  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия A 2024-2025
Тур: 9. Стадион: . Главный судья: Ла Пенья Федерико
Парма
1:1
Конец матча
Эмполи
0'
16' Желтая карточка
Дель Прато Энрико
20' Желтая карточка
Анджорин Фаустино
0:1
35' Гол в свои ворота
Кулибали Войо
50' Желтая карточка
Эрнани Азеведо
67' Желтая карточка
Исмайли Ардиан
71' Желтая карточка
Грасси Альберто
1:1
80' Гол
Шарпантье Габриэль
82' Желтая карточка
Васкес Дэвис
1:1
83' Не забитый пенальти
Бонни Анж-Йоан
90' Желтая карточка
Балог Ботонд
90' Желтая карточка
Пеллегри Пьетро
90' Желтая карточка
Зом Симон
90'+5

Ход матча

16'
Дель Прато Энрико
 
20'
 
Анджорин Фаустино
35'
0:1
Кулибали Войо
46'
Шарпантье Габриэль
Ман Деннис
 
50'
Эрнани Азеведо
 
55'
Алмквист Понтус
Канчелльери Маттео
 
55'
Кейта Мандела
Эрнани Азеведо
 
67'
 
Исмайли Ардиан
69'
 
Хендерсон Лиам
Анджорин Фаустино
69'
 
Пеллегри Пьетро
Коломбо Лоренцо
71'
 
Грасси Альберто
80'
 
Хаас Николас
Фаццини Якопо
80'
 
Мале Юссеф
Грасси Альберто
80'
Шарпантье Габриэль
(Валери Эмануэле)
1:1
82'
 
Васкес Дэвис
83'
Бонни Анж-Йоан
1:1
84'
Михэйлэ Валентин
Бернабе Адриан
 
84'
Камара Дрисса
Бонни Анж-Йоан
 
87'
 
Эконг Эммануэль
Сольбаккен Ола
90'
Балог Ботонд
 
90'
 
Пеллегри Пьетро
90'
Зом Симон
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 7 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 1
  • 9 Угловые 3
  • 1 Офсайды 2
  • 12 Нарушения правил 17
  • 4 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 527 Количество передач 350
  • 59 Владение мячом, % 41

Владение мячом

Прогнозы 118
Парма 52.5% (62)
X 33.9% (40)
Эмполи 13.6% (16)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
31
Судзуки
Дзион
26
Кулибали
Войо
15
Дель
Прато
Энрико
4
Балог
Ботонд
14
Валери
Эмануэле
10
Бернабе
Адриан
98
Ман
Деннис
19
Зом
Симон
27
Эрнани
Азеведо
22
Канчелльери
Маттео
13
Бонни
Анж-Йоан
23
Васкес
Дэвис
2
Гогличидзе
Саба
34
Исмайли
Ардиан
21
Вити
Маттиа
11
Гьяси
Эммануэль
5
Грасси
Альберто
8
Анджорин
Фаустино
10
Фаццини
Якопо
3
Пеццелла
Джузеппе
29
Коломбо
Лоренцо
17
Сольбаккен
Ола
Парма
4-1-4-1
Эмполи
3-5-2

История личных встреч

Парма
Эмполи

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
100%
3 победы 3 ничьи 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 5 побед

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 3 победы

10 матчей

30%
30%
40%
3 победы 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

30%
20%
50%
3 победы 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 3 победы

История матчей

ТМС
0:2
СA
3:3
СA
1:0
СB
4:0
СB
1:2
СA
2:2
СA
0:2
СB
1:4
СB
1:0
СA
1:1

Голы

Всего голов

3
10

Голов в среднем за матч

0.6
2

Среднее время на гол

150
45

Всего голов

11
6

Голов в среднем за матч

2.2
1.2

Среднее время на гол

40
75

Всего голов

14
16

Голов в среднем за матч

1.4
1.6

Тотал матчей

2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

64
56

Бомбардиры внутри турнира

Парма
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ман Деннис 3 0.33
Бонни Анж-Йоан 3 (1) 0.33
Алмквист Понтус 1 0.11
Эрнани Азеведо 1 (1) 0.11
Дель Прато Энрико 1 0.11
Шарпантье Габриэль 1 0.11
Канчелльери Маттео 1 0.11
Эно Антони 1 0.11
Валери Эмануэле 0 0
Мохаммед Анас Хадж 0 0
Михэйлэ Валентин 0 0
Кулибали Войо 0 0
Эмполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Коломбо Лоренцо 2 (1) 0.22
Гьяси Эммануэль 2 0.22
Эспозито Себастьяно 2 0.22
Пеццелла Джузеппе 0 0
Анджорин Фаустино 0 0

Карточки

Парма
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Судзуки Дзион 1 1
Кулибали Войо 1 1
Кейта Мандела 1 1
Дель Прато Энрико 2 0
Михэйлэ Валентин 2 0
Зом Симон 2 0
Балог Ботонд 2 0
Канчелльери Маттео 0 1
Эрнани Азеведо 1 0
Эстевес Науэль 1 0
Бернабе Адриан 1 0
Чиркати Алессандро 1 0
Мохаммед Анас Хадж 1 0
Эмполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Грасси Альберто 3 0
Гьяси Эммануэль 2 0
Пеццелла Джузеппе 2 0
Пеллегри Пьетро 2 0
Васкес Дэвис 2 0
Хендерсон Лиам 1 0
Хаас Николас 1 0
Исмайли Ардиан 1 0
Мале Юссеф 1 0
Какаче Либерато 1 0
Сольбаккен Ола 1 0
Анджорин Фаустино 1 0
Коломбо Лоренцо 1 0
Фаццини Якопо 1 0

Результаты матчей

Парма
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Эмполи
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

7
2
Парма
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Эмполи
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

3
0
Парма
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Эмполи
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (3)
67% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

10
2

Голы по времени матча

Забито

9
6
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 3
4 Не забивали 5
2
22%
2
33%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
11%
1
17%
61-75
3
33%
0
0%
76-90

Пропущено

8
6
1 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
2
33%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
4
50%
0
0%
61-75
2
25%
3
50%
76-90

Забито

4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
6 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

5
1
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Забито

13
6
7 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 2
6 Забивали первыми 3
1 Не забивали 5
2
15%
2
33%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
2
15%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
8%
1
17%
61-75
5
38%
0
0%
76-90

Пропущено

13
7
3 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
23%
2
29%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
4
31%
1
14%
61-75
4
31%
3
43%
76-90

Результаты последних матчей

Парма
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Комо - Парма 1:1 Болонья - Парма 0:0 Парма - Кальяри 2:3 Лечче - Парма 2:2
Парма - Удинезе 2:3 Наполи - Парма 2:1 Парма - Милан 2:1 Парма - Фиорентина 1:1 Парма - Палермо 0:1 Парма - Аталанта 4:1 Хайденхайм - Парма 1:0 Галатасарай - Парма 0:2 Антверпен - Парма 1:2 Лугано - Парма 3:1 Реджана - Парма 1:1 Парма - Кремонезе 1:1 Бари - Парма 1:1 Парма - Лекко 4:0 Палермо - Парма 0:0 Парма - Специя 2:0
Эмполи
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Эмполи - Наполи 0:1 Лацио - Эмполи 2:1 Эмполи - Фиорентина 0:0 Торино - Эмполи 1:2
Кальяри - Эмполи 0:2 Эмполи - Ювентус 0:0 Болонья - Эмполи 1:1 Рома - Эмполи 1:2 Эмполи - Монца 0:0 Эмполи - Катанзаро 4:1 Эмполи - Сампдория 0:2 Эмполи - Специя 2:0 Ингольштадт - Эмполи 0:0 Эмполи - Эмполи (до 19 лет) 2:0 Эмполи - Кастельфьорентино 10:0 Эмполи - Рома 2:1 Удинезе - Эмполи 1:1 Лацио - Эмполи 2:0 Эмполи - Фрозиноне 0:0 Аталанта - Эмполи 2:0

Результаты матчей

Парма
Эмполи

Точный счет

1:1
2 раза 40%
2:3
2 раза 40%
2:1
1 раз 20%
0:0
3 раза 75%
0:1
1 раз 25%

Точное количество голов

2
3 раза 60%
1
2 раза 40%
0
4 раза 100%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
1:1
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
3 раза 60%
2
2 раза 40%

Точный счет

1:1
3 раза 33%
2:1
2 раза 22%
2:3
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
0:0
3 раза 33%
1:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%

Точное количество голов

2
4 раза 44%
1
4 раза 44%
0
1 раз 11%
0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%

Тоталы голов в матче

Парма
Эмполи

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
5
4
4
5
1.5
2
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 9 7 1 1 16 - 5 22
2.
Интер Милан
 Заявка 8 5 2 1 17 - 9 17
3.
Ювентус
 Заявка 8 4 4 0 11 - 1 16
4.
Аталанта
 Заявка 9 5 1 3 24 - 14 16
5.
Удинезе
 Заявка 9 5 1 3 12 - 11 16
6.
Милан
 Заявка 8 4 2 2 16 - 9 14
7.
Торино
 Заявка 9 4 2 3 15 - 14 14
8.
Лацио
 Заявка 8 4 1 3 14 - 12 13
9.
Фиорентина
 Заявка 8 3 4 1 15 - 8 13
10.
Эмполи
 Заявка 9 2 5 2 7 - 6 11
11.
Рома
 Заявка 8 2 4 2 8 - 6 10
12.
Болонья
 Заявка 8 1 6 1 9 - 11 9
13.
Верона
 Заявка 9 3 0 6 13 - 21 9
14.
Комо
 Заявка 9 2 3 4 11 - 16 9
15.
Кальяри
 Заявка 9 2 3 4 8 - 15 9
16.
Парма
 Заявка 9 1 5 3 12 - 14 8
17.
Монца
 Заявка 8 1 4 3 8 - 9 7
18.
Дженоа
 Заявка 8 1 3 4 7 - 17 6
19.
Лечче
 Заявка 9 1 2 6 3 - 19 5
20.
Венеция
 Заявка 8 1 1 6 5 - 14 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 5 5 0 0 11 - 2 15
2.
Удинезе
 Заявка 5 4 0 1 8 - 4 12
3.
Милан
 Заявка 4 3 1 0 10 - 2 10
4.
Лацио
 Заявка 4 3 1 0 9 - 5 10
5.
Аталанта
 Заявка 4 3 0 1 16 - 7 9
6.
Интер Милан
 Заявка 4 3 0 1 10 - 4 9
7.
Ювентус
 Заявка 5 2 3 0 5 - 1 9
8.
Фиорентина
 Заявка 4 2 2 0 6 - 4 8
9.
Торино
 Заявка 4 2 1 1 5 - 4 7
10.
Рома
 Заявка 4 2 0 2 6 - 4 6
11.
Верона
 Заявка 5 2 0 3 7 - 10 6
12.
Комо
 Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
13.
Парма
 Заявка 5 1 2 2 8 - 9 5
14.
Кальяри
 Заявка 5 1 2 2 4 - 9 5
15.
Лечче
 Заявка 4 1 1 2 3 - 12 4
16.
Болонья
 Заявка 4 0 4 0 3 - 3 4
17.
Венеция
 Заявка 3 1 0 2 2 - 3 3
18.
Эмполи
 Заявка 4 0 3 1 0 - 1 3
19.
Дженоа
 Заявка 5 0 3 2 5 - 10 3
20.
Монца
 Заявка 4 0 2 2 3 - 5 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 4 2 2 0 7 - 5 8
2.
Эмполи
 Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
3.
Ювентус
 Заявка 3 2 1 0 6 - 0 7
4.
Наполи
 Заявка 4 2 1 1 5 - 3 7
5.
Аталанта
 Заявка 5 2 1 2 8 - 7 7
6.
Торино
 Заявка 5 2 1 2 10 - 10 7
7.
Фиорентина
 Заявка 4 1 2 1 9 - 4 5
8.
Монца
 Заявка 4 1 2 1 5 - 4 5
9.
Болонья
 Заявка 4 1 2 1 6 - 8 5
10.
Милан
 Заявка 4 1 1 2 6 - 7 4
11.
Кальяри
 Заявка 4 1 1 2 4 - 6 4
12.
Удинезе
 Заявка 4 1 1 2 4 - 7 4
13.
Рома
 Заявка 4 0 4 0 2 - 2 4
14.
Комо
 Заявка 6 1 1 4 5 - 11 4
15.
Дженоа
 Заявка 3 1 0 2 2 - 7 3
16.
Лацио
 Заявка 4 1 0 3 5 - 7 3
17.
Верона
 Заявка 4 1 0 3 6 - 11 3
18.
Парма
 Заявка 4 0 3 1 4 - 5 3
19.
Лечче
 Заявка 5 0 1 4 0 - 7 1
20.
Венеция
 Заявка 5 0 1 4 3 - 11 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Аталанта Ретеги Матео 10 (2)
Интер Милан Тюрам Маркус 7 (1)
Милан Пулишич Кристиан 5 (3)
Ювентус Влахович Душан 5
Аталанта Лукман Адемола 4 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Верона Дуда Ондрей 5
Удинезе Камара Хассан 1 3
Монца Иццо Армандо 4
Дженоа Де Винтер Кони 4
Верона Тчатчуа Джексон 4
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: Парма: 59%, Эмполи: 41%.
  • 95'
    Удар от ворот произведет Парма
  • 94'
    Эмполи совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 94'
    Судья подбегает и показывает Зом Симон из команды Парма отложенную желтую карточку за фол.
  • 94'
    Эмполи начинает контратаку
  • 94'
    Мале Юссеф выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
    • 91'
      Эмполи совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 90'
      Контроль мяча: Парма: 60%, Эмполи: 40%.
    • 90'
      Удар от ворот произведет Эмполи
    • 90'
      Шарпантье Габриэль оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 90'
      Вити Маттиа из команды Эмполи перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 90'
      Михэйлэ Валентин из команды Парма своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 90'
      Дель Прато Энрико из команды Парма нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
    • 90'
      Михэйлэ Валентин из команды Парма разыграл угловой с правого угла.
    • 89'
      О, нет. Из многообещающей позиции Михэйлэ Валентин из команды Парма наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 47'
      Контроль мяча: Парма: 53%, Эмполи: 47%.
    • 47'
      Парма совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 46'
      Судья сигнализирует, что Пеццелла Джузеппе из команды Эмполи поставил подножку. Пострадал Эрнани Азеведо
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
    • 45'
      Контроль мяча: Парма: 53%, Эмполи: 47%.
    • 45'
      Бонни Анж-Йоан из команды Парма заходит слишком далеко, он валит Гогличидзе Саба.
    • 44'
      Удар от ворот произведет Эмполи
    • 44'
      ПЕРЕКЛАДИНА! Удар издали прямо в перекладину нанес Канчелльери Маттео!
    • 42'
      Эмполи совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 41'
      Парма совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 41'
      Эмануэле Валери выиграл воздушное противоборство у Гьяси Эммануэль.
    • 40'
      Контроль мяча: Парма: 53%, Эмполи: 47%.
    • 40'
      Эмполи совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 40'
      Пеццелла Джузеппе из команды Эмполи своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 39'
      Эмполи совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 39'
      Балог Ботонд ослабляет давление, выбив мяч.
    • 39'
      Эмполи совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 38'
      Фаццини Якопо из команды Эмполи в офсайде
    • 38'
      Васкес Дэвис взял и забрал мяч на выходе
    • 38'
      Эрнани Азеведо из команды Парма разыграл угловой с левого угла.
    • 37'
      Парма совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 37'
      Вити Маттиа ослабляет давление, выбив мяч.
    • 36'
      Парма совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 35'
      Гьяси Эммануэль сделал результативную передачу.
    • 35'
      Г О О О О Л - Кулибали Войо уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
    • 35'
      Гьяси Эммануэль создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 35'
      Коломбо Лоренцо из команды Эмполи своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 35'
      Контроль мяча: Парма: 55%, Эмполи: 45%.
    • 35'
      Фаццини Якопо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 33'
      Удар от ворот произведет Эмполи
    • 33'
      Парма совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 32'
      Удар от ворот произведет Эмполи
    • 32'
      Кулибали Войо нанес удар, но промахнулся очень сильно.
    • 32'
      Гьяси Эммануэль из команды Эмполи перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 32'
      Эрнани Азеведо навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 32'
      Гогличидзе Саба ослабляет давление, выбив мяч.
    • 30'
      Сион Сузуки взял и забрал мяч на выходе
    • 30'
      Контроль мяча: Парма: 52%, Эмполи: 48%.
    • 30'
      Судья сигнализирует, что Эрнани Азеведо из команды Парма поставил подножку. Пострадал Фаццини Якопо
    • 29'
      Дель Прато Энрико ослабляет давление, выбив мяч.
    • 29'
      Фаццини Якопо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 29'
      Парма совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 28'
      Парма совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 28'
      Эрнани Азеведо из команды Парма разыграл угловой с левого угла.
    • 27'
      Вити Маттиа успешно блокирует удар.
    • 27'
      Бонни Анж-Йоан нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 27'
      Эрнани Азеведо из команды Парма своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 27'
      Безумный фол. Пеццелла Джузеппе грубо играет против соперника. Пострадал Кулибали Войо
    • 25'
      Контроль мяча: Парма: 48%, Эмполи: 52%.
    • 24'
      Хорошую попытку сделал Фаццини Якопо. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 22'
      Эмполи совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 20'
      Фаустино Анджорин получил желтую карточку от судьи
    • 20'
      Судья сигнализирует, что Фаустино Анджорин из команды Эмполи поставил подножку. Пострадал Бернабе Адриан
    • 20'
      Контроль мяча: Парма: 47%, Эмполи: 53%.
    • 20'
      Парма совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 19'
      Удар от ворот произведет Парма
    • 18'
      Сион Сузуки из команды Парма перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 18'
      Кулибали Войо ослабляет давление, выбив мяч.
    • 17'
      Канчелльери Маттео наказан за толчок Исмайли Ардиан
    • 17'
      Удар от ворот произведет Парма
    • 17'
      Пеццелла Джузеппе нанес удар, но промахнулся очень сильно.
    • 17'
      Сион Сузуки из команды Парма перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 17'
      Балог Ботонд из команды Парма перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 16'
      Дель Прато Энрико получил желтую карточку от судьи
    • 16'
      Дель Прато Энрико из команды Парма заходит слишком далеко, он валит Фаццини Якопо.
    • 15'
      Эмполи совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 15'
      Контроль мяча: Парма: 57%, Эмполи: 43%.
    • 15'
      Васкес Дэвис взял и забрал мяч на выходе
    • 14'
      Парма совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 13'
      Фаццини Якопо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 13'
      Парма совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 12'
      Парма совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 12'
      Кулибали Войо из команды Парма в офсайде
    • 11'
      Хорошую попытку сделал Бонни Анж-Йоан. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 11'
      Ман Деннис создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 11'
      Гьяси Эммануэль из команды Эмполи в офсайде
    • 10'
      Контроль мяча: Парма: 46%, Эмполи: 54%.
    • 10'
      Эмануэле Валери из команды Парма перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 10'
      Балог Ботонд из команды Парма перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 9'
      Парма совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 9'
      Удар от ворот произведет Эмполи
    • 9'
      Эрнани Азеведо навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 8'
      Гьяси Эммануэль ослабляет давление, выбив мяч.
    • 8'
      Парма совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 7'
      Судья сигнализирует, что Эрнани Азеведо из команды Парма поставил подножку. Пострадал Грасси Альберто
    • 6'
      Вити Маттиа ослабляет давление, выбив мяч.
    • 6'
      Зом Симон ослабляет давление, выбив мяч.
    • 6'
      Коломбо Лоренцо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 6'
      Парма совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 6'
      Контроль мяча: Парма: 59%, Эмполи: 41%.
    • 5'
      Удар от ворот произведет Парма
    • 5'
      Коломбо Лоренцо выиграл воздушное противоборство у Дель Прато Энрико.
    • 5'
      Шанс! Коломбо Лоренцо из команды Эмполи пробил головой, но мимо
    • 5'
      Фаццини Якопо из команды Эмполи подал угловой слева.
    • 4'
      Фаццини Якопо из команды Эмполи разыграл угловой с левого угла.
    • 4'
      Балог Ботонд ослабляет давление, выбив мяч.
    • 3'
      Эмполи совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 3'
      Судья сигнализирует, что Фаустино Анджорин из команды Эмполи поставил подножку. Пострадал Бернабе Адриан
    • 3'
      Бернабе Адриан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 3'
      Ман Деннис выиграл воздушное противоборство у Грасси Альберто.
    • 2'
      Игрок из команды Парма делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
    • 2'
      Грасси Альберто из команды Эмполи перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 2'
      Эрнани Азеведо навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 1'
      Исмайли Ардиан успешно блокирует удар.
    • 1'
      Бонни Анж-Йоан нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 1'
      Гогличидзе Саба из команды Эмполи перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 1'
      Парма совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
    • 1'
      Эмполи начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Ennio Tardini. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 118
    Парма 52.5% (62)
    X 33.9% (40)
    Эмполи 13.6% (16)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Парма 1:1 Эмполи онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Парма 1:1 Эмполи

    Исход игры
    Парма
    52.5% (62)
    Ничья
    33.9% (40)
    Эмполи
    13.6% (16)
    Тотал 2.5
    Больше
    37.72% (43)
    Меньше
    62.28% (71)
    Обе команды забьют
    Да
    64.91% (74)
    Нет
    35.09% (40)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    26.3% (31)
    2:1 Парма
    24.6% (29)
    1:0 Парма
    16.9% (20)
    2:0 Парма
    9.3% (11)
    1:2 Эмполи
    8.5% (10)
    0:0 Ничья
    3.4% (4)
    0:1 Эмполи
    3.4% (4)
    2:2 Ничья
    2.5% (3)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (31) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный