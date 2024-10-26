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  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 31.
Палмейрас Сан-Паулу
2:2
Второй тайм: 77'
Форталеза Сеара
0'
18' Желтая карточка
Майке Роша
24' Желтая карточка
Eros Mancuso
1:0
29' Пенальти
Вейга Рафаэль
1:1
39' Гол
Эркулес
2:1
57' Пенальти
Эстеван
2:2
63' Гол
Moises Vieira
72' Желтая карточка
Тити

Ход матча

18'
Майке Роша
 
24'
 
Eros Mancuso
29'
Вейга Рафаэль
1:0
39'
1:1
Эркулес
57'
Эстеван
2:1
63'
2:2
Moises Vieira
68'
José Maurisio3
Рафаэл Жозе
 
68'
Гиай Агустин
Майке Роша
 
72'
 
Тити
73'
 
Почеттино Томас
Leandro Martinez I
73'
 
Калебе
Кушчевич Беньямин
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Палмейрас Сан-Паулу
Ничья
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Все Коэффициенты
21
Вевертон
Перейра
12
Майке
Роша
44
Витор
Нуньеш
15
Гомес
Густаво
16
Caio
Paulista
27
Риос
Ричард
8
Рафаэл
Жозе
23
Вейга
Рафаэль
41
Эстеван
9
Андерсон
Фелипе
42
Лопес
Хосе
Мануэль
1
Рикардо
Жоао
19
Бритес
Эмануэль
13
Кушчевич
Беньямин
4
Тити
16
Россетто
Матеус
22
Пикашу
Яго
35
Эркулес
8
Leandro
Martinez
I
33
Eros
Mancuso
9
Лусеро
Хуан
Мартин
21
Moises
Vieira
Палмейрас Сан-Паулу
4-2-3-1
Форталеза Сеара
3-1-4-2

История личных встреч

Палмейрас Сан-Паулу
Форталеза Сеара

6 матчей

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
16.7%
6 побед 1 ничья 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 3 победы

13 матчей

46.2%
15.4%
38.4%
6 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

30.8%
38.5%
30.7%
4 победы 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

46.2%
30.8%
23%
6 побед 4 ничьи 3 победы

История матчей

СA
3:0
СA
2:2
СA
3:1
К
1:0
К
3:0
СA
4:0
СA
0:0
СA
1:0
СA
2:3
СA
3:0
СA
2:0
СA
0:1
СA
4:0

Голы

Всего голов

19
3

Голов в среднем за матч

3.17
0.43

Среднее время на гол

28
210

Всего голов

9
4

Голов в среднем за матч

1.29
0.67

Среднее время на гол

70
135

Всего голов

28
7

Голов в среднем за матч

2.15
0.54

Тотал матчей

2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

41
167

Бомбардиры внутри турнира

Палмейрас Сан-Паулу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эстеван 11 (3) 0.35
Лопес Хосе Мануэль 9 0.29
Вейга Рафаэль 9 (3) 0.29
Рони III 4 0.13
Риос Ричард 2 0.06
Андерсон Фелипе 2 0.06
Лазаро 2 0.06
José Maurisio3 2 0.06
Пикерес Хоакин 2 (1) 0.06
Гомес Густаво 1 (1) 0.03
Морено Анибал 1 0.03
Фабиньо Энрике 1 0.03
Майке Роша 1 0.03
Мурило Серкейра 1 0.03
Менино Габриэль 1 0.03
Луиджи 1 0.03
Витор Нуньеш 1 0.03
Роша Маркос 0 0
Рафаэл Жозе 0 0
Vanderlan 0 0
Жонатан Луис 0 0
Гильерме Луис 0 0
Вевертон Перейра 0 0
Форталеза Сеара
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лусеро Хуан Мартин 8 (2) 0.26
Почеттино Томас 5 0.16
Лопес Брено 4 0.13
Эркулес 4 0.13
Renato Kayzer 4 (1) 0.13
Мариньо 3 0.1
Moises Vieira 3 0.1
Пикашу Яго 2 0.06
Мачука Иманоль 1 0.03
Наварро Кевин 1 0.03
Тити 1 0.03
Кушчевич Беньямин 1 0.03
Тинга I 1 0.03
Пачеко Бруно 1 0.03
Бритес Эмануэль 0 0
Leandro Martinez I 0 0
Велисон Хосе 0 0
Роша Педро 0 0
Аугусто Педро 0 0
Eros Mancuso 0 0

Карточки

Палмейрас Сан-Паулу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Менино Габриэль 6 1
Лопес Хосе Мануэль 7 0
Гомес Густаво 7 0
Мурило Серкейра 5 1
Абел Феррейра 6 0
Рафаэл Жозе 6 0
Морено Анибал 6 0
Майке Роша 5 0
Риос Ричард 5 0
Вейга Рафаэль 3 1
Рони III 4 0
Роша Маркос 3 0
Эндрик II 3 0
Caio Paulista 1 1
Фабиньо Энрике 2 0
Вевертон Перейра 2 0
Пикерес Хоакин 2 0
Эстеван 2 0
Витор Нуньеш 2 0
José Maurisio3 1 0
Kaiky Naves 1 0
Гиай Агустин 1 0
Форталеза Сеара
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бритес Эмануэль 8 2
Эркулес 6 2
Лусеро Хуан Мартин 7 0
Аугусто Педро 7 0
Тити 6 0
Пикашу Яго 6 0
Кушчевич Беньямин 3 1
Мариньо 3 1
Почеттино Томас 4 0
Лопес Брено 4 0
Тинга I 2 1
Renato Kayzer 2 1
Eros Mancuso 2 1
Кардона Томас 3 0
Leandro Martinez I 3 0
Пачеко Бруно 3 0
Велисон Хосе 1 1
Саша Лукас 2 0
Рикардо Жоао 2 0
Россетто Матеус 2 0
Наварро Кевин 2 0
Juan Pablo Vojvoda 1 0
Калебе 1 0

Результаты матчей

Палмейрас Сан-Паулу
78.6%
21.4%
11 побед 3 поражения
Первый тайм
47% (7)
40% (6)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
27% (4)
13% (2)
Форталеза Сеара
100%
0 побед 12 поражений
Первый тайм
0% (0)
38% (6)
63% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)

Сухие победы

6
0

Сухие поражения

3
8

Волевые победы

7
5

Упущенные победы

1
5
Палмейрас Сан-Паулу
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)
Форталеза Сеара
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
14% (2)
64% (9)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
21% (3)
50% (7)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

5
4

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

21
25
Палмейрас Сан-Паулу
58.3%
41.7%
14 побед 10 поражений
Первый тайм
33% (10)
40% (12)
27% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (12)
30% (9)
30% (9)
Форталеза Сеара
18.2%
81.8%
4 победы 18 поражений
Первый тайм
7% (2)
50% (15)
43% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (7)
33% (10)
43% (13)

Сухие победы

9
0

Сухие поражения

8
12

Волевые победы

12
5

Упущенные победы

22
30

Голы по времени матча

Забито

29
12
12 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 5
11 Забивали первыми 5
18 Не забивали 21
4
14%
2
17%
1-15
3
10%
3
25%
16-30
5
17%
2
17%
31-45
10
34%
0
0%
46-60
1
3%
3
25%
61-75
6
21%
2
17%
76-90

Пропущено

11
23
4 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 13
1
9%
5
22%
1-15
1
9%
3
13%
16-30
2
18%
5
22%
31-45
3
27%
3
13%
46-60
3
27%
2
9%
61-75
1
9%
5
22%
76-90

Забито

21
25
7 В 1-м тайме 16
14 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 16
20 Не забивали 14
1
5%
5
20%
1-15
4
19%
5
20%
16-30
2
10%
6
24%
31-45
3
14%
4
16%
46-60
5
24%
2
8%
61-75
6
29%
3
12%
76-90

Пропущено

13
9
4 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 0
8 Не пропускали 8
2
15%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
15%
3
33%
31-45
3
23%
1
11%
46-60
5
38%
2
22%
61-75
1
8%
2
22%
76-90

Забито

50
37
19 В 1-м тайме 23
31 Во 2-м тайме 14
18 Забивали первыми 21
8 Не забивали 5
5
10%
7
19%
1-15
7
14%
8
22%
16-30
7
14%
8
22%
31-45
13
26%
4
11%
46-60
6
12%
5
14%
61-75
12
24%
5
14%
76-90

Пропущено

24
32
8 В 1-м тайме 17
16 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 8
17 Не пропускали 21
3
13%
5
16%
1-15
1
4%
4
13%
16-30
4
17%
8
25%
31-45
6
25%
4
13%
46-60
8
33%
4
13%
61-75
2
8%
7
22%
76-90

Результаты последних матчей

Палмейрас Сан-Паулу
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Жувентуде - Палмейрас Сан-Паулу 3:5 Ред Булл Брагантино - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Минейро 2:1 Васко да Гама - Палмейрас Сан-Паулу 0:1
Палмейрас Сан-Паулу - Крисьюма 5:0 Атлетико Паранаэнсе - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Палмейрас Сан-Паулу - Куяба 5:0 Палмейрас Сан-Паулу - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:2 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Паулу 2:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Фламенго - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Фламенго 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Фламенго - Палмейрас Сан-Паулу 2:0 Палмейрас Сан-Паулу - Витория 0:2 Флуминенсе - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Крузейро 2:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Гойаненсе 3:1 Палмейрас Сан-Паулу - Байя 2:0
Форталеза Сеара
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Форталеза Сеара - Атлетико Минейро 1:1 Гремио - Форталеза Сеара 3:1 Форталеза Сеара - Куяба 1:0 Коринтианс - Форталеза Сеара 3:0
Форталеза Сеара - Байя 4:1 Форталеза Сеара - Коринтианс 0:2 Атлетико Паранаэнсе - Форталеза Сеара 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Форталеза Сеара 2:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Форталеза Сеара 2:0 Форталеза Сеара - Коринтианс 1:0 Форталеза Сеара - Росарио Сентраль 3:1 Ред Булл Брагантино - Форталеза Сеара 1:2 Росарио Сентраль - Форталеза Сеара 1:1 Форталеза Сеара - Крисьюма 1:0 Крузейро - Форталеза Сеара 1:2 Форталеза Сеара - Сан-Паулу 1:0 Крисьюма - Форталеза Сеара 1:1 Форталеза Сеара - Атлетико Гойаненсе 3:1 Форталеза Сеара - Витория 3:1 Фламенго - Форталеза Сеара 1:2

Результаты матчей

Палмейрас Сан-Паулу
Форталеза Сеара

Точный счет

2:0
4 раза 27%
2:1
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
5:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
7 раз 44%
1:1
4 раза 25%
3:1
2 раза 13%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

2
7 раз 47%
0
4 раза 27%
3
2 раза 13%
5
2 раза 13%
1
11 раз 69%
3
3 раза 19%
2
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Точный счет

0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:4
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:5
1 раз 7%
1:2
4 раза 29%
1:1
3 раза 21%
2:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 33%
1
4 раза 27%
2
4 раза 27%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
0
5 раз 36%
1
5 раз 36%
2
4 раза 29%

Точный счет

0:2
4 раза 13%
2:0
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
0:1
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
5:0
2 раза 7%
0:4
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:5
1 раз 3%
1:0
8 раз 27%
1:1
7 раз 23%
1:2
4 раза 13%
3:1
3 раза 10%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%

Точное количество голов

2
11 раз 37%
0
9 раз 30%
1
4 раза 13%
5
3 раза 10%
3
2 раза 7%
4
1 раз 3%
1
16 раз 53%
0
5 раз 17%
2
5 раз 17%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Палмейрас Сан-Паулу
Форталеза Сеара

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
11
4
1.5
5
11
4
11
2.5
4
12
2
13
3.5
1
15
2
13
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
9
5
6
9
1.5
4
10
2
13
2.5
2
13
3.5
1
14
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
9
0.5
Больше Меньше
25
5
17
13
1.5
9
21
6
24
2.5
4
26
4
26
3.5
1
29
3
27
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 30 18 7 5 48 - 26 61
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 2:2 31 18 7 6 53 - 25 61
3.
Форталеза Сеара
 2:2 31 16 9 6 41 - 32 57
4.
Фламенго
 3:2 30 16 6 8 48 - 36 54
5.
Сан-Паулу
 30 15 5 10 41 - 32 50
6.
Интернасьонал Порту Алегре
 29 13 10 6 38 - 26 49
7.
Байя
 30 13 7 10 40 - 34 46
8.
Крузейро
 30 12 8 10 36 - 30 44
9.
Атлетико Минейро
 29 10 11 8 41 - 42 41
10.
Васко да Гама
 30 11 7 12 33 - 41 40
11.
Гремио
 2:1 31 11 5 15 35 - 39 38
12.
Флуминенсе
 1:1 31 10 7 14 26 - 31 37
13.
Крисьюма
 30 9 9 12 37 - 43 36
14.
Ред Булл Брагантино
 30 8 10 12 34 - 39 34
15.
Жувентуде
 2:3 31 8 10 13 38 - 47 34
16.
Витория
 1:1 31 9 6 16 34 - 45 33
17.
Коринтианс
 30 7 11 12 34 - 40 32
18.
Атлетико Паранаэнсе
 29 8 7 14 29 - 37 31
19.
Куяба
 30 6 9 15 25 - 40 27
20.
Атлетико Гойаненсе
 1:2 31 5 7 19 23 - 49 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Форталеза Сеара
 2:2 16 12 4 0 26 - 8 40
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 2:2 16 11 2 3 32 - 12 35
3.
Сан-Паулу
 16 11 2 3 26 - 13 35
4.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 15 10 3 2 25 - 11 33
5.
Фламенго
 3:2 16 10 3 3 24 - 17 33
6.
Байя
 15 10 2 3 21 - 9 32
7.
Крузейро
 15 9 4 2 25 - 11 31
8.
Интернасьонал Порту Алегре
 14 8 4 2 21 - 12 28
9.
Васко да Гама
 15 8 4 3 22 - 19 28
10.
Жувентуде
 2:3 15 7 5 3 24 - 18 26
11.
Коринтианс
 15 6 8 1 27 - 16 26
12.
Ред Булл Брагантино
 14 7 4 3 20 - 15 25
13.
Гремио
 2:1 16 8 1 7 21 - 20 25
14.
Атлетико Минейро
 15 6 6 3 23 - 20 24
15.
Флуминенсе
 1:1 15 6 5 4 15 - 12 23
16.
Крисьюма
 15 5 7 3 19 - 18 22
17.
Витория
 1:1 16 6 3 7 18 - 20 21
18.
Атлетико Паранаэнсе
 13 4 3 6 15 - 16 15
19.
Куяба
 15 3 5 7 13 - 16 14
20.
Атлетико Гойаненсе
 1:2 15 3 4 8 12 - 22 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 15 8 4 3 23 - 15 28
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 2:2 15 7 5 3 21 - 13 26
3.
Фламенго
 3:2 14 6 3 5 24 - 19 21
4.
Интернасьонал Порту Алегре
 15 5 6 4 17 - 14 21
5.
Атлетико Минейро
 14 4 5 5 18 - 22 17
6.
Форталеза Сеара
 2:2 15 4 5 6 15 - 24 17
7.
Атлетико Паранаэнсе
 16 4 4 8 14 - 21 16
8.
Сан-Паулу
 14 4 3 7 15 - 19 15
9.
Крисьюма
 15 4 2 9 18 - 25 14
10.
Байя
 15 3 5 7 19 - 25 14
11.
Флуминенсе
 1:1 16 4 2 10 11 - 19 14
12.
Гремио
 2:1 15 3 4 8 14 - 19 13
13.
Крузейро
 15 3 4 8 11 - 19 13
14.
Куяба
 15 3 4 8 12 - 24 13
15.
Витория
 1:1 15 3 3 9 16 - 25 12
16.
Васко да Гама
 15 3 3 9 11 - 22 12
17.
Атлетико Гойаненсе
 1:2 16 2 3 11 11 - 27 9
18.
Ред Булл Брагантино
 16 1 6 9 14 - 24 9
19.
Жувентуде
 2:3 16 1 5 10 14 - 29 8
20.
Коринтианс
 15 1 3 11 7 - 24 6
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Палмейрас Сан-Паулу Эстеван 11 (7)
Фламенго Педро Гильерме 11 (5)
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 10 (4)
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 9 (4)
Палмейрас Сан-Паулу Лопес Хосе Мануэль 9 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Жувентуде Jadson III 1 13
Сан-Паулу Лусиано Невес 1 11
Жувентуде Marcos Ze 2 9
Витория Janderson 1 10
Сан-Паулу Луис Франциско Зубелдиа 1 10
Весь список
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
Лучшие коэффициенты
Палмейрас Сан-Паулу
Ничья
Форталеза Сеара
1.65
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8.50
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