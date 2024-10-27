Тур: 10. Стадион: МДСС-Арена.
0:2
Второй тайм: 72'
0'
4' Желтая карточкаНайт Джош
0:1
13' ГолФогльзаммер Андреас
20' Желтая карточкаМуроя Сэй
21' Желтая карточкаЭль-Ханкури Мохамед
0:2
23' ГолФогльзаммер Андреас
34' Желтая карточкаЭбер Даниэль
Ход матча
4'
13'
20'
23'
34'
Статистика матча
-
12 Удары по воротам 5
-
4 Удары в створ 4
-
7 Угловые 2
-
1 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 10
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
63 Владение мячом, % 37
Прогноз на матч от Liveresult
24
Югоне
Жан
15
Эбер
Даниэль
25
Гнака
Силас
29
Livan
Burcu
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Югоне ЖанЗащитник
- Защитник
-
15 Эбер ДаниэльЗащитник
- Полузащитник
-
25 Гнака СиласПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
29 Livan BurcuНападающий
- Запасные игроки
-
30 Крут НоаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
37 Ито ТацуяНападающий
-
23 Атик БаришНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Титц Кристиан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Муроя СэйЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Вейнкоф ЛеоВратарь
-
37 Эзех БруклинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Гиндорф ЛарсНападающий
- Нападающий
-
11 Ли Хен-Чжу
-
-
Главный тренер: Ляйтль Штефан
История личных встреч
Магдебург
Ганновер 96
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
4 матча
25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
0
3
Голов в среднем за матч
0
1.5
Среднее время на гол
0
60
Всего голов
3
7
Голов в среднем за матч
1.5
3.5
Среднее время на гол
60
25
Всего голов
3
10
Голов в среднем за матч
0.75
2.5
Тотал матчей
3.5
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
120
36
Бомбардиры внутри турнира
Магдебург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Карс Мартейн
|5 (1)
|0.5
|Амаечи Ксавьер
|2
|0.2
|Livan Burcu
|2
|0.2
|Хёршер Филипп
|2
|0.2
|Эль-Ханкури Мохамед
|1
|0.1
|Матисен Маркус
|1
|0.1
|Нолленбергер Александер
|1
|0.1
|Югоне Жан
|1
|0.1
|Кремпицки Коннор
|1
|0.1
|Гнака Силас
|1
|0.1
|Михель Фалько
|1
|0.1
|Мусонда Лубамба
|0
|0
|Ито Тацуя
|0
|0
Ганновер 96
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фогльзаммер Андреас
|2
|0.2
|Monju Momuluh
|2
|0.2
|Кунце Фабиан
|1
|0.1
|Nicolo Tresoldi
|1
|0.1
|Нганкам Жессик
|1 (1)
|0.1
|Кристиансен Макс
|1
|0.1
|Дем Янник
|1
|0.1
|Ли Хен-Чжу
|1
|0.1
|Хальстенберг Марсель
|1 (1)
|0.1
|Нильсен Ховард
|0
|0
|Enzo Leopold
|0
|0
|Вдовик Бартломей
|0
|0
Карточки
Магдебург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Матисен Маркус
|4
|1
|Гнака Силас
|3
|0
|Ито Тацуя
|3
|0
|Эбер Даниэль
|3
|0
|Югоне Жан
|3
|0
|Кремпицки Коннор
|2
|0
|Эль-Ханкури Мохамед
|2
|0
|Мусонда Лубамба
|1
|0
|Карс Мартейн
|1
|0
|Нолленбергер Александер
|1
|0
|Марушич Алекса
|1
|0
|Хоти Анди
|1
|0
|Livan Burcu
|1
|0
|Кристиан Титц
|1
|0
Ганновер 96
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Муроя Сэй
|4
|0
|Найт Джош
|3
|0
|Кристиансен Макс
|3
|0
|Нойман Фил
|3
|0
|Нганкам Жессик
|3
|0
|Кунце Фабиан
|2
|0
|Стефан Леитл
|1
|0
|Цилер Рон-Роберт
|1
|0
|Нильсен Ховард
|1
|0
|Фогльзаммер Андреас
|1
|0
|Дем Янник
|1
|0
|Рохельт Янник
|1
|0
|Вдовик Бартломей
|1
|0
|Enzo Leopold
|1
|0
|Ли Хен-Чжу
|1
|0
Результаты матчей
Магдебург
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Ганновер 96
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
6
0
Магдебург
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (5)
Ганновер 96
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
11
9
Магдебург
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
11% (1)
78% (7)
Ганновер 96
100%
0 побед 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
56% (5)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (3)
67% (6)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
17
9
Голы по времени матча
Забито
6
0
5 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
6 Не забивали 9
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
6
6
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
17%
1
17%
1-15
2
33%
2
33%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
2
33%
76-90
Забито
12
9
3 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 5
4 Не забивали 4
1
8%
3
33%
1-15
2
17%
1
11%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
25%
1
11%
46-60
3
25%
1
11%
61-75
3
25%
3
33%
76-90
Пропущено
6
1
4 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 1
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
1
100%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
18
9
8 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 5
1 Не забивали 4
3
17%
3
33%
1-15
3
17%
1
11%
16-30
2
11%
0
0%
31-45
3
17%
1
11%
46-60
3
17%
1
11%
61-75
4
22%
3
33%
76-90
Пропущено
12
7
8 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 4
3
25%
1
14%
1-15
2
17%
2
29%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
1
8%
2
29%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
1
8%
2
29%
76-90
Результаты последних матчей
Магдебург
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Гамбург - Магдебург 3:1 Магдебург - Энерги Коттбус 4:1 Магдебург - Гройтер Фюрт 2:2 Дармштадт - Магдебург 1:2
Магдебург - Карлсруэ 2:2 Кёльн - Магдебург 1:2 Оснабрюк - Магдебург 3:4 Нюрнберг - Магдебург 0:4 Магдебург - Шальке 04 2:2 Киккерс Оффенбах - Магдебург 2:1 Айнтрахт Бр - Магдебург 1:3 Магдебург - Эльвeрсберг 0:0 Магдебург - Сампдория 2:4 Норвич - Магдебург 0:1 Бохум - Магдебург 1:1 Магдебург - Цюрих 4:0 Бавария-2 - Магдебург 1:1 Магдебург - Динамо Берлин 3:0 Фортуна - Магдебург 3:2 Магдебург - Гройтер Фюрт 0:0
Ганновер 96
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Ганновер 96 - Шальке 04 1:0 Ганновер 96 - Санкт-Паули 3:2 Айнтрахт Бр - Ганновер 96 2:0 Ганновер 96 - Нюрнберг 2:0
Падерборн - Ганновер 96 2:1 Ганновер 96 - Кайзерслаутерн 3:1 Вольфсбург - Ганновер 96 2:1 Фортуна - Ганновер 96 1:0 Ганновер 96 - Гамбург 1:0 Арминия - Ганновер 96 2:0 Пройссен Мюнстер - Ганновер 96 0:0 Ганновер 96 - Ян 2:0 Ганновер 96 - Вольфсбург 3:2 Ганновер 96 - Твенте 3:3 Ганновер 96 - Оснабрюк 4:2 Ганновер 96 - Ферль 2:1 Рамлинген-Элерсхаузен - Ганновер 96 0:3 Хемминген - Ганновер 96 1:8 Ганновер 96 - Хольштайн Киль 1:2 Карлсруэ - Ганновер 96 1:2
Результаты матчей
Магдебург
Ганновер 96
Точный счет
2:2
3 раза 75%
0:0
1 раз 25%
1:0
2 раза 40%
2:0
2 раза 40%
3:1
1 раз 20%
Точное количество голов
2
3 раза 75%
0
1 раз 25%
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
Точный счет
1:2
2 раза 40%
0:4
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
Точный счет
2:2
3 раза 33%
1:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
2:0
3 раза 33%
1:0
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
Точное количество голов
2
5 раз 56%
0
1 раз 11%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Магдебург
Ганновер 96
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
32
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
23
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
63
72
36
27
18
18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|6
|2
|2
|17 - 11
|20
|2.
|2:0
|10
|6
|1
|3
|12 - 6
|19
|3.
|10
|5
|4
|1
|18 - 13
|19
|4.
|10
|5
|4
|1
|21 - 17
|19
|5.
|10
|5
|3
|2
|24 - 13
|18
|6.
|10
|5
|2
|3
|19 - 16
|17
|7.
|10
|5
|1
|4
|23 - 19
|16
|8.
|10
|4
|4
|2
|19 - 12
|16
|9.
|0:2
|10
|4
|4
|2
|18 - 14
|16
|10.
|10
|4
|3
|3
|18 - 16
|15
|11.
|10
|3
|4
|3
|17 - 17
|13
|12.
|10
|3
|3
|4
|22 - 20
|12
|13.
|1:1
|10
|2
|4
|4
|18 - 21
|10
|14.
|1:1
|10
|2
|2
|6
|10 - 13
|8
|15.
|10
|2
|2
|6
|19 - 24
|8
|16.
|1:1
|10
|2
|2
|6
|11 - 23
|8
|17.
|1:1
|10
|1
|4
|5
|13 - 18
|7
|18.
|10
|1
|1
|8
|4 - 30
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|5
|5
|0
|0
|9 - 1
|15
|2.
|5
|3
|2
|0
|15 - 5
|11
|3.
|4
|3
|1
|0
|8 - 2
|10
|4.
|5
|3
|1
|1
|12 - 7
|10
|5.
|5
|3
|1
|1
|12 - 10
|10
|6.
|5
|3
|0
|2
|14 - 12
|9
|7.
|1:1
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|8.
|6
|2
|1
|3
|14 - 10
|7
|9.
|5
|2
|0
|3
|7 - 9
|6
|10.
|1:1
|6
|1
|3
|2
|9 - 8
|6
|11.
|4
|1
|2
|1
|10 - 8
|5
|12.
|5
|1
|2
|2
|6 - 9
|5
|13.
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|5
|14.
|5
|1
|1
|3
|14 - 15
|4
|15.
|5
|1
|1
|3
|1 - 10
|4
|16.
|0:2
|5
|0
|4
|1
|6 - 8
|4
|17.
|1:1
|5
|1
|0
|4
|6 - 8
|3
|18.
|1:1
|5
|0
|3
|2
|5 - 7
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|5
|0
|0
|11 - 2
|15
|2.
|0:2
|5
|4
|0
|1
|12 - 6
|12
|3.
|5
|3
|2
|0
|12 - 7
|11
|4.
|6
|3
|1
|2
|8 - 8
|10
|5.
|5
|2
|3
|0
|9 - 7
|9
|6.
|6
|2
|3
|1
|10 - 11
|9
|7.
|5
|2
|2
|1
|12 - 9
|8
|8.
|5
|2
|1
|2
|9 - 7
|7
|9.
|5
|2
|1
|2
|9 - 8
|7
|10.
|5
|1
|3
|1
|7 - 5
|6
|11.
|4
|1
|2
|1
|8 - 10
|5
|12.
|1:1
|5
|1
|2
|2
|4 - 5
|5
|13.
|1:1
|4
|1
|1
|2
|9 - 13
|4
|14.
|2:0
|5
|1
|1
|3
|3 - 5
|4
|15.
|1:1
|5
|1
|1
|3
|8 - 11
|4
|16.
|5
|1
|1
|3
|5 - 9
|4
|17.
|1:1
|5
|0
|1
|4
|4 - 17
|1
|18.
|5
|0
|0
|5
|3 - 20
|0
- — Выход в Бундеслигу
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Карлсруэ
|Зивзивадзе Буду
|7 (2)
|Дармштадт
|Лидберг Исак
|7 (2)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|7
|Эльвeрсберг
|Асллани Фисник
|6 (3)
|Гамбург
|Зельке Дейви
|6
|Гамбург
|Шонлау Себастьян
|2 4
|Магдебург
|Матисен Маркус
|1 4
|Фортуна
|Хоффманн Андре
|5
|Шальке 04
|Караман Кенан
|5
|Карлсруэ
|Рапп Николай
|5