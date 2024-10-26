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  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 31.
Витория
1:1
Второй тайм: 76'
Флуминенсе
0'
26' Желтая карточка
Тьяго Сантос
36' Желтая карточка
Gustavo Mosquito
1:0
45' Гол
Нерис
1:1
61' Гол в свои ворота
Lucas Arcanjo
74' Желтая карточка
Raul Caceres

Ход матча

26'
 
Тьяго Сантос
36'
Gustavo Mosquito
 
45'
Нерис
(Эстевес Лукас)
1:0
46'
 
Кено
Victor Hugo
61'
1:1
Lucas Arcanjo
62'
Machado
Рикардо Риллер
 
62'
Феррейра Карлос Эдуардо
Everaldo
 
74'
Raul Caceres
 
74'
 
Кано Херман
Кауан Элиас
74'
 
Марсело Виера
Гансо Пауло
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Витория
Ничья
Флуминенсе
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Все Коэффициенты
1
Lucas
Arcanjo
27
Raul
Caceres
77
Нерис
43
Edu
Goncalvec2
16
Эстевес
Лукас
29
Willian
VI
28
Рикардо
Риллер
7
Gustavo
Mosquito
30
Nascimento
Leite
Matheus
II
37
Everaldo
9
Алеррандро
1
Фабио
Лопес
2
Самуэл
Шавьер
26
Маноэл
29
Тьяго
Сантос
6
Диого
VII
20
Victor
Hugo
8
Gabriel
Martinelli
III
21
Ариас
Джон
10
Гансо
Пауло
45
Лима
II
19
Кауан
Элиас
Витория
4-2-3-1
Флуминенсе
4-2-3-1

История личных встреч

Витория
Флуминенсе

9 матчей

44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 6 побед

17 матчей

23.5%
41.2%
35.3%
4 победы 7 ничьих 6 побед

Первый тайм

17.6%
52.9%
29.5%
3 победы 9 ничьих 5 побед

Второй тайм

29.4%
35.3%
35.3%
5 побед 6 ничьих 6 побед

История матчей

СA
0:1
СA
0:0
СA
1:2
СA
2:2
СA
2:1
СA
2:2
СA
0:0
БСА
3:1
БСА
1:2
БСА
2:3
БСА
1:1
СA
1:2
СA
2:1
СA
4:0
СA
2:2
СA
2:2
СA
2:1

Голы

Всего голов

12
11

Голов в среднем за матч

1.5
1.22

Среднее время на гол

60
73

Всего голов

15
12

Голов в среднем за матч

1.67
1.5

Среднее время на гол

54
60

Всего голов

27
23

Голов в среднем за матч

1.59
1.35

Тотал матчей

2.5
15
Больше 88%
Меньше 12%
2
14
Больше 82%
Меньше 18%
3
13
Больше 76%
Меньше 24%
4
7
Больше 41%
Меньше 59%
10
1
Больше 6%
Меньше 94%
16

Среднее время на гол

56
66

Бомбардиры внутри турнира

Витория
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алеррандро 7 (3) 0.23
Willian VI 5 0.16
Wagner Leonardo 5 (1) 0.16
Nascimento Leite Matheus II 4 0.13
Janderson 2 0.06
Everaldo 2 0.06
Osvaldo 2 (1) 0.06
Эстевес Лукас 1 0.03
Jose Hugo 1 0.03
Мота Жеан 1 0.03
Erick Castillo 1 0.03
Иури Фрейтас 1 0.03
Нерис 1 0.03
Адриано Луис 0 0
Raul Caceres 0 0
Зе Карлос III 0 0
Феррейра Карлос Эдуардо 0 0
Рикардо Риллер 0 0
Patric Calmon 0 0
Флуминенсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ариас Джон 5 0.16
Кауан Элиас 5 0.16
Гансо Пауло 3 0.1
Кано Херман 3 0.1
Лима II 3 0.1
Kevin Serna 1 0.03
Марсело Виера 1 (1) 0.03
Аугусто Ренато 1 0.03
Кено 1 0.03
Мартинелли Габриэл 1 0.03
Самуэл Шавьер 0 0
Андре 0 0
Гуга III 0 0
Маркус Аленсар 0 0
Александр Гомес II 0 0
Gabriel Martinelli III 0 0

Карточки

Витория
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эстевес Лукас 8 0
Janderson 6 0
Caio Vinicius2 6 0
Дуду Эдуардо 4 1
Тиаго Карпини 4 1
Willian VI 5 0
Nascimento Leite Matheus II 5 0
Андраде Лео 5 0
Wagner Leonardo 3 1
Lepu 4 0
Luan5 4 0
Нерис 2 1
Алеррандро 3 0
Lucas Arcanjo 3 0
Camutanga 1 1
Everaldo 2 0
Муриэл Беккер 2 0
Jose Hugo 2 0
Брено Родригес 0 1
Patric Calmon 0 1
Адриано Луис 1 0
Фузато Даниэл 1 0
Osvaldo 1 0
Бруно Увини 1 0
Зе Карлос III 1 0
Иури Фрейтас 1 0
Феррейра Карлос Эдуардо 1 0
Reynaldo2 1 0
Edu Goncalvec2 1 0
Pablo Baianinho 1 0
Lawan 1 0
Флуминенсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гансо Пауло 11 0
Тьяго Сантос 8 0
Диого VII 6 0
Лима II 4 1
Андре 5 0
Самуэл Шавьер 5 0
Ариас Джон 5 0
Mano Menezes 5 0
Мело Фелипе 3 1
Гуга III 3 1
Александр Гомес II 4 0
Gabriel Martinelli III 4 0
Кано Херман 3 0
Марсело Виера 3 0
Кено 3 0
Мартинелли Габриэл 3 0
Диниз Фернандо 1 1
Jan Franc Lucumi 1 1
Силва Тьяго 2 0
Маноэл 2 0
Фабио Лопес 2 0
Маркус Аленсар 2 0
Кауан Элиас 2 0
Берналь Факундо 2 0
Джон Кеннеди 1 0
Карлос Антонио 1 0
Коста Дуглас 1 0
Victor Hugo 1 0
Марлон 1 0
Теранс Давид 1 0
Фуэнтес Габриэль 1 0
Габриэл III 1 0
Нонато Густаво 1 0

Результаты матчей

Витория
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)
Флуминенсе
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
53% (8)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

5
5

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

6
3
Витория
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (6)
53% (8)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
Флуминенсе
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
20% (3)
60% (9)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
13% (2)
67% (10)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

3
7

Волевые победы

23
5

Упущенные победы

8
14
Витория
60%
40%
15 побед 10 поражений
Первый тайм
40% (12)
43% (13)
17% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (9)
30% (9)
40% (12)
Флуминенсе
33.3%
66.7%
8 побед 16 поражений
Первый тайм
10% (3)
57% (17)
33% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (10)
20% (6)
47% (14)

Сухие победы

5
7

Сухие поражения

8
12

Волевые победы

27
5

Упущенные победы

14
17

Голы по времени матча

Забито

17
9
9 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 6
20 Не забивали 23
2
12%
1
11%
1-15
3
18%
2
22%
16-30
4
24%
1
11%
31-45
2
12%
3
33%
46-60
2
12%
1
11%
61-75
4
24%
1
11%
76-90

Пропущено

19
19
6 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 11
1
5%
0
0%
1-15
1
5%
2
11%
16-30
4
21%
5
26%
31-45
1
5%
3
16%
46-60
5
26%
4
21%
61-75
7
37%
5
26%
76-90

Забито

15
15
4 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 10
19 Не забивали 19
1
7%
2
13%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
2
13%
6
40%
31-45
2
13%
2
13%
46-60
3
20%
2
13%
61-75
6
40%
3
20%
76-90

Пропущено

26
12
12 В 1-м тайме 1
14 Во 2-м тайме 11
10 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 9
3
12%
0
0%
1-15
3
12%
0
0%
16-30
6
23%
1
8%
31-45
7
27%
3
25%
46-60
3
12%
3
25%
61-75
4
15%
5
42%
76-90

Забито

32
24
13 В 1-м тайме 12
19 Во 2-м тайме 12
12 Забивали первыми 16
9 Не забивали 12
3
9%
3
13%
1-15
4
13%
2
8%
16-30
6
19%
7
29%
29%
31-45
4
13%
5
21%
46-60
5
16%
3
13%
61-75
10
31%
4
17%
76-90

Пропущено

45
31
18 В 1-м тайме 8
27 Во 2-м тайме 23
17 Пропускали первыми 13
23 Не пропускали 20
4
9%
0
0%
1-15
4
9%
2
6%
16-30
10
22%
6
19%
31-45
8
18%
6
19%
46-60
8
18%
7
23%
61-75
11
24%
10
32%
76-90

Результаты последних матчей

Витория
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Витория - Ред Булл Брагантино 1:0 Атлетико Минейро - Витория 2:2 Интернасьонал Порту Алегре - Витория 3:1 Витория - Жувентуде 1:0
Атлетико Гойаненсе - Витория 0:2 Витория - Васко да Гама 0:1 Сан-Паулу - Витория 2:1 Витория - Крузейро 2:2 Байя - Витория 2:0 Витория - Куяба 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Витория 0:2 Витория - Фламенго 1:2 Гремио - Витория 2:0 Форталеза Сеара - Витория 3:1 Витория - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Витория - Крисьюма 2:1 Коринтианс - Витория 3:2 Витория - Атлетико Паранаэнсе 0:1 Флуминенсе - Витория 0:1 Ред Булл Брагантино - Витория 2:1
Флуминенсе
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Флуминенсе - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Фламенго - Флуминенсе 0:2 Флуминенсе - Крузейро 1:0 Атлетико Гойаненсе - Флуминенсе 1:0
Атлетико Минейро - Флуминенсе 2:0 Флуминенсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Флуминенсе - Атлетико Минейро 1:0 Жувентуде - Флуминенсе 2:1 Флуминенсе - Сан-Паулу 2:0 Атлетико Минейро - Флуминенсе 0:2 Флуминенсе - Гремио 2:1 Флуминенсе - Коринтианс 0:0 Гремио - Флуминенсе 2:1 Васко да Гама - Флуминенсе 2:0 Флуминенсе - Жувентуде 2:2 Флуминенсе - Байя 1:0 Жувентуде - Флуминенсе 3:2 Ред Булл Брагантино - Флуминенсе 0:1 Флуминенсе - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Куяба - Флуминенсе 0:1

Результаты матчей

Витория
Флуминенсе

Точный счет

0:1
4 раза 27%
1:0
3 раза 20%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
1:0
4 раза 27%
0:1
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 33%
1
5 раз 33%
2
4 раза 27%
4
1 раз 7%
1
7 раз 47%
0
4 раза 27%
2
4 раза 27%

Точный счет

2:1
3 раза 20%
3:1
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
1:0
4 раза 27%
2:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
1:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
8 раз 53%
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
0
7 раз 47%
1
6 раз 40%
2
2 раза 13%

Точный счет

2:1
5 раз 17%
0:1
5 раз 17%
0:2
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
2:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
1:0
8 раз 27%
0:1
5 раз 17%
2:1
4 раза 13%
1:1
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
0:2
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
13 раз 43%
0
8 раз 27%
2
8 раз 27%
4
1 раз 3%
1
13 раз 43%
0
11 раз 37%
2
6 раз 20%

Тоталы голов в матче

Витория
Флуминенсе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
11
4
5
10
1.5
4
11
1
14
2.5
1
14
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
8
7
4
11
1.5
2
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
8
0.5
Больше Меньше
19
11
9
21
1.5
6
24
1
29
2.5
1
29
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 30 18 7 5 48 - 26 61
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 2:2 31 18 7 6 53 - 25 61
3.
Форталеза Сеара
 2:2 31 16 9 6 41 - 32 57
4.
Фламенго
 3:2 30 16 6 8 48 - 36 54
5.
Сан-Паулу
 30 15 5 10 41 - 32 50
6.
Интернасьонал Порту Алегре
 29 13 10 6 38 - 26 49
7.
Байя
 30 13 7 10 40 - 34 46
8.
Крузейро
 30 12 8 10 36 - 30 44
9.
Атлетико Минейро
 29 10 11 8 41 - 42 41
10.
Васко да Гама
 30 11 7 12 33 - 41 40
11.
Гремио
 2:1 31 11 5 15 35 - 39 38
12.
Флуминенсе
 1:1 31 10 7 14 26 - 31 37
13.
Крисьюма
 30 9 9 12 37 - 43 36
14.
Ред Булл Брагантино
 30 8 10 12 34 - 39 34
15.
Жувентуде
 2:3 31 8 10 13 38 - 47 34
16.
Витория
 1:1 31 9 6 16 34 - 45 33
17.
Коринтианс
 30 7 11 12 34 - 40 32
18.
Атлетико Паранаэнсе
 29 8 7 14 29 - 37 31
19.
Куяба
 30 6 9 15 25 - 40 27
20.
Атлетико Гойаненсе
 1:2 31 5 7 19 23 - 49 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Форталеза Сеара
 2:2 16 12 4 0 26 - 8 40
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 2:2 16 11 2 3 32 - 12 35
3.
Сан-Паулу
 16 11 2 3 26 - 13 35
4.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 15 10 3 2 25 - 11 33
5.
Фламенго
 3:2 16 10 3 3 24 - 17 33
6.
Байя
 15 10 2 3 21 - 9 32
7.
Крузейро
 15 9 4 2 25 - 11 31
8.
Интернасьонал Порту Алегре
 14 8 4 2 21 - 12 28
9.
Васко да Гама
 15 8 4 3 22 - 19 28
10.
Жувентуде
 2:3 15 7 5 3 24 - 18 26
11.
Коринтианс
 15 6 8 1 27 - 16 26
12.
Ред Булл Брагантино
 14 7 4 3 20 - 15 25
13.
Гремио
 2:1 16 8 1 7 21 - 20 25
14.
Атлетико Минейро
 15 6 6 3 23 - 20 24
15.
Флуминенсе
 1:1 15 6 5 4 15 - 12 23
16.
Крисьюма
 15 5 7 3 19 - 18 22
17.
Витория
 1:1 16 6 3 7 18 - 20 21
18.
Атлетико Паранаэнсе
 13 4 3 6 15 - 16 15
19.
Куяба
 15 3 5 7 13 - 16 14
20.
Атлетико Гойаненсе
 1:2 15 3 4 8 12 - 22 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 15 8 4 3 23 - 15 28
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 2:2 15 7 5 3 21 - 13 26
3.
Фламенго
 3:2 14 6 3 5 24 - 19 21
4.
Интернасьонал Порту Алегре
 15 5 6 4 17 - 14 21
5.
Атлетико Минейро
 14 4 5 5 18 - 22 17
6.
Форталеза Сеара
 2:2 15 4 5 6 15 - 24 17
7.
Атлетико Паранаэнсе
 16 4 4 8 14 - 21 16
8.
Сан-Паулу
 14 4 3 7 15 - 19 15
9.
Крисьюма
 15 4 2 9 18 - 25 14
10.
Байя
 15 3 5 7 19 - 25 14
11.
Флуминенсе
 1:1 16 4 2 10 11 - 19 14
12.
Гремио
 2:1 15 3 4 8 14 - 19 13
13.
Крузейро
 15 3 4 8 11 - 19 13
14.
Куяба
 15 3 4 8 12 - 24 13
15.
Витория
 1:1 15 3 3 9 16 - 25 12
16.
Васко да Гама
 15 3 3 9 11 - 22 12
17.
Атлетико Гойаненсе
 1:2 16 2 3 11 11 - 27 9
18.
Ред Булл Брагантино
 16 1 6 9 14 - 24 9
19.
Жувентуде
 2:3 16 1 5 10 14 - 29 8
20.
Коринтианс
 15 1 3 11 7 - 24 6
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Палмейрас Сан-Паулу Эстеван 11 (7)
Фламенго Педро Гильерме 11 (5)
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 10 (4)
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 9 (4)
Палмейрас Сан-Паулу Лопес Хосе Мануэль 9 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Жувентуде Jadson III 1 13
Сан-Паулу Лусиано Невес 1 11
Жувентуде Marcos Ze 2 9
Витория Janderson 1 10
Сан-Паулу Луис Франциско Зубелдиа 1 10
Весь список
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 46'
    Эстевес Лукас сделал результативную передачу.
  • 46'
    Г О О О О Л - Нерис бьет в цель!
  • 36'
    Густаво Москито получил желтую карточку от судьи
  • 26'
    Тьяго Сантос получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Витория
Ничья
Флуминенсе
2.85
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3.30
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3.20
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