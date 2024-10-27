Тур: 10. Стадион: Айнтрахт (Брауншвейг).
1:1
Второй тайм: 68'
Ход матча
15'
1:0
16'
1:1
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 2
-
1 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 10
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
58 Владение мячом, % 42
21
Элерс
Кевин
27
Кёлер
Свен
11
Сабо
Левенте
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Элерс КевинЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Кёлер СвенПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Сабо ЛевентеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
25 Ба СануссуПолузащитник
-
44 Johan GomezПолузащитник
- Полузащитник
-
39 Краусе РобинПолузащитник
- Полузащитник
-
34 Джастин Дуда
-
-
Главный тренер: Шернинг Даниел
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Кулис НикоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Шердер СимонЗащитник
-
16 Torge PaetowЗащитник
-
18 Лоренц МаркПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
28 Немет ОндрашНападающий
-
25 Luca Bolay
-
39 Jakob Korte
-
Главный тренер: Sascha Hildmann
История личных встреч
Айнтрахт Бр
Пройссен Мюнстер
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
6 матчей
16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
2
0.75
Среднее время на гол
45
120
Всего голов
8
3
Голов в среднем за матч
2
1.5
Среднее время на гол
45
60
Всего голов
12
6
Голов в среднем за матч
2
1
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
45
90
Бомбардиры внутри турнира
Айнтрахт Бр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Филипп Райан
|5 (1)
|0.5
|Сабо Левенте
|3
|0.3
|Бисакшич Эрмин
|1
|0.1
|Кауфманн Фабио
|1
|0.1
|Элерс Кевин
|1
|0.1
|Полтер Себастьян
|0
|0
|Кёлер Свен
|0
|0
|Фабио Ди-Мичели
|0
|0
Пройссен Мюнстер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Меес Джошуа
|3
|0.3
|Макридис Хараламбос
|2
|0.2
|Фридьонссон Хольмберт
|2
|0.2
|Torge Paetow
|2
|0.2
|Гродовски Йоэль
|1
|0.1
|Lukas Frenkert
|1
|0.1
|Хендрикс Йоррит
|1
|0.1
|Батмаз Малик
|1
|0.1
|Thorben-Johannes Deters
|0
|0
|Немет Ондраш
|0
|0
|Лоренц Марк
|0
|0
Карточки
Айнтрахт Бр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кёлер Свен
|3
|1
|Даниэль Шернинг
|2
|1
|Кауфманн Фабио
|2
|0
|Еккель Пауль
|2
|0
|Риттмюллер Марвин
|2
|0
|Тауэр Никлас
|2
|0
|Ул-Шик Валид
|2
|0
|Грилль Леннарт
|0
|1
|Бисакшич Эрмин
|1
|0
|Краусе Робин
|1
|0
|Иванов Роберт
|1
|0
|Белль-Белль Леон
|1
|0
|Конте Кристиан
|1
|0
|Элерс Кевин
|1
|0
|Филипп Райан
|1
|0
|Сабо Левенте
|1
|0
|Max Marie
|1
|0
Пройссен Мюнстер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лоренц Марк
|3
|0
|Меес Джошуа
|3
|0
|Фридьонссон Хольмберт
|2
|0
|Прайссингер Рико
|2
|0
|Torge Paetow
|2
|0
|Кулис Нико
|2
|0
|Lukas Frenkert
|2
|0
|Киркесков Миккель
|1
|0
|Хендрикс Йоррит
|1
|0
|Аменийдо Этьенн
|1
|0
|Баццоли Лука
|1
|0
|Бушама Ясин
|1
|0
|Jano ter Horst
|1
|0
|Хильдманн Саша
|1
|0
Результаты матчей
Айнтрахт Бр
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Пройссен Мюнстер
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
4
Айнтрахт Бр
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Пройссен Мюнстер
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
16
3
Упущенные победы
1
4
Айнтрахт Бр
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
78% (7)
0% (0)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
11% (1)
33% (3)
Пройссен Мюнстер
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
16
3
Упущенные победы
3
8
Голы по времени матча
Забито
6
7
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
2
29%
16-30
1
17%
2
29%
31-45
1
17%
2
29%
46-60
1
17%
1
14%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
5
10
1 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
1
20%
2
20%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
2
40%
3
30%
46-60
1
20%
1
10%
61-75
1
20%
1
10%
76-90
Забито
4
5
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
2
40%
76-90
Пропущено
17
7
7 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
2
12%
0
0%
1-15
3
18%
0
0%
16-30
2
12%
1
14%
31-45
2
12%
1
14%
46-60
3
18%
2
29%
61-75
5
29%
29%
3
43%
76-90
Забито
10
12
5 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
1 Не забивали 2
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
4
33%
16-30
3
30%
2
17%
31-45
1
10%
3
25%
46-60
1
10%
1
8%
61-75
3
30%
2
17%
76-90
Пропущено
22
17
8 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
3
14%
2
12%
1-15
3
14%
2
12%
16-30
2
9%
2
12%
31-45
4
18%
4
24%
46-60
4
18%
3
18%
61-75
6
27%
4
24%
76-90
Результаты последних матчей
Айнтрахт Бр
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Герта - Айнтрахт Бр 3:1 Айнтрахт Бр - Ганновер 96 2:0 Ульм 1846 - Айнтрахт Бр 3:1 Айнтрахт Бр - Гройтер Фюрт 2:0
Дармштадт - Айнтрахт Бр 1:1 Унион Берлин - Айнтрахт Бр 2:2 Айнтрахт Бр - Карлсруэ 1:2 Кёльн - Айнтрахт Бр 5:0 Айнтрахт Бр - Айнтрахт Фр 1:4 Айнтрахт Бр - Магдебург 1:3 Шальке 04 - Айнтрахт Бр 5:1 Айнтрахт Бр - Оснабрюк 5:1 Айнтрахт Бр - Энерги Коттбус 3:2 Айнтрахт Бр - Ганза 2:1 Лоне - Айнтрахт Бр 1:3 Дрохтерcен-Асcель - Айнтрахт Бр 0:7 Айнтрахт Бр - Панатинаикос 1:0 Базель - Айнтрахт Бр 1:1 Винтертур - Айнтрахт Бр 1:0 Айнтрахт Бр - Галлешер 1:0
Пройссен Мюнстер
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Пройссен Мюнстер - Эльвeрсберг 1:1 Нюрнберг - Пройссен Мюнстер 3:2 Пройссен Мюнстер - Шальке 04 1:2 Ян - Пройссен Мюнстер 0:3
Пройссен Мюнстер - Падерборн 3:3 Пройссен Мюнстер - Вердер 3:2 Гамбург - Пройссен Мюнстер 4:1 Пройссен Мюнстер - Штутгарт 0:5 Пройссен Мюнстер - Кайзерслаутерн 0:1 Пройссен Мюнстер - Ганновер 96 0:0 Гройтер Фюрт - Пройссен Мюнстер 3:1 Майнц - Пройссен Мюнстер 3:1 Пройссен Мюнстер - Хераклес 0:0 Ойте - Пройссен Мюнстер 0:7 Пройссен Мюнстер - Лотте 4:0 Пройссен Мюнстер - Киккерс Эмден 3:2 Пройссен Мюнстер - Гивенбек 4:0 Пройссен Мюнстер - Унтерахинг 2:0 Ферль - Пройссен Мюнстер 2:0 Пройссен Мюнстер - Саарбрюккен 4:1
Результаты матчей
Айнтрахт Бр
Пройссен Мюнстер
Точный счет
2:0
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%
Точный счет
3:1
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
4 раза 80%
0
1 раз 20%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
2:0
2 раза 22%
3:1
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
Точное количество голов
1
6 раз 67%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
3
2 раза 22%
2
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Айнтрахт Бр
Пройссен Мюнстер
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
72
27
36
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|6
|2
|2
|17 - 11
|20
|2.
|2:0
|10
|6
|1
|3
|12 - 6
|19
|3.
|10
|5
|4
|1
|18 - 13
|19
|4.
|10
|5
|4
|1
|21 - 17
|19
|5.
|10
|5
|3
|2
|24 - 13
|18
|6.
|10
|5
|2
|3
|19 - 16
|17
|7.
|10
|5
|1
|4
|23 - 19
|16
|8.
|10
|4
|4
|2
|19 - 12
|16
|9.
|0:2
|10
|4
|4
|2
|18 - 14
|16
|10.
|10
|4
|3
|3
|18 - 16
|15
|11.
|10
|3
|4
|3
|17 - 17
|13
|12.
|10
|3
|3
|4
|22 - 20
|12
|13.
|1:1
|10
|2
|4
|4
|18 - 21
|10
|14.
|1:1
|10
|2
|2
|6
|10 - 13
|8
|15.
|10
|2
|2
|6
|19 - 24
|8
|16.
|1:1
|10
|2
|2
|6
|11 - 23
|8
|17.
|1:1
|10
|1
|4
|5
|13 - 18
|7
|18.
|10
|1
|1
|8
|4 - 30
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|5
|5
|0
|0
|9 - 1
|15
|2.
|5
|3
|2
|0
|15 - 5
|11
|3.
|4
|3
|1
|0
|8 - 2
|10
|4.
|5
|3
|1
|1
|12 - 7
|10
|5.
|5
|3
|1
|1
|12 - 10
|10
|6.
|5
|3
|0
|2
|14 - 12
|9
|7.
|1:1
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|8.
|6
|2
|1
|3
|14 - 10
|7
|9.
|5
|2
|0
|3
|7 - 9
|6
|10.
|1:1
|6
|1
|3
|2
|9 - 8
|6
|11.
|4
|1
|2
|1
|10 - 8
|5
|12.
|5
|1
|2
|2
|6 - 9
|5
|13.
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|5
|14.
|5
|1
|1
|3
|14 - 15
|4
|15.
|5
|1
|1
|3
|1 - 10
|4
|16.
|0:2
|5
|0
|4
|1
|6 - 8
|4
|17.
|1:1
|5
|1
|0
|4
|6 - 8
|3
|18.
|1:1
|5
|0
|3
|2
|5 - 7
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|5
|0
|0
|11 - 2
|15
|2.
|0:2
|5
|4
|0
|1
|12 - 6
|12
|3.
|5
|3
|2
|0
|12 - 7
|11
|4.
|6
|3
|1
|2
|8 - 8
|10
|5.
|5
|2
|3
|0
|9 - 7
|9
|6.
|6
|2
|3
|1
|10 - 11
|9
|7.
|5
|2
|2
|1
|12 - 9
|8
|8.
|5
|2
|1
|2
|9 - 7
|7
|9.
|5
|2
|1
|2
|9 - 8
|7
|10.
|5
|1
|3
|1
|7 - 5
|6
|11.
|4
|1
|2
|1
|8 - 10
|5
|12.
|1:1
|5
|1
|2
|2
|4 - 5
|5
|13.
|1:1
|4
|1
|1
|2
|9 - 13
|4
|14.
|2:0
|5
|1
|1
|3
|3 - 5
|4
|15.
|1:1
|5
|1
|1
|3
|8 - 11
|4
|16.
|5
|1
|1
|3
|5 - 9
|4
|17.
|1:1
|5
|0
|1
|4
|4 - 17
|1
|18.
|5
|0
|0
|5
|3 - 20
|0
- — Выход в Бундеслигу
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Карлсруэ
|Зивзивадзе Буду
|7 (2)
|Дармштадт
|Лидберг Исак
|7 (2)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|7
|Эльвeрсберг
|Асллани Фисник
|6 (3)
|Гамбург
|Зельке Дейви
|6
|Гамбург
|Шонлау Себастьян
|2 4
|Магдебург
|Матисен Маркус
|1 4
|Фортуна
|Хоффманн Андре
|5
|Шальке 04
|Караман Кенан
|5
|Карлсруэ
|Рапп Николай
|5