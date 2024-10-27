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  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2024-2025
Тур: 10. Стадион: .
Магдебург
0:3
Конец матча
Ганновер 96
0'
4' Желтая карточка
Найт Джош
0:1
13' Гол
Фогльзаммер Андреас
20' Желтая карточка
Муроя Сэй
21' Желтая карточка
Эль-Ханкури Мохамед
0:2
23' Гол
Фогльзаммер Андреас
34' Желтая карточка
Эбер Даниэль
0:3
75' Гол
Нильсен Ховард
77' Желтая карточка
Югоне Жан
83' Желтая карточка
Enzo Leopold
90'+4
1
Райманн
Доминик
24
Югоне
Жан
16
Матисен
Маркус
15
Эбер
Даниэль
27
Хёршер
Филипп
25
Гнака
Силас
13
Кремпицки
Коннор
11
Эль-Ханкури
Мохамед
20
Амаечи
Ксавьер
9
Карс
Мартейн
29
Livan
Burcu
1
Цилер
Рон-Роберт
5
Нойман
Фил
23
Хальстенберг
Марсель
2
Найт
Джош
21
Муроя
Сэй
17
Вдовик
Бартломей
8
Enzo
Leopold
6
Кунце
Фабиан
32
Фогльзаммер
Андреас
9
Nicolo
Tresoldi
7
Нганкам
Жессик
Магдебург
3-4-3
Ганновер 96
3-4-1-2

История личных встреч

Магдебург
Ганновер 96

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

4 матча

25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

История матчей

Б2
0:3
Б2
2:1
Б2
1:2
Б2
0:4

Голы

Всего голов

0
3

Голов в среднем за матч

0
1.5

Среднее время на гол

0
60

Всего голов

3
7

Голов в среднем за матч

1.5
3.5

Среднее время на гол

60
25

Всего голов

3
10

Голов в среднем за матч

0.75
2.5

Тотал матчей

3.5
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

120
36

Бомбардиры внутри турнира

Магдебург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Карс Мартейн 5 (1) 0.5
Амаечи Ксавьер 2 0.2
Livan Burcu 2 0.2
Хёршер Филипп 2 0.2
Эль-Ханкури Мохамед 1 0.1
Матисен Маркус 1 0.1
Нолленбергер Александер 1 0.1
Югоне Жан 1 0.1
Кремпицки Коннор 1 0.1
Гнака Силас 1 0.1
Михель Фалько 1 0.1
Мусонда Лубамба 0 0
Ито Тацуя 0 0
Ганновер 96
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фогльзаммер Андреас 2 0.2
Monju Momuluh 2 0.2
Нильсен Ховард 1 0.1
Кунце Фабиан 1 0.1
Nicolo Tresoldi 1 0.1
Нганкам Жессик 1 (1) 0.1
Кристиансен Макс 1 0.1
Дем Янник 1 0.1
Ли Хен-Чжу 1 0.1
Хальстенберг Марсель 1 (1) 0.1
Enzo Leopold 0 0
Вдовик Бартломей 0 0

Карточки

Магдебург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Матисен Маркус 4 1
Югоне Жан 4 0
Гнака Силас 3 0
Ито Тацуя 3 0
Эбер Даниэль 3 0
Кремпицки Коннор 2 0
Эль-Ханкури Мохамед 2 0
Мусонда Лубамба 1 0
Карс Мартейн 1 0
Нолленбергер Александер 1 0
Марушич Алекса 1 0
Хоти Анди 1 0
Livan Burcu 1 0
Кристиан Титц 1 0
Ганновер 96
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Муроя Сэй 4 0
Найт Джош 3 0
Кристиансен Макс 3 0
Нойман Фил 3 0
Нганкам Жессик 3 0
Кунце Фабиан 2 0
Enzo Leopold 2 0
Стефан Леитл 1 0
Цилер Рон-Роберт 1 0
Нильсен Ховард 1 0
Фогльзаммер Андреас 1 0
Дем Янник 1 0
Рохельт Янник 1 0
Вдовик Бартломей 1 0
Ли Хен-Чжу 1 0

Результаты матчей

Магдебург
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Ганновер 96
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

6
0
Магдебург
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (5)
Ганновер 96
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

11
9
Магдебург
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
10% (1)
80% (8)
Ганновер 96
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

17
9

Голы по времени матча

Забито

6
3
5 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
7 Не забивали 9
2
33%
1
33%
1-15
1
17%
1
33%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

9
6
6 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
2
22%
1
17%
1-15
3
33%
2
33%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
1
11%
2
33%
76-90

Забито

12
9
3 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 5
5 Не забивали 5
1
8%
3
33%
1-15
2
17%
1
11%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
25%
1
11%
46-60
3
25%
1
11%
61-75
3
25%
3
33%
76-90

Пропущено

6
1
4 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 1
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
1
100%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

18
12
8 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 6
2 Не забивали 4
3
17%
4
33%
1-15
3
17%
2
17%
16-30
2
11%
0
0%
31-45
3
17%
1
8%
46-60
3
17%
2
17%
61-75
4
22%
3
25%
76-90

Пропущено

15
7
10 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 4
4
27%
1
14%
1-15
3
20%
2
29%
16-30
3
20%
0
0%
31-45
1
7%
2
29%
46-60
3
20%
0
0%
61-75
1
7%
2
29%
76-90

Результаты последних матчей

Магдебург
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Гамбург - Магдебург 3:1 Магдебург - Энерги Коттбус 4:1 Магдебург - Гройтер Фюрт 2:2 Дармштадт - Магдебург 1:2
Магдебург - Карлсруэ 2:2 Кёльн - Магдебург 1:2 Оснабрюк - Магдебург 3:4 Нюрнберг - Магдебург 0:4 Магдебург - Шальке 04 2:2 Киккерс Оффенбах - Магдебург 2:1 Айнтрахт Бр - Магдебург 1:3 Магдебург - Эльвeрсберг 0:0 Магдебург - Сампдория 2:4 Норвич - Магдебург 0:1 Бохум - Магдебург 1:1 Магдебург - Цюрих 4:0 Бавария-2 - Магдебург 1:1 Магдебург - Динамо Берлин 3:0 Фортуна - Магдебург 3:2 Магдебург - Гройтер Фюрт 0:0
Ганновер 96
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Ганновер 96 - Шальке 04 1:0 Ганновер 96 - Санкт-Паули 3:2 Айнтрахт Бр - Ганновер 96 2:0 Ганновер 96 - Нюрнберг 2:0
Падерборн - Ганновер 96 2:1 Ганновер 96 - Кайзерслаутерн 3:1 Вольфсбург - Ганновер 96 2:1 Фортуна - Ганновер 96 1:0 Ганновер 96 - Гамбург 1:0 Арминия - Ганновер 96 2:0 Пройссен Мюнстер - Ганновер 96 0:0 Ганновер 96 - Ян 2:0 Ганновер 96 - Вольфсбург 3:2 Ганновер 96 - Твенте 3:3 Ганновер 96 - Оснабрюк 4:2 Ганновер 96 - Ферль 2:1 Рамлинген-Элерсхаузен - Ганновер 96 0:3 Хемминген - Ганновер 96 1:8 Ганновер 96 - Хольштайн Киль 1:2 Карлсруэ - Ганновер 96 1:2

Результаты матчей

Магдебург
Ганновер 96

Точный счет

2:2
3 раза 60%
0:0
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:0
2 раза 40%
2:0
2 раза 40%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

2
3 раза 60%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%

Точный счет

1:2
2 раза 40%
0:4
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

2:2
3 раза 30%
1:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
1:0
3 раза 30%
2:0
3 раза 30%
0:0
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%

Точное количество голов

2
5 раз 50%
0
2 раза 20%
1
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%

Тоталы голов в матче

Магдебург
Ганновер 96

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
3
2
1.5
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
1.5
Больше Меньше
1
4
2
3
2.5
1
4
1
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
7
3
7
3
1.5
4
6
2
8
2.5
2
8
1
9
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фортуна
 10 6 2 2 17 - 11 20
2.
Ганновер 96
 10 6 1 3 13 - 6 19
3.
Падерборн
 10 5 4 1 18 - 13 19
4.
Карлсруэ
 10 5 4 1 21 - 17 19
5.
Гамбург
 10 5 3 2 24 - 13 18
6.
Герта
 10 5 2 3 19 - 16 17
7.
Нюрнберг
 10 5 1 4 23 - 19 16
8.
Эльвeрсберг
 10 4 4 2 19 - 12 16
9.
Магдебург
 10 4 4 2 18 - 15 16
10.
Кайзерслаутерн
 10 4 3 3 18 - 16 15
11.
Гройтер Фюрт
 10 3 4 3 17 - 17 13
12.
Кёльн
 10 3 3 4 22 - 20 12
13.
Дармштадт
 10 2 4 4 18 - 21 10
14.
Ульм 1846
 10 2 2 6 10 - 13 8
15.
Шальке 04
 10 2 2 6 19 - 24 8
16.
Айнтрахт Бр
 10 2 2 6 11 - 23 8
17.
Пройссен Мюнстер
 10 1 4 5 13 - 18 7
18.
Ян
 10 1 1 8 4 - 30 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ганновер 96
 5 5 0 0 9 - 1 15
2.
Гамбург
 5 3 2 0 15 - 5 11
3.
Падерборн
 4 3 1 0 8 - 2 10
4.
Эльвeрсберг
 5 3 1 1 12 - 7 10
5.
Карлсруэ
 5 3 1 1 12 - 10 10
6.
Нюрнберг
 5 3 0 2 14 - 12 9
7.
Айнтрахт Бр
 5 2 1 2 7 - 6 7
8.
Кёльн
 6 2 1 3 14 - 10 7
9.
Герта
 5 2 0 3 7 - 9 6
10.
Дармштадт
 6 1 3 2 9 - 8 6
11.
Кайзерслаутерн
 4 1 2 1 10 - 8 5
12.
Фортуна
 5 1 2 2 6 - 9 5
13.
Гройтер Фюрт
 5 1 2 2 5 - 8 5
14.
Шальке 04
 5 1 1 3 14 - 15 4
15.
Ян
 5 1 1 3 1 - 10 4
16.
Магдебург
 5 0 4 1 6 - 9 4
17.
Ульм 1846
 5 1 0 4 6 - 8 3
18.
Пройссен Мюнстер
 5 0 3 2 5 - 7 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фортуна
 5 5 0 0 11 - 2 15
2.
Магдебург
 5 4 0 1 12 - 6 12
3.
Герта
 5 3 2 0 12 - 7 11
4.
Кайзерслаутерн
 6 3 1 2 8 - 8 10
5.
Карлсруэ
 5 2 3 0 9 - 7 9
6.
Падерборн
 6 2 3 1 10 - 11 9
7.
Гройтер Фюрт
 5 2 2 1 12 - 9 8
8.
Нюрнберг
 5 2 1 2 9 - 7 7
9.
Гамбург
 5 2 1 2 9 - 8 7
10.
Эльвeрсберг
 5 1 3 1 7 - 5 6
11.
Кёльн
 4 1 2 1 8 - 10 5
12.
Ульм 1846
 5 1 2 2 4 - 5 5
13.
Дармштадт
 4 1 1 2 9 - 13 4
14.
Ганновер 96
 5 1 1 3 4 - 5 4
15.
Пройссен Мюнстер
 5 1 1 3 8 - 11 4
16.
Шальке 04
 5 1 1 3 5 - 9 4
17.
Айнтрахт Бр
 5 0 1 4 4 - 17 1
18.
Ян
 5 0 0 5 3 - 20 0
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  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Карлсруэ Зивзивадзе Буду 7 (2)
Дармштадт Лидберг Исак 7 (2)
Гамбург Глацель Роберт 7
Эльвeрсберг Асллани Фисник 6 (3)
Гамбург Зельке Дейви 6
Весь список

Топ нарушителей
Гамбург Шонлау Себастьян 2 4
Магдебург Матисен Маркус 1 4
Фортуна Хоффманн Андре 5
Шальке 04 Караман Кенан 5
Карлсруэ Рапп Николай 5
Весь список
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