Тур: 10. Стадион: Мерк в Бёлленфальторе.
0'
1:0
16' ГолХорнби Фрэйзер
1:1
18' ГолКеллер Аарон
30' Желтая карточкаХорнби Фрэйзер
60' Желтая карточкаВукотич Александар
62' Желтая карточкаХесса Деннис
70' Желтая карточкаРёш Ромарио
80' Желтая карточкаБрандт Макс
90'+4
Ход матча
16'
1:0
18'
1:1
30'
62'
70'
80'
Статистика матча
-
10 Удары по воротам 2
-
5 Удары в створ 3
-
4 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 14
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
683 Количество передач 316
-
65 Владение мячом, % 35
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.72 Победа «Дармштадта»
-
17
Kai
Klefisch
43
Рёш
Ромарио
23
Брандт
Макс
11
Хесса
Деннис
16
Келлер
Аарон
33
Хигль
Феликс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Kai KlefischПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Тиеде МаркоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Кемпе ТобиасПолузащитник
-
-
-
Главный тренер: Кофельдт Флориан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
43 Рёш РомариоЗащитник
- Полузащитник
-
23 Брандт МаксПолузащитник
-
11 Хесса ДеннисПолузащитник
-
16 Келлер АаронПолузащитник
-
33 Хигль ФеликсНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
4 Галь ТомЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Майер ФилиппПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Томас Вёрле
История личных встреч
Дармштадт
Ульм 1846
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
1
4
Голов в среднем за матч
1
4
Среднее время на гол
90
22
Всего голов
1
4
Голов в среднем за матч
0.5
2
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
180
45
Бомбардиры внутри турнира
Дармштадт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лидберг Исак
|7
|0.7
|Хорнби Фрэйзер
|4 (1)
|0.4
|Вукотич Александар
|2
|0.2
|Лопес Серхио
|2
|0.2
|Фёрстер Филипп
|1
|0.1
|Kai Klefisch
|1
|0.1
|Вильхельмссон Оскар
|1
|0.1
|Марсейлер Лука
|0
|0
|Лакенмахер Финн-Лука
|0
|0
|Кемпе Тобиас
|0
|0
|Нюрнбергер Фабиан
|0
|0
Ульм 1846
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хигль Феликс
|4 (2)
|0.4
|Райхерт Йоханнес
|1 (1)
|0.1
|Штромпф Филипп
|1
|0.1
|Рёш Ромарио
|1
|0.1
|Телалович Семир
|1
|0.1
|Краттенмахер Морис
|1
|0.1
|Келлер Аарон
|1
|0.1
|Хесса Деннис
|0
|0
|Алльгайер Бастиан
|0
|0
Карточки
Дармштадт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вукотич Александар
|5
|0
|Кемпе Тобиас
|2
|0
|Нюрнбергер Фабиан
|2
|0
|Kai Klefisch
|2
|0
|Мюллер Андреас
|2
|0
|Othmane El Idrissi
|0
|1
|Лопес Серхио
|1
|0
|Бадер Маттиас
|1
|0
|Гьясула Клаус
|1
|0
|Фёрстер Филипп
|1
|0
|Лидберг Исак
|1
|0
|Марсейлер Лука
|1
|0
|Хорнби Фрэйзер
|1
|0
|Вильхельмссон Оскар
|1
|0
|Ридель Клеменс
|1
|0
|Маглица Матей
|1
|0
|Буэно Гильермо
|1
|0
|Корредо Килиан
|1
|0
|Флориан Кофельдт
|1
|0
Ульм 1846
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Брандт Макс
|3
|1
|Штромпф Филипп
|4
|0
|Рёш Ромарио
|4
|0
|Майер Филипп
|3
|0
|Хесса Деннис
|3
|0
|Ортаг Кристиан
|2
|0
|Райхерт Йоханнес
|1
|0
|Рёзер Лукас
|1
|0
|Кольбе Никлас
|1
|0
|Хигль Феликс
|1
|0
|Алльгайер Бастиан
|1
|0
|Лаурин Ульрих
|1
|0
|Томас Вёрле
|1
|0
Результаты матчей
Дармштадт
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Ульм 1846
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
5
1
Дармштадт
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Ульм 1846
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
7
7
Упущенные победы
8
3
Дармштадт
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
10% (1)
60% (6)
Ульм 1846
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
8
8
Упущенные победы
13
4
Голы по времени матча
Забито
10
4
6 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
6 Забивали первыми 1
4 Не забивали 8
2
20%
0
0%
1-15
3
30%
2
50%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
2
20%
1
25%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
1
10%
1
25%
76-90
Пропущено
7
5
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
0
0%
1
20%
1-15
2
29%
1
20%
16-30
1
14%
1
20%
31-45
1
14%
1
20%
46-60
1
14%
1
20%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Забито
9
6
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 4
7 Не забивали 6
2
22%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
11%
2
33%
31-45
2
22%
2
33%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
3
33%
1
17%
76-90
Пропущено
13
8
7 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 5
3
23%
0
0%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
1
8%
1
13%
61-75
3
23%
7
88%
76-90
Забито
19
10
9 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 5
1 Не забивали 4
4
21%
1
10%
1-15
3
16%
2
20%
16-30
2
11%
2
20%
31-45
4
21%
3
30%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
4
21%
2
20%
76-90
Пропущено
20
13
10 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 9
3
15%
1
8%
1-15
4
20%
1
8%
16-30
3
15%
1
8%
31-45
3
15%
1
8%
46-60
2
10%
2
15%
61-75
5
25%
7
54%
76-90
Результаты последних матчей
Дармштадт
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Дармштадт - Кёльн 5:1 Дармштадт - Барокштадт 1:0 Карлсруэ - Дармштадт 3:3 Дармштадт - Магдебург 1:2
Шальке 04 - Дармштадт 3:5 Дармштадт - Айнтрахт Бр 1:1 Майнц - Дармштадт 0:1 Эльвeрсберг - Дармштадт 4:0 Дармштадт - Нюрнберг 1:1 Тевтония Оттензен - Дармштадт 1:3 Падерборн - Дармштадт 3:1 Дармштадт - Фортуна 0:2 Дармштадт - Ковентри 2:0 Дармштадт - Саарбрюккен 1:2 Дармштадт - Свифт Эсперанж 5:1 Франкфурт - Дармштадт 1:0 Мюнстер 1919 - Дармштадт 1:8 Боруссия Д - Дармштадт 4:0 Дармштадт - Хоффенхайм 0:6 Вольфсбург - Дармштадт 3:0
Ульм 1846
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Ульм 1846 - Карлсруэ 0:1 Штутгарт - Ульм 1846 1:1 Кёльн - Ульм 1846 2:0 Ульм 1846 - Айнтрахт Бр 3:1
Эльвeрсберг - Ульм 1846 1:3 Ульм 1846 - Нюрнберг 1:2 Аугсбург - Ульм 1846 4:1 Падерборн - Ульм 1846 0:0 Ульм 1846 - Фортуна 1:2 Ульм 1846 - Бавария 0:4 Ян - Ульм 1846 1:0 Ульм 1846 - Кайзерслаутерн 1:2 Ульм 1846 - Штутгарт (любители) 2:2 Ингольштадт - Ульм 1846 1:1 Унтерахинг - Ульм 1846 1:3 Базель - Ульм 1846 1:1 Ульм 1846 - Ферль 4:2 Боруссия-2 Д - Ульм 1846 1:2 Ульм 1846 - Виктория Кельн 2:0 Фрайбург-2 - Ульм 1846 1:2
Результаты матчей
Дармштадт
Ульм 1846
Точный счет
1:1
3 раза 50%
0:2
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
1:2
3 раза 60%
0:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
5
1 раз 17%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
3:1
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
3:5
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
Точное количество голов
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
5
1 раз 25%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
1:1
3 раза 30%
0:2
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
3:5
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
1:2
3 раза 30%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
Точное количество голов
1
5 раз 50%
0
2 раза 20%
5
2 раза 20%
3
1 раз 10%
0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
3
2 раза 20%
Тоталы голов в матче
Дармштадт
Ульм 1846
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
41
15
14
15
14
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
23
22
14
22
14
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
64
37
28
37
28
28
28
- — Выход в Бундеслигу
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Карлсруэ
|Зивзивадзе Буду
|7 (2)
|Дармштадт
|Лидберг Исак
|7 (2)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|7
|Эльвeрсберг
|Асллани Фисник
|6 (3)
|Гамбург
|Зельке Дейви
|6
|Гамбург
|Шонлау Себастьян
|2 4
|Магдебург
|Матисен Маркус
|1 4
|Фортуна
|Хоффманн Андре
|5
|Шальке 04
|Караман Кенан
|5
|Карлсруэ
|Рапп Николай
|5