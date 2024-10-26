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  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 31.
Атлетико Паранаэнсе
2:0
Второй тайм: 47'
Крузейро
0'
1' Красная карточка
Rafael VII
23' Желтая карточка
Перальта Фабрисио
1:0
24' Гол
Pablo I
2:0
46' Гол
Julimar

Ход матча

1'
 
Rafael VII
21'
Tomas Cuello
Madson II
 
23'
 
Перальта Фабрисио
24'
Pablo I
(Julimar)
1:0
46'
Julimar
(Pablo I)
2:0
46'
 
Верон Габриэл
Весли Давид
Лучшие коэффициенты
Атлетико Паранаэнсе
Ничья
Крузейро
2.09
4.05
4.05
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Все Коэффициенты
41
Понтес
Микаэл
22
Madson
II
4
Роша
Кайке
44
Thiago
Heleno
37
Lucas
Esquivel
26
Erick2
23
Filipinho
11
Nikao
57
Joao
Cruz
20
Julimar
92
Pablo
I
98
Anderson
Oliveira4
2
Весли
Давид
34
Jonathan
Jesus
5
Ivaldo
6
Каики
II
17
Рамиро
29
Ромеро
Лукас
Даниэль
16
Lucas
Silva
IV
33
Перальта
Фабрисио
7
Витал
Матеус
8
Rafael
VII
Атлетико Паранаэнсе
4-2-3-1
Крузейро
4-5-1

История личных встреч

Атлетико Паранаэнсе
Крузейро

14 матчей

64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

57.1%
35.7%
7.2%
8 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

64.3%
28.6%
7.1%
9 побед 4 ничьи 0 побед

17 матчей

29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 12 побед

Первый тайм

52.9%
47.1%
0 побед 9 ничьих 9 побед

Второй тайм

35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 12 побед

31 матч

29%
32.3%
38.7%
9 побед 10 ничьих 12 побед

Первый тайм

25.8%
45.2%
29%
8 побед 14 ничьих 9 побед

Второй тайм

29%
32.3%
38.7%
9 побед 10 ничьих 12 побед

История матчей

СA
2:0
СA
1:1
СA
3:3
СA
0:0
СA
0:2
СA
2:0
СA
2:1
К
1:1
К
1:2
СA
1:0
СA
0:2
СA
1:0
СA
0:3
КСМР
2:1
СA
2:2
СA
2:0
БСА
2:0
БСА
2:3
БСА
1:0
БСА
2:2
КБ
1:2
КБ
1:0
СA
1:1
СA
2:1
СA
0:0
СA
0:2
СA
1:1
СA
0:2
СA
1:0
СA
1:0
СA
1:1

Голы

Всего голов

18
15

Голов в среднем за матч

1.29
0.88

Среднее время на гол

70
102

Всего голов

18
18

Голов в среднем за матч

1.06
1.29

Среднее время на гол

85
70

Всего голов

36
33

Голов в среднем за матч

1.16
1.06

Тотал матчей

2.5
29
Больше 94%
Меньше 6%
2
23
Больше 74%
Меньше 26%
8
10
Больше 32%
Меньше 68%
21
4
Больше 13%
Меньше 87%
27
2
Больше 6%
Меньше 94%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
30

Среднее время на гол

77
84

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико Паранаэнсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Каноббио Агустин 4 0.13
Gonzalo Mastriani 4 0.13
Nikao 3 0.1
Pablo I 3 0.1
Julimar 3 0.1
Ди Йорио Лукас 3 0.1
Фернандиньо XII 2 (1) 0.07
Erick2 2 0.07
Tomas Cuello 1 0.03
Leonardo Godoy 1 0.03
Joao Cruz 1 0.03
Gabriel Paulista VIII 1 0.03
Christian Cardoso 1 0.03
Lucas Esquivel 0 0
Bruno Zapelli 0 0
Фернандо Менегаццо 0 0
Madson II 0 0
Роша Кайке 0 0
Крузейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Перейра Матеус 6 0.19
Виллиам Фуртадо 5 (3) 0.16
Верон Габриэл 5 0.16
Rafael VII 3 0.1
Juan Dinenno 3 (1) 0.1
Барреаль Альваро 2 0.06
Артур Гомес VIII 2 0.06
Энрике Матеус 2 0.06
Витиньо Виктор 1 0.03
Жорже Кайо 1 0.03
Рамиро 1 0.03
Витал Матеус 1 0.03
Lucas Silva IV 1 0.03
Ivaldo 1 0.03
Papagaio 1 0.03
Диас Лаутаро 1 0.03
Ромеро Лукас Даниэль 0 0
Марсело Жоао 0 0
Роберт Винисиус 0 0

Карточки

Атлетико Паранаэнсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гамарра Матео 7 0
Christian Cardoso 6 0
Фернандиньо XII 6 0
Каноббио Агустин 4 1
Lucas Esquivel 4 1
Thiago Heleno 5 0
Pablo I 5 0
Роша Кайке 4 0
Фернандо Менегаццо 3 0
Leonardo Godoy 3 0
Madson II 3 0
Gabriel Paulista VIII 3 0
Julimar 3 0
Bruno Zapelli 3 0
Кука 1 1
Понтес Микаэл 1 1
Зе Витор 2 0
Сантана Алекс 2 0
Tomas Cuello 2 0
Joao Cruz 2 0
Filipinho 2 0
Leonardo Linck 0 1
Лучо Гонсалес 1 0
Жука Роберто 1 0
Nikao 1 0
Ди Йорио Лукас 1 0
Erick2 1 0
Бенто Крепски 1 0
Lucas Belezi 1 0
Martin Varini 1 0
Крузейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Марсело Жоао 7 1
Перейра Матеус 8 0
Ivaldo 7 0
Ромеро Лукас Даниэль 5 1
Виллиам Фуртадо 6 0
Барреаль Альваро 5 0
Хавьер Марлон 1 2
Энрике Матеус 4 0
Rafael VII 2 1
Lucas Silva IV 3 0
Machado 2 0
Уолас Соуза 2 0
Рамиро 2 0
Витиньо Виктор 2 0
Кассио Рамос 2 0
Papagaio 2 0
Жорже Кайо 2 0
Верон Габриэл 2 0
Каики II 2 0
Перальта Фабрисио 2 0
Lucas Villalba 1 0
Juan Dinenno 1 0
Japa 1 0
Артур Гомес VIII 1 0
Anderson Oliveira4 1 0
Диас Лаутаро 1 0
Роберт Винисиус 1 0
Viana Arthur 1 0
Fernando Seabra 1 0

Результаты матчей

Атлетико Паранаэнсе
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Крузейро
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
40% (6)
53% (8)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

6
5
Атлетико Паранаэнсе
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
Крузейро
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
13% (2)
53% (8)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

15
3

Упущенные победы

10
25
Атлетико Паранаэнсе
54.5%
45.5%
12 побед 10 поражений
Первый тайм
28% (8)
48% (14)
24% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (9)
41% (12)
28% (8)
Крузейро
22.7%
77.3%
5 побед 17 поражений
Первый тайм
13% (4)
47% (14)
40% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (5)
33% (10)
50% (15)

Сухие победы

9
4

Сухие поражения

5
10

Волевые победы

16
3

Упущенные победы

16
30

Голы по времени матча

Забито

15
11
9 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 4
19 Не забивали 23
0
0%
3
27%
1-15
4
27%
1
9%
16-30
5
33%
2
18%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
3
20%
5
45%
76-90

Пропущено

16
19
10 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 10
5
31%
1
5%
1-15
4
25%
5
26%
16-30
1
6%
4
21%
31-45
1
6%
3
16%
46-60
2
13%
2
11%
61-75
3
19%
4
21%
76-90

Забито

13
26
6 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 9
20 Не забивали 18
1
8%
5
19%
1-15
2
15%
2
8%
16-30
3
23%
4
15%
31-45
3
23%
6
23%
46-60
1
8%
4
15%
61-75
3
23%
5
19%
76-90

Пропущено

22
10
8 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 5
10 Пропускали первыми 4
14 Не пропускали 8
5
23%
2
20%
1-15
2
9%
0
0%
16-30
1
5%
3
30%
31-45
4
18%
1
10%
46-60
2
9%
1
10%
61-75
8
36%
3
30%
76-90

Забито

28
37
15 В 1-м тайме 17
13 Во 2-м тайме 20
10 Забивали первыми 13
10 Не забивали 11
1
4%
8
22%
1-15
6
21%
3
8%
16-30
8
29%
6
16%
31-45
4
14%
6
16%
46-60
3
11%
4
11%
61-75
6
21%
10
27%
76-90

Пропущено

38
29
18 В 1-м тайме 15
20 Во 2-м тайме 14
18 Пропускали первыми 13
24 Не пропускали 18
10
26%
3
10%
1-15
6
16%
5
17%
16-30
2
5%
7
24%
31-45
5
13%
4
14%
46-60
4
11%
3
10%
61-75
11
29%
7
24%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетико Паранаэнсе
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Флуминенсе - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Коринтианс - Атлетико Паранаэнсе 5:2 Атлетико Паранаэнсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 1:0
Расинг Авельянеда - Атлетико Паранаэнсе 4:1 Крисьюма - Атлетико Паранаэнсе 0:0 Атлетико Паранаэнсе - Расинг Авельянеда 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Форталеза Сеара 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Васко да Гама 2:1 Атлетико Паранаэнсе - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Васко да Гама - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Васко да Гама - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Бельграно - Атлетико Паранаэнсе 0:2 Атлетико Паранаэнсе - Жувентуде 1:2 Атлетико Паранаэнсе - Бельграно 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Паранаэнсе 2:2 Ред Булл Брагантино - Атлетико Паранаэнсе 2:3 Атлетико Паранаэнсе - Гремио 0:2 Атлетико Паранаэнсе - Ред Булл Брагантино 2:0 Куяба - Атлетико Паранаэнсе 1:2
Крузейро
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Крузейро - Ланус 1:1 Крузейро - Байя 1:1 Флуминенсе - Крузейро 1:0 Крузейро - Васко да Гама 1:1
Крузейро - Либертад 1:1 Куяба - Крузейро 0:0 Либертад - Крузейро 0:2 Крузейро - Сан-Паулу 0:1 Крузейро - Атлетико Гойаненсе 3:1 Крузейро - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Крузейро 1:0 Крузейро - Бока Хуниорс 2:1 Витория - Крузейро 2:2 Бока Хуниорс - Крузейро 1:0 Крузейро - Атлетико Минейро 0:0 Крузейро - Форталеза Сеара 1:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Крузейро 0:3 Крузейро - Жувентуде 2:0 Палмейрас Сан-Паулу - Крузейро 2:0 Крузейро - Ред Булл Брагантино 2:1

Результаты матчей

Атлетико Паранаэнсе
Крузейро

Точный счет

1:1
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
2:0
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
8 раз 62%
0
3 раза 23%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
2
5 раз 33%
3
4 раза 27%
0
3 раза 20%
1
3 раза 20%

Точный счет

1:0
4 раза 25%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
1:0
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 44%
2
5 раз 31%
1
4 раза 25%
0
8 раз 53%
1
4 раза 27%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%

Точный счет

1:0
6 раз 21%
1:1
5 раз 17%
1:2
4 раза 14%
0:2
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
2:0
5 раз 17%
0:0
4 раза 13%
1:0
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
12 раз 41%
0
10 раз 34%
2
5 раз 17%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
0
11 раз 37%
1
7 раз 23%
2
7 раз 23%
3
5 раз 17%

Тоталы голов в матче

Атлетико Паранаэнсе
Крузейро

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
12
3
2
11
1.5
9
6
2
11
2.5
4
11
1
12
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
7
0.5
Больше Меньше
7
8
5
11
1.5
3
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
10
0.5
Больше Меньше
19
11
7
22
1.5
12
18
2
27
2.5
5
25
1
28
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 0:0 31 18 8 5 48 - 26 62
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 31 18 7 6 53 - 25 61
3.
Форталеза Сеара
 31 16 9 6 41 - 32 57
4.
Фламенго
 30 16 6 8 49 - 36 54
5.
Интернасьонал Порту Алегре
 1:0 30 14 10 6 39 - 26 52
6.
Сан-Паулу
 30 15 5 10 41 - 32 50
7.
Байя
 30 13 7 10 40 - 34 46
8.
Крузейро
 0:2 31 12 8 11 36 - 32 44
9.
Атлетико Минейро
 0:1 30 10 11 9 41 - 43 41
10.
Васко да Гама
 30 11 7 12 33 - 41 40
11.
Гремио
 31 11 5 15 36 - 39 38
12.
Крисьюма
 30 9 9 12 37 - 43 36
13.
Флуминенсе
 31 10 6 15 26 - 32 36
14.
Витория
 31 10 5 16 35 - 45 35
15.
Ред Булл Брагантино
 0:0 31 8 11 12 34 - 39 35
16.
Атлетико Паранаэнсе
 2:0 30 9 7 14 31 - 37 34
17.
Жувентуде
 31 8 10 13 38 - 48 34
18.
Коринтианс
 30 7 11 12 34 - 40 32
19.
Куяба
 30 6 9 15 25 - 40 27
20.
Атлетико Гойаненсе
 31 5 7 19 23 - 50 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Форталеза Сеара
 16 12 4 0 26 - 8 40
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 16 11 2 3 32 - 12 35
3.
Сан-Паулу
 16 11 2 3 26 - 13 35
4.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 0:0 15 10 3 2 25 - 11 33
5.
Фламенго
 16 10 3 3 25 - 17 33
6.
Байя
 15 10 2 3 21 - 9 32
7.
Крузейро
 0:2 15 9 4 2 25 - 11 31
8.
Интернасьонал Порту Алегре
 1:0 14 8 4 2 21 - 12 28
9.
Васко да Гама
 15 8 4 3 22 - 19 28
10.
Жувентуде
 15 7 5 3 24 - 18 26
11.
Ред Булл Брагантино
 0:0 15 7 5 3 20 - 15 26
12.
Коринтианс
 15 6 8 1 27 - 16 26
13.
Гремио
 16 8 1 7 22 - 20 25
14.
Атлетико Минейро
 0:1 16 6 6 4 23 - 21 24
15.
Флуминенсе
 15 6 5 4 15 - 12 23
16.
Витория
 16 7 2 7 19 - 20 23
17.
Крисьюма
 15 5 7 3 19 - 18 22
18.
Атлетико Паранаэнсе
 2:0 14 5 3 6 17 - 16 18
19.
Куяба
 15 3 5 7 13 - 16 14
20.
Атлетико Гойаненсе
 15 3 4 8 12 - 22 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 0:0 16 8 5 3 23 - 15 29
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 15 7 5 3 21 - 13 26
3.
Интернасьонал Порту Алегре
 1:0 16 6 6 4 18 - 14 24
4.
Фламенго
 14 6 3 5 24 - 19 21
5.
Атлетико Минейро
 0:1 14 4 5 5 18 - 22 17
6.
Форталеза Сеара
 15 4 5 6 15 - 24 17
7.
Атлетико Паранаэнсе
 2:0 16 4 4 8 14 - 21 16
8.
Сан-Паулу
 14 4 3 7 15 - 19 15
9.
Крисьюма
 15 4 2 9 18 - 25 14
10.
Байя
 15 3 5 7 19 - 25 14
11.
Гремио
 15 3 4 8 14 - 19 13
12.
Куяба
 15 3 4 8 12 - 24 13
13.
Флуминенсе
 16 4 1 11 11 - 20 13
14.
Крузейро
 0:2 16 3 4 9 11 - 21 13
15.
Витория
 15 3 3 9 16 - 25 12
16.
Васко да Гама
 15 3 3 9 11 - 22 12
17.
Атлетико Гойаненсе
 16 2 3 11 11 - 28 9
18.
Ред Булл Брагантино
 0:0 16 1 6 9 14 - 24 9
19.
Жувентуде
 16 1 5 10 14 - 30 8
20.
Коринтианс
 15 1 3 11 7 - 24 6
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Палмейрас Сан-Паулу Эстеван 11 (7)
Фламенго Педро Гильерме 11 (5)
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 10 (4)
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 9 (4)
Палмейрас Сан-Паулу Лопес Хосе Мануэль 9 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Жувентуде Jadson III 1 13
Сан-Паулу Лусиано Невес 1 11
Витория Janderson 1 11
Форталеза Сеара Бритес Эмануэль 2 9
Жувентуде Marcos Ze 2 9
Весь список
  • Второй тайм
  • 46'
    Весли Давид уходит с поля. Верон Габриэл выходит вместо него
  • 46'
    Пабло сделал результативную передачу.
  • 46'
    Г О О О О Л - Хулимар бьет в цель!
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 24'
    Хулимар сделал результативную передачу.
  • 24'
    Г О О О О Л - Пабло бьет в цель!
Лучшие коэффициенты
Атлетико Паранаэнсе
Ничья
Крузейро
2.09
4.05
4.05
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Атлетико Паранаэнсе
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