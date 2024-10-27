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  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2024-2025
Тур: 10. Стадион: .
Дармштадт
1:1
Конец матча
Ульм 1846
0'
1:0
16' Гол
Хорнби Фрэйзер
1:1
18' Гол
Келлер Аарон
30' Желтая карточка
Хорнби Фрэйзер
60' Желтая карточка
Вукотич Александар
62' Желтая карточка
Хесса Деннис
70' Желтая карточка
Рёш Ромарио
80' Желтая карточка
Брандт Макс
90'+4

Ход матча

16'
Хорнби Фрэйзер
(Лидберг Исак)
1:0
18'
1:1
Келлер Аарон
(Хесса Деннис)
30'
Хорнби Фрэйзер
 
46'
 
Краттенмахер Морис
Келлер Аарон
60'
Вукотич Александар
 
62'
 
Хесса Деннис
67'
 
Майер Филипп
Хюрюлайнен Лука
70'
 
Рёш Ромарио
70'
Кемпе Тобиас
Корредо Килиан
 
70'
Лакенмахер Финн-Лука
Хорнби Фрэйзер
 
74'
 
Алльгайер Бастиан
Рёш Ромарио
74'
 
Рёзер Лукас
Хигль Феликс
77'
Папела Мервиль
Мюллер Андреас
 
77'
Буэно Гильермо
Фёрстер Филипп
 
80'
 
Брандт Макс
90'
 
Лаурин Ульрих
Брандт Макс

Статистика матча

  • 10 Удары по воротам 2
  • 5 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 14
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 683 Количество передач 316
  • 65 Владение мячом, % 35
Прогноз на матч от Liveresult
1
Шуэн
Марсель
2
Лопес
Серхио
38
Ридель
Клеменс
20
Вукотич
Александар
15
Нюрнбергер
Фабиан
18
Фёрстер
Филипп
17
Kai
Klefisch
16
Мюллер
Андреас
34
Корредо
Килиан
7
Лидберг
Исак
9
Хорнби
Фрэйзер
1
Тиде
Никлас
6
Гейер
Томас
32
Штромпф
Филипп
27
Кольбе
Никлас
19
Майер
Жонатан
43
Рёш
Ромарио
38
Хюрюлайнен
Лука
23
Брандт
Макс
11
Хесса
Деннис
16
Келлер
Аарон
33
Хигль
Феликс
Дармштадт
4-4-2
Ульм 1846
3-4-2-1

История личных встреч

Дармштадт
Ульм 1846

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

История матчей

РЛЮ
0:4
РЛЮ
1:0

Голы

Всего голов

1
4

Голов в среднем за матч

1
4

Среднее время на гол

90
22

Всего голов

1
4

Голов в среднем за матч

0.5
2

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

180
45

Бомбардиры внутри турнира

Дармштадт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лидберг Исак 7 0.7
Хорнби Фрэйзер 4 (1) 0.4
Вукотич Александар 2 0.2
Лопес Серхио 2 0.2
Фёрстер Филипп 1 0.1
Kai Klefisch 1 0.1
Вильхельмссон Оскар 1 0.1
Марсейлер Лука 0 0
Лакенмахер Финн-Лука 0 0
Кемпе Тобиас 0 0
Нюрнбергер Фабиан 0 0
Ульм 1846
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хигль Феликс 4 (2) 0.4
Райхерт Йоханнес 1 (1) 0.1
Штромпф Филипп 1 0.1
Рёш Ромарио 1 0.1
Телалович Семир 1 0.1
Краттенмахер Морис 1 0.1
Келлер Аарон 1 0.1
Хесса Деннис 0 0
Алльгайер Бастиан 0 0

Карточки

Дармштадт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вукотич Александар 5 0
Кемпе Тобиас 2 0
Нюрнбергер Фабиан 2 0
Kai Klefisch 2 0
Мюллер Андреас 2 0
Othmane El Idrissi 0 1
Лопес Серхио 1 0
Бадер Маттиас 1 0
Гьясула Клаус 1 0
Фёрстер Филипп 1 0
Лидберг Исак 1 0
Марсейлер Лука 1 0
Хорнби Фрэйзер 1 0
Вильхельмссон Оскар 1 0
Ридель Клеменс 1 0
Маглица Матей 1 0
Буэно Гильермо 1 0
Корредо Килиан 1 0
Флориан Кофельдт 1 0
Ульм 1846
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Брандт Макс 3 1
Штромпф Филипп 4 0
Рёш Ромарио 4 0
Майер Филипп 3 0
Хесса Деннис 3 0
Ортаг Кристиан 2 0
Райхерт Йоханнес 1 0
Рёзер Лукас 1 0
Кольбе Никлас 1 0
Хигль Феликс 1 0
Алльгайер Бастиан 1 0
Лаурин Ульрих 1 0
Томас Вёрле 1 0

Результаты матчей

Дармштадт
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Ульм 1846
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

5
1
Дармштадт
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Ульм 1846
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

7
7

Упущенные победы

8
3
Дармштадт
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
10% (1)
60% (6)
Ульм 1846
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

8
8

Упущенные победы

13
4

Голы по времени матча

Забито

10
4
6 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
6 Забивали первыми 1
4 Не забивали 8
2
20%
0
0%
1-15
3
30%
2
50%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
2
20%
1
25%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
1
10%
1
25%
76-90

Пропущено

7
5
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
0
0%
1
20%
1-15
2
29%
1
20%
16-30
1
14%
1
20%
31-45
1
14%
1
20%
46-60
1
14%
1
20%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Забито

9
6
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 4
7 Не забивали 6
2
22%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
11%
2
33%
31-45
2
22%
2
33%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
3
33%
1
17%
76-90

Пропущено

13
8
7 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 5
3
23%
0
0%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
1
8%
1
13%
61-75
3
23%
7
88%
76-90

Забито

19
10
9 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 5
1 Не забивали 4
4
21%
1
10%
1-15
3
16%
2
20%
16-30
2
11%
2
20%
31-45
4
21%
3
30%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
4
21%
2
20%
76-90

Пропущено

20
13
10 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 9
3
15%
1
8%
1-15
4
20%
1
8%
16-30
3
15%
1
8%
31-45
3
15%
1
8%
46-60
2
10%
2
15%
61-75
5
25%
7
54%
76-90

Результаты последних матчей

Дармштадт
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Дармштадт - Кёльн 5:1 Дармштадт - Барокштадт 1:0 Карлсруэ - Дармштадт 3:3 Дармштадт - Магдебург 1:2
Шальке 04 - Дармштадт 3:5 Дармштадт - Айнтрахт Бр 1:1 Майнц - Дармштадт 0:1 Эльвeрсберг - Дармштадт 4:0 Дармштадт - Нюрнберг 1:1 Тевтония Оттензен - Дармштадт 1:3 Падерборн - Дармштадт 3:1 Дармштадт - Фортуна 0:2 Дармштадт - Ковентри 2:0 Дармштадт - Саарбрюккен 1:2 Дармштадт - Свифт Эсперанж 5:1 Франкфурт - Дармштадт 1:0 Мюнстер 1919 - Дармштадт 1:8 Боруссия Д - Дармштадт 4:0 Дармштадт - Хоффенхайм 0:6 Вольфсбург - Дармштадт 3:0
Ульм 1846
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Ульм 1846 - Карлсруэ 0:1 Штутгарт - Ульм 1846 1:1 Кёльн - Ульм 1846 2:0 Ульм 1846 - Айнтрахт Бр 3:1
Эльвeрсберг - Ульм 1846 1:3 Ульм 1846 - Нюрнберг 1:2 Аугсбург - Ульм 1846 4:1 Падерборн - Ульм 1846 0:0 Ульм 1846 - Фортуна 1:2 Ульм 1846 - Бавария 0:4 Ян - Ульм 1846 1:0 Ульм 1846 - Кайзерслаутерн 1:2 Ульм 1846 - Штутгарт (любители) 2:2 Ингольштадт - Ульм 1846 1:1 Унтерахинг - Ульм 1846 1:3 Базель - Ульм 1846 1:1 Ульм 1846 - Ферль 4:2 Боруссия-2 Д - Ульм 1846 1:2 Ульм 1846 - Виктория Кельн 2:0 Фрайбург-2 - Ульм 1846 1:2

Результаты матчей

Дармштадт
Ульм 1846

Точный счет

1:1
3 раза 50%
0:2
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
1:2
3 раза 60%
0:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
5
1 раз 17%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

3:1
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
3:5
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
5
1 раз 25%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

1:1
3 раза 30%
0:2
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
3:5
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
1:2
3 раза 30%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%

Точное количество голов

1
5 раз 50%
0
2 раза 20%
5
2 раза 20%
3
1 раз 10%
0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
3
2 раза 20%

Тоталы голов в матче

Дармштадт
Ульм 1846

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
1
1
5
1.5
1
4
1
5
2.5
1
4
1
5
3.5
1
5
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
3
2
2
1.5
1
4
2
2
2.5
1
4
1
3
3.5
1
3
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
6
4
3
7
1.5
2
8
3
7
2.5
2
8
2
8
3.5
2
8
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фортуна
 10 6 2 2 17 - 11 20
2.
Ганновер 96
 10 6 1 3 13 - 6 19
3.
Падерборн
 10 5 4 1 18 - 13 19
4.
Карлсруэ
 10 5 4 1 21 - 17 19
5.
Гамбург
 10 5 3 2 24 - 13 18
6.
Герта
 10 5 2 3 19 - 16 17
7.
Нюрнберг
 10 5 1 4 23 - 19 16
8.
Эльвeрсберг
 10 4 4 2 19 - 12 16
9.
Магдебург
 10 4 4 2 18 - 15 16
10.
Кайзерслаутерн
 10 4 3 3 18 - 16 15
11.
Гройтер Фюрт
 10 3 4 3 17 - 17 13
12.
Кёльн
 10 3 3 4 22 - 20 12
13.
Дармштадт
 10 2 4 4 18 - 21 10
14.
Ульм 1846
 10 2 2 6 10 - 13 8
15.
Шальке 04
 10 2 2 6 19 - 24 8
16.
Айнтрахт Бр
 10 2 2 6 11 - 23 8
17.
Пройссен Мюнстер
 10 1 4 5 13 - 18 7
18.
Ян
 10 1 1 8 4 - 30 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ганновер 96
 5 5 0 0 9 - 1 15
2.
Гамбург
 5 3 2 0 15 - 5 11
3.
Падерборн
 4 3 1 0 8 - 2 10
4.
Эльвeрсберг
 5 3 1 1 12 - 7 10
5.
Карлсруэ
 5 3 1 1 12 - 10 10
6.
Нюрнберг
 5 3 0 2 14 - 12 9
7.
Айнтрахт Бр
 5 2 1 2 7 - 6 7
8.
Кёльн
 6 2 1 3 14 - 10 7
9.
Герта
 5 2 0 3 7 - 9 6
10.
Дармштадт
 6 1 3 2 9 - 8 6
11.
Кайзерслаутерн
 4 1 2 1 10 - 8 5
12.
Фортуна
 5 1 2 2 6 - 9 5
13.
Гройтер Фюрт
 5 1 2 2 5 - 8 5
14.
Шальке 04
 5 1 1 3 14 - 15 4
15.
Ян
 5 1 1 3 1 - 10 4
16.
Магдебург
 5 0 4 1 6 - 9 4
17.
Ульм 1846
 5 1 0 4 6 - 8 3
18.
Пройссен Мюнстер
 5 0 3 2 5 - 7 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фортуна
 5 5 0 0 11 - 2 15
2.
Магдебург
 5 4 0 1 12 - 6 12
3.
Герта
 5 3 2 0 12 - 7 11
4.
Кайзерслаутерн
 6 3 1 2 8 - 8 10
5.
Карлсруэ
 5 2 3 0 9 - 7 9
6.
Падерборн
 6 2 3 1 10 - 11 9
7.
Гройтер Фюрт
 5 2 2 1 12 - 9 8
8.
Нюрнберг
 5 2 1 2 9 - 7 7
9.
Гамбург
 5 2 1 2 9 - 8 7
10.
Эльвeрсберг
 5 1 3 1 7 - 5 6
11.
Кёльн
 4 1 2 1 8 - 10 5
12.
Ульм 1846
 5 1 2 2 4 - 5 5
13.
Дармштадт
 4 1 1 2 9 - 13 4
14.
Ганновер 96
 5 1 1 3 4 - 5 4
15.
Пройссен Мюнстер
 5 1 1 3 8 - 11 4
16.
Шальке 04
 5 1 1 3 5 - 9 4
17.
Айнтрахт Бр
 5 0 1 4 4 - 17 1
18.
Ян
 5 0 0 5 3 - 20 0
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Карлсруэ Зивзивадзе Буду 7 (2)
Дармштадт Лидберг Исак 7 (2)
Гамбург Глацель Роберт 7
Эльвeрсберг Асллани Фисник 6 (3)
Гамбург Зельке Дейви 6
Весь список

Топ нарушителей
Гамбург Шонлау Себастьян 2 4
Магдебург Матисен Маркус 1 4
Фортуна Хоффманн Андре 5
Шальке 04 Караман Кенан 5
Карлсруэ Рапп Николай 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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