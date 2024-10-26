  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 31.
Витория
2:1
Конец матча
Флуминенсе
0'
26' Желтая карточка
Тьяго Сантос
36' Желтая карточка
Gustavo Mosquito
1:0
45' Гол
Нерис
1:1
61' Гол в свои ворота
Lucas Arcanjo
74' Желтая карточка
Raul Caceres
87' Желтая карточка
Андраде Лео
2:1
90' Пенальти
Алеррандро
90' Желтая карточка
Алеррандро
90'+6
1
Lucas
Arcanjo
27
Raul
Caceres
77
Нерис
43
Edu
Goncalvec2
16
Эстевес
Лукас
29
Willian
VI
28
Рикардо
Риллер
7
Gustavo
Mosquito
30
Nascimento
Leite
Matheus
II
37
Everaldo
9
Алеррандро
1
Фабио
Лопес
2
Самуэл
Шавьер
26
Маноэл
29
Тьяго
Сантос
6
Диого
VII
20
Victor
Hugo
8
Gabriel
Martinelli
III
21
Ариас
Джон
10
Гансо
Пауло
45
Лима
II
19
Кауан
Элиас
Витория
4-2-3-1
Флуминенсе
4-2-3-1

История личных встреч

Витория
Флуминенсе

9 матчей

44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 6 побед

17 матчей

23.5%
41.2%
35.3%
4 победы 7 ничьих 6 побед

Первый тайм

17.6%
52.9%
29.5%
3 победы 9 ничьих 5 побед

Второй тайм

29.4%
35.3%
35.3%
5 побед 6 ничьих 6 побед

История матчей

СA
0:1
СA
0:0
СA
1:2
СA
2:2
СA
2:1
СA
2:2
СA
0:0
БСА
3:1
БСА
1:2
БСА
2:3
БСА
1:1
СA
1:2
СA
2:1
СA
4:0
СA
2:2
СA
2:2
СA
2:1

Голы

Всего голов

12
11

Голов в среднем за матч

1.5
1.22

Среднее время на гол

60
73

Всего голов

15
12

Голов в среднем за матч

1.67
1.5

Среднее время на гол

54
60

Всего голов

27
23

Голов в среднем за матч

1.59
1.35

Тотал матчей

2.5
15
Больше 88%
Меньше 12%
2
14
Больше 82%
Меньше 18%
3
13
Больше 76%
Меньше 24%
4
7
Больше 41%
Меньше 59%
10
1
Больше 6%
Меньше 94%
16

Среднее время на гол

56
66

Бомбардиры внутри турнира

Витория
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алеррандро 8 (4) 0.26
Willian VI 5 0.16
Wagner Leonardo 5 (1) 0.16
Nascimento Leite Matheus II 4 0.13
Janderson 2 0.06
Everaldo 2 0.06
Osvaldo 2 (1) 0.06
Эстевес Лукас 1 0.03
Jose Hugo 1 0.03
Мота Жеан 1 0.03
Erick Castillo 1 0.03
Иури Фрейтас 1 0.03
Нерис 1 0.03
Адриано Луис 0 0
Raul Caceres 0 0
Зе Карлос III 0 0
Феррейра Карлос Эдуардо 0 0
Рикардо Риллер 0 0
Patric Calmon 0 0
Флуминенсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ариас Джон 5 0.16
Кауан Элиас 5 0.16
Гансо Пауло 3 0.1
Кано Херман 3 0.1
Лима II 3 0.1
Kevin Serna 1 0.03
Марсело Виера 1 (1) 0.03
Аугусто Ренато 1 0.03
Кено 1 0.03
Мартинелли Габриэл 1 0.03
Самуэл Шавьер 0 0
Андре 0 0
Гуга III 0 0
Маркус Аленсар 0 0
Александр Гомес II 0 0
Gabriel Martinelli III 0 0

Карточки

Витория
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эстевес Лукас 8 0
Janderson 6 0
Андраде Лео 6 0
Caio Vinicius2 6 0
Дуду Эдуардо 4 1
Тиаго Карпини 4 1
Willian VI 5 0
Nascimento Leite Matheus II 5 0
Wagner Leonardo 3 1
Алеррандро 4 0
Lepu 4 0
Luan5 4 0
Нерис 2 1
Lucas Arcanjo 3 0
Camutanga 1 1
Everaldo 2 0
Муриэл Беккер 2 0
Jose Hugo 2 0
Брено Родригес 0 1
Patric Calmon 0 1
Адриано Луис 1 0
Фузато Даниэл 1 0
Raul Caceres 1 0
Osvaldo 1 0
Бруно Увини 1 0
Зе Карлос III 1 0
Иури Фрейтас 1 0
Феррейра Карлос Эдуардо 1 0
Reynaldo2 1 0
Edu Goncalvec2 1 0
Pablo Baianinho 1 0
Lawan 1 0
Флуминенсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гансо Пауло 11 0
Тьяго Сантос 8 0
Диого VII 6 0
Лима II 4 1
Андре 5 0
Самуэл Шавьер 5 0
Ариас Джон 5 0
Mano Menezes 5 0
Мело Фелипе 3 1
Гуга III 3 1
Александр Гомес II 4 0
Gabriel Martinelli III 4 0
Кано Херман 3 0
Марсело Виера 3 0
Кено 3 0
Мартинелли Габриэл 3 0
Диниз Фернандо 1 1
Jan Franc Lucumi 1 1
Силва Тьяго 2 0
Маноэл 2 0
Фабио Лопес 2 0
Маркус Аленсар 2 0
Кауан Элиас 2 0
Берналь Факундо 2 0
Джон Кеннеди 1 0
Карлос Антонио 1 0
Коста Дуглас 1 0
Victor Hugo 1 0
Марлон 1 0
Теранс Давид 1 0
Фуэнтес Габриэль 1 0
Габриэл III 1 0
Нонато Густаво 1 0

Результаты матчей

Витория
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
38% (6)
44% (7)
Флуминенсе
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
53% (8)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

5
5

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

6
3
Витория
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (6)
53% (8)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
Флуминенсе
26.7%
73.3%
4 победы 11 поражений
Первый тайм
19% (3)
56% (9)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
19% (3)
63% (10)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

3
7

Волевые победы

23
5

Упущенные победы

8
14
Витория
61.5%
38.5%
16 побед 10 поражений
Первый тайм
42% (13)
42% (13)
16% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (9)
32% (10)
39% (12)
Флуминенсе
32%
68%
8 побед 17 поражений
Первый тайм
10% (3)
55% (17)
35% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (10)
23% (7)
45% (14)

Сухие победы

5
7

Сухие поражения

8
12

Волевые победы

27
5

Упущенные победы

14
17

Голы по времени матча

Забито

20
9
10 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 5
9 Забивали первыми 6
20 Не забивали 24
2
10%
1
11%
1-15
3
15%
2
22%
16-30
5
25%
1
11%
31-45
2
10%
3
33%
46-60
3
15%
1
11%
61-75
5
25%
1
11%
76-90

Пропущено

19
22
6 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 12
1
5%
0
0%
1-15
1
5%
2
9%
16-30
4
21%
6
27%
31-45
1
5%
3
14%
46-60
5
26%
5
23%
61-75
7
37%
6
27%
76-90

Забито

15
15
4 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 10
20 Не забивали 20
1
7%
2
13%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
2
13%
6
40%
31-45
2
13%
2
13%
46-60
3
20%
2
13%
61-75
6
40%
3
20%
76-90

Пропущено

26
12
12 В 1-м тайме 1
14 Во 2-м тайме 11
10 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 9
3
12%
0
0%
1-15
3
12%
0
0%
16-30
6
23%
1
8%
31-45
7
27%
3
25%
46-60
3
12%
3
25%
61-75
4
15%
5
42%
76-90

Забито

35
24
14 В 1-м тайме 12
21 Во 2-м тайме 12
13 Забивали первыми 16
9 Не забивали 13
3
9%
3
13%
1-15
4
11%
2
8%
16-30
7
20%
7
29%
29%
31-45
4
11%
5
21%
46-60
6
17%
3
13%
61-75
11
31%
4
17%
76-90

Пропущено

45
34
18 В 1-м тайме 9
27 Во 2-м тайме 25
17 Пропускали первыми 14
23 Не пропускали 21
4
9%
0
0%
1-15
4
9%
2
6%
16-30
10
22%
7
21%
31-45
8
18%
6
18%
46-60
8
18%
8
24%
61-75
11
24%
11
32%
76-90

Результаты последних матчей

Витория
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Витория - Ред Булл Брагантино 1:0 Атлетико Минейро - Витория 2:2 Интернасьонал Порту Алегре - Витория 3:1 Витория - Жувентуде 1:0
Атлетико Гойаненсе - Витория 0:2 Витория - Васко да Гама 0:1 Сан-Паулу - Витория 2:1 Витория - Крузейро 2:2 Байя - Витория 2:0 Витория - Куяба 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Витория 0:2 Витория - Фламенго 1:2 Гремио - Витория 2:0 Форталеза Сеара - Витория 3:1 Витория - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Витория - Крисьюма 2:1 Коринтианс - Витория 3:2 Витория - Атлетико Паранаэнсе 0:1 Флуминенсе - Витория 0:1 Ред Булл Брагантино - Витория 2:1
Флуминенсе
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Флуминенсе - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Фламенго - Флуминенсе 0:2 Флуминенсе - Крузейро 1:0 Атлетико Гойаненсе - Флуминенсе 1:0
Атлетико Минейро - Флуминенсе 2:0 Флуминенсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Флуминенсе - Атлетико Минейро 1:0 Жувентуде - Флуминенсе 2:1 Флуминенсе - Сан-Паулу 2:0 Атлетико Минейро - Флуминенсе 0:2 Флуминенсе - Гремио 2:1 Флуминенсе - Коринтианс 0:0 Гремио - Флуминенсе 2:1 Васко да Гама - Флуминенсе 2:0 Флуминенсе - Жувентуде 2:2 Флуминенсе - Байя 1:0 Жувентуде - Флуминенсе 3:2 Ред Булл Брагантино - Флуминенсе 0:1 Флуминенсе - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Куяба - Флуминенсе 0:1

Результаты матчей

Витория
Флуминенсе

Точный счет

0:1
4 раза 25%
1:0
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
2:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
1:0
4 раза 27%
0:1
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 31%
1
5 раз 31%
2
5 раз 31%
4
1 раз 6%
1
7 раз 47%
0
4 раза 27%
2
4 раза 27%

Точный счет

2:1
3 раза 20%
3:1
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
1:0
4 раза 25%
2:1
4 раза 25%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
1:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 53%
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
0
7 раз 44%
1
7 раз 44%
2
2 раза 13%

Точный счет

2:1
6 раз 19%
0:1
5 раз 16%
0:2
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
2:0
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
1:0
8 раз 26%
0:1
5 раз 16%
2:1
5 раз 16%
1:1
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
0:2
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
13 раз 42%
2
9 раз 29%
0
8 раз 26%
4
1 раз 3%
1
14 раз 45%
0
11 раз 35%
2
6 раз 19%

Тоталы голов в матче

Витория
Флуминенсе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
5
0.5
Больше Меньше
11
4
6
10
1.5
4
11
1
15
2.5
1
15
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
9
7
4
11
1.5
2
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
8
0.5
Больше Меньше
20
11
10
21
1.5
6
25
1
30
2.5
1
30
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 0:0 31 18 8 5 48 - 26 62
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 31 18 7 6 53 - 25 61
3.
Форталеза Сеара
 31 16 9 6 41 - 32 57
4.
Фламенго
 30 16 6 8 49 - 36 54
5.
Интернасьонал Порту Алегре
 1:0 30 14 10 6 39 - 26 52
6.
Сан-Паулу
 30 15 5 10 41 - 32 50
7.
Байя
 30 13 7 10 40 - 34 46
8.
Крузейро
 0:2 31 12 8 11 36 - 32 44
9.
Атлетико Минейро
 0:1 30 10 11 9 41 - 43 41
10.
Васко да Гама
 30 11 7 12 33 - 41 40
11.
Гремио
 31 11 5 15 36 - 39 38
12.
Крисьюма
 30 9 9 12 37 - 43 36
13.
Флуминенсе
 31 10 6 15 26 - 32 36
14.
Витория
 31 10 5 16 35 - 45 35
15.
Ред Булл Брагантино
 0:0 31 8 11 12 34 - 39 35
16.
Атлетико Паранаэнсе
 2:0 30 9 7 14 31 - 37 34
17.
Жувентуде
 31 8 10 13 38 - 48 34
18.
Коринтианс
 30 7 11 12 34 - 40 32
19.
Куяба
 30 6 9 15 25 - 40 27
20.
Атлетико Гойаненсе
 31 5 7 19 23 - 50 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Форталеза Сеара
 16 12 4 0 26 - 8 40
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 16 11 2 3 32 - 12 35
3.
Сан-Паулу
 16 11 2 3 26 - 13 35
4.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 0:0 15 10 3 2 25 - 11 33
5.
Фламенго
 16 10 3 3 25 - 17 33
6.
Байя
 15 10 2 3 21 - 9 32
7.
Крузейро
 0:2 15 9 4 2 25 - 11 31
8.
Интернасьонал Порту Алегре
 1:0 14 8 4 2 21 - 12 28
9.
Васко да Гама
 15 8 4 3 22 - 19 28
10.
Жувентуде
 15 7 5 3 24 - 18 26
11.
Ред Булл Брагантино
 0:0 15 7 5 3 20 - 15 26
12.
Коринтианс
 15 6 8 1 27 - 16 26
13.
Гремио
 16 8 1 7 22 - 20 25
14.
Атлетико Минейро
 0:1 16 6 6 4 23 - 21 24
15.
Флуминенсе
 15 6 5 4 15 - 12 23
16.
Витория
 16 7 2 7 19 - 20 23
17.
Крисьюма
 15 5 7 3 19 - 18 22
18.
Атлетико Паранаэнсе
 2:0 14 5 3 6 17 - 16 18
19.
Куяба
 15 3 5 7 13 - 16 14
20.
Атлетико Гойаненсе
 15 3 4 8 12 - 22 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 0:0 16 8 5 3 23 - 15 29
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 15 7 5 3 21 - 13 26
3.
Интернасьонал Порту Алегре
 1:0 16 6 6 4 18 - 14 24
4.
Фламенго
 14 6 3 5 24 - 19 21
5.
Атлетико Минейро
 0:1 14 4 5 5 18 - 22 17
6.
Форталеза Сеара
 15 4 5 6 15 - 24 17
7.
Атлетико Паранаэнсе
 2:0 16 4 4 8 14 - 21 16
8.
Сан-Паулу
 14 4 3 7 15 - 19 15
9.
Крисьюма
 15 4 2 9 18 - 25 14
10.
Байя
 15 3 5 7 19 - 25 14
11.
Гремио
 15 3 4 8 14 - 19 13
12.
Куяба
 15 3 4 8 12 - 24 13
13.
Флуминенсе
 16 4 1 11 11 - 20 13
14.
Крузейро
 0:2 16 3 4 9 11 - 21 13
15.
Витория
 15 3 3 9 16 - 25 12
16.
Васко да Гама
 15 3 3 9 11 - 22 12
17.
Атлетико Гойаненсе
 16 2 3 11 11 - 28 9
18.
Ред Булл Брагантино
 0:0 16 1 6 9 14 - 24 9
19.
Жувентуде
 16 1 5 10 14 - 30 8
20.
Коринтианс
 15 1 3 11 7 - 24 6
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Палмейрас Сан-Паулу Эстеван 11 (7)
Фламенго Педро Гильерме 11 (5)
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 10 (4)
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 9 (4)
Палмейрас Сан-Паулу Лопес Хосе Мануэль 9 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Жувентуде Jadson III 1 13
Сан-Паулу Лусиано Невес 1 11
Витория Janderson 1 11
Форталеза Сеара Бритес Эмануэль 2 9
Жувентуде Marcos Ze 2 9
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 46'
      Эстевес Лукас сделал результативную передачу.
    • 46'
      Г О О О О Л - Нерис бьет в цель!
    • 36'
      Густаво Москито получил желтую карточку от судьи
    • 26'
      Тьяго Сантос получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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