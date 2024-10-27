Тур: 9. Стадион: Стадио Олимпико. Главный судья: Пиччинини Марко
0'
1:0
21' ГолНослин Тейяни
23' Желтая карточкаСабелли Стефано
29' Желтая карточкаНослин Тейяни
55' Желтая карточкаХила Марио
67' Желтая карточкаМарушич Адам
Ход матча
21'
1:0
23'
29'
55'
67'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
7 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 2
-
3 Угловые 4
-
1 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 5
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 5
-
59 Владение мячом, % 41
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
77
Марушич
Адам
4
Патрик
34
Хила
Марио
30
Тавареш
Нуну
19
Диа
Булайе
22
Васкес
Хоан
- Основной состав
- Вратарь
-
77 Марушич АдамЗащитник
-
4 ПатрикЗащитник
-
34 Хила МариоЗащитник
-
30 Тавареш НунуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Диа БулайеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Чауна ЛумПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Барони Марко
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Васкес ХоанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 Бадель МиланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Эхатор ДжеффНападающий
-
30 Анкей ДэвидНападающий
- Нападающий
-
99 Franz Stolz
-
Главный тренер: Джилардино Альберто
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Лацио
Дженоа
18 матчей
94.4%
5.6%
17 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
94.4%
33.3%
17 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
27.8%
5.5%
12 побед 5 ничьих 0 побед
17 матчей
23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 13 побед
Первый тайм
41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 11 побед
35 матчей
48.6%
14.3%
37.1%
17 побед 5 ничьих 13 побед
Первый тайм
48.6%
37.1%
14.3%
17 побед 13 ничьих 5 побед
Второй тайм
34.3%
34.3%
31.4%
12 побед 12 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
34
25
Голов в среднем за матч
1.89
1.47
Среднее время на гол
47
61
Всего голов
24
22
Голов в среднем за матч
1.41
1.22
Среднее время на гол
63
73
Всего голов
58
47
Голов в среднем за матч
1.66
1.34
Тотал матчей
2.5
33
Больше 94%
Меньше 6%
2
25
Больше 71%
Меньше 29%
10
19
Больше 54%
Меньше 46%
16
14
Больше 40%
Меньше 60%
21
10
Больше 29%
Меньше 71%
25
3
Больше 9%
Меньше 91%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
34
Среднее время на гол
54
67
Бомбардиры внутри турнира
Лацио
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кастельянос Валентин
|3
|0.33
|Диа Булайе
|3
|0.33
|Дзакканьи Маттиа
|2 (1)
|0.22
|Нослин Тейяни
|2
|0.22
|Исаксен Густав
|1
|0.11
|Педро Родригес
|1
|0.11
|Гендузи Маттео
|1
|0.11
|Хила Марио
|1
|0.11
|Тавареш Нуну
|0
|0
|Весино Матиас
|0
|0
Дженоа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пинамонти Андреа
|3
|0.33
|Эхатор Джефф
|1
|0.11
|Вольякко Алессандро
|1
|0.11
|Мессиас Жуниор
|1
|0.11
|Де Винтер Кони
|1
|0.11
|Кариколь Аарон
|0
|0
|Сабелли Стефано
|0
|0
|Мелегони Филиппо
|0
|0
|Оливейра Витор
|0
|0
Карточки
Лацио
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ровелла Николо
|3
|0
|Хила Марио
|3
|0
|Романьоли Алессио
|1
|1
|Патрик
|2
|0
|Дзакканьи Маттиа
|2
|0
|Гендузи Маттео
|2
|0
|Кастельянос Валентин
|2
|0
|Исаксен Густав
|2
|0
|Педро Родригес
|1
|0
|Весино Матиас
|1
|0
|Тавареш Нуну
|1
|0
|Нослин Тейяни
|1
|0
Дженоа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Винтер Кони
|4
|0
|Джилардино Альберто
|3
|0
|Пинамонти Андреа
|2
|0
|Френдруп Мортен
|2
|0
|Кариколь Аарон
|1
|0
|Малиновский Руслан
|1
|0
|Васкес Хоан
|1
|0
|Сабелли Стефано
|1
|0
|Бани Маттиа
|1
|0
|Торсбю Мортен
|1
|0
|Голлини Пьерлуиджи
|1
|0
Результаты матчей
Лацио
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Дженоа
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
2
1
Лацио
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Дженоа
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
5
Упущенные победы
3
5
Лацио
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
38% (3)
0% (0)
Дженоа
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
8
5
Упущенные победы
5
6
Голы по времени матча
Забито
8
2
5 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 6
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
1
50%
76-90
Пропущено
6
7
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
4
67%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
17%
2
29%
61-75
1
17%
2
29%
76-90
Забито
6
5
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
3
50%
3
60%
76-90
Пропущено
6
10
1 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
2
33%
4
40%
46-60
1
17%
1
10%
61-75
2
33%
2
20%
76-90
Забито
14
7
7 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
0 Не забивали 3
3
21%
0
0%
1-15
1
7%
1
14%
16-30
3
21%
1
14%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
2
14%
1
14%
61-75
4
29%
4
57%
76-90
Пропущено
12
17
5 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 7
5
42%
0
0%
1-15
0
0%
2
12%
16-30
0
0%
2
12%
31-45
2
17%
6
35%
46-60
2
17%
3
18%
61-75
3
25%
4
24%
76-90
Результаты последних матчей
Лацио
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Твенте - Лацио 0:2 Ювентус - Лацио 1:0 Лацио - Эмполи 2:1 Лацио - Ницца 4:1
Торино - Лацио 2:3 Динамо Киев - Лацио 0:3 Фиорентина - Лацио 2:1 Лацио - Верона 2:1 Лацио - Милан 2:2 Удинезе - Лацио 2:1 Лацио - Венеция 3:1 Кадис - Лацио 0:1 Саутгемптон - Лацио 1:1 Фрозиноне - Лацио 0:2 Ганза - Лацио 0:3 Лацио - Триестина 1:1 Лацио - Трапани 3:1 Лацио - Ауронцо 23:0 Лацио - Сассуоло 1:1 Интер Милан - Лацио 1:1
Дженоа
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Дженоа - Болонья 2:2 Аталанта - Дженоа 5:1 Дженоа - Ювентус 0:3 Дженоа - Сампдория 1:1
Венеция - Дженоа 2:0 Дженоа - Рома 1:1 Дженоа - Верона 0:2 Монца - Дженоа 0:1 Дженоа - Интер Милан 2:2 Дженоа - Реджана 1:0 Монако - Дженоа 1:2 Брешия - Дженоа 2:0 Дженоа - Мантуя 3:2 Венеция - Дженоа 1:3 Вал ди Фасса - Дженоа 1:17 Дженоа - Болонья 2:0 Рома - Дженоа 1:0 Дженоа - Сассуоло 2:1 Милан - Дженоа 3:3 Дженоа - Кальяри 3:0
Результаты матчей
Лацио
Дженоа
Точный счет
2:1
2 раза 50%
2:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
2:2
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
Точное количество голов
2
3 раза 75%
3
1 раз 25%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
Точный счет
2:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
0:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
2:1
4 раза 50%
1:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
2:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
Точное количество голов
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
Тоталы голов в матче
Лацио
Дженоа
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
21
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
53
53
26
26
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|16 - 5
|22
|2.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|17 - 9
|17
|3.
|Заявка
|8
|4
|4
|0
|11 - 1
|16
|4.
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|24 - 14
|16
|5.
|1:0 Заявка
|9
|5
|1
|3
|15 - 12
|16
|6.
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|12 - 11
|16
|7.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|16 - 9
|14
|8.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|15 - 14
|14
|9.
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|15 - 8
|13
|10.
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|7 - 6
|11
|11.
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|8 - 6
|10
|12.
|Заявка
|8
|1
|6
|1
|9 - 11
|9
|13.
|Заявка
|9
|3
|0
|6
|13 - 21
|9
|14.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|11 - 16
|9
|15.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 15
|9
|16.
|2:2 Заявка
|9
|1
|5
|3
|10 - 11
|8
|17.
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|12 - 14
|8
|18.
|0:1 Заявка
|9
|1
|3
|5
|7 - 18
|6
|19.
|2:2 Заявка
|9
|1
|2
|6
|7 - 16
|5
|20.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|3 - 19
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|11 - 2
|15
|2.
|1:0 Заявка
|5
|4
|1
|0
|10 - 5
|13
|3.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|8 - 4
|12
|4.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|10 - 2
|10
|5.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|16 - 7
|9
|6.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|10 - 4
|9
|7.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|5 - 1
|9
|8.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|6 - 4
|8
|9.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|10.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 4
|6
|11.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|7 - 10
|6
|12.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|13.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|8 - 9
|5
|14.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 9
|5
|15.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 12
|4
|16.
|Заявка
|4
|0
|4
|0
|3 - 3
|4
|17.
|2:2 Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|18.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|0 - 1
|3
|19.
|2:2 Заявка
|5
|0
|3
|2
|5 - 7
|3
|20.
|0:1 Заявка
|5
|0
|3
|2
|5 - 10
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 5
|8
|2.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|3.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 0
|7
|4.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|5.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|6.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|10 - 10
|7
|7.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|9 - 4
|5
|8.
|2:2 Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|9.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 8
|5
|10.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|11.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|12.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|13.
|Заявка
|4
|0
|4
|0
|2 - 2
|4
|14.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 11
|4
|15.
|1:0 Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 7
|3
|16.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|6 - 11
|3
|17.
|0:1 Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 8
|3
|18.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|4 - 5
|3
|19.
|2:2 Заявка
|6
|0
|2
|4
|5 - 13
|2
|20.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|0 - 7
|1
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|Аталанта
|Ретеги Матео
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|Интер Милан
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|Пулишич Кристиан
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|Ювентус
|Влахович Душан
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|Аталанта
|Лукман Адемола
|4 (4)
|Верона
|Дуда Ондрей
|5
|Удинезе
|Камара Хассан
|1 3
|Монца
|Иццо Армандо
|4
|Дженоа
|Де Винтер Кони
|4
|Верона
|Тчатчуа Джексон
|4
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Лацио 1:0 Дженоа
Исход игры
Лацио
95.8% (113)
Ничья
2.5% (3)
Дженоа
1.7% (2)
Тотал 2.5
Больше
49.57% (57)
Меньше
50.43% (58)
Обе команды забьют
Да
50.43% (58)
Нет
49.57% (57)
Популярный счёт
2:1 Лацио
37.3% (44)
2:0 Лацио
33.9% (40)
1:0 Лацио
11.9% (14)
3:1 Лацио
8.5% (10)
1:1 Ничья
1.7% (2)
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