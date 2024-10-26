Тур: 31.
3:1
Конец матча
0'
18' Желтая карточкаЖемерсон де Жесус
22' Желтая карточкаФернандо Луис
0:1
28' ПенальтиDerek
30' Желтая карточкаMartins Adriano
34' Желтая карточкаDerek
1:1
40' ГолСотельдо Йеферсон
45' Желтая карточкаБрайтвайт Мартин
2:1
59' ГолPepe4
66' Желтая карточкаLuiz Felipe III
83' Желтая карточкаJanderson
3:1
84' ГолВильясанти Матиас
90'+6
Ход матча
22'
28'
0:1
30'
34'
40'
45'
59'
2:1
66'
83'
84'
90'
90'
23
Pepe4
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Педро ЖоаоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Pepe4Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
30 Кайо РодригоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
35 РоналдПолузащитник
- Нападающий
-
14 Натан АлланНападающий
- Нападающий
-
26 Van Van
-
Главный тренер: Ренато Гаучо
- Основной состав
-
1 РоналдоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
5 РониПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
9 DerekНападающий
- Запасные игроки
-
12 Ранжел ПедроВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Уртадо ХанНападающий
- Нападающий
-
17 JandersonНападающий
-
-
16 Shaylon
-
14 Alix
-
Главный тренер: Umberto Louzer
История личных встреч
Гремио
Атлетико Гойаненсе
8 матчей
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
7 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
15 матчей
33.3%
40%
26.7%
5 побед 6 ничьих 4 победы
Первый тайм
20%
60%
20%
3 победы 9 ничьих 3 победы
Второй тайм
33.3%
46.7%
20%
5 побед 7 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
12
4
Голов в среднем за матч
1.5
0.57
Среднее время на гол
60
157
Всего голов
7
7
Голов в среднем за матч
1
0.88
Среднее время на гол
90
102
Всего голов
19
11
Голов в среднем за матч
1.27
0.73
Тотал матчей
2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
10
Больше 67%
Меньше 33%
5
5
Больше 33%
Меньше 67%
10
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
Среднее время на гол
71
122
Бомбардиры внутри турнира
Гремио
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Брайтвайт Мартин
|5
|0.16
|Сотельдо Йеферсон
|5
|0.16
|Кристальдо Франко
|5 (1)
|0.16
|Вильясанти Матиас
|3
|0.1
|Монсальве Мигель
|3
|0.1
|Gustavo Gomes
|3
|0.1
|Аравена Александер
|2
|0.06
|Рейналдо Мануэл
|2 (1)
|0.06
|Gustavo Martins
|2
|0.06
|Павон Кристиан
|1
|0.03
|Коста Диего
|1
|0.03
|Эденилсон дос Сантос
|1
|0.03
|Cuiabano
|1
|0.03
|Эли Родриго
|1
|0.03
|Жемерсон де Жесус
|1
|0.03
|Pepe4
|1
|0.03
|Каннеманн Вальтер
|0
|0
|Дуглас XV
|0
|0
|Педро Жоао II
|0
|0
|Igor Schlemper
|0
|0
Атлетико Гойаненсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фернандо Луис IV
|6
|0.19
|Shaylon
|2 (1)
|0.06
|Уртадо Хан
|2
|0.06
|Кэмпбелл Хоэль
|2 (1)
|0.06
|Derek
|2 (1)
|0.06
|Guilherme Romao
|1
|0.03
|Gabriel Baralhas
|1
|0.03
|Alejo Cruz Techera
|1 (1)
|0.03
|Вагнер Лав
|1
|0.03
|Рони
|1
|0.03
|Luiz Felipe III
|1
|0.03
|Mateo Zuleta
|1
|0.03
|Роналдо
|0
|0
|Luis Pereira III
|0
|0
|Магиньо
|0
|0
|Lucas Kal
|0
|0
|Rhaldney Norberto
|0
|0
Карточки
Гремио
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каннеманн Вальтер
|7
|1
|Дуглас XV
|6
|0
|Эли Родриго
|5
|0
|Gustavo Gomes
|5
|0
|Коста Диего
|3
|1
|Марчесин Агустин
|4
|0
|Henrique Souza Ewerthon3
|4
|0
|Джеромел Педро
|3
|0
|Эденилсон дос Сантос
|3
|0
|Жемерсон де Жесус
|3
|0
|Павон Кристиан
|3
|0
|Педро Жоао II
|3
|0
|Рейналдо Мануэл
|3
|0
|Карбальо Фелипе
|3
|0
|Вильясанти Матиас
|3
|0
|Nathan Ribeiro
|3
|0
|Фабио да Сильва
|1
|1
|Pepe4
|1
|1
|Gustavo Martins
|1
|1
|Монсальве Мигель
|1
|1
|Кейрос Эдуардо
|2
|0
|Брайтвайт Мартин
|1
|0
|Nata
|1
|0
|Кристальдо Франко
|1
|0
|Сотельдо Йеферсон
|1
|0
|Натан Аллан
|1
|0
|Caique IV
|1
|0
Атлетико Гойаненсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Rhaldney Norberto
|8
|0
|Alix
|4
|2
|Фернандо Луис IV
|7
|0
|Gabriel Baralhas
|7
|0
|Guilherme Romao
|5
|1
|Martins Adriano
|6
|0
|Luiz Felipe III
|4
|1
|Магиньо
|3
|1
|Bruno Tubarao
|3
|1
|Энрике Педру II
|4
|0
|Gonzalo Freitas
|4
|0
|Alejo Cruz Techera
|4
|0
|Роналдо
|2
|1
|Emiliano Rodriguez
|2
|1
|Derek
|2
|1
|Рони
|3
|0
|Max
|3
|0
|Кэмпбелл Хоэль
|3
|0
|Ранжел Педро
|3
|0
|Уртадо Хан
|1
|1
|Gabriel Barros
|1
|1
|Shaylon
|2
|0
|Jair Ventura
|0
|1
|Вагнер Лав
|1
|0
|Luis Pereira III
|1
|0
|Lucas Kal
|1
|0
|Лакава Матиас
|1
|0
|Mateo Zuleta
|1
|0
Результаты матчей
Гремио
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
19% (3)
38% (6)
Атлетико Гойаненсе
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (4)
67% (10)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
6
9
Гремио
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
47% (7)
40% (6)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
67% (10)
20% (3)
Атлетико Гойаненсе
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
6% (1)
38% (6)
56% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
44% (7)
44% (7)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
13
17
Упущенные победы
12
7
Гремио
61.5%
38.5%
16 побед 10 поражений
Первый тайм
35% (11)
45% (14)
19% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (9)
42% (13)
29% (9)
Атлетико Гойаненсе
41.7%
58.3%
10 побед 14 поражений
Первый тайм
16% (5)
52% (16)
32% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (9)
35% (11)
35% (11)
Сухие победы
10
5
Сухие поражения
6
8
Волевые победы
17
18
Упущенные победы
18
16
Голы по времени матча
Забито
22
13
9 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 6
9 Забивали первыми 4
19 Не забивали 22
3
14%
2
15%
1-15
2
9%
2
15%
16-30
4
18%
3
23%
31-45
5
23%
2
15%
46-60
4
18%
3
23%
61-75
4
18%
1
8%
76-90
Пропущено
20
26
9 В 1-м тайме 16
11 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 11
11 Не пропускали 14
4
20%
4
15%
1-15
4
20%
5
19%
16-30
1
5%
7
27%
31-45
2
10%
6
23%
46-60
3
15%
2
8%
61-75
6
30%
2
8%
76-90
Забито
15
11
6 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 7
22 Не забивали 21
1
7%
1
9%
1-15
5
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
2
13%
3
27%
46-60
2
13%
3
27%
61-75
5
33%
3
27%
76-90
Пропущено
18
23
12 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 18
9 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 12
2
11%
2
9%
1-15
4
22%
2
9%
16-30
6
33%
1
4%
31-45
0
0%
4
17%
46-60
4
22%
3
13%
61-75
2
11%
11
48%
76-90
Забито
37
24
15 В 1-м тайме 9
22 Во 2-м тайме 15
14 Забивали первыми 11
10 Не забивали 12
4
11%
3
13%
1-15
7
19%
2
8%
16-30
4
11%
4
17%
31-45
7
19%
5
21%
46-60
6
16%
6
25%
61-75
9
24%
4
17%
76-90
Пропущено
38
49
21 В 1-м тайме 21
17 Во 2-м тайме 28
16 Пропускали первыми 18
22 Не пропускали 26
6
16%
6
12%
1-15
8
21%
7
14%
16-30
7
18%
8
16%
31-45
2
5%
10
20%
46-60
7
18%
5
10%
61-75
8
21%
13
27%
76-90
Результаты последних матчей
Гремио
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Интернасьонал Порту Алегре - Гремио 1:0 Атлетико Минейро - Гремио 2:1 Гремио - Форталеза Сеара 3:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Гремио 0:0
Гремио - Крисьюма 1:2 Гремио - Фламенго 3:2 Ред Булл Брагантино - Гремио 2:2 Гремио - Атлетико Минейро 2:3 Крисьюма - Гремио 0:1 Флуминенсе - Гремио 2:1 Гремио - Байя 0:2 Гремио - Флуминенсе 2:1 Куяба - Гремио 1:3 Гремио - Коринтианс 0:0 Атлетико Паранаэнсе - Гремио 0:2 Коринтианс - Гремио 0:0 Гремио - Васко да Гама 1:0 Коринтианс - Гремио 2:2 Гремио - Витория 2:0 Сан-Паулу - Гремио 1:0
Атлетико Гойаненсе
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Атлетико Гойаненсе - Куяба 0:0 Крисьюма - Атлетико Гойаненсе 2:0 Атлетико Гойаненсе - Флуминенсе 1:0 Коринтианс - Атлетико Гойаненсе 3:0
Атлетико Гойаненсе - Витория 0:2 Крузейро - Атлетико Гойаненсе 3:1 Атлетико Гойаненсе - Жувентуде 2:1 Атлетико Гойаненсе - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Сан-Паулу - Атлетико Гойаненсе 1:0 Васко да Гама - Атлетико Гойаненсе 1:0 Атлетико Гойаненсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:4 Атлетико Гойаненсе - Васко да Гама 1:1 Фламенго - Атлетико Гойаненсе 2:0 Атлетико Гойаненсе - Байя 1:1 Форталеза Сеара - Атлетико Гойаненсе 3:1 Атлетико Гойаненсе - Васко да Гама 0:1 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Гойаненсе 3:1 Атлетико Гойаненсе - Атлетико Паранаэнсе 1:2 Ред Булл Брагантино - Атлетико Гойаненсе 3:1 Атлетико Минейро - Атлетико Гойаненсе 1:1
Результаты матчей
Гремио
Атлетико Гойаненсе
Точный счет
0:2
3 раза 19%
1:0
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
1:2
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 31%
0
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
3 раза 19%
1
8 раз 53%
0
5 раз 33%
2
2 раза 13%
Точный счет
1:0
4 раза 27%
2:1
3 раза 20%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
5 раз 31%
1:0
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 40%
1
5 раз 33%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
0
7 раз 44%
1
7 раз 44%
2
2 раза 13%
Точный счет
1:0
7 раз 23%
0:2
4 раза 13%
2:1
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
0:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:1
5 раз 16%
1:0
5 раз 16%
1:1
4 раза 13%
1:2
4 раза 13%
0:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
Точное количество голов
0
10 раз 32%
1
10 раз 32%
2
7 раз 23%
3
4 раза 13%
1
15 раз 48%
0
12 раз 39%
2
4 раза 13%
Тоталы голов в матче
Гремио
Атлетико Гойаненсе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
105
79
213
313
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
96
Больше Меньше
97
411
214
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2110
Больше Меньше
1912
1120
427
427
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|31
|18
|8
|5
|48 - 26
|62
|2.
|31
|18
|7
|6
|53 - 25
|61
|3.
|31
|16
|9
|6
|41 - 32
|57
|4.
|30
|16
|6
|8
|49 - 36
|54
|5.
|1:0
|30
|14
|10
|6
|39 - 26
|52
|6.
|30
|15
|5
|10
|41 - 32
|50
|7.
|30
|13
|7
|10
|40 - 34
|46
|8.
|0:2
|31
|12
|8
|11
|36 - 32
|44
|9.
|0:1
|30
|10
|11
|9
|41 - 43
|41
|10.
|30
|11
|7
|12
|33 - 41
|40
|11.
|31
|11
|5
|15
|36 - 39
|38
|12.
|30
|9
|9
|12
|37 - 43
|36
|13.
|31
|10
|6
|15
|26 - 32
|36
|14.
|31
|10
|5
|16
|35 - 45
|35
|15.
|0:0
|31
|8
|11
|12
|34 - 39
|35
|16.
|2:0
|30
|9
|7
|14
|31 - 37
|34
|17.
|31
|8
|10
|13
|38 - 48
|34
|18.
|30
|7
|11
|12
|34 - 40
|32
|19.
|30
|6
|9
|15
|25 - 40
|27
|20.
|31
|5
|7
|19
|23 - 50
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|12
|4
|0
|26 - 8
|40
|2.
|16
|11
|2
|3
|32 - 12
|35
|3.
|16
|11
|2
|3
|26 - 13
|35
|4.
|0:0
|15
|10
|3
|2
|25 - 11
|33
|5.
|16
|10
|3
|3
|25 - 17
|33
|6.
|15
|10
|2
|3
|21 - 9
|32
|7.
|0:2
|15
|9
|4
|2
|25 - 11
|31
|8.
|1:0
|14
|8
|4
|2
|21 - 12
|28
|9.
|15
|8
|4
|3
|22 - 19
|28
|10.
|15
|7
|5
|3
|24 - 18
|26
|11.
|0:0
|15
|7
|5
|3
|20 - 15
|26
|12.
|15
|6
|8
|1
|27 - 16
|26
|13.
|16
|8
|1
|7
|22 - 20
|25
|14.
|0:1
|16
|6
|6
|4
|23 - 21
|24
|15.
|15
|6
|5
|4
|15 - 12
|23
|16.
|16
|7
|2
|7
|19 - 20
|23
|17.
|15
|5
|7
|3
|19 - 18
|22
|18.
|2:0
|14
|5
|3
|6
|17 - 16
|18
|19.
|15
|3
|5
|7
|13 - 16
|14
|20.
|15
|3
|4
|8
|12 - 22
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|16
|8
|5
|3
|23 - 15
|29
|2.
|15
|7
|5
|3
|21 - 13
|26
|3.
|1:0
|16
|6
|6
|4
|18 - 14
|24
|4.
|14
|6
|3
|5
|24 - 19
|21
|5.
|0:1
|14
|4
|5
|5
|18 - 22
|17
|6.
|15
|4
|5
|6
|15 - 24
|17
|7.
|2:0
|16
|4
|4
|8
|14 - 21
|16
|8.
|14
|4
|3
|7
|15 - 19
|15
|9.
|15
|4
|2
|9
|18 - 25
|14
|10.
|15
|3
|5
|7
|19 - 25
|14
|11.
|15
|3
|4
|8
|14 - 19
|13
|12.
|15
|3
|4
|8
|12 - 24
|13
|13.
|16
|4
|1
|11
|11 - 20
|13
|14.
|0:2
|16
|3
|4
|9
|11 - 21
|13
|15.
|15
|3
|3
|9
|16 - 25
|12
|16.
|15
|3
|3
|9
|11 - 22
|12
|17.
|16
|2
|3
|11
|11 - 28
|9
|18.
|0:0
|16
|1
|6
|9
|14 - 24
|9
|19.
|16
|1
|5
|10
|14 - 30
|8
|20.
|15
|1
|3
|11
|7 - 24
|6
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Палмейрас Сан-Паулу
|Эстеван
|11 (7)
|Фламенго
|Педро Гильерме
|11 (5)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|10 (4)
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|9 (4)
|Палмейрас Сан-Паулу
|Лопес Хосе Мануэль
|9 (2)
|Жувентуде
|Jadson III
|1 13
|Сан-Паулу
|Лусиано Невес
|1 11
|Витория
|Janderson
|1 11
|Форталеза Сеара
|Бритес Эмануэль
|2 9
|Жувентуде
|Marcos Ze
|2 9