Тур: 31.
1:3
Конец матча
0'
5' Желтая карточкаТьяго Маия
13' Желтая карточкаВаргас Эдуардо
17' Желтая карточкаIgor Gomes
20' Желтая карточкаУэсли Лопес
0:1
38' ПенальтиПатрик Алан
0:2
40' ГолБернабей Александро
1:2
45' ПенальтиВаргас Эдуардо
66' Желтая карточкаСкарпа Густаво
68' Желтая карточкаAlisson Santana
70' Вторая желтая карточкаСкарпа Густаво
70' Желтая карточкаФеррейра Мариано
1:3
88' ГолБруно Табата
90'+66
Ход матча
5'
13'
17'
20'
38'
0:1
40'
45'
1:2
66'
68'
70'
70'
88'
22
Эверсон
16
Igor
Rabello
44
Rubens
14
Кардек
Алан
17
Igor
Gomes
15
Гомес
Бруно
44
Витао
40
Ромуло
29
Тьяго
Маия
10
Патрик
Алан
21
Уэсли
Лопес
- Основной состав
-
22 ЭверсонВратарь
- Защитник
-
16 Igor RabelloЗащитник
- Защитник
-
44 RubensЗащитник
-
5 ОтавиоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Кардек АланПолузащитник
-
17 Igor GomesПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
47 РомулоПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Вера ФаустоПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
39 Caio Maia
-
40 Victinho
-
Главный тренер: Gabriel Milito
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Гомес БруноЗащитник
- Защитник
-
44 ВитаоЗащитник
- Защитник
-
40 РомулоПолузащитник
-
29 Тьяго МаияПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Патрик АланПолузащитник
-
21 Уэсли ЛопесПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Бруно ТабатаПолузащитник
-
11 ВандерсонПолузащитник
- Нападающий
-
31 Аларио ЛукасНападающий
- Нападающий
-
24 Anthoni
-
-
-
39 Luis Aquino
-
Главный тренер: Roger Machado
История личных встреч
Атлетико Минейро
Интернасьонал Порту Алегре
19 матчей
78.9%
21.1%
15 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
52.6%
42.1%
5.3%
10 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
63.2%
21.1%
15.7%
12 побед 4 ничьи 0 побед
17 матчей
5.9%
94.1%
0 побед 1 ничья 16 побед
Первый тайм
47.1%
52.9%
0 побед 8 ничьих 10 побед
Второй тайм
58.8%
41.2%
0 побед 10 ничьих 10 побед
36 матчей
41.7%
13.9%
44.4%
15 побед 5 ничьих 16 побед
Первый тайм
27.8%
44.4%
27.8%
10 побед 16 ничьих 10 побед
Второй тайм
33.3%
38.9%
27.8%
12 побед 14 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
26
17
Голов в среднем за матч
1.53
0.89
Среднее время на гол
58
100
Всего голов
27
23
Голов в среднем за матч
1.42
1.35
Среднее время на гол
63
66
Всего голов
53
40
Голов в среднем за матч
1.47
1.11
Тотал матчей
2.5
35
Больше 97%
Меньше 3%
1
26
Больше 72%
Меньше 28%
10
22
Больше 61%
Меньше 39%
14
10
Больше 28%
Меньше 72%
26
Среднее время на гол
61
81
Бомбардиры внутри турнира
Атлетико Минейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Халк Живанилдо
|10 (4)
|0.33
|Варгас Эдуардо
|7 (1)
|0.23
|Паулиньо Жозе
|6 (1)
|0.2
|Скарпа Густаво
|4 (2)
|0.13
|Carlos Amaral
|3
|0.1
|Igor Gomes
|2 (1)
|0.07
|Brahian Palacios
|2 (1)
|0.07
|Дейверсон Силва
|2
|0.07
|Сарачо Федерико
|2
|0.07
|Вера Фаусто
|2
|0.07
|Арана Гильерме
|1
|0.03
|Алонсо Хуниор
|1
|0.03
|Ромуло
|1
|0.03
|Rubens
|0
|0
|Igor Rabello
|0
|0
|Де Лара Фукс Бруно
|0
|0
Интернасьонал Порту Алегре
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Борре Рафаэль
|7
|0.23
|Уэсли Лопес
|7
|0.23
|Патрик Алан
|6 (3)
|0.2
|Энрике Бруно
|4
|0.13
|Бернабей Александро
|3
|0.1
|Тьяго Маия
|2
|0.07
|Бруно Табата
|2
|0.07
|Гомес Бруно
|1
|0.03
|Бустос Фабрисио
|1
|0.03
|Gustavo Alves
|1
|0.03
|Gabriel Carvalho
|1
|0.03
|Фернандо Режес
|1
|0.03
|Мальо Уго
|1
|0.03
|Валенсия Эннер
|1
|0.03
|Меркадо Габриэль
|1
|0.03
|Вандерсон
|1
|0.03
|Витао
|1
|0.03
|Ricardo Mathias
|1
|0.03
|Ренан Роберт
|0
|0
|Lucca Drummond
|0
|0
Карточки
Атлетико Минейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Лара Фукс Бруно
|8
|1
|Батталья Родриго
|5
|2
|Igor Gomes
|7
|0
|Эверсон
|5
|1
|Халк Живанилдо
|4
|1
|Скарпа Густаво
|4
|1
|Лянко Войнович
|4
|1
|Паулиньо Жозе
|3
|1
|Igor Rabello
|3
|1
|Арана Гильерме
|4
|0
|Франко Алан
|4
|0
|Феррейра Мариано
|3
|0
|Дейверсон Силва
|3
|0
|Жемерсон де Жесус
|3
|0
|Лемос Маурисио
|3
|0
|Brahian Palacios
|3
|0
|Милито Габриэль
|2
|0
|Саравия Ренсо
|2
|0
|Алонсо Хуниор
|2
|0
|Paulo Monteiro
|2
|0
|Rubens
|2
|0
|Варгас Эдуардо
|1
|0
|Бернард Дуарте
|1
|0
|Отавио II
|1
|0
|Сарачо Федерико
|1
|0
|Вера Фаусто
|1
|0
|Педриньо II
|1
|0
|Carlos Amaral
|1
|0
|Alisson Santana
|1
|0
|Caio Maia
|1
|0
Интернасьонал Порту Алегре
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Уэсли Лопес
|8
|0
|Ромуло
|6
|1
|Фернандо Режес
|6
|0
|Меркадо Габриэль
|6
|0
|Борре Рафаэль
|5
|0
|Аларио Лукас
|4
|0
|Энрике Бруно
|4
|0
|Тьяго Маия
|4
|0
|Бустос Фабрисио
|4
|0
|Витао
|4
|0
|Патрик Алан
|3
|0
|Рочет Серхио
|3
|0
|Gabriel Carvalho
|3
|0
|Рохель Агустин
|1
|1
|Арангис Чарлес
|2
|0
|Эдуардо Коудет
|2
|0
|Мальо Уго
|2
|0
|Валенсия Эннер
|2
|0
|Гомес Бруно
|2
|0
|Вандерсон
|2
|0
|Бернабей Александро
|2
|0
|Мартинс Родригес
|2
|0
|Ренан Роберт
|2
|0
|Ricardo Mathias
|2
|0
|Афонсо Клейтон Мишель
|1
|0
|Бруно Табата
|1
|0
|José Maurisio3
|1
|0
|Anthoni
|1
|0
|Matheus Dias
|1
|0
|Gustavo Alves
|1
|0
Результаты матчей
Атлетико Минейро
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
44% (7)
25% (4)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)
Интернасьонал Порту Алегре
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
7% (1)
64% (9)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
10
8
Атлетико Минейро
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Интернасьонал Порту Алегре
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (4)
56% (9)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
14
4
Упущенные победы
14
19
Атлетико Минейро
57.9%
42.1%
11 побед 8 поражений
Первый тайм
43% (13)
33% (10)
23% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (7)
43% (13)
33% (10)
Интернасьонал Порту Алегре
40%
60%
8 побед 12 поражений
Первый тайм
17% (5)
60% (18)
23% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (8)
40% (12)
33% (10)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
3
7
Волевые победы
17
7
Упущенные победы
24
27
Голы по времени матча
Забито
24
20
17 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 10
10 Забивали первыми 8
16 Не забивали 18
4
17%
1
5%
1-15
3
13%
2
10%
16-30
10
42%
7
35%
31-45
3
13%
2
10%
46-60
1
4%
3
15%
61-75
3
13%
5
25%
76-90
Пропущено
23
15
12 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 12
2
9%
4
27%
1-15
6
26%
0
0%
16-30
4
17%
4
27%
31-45
3
13%
0
0%
46-60
5
22%
4
27%
61-75
3
13%
3
20%
76-90
Забито
18
21
5 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 14
3 Забивали первыми 8
20 Не забивали 17
1
6%
2
10%
1-15
2
11%
1
5%
16-30
2
11%
4
19%
31-45
2
11%
3
14%
46-60
4
22%
5
24%
61-75
7
39%
6
29%
76-90
Пропущено
22
12
10 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 9
4
18%
0
0%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
5
23%
3
25%
31-45
3
14%
4
33%
46-60
4
18%
3
25%
61-75
5
23%
2
17%
76-90
Забито
42
41
22 В 1-м тайме 17
20 Во 2-м тайме 24
13 Забивали первыми 16
6 Не забивали 5
5
12%
3
7%
1-15
5
12%
3
7%
16-30
12
29%
11
27%
31-45
5
12%
5
12%
46-60
5
12%
8
20%
61-75
10
24%
11
27%
76-90
Пропущено
45
27
22 В 1-м тайме 11
23 Во 2-м тайме 16
15 Пропускали первыми 12
24 Не пропускали 21
6
13%
4
15%
1-15
7
16%
0
0%
16-30
9
20%
7
26%
31-45
6
13%
4
15%
46-60
9
20%
7
26%
61-75
8
18%
5
19%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетико Минейро
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Атлетико Минейро - Ривер Плейт 3:0 Васко да Гама - Атлетико Минейро 1:1 Форталеза Сеара - Атлетико Минейро 1:1 Атлетико Минейро - Гремио 2:1
Атлетико Минейро - Витория 2:2 Атлетико Минейро - Васко да Гама 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Минейро 2:1 Атлетико Минейро - Флуминенсе 2:0 Атлетико Минейро - Ред Булл Брагантино 3:0 Флуминенсе - Атлетико Минейро 1:0 Байя - Атлетико Минейро 3:0 Атлетико Минейро - Сан-Паулу 0:0 Гремио - Атлетико Минейро 2:3 Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:1 Атлетико Минейро - Флуминенсе 0:2 Атлетико Минейро - Сан-Лоренсо Альмагро 1:0 Атлетико Минейро - Куяба 1:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Атлетико Минейро 1:1 Крузейро - Атлетико Минейро 0:0 Атлетико Минейро - Регатас 3:0
Интернасьонал Порту Алегре
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Интернасьонал Порту Алегре - Гремио 1:0 Коринтианс - Интернасьонал Порту Алегре 2:2 Интернасьонал Порту Алегре - Витория 3:1 Ред Булл Брагантино - Интернасьонал Порту Алегре 2:2
Сан-Паулу - Интернасьонал Порту Алегре 1:3 Интернасьонал Порту Алегре - Куяба 3:0 Интернасьонал Порту Алегре - Форталеза Сеара 2:1 Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 1:3 Крузейро - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Крузейро 1:0 Атлетико Гойаненсе - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Жувентуде 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Паранаэнсе 2:2 Интернасьонал Порту Алегре - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Байя - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Росарио Сентраль 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Росарио Сентраль - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Жувентуде 1:2
Результаты матчей
Атлетико Минейро
Интернасьонал Порту Алегре
Точный счет
1:1
5 раз 31%
2:1
3 раза 19%
3:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
1:0
3 раза 21%
2:1
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
2
6 раз 38%
1
6 раз 38%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
1
7 раз 50%
2
4 раза 29%
3
2 раза 14%
0
1 раз 7%
Точный счет
0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
0:1
3 раза 19%
1:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
1:3
3 раза 19%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
2
4 раза 29%
3
2 раза 14%
1
7 раз 44%
0
4 раза 25%
3
3 раза 19%
2
2 раза 13%
Точный счет
1:1
7 раз 23%
2:1
5 раз 17%
3:0
4 раза 13%
0:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
1:0
6 раз 20%
1:1
5 раз 17%
2:1
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
1:3
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
Точное количество голов
2
10 раз 33%
1
10 раз 33%
0
6 раз 20%
3
4 раза 13%
1
14 раз 47%
2
6 раз 20%
0
5 раз 17%
3
5 раз 17%
Тоталы голов в матче
Атлетико Минейро
Интернасьонал Порту Алегре
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
142
Больше Меньше
131
88
68
214
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
124
68
511
212
313
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
246
Больше Меньше
255
1416
1119
426
525
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|31
|19
|7
|5
|49 - 26
|64
|2.
|31
|18
|7
|6
|53 - 25
|61
|3.
|31
|16
|9
|6
|41 - 32
|57
|4.
|30
|16
|6
|8
|49 - 36
|54
|5.
|30
|14
|10
|6
|41 - 27
|52
|6.
|0:0
|31
|15
|6
|10
|41 - 32
|51
|7.
|30
|13
|7
|10
|40 - 34
|46
|8.
|31
|12
|8
|11
|36 - 33
|44
|9.
|30
|10
|11
|9
|42 - 45
|41
|10.
|30
|11
|7
|12
|33 - 41
|40
|11.
|31
|11
|5
|15
|36 - 39
|38
|12.
|0:0
|31
|9
|10
|12
|37 - 43
|37
|13.
|31
|10
|6
|15
|26 - 32
|36
|14.
|31
|10
|5
|16
|35 - 45
|35
|15.
|30
|9
|7
|14
|32 - 37
|34
|16.
|31
|8
|10
|13
|34 - 40
|34
|17.
|31
|8
|10
|13
|38 - 48
|34
|18.
|30
|7
|11
|12
|34 - 40
|32
|19.
|30
|6
|9
|15
|25 - 40
|27
|20.
|31
|5
|7
|19
|23 - 50
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|12
|4
|0
|26 - 8
|40
|2.
|16
|11
|2
|3
|32 - 12
|35
|3.
|0:0
|16
|11
|2
|3
|26 - 13
|35
|4.
|15
|10
|3
|2
|25 - 11
|33
|5.
|16
|10
|3
|3
|25 - 17
|33
|6.
|15
|10
|2
|3
|21 - 9
|32
|7.
|15
|9
|4
|2
|25 - 11
|31
|8.
|14
|8
|4
|2
|21 - 12
|28
|9.
|15
|8
|4
|3
|22 - 19
|28
|10.
|15
|7
|5
|3
|24 - 18
|26
|11.
|15
|6
|8
|1
|27 - 16
|26
|12.
|15
|7
|4
|4
|20 - 16
|25
|13.
|16
|8
|1
|7
|22 - 20
|25
|14.
|16
|6
|6
|4
|24 - 23
|24
|15.
|15
|6
|5
|4
|15 - 12
|23
|16.
|16
|7
|2
|7
|19 - 20
|23
|17.
|0:0
|16
|5
|8
|3
|19 - 18
|23
|18.
|14
|5
|3
|6
|18 - 16
|18
|19.
|15
|3
|5
|7
|13 - 16
|14
|20.
|15
|3
|4
|8
|12 - 22
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|9
|4
|3
|24 - 15
|31
|2.
|15
|7
|5
|3
|21 - 13
|26
|3.
|16
|6
|6
|4
|20 - 15
|24
|4.
|14
|6
|3
|5
|24 - 19
|21
|5.
|14
|4
|5
|5
|18 - 22
|17
|6.
|15
|4
|5
|6
|15 - 24
|17
|7.
|0:0
|15
|4
|4
|7
|15 - 19
|16
|8.
|16
|4
|4
|8
|14 - 21
|16
|9.
|0:0
|15
|4
|2
|9
|18 - 25
|14
|10.
|15
|3
|5
|7
|19 - 25
|14
|11.
|15
|3
|4
|8
|14 - 19
|13
|12.
|15
|3
|4
|8
|12 - 24
|13
|13.
|16
|4
|1
|11
|11 - 20
|13
|14.
|16
|3
|4
|9
|11 - 22
|13
|15.
|15
|3
|3
|9
|16 - 25
|12
|16.
|15
|3
|3
|9
|11 - 22
|12
|17.
|16
|2
|3
|11
|11 - 28
|9
|18.
|16
|1
|6
|9
|14 - 24
|9
|19.
|16
|1
|5
|10
|14 - 30
|8
|20.
|15
|1
|3
|11
|7 - 24
|6
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Палмейрас Сан-Паулу
|Эстеван
|11 (7)
|Фламенго
|Педро Гильерме
|11 (5)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|10 (4)
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|9 (4)
|Палмейрас Сан-Паулу
|Лопес Хосе Мануэль
|9 (2)
|Жувентуде
|Jadson III
|1 13
|Сан-Паулу
|Лусиано Невес
|1 11
|Витория
|Janderson
|1 11
|Форталеза Сеара
|Бритес Эмануэль
|2 9
|Жувентуде
|Marcos Ze
|2 9