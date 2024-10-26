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  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 31.
Ред Булл Брагантино
0:0
Первый тайм: 39'
Ботафого Рио-де-Жанейро
0'
Лучшие коэффициенты
Ред Булл Брагантино
Ничья
Ботафого Рио-де-Жанейро
3.80
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3.42
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3.40
Все Коэффициенты
1
Швенгбер
Клейтон
5
Да
Силва
Джадсом
14
Энрике
Педру
II
3
Сантос
Эдуардо
29
Капишаба
Жуниньо
35
Фернандес
Матеус
8
Эвангелиста
Лукас
28
Витиньо
Витор
V
22
Густавиньо
6
Жонатан
Луис
19
Саша
Эдуардо
12
John
Victor
22
Витиньо
Виктор
II
15
Баштуш
Бартоломеу
20
Alexander
Barboza
66
Cuiabano
17
Marlon
Freitas
26
Грегоре
7
Энрике
Луис
IX
10
Саварино
Джефферсон
23
Альмада
Тьяго
99
Жезус
Игор
Ред Булл Брагантино
4-2-3-1
Ботафого Рио-де-Жанейро
4-2-3-1

История личных встреч

Ред Булл Брагантино
Ботафого Рио-де-Жанейро

10 матчей

50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

60%
50%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 0 побед

15 матчей

20%
80%
0 побед 3 ничьи 12 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 9 ничьих 5 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 3 ничьи 14 побед

25 матчей

20%
32%
48%
5 побед 8 ничьих 12 побед

Первый тайм

24%
56%
20%
6 побед 14 ничьих 5 побед

Второй тайм

20%
24%
56%
5 побед 6 ничьих 14 побед

История матчей

СA
2:1
КЛ
1:1
КЛ
2:1
СA
2:2
СA
2:0
СA
2:1
СA
0:1
ПА
2:0
СA
1:2
СA
1:1
ПА
2:1
СC
0:2
СC
1:1
П
2:0
СC
1:0
СC
2:2
К
4:2
КБ
2:2
П
1:0
ПА
1:0
П
1:1
П
1:0
CP
1:1
CP
2:0
CP
2:4

Голы

Всего голов

13
12

Голов в среднем за матч

1.3
0.92

Среднее время на гол

69
97

Всего голов

25
14

Голов в среднем за матч

1.67
1.17

Среднее время на гол

54
77

Всего голов

38
26

Голов в среднем за матч

1.52
1.04

Тотал матчей

2.5
20
Больше 80%
Меньше 20%
5
10
Больше 40%
Меньше 60%
15
5
Больше 20%
Меньше 80%
20
2
Больше 8%
Меньше 92%
23
2
Больше 8%
Меньше 92%
23

Среднее время на гол

59
86

Бомбардиры внутри турнира

Ред Булл Брагантино
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Helio Junio 7 0.23
Саша Эдуардо 3 (1) 0.1
Витиньо Витор V 3 0.1
Линкольн II 3 (1) 0.1
Рамирес Эрик II 2 0.06
Эвангелиста Лукас 2 0.06
Жонатан Луис 2 0.06
Борбас Тиаго 2 0.06
Мендес Дуглас 2 0.06
Густавиньо 1 0.03
Фернандес Матеус 1 0.03
Raul González II 1 0.03
Энрике Педру II 1 0.03
Сантос Эдуардо 1 0.03
Ignacio Laquintana 1 0.03
Vinicius Mendonca 1 0.03
Кандидо Луан 1 (1) 0.03
Брунинью Филипе 0 0
Nathan Mendes 0 0
Henry Mosquera 0 0
Ботафого Рио-де-Жанейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Энрике Луис IX 6 (1) 0.19
Соарес Франсиско 5 (2) 0.16
Жезус Игор 5 0.16
Саварино Джефферсон 4 0.13
Cuiabano 4 0.13
Сантос Жуниор 3 0.1
Данило Барбоза 3 0.1
Баштуш Бартоломеу 3 0.1
Понте Матео 3 0.1
Эдуардо Карлос II 2 0.06
Мартинс Матеус 2 0.06
Ромеро Оскар 1 (1) 0.03
Джеффиньо 1 0.03
Kaue 1 0.03
Вела Карлос 1 0.03
Марсал Фернандо 1 0.03
Альмада Тьяго 1 0.03
Lucas Halter 1 0.03
Jacob Montes 1 0.03
Marlon Freitas 0 0
Эрнандес Диего 0 0
Грегоре 0 0
Угу Мигель 0 0
Дамиан Суарес 0 0
Аллан Маркес 0 0
Alexander Barboza 0 0

Карточки

Ред Булл Брагантино
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Да Силва Джадсом 8 1
Саша Эдуардо 6 1
Витиньо Витор V 6 0
Nathan Mendes 6 0
Кандидо Луан 5 0
Швенгбер Клейтон 3 1
Рамирес Эрик II 4 0
Сантос Эдуардо 4 0
Helio Junio 4 0
Henry Mosquera 4 0
Кунья Лукас 2 1
Pedro Caixinha 2 1
Эвангелиста Лукас 3 0
Линкольн II 3 0
Капишаба Жуниньо 3 0
Борбас Тиаго 3 0
Жонатан Луис 2 0
Фернандес Матеус 2 0
Мендес Дуглас 2 0
Эвертон Энрике 1 0
Кавалейру Иван 1 0
Густавиньо 1 0
Raul González II 1 0
Уртадо Хосе 1 0
Ignacio Laquintana 1 0
Lucas Azevedo 1 0
Лопес Гилерме 1 0
Артур I 1 0
Vinicius Mendonca 1 0
Sergio Palacios 1 0
Ботафого Рио-де-Жанейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Alexander Barboza 7 1
Грегоре 7 0
Marlon Freitas 6 0
Дамиан Суарес 5 0
Марсал Фернандо 5 0
Ромеро Оскар 5 0
Баштуш Бартоломеу 5 0
Соарес Франсиско 4 0
Данило Барбоза 4 0
Lucas Halter 4 0
Энрике Луис IX 4 0
Cuiabano 4 0
Че Че 2 1
Жорж Артур 3 0
Саварино Джефферсон 3 0
Эрнандес Диего 3 0
Каррейро Патрик 3 0
Понте Матео 3 0
Джеффиньо 2 0
Аллан Маркес 2 0
Сантос Жуниор 2 0
John Victor 2 0
Эдуардо Карлос II 1 0
Фернандес Роберто III 1 0
Мартинс Матеус 1 0
Ярлен 1 0

Результаты матчей

Ред Булл Брагантино
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
64% (9)
14% (2)
Ботафого Рио-де-Жанейро
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
13% (2)
53% (8)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
47% (7)
47% (7)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

5
3

Упущенные победы

7
9
Ред Булл Брагантино
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (7)
38% (6)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
50% (8)
13% (2)
Ботафого Рио-де-Жанейро
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
13% (2)
73% (11)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
33% (5)
13% (2)

Сухие победы

5
5

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

15
5

Упущенные победы

10
24
Ред Булл Брагантино
80%
20%
16 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (12)
43% (13)
17% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (9)
57% (17)
13% (4)
Ботафого Рио-де-Жанейро
43.5%
56.5%
10 побед 13 поражений
Первый тайм
13% (4)
63% (19)
23% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (9)
40% (12)
30% (9)

Сухие победы

7
6

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

20
8

Упущенные победы

17
33

Голы по времени матча

Забито

20
23
13 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 10
18 Не забивали 16
5
25%
5
22%
1-15
3
15%
2
9%
16-30
5
25%
1
4%
31-45
0
0%
4
17%
46-60
4
20%
4
17%
61-75
3
15%
7
30%
76-90

Пропущено

15
15
9 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 9
1
7%
4
27%
1-15
5
33%
2
13%
16-30
3
20%
3
20%
31-45
1
7%
1
7%
46-60
2
13%
2
13%
61-75
3
20%
3
20%
76-90

Забито

15
25
6 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 17
4 Забивали первыми 10
19 Не забивали 17
3
20%
4
16%
1-15
0
0%
1
4%
16-30
3
20%
3
12%
31-45
6
40%
4
16%
46-60
0
0%
5
20%
61-75
3
20%
8
32%
76-90

Пропущено

23
11
10 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 6
12 Пропускали первыми 4
15 Не пропускали 8
2
9%
2
18%
1-15
3
13%
1
9%
16-30
5
22%
2
18%
31-45
6
26%
1
9%
46-60
2
9%
1
9%
61-75
5
22%
4
36%
76-90

Забито

35
48
19 В 1-м тайме 16
16 Во 2-м тайме 32
12 Забивали первыми 20
7 Не забивали 3
8
23%
9
19%
1-15
3
9%
3
6%
16-30
8
23%
4
8%
31-45
6
17%
8
17%
46-60
4
11%
9
19%
61-75
6
17%
15
31%
76-90

Пропущено

38
26
19 В 1-м тайме 14
19 Во 2-м тайме 12
17 Пропускали первыми 8
26 Не пропускали 17
3
8%
6
23%
1-15
8
21%
3
12%
16-30
8
21%
5
19%
31-45
7
18%
2
8%
46-60
4
11%
3
12%
61-75
8
21%
7
27%
76-90

Результаты последних матчей

Ред Булл Брагантино
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Витория - Ред Булл Брагантино 1:0 Ред Булл Брагантино - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Жувентуде - Ред Булл Брагантино 1:1 Ред Булл Брагантино - Интернасьонал Порту Алегре 2:2
Атлетико Минейро - Ред Булл Брагантино 3:0 Ред Булл Брагантино - Гремио 2:2 Ред Булл Брагантино - Байя 2:1 Крисьюма - Ред Булл Брагантино 1:0 Фламенго - Ред Булл Брагантино 2:1 Коринтианс - Ред Булл Брагантино 1:2 Ред Булл Брагантино - Форталеза Сеара 1:2 Ред Булл Брагантино - Коринтианс 1:2 Коринтианс - Ред Булл Брагантино 1:1 Ред Булл Брагантино - Атлетико Паранаэнсе 2:3 Васко да Гама - Ред Булл Брагантино 2:2 Атлетико Паранаэнсе - Ред Булл Брагантино 2:0 Ред Булл Брагантино - Флуминенсе 0:1 Ред Булл Брагантино - Барселона Гуаякиль 3:2 Ред Булл Брагантино - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Барселона Гуаякиль - Ред Булл Брагантино 1:1
Ботафого Рио-де-Жанейро
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Ботафого Рио-де-Жанейро - Пеньяроль 5:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Крисьюма 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Гремио 0:0
Сан-Паулу - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:1 Флуминенсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Сан-Паулу 0:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Коринтианс 2:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Форталеза Сеара 2:0 Байя - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Фламенго 4:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Жувентуде - Ботафого Рио-де-Жанейро 3:2 Байя - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Атлетико Гойаненсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:4 Ботафого Рио-де-Жанейро - Байя 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Крузейро 0:3 Сан-Паулу - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Интернасьонал Порту Алегре 1:0

Результаты матчей

Ред Булл Брагантино
Ботафого Рио-де-Жанейро

Точный счет

2:1
4 раза 29%
1:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
1:0
4 раза 27%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

2
6 раз 43%
1
5 раз 36%
0
2 раза 14%
3
1 раз 7%
1
7 раз 47%
2
3 раза 20%
0
2 раза 13%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Точный счет

1:1
4 раза 25%
2:1
4 раза 25%
1:0
3 раза 19%
2:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
0:1
4 раза 27%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
8 раз 50%
0
5 раз 31%
2
3 раза 19%
1
7 раз 47%
2
6 раз 40%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

2:1
8 раз 27%
1:0
5 раз 17%
1:1
5 раз 17%
2:2
4 раза 13%
1:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
0:1
4 раза 13%
1:0
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
1:2
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
13 раз 43%
2
9 раз 30%
0
7 раз 23%
3
1 раз 3%
1
14 раз 47%
2
9 раз 30%
0
3 раза 10%
4
2 раза 7%
3
1 раз 3%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Ред Булл Брагантино
Ботафого Рио-де-Жанейро

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
13
2
7
7
1.5
6
9
1
13
2.5
3
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
5
0.5
Больше Меньше
14
1
3
13
1.5
7
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
7
0.5
Больше Меньше
27
3
10
20
1.5
13
17
1
29
2.5
4
26
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 0:0 31 18 8 5 48 - 26 62
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 31 18 7 6 53 - 25 61
3.
Форталеза Сеара
 31 16 9 6 41 - 32 57
4.
Фламенго
 30 16 6 8 49 - 36 54
5.
Интернасьонал Порту Алегре
 1:0 30 14 10 6 39 - 26 52
6.
Сан-Паулу
 30 15 5 10 41 - 32 50
7.
Байя
 30 13 7 10 40 - 34 46
8.
Крузейро
 0:2 31 12 8 11 36 - 32 44
9.
Атлетико Минейро
 0:1 30 10 11 9 41 - 43 41
10.
Васко да Гама
 30 11 7 12 33 - 41 40
11.
Гремио
 31 11 5 15 36 - 39 38
12.
Крисьюма
 30 9 9 12 37 - 43 36
13.
Флуминенсе
 31 10 6 15 26 - 32 36
14.
Витория
 31 10 5 16 35 - 45 35
15.
Ред Булл Брагантино
 0:0 31 8 11 12 34 - 39 35
16.
Атлетико Паранаэнсе
 2:0 30 9 7 14 31 - 37 34
17.
Жувентуде
 31 8 10 13 38 - 48 34
18.
Коринтианс
 30 7 11 12 34 - 40 32
19.
Куяба
 30 6 9 15 25 - 40 27
20.
Атлетико Гойаненсе
 31 5 7 19 23 - 50 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Форталеза Сеара
 16 12 4 0 26 - 8 40
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 16 11 2 3 32 - 12 35
3.
Сан-Паулу
 16 11 2 3 26 - 13 35
4.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 0:0 15 10 3 2 25 - 11 33
5.
Фламенго
 16 10 3 3 25 - 17 33
6.
Байя
 15 10 2 3 21 - 9 32
7.
Крузейро
 0:2 15 9 4 2 25 - 11 31
8.
Интернасьонал Порту Алегре
 1:0 14 8 4 2 21 - 12 28
9.
Васко да Гама
 15 8 4 3 22 - 19 28
10.
Жувентуде
 15 7 5 3 24 - 18 26
11.
Ред Булл Брагантино
 0:0 15 7 5 3 20 - 15 26
12.
Коринтианс
 15 6 8 1 27 - 16 26
13.
Гремио
 16 8 1 7 22 - 20 25
14.
Атлетико Минейро
 0:1 16 6 6 4 23 - 21 24
15.
Флуминенсе
 15 6 5 4 15 - 12 23
16.
Витория
 16 7 2 7 19 - 20 23
17.
Крисьюма
 15 5 7 3 19 - 18 22
18.
Атлетико Паранаэнсе
 2:0 14 5 3 6 17 - 16 18
19.
Куяба
 15 3 5 7 13 - 16 14
20.
Атлетико Гойаненсе
 15 3 4 8 12 - 22 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 0:0 16 8 5 3 23 - 15 29
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 15 7 5 3 21 - 13 26
3.
Интернасьонал Порту Алегре
 1:0 16 6 6 4 18 - 14 24
4.
Фламенго
 14 6 3 5 24 - 19 21
5.
Атлетико Минейро
 0:1 14 4 5 5 18 - 22 17
6.
Форталеза Сеара
 15 4 5 6 15 - 24 17
7.
Атлетико Паранаэнсе
 2:0 16 4 4 8 14 - 21 16
8.
Сан-Паулу
 14 4 3 7 15 - 19 15
9.
Крисьюма
 15 4 2 9 18 - 25 14
10.
Байя
 15 3 5 7 19 - 25 14
11.
Гремио
 15 3 4 8 14 - 19 13
12.
Куяба
 15 3 4 8 12 - 24 13
13.
Флуминенсе
 16 4 1 11 11 - 20 13
14.
Крузейро
 0:2 16 3 4 9 11 - 21 13
15.
Витория
 15 3 3 9 16 - 25 12
16.
Васко да Гама
 15 3 3 9 11 - 22 12
17.
Атлетико Гойаненсе
 16 2 3 11 11 - 28 9
18.
Ред Булл Брагантино
 0:0 16 1 6 9 14 - 24 9
19.
Жувентуде
 16 1 5 10 14 - 30 8
20.
Коринтианс
 15 1 3 11 7 - 24 6
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Палмейрас Сан-Паулу Эстеван 11 (7)
Фламенго Педро Гильерме 11 (5)
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 10 (4)
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 9 (4)
Палмейрас Сан-Паулу Лопес Хосе Мануэль 9 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Жувентуде Jadson III 1 13
Сан-Паулу Лусиано Невес 1 11
Витория Janderson 1 11
Форталеза Сеара Бритес Эмануэль 2 9
Жувентуде Marcos Ze 2 9
Весь список
  • Первый тайм
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Ред Булл Брагантино
Ничья
Ботафого Рио-де-Жанейро
3.80
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3.42
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3.40
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Ред Булл Брагантино
Ботафого Рио-де-Жанейро
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