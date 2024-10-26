Тур: 31.
2:2
Конец матча
0'
18' Желтая карточкаМайке Роша
24' Желтая карточкаEros Mancuso
1:0
29' ПенальтиВейга Рафаэль
1:1
39' ГолЭркулес
2:1
57' ПенальтиЭстеван
2:2
63' ГолMoises Vieira
72' Желтая карточкаТити
88' Желтая карточкаЛусеро Хуан Мартин
90' Желтая карточкаАугусто Педро
90' Желтая карточкаБритес Эмануэль
90'+10
Ход матча
18'
24'
29'
1:0
39'
1:1
57'
2:1
63'
2:2
72'
83'
90'
90'
12
Майке
Роша
44
Витор
Нуньеш
27
Риос
Ричард
41
Эстеван
4
Тити
22
Пикашу
Яго
35
Эркулес
33
Eros
Mancuso
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Майке РошаЗащитник
-
44 Витор НуньешЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Риос РичардПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
41 ЭстеванПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
33 Мичел МадераЗащитник
- Полузащитник
-
20 РомулоПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Рони IIIНападающий
-
-
7 Дуду
-
-
34 Kaiky Naves
-
40 _Figueiredo
-
Главный тренер: Феррейра Абел
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
4 ТитиЗащитник
- Полузащитник
-
22 Пикашу ЯгоПолузащитник
-
35 ЭркулесПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Eros MancusoПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Велисон ХосеПолузащитник
- Полузащитник
-
37 КауанПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Жонатан ЛуисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Калебе
-
-
Главный тренер: Войвода Хуан Пабло
История личных встреч
Палмейрас Сан-Паулу
Форталеза Сеара
6 матчей
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
16.7%
6 побед 1 ничья 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 3 победы
13 матчей
46.2%
15.4%
38.4%
6 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
30.8%
38.5%
30.7%
4 победы 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
46.2%
30.8%
23%
6 побед 4 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
19
3
Голов в среднем за матч
3.17
0.43
Среднее время на гол
28
210
Всего голов
9
4
Голов в среднем за матч
1.29
0.67
Среднее время на гол
70
135
Всего голов
28
7
Голов в среднем за матч
2.15
0.54
Тотал матчей
2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
41
167
Бомбардиры внутри турнира
Палмейрас Сан-Паулу
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эстеван
|11 (3)
|0.35
|Лопес Хосе Мануэль
|9
|0.29
|Вейга Рафаэль
|9 (3)
|0.29
|Рони III
|4
|0.13
|Риос Ричард
|2
|0.06
|Андерсон Фелипе
|2
|0.06
|Лазаро
|2
|0.06
|José Maurisio3
|2
|0.06
|Пикерес Хоакин
|2 (1)
|0.06
|Гомес Густаво
|1 (1)
|0.03
|Морено Анибал
|1
|0.03
|Фабиньо Энрике
|1
|0.03
|Майке Роша
|1
|0.03
|Мурило Серкейра
|1
|0.03
|Менино Габриэль
|1
|0.03
|Луиджи
|1
|0.03
|Витор Нуньеш
|1
|0.03
|Роша Маркос
|0
|0
|Рафаэл Жозе
|0
|0
|Vanderlan
|0
|0
|Жонатан Луис
|0
|0
|Гильерме Луис
|0
|0
|Вевертон Перейра
|0
|0
Форталеза Сеара
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лусеро Хуан Мартин
|8 (2)
|0.26
|Почеттино Томас
|5
|0.16
|Лопес Брено
|4
|0.13
|Эркулес
|4
|0.13
|Renato Kayzer
|4 (1)
|0.13
|Мариньо
|3
|0.1
|Moises Vieira
|3
|0.1
|Пикашу Яго
|2
|0.06
|Мачука Иманоль
|1
|0.03
|Наварро Кевин
|1
|0.03
|Тити
|1
|0.03
|Кушчевич Беньямин
|1
|0.03
|Тинга I
|1
|0.03
|Пачеко Бруно
|1
|0.03
|Бритес Эмануэль
|0
|0
|Leandro Martinez I
|0
|0
|Велисон Хосе
|0
|0
|Роша Педро
|0
|0
|Аугусто Педро
|0
|0
|Eros Mancuso
|0
|0
Карточки
Палмейрас Сан-Паулу
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Менино Габриэль
|6
|1
|Лопес Хосе Мануэль
|7
|0
|Гомес Густаво
|7
|0
|Мурило Серкейра
|5
|1
|Абел Феррейра
|6
|0
|Рафаэл Жозе
|6
|0
|Морено Анибал
|6
|0
|Майке Роша
|5
|0
|Риос Ричард
|5
|0
|Вейга Рафаэль
|3
|1
|Рони III
|4
|0
|Роша Маркос
|3
|0
|Эндрик II
|3
|0
|Caio Paulista
|1
|1
|Фабиньо Энрике
|2
|0
|Вевертон Перейра
|2
|0
|Пикерес Хоакин
|2
|0
|Эстеван
|2
|0
|Витор Нуньеш
|2
|0
|José Maurisio3
|1
|0
|Kaiky Naves
|1
|0
|Гиай Агустин
|1
|0
Форталеза Сеара
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бритес Эмануэль
|9
|2
|Эркулес
|6
|2
|Лусеро Хуан Мартин
|8
|0
|Аугусто Педро
|8
|0
|Тити
|7
|0
|Пикашу Яго
|6
|0
|Кушчевич Беньямин
|3
|1
|Мариньо
|3
|1
|Почеттино Томас
|4
|0
|Лопес Брено
|4
|0
|Тинга I
|2
|1
|Renato Kayzer
|2
|1
|Eros Mancuso
|2
|1
|Кардона Томас
|3
|0
|Leandro Martinez I
|3
|0
|Пачеко Бруно
|3
|0
|Велисон Хосе
|1
|1
|Саша Лукас
|2
|0
|Рикардо Жоао
|2
|0
|Россетто Матеус
|2
|0
|Наварро Кевин
|2
|0
|Juan Pablo Vojvoda
|1
|0
|Калебе
|1
|0
Результаты матчей
Палмейрас Сан-Паулу
78.6%
21.4%
11 побед 3 поражения
Первый тайм
44% (7)
44% (7)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
31% (5)
13% (2)
Форталеза Сеара
100%
0 побед 12 поражений
Первый тайм
0% (0)
38% (6)
63% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
Сухие победы
6
0
Сухие поражения
3
8
Волевые победы
7
5
Упущенные победы
3
7
Палмейрас Сан-Паулу
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)
Форталеза Сеара
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
13% (2)
67% (10)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
5
4
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
21
25
Палмейрас Сан-Паулу
58.3%
41.7%
14 побед 10 поражений
Первый тайм
32% (10)
42% (13)
26% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (12)
32% (10)
29% (9)
Форталеза Сеара
18.2%
81.8%
4 победы 18 поражений
Первый тайм
6% (2)
52% (16)
42% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (7)
35% (11)
42% (13)
Сухие победы
9
0
Сухие поражения
8
12
Волевые победы
12
5
Упущенные победы
24
32
Голы по времени матча
Забито
31
14
13 В 1-м тайме 8
18 Во 2-м тайме 6
12 Забивали первыми 5
18 Не забивали 21
4
13%
2
14%
1-15
4
13%
3
21%
16-30
5
16%
3
21%
31-45
11
35%
0
0%
46-60
1
3%
4
29%
61-75
6
19%
2
14%
76-90
Пропущено
13
25
5 В 1-м тайме 14
8 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 14
1
8%
5
20%
1-15
1
8%
4
16%
16-30
3
23%
5
20%
31-45
3
23%
4
16%
46-60
4
31%
2
8%
61-75
1
8%
5
20%
76-90
Забито
21
25
7 В 1-м тайме 16
14 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 16
21 Не забивали 15
1
5%
5
20%
1-15
4
19%
5
20%
16-30
2
10%
6
24%
31-45
3
14%
4
16%
46-60
5
24%
2
8%
61-75
6
29%
3
12%
76-90
Пропущено
13
9
4 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 0
8 Не пропускали 8
2
15%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
15%
3
33%
31-45
3
23%
1
11%
46-60
5
38%
2
22%
61-75
1
8%
2
22%
76-90
Забито
52
39
20 В 1-м тайме 24
32 Во 2-м тайме 15
19 Забивали первыми 21
8 Не забивали 5
5
10%
7
18%
1-15
8
15%
8
21%
16-30
7
13%
9
23%
31-45
14
27%
4
10%
46-60
6
12%
6
15%
61-75
12
23%
5
13%
76-90
Пропущено
26
34
9 В 1-м тайме 18
17 Во 2-м тайме 16
9 Пропускали первыми 9
18 Не пропускали 22
3
12%
5
15%
1-15
1
4%
5
15%
16-30
5
19%
8
24%
31-45
6
23%
5
15%
46-60
9
35%
4
12%
61-75
2
8%
7
21%
76-90
Результаты последних матчей
Палмейрас Сан-Паулу
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Жувентуде - Палмейрас Сан-Паулу 3:5 Ред Булл Брагантино - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Минейро 2:1 Васко да Гама - Палмейрас Сан-Паулу 0:1
Палмейрас Сан-Паулу - Крисьюма 5:0 Атлетико Паранаэнсе - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Палмейрас Сан-Паулу - Куяба 5:0 Палмейрас Сан-Паулу - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:2 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Паулу 2:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Фламенго - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Фламенго 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Фламенго - Палмейрас Сан-Паулу 2:0 Палмейрас Сан-Паулу - Витория 0:2 Флуминенсе - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Крузейро 2:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Гойаненсе 3:1 Палмейрас Сан-Паулу - Байя 2:0
Форталеза Сеара
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Форталеза Сеара - Атлетико Минейро 1:1 Гремио - Форталеза Сеара 3:1 Форталеза Сеара - Куяба 1:0 Коринтианс - Форталеза Сеара 3:0
Форталеза Сеара - Байя 4:1 Форталеза Сеара - Коринтианс 0:2 Атлетико Паранаэнсе - Форталеза Сеара 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Форталеза Сеара 2:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Форталеза Сеара 2:0 Форталеза Сеара - Коринтианс 1:0 Форталеза Сеара - Росарио Сентраль 3:1 Ред Булл Брагантино - Форталеза Сеара 1:2 Росарио Сентраль - Форталеза Сеара 1:1 Форталеза Сеара - Крисьюма 1:0 Крузейро - Форталеза Сеара 1:2 Форталеза Сеара - Сан-Паулу 1:0 Крисьюма - Форталеза Сеара 1:1 Форталеза Сеара - Атлетико Гойаненсе 3:1 Форталеза Сеара - Витория 3:1 Фламенго - Форталеза Сеара 1:2
Результаты матчей
Палмейрас Сан-Паулу
Форталеза Сеара
Точный счет
2:0
4 раза 25%
2:1
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
5:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
1:0
7 раз 44%
1:1
4 раза 25%
3:1
2 раза 13%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
2
8 раз 50%
0
4 раза 25%
3
2 раза 13%
5
2 раза 13%
1
11 раз 69%
3
3 раза 19%
2
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Точный счет
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:4
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:5
1 раз 7%
1:2
4 раза 27%
1:1
3 раза 20%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 33%
1
4 раза 27%
2
4 раза 27%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
0
5 раз 33%
1
5 раз 33%
2
5 раз 33%
Точный счет
0:2
4 раза 13%
2:0
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
0:1
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
1:0
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
5:0
2 раза 6%
0:4
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:5
1 раз 3%
1:0
8 раз 26%
1:1
7 раз 23%
1:2
4 раза 13%
3:1
3 раза 10%
2:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
Точное количество голов
2
12 раз 39%
0
9 раз 29%
1
4 раза 13%
5
3 раза 10%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%
1
16 раз 52%
2
6 раз 19%
0
5 раз 16%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Палмейрас Сан-Паулу
Форталеза Сеара
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
124
511
412
412
214
115
214
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
105
Больше Меньше
105
69
510
213
213
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
229
Больше Меньше
265
1813
1021
625
427
427
130
328
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|30
|18
|7
|5
|48 - 26
|61
|2.
|31
|18
|7
|6
|53 - 25
|61
|3.
|31
|16
|9
|6
|41 - 32
|57
|4.
|30
|16
|6
|8
|49 - 36
|54
|5.
|30
|15
|5
|10
|41 - 32
|50
|6.
|29
|13
|10
|6
|38 - 26
|49
|7.
|30
|13
|7
|10
|40 - 34
|46
|8.
|0:0
|31
|12
|9
|10
|36 - 30
|45
|9.
|29
|10
|11
|8
|41 - 42
|41
|10.
|30
|11
|7
|12
|33 - 41
|40
|11.
|31
|11
|5
|15
|36 - 39
|38
|12.
|30
|9
|9
|12
|37 - 43
|36
|13.
|31
|10
|6
|15
|26 - 32
|36
|14.
|31
|10
|5
|16
|35 - 45
|35
|15.
|30
|8
|10
|12
|34 - 39
|34
|16.
|31
|8
|10
|13
|38 - 48
|34
|17.
|0:0
|30
|8
|8
|14
|29 - 37
|32
|18.
|30
|7
|11
|12
|34 - 40
|32
|19.
|30
|6
|9
|15
|25 - 40
|27
|20.
|31
|5
|7
|19
|23 - 50
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|12
|4
|0
|26 - 8
|40
|2.
|16
|11
|2
|3
|32 - 12
|35
|3.
|16
|11
|2
|3
|26 - 13
|35
|4.
|15
|10
|3
|2
|25 - 11
|33
|5.
|16
|10
|3
|3
|25 - 17
|33
|6.
|15
|10
|2
|3
|21 - 9
|32
|7.
|0:0
|15
|9
|4
|2
|25 - 11
|31
|8.
|14
|8
|4
|2
|21 - 12
|28
|9.
|15
|8
|4
|3
|22 - 19
|28
|10.
|15
|7
|5
|3
|24 - 18
|26
|11.
|15
|6
|8
|1
|27 - 16
|26
|12.
|14
|7
|4
|3
|20 - 15
|25
|13.
|16
|8
|1
|7
|22 - 20
|25
|14.
|15
|6
|6
|3
|23 - 20
|24
|15.
|15
|6
|5
|4
|15 - 12
|23
|16.
|16
|7
|2
|7
|19 - 20
|23
|17.
|15
|5
|7
|3
|19 - 18
|22
|18.
|0:0
|14
|4
|4
|6
|15 - 16
|16
|19.
|15
|3
|5
|7
|13 - 16
|14
|20.
|15
|3
|4
|8
|12 - 22
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|8
|4
|3
|23 - 15
|28
|2.
|15
|7
|5
|3
|21 - 13
|26
|3.
|14
|6
|3
|5
|24 - 19
|21
|4.
|15
|5
|6
|4
|17 - 14
|21
|5.
|14
|4
|5
|5
|18 - 22
|17
|6.
|15
|4
|5
|6
|15 - 24
|17
|7.
|0:0
|16
|4
|4
|8
|14 - 21
|16
|8.
|14
|4
|3
|7
|15 - 19
|15
|9.
|15
|4
|2
|9
|18 - 25
|14
|10.
|15
|3
|5
|7
|19 - 25
|14
|11.
|0:0
|16
|3
|5
|8
|11 - 19
|14
|12.
|15
|3
|4
|8
|14 - 19
|13
|13.
|15
|3
|4
|8
|12 - 24
|13
|14.
|16
|4
|1
|11
|11 - 20
|13
|15.
|15
|3
|3
|9
|16 - 25
|12
|16.
|15
|3
|3
|9
|11 - 22
|12
|17.
|16
|2
|3
|11
|11 - 28
|9
|18.
|16
|1
|6
|9
|14 - 24
|9
|19.
|16
|1
|5
|10
|14 - 30
|8
|20.
|15
|1
|3
|11
|7 - 24
|6
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Палмейрас Сан-Паулу
|Эстеван
|11 (7)
|Фламенго
|Педро Гильерме
|11 (5)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|10 (4)
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|9 (4)
|Палмейрас Сан-Паулу
|Лопес Хосе Мануэль
|9 (2)
|Жувентуде
|Jadson III
|1 13
|Сан-Паулу
|Лусиано Невес
|1 11
|Витория
|Janderson
|1 11
|Форталеза Сеара
|Бритес Эмануэль
|2 9
|Жувентуде
|Marcos Ze
|2 9