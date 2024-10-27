Тур: 9. Стадион: Сан-Сиро. Главный судья: Гуида Марко
0:0
Первый тайм: 3'
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Прогноз на матч от Liveresult
15
Калюлю
Пьер
32
Кабаль
Хуан
22
Веа
Тимоти
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
99 Тареми МехдиНападающий
-
Главный тренер: Индзаги Симоне
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Калюлю ПьерЗащитник
- Защитник
-
32 Хуан КабальЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Веа ТимотиПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
40 Рухи ЮнасЗащитник
-
10 Йылдыз КенанПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Тюрам КефренПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Мотта Тьяго
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
История личных встреч
Интер Милан
Ювентус
21 матч
71.4%
28.6%
15 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
52.4%
57.1%
11 побед 12 ничьих 0 побед
Второй тайм
57.1%
61.9%
12 побед 13 ничьих 0 побед
29 матчей
24.1%
75.9%
0 побед 7 ничьих 22 победы
Первый тайм
48.3%
51.7%
0 побед 14 ничьих 13 побед
Второй тайм
34.5%
65.5%
0 побед 10 ничьих 15 побед
50 матчей
30%
26%
44%
15 побед 13 ничьих 22 победы
Первый тайм
22%
52%
26%
11 побед 26 ничьих 13 побед
Второй тайм
24%
46%
30%
12 побед 23 ничьи 15 побед
История матчей
Голы
Всего голов
31
23
Голов в среднем за матч
1.24
0.92
Среднее время на гол
72
97
Всего голов
34
25
Голов в среднем за матч
1.36
1
Среднее время на гол
66
90
Всего голов
65
48
Голов в среднем за матч
1.3
0.96
Тотал матчей
2.5
46
Больше 92%
Меньше 8%
4
36
Больше 72%
Меньше 28%
14
19
Больше 38%
Меньше 62%
31
7
Больше 14%
Меньше 86%
43
4
Больше 8%
Меньше 92%
46
1
Больше 2%
Меньше 98%
49
Среднее время на гол
69
93
Бомбардиры внутри турнира
Интер Милан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тюрам Маркус
|7
|0.78
|Мартинес Лаутаро
|3
|0.33
|Дармиан Маттео
|1
|0.11
|Димарко Федерико
|1
|0.11
|Барелла Николо
|1
|0.11
|Фраттези Давиде
|1
|0.11
|Дюмфрис Дензел
|1
|0.11
|Чалханоглу Хакан
|1 (1)
|0.11
|Ачерби Франческо
|0
|0
|Павар Бенжамен
|0
|0
|Тареми Мехди
|0
|0
|Бастони Алессандро
|0
|0
Ювентус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Влахович Душан
|5 (3)
|0.56
|Мбангула Самюэль
|1
|0.11
|Веа Тимоти
|1
|0.11
|Камбьясо Андреа
|1
|0.11
|Консейсау Франсишку
|1
|0.11
|Савона Николо
|1
|0.11
|Йылдыз Кенан
|0
|0
|Копмейнерс Тëн
|0
|0
|Тюрам Кефрен
|0
|0
Карточки
Интер Милан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Индзаги Симоне
|3
|0
|Мхитарян Генрих
|2
|0
|Аслани Кристьян
|2
|0
|Дармиан Маттео
|1
|0
|Чалханоглу Хакан
|1
|0
|Корреа Хоакин
|1
|0
|Димарко Федерико
|1
|0
|Барелла Николо
|1
|0
|Павар Бенжамен
|1
|0
|Дюмфрис Дензел
|1
|0
|Биссекк Янн-Аурель
|1
|0
Ювентус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фаджоли Николо
|3
|0
|Консейсау Франсишку
|1
|1
|Локателли Мануэль
|2
|0
|Бремер Глейсон
|2
|0
|Тюрам Кефрен
|2
|0
|Камбьясо Андреа
|2
|0
|Савона Николо
|2
|0
|Мотта Тьяго
|1
|0
|Соарес Дуглас
|1
|0
|Маккенни Уэстон
|1
|0
Результаты матчей
Интер Милан
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Ювентус
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
1
0
Интер Милан
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Ювентус
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
7
4
Интер Милан
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Ювентус
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
8
4
Голы по времени матча
Забито
9
6
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 6
2
22%
0
0%
1-15
2
22%
1
17%
16-30
1
11%
1
17%
31-45
3
33%
3
50%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
5
0
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Забито
7
4
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 6
1
14%
1
25%
1-15
1
14%
1
25%
16-30
1
14%
1
25%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
1
25%
76-90
Пропущено
5
2
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
60%
2
100%
76-90
Забито
16
10
8 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
0 Не забивали 4
3
19%
1
10%
1-15
3
19%
2
20%
16-30
2
13%
2
20%
31-45
5
31%
3
30%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
2
13%
2
20%
76-90
Пропущено
10
2
5 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 2
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
5
50%
2
100%
76-90
Результаты последних матчей
Интер Милан
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Янг Бойз - Интер Милан 0:1 Рома - Интер Милан 0:1 Интер Милан - Торино 3:2 Интер Милан - Црвена Звезда 4:0
Удинезе - Интер Милан 2:3 Интер Милан - Милан 1:2 Манчестер Сити - Интер Милан 0:0 Монца - Интер Милан 1:1 Интер Милан - Аталанта 4:0 Интер Милан - Лечче 2:0 Дженоа - Интер Милан 2:2 Челси - Интер Милан 1:1 Интер Милан - Аль-Иттихад Джидда 0:2 Пиза - Интер Милан 1:1 Интер Милан - Лас-Пальмас 3:0 Интер Милан - Перджолеттезе 2:1 Интер Милан - Лугано 3:2 Верона - Интер Милан 2:2 Интер Милан - Лацио 1:1 Фрозиноне - Интер Милан 0:5
Ювентус
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Ювентус - Штутгарт 0:1 Ювентус - Лацио 1:0 Ювентус - Кальяри 1:1 РБ Лейпциг - Ювентус 2:3
Дженоа - Ювентус 0:3 Ювентус - Наполи 0:0 Ювентус - ПСВ 3:1 Эмполи - Ювентус 0:0 Ювентус - Рома 0:0 Верона - Ювентус 0:3 Ювентус - Комо 3:0 Ювентус - Атлетико М 0:2 Ювентус - Ювентус (до 23 лет) 4:0 Ювентус - Брест 2:2 Нюрнберг - Ювентус 3:0 Ювентус - Монца 2:0 Болонья - Ювентус 3:3 Аталанта - Ювентус 0:1 Ювентус - Салернитана 1:1 Рома - Ювентус 1:1
Результаты матчей
Интер Милан
Ювентус
Точный счет
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
0:0
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
Точное количество голов
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%
Точный счет
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
0:3
2 раза 67%
0:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
3
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
0:0
3 раза 38%
0:3
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
Точное количество голов
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
4
1 раз 13%
0
3 раза 38%
3
3 раза 38%
1
2 раза 25%
Тоталы голов в матче
Интер Милан
Ювентус
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
14
22
14
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
21
13
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
35
35
35
17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|16 - 5
|22
|2.
|0:0 Заявка
|9
|5
|3
|1
|17 - 9
|18
|3.
|0:0 Заявка
|9
|4
|5
|0
|11 - 1
|17
|4.
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|24 - 14
|16
|5.
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|17 - 12
|16
|6.
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|12 - 11
|16
|7.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|16 - 9
|14
|8.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|15 - 14
|14
|9.
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|15 - 8
|13
|10.
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|7 - 6
|11
|11.
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|8 - 6
|10
|12.
|Заявка
|8
|1
|6
|1
|9 - 11
|9
|13.
|Заявка
|9
|3
|0
|6
|13 - 21
|9
|14.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|11 - 16
|9
|15.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 15
|9
|16.
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|10 - 11
|8
|17.
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|12 - 14
|8
|18.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|7 - 20
|6
|19.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|7 - 16
|5
|20.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|3 - 19
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|11 - 2
|15
|2.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|12 - 5
|13
|3.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|8 - 4
|12
|4.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|10 - 2
|10
|5.
|0:0 Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 4
|10
|6.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|16 - 7
|9
|7.
|0:0 Заявка
|5
|2
|3
|0
|5 - 1
|9
|8.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|6 - 4
|8
|9.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|10.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 4
|6
|11.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|7 - 10
|6
|12.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|13.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|8 - 9
|5
|14.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 9
|5
|15.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 12
|4
|16.
|Заявка
|4
|0
|4
|0
|3 - 3
|4
|17.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|18.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|0 - 1
|3
|19.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|5 - 7
|3
|20.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|5 - 10
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|4
|2
|2
|0
|6 - 0
|8
|2.
|0:0 Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 5
|8
|3.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|4.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|5.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|6.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|10 - 10
|7
|7.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|9 - 4
|5
|8.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|9.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 8
|5
|10.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|11.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|12.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|13.
|Заявка
|4
|0
|4
|0
|2 - 2
|4
|14.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 11
|4
|15.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 7
|3
|16.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|6 - 11
|3
|17.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 10
|3
|18.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|4 - 5
|3
|19.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|5 - 13
|2
|20.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|0 - 7
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Аталанта
|Ретеги Матео
|10 (2)
|Интер Милан
|Тюрам Маркус
|7 (1)
|Милан
|Пулишич Кристиан
|5 (3)
|Ювентус
|Влахович Душан
|5
|Аталанта
|Лукман Адемола
|4 (4)
|Верона
|Дуда Ондрей
|5
|Удинезе
|Камара Хассан
|1 3
|Монца
|Иццо Армандо
|4
|Дженоа
|Де Винтер Кони
|4
|Верона
|Тчатчуа Джексон
|4
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Интер Милан 0:0 Ювентус
Исход игры
Интер Милан
68.2% (88)
Ничья
20.9% (27)
Ювентус
10.9% (14)
Тотал 2.5
Больше
47.79% (54)
Меньше
52.21% (59)
Обе команды забьют
Да
63.72% (72)
Нет
36.28% (41)
Популярный счёт
2:1 Интер Милан
34.9% (45)
1:0 Интер Милан
24% (31)
1:1 Ничья
14.7% (19)
0:1 Ювентус
4.7% (6)
2:2 Ничья
3.9% (5)
2:0 Интер Милан
2.3% (3)
1:2 Ювентус
1.6% (2)
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