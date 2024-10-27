  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия A 2024-2025
Тур: 9. Стадион: . Главный судья: Пиччинини Марко
Лацио
1:0
Второй тайм: 75'
Дженоа
0'
1:0
21' Гол
Нослин Тейяни
23' Желтая карточка
Сабелли Стефано
29' Желтая карточка
Нослин Тейяни
55' Желтая карточка
Хила Марио
67' Желтая карточка
Марушич Адам

Ход матча

21'
Нослин Тейяни
(Тавареш Нуну)
1:0
23'
 
Сабелли Стефано
29'
Нослин Тейяни
 
46'
 
Нортон-Каффи Брук
Сабелли Стефано
55'
Хила Марио
 
62'
Весино Матиас
Диа Булайе
 
62'
Педро Родригес
Исаксен Густав
 
63'
 
Анкей Дэвид
Торсбю Мортен
63'
 
Эхатор Джефф
Дзаноли Алессандро
63'
 
Бадель Милан
Миретти Фабио
67'
Марушич Адам
 
71'
 
Мелегони Филиппо
Анкей Дэвид

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 7 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 4
  • 1 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 5
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 5
  • 59 Владение мячом, % 41

Владение мячом

Прогнозы 118
Лацио 95.8% (113)
X 2.5% (3)
Дженоа 1.7% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Лацио
Ничья
Дженоа
1.48
Реклама, pari.ru
8.45
Реклама, zenit.win
8.40
Реклама, betcity.ru
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
94
Проведель
Иван
77
Марушич
Адам
4
Патрик
34
Хила
Марио
30
Тавареш
Нуну
8
Гендузи
Маттео
6
Ровелла
Николо
18
Исаксен
Густав
19
Диа
Булайе
14
Нослин
Тейяни
11
Кастельянос
Валентин
1
Леали
Никола
20
Сабелли
Стефано
14
Вольякко
Алессандро
22
Васкес
Хоан
33
Маттурро
Алан
59
Дзаноли
Алессандро
32
Френдруп
Мортен
23
Миретти
Фабио
3
Кариколь
Аарон
2
Торсбю
Мортен
19
Пинамонти
Андреа
Лацио
4-2-3-1
Дженоа
4-4-1-1

История личных встреч

Лацио
Дженоа

18 матчей

94.4%
5.6%
17 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

94.4%
33.3%
17 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
27.8%
5.5%
12 побед 5 ничьих 0 побед

17 матчей

23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 13 побед

Первый тайм

41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 11 побед

35 матчей

48.6%
14.3%
37.1%
17 побед 5 ничьих 13 побед

Первый тайм

48.6%
37.1%
14.3%
17 побед 13 ничьих 5 побед

Второй тайм

34.3%
34.3%
31.4%
12 побед 12 ничьих 11 побед

История матчей

СA
0:1
К
1:0
СA
0:1
ТМК
4:1
СA
1:4
СA
3:1
СA
4:3
СA
1:1
СA
2:3
СA
4:0
СA
2:1
СA
4:1
СA
1:2
СA
2:3
СA
2:2
К
4:2
СA
3:1
СA
0:0
СA
2:0
СA
0:1
СA
1:0
СA
2:0
СA
0:2
СA
3:2
СA
0:1
СA
3:2
СA
1:2
СA
4:2
СA
0:0
СA
1:2
СA
1:0
СA
0:1
СA
1:1
СA
0:2
СA
1:2

Голы

Всего голов

34
25

Голов в среднем за матч

1.89
1.47

Среднее время на гол

47
61

Всего голов

24
22

Голов в среднем за матч

1.41
1.22

Среднее время на гол

63
73

Всего голов

58
47

Голов в среднем за матч

1.66
1.34

Тотал матчей

2.5
33
Больше 94%
Меньше 6%
2
25
Больше 71%
Меньше 29%
10
19
Больше 54%
Меньше 46%
16
14
Больше 40%
Меньше 60%
21
10
Больше 29%
Меньше 71%
25
3
Больше 9%
Меньше 91%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
34

Среднее время на гол

54
67

Бомбардиры внутри турнира

Лацио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кастельянос Валентин 3 0.33
Диа Булайе 3 0.33
Дзакканьи Маттиа 2 (1) 0.22
Нослин Тейяни 2 0.22
Исаксен Густав 1 0.11
Педро Родригес 1 0.11
Гендузи Маттео 1 0.11
Хила Марио 1 0.11
Тавареш Нуну 0 0
Весино Матиас 0 0
Дженоа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пинамонти Андреа 3 0.33
Эхатор Джефф 1 0.11
Вольякко Алессандро 1 0.11
Мессиас Жуниор 1 0.11
Де Винтер Кони 1 0.11
Кариколь Аарон 0 0
Сабелли Стефано 0 0
Мелегони Филиппо 0 0
Оливейра Витор 0 0

Карточки

Лацио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ровелла Николо 3 0
Хила Марио 3 0
Романьоли Алессио 1 1
Патрик 2 0
Дзакканьи Маттиа 2 0
Гендузи Маттео 2 0
Кастельянос Валентин 2 0
Исаксен Густав 2 0
Педро Родригес 1 0
Весино Матиас 1 0
Тавареш Нуну 1 0
Нослин Тейяни 1 0
Дженоа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Винтер Кони 4 0
Джилардино Альберто 3 0
Пинамонти Андреа 2 0
Френдруп Мортен 2 0
Кариколь Аарон 1 0
Малиновский Руслан 1 0
Васкес Хоан 1 0
Сабелли Стефано 1 0
Бани Маттиа 1 0
Торсбю Мортен 1 0
Голлини Пьерлуиджи 1 0

Результаты матчей

Лацио
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Дженоа
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

2
1
Лацио
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Дженоа
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
5

Упущенные победы

3
5
Лацио
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
38% (3)
0% (0)
Дженоа
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

8
5

Упущенные победы

5
6

Голы по времени матча

Забито

8
2
5 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 6
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
1
50%
76-90

Пропущено

6
7
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
4
67%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
17%
2
29%
61-75
1
17%
2
29%
76-90

Забито

6
5
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
3
50%
3
60%
76-90

Пропущено

6
10
1 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
2
33%
4
40%
46-60
1
17%
1
10%
61-75
2
33%
2
20%
76-90

Забито

14
7
7 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
0 Не забивали 3
3
21%
0
0%
1-15
1
7%
1
14%
16-30
3
21%
1
14%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
2
14%
1
14%
61-75
4
29%
4
57%
76-90

Пропущено

12
17
5 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 7
5
42%
0
0%
1-15
0
0%
2
12%
16-30
0
0%
2
12%
31-45
2
17%
6
35%
46-60
2
17%
3
18%
61-75
3
25%
4
24%
76-90

Результаты последних матчей

Лацио
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Твенте - Лацио 0:2 Ювентус - Лацио 1:0 Лацио - Эмполи 2:1 Лацио - Ницца 4:1
Торино - Лацио 2:3 Динамо Киев - Лацио 0:3 Фиорентина - Лацио 2:1 Лацио - Верона 2:1 Лацио - Милан 2:2 Удинезе - Лацио 2:1 Лацио - Венеция 3:1 Кадис - Лацио 0:1 Саутгемптон - Лацио 1:1 Фрозиноне - Лацио 0:2 Ганза - Лацио 0:3 Лацио - Триестина 1:1 Лацио - Трапани 3:1 Лацио - Ауронцо 23:0 Лацио - Сассуоло 1:1 Интер Милан - Лацио 1:1
Дженоа
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Дженоа - Болонья 2:2 Аталанта - Дженоа 5:1 Дженоа - Ювентус 0:3 Дженоа - Сампдория 1:1
Венеция - Дженоа 2:0 Дженоа - Рома 1:1 Дженоа - Верона 0:2 Монца - Дженоа 0:1 Дженоа - Интер Милан 2:2 Дженоа - Реджана 1:0 Монако - Дженоа 1:2 Брешия - Дженоа 2:0 Дженоа - Мантуя 3:2 Венеция - Дженоа 1:3 Вал ди Фасса - Дженоа 1:17 Дженоа - Болонья 2:0 Рома - Дженоа 1:0 Дженоа - Сассуоло 2:1 Милан - Дженоа 3:3 Дженоа - Кальяри 3:0

Результаты матчей

Лацио
Дженоа

Точный счет

2:1
2 раза 50%
2:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
2:2
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%

Точное количество голов

2
3 раза 75%
3
1 раз 25%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%

Точный счет

2:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
0:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

2:1
4 раза 50%
1:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
2:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%

Точное количество голов

2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%

Тоталы голов в матче

Лацио
Дженоа

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
2.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1
3
1.5
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
5
3
5
3
1.5
2
6
2
6
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 9 7 1 1 16 - 5 22
2.
Интер Милан
 Заявка 8 5 2 1 17 - 9 17
3.
Ювентус
 Заявка 8 4 4 0 11 - 1 16
4.
Аталанта
 Заявка 9 5 1 3 24 - 14 16
5.
Лацио
 1:0 Заявка 9 5 1 3 15 - 12 16
6.
Удинезе
 Заявка 9 5 1 3 12 - 11 16
7.
Милан
 Заявка 8 4 2 2 16 - 9 14
8.
Торино
 Заявка 9 4 2 3 15 - 14 14
9.
Фиорентина
 Заявка 8 3 4 1 15 - 8 13
10.
Эмполи
 Заявка 9 2 5 2 7 - 6 11
11.
Рома
 Заявка 8 2 4 2 8 - 6 10
12.
Болонья
 Заявка 8 1 6 1 9 - 11 9
13.
Верона
 Заявка 9 3 0 6 13 - 21 9
14.
Комо
 Заявка 9 2 3 4 11 - 16 9
15.
Кальяри
 Заявка 9 2 3 4 8 - 15 9
16.
Монца
 2:2 Заявка 9 1 5 3 10 - 11 8
17.
Парма
 Заявка 9 1 5 3 12 - 14 8
18.
Дженоа
 0:1 Заявка 9 1 3 5 7 - 18 6
19.
Венеция
 2:2 Заявка 9 1 2 6 7 - 16 5
20.
Лечче
 Заявка 9 1 2 6 3 - 19 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 5 5 0 0 11 - 2 15
2.
Лацио
 1:0 Заявка 5 4 1 0 10 - 5 13
3.
Удинезе
 Заявка 5 4 0 1 8 - 4 12
4.
Милан
 Заявка 4 3 1 0 10 - 2 10
5.
Аталанта
 Заявка 4 3 0 1 16 - 7 9
6.
Интер Милан
 Заявка 4 3 0 1 10 - 4 9
7.
Ювентус
 Заявка 5 2 3 0 5 - 1 9
8.
Фиорентина
 Заявка 4 2 2 0 6 - 4 8
9.
Торино
 Заявка 4 2 1 1 5 - 4 7
10.
Рома
 Заявка 4 2 0 2 6 - 4 6
11.
Верона
 Заявка 5 2 0 3 7 - 10 6
12.
Комо
 Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
13.
Парма
 Заявка 5 1 2 2 8 - 9 5
14.
Кальяри
 Заявка 5 1 2 2 4 - 9 5
15.
Лечче
 Заявка 4 1 1 2 3 - 12 4
16.
Болонья
 Заявка 4 0 4 0 3 - 3 4
17.
Венеция
 2:2 Заявка 3 1 0 2 2 - 3 3
18.
Эмполи
 Заявка 4 0 3 1 0 - 1 3
19.
Монца
 2:2 Заявка 5 0 3 2 5 - 7 3
20.
Дженоа
 0:1 Заявка 5 0 3 2 5 - 10 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 4 2 2 0 7 - 5 8
2.
Эмполи
 Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
3.
Ювентус
 Заявка 3 2 1 0 6 - 0 7
4.
Наполи
 Заявка 4 2 1 1 5 - 3 7
5.
Аталанта
 Заявка 5 2 1 2 8 - 7 7
6.
Торино
 Заявка 5 2 1 2 10 - 10 7
7.
Фиорентина
 Заявка 4 1 2 1 9 - 4 5
8.
Монца
 2:2 Заявка 4 1 2 1 5 - 4 5
9.
Болонья
 Заявка 4 1 2 1 6 - 8 5
10.
Милан
 Заявка 4 1 1 2 6 - 7 4
11.
Кальяри
 Заявка 4 1 1 2 4 - 6 4
12.
Удинезе
 Заявка 4 1 1 2 4 - 7 4
13.
Рома
 Заявка 4 0 4 0 2 - 2 4
14.
Комо
 Заявка 6 1 1 4 5 - 11 4
15.
Лацио
 1:0 Заявка 4 1 0 3 5 - 7 3
16.
Верона
 Заявка 4 1 0 3 6 - 11 3
17.
Дженоа
 0:1 Заявка 4 1 0 3 2 - 8 3
18.
Парма
 Заявка 4 0 3 1 4 - 5 3
19.
Венеция
 2:2 Заявка 6 0 2 4 5 - 13 2
20.
Лечче
 Заявка 5 0 1 4 0 - 7 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Аталанта Ретеги Матео 10 (2)
Интер Милан Тюрам Маркус 7 (1)
Милан Пулишич Кристиан 5 (3)
Ювентус Влахович Душан 5
Аталанта Лукман Адемола 4 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Верона Дуда Ондрей 5
Удинезе Камара Хассан 1 3
Монца Иццо Армандо 4
Дженоа Де Винтер Кони 4
Верона Тчатчуа Джексон 4
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 70'
      Судья сигнализирует, что Пинамонти Андреа из команды Дженоа поставил подножку. Пострадал Тавареш Нуну
    • 70'
      Лацио совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 70'
      Матч возобновлен
    • 70'
      Ох, нехорошо это выглядит. Анкей Дэвид получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 69'
      Анкей Дэвид на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 69'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 68'
      Дженоа контролирует мяч.
    • 67'
      Марушич Адам - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
    • 67'
      Марушич Адам из команды Лацио заходит слишком далеко, он валит Эхатор Джефф.
    • 67'
      Бадель Милан из команды Дженоа перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Olimpico, Rome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 69% завершится победой Лацио.
      Поставить на это событие можно в букмекерской конторе BetBoom с коэффициентом 1.45. Новички получат приятный бонус!
      BetBoom
      1.45 ПОСТАВИТЬ
    Прогнозы 118
    Лацио 95.8% (113)
    X 2.5% (3)
    Дженоа 1.7% (2)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Лацио
    Ничья
    Дженоа
    1.48
    Реклама, pari.ru
    8.45
    Реклама, zenit.win
    8.40
    Реклама, betcity.ru
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Лацио 1:0 Дженоа онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Лацио 1:0 Дженоа

    Исход игры
    Лацио
    95.8% (113)
    Ничья
    2.5% (3)
    Дженоа
    1.7% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    49.57% (57)
    Меньше
    50.43% (58)
    Обе команды забьют
    Да
    50.43% (58)
    Нет
    49.57% (57)
    Популярный счёт
    2:1 Лацио
    37.3% (44)
    2:0 Лацио
    33.9% (40)
    1:0 Лацио
    11.9% (14)
    3:1 Лацио
    8.5% (10)
    1:1 Ничья
    1.7% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Лацио
    Дженоа
    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный