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  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2024-2025
Тур: 10. Стадион: .
Айнтрахт Бр
1:1
Второй тайм: 68'
Пройссен Мюнстер
0'
1:0
15' Гол
Филипп Райан
1:1
16' Гол
Хендрикс Йоррит

Ход матча

14'
 
Немет Ондраш
Фридьонссон Хольмберт
15'
Филипп Райан
(Сабо Левенте)
1:0
16'
1:1
Хендрикс Йоррит
19'
Краусе Робин
Тауэр Никлас
 
46'
Конте Кристиан
Полтер Себастьян
 
46'
Белль-Белль Леон
Фабио Ди-Мичели
 
65'
Николау Яннис
Бисакшич Эрмин
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 10
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 58 Владение мячом, % 42
Лучшие коэффициенты
Айнтрахт Бр
Ничья
Пройссен Мюнстер
2.05
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Все Коэффициенты
12
Юханссон
Марко
3
Еккель
Пауль
6
Бисакшич
Эрмин
21
Элерс
Кевин
7
Кауфманн
Фабио
22
Фабио
Ди-Мичели
27
Кёлер
Свен
8
Тауэр
Никлас
11
Сабо
Левенте
9
Филипп
Райан
17
Полтер
Себастьян
1
Шенк
Джон
27
Jano
ter
Horst
24
Кулис
Нико
29
Lukas
Frenkert
2
Киркесков
Миккель
5
Бушама
Ясин
21
Прайссингер
Рико
20
Хендрикс
Йоррит
14
Макридис
Хараламбос
8
Меес
Джошуа
31
Фридьонссон
Хольмберт
Айнтрахт Бр
3-4-2-1
Пройссен Мюнстер
4-4-2

История личных встреч

Айнтрахт Бр
Пройссен Мюнстер

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

6 матчей

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы

История матчей

ТМК
3:1
Б3
1:0
Б3
1:1
Б3
3:3
Б3
3:0
ТМС
1:1

Голы

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

2
0.75

Среднее время на гол

45
120

Всего голов

8
3

Голов в среднем за матч

2
1.5

Среднее время на гол

45
60

Всего голов

12
6

Голов в среднем за матч

2
1

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

45
90

Бомбардиры внутри турнира

Айнтрахт Бр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Филипп Райан 5 (1) 0.5
Сабо Левенте 3 0.3
Бисакшич Эрмин 1 0.1
Кауфманн Фабио 1 0.1
Элерс Кевин 1 0.1
Полтер Себастьян 0 0
Кёлер Свен 0 0
Фабио Ди-Мичели 0 0
Пройссен Мюнстер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Меес Джошуа 3 0.3
Макридис Хараламбос 2 0.2
Фридьонссон Хольмберт 2 0.2
Torge Paetow 2 0.2
Гродовски Йоэль 1 0.1
Lukas Frenkert 1 0.1
Хендрикс Йоррит 1 0.1
Батмаз Малик 1 0.1
Thorben-Johannes Deters 0 0
Немет Ондраш 0 0
Лоренц Марк 0 0

Карточки

Айнтрахт Бр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кёлер Свен 3 1
Даниэль Шернинг 2 1
Кауфманн Фабио 2 0
Еккель Пауль 2 0
Риттмюллер Марвин 2 0
Тауэр Никлас 2 0
Ул-Шик Валид 2 0
Грилль Леннарт 0 1
Бисакшич Эрмин 1 0
Краусе Робин 1 0
Иванов Роберт 1 0
Белль-Белль Леон 1 0
Конте Кристиан 1 0
Элерс Кевин 1 0
Филипп Райан 1 0
Сабо Левенте 1 0
Max Marie 1 0
Пройссен Мюнстер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лоренц Марк 3 0
Меес Джошуа 3 0
Фридьонссон Хольмберт 2 0
Прайссингер Рико 2 0
Torge Paetow 2 0
Кулис Нико 2 0
Lukas Frenkert 2 0
Киркесков Миккель 1 0
Хендрикс Йоррит 1 0
Аменийдо Этьенн 1 0
Баццоли Лука 1 0
Бушама Ясин 1 0
Jano ter Horst 1 0
Хильдманн Саша 1 0

Результаты матчей

Айнтрахт Бр
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Пройссен Мюнстер
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
4
Айнтрахт Бр
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Пройссен Мюнстер
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

16
3

Упущенные победы

1
4
Айнтрахт Бр
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
78% (7)
0% (0)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
11% (1)
33% (3)
Пройссен Мюнстер
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

16
3

Упущенные победы

3
8

Голы по времени матча

Забито

6
7
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
2
29%
16-30
1
17%
2
29%
31-45
1
17%
2
29%
46-60
1
17%
1
14%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

5
10
1 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
1
20%
2
20%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
2
40%
3
30%
46-60
1
20%
1
10%
61-75
1
20%
1
10%
76-90

Забито

4
5
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
2
40%
76-90

Пропущено

17
7
7 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
2
12%
0
0%
1-15
3
18%
0
0%
16-30
2
12%
1
14%
31-45
2
12%
1
14%
46-60
3
18%
2
29%
61-75
5
29%
29%
3
43%
76-90

Забито

10
12
5 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
1 Не забивали 2
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
4
33%
16-30
3
30%
2
17%
31-45
1
10%
3
25%
46-60
1
10%
1
8%
61-75
3
30%
2
17%
76-90

Пропущено

22
17
8 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
3
14%
2
12%
1-15
3
14%
2
12%
16-30
2
9%
2
12%
31-45
4
18%
4
24%
46-60
4
18%
3
18%
61-75
6
27%
4
24%
76-90

Результаты последних матчей

Айнтрахт Бр
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Герта - Айнтрахт Бр 3:1 Айнтрахт Бр - Ганновер 96 2:0 Ульм 1846 - Айнтрахт Бр 3:1 Айнтрахт Бр - Гройтер Фюрт 2:0
Дармштадт - Айнтрахт Бр 1:1 Унион Берлин - Айнтрахт Бр 2:2 Айнтрахт Бр - Карлсруэ 1:2 Кёльн - Айнтрахт Бр 5:0 Айнтрахт Бр - Айнтрахт Фр 1:4 Айнтрахт Бр - Магдебург 1:3 Шальке 04 - Айнтрахт Бр 5:1 Айнтрахт Бр - Оснабрюк 5:1 Айнтрахт Бр - Энерги Коттбус 3:2 Айнтрахт Бр - Ганза 2:1 Лоне - Айнтрахт Бр 1:3 Дрохтерcен-Асcель - Айнтрахт Бр 0:7 Айнтрахт Бр - Панатинаикос 1:0 Базель - Айнтрахт Бр 1:1 Винтертур - Айнтрахт Бр 1:0 Айнтрахт Бр - Галлешер 1:0
Пройссен Мюнстер
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Пройссен Мюнстер - Эльвeрсберг 1:1 Нюрнберг - Пройссен Мюнстер 3:2 Пройссен Мюнстер - Шальке 04 1:2 Ян - Пройссен Мюнстер 0:3
Пройссен Мюнстер - Падерборн 3:3 Пройссен Мюнстер - Вердер 3:2 Гамбург - Пройссен Мюнстер 4:1 Пройссен Мюнстер - Штутгарт 0:5 Пройссен Мюнстер - Кайзерслаутерн 0:1 Пройссен Мюнстер - Ганновер 96 0:0 Гройтер Фюрт - Пройссен Мюнстер 3:1 Майнц - Пройссен Мюнстер 3:1 Пройссен Мюнстер - Хераклес 0:0 Ойте - Пройссен Мюнстер 0:7 Пройссен Мюнстер - Лотте 4:0 Пройссен Мюнстер - Киккерс Эмден 3:2 Пройссен Мюнстер - Гивенбек 4:0 Пройссен Мюнстер - Унтерахинг 2:0 Ферль - Пройссен Мюнстер 2:0 Пройссен Мюнстер - Саарбрюккен 4:1

Результаты матчей

Айнтрахт Бр
Пройссен Мюнстер

Точный счет

2:0
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%

Точный счет

3:1
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
4 раза 80%
0
1 раз 20%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

2:0
2 раза 22%
3:1
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
6 раз 67%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
3
2 раза 22%
2
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Айнтрахт Бр
Пройссен Мюнстер

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
7
2
2
7
1.5
3
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фортуна
 10 6 2 2 17 - 11 20
2.
Ганновер 96
 2:0 10 6 1 3 12 - 6 19
3.
Падерборн
 10 5 4 1 18 - 13 19
4.
Карлсруэ
 10 5 4 1 21 - 17 19
5.
Гамбург
 10 5 3 2 24 - 13 18
6.
Герта
 10 5 2 3 19 - 16 17
7.
Нюрнберг
 10 5 1 4 23 - 19 16
8.
Эльвeрсберг
 10 4 4 2 19 - 12 16
9.
Магдебург
 0:2 10 4 4 2 18 - 14 16
10.
Кайзерслаутерн
 10 4 3 3 18 - 16 15
11.
Гройтер Фюрт
 10 3 4 3 17 - 17 13
12.
Кёльн
 10 3 3 4 22 - 20 12
13.
Дармштадт
 1:1 10 2 4 4 18 - 21 10
14.
Ульм 1846
 1:1 10 2 2 6 10 - 13 8
15.
Шальке 04
 10 2 2 6 19 - 24 8
16.
Айнтрахт Бр
 1:1 10 2 2 6 11 - 23 8
17.
Пройссен Мюнстер
 1:1 10 1 4 5 13 - 18 7
18.
Ян
 10 1 1 8 4 - 30 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ганновер 96
 2:0 5 5 0 0 9 - 1 15
2.
Гамбург
 5 3 2 0 15 - 5 11
3.
Падерборн
 4 3 1 0 8 - 2 10
4.
Эльвeрсберг
 5 3 1 1 12 - 7 10
5.
Карлсруэ
 5 3 1 1 12 - 10 10
6.
Нюрнберг
 5 3 0 2 14 - 12 9
7.
Айнтрахт Бр
 1:1 5 2 1 2 7 - 6 7
8.
Кёльн
 6 2 1 3 14 - 10 7
9.
Герта
 5 2 0 3 7 - 9 6
10.
Дармштадт
 1:1 6 1 3 2 9 - 8 6
11.
Кайзерслаутерн
 4 1 2 1 10 - 8 5
12.
Фортуна
 5 1 2 2 6 - 9 5
13.
Гройтер Фюрт
 5 1 2 2 5 - 8 5
14.
Шальке 04
 5 1 1 3 14 - 15 4
15.
Ян
 5 1 1 3 1 - 10 4
16.
Магдебург
 0:2 5 0 4 1 6 - 8 4
17.
Ульм 1846
 1:1 5 1 0 4 6 - 8 3
18.
Пройссен Мюнстер
 1:1 5 0 3 2 5 - 7 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фортуна
 5 5 0 0 11 - 2 15
2.
Магдебург
 0:2 5 4 0 1 12 - 6 12
3.
Герта
 5 3 2 0 12 - 7 11
4.
Кайзерслаутерн
 6 3 1 2 8 - 8 10
5.
Карлсруэ
 5 2 3 0 9 - 7 9
6.
Падерборн
 6 2 3 1 10 - 11 9
7.
Гройтер Фюрт
 5 2 2 1 12 - 9 8
8.
Нюрнберг
 5 2 1 2 9 - 7 7
9.
Гамбург
 5 2 1 2 9 - 8 7
10.
Эльвeрсберг
 5 1 3 1 7 - 5 6
11.
Кёльн
 4 1 2 1 8 - 10 5
12.
Ульм 1846
 1:1 5 1 2 2 4 - 5 5
13.
Дармштадт
 1:1 4 1 1 2 9 - 13 4
14.
Ганновер 96
 2:0 5 1 1 3 3 - 5 4
15.
Пройссен Мюнстер
 1:1 5 1 1 3 8 - 11 4
16.
Шальке 04
 5 1 1 3 5 - 9 4
17.
Айнтрахт Бр
 1:1 5 0 1 4 4 - 17 1
18.
Ян
 5 0 0 5 3 - 20 0
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Топ бомбардиров
Карлсруэ Зивзивадзе Буду 7 (2)
Дармштадт Лидберг Исак 7 (2)
Гамбург Глацель Роберт 7
Эльвeрсберг Асллани Фисник 6 (3)
Гамбург Зельке Дейви 6
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Топ нарушителей
Гамбург Шонлау Себастьян 2 4
Магдебург Матисен Маркус 1 4
Фортуна Хоффманн Андре 5
Шальке 04 Караман Кенан 5
Карлсруэ Рапп Николай 5
Весь список
Лучшие коэффициенты
Айнтрахт Бр
Ничья
Пройссен Мюнстер
2.05
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3.80
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3.75
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Айнтрахт Бр
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