  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2024-2025
Тур: 10. Стадион: .
Айнтрахт Бр
1:1
Конец матча
Пройссен Мюнстер
0'
1:0
15' Гол
Филипп Райан
1:1
16' Гол
Хендрикс Йоррит
75' Желтая карточка
Элерс Кевин
82' Желтая карточка
Гродовски Йоэль
90' Желтая карточка
Jano ter Horst
90' Желтая карточка
Кауфманн Фабио
90'+6

Ход матча

14'
 
Немет Ондраш
Фридьонссон Хольмберт
15'
Филипп Райан
(Сабо Левенте)
1:0
16'
1:1
Хендрикс Йоррит
19'
Краусе Робин
Тауэр Никлас
 
46'
Конте Кристиан
Полтер Себастьян
 
46'
Белль-Белль Леон
Фабио Ди-Мичели
 
65'
Николау Яннис
Бисакшич Эрмин
 
69'
 
Jakob Korte
Прайссингер Рико
69'
 
Гродовски Йоэль
Бушама Ясин
74'
Johan Gomez
Сабо Левенте
 
75'
Элерс Кевин
 
82'
 
Гродовски Йоэль
90'
 
Лоренц Марк
Меес Джошуа
90'
 
Шердер Симон
Макридис Хараламбос
90'
 
Jano ter Horst
90'
Кауфманн Фабио
 

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 4
  • 2 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 4
  • 0 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 16
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 549 Количество передач 407
  • 56 Владение мячом, % 44
12
Юханссон
Марко
3
Еккель
Пауль
6
Бисакшич
Эрмин
21
Элерс
Кевин
7
Кауфманн
Фабио
22
Фабио
Ди-Мичели
27
Кёлер
Свен
8
Тауэр
Никлас
11
Сабо
Левенте
9
Филипп
Райан
17
Полтер
Себастьян
1
Шенк
Джон
27
Jano
ter
Horst
24
Кулис
Нико
29
Lukas
Frenkert
2
Киркесков
Миккель
5
Бушама
Ясин
21
Прайссингер
Рико
20
Хендрикс
Йоррит
14
Макридис
Хараламбос
8
Меес
Джошуа
31
Фридьонссон
Хольмберт
Айнтрахт Бр
3-4-2-1
Пройссен Мюнстер
4-4-2

История личных встреч

Айнтрахт Бр
Пройссен Мюнстер

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

6 матчей

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы

История матчей

ТМК
3:1
Б3
1:0
Б3
1:1
Б3
3:3
Б3
3:0
ТМС
1:1

Голы

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

2
0.75

Среднее время на гол

45
120

Всего голов

8
3

Голов в среднем за матч

2
1.5

Среднее время на гол

45
60

Всего голов

12
6

Голов в среднем за матч

2
1

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

45
90

Бомбардиры внутри турнира

Айнтрахт Бр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Филипп Райан 5 (1) 0.5
Сабо Левенте 3 0.3
Бисакшич Эрмин 1 0.1
Кауфманн Фабио 1 0.1
Элерс Кевин 1 0.1
Полтер Себастьян 0 0
Кёлер Свен 0 0
Фабио Ди-Мичели 0 0
Пройссен Мюнстер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Меес Джошуа 3 0.3
Макридис Хараламбос 2 0.2
Фридьонссон Хольмберт 2 0.2
Torge Paetow 2 0.2
Гродовски Йоэль 1 0.1
Lukas Frenkert 1 0.1
Хендрикс Йоррит 1 0.1
Батмаз Малик 1 0.1
Thorben-Johannes Deters 0 0
Немет Ондраш 0 0
Лоренц Марк 0 0

Карточки

Айнтрахт Бр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кёлер Свен 3 1
Даниэль Шернинг 2 1
Кауфманн Фабио 3 0
Еккель Пауль 2 0
Риттмюллер Марвин 2 0
Элерс Кевин 2 0
Тауэр Никлас 2 0
Ул-Шик Валид 2 0
Грилль Леннарт 0 1
Бисакшич Эрмин 1 0
Краусе Робин 1 0
Иванов Роберт 1 0
Белль-Белль Леон 1 0
Конте Кристиан 1 0
Филипп Райан 1 0
Сабо Левенте 1 0
Max Marie 1 0
Пройссен Мюнстер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лоренц Марк 3 0
Меес Джошуа 3 0
Фридьонссон Хольмберт 2 0
Прайссингер Рико 2 0
Torge Paetow 2 0
Кулис Нико 2 0
Lukas Frenkert 2 0
Jano ter Horst 2 0
Киркесков Миккель 1 0
Хендрикс Йоррит 1 0
Аменийдо Этьенн 1 0
Гродовски Йоэль 1 0
Баццоли Лука 1 0
Бушама Ясин 1 0
Хильдманн Саша 1 0

Результаты матчей

Айнтрахт Бр
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Пройссен Мюнстер
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
5
Айнтрахт Бр
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Пройссен Мюнстер
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

16
3

Упущенные победы

1
4
Айнтрахт Бр
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
70% (7)
10% (1)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
Пройссен Мюнстер
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

16
3

Упущенные победы

4
9

Голы по времени матча

Забито

7
8
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
3
38%
16-30
1
14%
2
25%
31-45
1
14%
2
25%
46-60
1
14%
1
13%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Пропущено

6
11
2 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
1
17%
3
27%
1-15
1
17%
2
18%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
2
33%
3
27%
46-60
1
17%
1
9%
61-75
1
17%
1
9%
76-90

Забито

4
5
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
2
40%
76-90

Пропущено

17
7
7 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
2
12%
0
0%
1-15
3
18%
0
0%
16-30
2
12%
1
14%
31-45
2
12%
1
14%
46-60
3
18%
2
29%
61-75
5
29%
29%
3
43%
76-90

Забито

11
13
6 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
1 Не забивали 2
2
18%
0
0%
1-15
1
9%
5
38%
16-30
3
27%
2
15%
31-45
1
9%
3
23%
46-60
1
9%
1
8%
61-75
3
27%
2
15%
76-90

Пропущено

23
18
9 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
3
13%
3
17%
1-15
4
17%
2
11%
16-30
2
9%
2
11%
31-45
4
17%
4
22%
46-60
4
17%
3
17%
61-75
6
26%
4
22%
76-90

Результаты последних матчей

Айнтрахт Бр
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Герта - Айнтрахт Бр 3:1 Айнтрахт Бр - Ганновер 96 2:0 Ульм 1846 - Айнтрахт Бр 3:1 Айнтрахт Бр - Гройтер Фюрт 2:0
Дармштадт - Айнтрахт Бр 1:1 Унион Берлин - Айнтрахт Бр 2:2 Айнтрахт Бр - Карлсруэ 1:2 Кёльн - Айнтрахт Бр 5:0 Айнтрахт Бр - Айнтрахт Фр 1:4 Айнтрахт Бр - Магдебург 1:3 Шальке 04 - Айнтрахт Бр 5:1 Айнтрахт Бр - Оснабрюк 5:1 Айнтрахт Бр - Энерги Коттбус 3:2 Айнтрахт Бр - Ганза 2:1 Лоне - Айнтрахт Бр 1:3 Дрохтерcен-Асcель - Айнтрахт Бр 0:7 Айнтрахт Бр - Панатинаикос 1:0 Базель - Айнтрахт Бр 1:1 Винтертур - Айнтрахт Бр 1:0 Айнтрахт Бр - Галлешер 1:0
Пройссен Мюнстер
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Пройссен Мюнстер - Эльвeрсберг 1:1 Нюрнберг - Пройссен Мюнстер 3:2 Пройссен Мюнстер - Шальке 04 1:2 Ян - Пройссен Мюнстер 0:3
Пройссен Мюнстер - Падерборн 3:3 Пройссен Мюнстер - Вердер 3:2 Гамбург - Пройссен Мюнстер 4:1 Пройссен Мюнстер - Штутгарт 0:5 Пройссен Мюнстер - Кайзерслаутерн 0:1 Пройссен Мюнстер - Ганновер 96 0:0 Гройтер Фюрт - Пройссен Мюнстер 3:1 Майнц - Пройссен Мюнстер 3:1 Пройссен Мюнстер - Хераклес 0:0 Ойте - Пройссен Мюнстер 0:7 Пройссен Мюнстер - Лотте 4:0 Пройссен Мюнстер - Киккерс Эмден 3:2 Пройссен Мюнстер - Гивенбек 4:0 Пройссен Мюнстер - Унтерахинг 2:0 Ферль - Пройссен Мюнстер 2:0 Пройссен Мюнстер - Саарбрюккен 4:1

Результаты матчей

Айнтрахт Бр
Пройссен Мюнстер

Точный счет

2:0
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
2
2 раза 40%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%

Точный счет

3:1
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
4 раза 80%
0
1 раз 20%
1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

1:1
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%

Точное количество голов

1
7 раз 70%
2
2 раза 20%
0
1 раз 10%
1
5 раз 50%
0
2 раза 20%
3
2 раза 20%
2
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Айнтрахт Бр
Пройссен Мюнстер

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
1.5
Больше Меньше
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
8
2
2
8
1.5
3
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фортуна
 10 6 2 2 17 - 11 20
2.
Ганновер 96
 10 6 1 3 13 - 6 19
3.
Падерборн
 10 5 4 1 18 - 13 19
4.
Карлсруэ
 10 5 4 1 21 - 17 19
5.
Гамбург
 10 5 3 2 24 - 13 18
6.
Герта
 10 5 2 3 19 - 16 17
7.
Нюрнберг
 10 5 1 4 23 - 19 16
8.
Эльвeрсберг
 10 4 4 2 19 - 12 16
9.
Магдебург
 10 4 4 2 18 - 15 16
10.
Кайзерслаутерн
 10 4 3 3 18 - 16 15
11.
Гройтер Фюрт
 10 3 4 3 17 - 17 13
12.
Кёльн
 10 3 3 4 22 - 20 12
13.
Дармштадт
 10 2 4 4 18 - 21 10
14.
Ульм 1846
 10 2 2 6 10 - 13 8
15.
Шальке 04
 10 2 2 6 19 - 24 8
16.
Айнтрахт Бр
 10 2 2 6 11 - 23 8
17.
Пройссен Мюнстер
 10 1 4 5 13 - 18 7
18.
Ян
 10 1 1 8 4 - 30 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ганновер 96
 5 5 0 0 9 - 1 15
2.
Гамбург
 5 3 2 0 15 - 5 11
3.
Падерборн
 4 3 1 0 8 - 2 10
4.
Эльвeрсберг
 5 3 1 1 12 - 7 10
5.
Карлсруэ
 5 3 1 1 12 - 10 10
6.
Нюрнберг
 5 3 0 2 14 - 12 9
7.
Айнтрахт Бр
 5 2 1 2 7 - 6 7
8.
Кёльн
 6 2 1 3 14 - 10 7
9.
Герта
 5 2 0 3 7 - 9 6
10.
Дармштадт
 6 1 3 2 9 - 8 6
11.
Кайзерслаутерн
 4 1 2 1 10 - 8 5
12.
Фортуна
 5 1 2 2 6 - 9 5
13.
Гройтер Фюрт
 5 1 2 2 5 - 8 5
14.
Шальке 04
 5 1 1 3 14 - 15 4
15.
Ян
 5 1 1 3 1 - 10 4
16.
Магдебург
 5 0 4 1 6 - 9 4
17.
Ульм 1846
 5 1 0 4 6 - 8 3
18.
Пройссен Мюнстер
 5 0 3 2 5 - 7 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фортуна
 5 5 0 0 11 - 2 15
2.
Магдебург
 5 4 0 1 12 - 6 12
3.
Герта
 5 3 2 0 12 - 7 11
4.
Кайзерслаутерн
 6 3 1 2 8 - 8 10
5.
Карлсруэ
 5 2 3 0 9 - 7 9
6.
Падерборн
 6 2 3 1 10 - 11 9
7.
Гройтер Фюрт
 5 2 2 1 12 - 9 8
8.
Нюрнберг
 5 2 1 2 9 - 7 7
9.
Гамбург
 5 2 1 2 9 - 8 7
10.
Эльвeрсберг
 5 1 3 1 7 - 5 6
11.
Кёльн
 4 1 2 1 8 - 10 5
12.
Ульм 1846
 5 1 2 2 4 - 5 5
13.
Дармштадт
 4 1 1 2 9 - 13 4
14.
Ганновер 96
 5 1 1 3 4 - 5 4
15.
Пройссен Мюнстер
 5 1 1 3 8 - 11 4
16.
Шальке 04
 5 1 1 3 5 - 9 4
17.
Айнтрахт Бр
 5 0 1 4 4 - 17 1
18.
Ян
 5 0 0 5 3 - 20 0
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Карлсруэ Зивзивадзе Буду 7 (2)
Дармштадт Лидберг Исак 7 (2)
Гамбург Глацель Роберт 7
Эльвeрсберг Асллани Фисник 6 (3)
Гамбург Зельке Дейви 6
Весь список

Топ нарушителей
Гамбург Шонлау Себастьян 2 4
Магдебург Матисен Маркус 1 4
Фортуна Хоффманн Андре 5
Шальке 04 Караман Кенан 5
Карлсруэ Рапп Николай 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Где смотреть матч Айнтрахт Бр 1:1 Пройссен Мюнстер онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный