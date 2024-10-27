Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

47' Команда Лацио имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

46' Лацио совершает вбрасывание на половине поля противника

45' Дженоа совершает вбрасывание на половине поля противника

44' Леали Никола взял и забрал мяч на выходе

44' Лацио идет вперед с потенциально опасной атакой.

44' Лацио совершает вбрасывание на половине поля противника

43' Диа Булайе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Удар от ворот произведет Дженоа

43' Тавареш Нуну не смог попасть в створ ударом издали

42' Исаксен Густав создает голевую возможность для своего партнера по команде.

41' Удар от ворот произведет Лацио

40' Кариколь Аарон навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

39' Удар от ворот произведет Дженоа

38' Лацио идет вперед с потенциально опасной атакой.

37' Лацио совершает вбрасывание на своей половине поля

36' Дженоа совершает вбрасывание на своей половине поля

35' Лацио совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Торсбю Мортен выиграл воздушное противоборство у Марио Хила.

33' Дженоа совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Лацио совершает вбрасывание на своей половине поля

31' Марио Хила выиграл воздушное противоборство у Торсбю Мортен

31' Матч возобновлен

30' Сабелли Стефано на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

30' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

29' Нослин Тейяни получил желтую карточку от судьи

28' Кариколь Аарон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Дженоа совершает вбрасывание на своей половине поля

26' Лацио совершает вбрасывание на своей половине поля

23' Сабелли Стефано - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

23' Кариколь Аарон из команды Дженоа своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

22' Фантастический гол, где все сам сделал Тавареш Нуну

22' Отличная индивидуальная работа от Нослин Тейяни , гол забит с изяществом.

21' Г О О О О Л - Нослин Тейяни забивает с правой ноги!

21' Тавареш Нуну создает голевую возможность для своего партнера по команде.

21' Марио Хила ослабляет давление, выбив мяч.

19' Васкес Хоан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Лацио совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Лацио совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Удар от ворот произведет Дженоа

16' Лацио совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Лацио совершает вбрасывание на своей половине поля

15' Марио Хила выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Марио Хила наказан за толчок Сабелли Стефано

13' Кариколь Аарон пробует нанести удар издали, но Иван Проведель держит все под контролем

12' Марио Хила успешно блокирует удар.

12' Маттурро Алан из команды Дженоа своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

11' Торсбю Мортен выиграл воздушное противоборство у Марио Хила.

11' Дженоа совершает вбрасывание на своей половине поля

11' Удар от ворот произведет Дженоа

10' Тавареш Нуну оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

10' Лацио идет вперед с потенциально опасной атакой.

8' Лацио идет вперед с потенциально опасной атакой.

8' Васкес Хоан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Удар от ворот произведет Дженоа

7' Нослин Тейяни оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

6' Тавареш Нуну из команды Лацио своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

5' Френдруп Мортен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Миретти Фабио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Сабелли Стефано выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Удар от ворот произведет Лацио

2' Френдруп Мортен из команды Дженоа наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

2' Кариколь Аарон навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

2' Игрок из команды Дженоа делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

1' Дженоа совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Дженоа начинает с центра поля