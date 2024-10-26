Тур: 31.
1:1
Второй тайм: 76'
0'
26' Желтая карточкаТьяго Сантос
36' Желтая карточкаGustavo Mosquito
1:0
45' ГолНерис
1:1
61' Гол в свои воротаLucas Arcanjo
74' Желтая карточкаRaul Caceres
Ход матча
26'
36'
45'
1:0
46'
61'
1:1
74'
27
Raul
Caceres
77
Нерис
29
Willian
VI
37
Everaldo
26
Маноэл
29
Тьяго
Сантос
20
Victor
Hugo
21
Ариас
Джон
10
Гансо
Пауло
45
Лима
II
19
Кауан
Элиас
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Raul CaceresЗащитник
-
77 НерисЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Willian VIПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 EveraldoПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Бруно УвиниЗащитник
- Защитник
-
10 Мота ЖеанПолузащитник
-
12 ИуриНападающий
- Нападающий
-
39 JandersonНападающий
-
97 Lepu
-
36 Machado
-
-
17 Jose Hugo
-
-
Главный тренер: Тиаго Карпини
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 МаноэлЗащитник
-
29 Тьяго СантосЗащитник
-
6 ДиогоЗащитник
-
20 Victor HugoПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Ариас ДжонПолузащитник
-
10 Гансо ПаулоПолузащитник
-
45 ЛимаПолузащитник
-
19 Кауан ЭлиасНападающий
- Запасные игроки
-
98 Эудес ВиторВратарь
- Защитник
- Защитник
-
11 КеноПолузащитник
- Полузащитник
-
32 IsaacПолузащитник
-
23 ГугаПолузащитник
-
14 Кано ХерманНападающий
- Нападающий
-
80 Теранс ДавидНападающий
-
4 Ignacio2
-
55 Wallace Davi
-
Главный тренер: Менезес Мано
История личных встреч
Витория
Флуминенсе
9 матчей
44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 6 побед
17 матчей
23.5%
41.2%
35.3%
4 победы 7 ничьих 6 побед
Первый тайм
17.6%
52.9%
29.5%
3 победы 9 ничьих 5 побед
Второй тайм
29.4%
35.3%
35.3%
5 побед 6 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
11
Голов в среднем за матч
1.5
1.22
Среднее время на гол
60
73
Всего голов
15
12
Голов в среднем за матч
1.67
1.5
Среднее время на гол
54
60
Всего голов
27
23
Голов в среднем за матч
1.59
1.35
Тотал матчей
2.5
15
Больше 88%
Меньше 12%
2
14
Больше 82%
Меньше 18%
3
13
Больше 76%
Меньше 24%
4
7
Больше 41%
Меньше 59%
10
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
Среднее время на гол
56
66
Бомбардиры внутри турнира
Витория
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алеррандро
|7 (3)
|0.23
|Willian VI
|5
|0.16
|Wagner Leonardo
|5 (1)
|0.16
|Nascimento Leite Matheus II
|4
|0.13
|Janderson
|2
|0.06
|Everaldo
|2
|0.06
|Osvaldo
|2 (1)
|0.06
|Эстевес Лукас
|1
|0.03
|Jose Hugo
|1
|0.03
|Мота Жеан
|1
|0.03
|Erick Castillo
|1
|0.03
|Иури Фрейтас
|1
|0.03
|Нерис
|1
|0.03
|Адриано Луис
|0
|0
|Raul Caceres
|0
|0
|Зе Карлос III
|0
|0
|Феррейра Карлос Эдуардо
|0
|0
|Рикардо Риллер
|0
|0
|Patric Calmon
|0
|0
Флуминенсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ариас Джон
|5
|0.16
|Кауан Элиас
|5
|0.16
|Гансо Пауло
|3
|0.1
|Кано Херман
|3
|0.1
|Лима II
|3
|0.1
|Kevin Serna
|1
|0.03
|Марсело Виера
|1 (1)
|0.03
|Аугусто Ренато
|1
|0.03
|Кено
|1
|0.03
|Мартинелли Габриэл
|1
|0.03
|Самуэл Шавьер
|0
|0
|Андре
|0
|0
|Гуга III
|0
|0
|Маркус Аленсар
|0
|0
|Александр Гомес II
|0
|0
|Gabriel Martinelli III
|0
|0
Карточки
Витория
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эстевес Лукас
|8
|0
|Janderson
|6
|0
|Caio Vinicius2
|6
|0
|Дуду Эдуардо
|4
|1
|Тиаго Карпини
|4
|1
|Willian VI
|5
|0
|Nascimento Leite Matheus II
|5
|0
|Андраде Лео
|5
|0
|Wagner Leonardo
|3
|1
|Lepu
|4
|0
|Luan5
|4
|0
|Нерис
|2
|1
|Алеррандро
|3
|0
|Lucas Arcanjo
|3
|0
|Camutanga
|1
|1
|Everaldo
|2
|0
|Муриэл Беккер
|2
|0
|Jose Hugo
|2
|0
|Брено Родригес
|0
|1
|Patric Calmon
|0
|1
|Адриано Луис
|1
|0
|Фузато Даниэл
|1
|0
|Osvaldo
|1
|0
|Бруно Увини
|1
|0
|Зе Карлос III
|1
|0
|Иури Фрейтас
|1
|0
|Феррейра Карлос Эдуардо
|1
|0
|Reynaldo2
|1
|0
|Edu Goncalvec2
|1
|0
|Pablo Baianinho
|1
|0
|Lawan
|1
|0
Флуминенсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гансо Пауло
|11
|0
|Тьяго Сантос
|8
|0
|Диого VII
|6
|0
|Лима II
|4
|1
|Андре
|5
|0
|Самуэл Шавьер
|5
|0
|Ариас Джон
|5
|0
|Mano Menezes
|5
|0
|Мело Фелипе
|3
|1
|Гуга III
|3
|1
|Александр Гомес II
|4
|0
|Gabriel Martinelli III
|4
|0
|Кано Херман
|3
|0
|Марсело Виера
|3
|0
|Кено
|3
|0
|Мартинелли Габриэл
|3
|0
|Диниз Фернандо
|1
|1
|Jan Franc Lucumi
|1
|1
|Силва Тьяго
|2
|0
|Маноэл
|2
|0
|Фабио Лопес
|2
|0
|Маркус Аленсар
|2
|0
|Кауан Элиас
|2
|0
|Берналь Факундо
|2
|0
|Джон Кеннеди
|1
|0
|Карлос Антонио
|1
|0
|Коста Дуглас
|1
|0
|Victor Hugo
|1
|0
|Марлон
|1
|0
|Теранс Давид
|1
|0
|Фуэнтес Габриэль
|1
|0
|Габриэл III
|1
|0
|Нонато Густаво
|1
|0
Результаты матчей
Витория
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)
Флуминенсе
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
53% (8)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
5
5
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
6
3
Витория
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (6)
53% (8)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
Флуминенсе
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
20% (3)
60% (9)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
13% (2)
67% (10)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
3
7
Волевые победы
23
5
Упущенные победы
8
14
Витория
60%
40%
15 побед 10 поражений
Первый тайм
40% (12)
43% (13)
17% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (9)
30% (9)
40% (12)
Флуминенсе
33.3%
66.7%
8 побед 16 поражений
Первый тайм
10% (3)
57% (17)
33% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (10)
20% (6)
47% (14)
Сухие победы
5
7
Сухие поражения
8
12
Волевые победы
27
5
Упущенные победы
14
17
Голы по времени матча
Забито
17
9
9 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 6
20 Не забивали 23
2
12%
1
11%
1-15
3
18%
2
22%
16-30
4
24%
1
11%
31-45
2
12%
3
33%
46-60
2
12%
1
11%
61-75
4
24%
1
11%
76-90
Пропущено
19
19
6 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 11
1
5%
0
0%
1-15
1
5%
2
11%
16-30
4
21%
5
26%
31-45
1
5%
3
16%
46-60
5
26%
4
21%
61-75
7
37%
5
26%
76-90
Забито
15
15
4 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 10
19 Не забивали 19
1
7%
2
13%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
2
13%
6
40%
31-45
2
13%
2
13%
46-60
3
20%
2
13%
61-75
6
40%
3
20%
76-90
Пропущено
26
12
12 В 1-м тайме 1
14 Во 2-м тайме 11
10 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 9
3
12%
0
0%
1-15
3
12%
0
0%
16-30
6
23%
1
8%
31-45
7
27%
3
25%
46-60
3
12%
3
25%
61-75
4
15%
5
42%
76-90
Забито
32
24
13 В 1-м тайме 12
19 Во 2-м тайме 12
12 Забивали первыми 16
9 Не забивали 12
3
9%
3
13%
1-15
4
13%
2
8%
16-30
6
19%
7
29%
29%
31-45
4
13%
5
21%
46-60
5
16%
3
13%
61-75
10
31%
4
17%
76-90
Пропущено
45
31
18 В 1-м тайме 8
27 Во 2-м тайме 23
17 Пропускали первыми 13
23 Не пропускали 20
4
9%
0
0%
1-15
4
9%
2
6%
16-30
10
22%
6
19%
31-45
8
18%
6
19%
46-60
8
18%
7
23%
61-75
11
24%
10
32%
76-90
Результаты последних матчей
Витория
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Витория - Ред Булл Брагантино 1:0 Атлетико Минейро - Витория 2:2 Интернасьонал Порту Алегре - Витория 3:1 Витория - Жувентуде 1:0
Атлетико Гойаненсе - Витория 0:2 Витория - Васко да Гама 0:1 Сан-Паулу - Витория 2:1 Витория - Крузейро 2:2 Байя - Витория 2:0 Витория - Куяба 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Витория 0:2 Витория - Фламенго 1:2 Гремио - Витория 2:0 Форталеза Сеара - Витория 3:1 Витория - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Витория - Крисьюма 2:1 Коринтианс - Витория 3:2 Витория - Атлетико Паранаэнсе 0:1 Флуминенсе - Витория 0:1 Ред Булл Брагантино - Витория 2:1
Флуминенсе
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Флуминенсе - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Фламенго - Флуминенсе 0:2 Флуминенсе - Крузейро 1:0 Атлетико Гойаненсе - Флуминенсе 1:0
Атлетико Минейро - Флуминенсе 2:0 Флуминенсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Флуминенсе - Атлетико Минейро 1:0 Жувентуде - Флуминенсе 2:1 Флуминенсе - Сан-Паулу 2:0 Атлетико Минейро - Флуминенсе 0:2 Флуминенсе - Гремио 2:1 Флуминенсе - Коринтианс 0:0 Гремио - Флуминенсе 2:1 Васко да Гама - Флуминенсе 2:0 Флуминенсе - Жувентуде 2:2 Флуминенсе - Байя 1:0 Жувентуде - Флуминенсе 3:2 Ред Булл Брагантино - Флуминенсе 0:1 Флуминенсе - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Куяба - Флуминенсе 0:1
Результаты матчей
Витория
Флуминенсе
Точный счет
0:1
4 раза 27%
1:0
3 раза 20%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
1:0
4 раза 27%
0:1
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 33%
1
5 раз 33%
2
4 раза 27%
4
1 раз 7%
1
7 раз 47%
0
4 раза 27%
2
4 раза 27%
Точный счет
2:1
3 раза 20%
3:1
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
1:0
4 раза 27%
2:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
1:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
8 раз 53%
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
0
7 раз 47%
1
6 раз 40%
2
2 раза 13%
Точный счет
2:1
5 раз 17%
0:1
5 раз 17%
0:2
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
2:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
1:0
8 раз 27%
0:1
5 раз 17%
2:1
4 раза 13%
1:1
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
0:2
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
13 раз 43%
0
8 раз 27%
2
8 раз 27%
4
1 раз 3%
1
13 раз 43%
0
11 раз 37%
2
6 раз 20%
Тоталы голов в матче
Витория
Флуминенсе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
105
Больше Меньше
114
510
411
114
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
87
411
213
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
228
Больше Меньше
1911
921
624
129
129
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|30
|18
|7
|5
|48 - 26
|61
|2.
|2:2
|31
|18
|7
|6
|53 - 25
|61
|3.
|2:2
|31
|16
|9
|6
|41 - 32
|57
|4.
|3:2
|30
|16
|6
|8
|48 - 36
|54
|5.
|30
|15
|5
|10
|41 - 32
|50
|6.
|29
|13
|10
|6
|38 - 26
|49
|7.
|30
|13
|7
|10
|40 - 34
|46
|8.
|30
|12
|8
|10
|36 - 30
|44
|9.
|29
|10
|11
|8
|41 - 42
|41
|10.
|30
|11
|7
|12
|33 - 41
|40
|11.
|2:1
|31
|11
|5
|15
|35 - 39
|38
|12.
|1:1
|31
|10
|7
|14
|26 - 31
|37
|13.
|30
|9
|9
|12
|37 - 43
|36
|14.
|30
|8
|10
|12
|34 - 39
|34
|15.
|2:3
|31
|8
|10
|13
|38 - 47
|34
|16.
|1:1
|31
|9
|6
|16
|34 - 45
|33
|17.
|30
|7
|11
|12
|34 - 40
|32
|18.
|29
|8
|7
|14
|29 - 37
|31
|19.
|30
|6
|9
|15
|25 - 40
|27
|20.
|1:2
|31
|5
|7
|19
|23 - 49
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:2
|16
|12
|4
|0
|26 - 8
|40
|2.
|2:2
|16
|11
|2
|3
|32 - 12
|35
|3.
|16
|11
|2
|3
|26 - 13
|35
|4.
|15
|10
|3
|2
|25 - 11
|33
|5.
|3:2
|16
|10
|3
|3
|24 - 17
|33
|6.
|15
|10
|2
|3
|21 - 9
|32
|7.
|15
|9
|4
|2
|25 - 11
|31
|8.
|14
|8
|4
|2
|21 - 12
|28
|9.
|15
|8
|4
|3
|22 - 19
|28
|10.
|2:3
|15
|7
|5
|3
|24 - 18
|26
|11.
|15
|6
|8
|1
|27 - 16
|26
|12.
|14
|7
|4
|3
|20 - 15
|25
|13.
|2:1
|16
|8
|1
|7
|21 - 20
|25
|14.
|15
|6
|6
|3
|23 - 20
|24
|15.
|1:1
|15
|6
|5
|4
|15 - 12
|23
|16.
|15
|5
|7
|3
|19 - 18
|22
|17.
|1:1
|16
|6
|3
|7
|18 - 20
|21
|18.
|13
|4
|3
|6
|15 - 16
|15
|19.
|15
|3
|5
|7
|13 - 16
|14
|20.
|1:2
|15
|3
|4
|8
|12 - 22
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|8
|4
|3
|23 - 15
|28
|2.
|2:2
|15
|7
|5
|3
|21 - 13
|26
|3.
|3:2
|14
|6
|3
|5
|24 - 19
|21
|4.
|15
|5
|6
|4
|17 - 14
|21
|5.
|14
|4
|5
|5
|18 - 22
|17
|6.
|2:2
|15
|4
|5
|6
|15 - 24
|17
|7.
|16
|4
|4
|8
|14 - 21
|16
|8.
|14
|4
|3
|7
|15 - 19
|15
|9.
|15
|4
|2
|9
|18 - 25
|14
|10.
|15
|3
|5
|7
|19 - 25
|14
|11.
|1:1
|16
|4
|2
|10
|11 - 19
|14
|12.
|2:1
|15
|3
|4
|8
|14 - 19
|13
|13.
|15
|3
|4
|8
|11 - 19
|13
|14.
|15
|3
|4
|8
|12 - 24
|13
|15.
|1:1
|15
|3
|3
|9
|16 - 25
|12
|16.
|15
|3
|3
|9
|11 - 22
|12
|17.
|1:2
|16
|2
|3
|11
|11 - 27
|9
|18.
|16
|1
|6
|9
|14 - 24
|9
|19.
|2:3
|16
|1
|5
|10
|14 - 29
|8
|20.
|15
|1
|3
|11
|7 - 24
|6
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Палмейрас Сан-Паулу
|Эстеван
|11 (7)
|Фламенго
|Педро Гильерме
|11 (5)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|10 (4)
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|9 (4)
|Палмейрас Сан-Паулу
|Лопес Хосе Мануэль
|9 (2)
|Жувентуде
|Jadson III
|1 13
|Сан-Паулу
|Лусиано Невес
|1 11
|Жувентуде
|Marcos Ze
|2 9
|Витория
|Janderson
|1 10
|Сан-Паулу
|Луис Франциско Зубелдиа
|1 10