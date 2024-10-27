Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Парма совершает вбрасывание на своей половине поля

Эмануэле Валери из команды Парма своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

89' Шарпантье Габриэль создает голевую возможность для своего партнера по команде.

85' Удар от ворот произведет Эмполи

83' ОН ПОПАДАЕТ В ПЕРЕКЛАДИНУ - Бонни Анж-Йоан пробил пенальти, но мяч шарахнул каркас ворот!

82' Васкес Дэвис получил желтую карточку от судьи

82' Кулибали Войо создает голевую возможность для своего партнера по команде.

82' Удар от ворот произведет Парма

80' Эмануэле Валери сделал результативную передачу.

80' Г О О О О Л - Шарпантье Габриэль забивает с правой ноги!

80' Эмануэле Валери из команды Парма своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

79' Парма совершает вбрасывание на своей половине поля

78' Удар от ворот произведет Эмполи

77' Эмполи совершает вбрасывание на половине поля противника

75' Эмполи совершает вбрасывание на половине поля противника

74' Гьяси Эммануэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

74' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

72' Парма совершает вбрасывание на своей половине поля

72' Эмполи совершает вбрасывание на половине поля противника

71' Грасси Альберто получил желтую карточку от судьи

70' Парма совершает вбрасывание на своей половине поля

69' Парма совершает вбрасывание на половине поля противника

69' Бернабе Адриан не смог попасть в створ ударом издали

69' Тактическая замена. Фаустино Анджорин уходит с поля и его заменяет Хендерсон Лиам

67' Исмайли Ардиан получил желтую карточку от судьи

67' Коломбо Лоренцо оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

64' Бернабе Адриан бьет со штрафного в створ, но Дэвис Васкес держит все под контролем

62' Парма совершает вбрасывание на половине поля противника

61' Удар от ворот произведет Эмполи

60' Парма совершает вбрасывание на половине поля противника

59' Эмполи совершает вбрасывание на половине поля противника

58' Удар от ворот произведет Эмполи

58' Кейта Мандела не смог попасть в створ ударом издали

57' Зом Симон из команды Парма разыграл угловой с левого угла.

57' Бонни Анж-Йоан пробует нанести удар издали, но Дэвис Васкес держит все под контролем

57' Парма совершает вбрасывание на половине поля противника

57' Удар от ворот произведет Эмполи

54' Удар от ворот произведет Эмполи

54' Кулибали Войо выиграл воздушное противоборство у Фаустино Анджорин.

54' Эрнани Азеведо из команды Парма подал угловой слева.

54' Эмануэле Валери нанес удар, но тот был заблокирован.

54' Эрнани Азеведо из команды Парма разыграл угловой с левого угла.

50' Эмполи совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Эрнани Азеведо получил желтую карточку от судьи

49' Фаццини Якопо навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

47' Парма совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Удар от ворот произведет Парма

46' Фаустино Анджорин не смог попасть в створ ударом издали