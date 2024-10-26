Тур: 31.
0'
1:0
8' ГолРичард Майкл
1:1
24' ГолЖилберто IV
45' Желтая карточкаEdson2
2:1
49' ПенальтиГабриэл Барбоза
51' Желтая карточкаЛукас Хуан
3:1
54' ГолДе Арраскаэта Джорджиан
3:2
70' ГолEdson2
75' Желтая карточкаНене Андерсон
76' Вторая желтая карточкаНене Андерсон
88' Желтая карточкаDavi Goes
90' Желтая карточкаАлькарас Карлос
4:2
90' ГолПлата Гонсало
90' Желтая карточкаЛео Перейра
90'+9
Ход матча
8'
1:0
24'
1:1
45'
49'
2:1
51'
54'
56'
70'
3:2
75'
76'
81'
88'
90'
90'
4:2
90'
43
Уэсли
Лопес
30
Ричард
Майкл
28
Русшел
Алан
96
Ronaldo
VI
14
Эвертон
44
Mandaca
17
Edson2
- Основной состав
- Вратарь
-
43 Уэсли ЛопесЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Ричард МайклПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Луис ДавидЗащитник
-
33 КлейтонЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Кунья МатеусПолузащитник
-
19 LorranПолузащитник
-
29 Аллан СоузаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
49 Dyogo
-
-
-
Главный тренер: Филипе Луис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Русшел АланЗащитник
- Полузащитник
-
96 Ronaldo VIПолузащитник
-
14 ЭвертонПолузащитник
-
44 MandacaПолузащитник
-
17 Edson2Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
23 АбнерЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
77 Mateus Claus
-
-
11 Марселинью X
-
30 Dudu Vieira
-
70 Yan Souto
-
88 Davi Goes
-
19 Bill2
-
Главный тренер: Jair Ventura
История личных встреч
Фламенго
Жувентуде
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
5 матчей
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы
Первый тайм
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы
Второй тайм
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
3
Голов в среднем за матч
3.5
1
Среднее время на гол
25
90
Всего голов
5
1
Голов в среднем за матч
1.67
0.5
Среднее время на гол
54
180
Всего голов
12
4
Голов в среднем за матч
2.4
0.8
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
Среднее время на гол
37
112
Бомбардиры внутри турнира
Фламенго
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Педро Гильерме
|11 (4)
|0.37
|Де Арраскаэта Джорджиан
|5
|0.17
|Энрике Бруно
|5
|0.17
|Жерсон Сантос
|3
|0.1
|Араужо Луис
|3
|0.1
|Габриэл Барбоза
|3 (2)
|0.1
|Де ла Крус Николас
|2
|0.07
|Айртон Лукас
|2
|0.07
|Мойзес Моура
|2
|0.07
|Луис Давид
|2
|0.07
|Ричард Майкл
|2
|0.07
|Эвертон Соарес
|1
|0.03
|Lorran
|1
|0.03
|Алькарас Карлос
|1 (1)
|0.03
|Бруно Фабрисио
|1
|0.03
|Плата Гонсало
|1
|0.03
|Matheus Goncalves
|1
|0.03
|Evertton Araujo
|1
|0.03
|Felipe Teresa
|1
|0.03
|Уэсли Лопес
|0
|0
|Ортис Лео
|0
|0
Жувентуде
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Vicente Jean Carlos
|4
|0.13
|Барбоза Лукас
|4
|0.13
|Danilo Boza
|3
|0.1
|Mandaca
|3
|0.1
|Нене Андерсон
|2
|0.06
|Марселинью X
|2
|0.06
|Erick Farias
|2
|0.06
|Жилберто IV
|2
|0.06
|Ronaldo VI
|2
|0.06
|Edson2
|2
|0.06
|Luis Oyama
|2
|0.06
|Jadson III
|1
|0.03
|Лукас Хуан
|1
|0.03
|Русшел Алан
|1
|0.03
|Эвертон
|1
|0.03
|Гонсалвеш Диего
|1
|0.03
|Rodrigo Sam
|1
|0.03
|Каррильо Рони
|1
|0.03
|Арруда Эрик
|1
|0.03
|Yan Souto
|1
|0.03
|Edson Carioca
|1
|0.03
|Bill2
|0
|0
|Иносенсио Габриэль
|0
|0
Карточки
Фламенго
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Энрике Бруно
|6
|0
|Лео Перейра
|6
|0
|Аллан Соуза
|5
|0
|Луис Давид
|4
|0
|Пульгар Эрик
|4
|0
|Мойзес Моура
|2
|1
|Бруно Фабрисио
|3
|0
|Араужо Луис
|3
|0
|Айртон Лукас
|3
|0
|Педро Гильерме
|3
|0
|Тите
|3
|0
|Алькарас Карлос
|1
|1
|Де Арраскаэта Джорджиан
|2
|0
|Уэсли Лопес
|2
|0
|Габриэл Барбоза
|2
|0
|Ортис Лео
|2
|0
|Жерсон Сантос
|1
|0
|Де ла Крус Николас
|1
|0
|Винья Матиас
|1
|0
|Эвертон Соарес
|1
|0
|Viktor Hugo
|1
|0
|Жезус Игор
|1
|0
|Matheus Goncalves
|1
|0
|Evertton Araujo
|1
|0
Жувентуде
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jadson III
|13
|1
|Marcos Ze
|9
|2
|Барбоза Лукас
|9
|0
|Лукас Хуан
|5
|1
|Нене Андерсон
|4
|1
|Габриэл Васконселлос
|4
|1
|Rodrigo Sam
|4
|1
|Caique
|5
|0
|Русшел Алан
|3
|1
|Жилберто IV
|4
|0
|Фрейтас Лукас
|2
|1
|Vicente Jean Carlos
|3
|0
|Mateus Claus
|3
|0
|Mandaca
|3
|0
|Werik
|1
|1
|Machado Marques Roger
|2
|0
|Danilo Boza
|2
|0
|Иносенсио Габриэль
|2
|0
|Luis Oyama
|2
|0
|Davi Goes
|2
|0
|Peixoto
|1
|0
|Dudu Vieira
|1
|0
|Каррильо Рони
|1
|0
|Edson2
|1
|0
|Thiago Dos Santos2
|1
|0
|Абнер
|1
|0
|Марселинью X
|1
|0
|Erick Farias
|1
|0
Результаты матчей
Фламенго
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (5)
56% (9)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
31% (5)
19% (3)
Жувентуде
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
9
1
Упущенные победы
5
12
Фламенго
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
7% (1)
57% (8)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Жувентуде
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
13% (2)
50% (8)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
19% (3)
56% (9)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
12
10
Упущенные победы
19
19
Фламенго
62.5%
37.5%
15 побед 9 поражений
Первый тайм
20% (6)
57% (17)
23% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (13)
33% (10)
23% (7)
Жувентуде
19%
81%
4 победы 17 поражений
Первый тайм
16% (5)
52% (16)
32% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (8)
29% (9)
45% (14)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
4
7
Волевые победы
21
11
Упущенные победы
24
31
Голы по времени матча
Забито
25
14
10 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 8
12 Забивали первыми 4
16 Не забивали 19
2
8%
2
14%
1-15
6
24%
3
21%
16-30
2
8%
1
7%
31-45
3
12%
0
0%
46-60
7
28%
6
43%
61-75
5
20%
2
14%
76-90
Пропущено
17
30
5 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 18
4 Пропускали первыми 11
13 Не пропускали 15
1
6%
5
17%
1-15
1
6%
1
3%
16-30
3
18%
6
20%
31-45
5
29%
29%
8
27%
46-60
2
12%
2
7%
61-75
5
29%
29%
8
27%
76-90
Забито
24
24
12 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 8
18 Не забивали 17
1
4%
2
8%
1-15
5
21%
2
8%
16-30
6
25%
6
25%
31-45
2
8%
6
25%
46-60
2
8%
2
8%
61-75
8
33%
6
25%
76-90
Пропущено
19
18
6 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 10
3
16%
0
0%
1-15
3
16%
5
28%
16-30
0
0%
3
17%
31-45
4
21%
3
17%
46-60
2
11%
3
17%
61-75
7
37%
4
22%
76-90
Забито
49
38
22 В 1-м тайме 16
27 Во 2-м тайме 22
18 Забивали первыми 12
4 Не забивали 5
3
6%
4
11%
1-15
11
22%
5
13%
16-30
8
16%
7
18%
31-45
5
10%
6
16%
46-60
9
18%
8
21%
61-75
13
27%
8
21%
76-90
Пропущено
36
48
11 В 1-м тайме 20
25 Во 2-м тайме 28
11 Пропускали первыми 17
24 Не пропускали 25
4
11%
5
10%
1-15
4
11%
6
13%
16-30
3
8%
9
19%
31-45
9
25%
11
23%
46-60
4
11%
5
10%
61-75
12
33%
12
25%
76-90
Результаты последних матчей
Фламенго
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Коринтианс - Фламенго 0:0 Фламенго - Флуминенсе 0:2 Байя - Фламенго 0:2 Фламенго - Коринтианс 1:0
Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Пеньяроль - Фламенго 0:0 Гремио - Фламенго 3:2 Фламенго - Пеньяроль 0:1 Фламенго - Васко да Гама 1:1 Фламенго - Байя 1:0 Коринтианс - Фламенго 2:1 Байя - Фламенго 0:1 Фламенго - Ред Булл Брагантино 2:1 Боливар - Фламенго 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Фламенго 4:1 Фламенго - Боливар 2:0 Фламенго - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Фламенго 1:0 Сан-Паулу - Фламенго 1:0 Фламенго - Палмейрас Сан-Паулу 2:0
Жувентуде
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Жувентуде - Палмейрас Сан-Паулу 3:5 Васко да Гама - Жувентуде 1:1 Жувентуде - Ред Булл Брагантино 1:1 Витория - Жувентуде 1:0
Жувентуде - Флуминенсе 2:1 Коринтианс - Жувентуде 3:1 Куяба - Жувентуде 0:0 Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 1:3 Жувентуде - Коринтианс 2:1 Атлетико Гойаненсе - Жувентуде 2:1 Атлетико Паранаэнсе - Жувентуде 1:2 Интернасьонал Порту Алегре - Жувентуде 2:1 Жувентуде - Ботафого Рио-де-Жанейро 3:2 Флуминенсе - Жувентуде 2:2 Коринтианс - Жувентуде 1:1 Жувентуде - Флуминенсе 3:2 Жувентуде - Крисьюма 1:2 Крузейро - Жувентуде 2:0 Жувентуде - Сан-Паулу 0:0 Жувентуде - Атлетико Минейро 1:1
Результаты матчей
Фламенго
Жувентуде
Точный счет
2:1
6 раз 38%
1:1
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
1:1
4 раза 27%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:5
1 раз 7%
Точное количество голов
2
8 раз 50%
1
5 раз 31%
0
2 раза 13%
4
1 раз 6%
1
7 раз 47%
2
4 раза 27%
3
3 раза 20%
0
1 раз 7%
Точный счет
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:6
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:1
4 раза 25%
2:1
4 раза 25%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
2
4 раза 29%
0
2 раза 14%
4
1 раз 7%
6
1 раз 7%
1
10 раз 63%
0
4 раза 25%
2
2 раза 13%
Точный счет
2:1
8 раз 27%
1:1
5 раз 17%
0:2
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
1:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:6
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
1:1
8 раз 26%
2:1
6 раз 19%
2:0
4 раза 13%
0:0
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:5
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
Точное количество голов
2
12 раз 40%
1
11 раз 37%
0
4 раза 13%
4
2 раза 7%
6
1 раз 3%
1
17 раз 55%
2
6 раз 19%
0
5 раз 16%
3
3 раза 10%
Тоталы голов в матче
Фламенго
Жувентуде
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
142
Больше Меньше
141
97
78
115
312
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
124
68
214
212
212
113
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
264
Больше Меньше
265
1515
922
327
328
327
129
129
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|31
|18
|8
|5
|48 - 26
|62
|2.
|31
|18
|7
|6
|53 - 25
|61
|3.
|31
|16
|9
|6
|41 - 32
|57
|4.
|30
|16
|6
|8
|49 - 36
|54
|5.
|1:0
|30
|14
|10
|6
|39 - 26
|52
|6.
|30
|15
|5
|10
|41 - 32
|50
|7.
|30
|13
|7
|10
|40 - 34
|46
|8.
|0:2
|31
|12
|8
|11
|36 - 32
|44
|9.
|0:1
|30
|10
|11
|9
|41 - 43
|41
|10.
|30
|11
|7
|12
|33 - 41
|40
|11.
|31
|11
|5
|15
|36 - 39
|38
|12.
|30
|9
|9
|12
|37 - 43
|36
|13.
|31
|10
|6
|15
|26 - 32
|36
|14.
|31
|10
|5
|16
|35 - 45
|35
|15.
|0:0
|31
|8
|11
|12
|34 - 39
|35
|16.
|2:0
|30
|9
|7
|14
|31 - 37
|34
|17.
|31
|8
|10
|13
|38 - 48
|34
|18.
|30
|7
|11
|12
|34 - 40
|32
|19.
|30
|6
|9
|15
|25 - 40
|27
|20.
|31
|5
|7
|19
|23 - 50
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|12
|4
|0
|26 - 8
|40
|2.
|16
|11
|2
|3
|32 - 12
|35
|3.
|16
|11
|2
|3
|26 - 13
|35
|4.
|0:0
|15
|10
|3
|2
|25 - 11
|33
|5.
|16
|10
|3
|3
|25 - 17
|33
|6.
|15
|10
|2
|3
|21 - 9
|32
|7.
|0:2
|15
|9
|4
|2
|25 - 11
|31
|8.
|1:0
|14
|8
|4
|2
|21 - 12
|28
|9.
|15
|8
|4
|3
|22 - 19
|28
|10.
|15
|7
|5
|3
|24 - 18
|26
|11.
|0:0
|15
|7
|5
|3
|20 - 15
|26
|12.
|15
|6
|8
|1
|27 - 16
|26
|13.
|16
|8
|1
|7
|22 - 20
|25
|14.
|0:1
|16
|6
|6
|4
|23 - 21
|24
|15.
|15
|6
|5
|4
|15 - 12
|23
|16.
|16
|7
|2
|7
|19 - 20
|23
|17.
|15
|5
|7
|3
|19 - 18
|22
|18.
|2:0
|14
|5
|3
|6
|17 - 16
|18
|19.
|15
|3
|5
|7
|13 - 16
|14
|20.
|15
|3
|4
|8
|12 - 22
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|16
|8
|5
|3
|23 - 15
|29
|2.
|15
|7
|5
|3
|21 - 13
|26
|3.
|1:0
|16
|6
|6
|4
|18 - 14
|24
|4.
|14
|6
|3
|5
|24 - 19
|21
|5.
|0:1
|14
|4
|5
|5
|18 - 22
|17
|6.
|15
|4
|5
|6
|15 - 24
|17
|7.
|2:0
|16
|4
|4
|8
|14 - 21
|16
|8.
|14
|4
|3
|7
|15 - 19
|15
|9.
|15
|4
|2
|9
|18 - 25
|14
|10.
|15
|3
|5
|7
|19 - 25
|14
|11.
|15
|3
|4
|8
|14 - 19
|13
|12.
|15
|3
|4
|8
|12 - 24
|13
|13.
|16
|4
|1
|11
|11 - 20
|13
|14.
|0:2
|16
|3
|4
|9
|11 - 21
|13
|15.
|15
|3
|3
|9
|16 - 25
|12
|16.
|15
|3
|3
|9
|11 - 22
|12
|17.
|16
|2
|3
|11
|11 - 28
|9
|18.
|0:0
|16
|1
|6
|9
|14 - 24
|9
|19.
|16
|1
|5
|10
|14 - 30
|8
|20.
|15
|1
|3
|11
|7 - 24
|6
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Палмейрас Сан-Паулу
|Эстеван
|11 (7)
|Фламенго
|Педро Гильерме
|11 (5)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|10 (4)
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|9 (4)
|Палмейрас Сан-Паулу
|Лопес Хосе Мануэль
|9 (2)
|Жувентуде
|Jadson III
|1 13
|Сан-Паулу
|Лусиано Невес
|1 11
|Витория
|Janderson
|1 11
|Форталеза Сеара
|Бритес Эмануэль
|2 9
|Жувентуде
|Marcos Ze
|2 9