Тур: 10. Стадион: Айнтрахт (Брауншвейг).
1:1
Конец матча
0'
1:0
15' ГолФилипп Райан
1:1
16' ГолХендрикс Йоррит
75' Желтая карточкаЭлерс Кевин
82' Желтая карточкаГродовски Йоэль
90' Желтая карточкаJano ter Horst
90' Желтая карточкаКауфманн Фабио
90'+6
Ход матча
15'
1:0
16'
1:1
75'
82'
90'
90'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 4
-
2 Удары в створ 4
-
2 Угловые 4
-
0 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 16
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
549 Количество передач 407
-
56 Владение мячом, % 44
21
Элерс
Кевин
27
Кёлер
Свен
11
Сабо
Левенте
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Элерс КевинЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Кёлер СвенПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Сабо ЛевентеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
25 Ба СануссуПолузащитник
-
44 Johan GomezПолузащитник
- Полузащитник
-
39 Краусе РобинПолузащитник
- Полузащитник
-
34 Джастин Дуда
-
-
Главный тренер: Шернинг Даниел
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Кулис НикоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Шердер СимонЗащитник
-
16 Torge PaetowЗащитник
-
18 Лоренц МаркПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
28 Немет ОндрашНападающий
-
25 Luca Bolay
-
39 Jakob Korte
-
Главный тренер: Sascha Hildmann
История личных встреч
Айнтрахт Бр
Пройссен Мюнстер
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
6 матчей
16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
2
0.75
Среднее время на гол
45
120
Всего голов
8
3
Голов в среднем за матч
2
1.5
Среднее время на гол
45
60
Всего голов
12
6
Голов в среднем за матч
2
1
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
45
90
Бомбардиры внутри турнира
Айнтрахт Бр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Филипп Райан
|5 (1)
|0.5
|Сабо Левенте
|3
|0.3
|Бисакшич Эрмин
|1
|0.1
|Кауфманн Фабио
|1
|0.1
|Элерс Кевин
|1
|0.1
|Полтер Себастьян
|0
|0
|Кёлер Свен
|0
|0
|Фабио Ди-Мичели
|0
|0
Пройссен Мюнстер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Меес Джошуа
|3
|0.3
|Макридис Хараламбос
|2
|0.2
|Фридьонссон Хольмберт
|2
|0.2
|Torge Paetow
|2
|0.2
|Гродовски Йоэль
|1
|0.1
|Lukas Frenkert
|1
|0.1
|Хендрикс Йоррит
|1
|0.1
|Батмаз Малик
|1
|0.1
|Thorben-Johannes Deters
|0
|0
|Немет Ондраш
|0
|0
|Лоренц Марк
|0
|0
Карточки
Айнтрахт Бр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кёлер Свен
|3
|1
|Даниэль Шернинг
|2
|1
|Кауфманн Фабио
|3
|0
|Еккель Пауль
|2
|0
|Риттмюллер Марвин
|2
|0
|Элерс Кевин
|2
|0
|Тауэр Никлас
|2
|0
|Ул-Шик Валид
|2
|0
|Грилль Леннарт
|0
|1
|Бисакшич Эрмин
|1
|0
|Краусе Робин
|1
|0
|Иванов Роберт
|1
|0
|Белль-Белль Леон
|1
|0
|Конте Кристиан
|1
|0
|Филипп Райан
|1
|0
|Сабо Левенте
|1
|0
|Max Marie
|1
|0
Пройссен Мюнстер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лоренц Марк
|3
|0
|Меес Джошуа
|3
|0
|Фридьонссон Хольмберт
|2
|0
|Прайссингер Рико
|2
|0
|Torge Paetow
|2
|0
|Кулис Нико
|2
|0
|Lukas Frenkert
|2
|0
|Jano ter Horst
|2
|0
|Киркесков Миккель
|1
|0
|Хендрикс Йоррит
|1
|0
|Аменийдо Этьенн
|1
|0
|Гродовски Йоэль
|1
|0
|Баццоли Лука
|1
|0
|Бушама Ясин
|1
|0
|Хильдманн Саша
|1
|0
Результаты матчей
Айнтрахт Бр
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Пройссен Мюнстер
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
5
Айнтрахт Бр
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Пройссен Мюнстер
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
16
3
Упущенные победы
1
4
Айнтрахт Бр
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
70% (7)
10% (1)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
Пройссен Мюнстер
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
16
3
Упущенные победы
4
9
Голы по времени матча
Забито
7
8
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
3
38%
16-30
1
14%
2
25%
31-45
1
14%
2
25%
46-60
1
14%
1
13%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Пропущено
6
11
2 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
1
17%
3
27%
1-15
1
17%
2
18%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
2
33%
3
27%
46-60
1
17%
1
9%
61-75
1
17%
1
9%
76-90
Забито
4
5
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
2
40%
76-90
Пропущено
17
7
7 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
2
12%
0
0%
1-15
3
18%
0
0%
16-30
2
12%
1
14%
31-45
2
12%
1
14%
46-60
3
18%
2
29%
61-75
5
29%
29%
3
43%
76-90
Забито
11
13
6 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
1 Не забивали 2
2
18%
0
0%
1-15
1
9%
5
38%
16-30
3
27%
2
15%
31-45
1
9%
3
23%
46-60
1
9%
1
8%
61-75
3
27%
2
15%
76-90
Пропущено
23
18
9 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
3
13%
3
17%
1-15
4
17%
2
11%
16-30
2
9%
2
11%
31-45
4
17%
4
22%
46-60
4
17%
3
17%
61-75
6
26%
4
22%
76-90
Результаты последних матчей
Айнтрахт Бр
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Герта - Айнтрахт Бр 3:1 Айнтрахт Бр - Ганновер 96 2:0 Ульм 1846 - Айнтрахт Бр 3:1 Айнтрахт Бр - Гройтер Фюрт 2:0
Дармштадт - Айнтрахт Бр 1:1 Унион Берлин - Айнтрахт Бр 2:2 Айнтрахт Бр - Карлсруэ 1:2 Кёльн - Айнтрахт Бр 5:0 Айнтрахт Бр - Айнтрахт Фр 1:4 Айнтрахт Бр - Магдебург 1:3 Шальке 04 - Айнтрахт Бр 5:1 Айнтрахт Бр - Оснабрюк 5:1 Айнтрахт Бр - Энерги Коттбус 3:2 Айнтрахт Бр - Ганза 2:1 Лоне - Айнтрахт Бр 1:3 Дрохтерcен-Асcель - Айнтрахт Бр 0:7 Айнтрахт Бр - Панатинаикос 1:0 Базель - Айнтрахт Бр 1:1 Винтертур - Айнтрахт Бр 1:0 Айнтрахт Бр - Галлешер 1:0
Пройссен Мюнстер
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Пройссен Мюнстер - Эльвeрсберг 1:1 Нюрнберг - Пройссен Мюнстер 3:2 Пройссен Мюнстер - Шальке 04 1:2 Ян - Пройссен Мюнстер 0:3
Пройссен Мюнстер - Падерборн 3:3 Пройссен Мюнстер - Вердер 3:2 Гамбург - Пройссен Мюнстер 4:1 Пройссен Мюнстер - Штутгарт 0:5 Пройссен Мюнстер - Кайзерслаутерн 0:1 Пройссен Мюнстер - Ганновер 96 0:0 Гройтер Фюрт - Пройссен Мюнстер 3:1 Майнц - Пройссен Мюнстер 3:1 Пройссен Мюнстер - Хераклес 0:0 Ойте - Пройссен Мюнстер 0:7 Пройссен Мюнстер - Лотте 4:0 Пройссен Мюнстер - Киккерс Эмден 3:2 Пройссен Мюнстер - Гивенбек 4:0 Пройссен Мюнстер - Унтерахинг 2:0 Ферль - Пройссен Мюнстер 2:0 Пройссен Мюнстер - Саарбрюккен 4:1
Результаты матчей
Айнтрахт Бр
Пройссен Мюнстер
Точный счет
2:0
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
2
2 раза 40%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%
Точный счет
3:1
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
4 раза 80%
0
1 раз 20%
1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
1:1
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
Точное количество голов
1
7 раз 70%
2
2 раза 20%
0
1 раз 10%
1
5 раз 50%
0
2 раза 20%
3
2 раза 20%
2
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Айнтрахт Бр
Пройссен Мюнстер
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
82
28
37
- — Выход в Бундеслигу
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Карлсруэ
|Зивзивадзе Буду
|7 (2)
|Дармштадт
|Лидберг Исак
|7 (2)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|7
|Эльвeрсберг
|Асллани Фисник
|6 (3)
|Гамбург
|Зельке Дейви
|6
|Гамбург
|Шонлау Себастьян
|2 4
|Магдебург
|Матисен Маркус
|1 4
|Фортуна
|Хоффманн Андре
|5
|Шальке 04
|Караман Кенан
|5
|Карлсруэ
|Рапп Николай
|5