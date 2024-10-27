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  3. Италия
  4. Серия A 2024-2025
Тур: 9. Стадион: . Главный судья: Гуида Марко
Интер Милан
0:0
Первый тайм: 3'
Ювентус
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0
Прогнозы 125
Интер Милан 68% (85)
X 21.6% (27)
Ювентус 10.4% (13)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Интер Милан
Ничья
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1
Зоммер
Янн
28
Павар
Бенжамен
6
Де
Врей
Стефан
95
Бастони
Алессандро
2
Дюмфрис
Дензел
23
Барелла
Николо
7
Зелиньски
Пётр
22
Мхитарян
Генрих
32
Димарко
Федерико
9
Тюрам
Маркус
10
Мартинес
Лаутаро
29
Ди
Грегорио
Микеле
27
Камбьясо
Андреа
15
Калюлю
Пьер
6
Данило
Луис
32
Кабаль
Хуан
5
Локателли
Мануэль
16
Маккенни
Уэстон
7
Консейсау
Франсишку
21
Фаджоли
Николо
22
Веа
Тимоти
9
Влахович
Душан
Интер Милан
3-5-2
Ювентус
4-2-3-1

История личных встреч

Интер Милан
Ювентус

21 матч

71.4%
28.6%
15 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

52.4%
57.1%
11 побед 12 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.1%
61.9%
12 побед 13 ничьих 0 побед

29 матчей

24.1%
75.9%
0 побед 7 ничьих 22 победы

Первый тайм

48.3%
51.7%
0 побед 14 ничьих 13 побед

Второй тайм

34.5%
65.5%
0 побед 10 ничьих 15 побед

50 матчей

30%
26%
44%
15 побед 13 ничьих 22 победы

Первый тайм

22%
52%
26%
11 побед 26 ничьих 13 побед

Второй тайм

24%
46%
30%
12 побед 23 ничьи 15 побед

История матчей

СA
1:0
СA
1:1
К
1:0
К
1:1
СA
0:1
СA
2:0
К
2:4
СA
0:1
С
2:1
СA
1:1
СA
3:2
К
0:0
К
1:2
СA
2:0
СA
2:0
СA
1:2
МКЧ
1:1
СA
1:1
СA
1:0
СA
2:3
СA
0:0
СA
1:0
СA
2:1
К
3:0
СA
2:0
К
3:0
СA
0:0
СA
1:2
СA
1:1
СA
3:1
СA
1:1
МКЧ
1:1
СA
1:2
СA
1:3
0:1
СA
2:0
СA
1:2
СA
1:0
СA
0:0
ТМС
1:0
СA
2:0
К
2:1
СA
2:1
ТМС
1:1
СA
1:1
СA
1:0
СA
1:2
К
2:3
К
2:2
СA
1:1

Голы

Всего голов

31
23

Голов в среднем за матч

1.24
0.92

Среднее время на гол

72
97

Всего голов

34
25

Голов в среднем за матч

1.36
1

Среднее время на гол

66
90

Всего голов

65
48

Голов в среднем за матч

1.3
0.96

Тотал матчей

2.5
46
Больше 92%
Меньше 8%
4
36
Больше 72%
Меньше 28%
14
19
Больше 38%
Меньше 62%
31
7
Больше 14%
Меньше 86%
43
4
Больше 8%
Меньше 92%
46
1
Больше 2%
Меньше 98%
49

Среднее время на гол

69
93

Бомбардиры внутри турнира

Интер Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тюрам Маркус 7 0.78
Мартинес Лаутаро 3 0.33
Дармиан Маттео 1 0.11
Димарко Федерико 1 0.11
Барелла Николо 1 0.11
Фраттези Давиде 1 0.11
Дюмфрис Дензел 1 0.11
Чалханоглу Хакан 1 (1) 0.11
Ачерби Франческо 0 0
Павар Бенжамен 0 0
Тареми Мехди 0 0
Бастони Алессандро 0 0
Ювентус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Влахович Душан 5 (3) 0.56
Мбангула Самюэль 1 0.11
Веа Тимоти 1 0.11
Камбьясо Андреа 1 0.11
Консейсау Франсишку 1 0.11
Савона Николо 1 0.11
Йылдыз Кенан 0 0
Копмейнерс Тëн 0 0
Тюрам Кефрен 0 0

Карточки

Интер Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Индзаги Симоне 3 0
Мхитарян Генрих 2 0
Аслани Кристьян 2 0
Дармиан Маттео 1 0
Чалханоглу Хакан 1 0
Корреа Хоакин 1 0
Димарко Федерико 1 0
Барелла Николо 1 0
Павар Бенжамен 1 0
Дюмфрис Дензел 1 0
Биссекк Янн-Аурель 1 0
Ювентус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фаджоли Николо 3 0
Консейсау Франсишку 1 1
Локателли Мануэль 2 0
Бремер Глейсон 2 0
Тюрам Кефрен 2 0
Камбьясо Андреа 2 0
Савона Николо 2 0
Мотта Тьяго 1 0
Соарес Дуглас 1 0
Маккенни Уэстон 1 0

Результаты матчей

Интер Милан
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Ювентус
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

1
0
Интер Милан
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Ювентус
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

7
4
Интер Милан
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Ювентус
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

8
4

Голы по времени матча

Забито

9
6
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 6
2
22%
0
0%
1-15
2
22%
1
17%
16-30
1
11%
1
17%
31-45
3
33%
3
50%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

5
0
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Забито

7
4
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 6
1
14%
1
25%
1-15
1
14%
1
25%
16-30
1
14%
1
25%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
1
25%
76-90

Пропущено

5
2
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
60%
2
100%
76-90

Забито

16
10
8 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
0 Не забивали 4
3
19%
1
10%
1-15
3
19%
2
20%
16-30
2
13%
2
20%
31-45
5
31%
3
30%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
2
13%
2
20%
76-90

Пропущено

10
2
5 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 2
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
5
50%
2
100%
76-90

Результаты последних матчей

Интер Милан
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Янг Бойз - Интер Милан 0:1 Рома - Интер Милан 0:1 Интер Милан - Торино 3:2 Интер Милан - Црвена Звезда 4:0
Удинезе - Интер Милан 2:3 Интер Милан - Милан 1:2 Манчестер Сити - Интер Милан 0:0 Монца - Интер Милан 1:1 Интер Милан - Аталанта 4:0 Интер Милан - Лечче 2:0 Дженоа - Интер Милан 2:2 Челси - Интер Милан 1:1 Интер Милан - Аль-Иттихад Джидда 0:2 Пиза - Интер Милан 1:1 Интер Милан - Лас-Пальмас 3:0 Интер Милан - Перджолеттезе 2:1 Интер Милан - Лугано 3:2 Верона - Интер Милан 2:2 Интер Милан - Лацио 1:1 Фрозиноне - Интер Милан 0:5
Ювентус
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Ювентус - Штутгарт 0:1 Ювентус - Лацио 1:0 Ювентус - Кальяри 1:1 РБ Лейпциг - Ювентус 2:3
Дженоа - Ювентус 0:3 Ювентус - Наполи 0:0 Ювентус - ПСВ 3:1 Эмполи - Ювентус 0:0 Ювентус - Рома 0:0 Верона - Ювентус 0:3 Ювентус - Комо 3:0 Ювентус - Атлетико М 0:2 Ювентус - Ювентус (до 23 лет) 4:0 Ювентус - Брест 2:2 Нюрнберг - Ювентус 3:0 Ювентус - Монца 2:0 Болонья - Ювентус 3:3 Аталанта - Ювентус 0:1 Ювентус - Салернитана 1:1 Рома - Ювентус 1:1

Результаты матчей

Интер Милан
Ювентус

Точный счет

1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
0:0
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
0:3
2 раза 67%
0:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
3
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
0:0
3 раза 38%
0:3
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
4
1 раз 13%
0
3 раза 38%
3
3 раза 38%
1
2 раза 25%

Тоталы голов в матче

Интер Милан
Ювентус

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
1
4
2
2
2.5
1
4
1
3
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
2
1
1
3
2.5
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
1.5
Больше Меньше
3
5
3
5
2.5
3
5
1
7
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 9 7 1 1 16 - 5 22
2.
Интер Милан
 0:0 Заявка 9 5 3 1 17 - 9 18
3.
Ювентус
 0:0 Заявка 9 4 5 0 11 - 1 17
4.
Аталанта
 Заявка 9 5 1 3 24 - 14 16
5.
Лацио
 Заявка 9 5 1 3 17 - 12 16
6.
Удинезе
 Заявка 9 5 1 3 12 - 11 16
7.
Милан
 Заявка 8 4 2 2 16 - 9 14
8.
Торино
 Заявка 9 4 2 3 15 - 14 14
9.
Фиорентина
 Заявка 8 3 4 1 15 - 8 13
10.
Эмполи
 Заявка 9 2 5 2 7 - 6 11
11.
Рома
 Заявка 8 2 4 2 8 - 6 10
12.
Болонья
 Заявка 8 1 6 1 9 - 11 9
13.
Верона
 Заявка 9 3 0 6 13 - 21 9
14.
Комо
 Заявка 9 2 3 4 11 - 16 9
15.
Кальяри
 Заявка 9 2 3 4 8 - 15 9
16.
Монца
 Заявка 9 1 5 3 10 - 11 8
17.
Парма
 Заявка 9 1 5 3 12 - 14 8
18.
Дженоа
 Заявка 9 1 3 5 7 - 20 6
19.
Венеция
 Заявка 9 1 2 6 7 - 16 5
20.
Лечче
 Заявка 9 1 2 6 3 - 19 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 5 5 0 0 11 - 2 15
2.
Лацио
 Заявка 5 4 1 0 12 - 5 13
3.
Удинезе
 Заявка 5 4 0 1 8 - 4 12
4.
Милан
 Заявка 4 3 1 0 10 - 2 10
5.
Интер Милан
 0:0 Заявка 5 3 1 1 10 - 4 10
6.
Аталанта
 Заявка 4 3 0 1 16 - 7 9
7.
Ювентус
 0:0 Заявка 5 2 3 0 5 - 1 9
8.
Фиорентина
 Заявка 4 2 2 0 6 - 4 8
9.
Торино
 Заявка 4 2 1 1 5 - 4 7
10.
Рома
 Заявка 4 2 0 2 6 - 4 6
11.
Верона
 Заявка 5 2 0 3 7 - 10 6
12.
Комо
 Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
13.
Парма
 Заявка 5 1 2 2 8 - 9 5
14.
Кальяри
 Заявка 5 1 2 2 4 - 9 5
15.
Лечче
 Заявка 4 1 1 2 3 - 12 4
16.
Болонья
 Заявка 4 0 4 0 3 - 3 4
17.
Венеция
 Заявка 3 1 0 2 2 - 3 3
18.
Эмполи
 Заявка 4 0 3 1 0 - 1 3
19.
Монца
 Заявка 5 0 3 2 5 - 7 3
20.
Дженоа
 Заявка 5 0 3 2 5 - 10 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 0:0 Заявка 4 2 2 0 6 - 0 8
2.
Интер Милан
 0:0 Заявка 4 2 2 0 7 - 5 8
3.
Эмполи
 Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
4.
Наполи
 Заявка 4 2 1 1 5 - 3 7
5.
Аталанта
 Заявка 5 2 1 2 8 - 7 7
6.
Торино
 Заявка 5 2 1 2 10 - 10 7
7.
Фиорентина
 Заявка 4 1 2 1 9 - 4 5
8.
Монца
 Заявка 4 1 2 1 5 - 4 5
9.
Болонья
 Заявка 4 1 2 1 6 - 8 5
10.
Милан
 Заявка 4 1 1 2 6 - 7 4
11.
Кальяри
 Заявка 4 1 1 2 4 - 6 4
12.
Удинезе
 Заявка 4 1 1 2 4 - 7 4
13.
Рома
 Заявка 4 0 4 0 2 - 2 4
14.
Комо
 Заявка 6 1 1 4 5 - 11 4
15.
Лацио
 Заявка 4 1 0 3 5 - 7 3
16.
Верона
 Заявка 4 1 0 3 6 - 11 3
17.
Дженоа
 Заявка 4 1 0 3 2 - 10 3
18.
Парма
 Заявка 4 0 3 1 4 - 5 3
19.
Венеция
 Заявка 6 0 2 4 5 - 13 2
20.
Лечче
 Заявка 5 0 1 4 0 - 7 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Аталанта Ретеги Матео 10 (2)
Интер Милан Тюрам Маркус 7 (1)
Милан Пулишич Кристиан 5 (3)
Ювентус Влахович Душан 5
Аталанта Лукман Адемола 4 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Верона Дуда Ондрей 5
Удинезе Камара Хассан 1 3
Монца Иццо Армандо 4
Дженоа Де Винтер Кони 4
Верона Тчатчуа Джексон 4
Весь список
  • Первый тайм
  • Угловой
    3'
    Фаджоли с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Тюрам уже грамотно сыграл в обороне и головой спокойно выбил мяч в аут. 
  • 2'
    Консейсау совершил рывок по правому флангу и выполнил подачу в центр штрафной площади, дре Врей грамотно сыграл в обороне и без лишнего риска выбил мяч на угловой. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Посмотрим, что сегодня придумает проблемный "Ювентус", чтобы зацепиться за очки в Милане против куда более крепкого на данный момент "Интера". 
  • Первый тайм
  • 3'
    Интер Милан контролирует мяч.
  • 2'
    Ювентус совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 2'
    Тюрам Маркус из команды Интер Милан перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 2'
    Фаджоли Николо навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 1'
    Де Врей Стефан из команды Интер Милан перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 1'
    Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    Ювентус начинает с центра поля
  • 1'
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Giuseppe Meazza. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 56% завершится победой Интер Милан.
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Интер Милан 0:0 Ювентус

Исход игры
Интер Милан
68.2% (88)
Ничья
20.9% (27)
Ювентус
10.9% (14)
Тотал 2.5
Больше
47.79% (54)
Меньше
52.21% (59)
Обе команды забьют
Да
63.72% (72)
Нет
36.28% (41)
Популярный счёт
2:1 Интер Милан
34.9% (45)
1:0 Интер Милан
24% (31)
1:1 Ничья
14.7% (19)
0:1 Ювентус
4.7% (6)
2:2 Ничья
3.9% (5)
2:0 Интер Милан
2.3% (3)
1:2 Ювентус
1.6% (2)
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