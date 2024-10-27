Тур: 9. Стадион: Эннио Тардини. Главный судья: Ла Пенья Федерико
0'
16' Желтая карточкаДель Прато Энрико
20' Желтая карточкаАнджорин Фаустино
0:1
35' Гол в свои воротаКулибали Войо
50' Желтая карточкаЭрнани Азеведо
67' Желтая карточкаИсмайли Ардиан
71' Желтая карточкаГрасси Альберто
1:1
80' ГолШарпантье Габриэль
82' Желтая карточкаВаскес Дэвис
1:1
83' Не забитый пенальтиБонни Анж-Йоан
90' Желтая карточкаБалог Ботонд
90' Желтая карточкаПеллегри Пьетро
90' Желтая карточкаЗом Симон
90'+5
Ход матча
35'
0:1
50'
67'
71'
80'
82'
83'
1:1
90'
90'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
7 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 1
-
9 Угловые 3
-
1 Офсайды 2
-
12 Нарушения правил 17
-
4 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
527 Количество передач 350
-
59 Владение мячом, % 41
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
98
Ман
Деннис
19
Зом
Симон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
98 Ман ДеннисПолузащитник
-
19 Зом СимонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Эно АнтониЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пеккья Фабио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
23 Васкес ДэвисВратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Вити МаттиаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Хаас НиколасПолузащитник
- Полузащитник
-
93 Мале ЮссефПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Д'Аверса Роберто
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Парма
Эмполи
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
100%
3 победы 3 ничьи 0 побед
7 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 5 побед
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 3 победы
10 матчей
30%
30%
40%
3 победы 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
30%
20%
50%
3 победы 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
10
Голов в среднем за матч
0.6
2
Среднее время на гол
150
45
Всего голов
11
6
Голов в среднем за матч
2.2
1.2
Среднее время на гол
40
75
Всего голов
14
16
Голов в среднем за матч
1.4
1.6
Тотал матчей
2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
64
56
Бомбардиры внутри турнира
Парма
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ман Деннис
|3
|0.33
|Бонни Анж-Йоан
|3 (1)
|0.33
|Алмквист Понтус
|1
|0.11
|Эрнани Азеведо
|1 (1)
|0.11
|Дель Прато Энрико
|1
|0.11
|Шарпантье Габриэль
|1
|0.11
|Канчелльери Маттео
|1
|0.11
|Эно Антони
|1
|0.11
|Валери Эмануэле
|0
|0
|Мохаммед Анас Хадж
|0
|0
|Михэйлэ Валентин
|0
|0
|Кулибали Войо
|0
|0
Эмполи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Коломбо Лоренцо
|2 (1)
|0.22
|Гьяси Эммануэль
|2
|0.22
|Эспозито Себастьяно
|2
|0.22
|Пеццелла Джузеппе
|0
|0
|Анджорин Фаустино
|0
|0
Карточки
Парма
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Судзуки Дзион
|1
|1
|Кулибали Войо
|1
|1
|Кейта Мандела
|1
|1
|Дель Прато Энрико
|2
|0
|Михэйлэ Валентин
|2
|0
|Зом Симон
|2
|0
|Балог Ботонд
|2
|0
|Канчелльери Маттео
|0
|1
|Эрнани Азеведо
|1
|0
|Эстевес Науэль
|1
|0
|Бернабе Адриан
|1
|0
|Чиркати Алессандро
|1
|0
|Мохаммед Анас Хадж
|1
|0
Эмполи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Грасси Альберто
|3
|0
|Гьяси Эммануэль
|2
|0
|Пеццелла Джузеппе
|2
|0
|Пеллегри Пьетро
|2
|0
|Васкес Дэвис
|2
|0
|Хендерсон Лиам
|1
|0
|Хаас Николас
|1
|0
|Исмайли Ардиан
|1
|0
|Мале Юссеф
|1
|0
|Какаче Либерато
|1
|0
|Сольбаккен Ола
|1
|0
|Анджорин Фаустино
|1
|0
|Коломбо Лоренцо
|1
|0
|Фаццини Якопо
|1
|0
Результаты матчей
Парма
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Эмполи
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
7
2
Парма
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Эмполи
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
3
0
Парма
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Эмполи
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (3)
67% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
10
2
Голы по времени матча
Забито
9
6
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 3
4 Не забивали 5
2
22%
2
33%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
11%
1
17%
61-75
3
33%
0
0%
76-90
Пропущено
8
6
1 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
2
33%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
4
50%
0
0%
61-75
2
25%
3
50%
76-90
Забито
4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
6 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Пропущено
5
1
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Забито
13
6
7 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 2
6 Забивали первыми 3
1 Не забивали 5
2
15%
2
33%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
2
15%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
8%
1
17%
61-75
5
38%
0
0%
76-90
Пропущено
13
7
3 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
23%
2
29%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
4
31%
1
14%
61-75
4
31%
3
43%
76-90
Результаты последних матчей
Парма
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Комо - Парма 1:1 Болонья - Парма 0:0 Парма - Кальяри 2:3 Лечче - Парма 2:2
Парма - Удинезе 2:3 Наполи - Парма 2:1 Парма - Милан 2:1 Парма - Фиорентина 1:1 Парма - Палермо 0:1 Парма - Аталанта 4:1 Хайденхайм - Парма 1:0 Галатасарай - Парма 0:2 Антверпен - Парма 1:2 Лугано - Парма 3:1 Реджана - Парма 1:1 Парма - Кремонезе 1:1 Бари - Парма 1:1 Парма - Лекко 4:0 Палермо - Парма 0:0 Парма - Специя 2:0
Эмполи
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Эмполи - Наполи 0:1 Лацио - Эмполи 2:1 Эмполи - Фиорентина 0:0 Торино - Эмполи 1:2
Кальяри - Эмполи 0:2 Эмполи - Ювентус 0:0 Болонья - Эмполи 1:1 Рома - Эмполи 1:2 Эмполи - Монца 0:0 Эмполи - Катанзаро 4:1 Эмполи - Сампдория 0:2 Эмполи - Специя 2:0 Ингольштадт - Эмполи 0:0 Эмполи - Эмполи (до 19 лет) 2:0 Эмполи - Кастельфьорентино 10:0 Эмполи - Рома 2:1 Удинезе - Эмполи 1:1 Лацио - Эмполи 2:0 Эмполи - Фрозиноне 0:0 Аталанта - Эмполи 2:0
Результаты матчей
Парма
Эмполи
Точный счет
1:1
2 раза 40%
2:3
2 раза 40%
2:1
1 раз 20%
0:0
3 раза 75%
0:1
1 раз 25%
Точное количество голов
2
3 раза 60%
1
2 раза 40%
0
4 раза 100%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
1:1
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
3 раза 60%
2
2 раза 40%
Точный счет
1:1
3 раза 33%
2:1
2 раза 22%
2:3
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
0:0
3 раза 33%
1:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
Точное количество голов
2
4 раза 44%
1
4 раза 44%
0
1 раз 11%
0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
Тоталы голов в матче
Парма
Эмполи
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
13
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
54
45
27
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|16 - 5
|22
|2.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|17 - 9
|17
|3.
|Заявка
|8
|4
|4
|0
|11 - 1
|16
|4.
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|24 - 14
|16
|5.
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|12 - 11
|16
|6.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|16 - 9
|14
|7.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|15 - 14
|14
|8.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|14 - 12
|13
|9.
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|15 - 8
|13
|10.
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|7 - 6
|11
|11.
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|8 - 6
|10
|12.
|Заявка
|8
|1
|6
|1
|9 - 11
|9
|13.
|Заявка
|9
|3
|0
|6
|13 - 21
|9
|14.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|11 - 16
|9
|15.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 15
|9
|16.
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|12 - 14
|8
|17.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|8 - 9
|7
|18.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 17
|6
|19.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|3 - 19
|5
|20.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|5 - 14
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|11 - 2
|15
|2.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|8 - 4
|12
|3.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|10 - 2
|10
|4.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 5
|10
|5.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|16 - 7
|9
|6.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|10 - 4
|9
|7.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|5 - 1
|9
|8.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|6 - 4
|8
|9.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|10.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 4
|6
|11.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|7 - 10
|6
|12.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|13.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|8 - 9
|5
|14.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 9
|5
|15.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 12
|4
|16.
|Заявка
|4
|0
|4
|0
|3 - 3
|4
|17.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|18.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|0 - 1
|3
|19.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|5 - 10
|3
|20.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 5
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 5
|8
|2.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|3.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 0
|7
|4.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|5.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|6.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|10 - 10
|7
|7.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|9 - 4
|5
|8.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|9.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 8
|5
|10.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|11.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|12.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|13.
|Заявка
|4
|0
|4
|0
|2 - 2
|4
|14.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 11
|4
|15.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 7
|3
|16.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 7
|3
|17.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|6 - 11
|3
|18.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|4 - 5
|3
|19.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|0 - 7
|1
|20.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 11
|1
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|Аталанта
|Ретеги Матео
|10 (2)
|Интер Милан
|Тюрам Маркус
|7 (1)
|Милан
|Пулишич Кристиан
|5 (3)
|Ювентус
|Влахович Душан
|5
|Аталанта
|Лукман Адемола
|4 (4)
|Верона
|Дуда Ондрей
|5
|Удинезе
|Камара Хассан
|1 3
|Монца
|Иццо Армандо
|4
|Дженоа
|Де Винтер Кони
|4
|Верона
|Тчатчуа Джексон
|4
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Парма 1:1 Эмполи
Исход игры
Парма
52.5% (62)
Ничья
33.9% (40)
Эмполи
13.6% (16)
Тотал 2.5
Больше
37.72% (43)
Меньше
62.28% (71)
Обе команды забьют
Да
64.91% (74)
Нет
35.09% (40)
Популярный счёт
1:1 Ничья
26.3% (31)
2:1 Парма
24.6% (29)
1:0 Парма
16.9% (20)
2:0 Парма
9.3% (11)
1:2 Эмполи
8.5% (10)
0:0 Ничья
3.4% (4)
0:1 Эмполи
3.4% (4)
2:2 Ничья
2.5% (3)
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