Тур: 31.
0'
1:0
8' ГолРичард Майкл
1:1
24' ГолЖилберто IV
45' Желтая карточкаEdson2
2:1
49' ПенальтиГабриэл Барбоза
51' Желтая карточкаЛукас Хуан
3:1
54' ГолДе Арраскаэта Джорджиан
3:2
70' ГолEdson2
Ход матча
8'
1:0
24'
1:1
45'
49'
2:1
51'
54'
56'
70'
3:2
43
Уэсли
Лопес
30
Ричард
Майкл
28
Русшел
Алан
96
Ronaldo
VI
14
Эвертон
44
Mandaca
17
Edson2
- Основной состав
- Вратарь
-
43 Уэсли ЛопесЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Ричард МайклПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Луис ДавидЗащитник
-
33 КлейтонЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Кунья МатеусПолузащитник
-
19 LorranПолузащитник
-
29 Аллан СоузаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
49 Dyogo
-
-
-
Главный тренер: Филипе Луис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Русшел АланЗащитник
- Полузащитник
-
96 Ronaldo VIПолузащитник
-
14 ЭвертонПолузащитник
-
44 MandacaПолузащитник
-
17 Edson2Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
23 АбнерЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
77 Mateus Claus
-
-
11 Марселинью X
-
30 Dudu Vieira
-
70 Yan Souto
-
88 Davi Goes
-
19 Bill2
-
Главный тренер: Jair Ventura
История личных встреч
Фламенго
Жувентуде
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
5 матчей
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы
Первый тайм
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы
Второй тайм
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
3
Голов в среднем за матч
3.5
1
Среднее время на гол
25
90
Всего голов
5
1
Голов в среднем за матч
1.67
0.5
Среднее время на гол
54
180
Всего голов
12
4
Голов в среднем за матч
2.4
0.8
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
Среднее время на гол
37
112
Бомбардиры внутри турнира
Фламенго
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Педро Гильерме
|11 (4)
|0.37
|Де Арраскаэта Джорджиан
|5
|0.17
|Энрике Бруно
|5
|0.17
|Жерсон Сантос
|3
|0.1
|Араужо Луис
|3
|0.1
|Габриэл Барбоза
|3 (2)
|0.1
|Де ла Крус Николас
|2
|0.07
|Айртон Лукас
|2
|0.07
|Мойзес Моура
|2
|0.07
|Луис Давид
|2
|0.07
|Ричард Майкл
|2
|0.07
|Эвертон Соарес
|1
|0.03
|Lorran
|1
|0.03
|Алькарас Карлос
|1 (1)
|0.03
|Бруно Фабрисио
|1
|0.03
|Matheus Goncalves
|1
|0.03
|Evertton Araujo
|1
|0.03
|Felipe Teresa
|1
|0.03
|Уэсли Лопес
|0
|0
|Ортис Лео
|0
|0
Жувентуде
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Vicente Jean Carlos
|4
|0.13
|Барбоза Лукас
|4
|0.13
|Danilo Boza
|3
|0.1
|Mandaca
|3
|0.1
|Нене Андерсон
|2
|0.06
|Марселинью X
|2
|0.06
|Erick Farias
|2
|0.06
|Жилберто IV
|2
|0.06
|Ronaldo VI
|2
|0.06
|Luis Oyama
|2
|0.06
|Jadson III
|1
|0.03
|Лукас Хуан
|1
|0.03
|Русшел Алан
|1
|0.03
|Edson2
|1
|0.03
|Эвертон
|1
|0.03
|Гонсалвеш Диего
|1
|0.03
|Rodrigo Sam
|1
|0.03
|Каррильо Рони
|1
|0.03
|Арруда Эрик
|1
|0.03
|Yan Souto
|1
|0.03
|Edson Carioca
|1
|0.03
|Bill2
|0
|0
|Иносенсио Габриэль
|0
|0
Карточки
Фламенго
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Энрике Бруно
|6
|0
|Лео Перейра
|5
|0
|Аллан Соуза
|5
|0
|Луис Давид
|4
|0
|Пульгар Эрик
|4
|0
|Мойзес Моура
|2
|1
|Бруно Фабрисио
|3
|0
|Араужо Луис
|3
|0
|Айртон Лукас
|3
|0
|Педро Гильерме
|3
|0
|Тите
|3
|0
|Де Арраскаэта Джорджиан
|2
|0
|Уэсли Лопес
|2
|0
|Габриэл Барбоза
|2
|0
|Ортис Лео
|2
|0
|Алькарас Карлос
|0
|1
|Жерсон Сантос
|1
|0
|Де ла Крус Николас
|1
|0
|Винья Матиас
|1
|0
|Эвертон Соарес
|1
|0
|Viktor Hugo
|1
|0
|Жезус Игор
|1
|0
|Matheus Goncalves
|1
|0
|Evertton Araujo
|1
|0
Жувентуде
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jadson III
|13
|1
|Marcos Ze
|9
|2
|Барбоза Лукас
|9
|0
|Лукас Хуан
|5
|1
|Габриэл Васконселлос
|4
|1
|Rodrigo Sam
|4
|1
|Caique
|5
|0
|Русшел Алан
|3
|1
|Жилберто IV
|4
|0
|Фрейтас Лукас
|2
|1
|Нене Андерсон
|3
|0
|Vicente Jean Carlos
|3
|0
|Mateus Claus
|3
|0
|Mandaca
|3
|0
|Werik
|1
|1
|Machado Marques Roger
|2
|0
|Danilo Boza
|2
|0
|Иносенсио Габриэль
|2
|0
|Luis Oyama
|2
|0
|Peixoto
|1
|0
|Dudu Vieira
|1
|0
|Каррильо Рони
|1
|0
|Edson2
|1
|0
|Thiago Dos Santos2
|1
|0
|Абнер
|1
|0
|Марселинью X
|1
|0
|Erick Farias
|1
|0
|Davi Goes
|1
|0
Результаты матчей
Фламенго
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
Жувентуде
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
7
1
Упущенные победы
5
10
Фламенго
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
7% (1)
57% (8)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Жувентуде
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
20% (3)
53% (8)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
12
10
Упущенные победы
19
19
Фламенго
60.9%
39.1%
14 побед 9 поражений
Первый тайм
21% (6)
55% (16)
24% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (12)
34% (10)
24% (7)
Жувентуде
20%
80%
4 победы 16 поражений
Первый тайм
17% (5)
50% (15)
33% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (8)
30% (9)
43% (13)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
4
7
Волевые победы
19
11
Упущенные победы
24
29
Голы по времени матча
Забито
21
12
9 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 7
11 Забивали первыми 4
16 Не забивали 19
1
5%
2
17%
1-15
6
29%
2
17%
16-30
2
10%
1
8%
31-45
1
5%
0
0%
46-60
7
33%
5
42%
61-75
4
19%
2
17%
76-90
Пропущено
15
26
4 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 15
4 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 14
1
7%
4
15%
1-15
0
0%
1
4%
16-30
3
20%
6
23%
31-45
5
33%
6
23%
46-60
1
7%
2
8%
61-75
5
33%
7
27%
76-90
Забито
24
24
12 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 8
17 Не забивали 16
1
4%
2
8%
1-15
5
21%
2
8%
16-30
6
25%
6
25%
31-45
2
8%
6
25%
46-60
2
8%
2
8%
61-75
8
33%
6
25%
76-90
Пропущено
19
18
6 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 10
3
16%
0
0%
1-15
3
16%
5
28%
16-30
0
0%
3
17%
31-45
4
21%
3
17%
46-60
2
11%
3
17%
61-75
7
37%
4
22%
76-90
Забито
45
36
21 В 1-м тайме 15
24 Во 2-м тайме 21
17 Забивали первыми 12
4 Не забивали 5
2
4%
4
11%
1-15
11
24%
4
11%
16-30
8
18%
7
19%
31-45
3
7%
6
17%
46-60
9
20%
7
19%
61-75
12
27%
8
22%
76-90
Пропущено
34
44
10 В 1-м тайме 19
24 Во 2-м тайме 25
11 Пропускали первыми 16
23 Не пропускали 24
4
12%
4
9%
1-15
3
9%
6
14%
16-30
3
9%
9
20%
31-45
9
26%
9
20%
46-60
3
9%
5
11%
61-75
12
35%
11
25%
76-90
Результаты последних матчей
Фламенго
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Коринтианс - Фламенго 0:0 Фламенго - Флуминенсе 0:2 Байя - Фламенго 0:2 Фламенго - Коринтианс 1:0
Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Пеньяроль - Фламенго 0:0 Гремио - Фламенго 3:2 Фламенго - Пеньяроль 0:1 Фламенго - Васко да Гама 1:1 Фламенго - Байя 1:0 Коринтианс - Фламенго 2:1 Байя - Фламенго 0:1 Фламенго - Ред Булл Брагантино 2:1 Боливар - Фламенго 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Фламенго 4:1 Фламенго - Боливар 2:0 Фламенго - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Фламенго 1:0 Сан-Паулу - Фламенго 1:0 Фламенго - Палмейрас Сан-Паулу 2:0
Жувентуде
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Жувентуде - Палмейрас Сан-Паулу 3:5 Васко да Гама - Жувентуде 1:1 Жувентуде - Ред Булл Брагантино 1:1 Витория - Жувентуде 1:0
Жувентуде - Флуминенсе 2:1 Коринтианс - Жувентуде 3:1 Куяба - Жувентуде 0:0 Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 1:3 Жувентуде - Коринтианс 2:1 Атлетико Гойаненсе - Жувентуде 2:1 Атлетико Паранаэнсе - Жувентуде 1:2 Интернасьонал Порту Алегре - Жувентуде 2:1 Жувентуде - Ботафого Рио-де-Жанейро 3:2 Флуминенсе - Жувентуде 2:2 Коринтианс - Жувентуде 1:1 Жувентуде - Флуминенсе 3:2 Жувентуде - Крисьюма 1:2 Крузейро - Жувентуде 2:0 Жувентуде - Сан-Паулу 0:0 Жувентуде - Атлетико Минейро 1:1
Результаты матчей
Фламенго
Жувентуде
Точный счет
2:1
6 раз 40%
1:1
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:1
4 раза 27%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:5
1 раз 7%
Точное количество голов
2
8 раз 53%
1
5 раз 33%
0
2 раза 13%
1
7 раз 47%
2
4 раза 27%
3
3 раза 20%
0
1 раз 7%
Точный счет
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:6
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:1
4 раза 27%
2:1
4 раза 27%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
2
4 раза 29%
0
2 раза 14%
4
1 раз 7%
6
1 раз 7%
1
10 раз 67%
0
4 раза 27%
2
1 раз 7%
Точный счет
2:1
8 раз 28%
1:1
5 раз 17%
0:2
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
1:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:6
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
1:1
8 раз 27%
2:1
6 раз 20%
2:0
4 раза 13%
0:0
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:5
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
Точное количество голов
2
12 раз 41%
1
11 раз 38%
0
4 раза 14%
4
1 раз 3%
6
1 раз 3%
1
17 раз 57%
0
5 раз 17%
2
5 раз 17%
3
3 раза 10%
Тоталы голов в матче
Фламенго
Жувентуде
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
132
Больше Меньше
141
87
78
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
114
68
114
212
212
113
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
254
Больше Меньше
255
1415
822
227
327
227
128
128
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|30
|18
|7
|5
|48 - 26
|61
|2.
|2:2
|31
|18
|7
|6
|53 - 25
|61
|3.
|2:2
|31
|16
|9
|6
|41 - 32
|57
|4.
|3:2
|30
|16
|6
|8
|48 - 36
|54
|5.
|30
|15
|5
|10
|41 - 32
|50
|6.
|29
|13
|10
|6
|38 - 26
|49
|7.
|30
|13
|7
|10
|40 - 34
|46
|8.
|30
|12
|8
|10
|36 - 30
|44
|9.
|29
|10
|11
|8
|41 - 42
|41
|10.
|30
|11
|7
|12
|33 - 41
|40
|11.
|2:1
|31
|11
|5
|15
|35 - 39
|38
|12.
|1:1
|31
|10
|7
|14
|26 - 31
|37
|13.
|30
|9
|9
|12
|37 - 43
|36
|14.
|30
|8
|10
|12
|34 - 39
|34
|15.
|2:3
|31
|8
|10
|13
|38 - 47
|34
|16.
|1:1
|31
|9
|6
|16
|34 - 45
|33
|17.
|30
|7
|11
|12
|34 - 40
|32
|18.
|29
|8
|7
|14
|29 - 37
|31
|19.
|30
|6
|9
|15
|25 - 40
|27
|20.
|1:2
|31
|5
|7
|19
|23 - 49
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:2
|16
|12
|4
|0
|26 - 8
|40
|2.
|2:2
|16
|11
|2
|3
|32 - 12
|35
|3.
|16
|11
|2
|3
|26 - 13
|35
|4.
|15
|10
|3
|2
|25 - 11
|33
|5.
|3:2
|16
|10
|3
|3
|24 - 17
|33
|6.
|15
|10
|2
|3
|21 - 9
|32
|7.
|15
|9
|4
|2
|25 - 11
|31
|8.
|14
|8
|4
|2
|21 - 12
|28
|9.
|15
|8
|4
|3
|22 - 19
|28
|10.
|2:3
|15
|7
|5
|3
|24 - 18
|26
|11.
|15
|6
|8
|1
|27 - 16
|26
|12.
|14
|7
|4
|3
|20 - 15
|25
|13.
|2:1
|16
|8
|1
|7
|21 - 20
|25
|14.
|15
|6
|6
|3
|23 - 20
|24
|15.
|1:1
|15
|6
|5
|4
|15 - 12
|23
|16.
|15
|5
|7
|3
|19 - 18
|22
|17.
|1:1
|16
|6
|3
|7
|18 - 20
|21
|18.
|13
|4
|3
|6
|15 - 16
|15
|19.
|15
|3
|5
|7
|13 - 16
|14
|20.
|1:2
|15
|3
|4
|8
|12 - 22
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|8
|4
|3
|23 - 15
|28
|2.
|2:2
|15
|7
|5
|3
|21 - 13
|26
|3.
|3:2
|14
|6
|3
|5
|24 - 19
|21
|4.
|15
|5
|6
|4
|17 - 14
|21
|5.
|14
|4
|5
|5
|18 - 22
|17
|6.
|2:2
|15
|4
|5
|6
|15 - 24
|17
|7.
|16
|4
|4
|8
|14 - 21
|16
|8.
|14
|4
|3
|7
|15 - 19
|15
|9.
|15
|4
|2
|9
|18 - 25
|14
|10.
|15
|3
|5
|7
|19 - 25
|14
|11.
|1:1
|16
|4
|2
|10
|11 - 19
|14
|12.
|2:1
|15
|3
|4
|8
|14 - 19
|13
|13.
|15
|3
|4
|8
|11 - 19
|13
|14.
|15
|3
|4
|8
|12 - 24
|13
|15.
|1:1
|15
|3
|3
|9
|16 - 25
|12
|16.
|15
|3
|3
|9
|11 - 22
|12
|17.
|1:2
|16
|2
|3
|11
|11 - 27
|9
|18.
|16
|1
|6
|9
|14 - 24
|9
|19.
|2:3
|16
|1
|5
|10
|14 - 29
|8
|20.
|15
|1
|3
|11
|7 - 24
|6
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Палмейрас Сан-Паулу
|Эстеван
|11 (7)
|Фламенго
|Педро Гильерме
|11 (5)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|10 (4)
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|9 (4)
|Палмейрас Сан-Паулу
|Лопес Хосе Мануэль
|9 (2)
|Жувентуде
|Jadson III
|1 13
|Сан-Паулу
|Лусиано Невес
|1 11
|Жувентуде
|Marcos Ze
|2 9
|Витория
|Janderson
|1 10
|Сан-Паулу
|Луис Франциско Зубелдиа
|1 10