Паулу
 14 4 3 7 15 - 19 15
9.
Крисьюма
 15 4 2 9 18 - 25 14
10.
Байя
 15 3 5 7 19 - 25 14
11.
Флуминенсе
 1:1 16 4 2 10 11 - 19 14
12.
Гремио
 2:1 15 3 4 8 14 - 19 13
13.
Крузейро
 15 3 4 8 11 - 19 13
14.
Куяба
 15 3 4 8 12 - 24 13
15.
Витория
 1:1 15 3 3 9 16 - 25 12
16.
Васко да Гама
 15 3 3 9 11 - 22 12
17.
Атлетико Гойаненсе
 1:2 16 2 3 11 11 - 27 9
18.
Ред Булл Брагантино
 16 1 6 9 14 - 24 9
19.
Жувентуде
 2:3 16 1 5 10 14 - 29 8
20.
Коринтианс
 15 1 3 11 7 - 24 6
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Палмейрас Сан-Паулу Эстеван 11 (7)
Фламенго Педро Гильерме 11 (5)
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 10 (4)
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 9 (4)
Палмейрас Сан-Паулу Лопес Хосе Мануэль 9 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Жувентуде Jadson III 1 13
Сан-Паулу Лусиано Невес 1 11
Жувентуде Marcos Ze 2 9
Витория Janderson 1 10
Сан-Паулу Луис Франциско Зубелдиа 1 10
Весь список
  • Первый тайм
  • 52'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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    • Судья начинает матч
    Лучшие коэффициенты
    Гремио
    Ничья
    Атлетико Гойаненсе
    1.95
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    6.80
    7.70
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