  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 31.
Атлетико Минейро
1:3
Конец матча
Интернасьонал Порту Алегре
0'
5' Желтая карточка
Тьяго Маия
13' Желтая карточка
Варгас Эдуардо
17' Желтая карточка
Igor Gomes
20' Желтая карточка
Уэсли Лопес
0:1
38' Пенальти
Патрик Алан
0:2
40' Гол
Бернабей Александро
1:2
45' Пенальти
Варгас Эдуардо
66' Желтая карточка
Скарпа Густаво
68' Желтая карточка
Alisson Santana
70' Вторая желтая карточка
Скарпа Густаво
70' Желтая карточка
Феррейра Мариано
1:3
88' Гол
Бруно Табата
90'+66
22
Эверсон
26
Саравия
Ренсо
16
Igor
Rabello
3
Де
Лара
Фукс
Бруно
44
Rubens
5
Отавио
II
27
Paulo
Monteiro
45
Alisson
Santana
14
Кардек
Алан
17
Igor
Gomes
11
Варгас
Эдуардо
1
Рочет
Серхио
15
Гомес
Бруно
20
Афонсо
Клейтон
Мишель
44
Витао
26
Бернабей
Александро
40
Ромуло
29
Тьяго
Маия
34
Gabriel
Carvalho
10
Патрик
Алан
21
Уэсли
Лопес
19
Борре
Рафаэль
Атлетико Минейро
4-2-3-1
Интернасьонал Порту Алегре
4-2-3-1

История личных встреч

Атлетико Минейро
Интернасьонал Порту Алегре

19 матчей

78.9%
21.1%
15 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

52.6%
42.1%
5.3%
10 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

63.2%
21.1%
15.7%
12 побед 4 ничьи 0 побед

17 матчей

5.9%
94.1%
0 побед 1 ничья 16 побед

Первый тайм

47.1%
52.9%
0 побед 8 ничьих 10 побед

Второй тайм

58.8%
41.2%
0 побед 10 ничьих 10 побед

36 матчей

41.7%
13.9%
44.4%
15 побед 5 ничьих 16 побед

Первый тайм

27.8%
44.4%
27.8%
10 побед 16 ничьих 10 побед

Второй тайм

33.3%
38.9%
27.8%
12 побед 14 ничьих 10 побед

История матчей

СA
1:2
СA
0:2
СA
2:0
СA
3:0
СA
2:0
СA
1:0
СA
0:1
СA
2:2
СA
1:0
СA
2:1
СA
1:3
СA
1:2
СA
0:1
КСМР
0:1
К
2:2
К
1:2
СA
3:1
СA
2:0
СA
2:1
СA
1:3
КЛ
3:1
КЛ
2:2
БСА
2:1
БСА
1:0
БСА
2:1
БСА
0:0
СA
3:0
СA
3:1
СA
2:1
СA
0:4
СA
1:0
СA
1:2
СA
0:1
СA
3:0
СA
2:2
СA
1:0

Голы

Всего голов

26
17

Голов в среднем за матч

1.53
0.89

Среднее время на гол

58
100

Всего голов

27
23

Голов в среднем за матч

1.42
1.35

Среднее время на гол

63
66

Всего голов

53
40

Голов в среднем за матч

1.47
1.11

Тотал матчей

2.5
35
Больше 97%
Меньше 3%
1
26
Больше 72%
Меньше 28%
10
22
Больше 61%
Меньше 39%
14
10
Больше 28%
Меньше 72%
26

Среднее время на гол

61
81

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико Минейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Халк Живанилдо 10 (4) 0.33
Варгас Эдуардо 7 (1) 0.23
Паулиньо Жозе 6 (1) 0.2
Скарпа Густаво 4 (2) 0.13
Carlos Amaral 3 0.1
Igor Gomes 2 (1) 0.07
Brahian Palacios 2 (1) 0.07
Дейверсон Силва 2 0.07
Сарачо Федерико 2 0.07
Вера Фаусто 2 0.07
Арана Гильерме 1 0.03
Алонсо Хуниор 1 0.03
Ромуло 1 0.03
Rubens 0 0
Igor Rabello 0 0
Де Лара Фукс Бруно 0 0
Интернасьонал Порту Алегре
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Борре Рафаэль 7 0.23
Уэсли Лопес 7 0.23
Патрик Алан 6 (3) 0.2
Энрике Бруно 4 0.13
Бернабей Александро 3 0.1
Тьяго Маия 2 0.07
Бруно Табата 2 0.07
Гомес Бруно 1 0.03
Бустос Фабрисио 1 0.03
Gustavo Alves 1 0.03
Gabriel Carvalho 1 0.03
Фернандо Режес 1 0.03
Мальо Уго 1 0.03
Валенсия Эннер 1 0.03
Меркадо Габриэль 1 0.03
Вандерсон 1 0.03
Витао 1 0.03
Ricardo Mathias 1 0.03
Ренан Роберт 0 0
Lucca Drummond 0 0

Карточки

Атлетико Минейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Лара Фукс Бруно 8 1
Батталья Родриго 5 2
Igor Gomes 7 0
Эверсон 5 1
Халк Живанилдо 4 1
Скарпа Густаво 4 1
Лянко Войнович 4 1
Паулиньо Жозе 3 1
Igor Rabello 3 1
Арана Гильерме 4 0
Франко Алан 4 0
Феррейра Мариано 3 0
Дейверсон Силва 3 0
Жемерсон де Жесус 3 0
Лемос Маурисио 3 0
Brahian Palacios 3 0
Милито Габриэль 2 0
Саравия Ренсо 2 0
Алонсо Хуниор 2 0
Paulo Monteiro 2 0
Rubens 2 0
Варгас Эдуардо 1 0
Бернард Дуарте 1 0
Отавио II 1 0
Сарачо Федерико 1 0
Вера Фаусто 1 0
Педриньо II 1 0
Carlos Amaral 1 0
Alisson Santana 1 0
Caio Maia 1 0
Интернасьонал Порту Алегре
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уэсли Лопес 8 0
Ромуло 6 1
Фернандо Режес 6 0
Меркадо Габриэль 6 0
Борре Рафаэль 5 0
Аларио Лукас 4 0
Энрике Бруно 4 0
Тьяго Маия 4 0
Бустос Фабрисио 4 0
Витао 4 0
Патрик Алан 3 0
Рочет Серхио 3 0
Gabriel Carvalho 3 0
Рохель Агустин 1 1
Арангис Чарлес 2 0
Эдуардо Коудет 2 0
Мальо Уго 2 0
Валенсия Эннер 2 0
Гомес Бруно 2 0
Вандерсон 2 0
Бернабей Александро 2 0
Мартинс Родригес 2 0
Ренан Роберт 2 0
Ricardo Mathias 2 0
Афонсо Клейтон Мишель 1 0
Бруно Табата 1 0
José Maurisio3 1 0
Anthoni 1 0
Matheus Dias 1 0
Gustavo Alves 1 0

Результаты матчей

Атлетико Минейро
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
44% (7)
25% (4)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)
Интернасьонал Порту Алегре
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
7% (1)
64% (9)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

10
8
Атлетико Минейро
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Интернасьонал Порту Алегре
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (4)
56% (9)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

14
4

Упущенные победы

14
19
Атлетико Минейро
57.9%
42.1%
11 побед 8 поражений
Первый тайм
43% (13)
33% (10)
23% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (7)
43% (13)
33% (10)
Интернасьонал Порту Алегре
40%
60%
8 побед 12 поражений
Первый тайм
17% (5)
60% (18)
23% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (8)
40% (12)
33% (10)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

3
7

Волевые победы

17
7

Упущенные победы

24
27

Голы по времени матча

Забито

24
20
17 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 10
10 Забивали первыми 8
16 Не забивали 18
4
17%
1
5%
1-15
3
13%
2
10%
16-30
10
42%
7
35%
31-45
3
13%
2
10%
46-60
1
4%
3
15%
61-75
3
13%
5
25%
76-90

Пропущено

23
15
12 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 12
2
9%
4
27%
1-15
6
26%
0
0%
16-30
4
17%
4
27%
31-45
3
13%
0
0%
46-60
5
22%
4
27%
61-75
3
13%
3
20%
76-90

Забито

18
21
5 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 14
3 Забивали первыми 8
20 Не забивали 17
1
6%
2
10%
1-15
2
11%
1
5%
16-30
2
11%
4
19%
31-45
2
11%
3
14%
46-60
4
22%
5
24%
61-75
7
39%
6
29%
76-90

Пропущено

22
12
10 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 9
4
18%
0
0%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
5
23%
3
25%
31-45
3
14%
4
33%
46-60
4
18%
3
25%
61-75
5
23%
2
17%
76-90

Забито

42
41
22 В 1-м тайме 17
20 Во 2-м тайме 24
13 Забивали первыми 16
6 Не забивали 5
5
12%
3
7%
1-15
5
12%
3
7%
16-30
12
29%
11
27%
31-45
5
12%
5
12%
46-60
5
12%
8
20%
61-75
10
24%
11
27%
76-90

Пропущено

45
27
22 В 1-м тайме 11
23 Во 2-м тайме 16
15 Пропускали первыми 12
24 Не пропускали 21
6
13%
4
15%
1-15
7
16%
0
0%
16-30
9
20%
7
26%
31-45
6
13%
4
15%
46-60
9
20%
7
26%
61-75
8
18%
5
19%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетико Минейро
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Атлетико Минейро - Ривер Плейт 3:0 Васко да Гама - Атлетико Минейро 1:1 Форталеза Сеара - Атлетико Минейро 1:1 Атлетико Минейро - Гремио 2:1
Атлетико Минейро - Витория 2:2 Атлетико Минейро - Васко да Гама 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Минейро 2:1 Атлетико Минейро - Флуминенсе 2:0 Атлетико Минейро - Ред Булл Брагантино 3:0 Флуминенсе - Атлетико Минейро 1:0 Байя - Атлетико Минейро 3:0 Атлетико Минейро - Сан-Паулу 0:0 Гремио - Атлетико Минейро 2:3 Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:1 Атлетико Минейро - Флуминенсе 0:2 Атлетико Минейро - Сан-Лоренсо Альмагро 1:0 Атлетико Минейро - Куяба 1:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Атлетико Минейро 1:1 Крузейро - Атлетико Минейро 0:0 Атлетико Минейро - Регатас 3:0
Интернасьонал Порту Алегре
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Интернасьонал Порту Алегре - Гремио 1:0 Коринтианс - Интернасьонал Порту Алегре 2:2 Интернасьонал Порту Алегре - Витория 3:1 Ред Булл Брагантино - Интернасьонал Порту Алегре 2:2
Сан-Паулу - Интернасьонал Порту Алегре 1:3 Интернасьонал Порту Алегре - Куяба 3:0 Интернасьонал Порту Алегре - Форталеза Сеара 2:1 Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 1:3 Крузейро - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Крузейро 1:0 Атлетико Гойаненсе - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Жувентуде 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Паранаэнсе 2:2 Интернасьонал Порту Алегре - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Байя - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Росарио Сентраль 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Росарио Сентраль - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Жувентуде 1:2

Результаты матчей

Атлетико Минейро
Интернасьонал Порту Алегре

Точный счет

1:1
5 раз 31%
2:1
3 раза 19%
3:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
1:0
3 раза 21%
2:1
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

2
6 раз 38%
1
6 раз 38%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
1
7 раз 50%
2
4 раза 29%
3
2 раза 14%
0
1 раз 7%

Точный счет

0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
0:1
3 раза 19%
1:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
1:3
3 раза 19%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
2
4 раза 29%
3
2 раза 14%
1
7 раз 44%
0
4 раза 25%
3
3 раза 19%
2
2 раза 13%

Точный счет

1:1
7 раз 23%
2:1
5 раз 17%
3:0
4 раза 13%
0:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
1:0
6 раз 20%
1:1
5 раз 17%
2:1
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
1:3
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%

Точное количество голов

2
10 раз 33%
1
10 раз 33%
0
6 раз 20%
3
4 раза 13%
1
14 раз 47%
2
6 раз 20%
0
5 раз 17%
3
5 раз 17%

Тоталы голов в матче

Атлетико Минейро
Интернасьонал Порту Алегре

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
2
0.5
Больше Меньше
13
1
8
8
1.5
6
8
2
14
2.5
2
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
12
4
6
8
1.5
5
11
2
12
2.5
3
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
6
0.5
Больше Меньше
25
5
14
16
1.5
11
19
4
26
2.5
5
25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 31 19 7 5 49 - 26 64
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 31 18 7 6 53 - 25 61
3.
Форталеза Сеара
 31 16 9 6 41 - 32 57
4.
Фламенго
 30 16 6 8 49 - 36 54
5.
Интернасьонал Порту Алегре
 30 14 10 6 41 - 27 52
6.
Сан-Паулу
 0:0 31 15 6 10 41 - 32 51
7.
Байя
 30 13 7 10 40 - 34 46
8.
Крузейро
 31 12 8 11 36 - 33 44
9.
Атлетико Минейро
 30 10 11 9 42 - 45 41
10.
Васко да Гама
 30 11 7 12 33 - 41 40
11.
Гремио
 31 11 5 15 36 - 39 38
12.
Крисьюма
 0:0 31 9 10 12 37 - 43 37
13.
Флуминенсе
 31 10 6 15 26 - 32 36
14.
Витория
 31 10 5 16 35 - 45 35
15.
Атлетико Паранаэнсе
 30 9 7 14 32 - 37 34
16.
Ред Булл Брагантино
 31 8 10 13 34 - 40 34
17.
Жувентуде
 31 8 10 13 38 - 48 34
18.
Коринтианс
 30 7 11 12 34 - 40 32
19.
Куяба
 30 6 9 15 25 - 40 27
20.
Атлетико Гойаненсе
 31 5 7 19 23 - 50 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Форталеза Сеара
 16 12 4 0 26 - 8 40
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 16 11 2 3 32 - 12 35
3.
Сан-Паулу
 0:0 16 11 2 3 26 - 13 35
4.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 15 10 3 2 25 - 11 33
5.
Фламенго
 16 10 3 3 25 - 17 33
6.
Байя
 15 10 2 3 21 - 9 32
7.
Крузейро
 15 9 4 2 25 - 11 31
8.
Интернасьонал Порту Алегре
 14 8 4 2 21 - 12 28
9.
Васко да Гама
 15 8 4 3 22 - 19 28
10.
Жувентуде
 15 7 5 3 24 - 18 26
11.
Коринтианс
 15 6 8 1 27 - 16 26
12.
Ред Булл Брагантино
 15 7 4 4 20 - 16 25
13.
Гремио
 16 8 1 7 22 - 20 25
14.
Атлетико Минейро
 16 6 6 4 24 - 23 24
15.
Флуминенсе
 15 6 5 4 15 - 12 23
16.
Витория
 16 7 2 7 19 - 20 23
17.
Крисьюма
 0:0 16 5 8 3 19 - 18 23
18.
Атлетико Паранаэнсе
 14 5 3 6 18 - 16 18
19.
Куяба
 15 3 5 7 13 - 16 14
20.
Атлетико Гойаненсе
 15 3 4 8 12 - 22 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 16 9 4 3 24 - 15 31
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 15 7 5 3 21 - 13 26
3.
Интернасьонал Порту Алегре
 16 6 6 4 20 - 15 24
4.
Фламенго
 14 6 3 5 24 - 19 21
5.
Атлетико Минейро
 14 4 5 5 18 - 22 17
6.
Форталеза Сеара
 15 4 5 6 15 - 24 17
7.
Сан-Паулу
 0:0 15 4 4 7 15 - 19 16
8.
Атлетико Паранаэнсе
 16 4 4 8 14 - 21 16
9.
Крисьюма
 0:0 15 4 2 9 18 - 25 14
10.
Байя
 15 3 5 7 19 - 25 14
11.
Гремио
 15 3 4 8 14 - 19 13
12.
Куяба
 15 3 4 8 12 - 24 13
13.
Флуминенсе
 16 4 1 11 11 - 20 13
14.
Крузейро
 16 3 4 9 11 - 22 13
15.
Витория
 15 3 3 9 16 - 25 12
16.
Васко да Гама
 15 3 3 9 11 - 22 12
17.
Атлетико Гойаненсе
 16 2 3 11 11 - 28 9
18.
Ред Булл Брагантино
 16 1 6 9 14 - 24 9
19.
Жувентуде
 16 1 5 10 14 - 30 8
20.
Коринтианс
 15 1 3 11 7 - 24 6
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Палмейрас Сан-Паулу Эстеван 11 (7)
Фламенго Педро Гильерме 11 (5)
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 10 (4)
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 9 (4)
Палмейрас Сан-Паулу Лопес Хосе Мануэль 9 (2)
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Топ нарушителей
Жувентуде Jadson III 1 13
Сан-Паулу Лусиано Невес 1 11
Витория Janderson 1 11
Форталеза Сеара Бритес Эмануэль 2 9
Жувентуде Marcos Ze 2 9
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