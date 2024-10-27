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  3. Италия
  4. Серия A 2024-2025
Тур: 9. Стадион: . Главный судья: Ла Пенья Федерико
Парма
0:0
Первый тайм: 8'
Эмполи
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 59 Владение мячом, % 41

Владение мячом

Прогнозы 117
Парма 53% (62)
X 33.3% (39)
Эмполи 13.7% (16)
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
31
Судзуки
Дзион
26
Кулибали
Войо
15
Дель
Прато
Энрико
4
Балог
Ботонд
14
Валери
Эмануэле
10
Бернабе
Адриан
27
Эрнани
Азеведо
98
Ман
Деннис
19
Зом
Симон
22
Канчелльери
Маттео
13
Бонни
Анж-Йоан
23
Васкес
Дэвис
2
Гогличидзе
Саба
34
Исмайли
Ардиан
21
Вити
Маттиа
11
Гьяси
Эммануэль
10
Фаццини
Якопо
5
Грасси
Альберто
8
Анджорин
Фаустино
3
Пеццелла
Джузеппе
29
Коломбо
Лоренцо
17
Сольбаккен
Ола
Парма
4-2-3-1
Эмполи
3-5-2

История личных встреч

Парма
Эмполи

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
100%
3 победы 3 ничьи 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 5 побед

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 3 победы

10 матчей

30%
30%
40%
3 победы 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

30%
20%
50%
3 победы 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 3 победы

История матчей

ТМС
0:2
СA
3:3
СA
1:0
СB
4:0
СB
1:2
СA
2:2
СA
0:2
СB
1:4
СB
1:0
СA
1:1

Голы

Всего голов

3
10

Голов в среднем за матч

0.6
2

Среднее время на гол

150
45

Всего голов

11
6

Голов в среднем за матч

2.2
1.2

Среднее время на гол

40
75

Всего голов

14
16

Голов в среднем за матч

1.4
1.6

Тотал матчей

2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

64
56

Бомбардиры внутри турнира

Парма
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ман Деннис 3 0.38
Бонни Анж-Йоан 3 (1) 0.38
Алмквист Понтус 1 0.13
Эрнани Азеведо 1 (1) 0.13
Дель Прато Энрико 1 0.13
Канчелльери Маттео 1 0.13
Эно Антони 1 0.13
Мохаммед Анас Хадж 0 0
Михэйлэ Валентин 0 0
Кулибали Войо 0 0
Валери Эмануэле 0 0
Эмполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Коломбо Лоренцо 2 (1) 0.25
Гьяси Эммануэль 2 0.25
Эспозито Себастьяно 2 0.25
Пеццелла Джузеппе 0 0
Анджорин Фаустино 0 0

Карточки

Парма
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Судзуки Дзион 1 1
Кулибали Войо 1 1
Кейта Мандела 1 1
Михэйлэ Валентин 2 0
Канчелльери Маттео 0 1
Эстевес Науэль 1 0
Дель Прато Энрико 1 0
Бернабе Адриан 1 0
Зом Симон 1 0
Балог Ботонд 1 0
Чиркати Алессандро 1 0
Мохаммед Анас Хадж 1 0
Эмполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гьяси Эммануэль 2 0
Грасси Альберто 2 0
Пеццелла Джузеппе 2 0
Хендерсон Лиам 1 0
Хаас Николас 1 0
Мале Юссеф 1 0
Пеллегри Пьетро 1 0
Какаче Либерато 1 0
Сольбаккен Ола 1 0
Коломбо Лоренцо 1 0
Васкес Дэвис 1 0
Фаццини Якопо 1 0

Результаты матчей

Парма
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Эмполи
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

5
2
Парма
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Эмполи
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

3
0
Парма
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Эмполи
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
75% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

8
2

Голы по времени матча

Забито

7
6
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
2
29%
2
33%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
14%
1
17%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Пропущено

8
4
1 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
1
25%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
4
50%
0
0%
61-75
2
25%
2
50%
76-90

Забито

4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
5 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

5
1
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Забито

11
6
6 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 3
1 Не забивали 4
2
18%
2
33%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
1
9%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
9%
1
17%
61-75
4
36%
0
0%
76-90

Пропущено

13
5
3 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 4
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
23%
1
20%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
4
31%
1
20%
61-75
4
31%
2
40%
76-90

Результаты последних матчей

Парма
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Комо - Парма 1:1 Болонья - Парма 0:0 Парма - Кальяри 2:3 Лечче - Парма 2:2
Парма - Удинезе 2:3 Наполи - Парма 2:1 Парма - Милан 2:1 Парма - Фиорентина 1:1 Парма - Палермо 0:1 Парма - Аталанта 4:1 Хайденхайм - Парма 1:0 Галатасарай - Парма 0:2 Антверпен - Парма 1:2 Лугано - Парма 3:1 Реджана - Парма 1:1 Парма - Кремонезе 1:1 Бари - Парма 1:1 Парма - Лекко 4:0 Палермо - Парма 0:0 Парма - Специя 2:0
Эмполи
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Эмполи - Наполи 0:1 Лацио - Эмполи 2:1 Эмполи - Фиорентина 0:0 Торино - Эмполи 1:2
Кальяри - Эмполи 0:2 Эмполи - Ювентус 0:0 Болонья - Эмполи 1:1 Рома - Эмполи 1:2 Эмполи - Монца 0:0 Эмполи - Катанзаро 4:1 Эмполи - Сампдория 0:2 Эмполи - Специя 2:0 Ингольштадт - Эмполи 0:0 Эмполи - Эмполи (до 19 лет) 2:0 Эмполи - Кастельфьорентино 10:0 Эмполи - Рома 2:1 Удинезе - Эмполи 1:1 Лацио - Эмполи 2:0 Эмполи - Фрозиноне 0:0 Аталанта - Эмполи 2:0

Результаты матчей

Парма
Эмполи

Точный счет

2:3
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:0
3 раза 75%
0:1
1 раз 25%

Точное количество голов

2
3 раза 75%
1
1 раз 25%
0
4 раза 100%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%

Точный счет

2:1
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
2:3
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
0:0
3 раза 38%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%

Точное количество голов

2
4 раза 50%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%

Тоталы голов в матче

Парма
Эмполи

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
4
4
4
4
1.5
2
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 9 7 1 1 16 - 5 22
2.
Интер Милан
 Заявка 8 5 2 1 17 - 9 17
3.
Ювентус
 Заявка 8 4 4 0 11 - 1 16
4.
Аталанта
 Заявка 9 5 1 3 24 - 14 16
5.
Удинезе
 Заявка 9 5 1 3 12 - 11 16
6.
Милан
 Заявка 8 4 2 2 16 - 9 14
7.
Торино
 Заявка 9 4 2 3 15 - 14 14
8.
Лацио
 Заявка 8 4 1 3 14 - 12 13
9.
Фиорентина
 Заявка 8 3 4 1 15 - 8 13
10.
Эмполи
 0:0 Заявка 9 2 5 2 6 - 5 11
11.
Рома
 Заявка 8 2 4 2 8 - 6 10
12.
Болонья
 Заявка 8 1 6 1 9 - 11 9
13.
Верона
 Заявка 9 3 0 6 13 - 21 9
14.
Комо
 Заявка 9 2 3 4 11 - 16 9
15.
Кальяри
 Заявка 9 2 3 4 8 - 15 9
16.
Парма
 0:0 Заявка 9 1 5 3 11 - 13 8
17.
Монца
 Заявка 8 1 4 3 8 - 9 7
18.
Дженоа
 Заявка 8 1 3 4 7 - 17 6
19.
Лечче
 Заявка 9 1 2 6 3 - 19 5
20.
Венеция
 Заявка 8 1 1 6 5 - 14 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 5 5 0 0 11 - 2 15
2.
Удинезе
 Заявка 5 4 0 1 8 - 4 12
3.
Милан
 Заявка 4 3 1 0 10 - 2 10
4.
Лацио
 Заявка 4 3 1 0 9 - 5 10
5.
Аталанта
 Заявка 4 3 0 1 16 - 7 9
6.
Интер Милан
 Заявка 4 3 0 1 10 - 4 9
7.
Ювентус
 Заявка 5 2 3 0 5 - 1 9
8.
Фиорентина
 Заявка 4 2 2 0 6 - 4 8
9.
Торино
 Заявка 4 2 1 1 5 - 4 7
10.
Рома
 Заявка 4 2 0 2 6 - 4 6
11.
Верона
 Заявка 5 2 0 3 7 - 10 6
12.
Комо
 Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
13.
Парма
 0:0 Заявка 5 1 2 2 7 - 8 5
14.
Кальяри
 Заявка 5 1 2 2 4 - 9 5
15.
Лечче
 Заявка 4 1 1 2 3 - 12 4
16.
Болонья
 Заявка 4 0 4 0 3 - 3 4
17.
Венеция
 Заявка 3 1 0 2 2 - 3 3
18.
Эмполи
 0:0 Заявка 4 0 3 1 0 - 1 3
19.
Дженоа
 Заявка 5 0 3 2 5 - 10 3
20.
Монца
 Заявка 4 0 2 2 3 - 5 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 4 2 2 0 7 - 5 8
2.
Эмполи
 0:0 Заявка 5 2 2 1 6 - 4 8
3.
Ювентус
 Заявка 3 2 1 0 6 - 0 7
4.
Наполи
 Заявка 4 2 1 1 5 - 3 7
5.
Аталанта
 Заявка 5 2 1 2 8 - 7 7
6.
Торино
 Заявка 5 2 1 2 10 - 10 7
7.
Фиорентина
 Заявка 4 1 2 1 9 - 4 5
8.
Монца
 Заявка 4 1 2 1 5 - 4 5
9.
Болонья
 Заявка 4 1 2 1 6 - 8 5
10.
Милан
 Заявка 4 1 1 2 6 - 7 4
11.
Кальяри
 Заявка 4 1 1 2 4 - 6 4
12.
Удинезе
 Заявка 4 1 1 2 4 - 7 4
13.
Рома
 Заявка 4 0 4 0 2 - 2 4
14.
Комо
 Заявка 6 1 1 4 5 - 11 4
15.
Дженоа
 Заявка 3 1 0 2 2 - 7 3
16.
Лацио
 Заявка 4 1 0 3 5 - 7 3
17.
Верона
 Заявка 4 1 0 3 6 - 11 3
18.
Парма
 0:0 Заявка 4 0 3 1 4 - 5 3
19.
Лечче
 Заявка 5 0 1 4 0 - 7 1
20.
Венеция
 Заявка 5 0 1 4 3 - 11 1
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Аталанта Ретеги Матео 10 (2)
Интер Милан Тюрам Маркус 7 (1)
Милан Пулишич Кристиан 5 (3)
Ювентус Влахович Душан 5
Аталанта Лукман Адемола 4 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Верона Дуда Ондрей 5
Удинезе Камара Хассан 1 3
Монца Иццо Армандо 4
Дженоа Де Винтер Кони 4
Верона Тчатчуа Джексон 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 8'
    Гьяси Эммануэль ослабляет давление, выбив мяч.
  • 8'
    Парма совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 7'
    Судья сигнализирует, что Эрнани Азеведо из команды Парма поставил подножку. Пострадал Грасси Альберто
  • 6'
    Вити Маттиа ослабляет давление, выбив мяч.
  • 6'
    Зом Симон ослабляет давление, выбив мяч.
  • 6'
    Коломбо Лоренцо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 6'
    Парма совершает вбрасывание на половине поля противника
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    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
    • 1'
      Эмполи начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
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    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Ennio Tardini. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:1 – на это поставили 26.3% пользователей.
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    Прогнозы 117
    Парма 53% (62)
    X 33.3% (39)
    Эмполи 13.7% (16)
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    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Парма
    Ничья
    Эмполи
    2.29
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    3.55
    3.50
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Парма 0:0 Эмполи

    Исход игры
    Парма
    52.5% (62)
    Ничья
    33.9% (40)
    Эмполи
    13.6% (16)
    Тотал 2.5
    Больше
    37.72% (43)
    Меньше
    62.28% (71)
    Обе команды забьют
    Да
    64.91% (74)
    Нет
    35.09% (40)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    26.3% (31)
    2:1 Парма
    24.6% (29)
    1:0 Парма
    16.9% (20)
    2:0 Парма
    9.3% (11)
    1:2 Эмполи
    8.5% (10)
    0:0 Ничья
    3.4% (4)
    0:1 Эмполи
    3.4% (4)
    2:2 Ничья
    2.5% (3)
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