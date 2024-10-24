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  3. Италия
  4. Серия A 2024-2025
Тур: 9. Стадион: . Главный судья: Гуида Марко
Интер Милан
 
Позже
Ювентус
Прогнозы 42
Интер Милан 61.9% (26)
X 23.8% (10)
Ювентус 14.3% (6)
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Интер Милан
Ювентус

История личных встреч

Интер Милан
Ювентус

21 матч

71.4%
28.6%
15 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

52.4%
57.1%
11 побед 12 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.1%
61.9%
12 побед 13 ничьих 0 побед

29 матчей

24.1%
75.9%
0 побед 7 ничьих 22 победы

Первый тайм

48.3%
51.7%
0 побед 14 ничьих 13 побед

Второй тайм

34.5%
65.5%
0 побед 10 ничьих 15 побед

50 матчей

30%
26%
44%
15 побед 13 ничьих 22 победы

Первый тайм

22%
52%
26%
11 побед 26 ничьих 13 побед

Второй тайм

24%
46%
30%
12 побед 23 ничьи 15 побед

История матчей

СA
1:0
СA
1:1
К
1:0
К
1:1
СA
0:1
СA
2:0
К
2:4
СA
0:1
С
2:1
СA
1:1
СA
3:2
К
0:0
К
1:2
СA
2:0
СA
2:0
СA
1:2
МКЧ
1:1
СA
1:1
СA
1:0
СA
2:3
СA
0:0
СA
1:0
СA
2:1
К
3:0
СA
2:0
К
3:0
СA
0:0
СA
1:2
СA
1:1
СA
3:1
СA
1:1
МКЧ
1:1
СA
1:2
СA
1:3
0:1
СA
2:0
СA
1:2
СA
1:0
СA
0:0
ТМС
1:0
СA
2:0
К
2:1
СA
2:1
ТМС
1:1
СA
1:1
СA
1:0
СA
1:2
К
2:3
К
2:2
СA
1:1

Голы

Всего голов

31
23

Голов в среднем за матч

1.24
0.92

Среднее время на гол

72
97

Всего голов

34
25

Голов в среднем за матч

1.36
1

Среднее время на гол

66
90

Всего голов

65
48

Голов в среднем за матч

1.3
0.96

Тотал матчей

2.5
46
Больше 92%
Меньше 8%
4
36
Больше 72%
Меньше 28%
14
19
Больше 38%
Меньше 62%
31
7
Больше 14%
Меньше 86%
43
4
Больше 8%
Меньше 92%
46
1
Больше 2%
Меньше 98%
49

Среднее время на гол

69
93

Бомбардиры внутри турнира

Интер Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тюрам Маркус 7 0.88
Мартинес Лаутаро 3 0.38
Дармиан Маттео 1 0.13
Димарко Федерико 1 0.13
Барелла Николо 1 0.13
Фраттези Давиде 1 0.13
Дюмфрис Дензел 1 0.13
Чалханоглу Хакан 1 (1) 0.13
Ачерби Франческо 0 0
Павар Бенжамен 0 0
Тареми Мехди 0 0
Бастони Алессандро 0 0
Ювентус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Влахович Душан 5 (3) 0.63
Мбангула Самюэль 1 0.13
Веа Тимоти 1 0.13
Камбьясо Андреа 1 0.13
Консейсау Франсишку 1 0.13
Савона Николо 1 0.13
Йылдыз Кенан 0 0
Копмейнерс Тëн 0 0
Тюрам Кефрен 0 0

Карточки

Интер Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Индзаги Симоне 3 0
Мхитарян Генрих 2 0
Аслани Кристьян 2 0
Дармиан Маттео 1 0
Чалханоглу Хакан 1 0
Корреа Хоакин 1 0
Димарко Федерико 1 0
Барелла Николо 1 0
Павар Бенжамен 1 0
Дюмфрис Дензел 1 0
Биссекк Янн-Аурель 1 0
Ювентус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фаджоли Николо 3 0
Консейсау Франсишку 1 1
Локателли Мануэль 2 0
Бремер Глейсон 2 0
Тюрам Кефрен 2 0
Камбьясо Андреа 2 0
Савона Николо 2 0
Мотта Тьяго 1 0
Соарес Дуглас 1 0
Маккенни Уэстон 1 0

Результаты матчей

Интер Милан
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Ювентус
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

1
0
Интер Милан
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Ювентус
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

7
4
Интер Милан
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Ювентус
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

8
4

Голы по времени матча

Забито

9
6
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 6
2
22%
0
0%
1-15
2
22%
1
17%
16-30
1
11%
1
17%
31-45
3
33%
3
50%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

5
0
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Забито

7
4
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 6
1
14%
1
25%
1-15
1
14%
1
25%
16-30
1
14%
1
25%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
1
25%
76-90

Пропущено

5
2
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
60%
2
100%
76-90

Забито

16
10
8 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
0 Не забивали 4
3
19%
1
10%
1-15
3
19%
2
20%
16-30
2
13%
2
20%
31-45
5
31%
3
30%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
2
13%
2
20%
76-90

Пропущено

10
2
5 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 2
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
5
50%
2
100%
76-90

Результаты последних матчей

Интер Милан
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Янг Бойз - Интер Милан 0:1 Рома - Интер Милан 0:1 Интер Милан - Торино 3:2 Интер Милан - Црвена Звезда 4:0
Удинезе - Интер Милан 2:3 Интер Милан - Милан 1:2 Манчестер Сити - Интер Милан 0:0 Монца - Интер Милан 1:1 Интер Милан - Аталанта 4:0 Интер Милан - Лечче 2:0 Дженоа - Интер Милан 2:2 Челси - Интер Милан 1:1 Интер Милан - Аль-Иттихад Джидда 0:2 Пиза - Интер Милан 1:1 Интер Милан - Лас-Пальмас 3:0 Интер Милан - Перджолеттезе 2:1 Интер Милан - Лугано 3:2 Верона - Интер Милан 2:2 Интер Милан - Лацио 1:1 Фрозиноне - Интер Милан 0:5
Ювентус
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Ювентус - Штутгарт 0:1 Ювентус - Лацио 1:0 Ювентус - Кальяри 1:1 РБ Лейпциг - Ювентус 2:3
Дженоа - Ювентус 0:3 Ювентус - Наполи 0:0 Ювентус - ПСВ 3:1 Эмполи - Ювентус 0:0 Ювентус - Рома 0:0 Верона - Ювентус 0:3 Ювентус - Комо 3:0 Ювентус - Атлетико М 0:2 Ювентус - Ювентус (до 23 лет) 4:0 Ювентус - Брест 2:2 Нюрнберг - Ювентус 3:0 Ювентус - Монца 2:0 Болонья - Ювентус 3:3 Аталанта - Ювентус 0:1 Ювентус - Салернитана 1:1 Рома - Ювентус 1:1

Результаты матчей

Интер Милан
Ювентус

Точный счет

1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
0:0
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
0:3
2 раза 67%
0:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
3
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
0:0
3 раза 38%
0:3
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
4
1 раз 13%
0
3 раза 38%
3
3 раза 38%
1
2 раза 25%

Тоталы голов в матче

Интер Милан
Ювентус

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
1
4
2
2
2.5
1
4
1
3
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
2
1
1
3
2.5
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
1.5
Больше Меньше
3
5
3
5
2.5
3
5
1
7
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 8 6 1 1 15 - 5 19
2.
Интер Милан
 Заявка 8 5 2 1 17 - 9 17
3.
Ювентус
 Заявка 8 4 4 0 11 - 1 16
4.
Милан
 Заявка 8 4 2 2 16 - 9 14
5.
Аталанта
 Заявка 8 4 1 3 18 - 13 13
6.
Лацио
 Заявка 8 4 1 3 14 - 12 13
7.
Удинезе
 Заявка 8 4 1 3 10 - 11 13
8.
Фиорентина
 Заявка 8 3 4 1 15 - 8 13
9.
Торино
 Заявка 8 3 2 3 14 - 14 11
10.
Рома
 Заявка 8 2 4 2 8 - 6 10
11.
Эмполи
 Заявка 8 2 4 2 6 - 5 10
12.
Верона
 Заявка 8 3 0 5 12 - 15 9
13.
Комо
 Заявка 8 2 3 3 11 - 15 9
14.
Кальяри
 Заявка 8 2 3 3 8 - 13 9
15.
Болонья
 Заявка 8 1 6 1 9 - 11 9
16.
Монца
 Заявка 8 1 4 3 8 - 9 7
17.
Парма
 Заявка 8 1 4 3 11 - 13 7
18.
Дженоа
 Заявка 8 1 3 4 7 - 17 6
19.
Лечче
 Заявка 8 1 2 5 3 - 18 5
20.
Венеция
 Заявка 8 1 1 6 5 - 14 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 4 4 0 0 10 - 2 12
2.
Милан
 Заявка 4 3 1 0 10 - 2 10
3.
Лацио
 Заявка 4 3 1 0 9 - 5 10
4.
Интер Милан
 Заявка 4 3 0 1 10 - 4 9
5.
Удинезе
 Заявка 4 3 0 1 6 - 4 9
6.
Ювентус
 Заявка 5 2 3 0 5 - 1 9
7.
Фиорентина
 Заявка 4 2 2 0 6 - 4 8
8.
Аталанта
 Заявка 3 2 0 1 10 - 6 6
9.
Рома
 Заявка 4 2 0 2 6 - 4 6
10.
Верона
 Заявка 5 2 0 3 7 - 10 6
11.
Комо
 Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
12.
Кальяри
 Заявка 5 1 2 2 4 - 9 5
13.
Торино
 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
14.
Парма
 Заявка 4 1 1 2 7 - 8 4
15.
Лечче
 Заявка 4 1 1 2 3 - 12 4
16.
Болонья
 Заявка 4 0 4 0 3 - 3 4
17.
Венеция
 Заявка 3 1 0 2 2 - 3 3
18.
Эмполи
 Заявка 4 0 3 1 0 - 1 3
19.
Дженоа
 Заявка 5 0 3 2 5 - 10 3
20.
Монца
 Заявка 4 0 2 2 3 - 5 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 4 2 2 0 7 - 5 8
2.
Ювентус
 Заявка 3 2 1 0 6 - 0 7
3.
Эмполи
 Заявка 4 2 1 1 6 - 4 7
4.
Наполи
 Заявка 4 2 1 1 5 - 3 7
5.
Аталанта
 Заявка 5 2 1 2 8 - 7 7
6.
Торино
 Заявка 5 2 1 2 10 - 10 7
7.
Фиорентина
 Заявка 4 1 2 1 9 - 4 5
8.
Монца
 Заявка 4 1 2 1 5 - 4 5
9.
Болонья
 Заявка 4 1 2 1 6 - 8 5
10.
Кальяри
 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
11.
Милан
 Заявка 4 1 1 2 6 - 7 4
12.
Удинезе
 Заявка 4 1 1 2 4 - 7 4
13.
Рома
 Заявка 4 0 4 0 2 - 2 4
14.
Комо
 Заявка 5 1 1 3 5 - 10 4
15.
Верона
 Заявка 3 1 0 2 5 - 5 3
16.
Дженоа
 Заявка 3 1 0 2 2 - 7 3
17.
Лацио
 Заявка 4 1 0 3 5 - 7 3
18.
Парма
 Заявка 4 0 3 1 4 - 5 3
19.
Лечче
 Заявка 4 0 1 3 0 - 6 1
20.
Венеция
 Заявка 5 0 1 4 3 - 11 1
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Аталанта Ретеги Матео 8 (2)
Интер Милан Тюрам Маркус 7 (1)
Милан Пулишич Кристиан 5 (3)
Ювентус Влахович Душан 5
Наполи Кварацхелия Хвича 4 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Верона Дуда Ондрей 5
Удинезе Камара Хассан 1 3
Монца Иццо Армандо 4
Дженоа Де Винтер Кони 4
Верона Тчатчуа Джексон 4
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Интер Милан - Ювентус от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 27 октября 2024, осталось 2 дня 12 часов 53 минуты.

    Главный судья: Гуида Марко

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    1.78 ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 42
    Интер Милан 61.9% (26)
    X 23.8% (10)
    Ювентус 14.3% (6)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Интер Милан
    Ничья
    Ювентус
    1.80
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    5.20
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    5.30
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Интер Милан - Ювентус

    Исход игры
    Интер Милан
    61.9% (26)
    Ничья
    23.8% (10)
    Ювентус
    14.3% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    70% (28)
    Меньше
    30% (12)
    Обе команды забьют
    Да
    82.5% (33)
    Нет
    17.5% (7)
    Популярный счёт
    2:1 Интер Милан
    50% (21)
    1:1 Ничья
    11.9% (5)
    2:2 Ничья
    9.5% (4)
    0:1 Ювентус
    7.1% (3)
    1:0 Интер Милан
    7.1% (3)
    1:2 Ювентус
    4.8% (2)
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