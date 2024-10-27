Главным арбитром на этот матч назначен Марко Гуида из Торре-Аннунциаты. Помогать ему на бровках будут Филиппо Мели и Стефано Алассио. Резервным арбитром на этот матч назначен Андреа Коломбо.

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Доброго времени суток, дорогие друзья! Приветствуем вас на центральном матче девятого тура Серии А между миланским "Интером" и туринским "Ювентусом". Вместе с вами за ходом этой встречи наблюдать буду я, Михаил Бугров.