Тур: 10. Стадион: Мерк в Бёлленфальторе.
0'
1:0
16' ГолХорнби Фрэйзер
1:1
18' ГолКеллер Аарон
30' Желтая карточкаХорнби Фрэйзер
60' Желтая карточкаВукотич Александар
62' Желтая карточкаХесса Деннис
70' Желтая карточкаРёш Ромарио
Ход матча
16'
1:0
18'
1:1
30'
62'
70'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 0
-
4 Удары в створ 3
-
3 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 11
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
67 Владение мячом, % 33
Прогноз на матч от Liveresult
17
Kai
Klefisch
43
Рёш
Ромарио
23
Брандт
Макс
11
Хесса
Деннис
16
Келлер
Аарон
33
Хигль
Феликс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Kai KlefischПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Тиеде МаркоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Кемпе ТобиасПолузащитник
-
-
-
Главный тренер: Кофельдт Флориан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
43 Рёш РомариоЗащитник
- Полузащитник
-
23 Брандт МаксПолузащитник
-
11 Хесса ДеннисПолузащитник
-
16 Келлер АаронПолузащитник
-
33 Хигль ФеликсНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
4 Галь ТомЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Майер ФилиппПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Томас Вёрле
История личных встреч
Дармштадт
Ульм 1846
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
1
4
Голов в среднем за матч
1
4
Среднее время на гол
90
22
Всего голов
1
4
Голов в среднем за матч
0.5
2
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
180
45
Бомбардиры внутри турнира
Дармштадт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лидберг Исак
|7
|0.7
|Хорнби Фрэйзер
|4 (1)
|0.4
|Вукотич Александар
|2
|0.2
|Лопес Серхио
|2
|0.2
|Фёрстер Филипп
|1
|0.1
|Kai Klefisch
|1
|0.1
|Вильхельмссон Оскар
|1
|0.1
|Марсейлер Лука
|0
|0
|Лакенмахер Финн-Лука
|0
|0
|Кемпе Тобиас
|0
|0
|Нюрнбергер Фабиан
|0
|0
Ульм 1846
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хигль Феликс
|4 (2)
|0.4
|Райхерт Йоханнес
|1 (1)
|0.1
|Штромпф Филипп
|1
|0.1
|Рёш Ромарио
|1
|0.1
|Телалович Семир
|1
|0.1
|Краттенмахер Морис
|1
|0.1
|Келлер Аарон
|1
|0.1
|Хесса Деннис
|0
|0
|Алльгайер Бастиан
|0
|0
Карточки
Дармштадт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вукотич Александар
|5
|0
|Кемпе Тобиас
|2
|0
|Нюрнбергер Фабиан
|2
|0
|Kai Klefisch
|2
|0
|Мюллер Андреас
|2
|0
|Othmane El Idrissi
|0
|1
|Лопес Серхио
|1
|0
|Бадер Маттиас
|1
|0
|Гьясула Клаус
|1
|0
|Фёрстер Филипп
|1
|0
|Лидберг Исак
|1
|0
|Марсейлер Лука
|1
|0
|Хорнби Фрэйзер
|1
|0
|Вильхельмссон Оскар
|1
|0
|Ридель Клеменс
|1
|0
|Маглица Матей
|1
|0
|Буэно Гильермо
|1
|0
|Корредо Килиан
|1
|0
|Флориан Кофельдт
|1
|0
Ульм 1846
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Штромпф Филипп
|4
|0
|Брандт Макс
|2
|1
|Майер Филипп
|3
|0
|Хесса Деннис
|3
|0
|Рёш Ромарио
|3
|0
|Ортаг Кристиан
|2
|0
|Райхерт Йоханнес
|1
|0
|Рёзер Лукас
|1
|0
|Кольбе Никлас
|1
|0
|Хигль Феликс
|1
|0
|Алльгайер Бастиан
|1
|0
|Лаурин Ульрих
|1
|0
|Томас Вёрле
|1
|0
Результаты матчей
Дармштадт
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
Ульм 1846
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
4
0
Дармштадт
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Ульм 1846
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
7
7
Упущенные победы
8
3
Дармштадт
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
0% (0)
67% (6)
Ульм 1846
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
8
8
Упущенные победы
12
3
Голы по времени матча
Забито
9
3
5 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 1
4 Не забивали 8
2
22%
0
0%
1-15
2
22%
1
33%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
2
22%
1
33%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
1
11%
1
33%
76-90
Пропущено
6
4
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
25%
31-45
1
17%
1
25%
46-60
1
17%
1
25%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Забито
9
6
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 4
6 Не забивали 5
2
22%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
11%
2
33%
31-45
2
22%
2
33%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
3
33%
1
17%
76-90
Пропущено
13
8
7 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 5
3
23%
0
0%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
1
8%
1
13%
61-75
3
23%
7
88%
76-90
Забито
18
9
8 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 5
1 Не забивали 4
4
22%
1
11%
1-15
2
11%
1
11%
16-30
2
11%
2
22%
31-45
4
22%
3
33%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
4
22%
2
22%
76-90
Пропущено
19
12
9 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 8
3
16%
1
8%
1-15
3
16%
0
0%
16-30
3
16%
1
8%
31-45
3
16%
1
8%
46-60
2
11%
2
17%
61-75
5
26%
7
58%
76-90
Результаты последних матчей
Дармштадт
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Дармштадт - Кёльн 5:1 Дармштадт - Барокштадт 1:0 Карлсруэ - Дармштадт 3:3 Дармштадт - Магдебург 1:2
Шальке 04 - Дармштадт 3:5 Дармштадт - Айнтрахт Бр 1:1 Майнц - Дармштадт 0:1 Эльвeрсберг - Дармштадт 4:0 Дармштадт - Нюрнберг 1:1 Тевтония Оттензен - Дармштадт 1:3 Падерборн - Дармштадт 3:1 Дармштадт - Фортуна 0:2 Дармштадт - Ковентри 2:0 Дармштадт - Саарбрюккен 1:2 Дармштадт - Свифт Эсперанж 5:1 Франкфурт - Дармштадт 1:0 Мюнстер 1919 - Дармштадт 1:8 Боруссия Д - Дармштадт 4:0 Дармштадт - Хоффенхайм 0:6 Вольфсбург - Дармштадт 3:0
Ульм 1846
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Ульм 1846 - Карлсруэ 0:1 Штутгарт - Ульм 1846 1:1 Кёльн - Ульм 1846 2:0 Ульм 1846 - Айнтрахт Бр 3:1
Эльвeрсберг - Ульм 1846 1:3 Ульм 1846 - Нюрнберг 1:2 Аугсбург - Ульм 1846 4:1 Падерборн - Ульм 1846 0:0 Ульм 1846 - Фортуна 1:2 Ульм 1846 - Бавария 0:4 Ян - Ульм 1846 1:0 Ульм 1846 - Кайзерслаутерн 1:2 Ульм 1846 - Штутгарт (любители) 2:2 Ингольштадт - Ульм 1846 1:1 Унтерахинг - Ульм 1846 1:3 Базель - Ульм 1846 1:1 Ульм 1846 - Ферль 4:2 Боруссия-2 Д - Ульм 1846 1:2 Ульм 1846 - Виктория Кельн 2:0 Фрайбург-2 - Ульм 1846 1:2
Результаты матчей
Дармштадт
Ульм 1846
Точный счет
1:1
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
1:2
3 раза 60%
0:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
5
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
3:1
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
3:5
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
5
1 раз 25%
0
3 раза 75%
3
1 раз 25%
Точный счет
1:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
3:5
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
1:2
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
5
2 раза 22%
3
1 раз 11%
0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
3
2 раза 22%
Тоталы голов в матче
Дармштадт
Ульм 1846
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
41
14
14
14
14
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
13
22
13
22
13
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
54
36
27
36
27
27
27
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|6
|2
|2
|17 - 11
|20
|2.
|2:0
|10
|6
|1
|3
|12 - 6
|19
|3.
|10
|5
|4
|1
|18 - 13
|19
|4.
|10
|5
|4
|1
|21 - 17
|19
|5.
|10
|5
|3
|2
|24 - 13
|18
|6.
|10
|5
|2
|3
|19 - 16
|17
|7.
|10
|5
|1
|4
|23 - 19
|16
|8.
|10
|4
|4
|2
|19 - 12
|16
|9.
|0:2
|10
|4
|4
|2
|18 - 14
|16
|10.
|10
|4
|3
|3
|18 - 16
|15
|11.
|10
|3
|4
|3
|17 - 17
|13
|12.
|10
|3
|3
|4
|22 - 20
|12
|13.
|1:1
|10
|2
|4
|4
|18 - 21
|10
|14.
|1:1
|10
|2
|2
|6
|10 - 13
|8
|15.
|10
|2
|2
|6
|19 - 24
|8
|16.
|1:1
|10
|2
|2
|6
|11 - 23
|8
|17.
|1:1
|10
|1
|4
|5
|13 - 18
|7
|18.
|10
|1
|1
|8
|4 - 30
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|5
|5
|0
|0
|9 - 1
|15
|2.
|5
|3
|2
|0
|15 - 5
|11
|3.
|4
|3
|1
|0
|8 - 2
|10
|4.
|5
|3
|1
|1
|12 - 7
|10
|5.
|5
|3
|1
|1
|12 - 10
|10
|6.
|5
|3
|0
|2
|14 - 12
|9
|7.
|1:1
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|8.
|6
|2
|1
|3
|14 - 10
|7
|9.
|5
|2
|0
|3
|7 - 9
|6
|10.
|1:1
|6
|1
|3
|2
|9 - 8
|6
|11.
|4
|1
|2
|1
|10 - 8
|5
|12.
|5
|1
|2
|2
|6 - 9
|5
|13.
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|5
|14.
|5
|1
|1
|3
|14 - 15
|4
|15.
|5
|1
|1
|3
|1 - 10
|4
|16.
|0:2
|5
|0
|4
|1
|6 - 8
|4
|17.
|1:1
|5
|1
|0
|4
|6 - 8
|3
|18.
|1:1
|5
|0
|3
|2
|5 - 7
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|5
|0
|0
|11 - 2
|15
|2.
|0:2
|5
|4
|0
|1
|12 - 6
|12
|3.
|5
|3
|2
|0
|12 - 7
|11
|4.
|6
|3
|1
|2
|8 - 8
|10
|5.
|5
|2
|3
|0
|9 - 7
|9
|6.
|6
|2
|3
|1
|10 - 11
|9
|7.
|5
|2
|2
|1
|12 - 9
|8
|8.
|5
|2
|1
|2
|9 - 7
|7
|9.
|5
|2
|1
|2
|9 - 8
|7
|10.
|5
|1
|3
|1
|7 - 5
|6
|11.
|4
|1
|2
|1
|8 - 10
|5
|12.
|1:1
|5
|1
|2
|2
|4 - 5
|5
|13.
|1:1
|4
|1
|1
|2
|9 - 13
|4
|14.
|2:0
|5
|1
|1
|3
|3 - 5
|4
|15.
|1:1
|5
|1
|1
|3
|8 - 11
|4
|16.
|5
|1
|1
|3
|5 - 9
|4
|17.
|1:1
|5
|0
|1
|4
|4 - 17
|1
|18.
|5
|0
|0
|5
|3 - 20
|0
- — Выход в Бундеслигу
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Карлсруэ
|Зивзивадзе Буду
|7 (2)
|Дармштадт
|Лидберг Исак
|7 (2)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|7
|Эльвeрсберг
|Асллани Фисник
|6 (3)
|Гамбург
|Зельке Дейви
|6
|Гамбург
|Шонлау Себастьян
|2 4
|Магдебург
|Матисен Маркус
|1 4
|Фортуна
|Хоффманн Андре
|5
|Шальке 04
|Караман Кенан
|5
|Карлсруэ
|Рапп Николай
|5