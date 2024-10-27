Тур: 31.
0:1
Конец матча
0'
58' Желтая карточкаДа Силва Джадсом
0:1
86' ГолГрегоре
90' Желтая карточкаБаштуш Бартоломеу
90'+10
Ход матча
58'
86'
0:1
22
Густавиньо
19
Саша
Эдуардо
12
John
Victor
66
Cuiabano
26
Грегоре
99
Жезус
Игор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
14 Энрике ПедруЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 ГуставиньоПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Саша ЭдуардоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
27 АртурВратарь
- Защитник
-
36 Кандидо ЛуанЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
10 ЛинкольнПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Кайшинья Педру
- Основной состав
-
12 John VictorВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
66 CuiabanoЗащитник
- Полузащитник
-
26 ГрегореПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Жезус ИгорНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
34 АдриэлсонЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
6 Че ЧеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Аллан МаркесПолузащитник
- Полузащитник
-
70 Ромеро ОскарПолузащитник
-
27 Вела КарлосНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Жорже Артур
История личных встреч
Ред Булл Брагантино
Ботафого Рио-де-Жанейро
10 матчей
50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
60%
50%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 0 побед
15 матчей
20%
80%
0 побед 3 ничьи 12 побед
Первый тайм
60%
40%
0 побед 9 ничьих 5 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 3 ничьи 14 побед
25 матчей
20%
32%
48%
5 побед 8 ничьих 12 побед
Первый тайм
24%
56%
20%
6 побед 14 ничьих 5 побед
Второй тайм
20%
24%
56%
5 побед 6 ничьих 14 побед
История матчей
Голы
Всего голов
13
12
Голов в среднем за матч
1.3
0.92
Среднее время на гол
69
97
Всего голов
25
14
Голов в среднем за матч
1.67
1.17
Среднее время на гол
54
77
Всего голов
38
26
Голов в среднем за матч
1.52
1.04
Тотал матчей
2.5
20
Больше 80%
Меньше 20%
5
10
Больше 40%
Меньше 60%
15
5
Больше 20%
Меньше 80%
20
2
Больше 8%
Меньше 92%
23
2
Больше 8%
Меньше 92%
23
Среднее время на гол
59
86
Бомбардиры внутри турнира
Ред Булл Брагантино
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Helio Junio
|7
|0.23
|Саша Эдуардо
|3 (1)
|0.1
|Витиньо Витор V
|3
|0.1
|Линкольн II
|3 (1)
|0.1
|Рамирес Эрик II
|2
|0.06
|Эвангелиста Лукас
|2
|0.06
|Жонатан Луис
|2
|0.06
|Борбас Тиаго
|2
|0.06
|Мендес Дуглас
|2
|0.06
|Густавиньо
|1
|0.03
|Фернандес Матеус
|1
|0.03
|Raul González II
|1
|0.03
|Энрике Педру II
|1
|0.03
|Сантос Эдуардо
|1
|0.03
|Ignacio Laquintana
|1
|0.03
|Vinicius Mendonca
|1
|0.03
|Кандидо Луан
|1 (1)
|0.03
|Брунинью Филипе
|0
|0
|Nathan Mendes
|0
|0
|Henry Mosquera
|0
|0
Ботафого Рио-де-Жанейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Энрике Луис IX
|6 (1)
|0.19
|Соарес Франсиско
|5 (2)
|0.16
|Жезус Игор
|5
|0.16
|Саварино Джефферсон
|4
|0.13
|Cuiabano
|4
|0.13
|Сантос Жуниор
|3
|0.1
|Данило Барбоза
|3
|0.1
|Баштуш Бартоломеу
|3
|0.1
|Понте Матео
|3
|0.1
|Эдуардо Карлос II
|2
|0.06
|Мартинс Матеус
|2
|0.06
|Ромеро Оскар
|1 (1)
|0.03
|Грегоре
|1
|0.03
|Джеффиньо
|1
|0.03
|Kaue
|1
|0.03
|Вела Карлос
|1
|0.03
|Марсал Фернандо
|1
|0.03
|Альмада Тьяго
|1
|0.03
|Lucas Halter
|1
|0.03
|Jacob Montes
|1
|0.03
|Marlon Freitas
|0
|0
|Эрнандес Диего
|0
|0
|Угу Мигель
|0
|0
|Дамиан Суарес
|0
|0
|Аллан Маркес
|0
|0
|Alexander Barboza
|0
|0
Карточки
Ред Булл Брагантино
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Да Силва Джадсом
|9
|1
|Саша Эдуардо
|6
|1
|Витиньо Витор V
|6
|0
|Nathan Mendes
|6
|0
|Кандидо Луан
|5
|0
|Швенгбер Клейтон
|3
|1
|Рамирес Эрик II
|4
|0
|Сантос Эдуардо
|4
|0
|Helio Junio
|4
|0
|Henry Mosquera
|4
|0
|Кунья Лукас
|2
|1
|Pedro Caixinha
|2
|1
|Эвангелиста Лукас
|3
|0
|Линкольн II
|3
|0
|Капишаба Жуниньо
|3
|0
|Борбас Тиаго
|3
|0
|Жонатан Луис
|2
|0
|Фернандес Матеус
|2
|0
|Мендес Дуглас
|2
|0
|Эвертон Энрике
|1
|0
|Кавалейру Иван
|1
|0
|Густавиньо
|1
|0
|Raul González II
|1
|0
|Уртадо Хосе
|1
|0
|Ignacio Laquintana
|1
|0
|Lucas Azevedo
|1
|0
|Лопес Гилерме
|1
|0
|Артур I
|1
|0
|Vinicius Mendonca
|1
|0
|Sergio Palacios
|1
|0
Ботафого Рио-де-Жанейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Alexander Barboza
|7
|1
|Грегоре
|7
|0
|Marlon Freitas
|6
|0
|Дамиан Суарес
|5
|0
|Марсал Фернандо
|5
|0
|Ромеро Оскар
|5
|0
|Баштуш Бартоломеу
|5
|0
|Соарес Франсиско
|4
|0
|Данило Барбоза
|4
|0
|Lucas Halter
|4
|0
|Энрике Луис IX
|4
|0
|Cuiabano
|4
|0
|Че Че
|2
|1
|Жорж Артур
|3
|0
|Саварино Джефферсон
|3
|0
|Эрнандес Диего
|3
|0
|Каррейро Патрик
|3
|0
|Понте Матео
|3
|0
|Джеффиньо
|2
|0
|Аллан Маркес
|2
|0
|Сантос Жуниор
|2
|0
|John Victor
|2
|0
|Эдуардо Карлос II
|1
|0
|Фернандес Роберто III
|1
|0
|Мартинс Матеус
|1
|0
|Ярлен
|1
|0
Результаты матчей
Ред Булл Брагантино
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
64% (9)
14% (2)
Ботафого Рио-де-Жанейро
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
13% (2)
53% (8)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
47% (7)
47% (7)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
5
3
Упущенные победы
7
9
Ред Булл Брагантино
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (7)
38% (6)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
50% (8)
13% (2)
Ботафого Рио-де-Жанейро
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
13% (2)
73% (11)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
33% (5)
13% (2)
Сухие победы
5
5
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
15
5
Упущенные победы
10
24
Ред Булл Брагантино
80%
20%
16 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (12)
43% (13)
17% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (9)
57% (17)
13% (4)
Ботафого Рио-де-Жанейро
43.5%
56.5%
10 побед 13 поражений
Первый тайм
13% (4)
63% (19)
23% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (9)
40% (12)
30% (9)
Сухие победы
7
6
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
20
8
Упущенные победы
17
33
Голы по времени матча
Забито
20
23
13 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 10
18 Не забивали 16
5
25%
5
22%
1-15
3
15%
2
9%
16-30
5
25%
1
4%
31-45
0
0%
4
17%
46-60
4
20%
4
17%
61-75
3
15%
7
30%
76-90
Пропущено
15
15
9 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 9
1
7%
4
27%
1-15
5
33%
2
13%
16-30
3
20%
3
20%
31-45
1
7%
1
7%
46-60
2
13%
2
13%
61-75
3
20%
3
20%
76-90
Забито
15
25
6 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 17
4 Забивали первыми 10
19 Не забивали 17
3
20%
4
16%
1-15
0
0%
1
4%
16-30
3
20%
3
12%
31-45
6
40%
4
16%
46-60
0
0%
5
20%
61-75
3
20%
8
32%
76-90
Пропущено
23
11
10 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 6
12 Пропускали первыми 4
15 Не пропускали 8
2
9%
2
18%
1-15
3
13%
1
9%
16-30
5
22%
2
18%
31-45
6
26%
1
9%
46-60
2
9%
1
9%
61-75
5
22%
4
36%
76-90
Забито
35
48
19 В 1-м тайме 16
16 Во 2-м тайме 32
12 Забивали первыми 20
7 Не забивали 3
8
23%
9
19%
1-15
3
9%
3
6%
16-30
8
23%
4
8%
31-45
6
17%
8
17%
46-60
4
11%
9
19%
61-75
6
17%
15
31%
76-90
Пропущено
38
26
19 В 1-м тайме 14
19 Во 2-м тайме 12
17 Пропускали первыми 8
26 Не пропускали 17
3
8%
6
23%
1-15
8
21%
3
12%
16-30
8
21%
5
19%
31-45
7
18%
2
8%
46-60
4
11%
3
12%
61-75
8
21%
7
27%
76-90
Результаты последних матчей
Ред Булл Брагантино
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Витория - Ред Булл Брагантино 1:0 Ред Булл Брагантино - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Жувентуде - Ред Булл Брагантино 1:1 Ред Булл Брагантино - Интернасьонал Порту Алегре 2:2
Атлетико Минейро - Ред Булл Брагантино 3:0 Ред Булл Брагантино - Гремио 2:2 Ред Булл Брагантино - Байя 2:1 Крисьюма - Ред Булл Брагантино 1:0 Фламенго - Ред Булл Брагантино 2:1 Коринтианс - Ред Булл Брагантино 1:2 Ред Булл Брагантино - Форталеза Сеара 1:2 Ред Булл Брагантино - Коринтианс 1:2 Коринтианс - Ред Булл Брагантино 1:1 Ред Булл Брагантино - Атлетико Паранаэнсе 2:3 Васко да Гама - Ред Булл Брагантино 2:2 Атлетико Паранаэнсе - Ред Булл Брагантино 2:0 Ред Булл Брагантино - Флуминенсе 0:1 Ред Булл Брагантино - Барселона Гуаякиль 3:2 Ред Булл Брагантино - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Барселона Гуаякиль - Ред Булл Брагантино 1:1
Ботафого Рио-де-Жанейро
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Ботафого Рио-де-Жанейро - Пеньяроль 5:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Крисьюма 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Гремио 0:0
Сан-Паулу - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:1 Флуминенсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Сан-Паулу 0:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Коринтианс 2:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Форталеза Сеара 2:0 Байя - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Фламенго 4:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Жувентуде - Ботафого Рио-де-Жанейро 3:2 Байя - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Атлетико Гойаненсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:4 Ботафого Рио-де-Жанейро - Байя 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Крузейро 0:3 Сан-Паулу - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Интернасьонал Порту Алегре 1:0
Результаты матчей
Ред Булл Брагантино
Ботафого Рио-де-Жанейро
Точный счет
2:1
4 раза 29%
1:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
1:0
4 раза 27%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
Точное количество голов
2
6 раз 43%
1
5 раз 36%
0
2 раза 14%
3
1 раз 7%
1
7 раз 47%
2
3 раза 20%
0
2 раза 13%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Точный счет
1:1
4 раза 25%
2:1
4 раза 25%
1:0
3 раза 19%
2:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
0:1
4 раза 27%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
8 раз 50%
0
5 раз 31%
2
3 раза 19%
1
7 раз 47%
2
6 раз 40%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
2:1
8 раз 27%
1:0
5 раз 17%
1:1
5 раз 17%
2:2
4 раза 13%
1:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
0:1
4 раза 13%
1:0
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
1:2
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
13 раз 43%
2
9 раз 30%
0
7 раз 23%
3
1 раз 3%
1
14 раз 47%
2
9 раз 30%
0
3 раза 10%
4
2 раза 7%
3
1 раз 3%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Ред Булл Брагантино
Ботафого Рио-де-Жанейро
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
132
77
69
113
312
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
115
Больше Меньше
141
313
78
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
237
Больше Меньше
273
1020
1317
129
426
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|31
|19
|7
|5
|49 - 26
|64
|2.
|31
|18
|7
|6
|53 - 25
|61
|3.
|31
|16
|9
|6
|41 - 32
|57
|4.
|30
|16
|6
|8
|49 - 36
|54
|5.
|30
|14
|10
|6
|41 - 27
|52
|6.
|0:0
|31
|15
|6
|10
|41 - 32
|51
|7.
|30
|13
|7
|10
|40 - 34
|46
|8.
|31
|12
|8
|11
|36 - 33
|44
|9.
|30
|10
|11
|9
|42 - 45
|41
|10.
|30
|11
|7
|12
|33 - 41
|40
|11.
|31
|11
|5
|15
|36 - 39
|38
|12.
|0:0
|31
|9
|10
|12
|37 - 43
|37
|13.
|31
|10
|6
|15
|26 - 32
|36
|14.
|31
|10
|5
|16
|35 - 45
|35
|15.
|30
|9
|7
|14
|32 - 37
|34
|16.
|31
|8
|10
|13
|34 - 40
|34
|17.
|31
|8
|10
|13
|38 - 48
|34
|18.
|30
|7
|11
|12
|34 - 40
|32
|19.
|30
|6
|9
|15
|25 - 40
|27
|20.
|31
|5
|7
|19
|23 - 50
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|12
|4
|0
|26 - 8
|40
|2.
|16
|11
|2
|3
|32 - 12
|35
|3.
|0:0
|16
|11
|2
|3
|26 - 13
|35
|4.
|15
|10
|3
|2
|25 - 11
|33
|5.
|16
|10
|3
|3
|25 - 17
|33
|6.
|15
|10
|2
|3
|21 - 9
|32
|7.
|15
|9
|4
|2
|25 - 11
|31
|8.
|14
|8
|4
|2
|21 - 12
|28
|9.
|15
|8
|4
|3
|22 - 19
|28
|10.
|15
|7
|5
|3
|24 - 18
|26
|11.
|15
|6
|8
|1
|27 - 16
|26
|12.
|15
|7
|4
|4
|20 - 16
|25
|13.
|16
|8
|1
|7
|22 - 20
|25
|14.
|16
|6
|6
|4
|24 - 23
|24
|15.
|15
|6
|5
|4
|15 - 12
|23
|16.
|16
|7
|2
|7
|19 - 20
|23
|17.
|0:0
|16
|5
|8
|3
|19 - 18
|23
|18.
|14
|5
|3
|6
|18 - 16
|18
|19.
|15
|3
|5
|7
|13 - 16
|14
|20.
|15
|3
|4
|8
|12 - 22
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|9
|4
|3
|24 - 15
|31
|2.
|15
|7
|5
|3
|21 - 13
|26
|3.
|16
|6
|6
|4
|20 - 15
|24
|4.
|14
|6
|3
|5
|24 - 19
|21
|5.
|14
|4
|5
|5
|18 - 22
|17
|6.
|15
|4
|5
|6
|15 - 24
|17
|7.
|0:0
|15
|4
|4
|7
|15 - 19
|16
|8.
|16
|4
|4
|8
|14 - 21
|16
|9.
|0:0
|15
|4
|2
|9
|18 - 25
|14
|10.
|15
|3
|5
|7
|19 - 25
|14
|11.
|15
|3
|4
|8
|14 - 19
|13
|12.
|15
|3
|4
|8
|12 - 24
|13
|13.
|16
|4
|1
|11
|11 - 20
|13
|14.
|16
|3
|4
|9
|11 - 22
|13
|15.
|15
|3
|3
|9
|16 - 25
|12
|16.
|15
|3
|3
|9
|11 - 22
|12
|17.
|16
|2
|3
|11
|11 - 28
|9
|18.
|16
|1
|6
|9
|14 - 24
|9
|19.
|16
|1
|5
|10
|14 - 30
|8
|20.
|15
|1
|3
|11
|7 - 24
|6
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Палмейрас Сан-Паулу
|Эстеван
|11 (7)
|Фламенго
|Педро Гильерме
|11 (5)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|10 (4)
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|9 (4)
|Палмейрас Сан-Паулу
|Лопес Хосе Мануэль
|9 (2)
|Жувентуде
|Jadson III
|1 13
|Сан-Паулу
|Лусиано Невес
|1 11
|Витория
|Janderson
|1 11
|Форталеза Сеара
|Бритес Эмануэль
|2 9
|Жувентуде
|Marcos Ze
|2 9