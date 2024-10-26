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  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 31.
Палмейрас Сан-Паулу
2:2
Конец матча
Форталеза Сеара
0'
18' Желтая карточка
Майке Роша
24' Желтая карточка
Eros Mancuso
1:0
29' Пенальти
Вейга Рафаэль
1:1
39' Гол
Эркулес
2:1
57' Пенальти
Эстеван
2:2
63' Гол
Moises Vieira
72' Желтая карточка
Тити
88' Желтая карточка
Лусеро Хуан Мартин
90' Желтая карточка
Аугусто Педро
90' Желтая карточка
Бритес Эмануэль
90'+10
21
Вевертон
Перейра
12
Майке
Роша
44
Витор
Нуньеш
15
Гомес
Густаво
16
Caio
Paulista
27
Риос
Ричард
8
Рафаэл
Жозе
23
Вейга
Рафаэль
41
Эстеван
9
Андерсон
Фелипе
42
Лопес
Хосе
Мануэль
1
Рикардо
Жоао
19
Бритес
Эмануэль
13
Кушчевич
Беньямин
4
Тити
16
Россетто
Матеус
22
Пикашу
Яго
35
Эркулес
8
Leandro
Martinez
I
33
Eros
Mancuso
9
Лусеро
Хуан
Мартин
21
Moises
Vieira
Палмейрас Сан-Паулу
4-2-3-1
Форталеза Сеара
3-1-4-2

История личных встреч

Палмейрас Сан-Паулу
Форталеза Сеара

6 матчей

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
16.7%
6 побед 1 ничья 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 3 победы

13 матчей

46.2%
15.4%
38.4%
6 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

30.8%
38.5%
30.7%
4 победы 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

46.2%
30.8%
23%
6 побед 4 ничьи 3 победы

История матчей

СA
3:0
СA
2:2
СA
3:1
К
1:0
К
3:0
СA
4:0
СA
0:0
СA
1:0
СA
2:3
СA
3:0
СA
2:0
СA
0:1
СA
4:0

Голы

Всего голов

19
3

Голов в среднем за матч

3.17
0.43

Среднее время на гол

28
210

Всего голов

9
4

Голов в среднем за матч

1.29
0.67

Среднее время на гол

70
135

Всего голов

28
7

Голов в среднем за матч

2.15
0.54

Тотал матчей

2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

41
167

Бомбардиры внутри турнира

Палмейрас Сан-Паулу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эстеван 11 (3) 0.35
Лопес Хосе Мануэль 9 0.29
Вейга Рафаэль 9 (3) 0.29
Рони III 4 0.13
Риос Ричард 2 0.06
Андерсон Фелипе 2 0.06
Лазаро 2 0.06
José Maurisio3 2 0.06
Пикерес Хоакин 2 (1) 0.06
Гомес Густаво 1 (1) 0.03
Морено Анибал 1 0.03
Фабиньо Энрике 1 0.03
Майке Роша 1 0.03
Мурило Серкейра 1 0.03
Менино Габриэль 1 0.03
Луиджи 1 0.03
Витор Нуньеш 1 0.03
Роша Маркос 0 0
Рафаэл Жозе 0 0
Vanderlan 0 0
Жонатан Луис 0 0
Гильерме Луис 0 0
Вевертон Перейра 0 0
Форталеза Сеара
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лусеро Хуан Мартин 8 (2) 0.26
Почеттино Томас 5 0.16
Лопес Брено 4 0.13
Эркулес 4 0.13
Renato Kayzer 4 (1) 0.13
Мариньо 3 0.1
Moises Vieira 3 0.1
Пикашу Яго 2 0.06
Мачука Иманоль 1 0.03
Наварро Кевин 1 0.03
Тити 1 0.03
Кушчевич Беньямин 1 0.03
Тинга I 1 0.03
Пачеко Бруно 1 0.03
Бритес Эмануэль 0 0
Leandro Martinez I 0 0
Велисон Хосе 0 0
Роша Педро 0 0
Аугусто Педро 0 0
Eros Mancuso 0 0

Карточки

Палмейрас Сан-Паулу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Менино Габриэль 6 1
Лопес Хосе Мануэль 7 0
Гомес Густаво 7 0
Мурило Серкейра 5 1
Абел Феррейра 6 0
Рафаэл Жозе 6 0
Морено Анибал 6 0
Майке Роша 5 0
Риос Ричард 5 0
Вейга Рафаэль 3 1
Рони III 4 0
Роша Маркос 3 0
Эндрик II 3 0
Caio Paulista 1 1
Фабиньо Энрике 2 0
Вевертон Перейра 2 0
Пикерес Хоакин 2 0
Эстеван 2 0
Витор Нуньеш 2 0
José Maurisio3 1 0
Kaiky Naves 1 0
Гиай Агустин 1 0
Форталеза Сеара
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бритес Эмануэль 9 2
Эркулес 6 2
Лусеро Хуан Мартин 8 0
Аугусто Педро 8 0
Тити 7 0
Пикашу Яго 6 0
Кушчевич Беньямин 3 1
Мариньо 3 1
Почеттино Томас 4 0
Лопес Брено 4 0
Тинга I 2 1
Renato Kayzer 2 1
Eros Mancuso 2 1
Кардона Томас 3 0
Leandro Martinez I 3 0
Пачеко Бруно 3 0
Велисон Хосе 1 1
Саша Лукас 2 0
Рикардо Жоао 2 0
Россетто Матеус 2 0
Наварро Кевин 2 0
Juan Pablo Vojvoda 1 0
Калебе 1 0

Результаты матчей

Палмейрас Сан-Паулу
78.6%
21.4%
11 побед 3 поражения
Первый тайм
44% (7)
44% (7)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
31% (5)
13% (2)
Форталеза Сеара
100%
0 побед 12 поражений
Первый тайм
0% (0)
38% (6)
63% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)

Сухие победы

6
0

Сухие поражения

3
8

Волевые победы

7
5

Упущенные победы

3
7
Палмейрас Сан-Паулу
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)
Форталеза Сеара
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
13% (2)
67% (10)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

5
4

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

21
25
Палмейрас Сан-Паулу
58.3%
41.7%
14 побед 10 поражений
Первый тайм
32% (10)
42% (13)
26% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (12)
32% (10)
29% (9)
Форталеза Сеара
18.2%
81.8%
4 победы 18 поражений
Первый тайм
6% (2)
52% (16)
42% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (7)
35% (11)
42% (13)

Сухие победы

9
0

Сухие поражения

8
12

Волевые победы

12
5

Упущенные победы

24
32

Голы по времени матча

Забито

31
14
13 В 1-м тайме 8
18 Во 2-м тайме 6
12 Забивали первыми 5
18 Не забивали 21
4
13%
2
14%
1-15
4
13%
3
21%
16-30
5
16%
3
21%
31-45
11
35%
0
0%
46-60
1
3%
4
29%
61-75
6
19%
2
14%
76-90

Пропущено

13
25
5 В 1-м тайме 14
8 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 14
1
8%
5
20%
1-15
1
8%
4
16%
16-30
3
23%
5
20%
31-45
3
23%
4
16%
46-60
4
31%
2
8%
61-75
1
8%
5
20%
76-90

Забито

21
25
7 В 1-м тайме 16
14 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 16
21 Не забивали 15
1
5%
5
20%
1-15
4
19%
5
20%
16-30
2
10%
6
24%
31-45
3
14%
4
16%
46-60
5
24%
2
8%
61-75
6
29%
3
12%
76-90

Пропущено

13
9
4 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 0
8 Не пропускали 8
2
15%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
15%
3
33%
31-45
3
23%
1
11%
46-60
5
38%
2
22%
61-75
1
8%
2
22%
76-90

Забито

52
39
20 В 1-м тайме 24
32 Во 2-м тайме 15
19 Забивали первыми 21
8 Не забивали 5
5
10%
7
18%
1-15
8
15%
8
21%
16-30
7
13%
9
23%
31-45
14
27%
4
10%
46-60
6
12%
6
15%
61-75
12
23%
5
13%
76-90

Пропущено

26
34
9 В 1-м тайме 18
17 Во 2-м тайме 16
9 Пропускали первыми 9
18 Не пропускали 22
3
12%
5
15%
1-15
1
4%
5
15%
16-30
5
19%
8
24%
31-45
6
23%
5
15%
46-60
9
35%
4
12%
61-75
2
8%
7
21%
76-90

Результаты последних матчей

Палмейрас Сан-Паулу
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Жувентуде - Палмейрас Сан-Паулу 3:5 Ред Булл Брагантино - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Минейро 2:1 Васко да Гама - Палмейрас Сан-Паулу 0:1
Палмейрас Сан-Паулу - Крисьюма 5:0 Атлетико Паранаэнсе - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Палмейрас Сан-Паулу - Куяба 5:0 Палмейрас Сан-Паулу - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:2 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Паулу 2:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Фламенго - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Фламенго 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Фламенго - Палмейрас Сан-Паулу 2:0 Палмейрас Сан-Паулу - Витория 0:2 Флуминенсе - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Крузейро 2:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Гойаненсе 3:1 Палмейрас Сан-Паулу - Байя 2:0
Форталеза Сеара
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Форталеза Сеара - Атлетико Минейро 1:1 Гремио - Форталеза Сеара 3:1 Форталеза Сеара - Куяба 1:0 Коринтианс - Форталеза Сеара 3:0
Форталеза Сеара - Байя 4:1 Форталеза Сеара - Коринтианс 0:2 Атлетико Паранаэнсе - Форталеза Сеара 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Форталеза Сеара 2:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Форталеза Сеара 2:0 Форталеза Сеара - Коринтианс 1:0 Форталеза Сеара - Росарио Сентраль 3:1 Ред Булл Брагантино - Форталеза Сеара 1:2 Росарио Сентраль - Форталеза Сеара 1:1 Форталеза Сеара - Крисьюма 1:0 Крузейро - Форталеза Сеара 1:2 Форталеза Сеара - Сан-Паулу 1:0 Крисьюма - Форталеза Сеара 1:1 Форталеза Сеара - Атлетико Гойаненсе 3:1 Форталеза Сеара - Витория 3:1 Фламенго - Форталеза Сеара 1:2

Результаты матчей

Палмейрас Сан-Паулу
Форталеза Сеара

Точный счет

2:0
4 раза 25%
2:1
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
5:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
1:0
7 раз 44%
1:1
4 раза 25%
3:1
2 раза 13%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

2
8 раз 50%
0
4 раза 25%
3
2 раза 13%
5
2 раза 13%
1
11 раз 69%
3
3 раза 19%
2
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Точный счет

0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:4
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:5
1 раз 7%
1:2
4 раза 27%
1:1
3 раза 20%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 33%
1
4 раза 27%
2
4 раза 27%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
0
5 раз 33%
1
5 раз 33%
2
5 раз 33%

Точный счет

0:2
4 раза 13%
2:0
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
0:1
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
1:0
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
5:0
2 раза 6%
0:4
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:5
1 раз 3%
1:0
8 раз 26%
1:1
7 раз 23%
1:2
4 раза 13%
3:1
3 раза 10%
2:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%

Точное количество голов

2
12 раз 39%
0
9 раз 29%
1
4 раза 13%
5
3 раза 10%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%
1
16 раз 52%
2
6 раз 19%
0
5 раз 16%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Палмейрас Сан-Паулу
Форталеза Сеара

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
0.5
Больше Меньше
12
4
1.5
5
11
4
12
2.5
4
12
2
14
3.5
1
15
2
14
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
10
5
6
9
1.5
5
10
2
13
2.5
2
13
3.5
1
14
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
9
0.5
Больше Меньше
26
5
18
13
1.5
10
21
6
25
2.5
4
27
4
27
3.5
1
30
3
28
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 30 18 7 5 48 - 26 61
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 31 18 7 6 53 - 25 61
3.
Форталеза Сеара
 31 16 9 6 41 - 32 57
4.
Фламенго
 30 16 6 8 49 - 36 54
5.
Сан-Паулу
 30 15 5 10 41 - 32 50
6.
Интернасьонал Порту Алегре
 29 13 10 6 38 - 26 49
7.
Байя
 30 13 7 10 40 - 34 46
8.
Крузейро
 0:0 31 12 9 10 36 - 30 45
9.
Атлетико Минейро
 29 10 11 8 41 - 42 41
10.
Васко да Гама
 30 11 7 12 33 - 41 40
11.
Гремио
 31 11 5 15 36 - 39 38
12.
Крисьюма
 30 9 9 12 37 - 43 36
13.
Флуминенсе
 31 10 6 15 26 - 32 36
14.
Витория
 31 10 5 16 35 - 45 35
15.
Ред Булл Брагантино
 30 8 10 12 34 - 39 34
16.
Жувентуде
 31 8 10 13 38 - 48 34
17.
Атлетико Паранаэнсе
 0:0 30 8 8 14 29 - 37 32
18.
Коринтианс
 30 7 11 12 34 - 40 32
19.
Куяба
 30 6 9 15 25 - 40 27
20.
Атлетико Гойаненсе
 31 5 7 19 23 - 50 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Форталеза Сеара
 16 12 4 0 26 - 8 40
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 16 11 2 3 32 - 12 35
3.
Сан-Паулу
 16 11 2 3 26 - 13 35
4.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 15 10 3 2 25 - 11 33
5.
Фламенго
 16 10 3 3 25 - 17 33
6.
Байя
 15 10 2 3 21 - 9 32
7.
Крузейро
 0:0 15 9 4 2 25 - 11 31
8.
Интернасьонал Порту Алегре
 14 8 4 2 21 - 12 28
9.
Васко да Гама
 15 8 4 3 22 - 19 28
10.
Жувентуде
 15 7 5 3 24 - 18 26
11.
Коринтианс
 15 6 8 1 27 - 16 26
12.
Ред Булл Брагантино
 14 7 4 3 20 - 15 25
13.
Гремио
 16 8 1 7 22 - 20 25
14.
Атлетико Минейро
 15 6 6 3 23 - 20 24
15.
Флуминенсе
 15 6 5 4 15 - 12 23
16.
Витория
 16 7 2 7 19 - 20 23
17.
Крисьюма
 15 5 7 3 19 - 18 22
18.
Атлетико Паранаэнсе
 0:0 14 4 4 6 15 - 16 16
19.
Куяба
 15 3 5 7 13 - 16 14
20.
Атлетико Гойаненсе
 15 3 4 8 12 - 22 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 15 8 4 3 23 - 15 28
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 15 7 5 3 21 - 13 26
3.
Фламенго
 14 6 3 5 24 - 19 21
4.
Интернасьонал Порту Алегре
 15 5 6 4 17 - 14 21
5.
Атлетико Минейро
 14 4 5 5 18 - 22 17
6.
Форталеза Сеара
 15 4 5 6 15 - 24 17
7.
Атлетико Паранаэнсе
 0:0 16 4 4 8 14 - 21 16
8.
Сан-Паулу
 14 4 3 7 15 - 19 15
9.
Крисьюма
 15 4 2 9 18 - 25 14
10.
Байя
 15 3 5 7 19 - 25 14
11.
Крузейро
 0:0 16 3 5 8 11 - 19 14
12.
Гремио
 15 3 4 8 14 - 19 13
13.
Куяба
 15 3 4 8 12 - 24 13
14.
Флуминенсе
 16 4 1 11 11 - 20 13
15.
Витория
 15 3 3 9 16 - 25 12
16.
Васко да Гама
 15 3 3 9 11 - 22 12
17.
Атлетико Гойаненсе
 16 2 3 11 11 - 28 9
18.
Ред Булл Брагантино
 16 1 6 9 14 - 24 9
19.
Жувентуде
 16 1 5 10 14 - 30 8
20.
Коринтианс
 15 1 3 11 7 - 24 6
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Палмейрас Сан-Паулу Эстеван 11 (7)
Фламенго Педро Гильерме 11 (5)
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 10 (4)
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 9 (4)
Палмейрас Сан-Паулу Лопес Хосе Мануэль 9 (2)
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Топ нарушителей
Жувентуде Jadson III 1 13
Сан-Паулу Лусиано Невес 1 11
Витория Janderson 1 11
Форталеза Сеара Бритес Эмануэль 2 9
Жувентуде Marcos Ze 2 9
Весь список
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    • 57'
      Г О О О О Л - Estevao из команды Палмейрас Сан-Паулу забивает с точки!
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    Где смотреть матч Палмейрас Сан-Паулу 2:2 Форталеза Сеара онлайн

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