Тур: 31.
2:0
Второй тайм: 47'
0'
1' Красная карточкаRafael VII
23' Желтая карточкаПеральта Фабрисио
1:0
24' ГолPablo I
2:0
46' ГолJulimar
Ход матча
1'
22
Madson
II
26
Erick2
23
Filipinho
11
Nikao
57
Joao
Cruz
20
Julimar
92
Pablo
I
5
Ivaldo
6
Каики
II
17
Рамиро
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Madson IIЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Erick2Полузащитник
-
23 FilipinhoПолузащитник
-
11 NikaoПолузащитник
-
57 Joao CruzПолузащитник
-
20 JulimarПолузащитник
-
92 Pablo IНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
61 Оседе ДерикЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
28 Tomas Cuello
-
45 Lucas Belezi
-
90 Emersonn
-
Главный тренер: Лучо Гонсалес
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
5 IvaldoЗащитник
-
6 Каики IIЗащитник
-
17 РамироПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
43 Марсело ЖоаоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Уолас СоузаПолузащитник
- Полузащитник
-
77 JapaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Динис Фернандо
История личных встреч
Атлетико Паранаэнсе
Крузейро
14 матчей
64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
57.1%
35.7%
7.2%
8 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
64.3%
28.6%
7.1%
9 побед 4 ничьи 0 побед
17 матчей
29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 12 побед
Первый тайм
52.9%
47.1%
0 побед 9 ничьих 9 побед
Второй тайм
35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 12 побед
31 матч
29%
32.3%
38.7%
9 побед 10 ничьих 12 побед
Первый тайм
25.8%
45.2%
29%
8 побед 14 ничьих 9 побед
Второй тайм
29%
32.3%
38.7%
9 побед 10 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
18
15
Голов в среднем за матч
1.29
0.88
Среднее время на гол
70
102
Всего голов
18
18
Голов в среднем за матч
1.06
1.29
Среднее время на гол
85
70
Всего голов
36
33
Голов в среднем за матч
1.16
1.06
Тотал матчей
2.5
29
Больше 94%
Меньше 6%
2
23
Больше 74%
Меньше 26%
8
10
Больше 32%
Меньше 68%
21
4
Больше 13%
Меньше 87%
27
2
Больше 6%
Меньше 94%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
Среднее время на гол
77
84
Бомбардиры внутри турнира
Атлетико Паранаэнсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Каноббио Агустин
|4
|0.13
|Gonzalo Mastriani
|4
|0.13
|Nikao
|3
|0.1
|Pablo I
|3
|0.1
|Julimar
|3
|0.1
|Ди Йорио Лукас
|3
|0.1
|Фернандиньо XII
|2 (1)
|0.07
|Erick2
|2
|0.07
|Tomas Cuello
|1
|0.03
|Leonardo Godoy
|1
|0.03
|Joao Cruz
|1
|0.03
|Gabriel Paulista VIII
|1
|0.03
|Christian Cardoso
|1
|0.03
|Lucas Esquivel
|0
|0
|Bruno Zapelli
|0
|0
|Фернандо Менегаццо
|0
|0
|Madson II
|0
|0
|Роша Кайке
|0
|0
Крузейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Перейра Матеус
|6
|0.19
|Виллиам Фуртадо
|5 (3)
|0.16
|Верон Габриэл
|5
|0.16
|Rafael VII
|3
|0.1
|Juan Dinenno
|3 (1)
|0.1
|Барреаль Альваро
|2
|0.06
|Артур Гомес VIII
|2
|0.06
|Энрике Матеус
|2
|0.06
|Витиньо Виктор
|1
|0.03
|Жорже Кайо
|1
|0.03
|Рамиро
|1
|0.03
|Витал Матеус
|1
|0.03
|Lucas Silva IV
|1
|0.03
|Ivaldo
|1
|0.03
|Papagaio
|1
|0.03
|Диас Лаутаро
|1
|0.03
|Ромеро Лукас Даниэль
|0
|0
|Марсело Жоао
|0
|0
|Роберт Винисиус
|0
|0
Карточки
Атлетико Паранаэнсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гамарра Матео
|7
|0
|Christian Cardoso
|6
|0
|Фернандиньо XII
|6
|0
|Каноббио Агустин
|4
|1
|Lucas Esquivel
|4
|1
|Thiago Heleno
|5
|0
|Pablo I
|5
|0
|Роша Кайке
|4
|0
|Фернандо Менегаццо
|3
|0
|Leonardo Godoy
|3
|0
|Madson II
|3
|0
|Gabriel Paulista VIII
|3
|0
|Julimar
|3
|0
|Bruno Zapelli
|3
|0
|Кука
|1
|1
|Понтес Микаэл
|1
|1
|Зе Витор
|2
|0
|Сантана Алекс
|2
|0
|Tomas Cuello
|2
|0
|Joao Cruz
|2
|0
|Filipinho
|2
|0
|Leonardo Linck
|0
|1
|Лучо Гонсалес
|1
|0
|Жука Роберто
|1
|0
|Nikao
|1
|0
|Ди Йорио Лукас
|1
|0
|Erick2
|1
|0
|Бенто Крепски
|1
|0
|Lucas Belezi
|1
|0
|Martin Varini
|1
|0
Крузейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Марсело Жоао
|7
|1
|Перейра Матеус
|8
|0
|Ivaldo
|7
|0
|Ромеро Лукас Даниэль
|5
|1
|Виллиам Фуртадо
|6
|0
|Барреаль Альваро
|5
|0
|Хавьер Марлон
|1
|2
|Энрике Матеус
|4
|0
|Rafael VII
|2
|1
|Lucas Silva IV
|3
|0
|Machado
|2
|0
|Уолас Соуза
|2
|0
|Рамиро
|2
|0
|Витиньо Виктор
|2
|0
|Кассио Рамос
|2
|0
|Papagaio
|2
|0
|Жорже Кайо
|2
|0
|Верон Габриэл
|2
|0
|Каики II
|2
|0
|Перальта Фабрисио
|2
|0
|Lucas Villalba
|1
|0
|Juan Dinenno
|1
|0
|Japa
|1
|0
|Артур Гомес VIII
|1
|0
|Anderson Oliveira4
|1
|0
|Диас Лаутаро
|1
|0
|Роберт Винисиус
|1
|0
|Viana Arthur
|1
|0
|Fernando Seabra
|1
|0
Результаты матчей
Атлетико Паранаэнсе
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Крузейро
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
40% (6)
53% (8)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
6
5
Атлетико Паранаэнсе
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
Крузейро
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
13% (2)
53% (8)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
15
3
Упущенные победы
10
25
Атлетико Паранаэнсе
54.5%
45.5%
12 побед 10 поражений
Первый тайм
28% (8)
48% (14)
24% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (9)
41% (12)
28% (8)
Крузейро
22.7%
77.3%
5 побед 17 поражений
Первый тайм
13% (4)
47% (14)
40% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (5)
33% (10)
50% (15)
Сухие победы
9
4
Сухие поражения
5
10
Волевые победы
16
3
Упущенные победы
16
30
Голы по времени матча
Забито
15
11
9 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 4
19 Не забивали 23
0
0%
3
27%
1-15
4
27%
1
9%
16-30
5
33%
2
18%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
3
20%
5
45%
76-90
Пропущено
16
19
10 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 10
5
31%
1
5%
1-15
4
25%
5
26%
16-30
1
6%
4
21%
31-45
1
6%
3
16%
46-60
2
13%
2
11%
61-75
3
19%
4
21%
76-90
Забито
13
26
6 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 9
20 Не забивали 18
1
8%
5
19%
1-15
2
15%
2
8%
16-30
3
23%
4
15%
31-45
3
23%
6
23%
46-60
1
8%
4
15%
61-75
3
23%
5
19%
76-90
Пропущено
22
10
8 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 5
10 Пропускали первыми 4
14 Не пропускали 8
5
23%
2
20%
1-15
2
9%
0
0%
16-30
1
5%
3
30%
31-45
4
18%
1
10%
46-60
2
9%
1
10%
61-75
8
36%
3
30%
76-90
Забито
28
37
15 В 1-м тайме 17
13 Во 2-м тайме 20
10 Забивали первыми 13
10 Не забивали 11
1
4%
8
22%
1-15
6
21%
3
8%
16-30
8
29%
6
16%
31-45
4
14%
6
16%
46-60
3
11%
4
11%
61-75
6
21%
10
27%
76-90
Пропущено
38
29
18 В 1-м тайме 15
20 Во 2-м тайме 14
18 Пропускали первыми 13
24 Не пропускали 18
10
26%
3
10%
1-15
6
16%
5
17%
16-30
2
5%
7
24%
31-45
5
13%
4
14%
46-60
4
11%
3
10%
61-75
11
29%
7
24%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетико Паранаэнсе
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Флуминенсе - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Коринтианс - Атлетико Паранаэнсе 5:2 Атлетико Паранаэнсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 1:0
Расинг Авельянеда - Атлетико Паранаэнсе 4:1 Крисьюма - Атлетико Паранаэнсе 0:0 Атлетико Паранаэнсе - Расинг Авельянеда 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Форталеза Сеара 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Васко да Гама 2:1 Атлетико Паранаэнсе - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Васко да Гама - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Васко да Гама - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Бельграно - Атлетико Паранаэнсе 0:2 Атлетико Паранаэнсе - Жувентуде 1:2 Атлетико Паранаэнсе - Бельграно 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Паранаэнсе 2:2 Ред Булл Брагантино - Атлетико Паранаэнсе 2:3 Атлетико Паранаэнсе - Гремио 0:2 Атлетико Паранаэнсе - Ред Булл Брагантино 2:0 Куяба - Атлетико Паранаэнсе 1:2
Крузейро
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Крузейро - Ланус 1:1 Крузейро - Байя 1:1 Флуминенсе - Крузейро 1:0 Крузейро - Васко да Гама 1:1
Крузейро - Либертад 1:1 Куяба - Крузейро 0:0 Либертад - Крузейро 0:2 Крузейро - Сан-Паулу 0:1 Крузейро - Атлетико Гойаненсе 3:1 Крузейро - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Крузейро 1:0 Крузейро - Бока Хуниорс 2:1 Витория - Крузейро 2:2 Бока Хуниорс - Крузейро 1:0 Крузейро - Атлетико Минейро 0:0 Крузейро - Форталеза Сеара 1:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Крузейро 0:3 Крузейро - Жувентуде 2:0 Палмейрас Сан-Паулу - Крузейро 2:0 Крузейро - Ред Булл Брагантино 2:1
Результаты матчей
Атлетико Паранаэнсе
Крузейро
Точный счет
1:1
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
2:0
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
8 раз 62%
0
3 раза 23%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
2
5 раз 33%
3
4 раза 27%
0
3 раза 20%
1
3 раза 20%
Точный счет
1:0
4 раза 25%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
1:0
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
7 раз 44%
2
5 раз 31%
1
4 раза 25%
0
8 раз 53%
1
4 раза 27%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
Точный счет
1:0
6 раз 21%
1:1
5 раз 17%
1:2
4 раза 14%
0:2
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
2:0
5 раз 17%
0:0
4 раза 13%
1:0
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
12 раз 41%
0
10 раз 34%
2
5 раз 17%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
0
11 раз 37%
1
7 раз 23%
2
7 раз 23%
3
5 раз 17%
Тоталы голов в матче
Атлетико Паранаэнсе
Крузейро
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
123
211
96
211
411
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
97
Больше Меньше
78
511
312
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1910
Больше Меньше
1911
722
1218
227
525
128
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|31
|18
|8
|5
|48 - 26
|62
|2.
|31
|18
|7
|6
|53 - 25
|61
|3.
|31
|16
|9
|6
|41 - 32
|57
|4.
|30
|16
|6
|8
|49 - 36
|54
|5.
|1:0
|30
|14
|10
|6
|39 - 26
|52
|6.
|30
|15
|5
|10
|41 - 32
|50
|7.
|30
|13
|7
|10
|40 - 34
|46
|8.
|0:2
|31
|12
|8
|11
|36 - 32
|44
|9.
|0:1
|30
|10
|11
|9
|41 - 43
|41
|10.
|30
|11
|7
|12
|33 - 41
|40
|11.
|31
|11
|5
|15
|36 - 39
|38
|12.
|30
|9
|9
|12
|37 - 43
|36
|13.
|31
|10
|6
|15
|26 - 32
|36
|14.
|31
|10
|5
|16
|35 - 45
|35
|15.
|0:0
|31
|8
|11
|12
|34 - 39
|35
|16.
|2:0
|30
|9
|7
|14
|31 - 37
|34
|17.
|31
|8
|10
|13
|38 - 48
|34
|18.
|30
|7
|11
|12
|34 - 40
|32
|19.
|30
|6
|9
|15
|25 - 40
|27
|20.
|31
|5
|7
|19
|23 - 50
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|12
|4
|0
|26 - 8
|40
|2.
|16
|11
|2
|3
|32 - 12
|35
|3.
|16
|11
|2
|3
|26 - 13
|35
|4.
|0:0
|15
|10
|3
|2
|25 - 11
|33
|5.
|16
|10
|3
|3
|25 - 17
|33
|6.
|15
|10
|2
|3
|21 - 9
|32
|7.
|0:2
|15
|9
|4
|2
|25 - 11
|31
|8.
|1:0
|14
|8
|4
|2
|21 - 12
|28
|9.
|15
|8
|4
|3
|22 - 19
|28
|10.
|15
|7
|5
|3
|24 - 18
|26
|11.
|0:0
|15
|7
|5
|3
|20 - 15
|26
|12.
|15
|6
|8
|1
|27 - 16
|26
|13.
|16
|8
|1
|7
|22 - 20
|25
|14.
|0:1
|16
|6
|6
|4
|23 - 21
|24
|15.
|15
|6
|5
|4
|15 - 12
|23
|16.
|16
|7
|2
|7
|19 - 20
|23
|17.
|15
|5
|7
|3
|19 - 18
|22
|18.
|2:0
|14
|5
|3
|6
|17 - 16
|18
|19.
|15
|3
|5
|7
|13 - 16
|14
|20.
|15
|3
|4
|8
|12 - 22
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|16
|8
|5
|3
|23 - 15
|29
|2.
|15
|7
|5
|3
|21 - 13
|26
|3.
|1:0
|16
|6
|6
|4
|18 - 14
|24
|4.
|14
|6
|3
|5
|24 - 19
|21
|5.
|0:1
|14
|4
|5
|5
|18 - 22
|17
|6.
|15
|4
|5
|6
|15 - 24
|17
|7.
|2:0
|16
|4
|4
|8
|14 - 21
|16
|8.
|14
|4
|3
|7
|15 - 19
|15
|9.
|15
|4
|2
|9
|18 - 25
|14
|10.
|15
|3
|5
|7
|19 - 25
|14
|11.
|15
|3
|4
|8
|14 - 19
|13
|12.
|15
|3
|4
|8
|12 - 24
|13
|13.
|16
|4
|1
|11
|11 - 20
|13
|14.
|0:2
|16
|3
|4
|9
|11 - 21
|13
|15.
|15
|3
|3
|9
|16 - 25
|12
|16.
|15
|3
|3
|9
|11 - 22
|12
|17.
|16
|2
|3
|11
|11 - 28
|9
|18.
|0:0
|16
|1
|6
|9
|14 - 24
|9
|19.
|16
|1
|5
|10
|14 - 30
|8
|20.
|15
|1
|3
|11
|7 - 24
|6
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Палмейрас Сан-Паулу
|Эстеван
|11 (7)
|Фламенго
|Педро Гильерме
|11 (5)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|10 (4)
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|9 (4)
|Палмейрас Сан-Паулу
|Лопес Хосе Мануэль
|9 (2)
|Жувентуде
|Jadson III
|1 13
|Сан-Паулу
|Лусиано Невес
|1 11
|Витория
|Janderson
|1 11
|Форталеза Сеара
|Бритес Эмануэль
|2 9
|Жувентуде
|Marcos Ze
|2 9