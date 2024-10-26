  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 31.
Фламенго
4:2
Конец матча
Жувентуде
0'
1:0
8' Гол
Ричард Майкл
1:1
24' Гол
Жилберто IV
45' Желтая карточка
Edson2
2:1
49' Пенальти
Габриэл Барбоза
51' Желтая карточка
Лукас Хуан
3:1
54' Гол
Де Арраскаэта Джорджиан
3:2
70' Гол
Edson2
75' Желтая карточка
Нене Андерсон
76' Вторая желтая карточка
Нене Андерсон
88' Желтая карточка
Davi Goes
90' Желтая карточка
Алькарас Карлос
4:2
90' Гол
Плата Гонсало
90' Желтая карточка
Лео Перейра
90'+9
1
Росси
Агустин
43
Уэсли
Лопес
3
Ортис
Лео
4
Лео
Перейра
6
Айртон
Лукас
52
Эвертон
Соарес
5
Пульгар
Эрик
8
Жерсон
Сантос
14
Де
Арраскаэта
Джорджиан
30
Ричард
Майкл
99
Габриэл
Барбоза
1
Габриэл
Васконселлос
2
Лукас
Хуан
4
Danilo
Boza
3
Marcos
Ze
28
Русшел
Алан
5
Luis
Oyama
96
Ronaldo
VI
14
Эвертон
44
Mandaca
17
Edson2
9
Жилберто
IV
Фламенго
4-2-3-1
Жувентуде
4-2-3-1

История личных встреч

Фламенго
Жувентуде

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

5 матчей

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

Первый тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

Второй тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

История матчей

СA
2:1
СA
2:2
СA
4:0
СA
3:1
СA
1:0

Голы

Всего голов

7
3

Голов в среднем за матч

3.5
1

Среднее время на гол

25
90

Всего голов

5
1

Голов в среднем за матч

1.67
0.5

Среднее время на гол

54
180

Всего голов

12
4

Голов в среднем за матч

2.4
0.8

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2

Среднее время на гол

37
112

Бомбардиры внутри турнира

Фламенго
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Педро Гильерме 11 (4) 0.37
Де Арраскаэта Джорджиан 5 0.17
Энрике Бруно 5 0.17
Жерсон Сантос 3 0.1
Араужо Луис 3 0.1
Габриэл Барбоза 3 (2) 0.1
Де ла Крус Николас 2 0.07
Айртон Лукас 2 0.07
Мойзес Моура 2 0.07
Луис Давид 2 0.07
Ричард Майкл 2 0.07
Эвертон Соарес 1 0.03
Lorran 1 0.03
Алькарас Карлос 1 (1) 0.03
Бруно Фабрисио 1 0.03
Плата Гонсало 1 0.03
Matheus Goncalves 1 0.03
Evertton Araujo 1 0.03
Felipe Teresa 1 0.03
Уэсли Лопес 0 0
Ортис Лео 0 0
Жувентуде
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Vicente Jean Carlos 4 0.13
Барбоза Лукас 4 0.13
Danilo Boza 3 0.1
Mandaca 3 0.1
Нене Андерсон 2 0.06
Марселинью X 2 0.06
Erick Farias 2 0.06
Жилберто IV 2 0.06
Ronaldo VI 2 0.06
Edson2 2 0.06
Luis Oyama 2 0.06
Jadson III 1 0.03
Лукас Хуан 1 0.03
Русшел Алан 1 0.03
Эвертон 1 0.03
Гонсалвеш Диего 1 0.03
Rodrigo Sam 1 0.03
Каррильо Рони 1 0.03
Арруда Эрик 1 0.03
Yan Souto 1 0.03
Edson Carioca 1 0.03
Bill2 0 0
Иносенсио Габриэль 0 0

Карточки

Фламенго
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Энрике Бруно 6 0
Лео Перейра 6 0
Аллан Соуза 5 0
Луис Давид 4 0
Пульгар Эрик 4 0
Мойзес Моура 2 1
Бруно Фабрисио 3 0
Араужо Луис 3 0
Айртон Лукас 3 0
Педро Гильерме 3 0
Тите 3 0
Алькарас Карлос 1 1
Де Арраскаэта Джорджиан 2 0
Уэсли Лопес 2 0
Габриэл Барбоза 2 0
Ортис Лео 2 0
Жерсон Сантос 1 0
Де ла Крус Николас 1 0
Винья Матиас 1 0
Эвертон Соарес 1 0
Viktor Hugo 1 0
Жезус Игор 1 0
Matheus Goncalves 1 0
Evertton Araujo 1 0
Жувентуде
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jadson III 13 1
Marcos Ze 9 2
Барбоза Лукас 9 0
Лукас Хуан 5 1
Нене Андерсон 4 1
Габриэл Васконселлос 4 1
Rodrigo Sam 4 1
Caique 5 0
Русшел Алан 3 1
Жилберто IV 4 0
Фрейтас Лукас 2 1
Vicente Jean Carlos 3 0
Mateus Claus 3 0
Mandaca 3 0
Werik 1 1
Machado Marques Roger 2 0
Danilo Boza 2 0
Иносенсио Габриэль 2 0
Luis Oyama 2 0
Davi Goes 2 0
Peixoto 1 0
Dudu Vieira 1 0
Каррильо Рони 1 0
Edson2 1 0
Thiago Dos Santos2 1 0
Абнер 1 0
Марселинью X 1 0
Erick Farias 1 0

Результаты матчей

Фламенго
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (5)
56% (9)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
31% (5)
19% (3)
Жувентуде
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

9
1

Упущенные победы

5
12
Фламенго
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
7% (1)
57% (8)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Жувентуде
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
13% (2)
50% (8)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
19% (3)
56% (9)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

12
10

Упущенные победы

19
19
Фламенго
62.5%
37.5%
15 побед 9 поражений
Первый тайм
20% (6)
57% (17)
23% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (13)
33% (10)
23% (7)
Жувентуде
19%
81%
4 победы 17 поражений
Первый тайм
16% (5)
52% (16)
32% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (8)
29% (9)
45% (14)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

4
7

Волевые победы

21
11

Упущенные победы

24
31

Голы по времени матча

Забито

25
14
10 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 8
12 Забивали первыми 4
16 Не забивали 19
2
8%
2
14%
1-15
6
24%
3
21%
16-30
2
8%
1
7%
31-45
3
12%
0
0%
46-60
7
28%
6
43%
61-75
5
20%
2
14%
76-90

Пропущено

17
30
5 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 18
4 Пропускали первыми 11
13 Не пропускали 15
1
6%
5
17%
1-15
1
6%
1
3%
16-30
3
18%
6
20%
31-45
5
29%
29%
8
27%
46-60
2
12%
2
7%
61-75
5
29%
29%
8
27%
76-90

Забито

24
24
12 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 8
18 Не забивали 17
1
4%
2
8%
1-15
5
21%
2
8%
16-30
6
25%
6
25%
31-45
2
8%
6
25%
46-60
2
8%
2
8%
61-75
8
33%
6
25%
76-90

Пропущено

19
18
6 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 10
3
16%
0
0%
1-15
3
16%
5
28%
16-30
0
0%
3
17%
31-45
4
21%
3
17%
46-60
2
11%
3
17%
61-75
7
37%
4
22%
76-90

Забито

49
38
22 В 1-м тайме 16
27 Во 2-м тайме 22
18 Забивали первыми 12
4 Не забивали 5
3
6%
4
11%
1-15
11
22%
5
13%
16-30
8
16%
7
18%
31-45
5
10%
6
16%
46-60
9
18%
8
21%
61-75
13
27%
8
21%
76-90

Пропущено

36
48
11 В 1-м тайме 20
25 Во 2-м тайме 28
11 Пропускали первыми 17
24 Не пропускали 25
4
11%
5
10%
1-15
4
11%
6
13%
16-30
3
8%
9
19%
31-45
9
25%
11
23%
46-60
4
11%
5
10%
61-75
12
33%
12
25%
76-90

Результаты последних матчей

Фламенго
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Коринтианс - Фламенго 0:0 Фламенго - Флуминенсе 0:2 Байя - Фламенго 0:2 Фламенго - Коринтианс 1:0
Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Пеньяроль - Фламенго 0:0 Гремио - Фламенго 3:2 Фламенго - Пеньяроль 0:1 Фламенго - Васко да Гама 1:1 Фламенго - Байя 1:0 Коринтианс - Фламенго 2:1 Байя - Фламенго 0:1 Фламенго - Ред Булл Брагантино 2:1 Боливар - Фламенго 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Фламенго 4:1 Фламенго - Боливар 2:0 Фламенго - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Фламенго 1:0 Сан-Паулу - Фламенго 1:0 Фламенго - Палмейрас Сан-Паулу 2:0
Жувентуде
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Жувентуде - Палмейрас Сан-Паулу 3:5 Васко да Гама - Жувентуде 1:1 Жувентуде - Ред Булл Брагантино 1:1 Витория - Жувентуде 1:0
Жувентуде - Флуминенсе 2:1 Коринтианс - Жувентуде 3:1 Куяба - Жувентуде 0:0 Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 1:3 Жувентуде - Коринтианс 2:1 Атлетико Гойаненсе - Жувентуде 2:1 Атлетико Паранаэнсе - Жувентуде 1:2 Интернасьонал Порту Алегре - Жувентуде 2:1 Жувентуде - Ботафого Рио-де-Жанейро 3:2 Флуминенсе - Жувентуде 2:2 Коринтианс - Жувентуде 1:1 Жувентуде - Флуминенсе 3:2 Жувентуде - Крисьюма 1:2 Крузейро - Жувентуде 2:0 Жувентуде - Сан-Паулу 0:0 Жувентуде - Атлетико Минейро 1:1

Результаты матчей

Фламенго
Жувентуде

Точный счет

2:1
6 раз 38%
1:1
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
1:1
4 раза 27%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:5
1 раз 7%

Точное количество голов

2
8 раз 50%
1
5 раз 31%
0
2 раза 13%
4
1 раз 6%
1
7 раз 47%
2
4 раза 27%
3
3 раза 20%
0
1 раз 7%

Точный счет

1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:6
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:1
4 раза 25%
2:1
4 раза 25%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
2
4 раза 29%
0
2 раза 14%
4
1 раз 7%
6
1 раз 7%
1
10 раз 63%
0
4 раза 25%
2
2 раза 13%

Точный счет

2:1
8 раз 27%
1:1
5 раз 17%
0:2
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
1:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:6
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
1:1
8 раз 26%
2:1
6 раз 19%
2:0
4 раза 13%
0:0
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:5
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

2
12 раз 40%
1
11 раз 37%
0
4 раза 13%
4
2 раза 7%
6
1 раз 3%
1
17 раз 55%
2
6 раз 19%
0
5 раз 16%
3
3 раза 10%

Тоталы голов в матче

Фламенго
Жувентуде

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
2
0.5
Больше Меньше
14
1
9
7
1.5
7
8
1
15
2.5
3
12
1
15
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
12
4
6
8
1.5
2
14
2
12
2.5
2
12
3.5
1
13
4.5
1
13
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
26
4
0.5
Больше Меньше
26
5
15
15
1.5
9
22
3
27
2.5
3
28
3
27
3.5
1
29
4.5
1
29
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 0:0 31 18 8 5 48 - 26 62
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 31 18 7 6 53 - 25 61
3.
Форталеза Сеара
 31 16 9 6 41 - 32 57
4.
Фламенго
 30 16 6 8 49 - 36 54
5.
Интернасьонал Порту Алегре
 1:0 30 14 10 6 39 - 26 52
6.
Сан-Паулу
 30 15 5 10 41 - 32 50
7.
Байя
 30 13 7 10 40 - 34 46
8.
Крузейро
 0:2 31 12 8 11 36 - 32 44
9.
Атлетико Минейро
 0:1 30 10 11 9 41 - 43 41
10.
Васко да Гама
 30 11 7 12 33 - 41 40
11.
Гремио
 31 11 5 15 36 - 39 38
12.
Крисьюма
 30 9 9 12 37 - 43 36
13.
Флуминенсе
 31 10 6 15 26 - 32 36
14.
Витория
 31 10 5 16 35 - 45 35
15.
Ред Булл Брагантино
 0:0 31 8 11 12 34 - 39 35
16.
Атлетико Паранаэнсе
 2:0 30 9 7 14 31 - 37 34
17.
Жувентуде
 31 8 10 13 38 - 48 34
18.
Коринтианс
 30 7 11 12 34 - 40 32
19.
Куяба
 30 6 9 15 25 - 40 27
20.
Атлетико Гойаненсе
 31 5 7 19 23 - 50 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Форталеза Сеара
 16 12 4 0 26 - 8 40
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 16 11 2 3 32 - 12 35
3.
Сан-Паулу
 16 11 2 3 26 - 13 35
4.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 0:0 15 10 3 2 25 - 11 33
5.
Фламенго
 16 10 3 3 25 - 17 33
6.
Байя
 15 10 2 3 21 - 9 32
7.
Крузейро
 0:2 15 9 4 2 25 - 11 31
8.
Интернасьонал Порту Алегре
 1:0 14 8 4 2 21 - 12 28
9.
Васко да Гама
 15 8 4 3 22 - 19 28
10.
Жувентуде
 15 7 5 3 24 - 18 26
11.
Ред Булл Брагантино
 0:0 15 7 5 3 20 - 15 26
12.
Коринтианс
 15 6 8 1 27 - 16 26
13.
Гремио
 16 8 1 7 22 - 20 25
14.
Атлетико Минейро
 0:1 16 6 6 4 23 - 21 24
15.
Флуминенсе
 15 6 5 4 15 - 12 23
16.
Витория
 16 7 2 7 19 - 20 23
17.
Крисьюма
 15 5 7 3 19 - 18 22
18.
Атлетико Паранаэнсе
 2:0 14 5 3 6 17 - 16 18
19.
Куяба
 15 3 5 7 13 - 16 14
20.
Атлетико Гойаненсе
 15 3 4 8 12 - 22 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 0:0 16 8 5 3 23 - 15 29
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 15 7 5 3 21 - 13 26
3.
Интернасьонал Порту Алегре
 1:0 16 6 6 4 18 - 14 24
4.
Фламенго
 14 6 3 5 24 - 19 21
5.
Атлетико Минейро
 0:1 14 4 5 5 18 - 22 17
6.
Форталеза Сеара
 15 4 5 6 15 - 24 17
7.
Атлетико Паранаэнсе
 2:0 16 4 4 8 14 - 21 16
8.
Сан-Паулу
 14 4 3 7 15 - 19 15
9.
Крисьюма
 15 4 2 9 18 - 25 14
10.
Байя
 15 3 5 7 19 - 25 14
11.
Гремио
 15 3 4 8 14 - 19 13
12.
Куяба
 15 3 4 8 12 - 24 13
13.
Флуминенсе
 16 4 1 11 11 - 20 13
14.
Крузейро
 0:2 16 3 4 9 11 - 21 13
15.
Витория
 15 3 3 9 16 - 25 12
16.
Васко да Гама
 15 3 3 9 11 - 22 12
17.
Атлетико Гойаненсе
 16 2 3 11 11 - 28 9
18.
Ред Булл Брагантино
 0:0 16 1 6 9 14 - 24 9
19.
Жувентуде
 16 1 5 10 14 - 30 8
20.
Коринтианс
 15 1 3 11 7 - 24 6
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Палмейрас Сан-Паулу Эстеван 11 (7)
Фламенго Педро Гильерме 11 (5)
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 10 (4)
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 9 (4)
Палмейрас Сан-Паулу Лопес Хосе Мануэль 9 (2)
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Топ нарушителей
Жувентуде Jadson III 1 13
Сан-Паулу Лусиано Невес 1 11
Витория Janderson 1 11
Форталеза Сеара Бритес Эмануэль 2 9
Жувентуде Marcos Ze 2 9
Весь список
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    • Первый тайм
    • 52'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 50'
      Эдсон Мендеш получил желтую карточку от судьи
    • 24'
      Лукас Хуан сделал результативную передачу.
    • 24'
      Г О О О О Л - Жилберто IV бьет в цель!
    Где смотреть матч Фламенго 4:2 Жувентуде онлайн

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