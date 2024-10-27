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  3. Италия
  4. Серия A 2024-2025
Тур: 9. Стадион: . Главный судья: Соцца Симоне
Фиорентина
0:0
Первый тайм: 8'
Рома
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 2 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 41 Владение мячом, % 59

Владение мячом

Прогнозы 122
Фиорентина 37.7% (46)
X 45.1% (55)
Рома 17.2% (21)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Фиорентина
Ничья
Рома
2.65
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Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
43
Де
Хеа
Давид
2
Додо
Домилсон
15
Комуццо
Пьетро
6
Раньери
Лука
21
Госенс
Робин
32
Катальди
Данило
29
Адли
Ясин
4
Бове
Эдоардо
23
Кольпани
Андреа
9
Бельтран
Лукас
20
Кин
Мойзе
99
Свилар
Миле
23
Манчини
Джанлука
5
Н'Дика
Эван
22
Эрмосо
Марио
19
Челик
Зеки
3
Анхелиньо
Хосе
61
Писилли
Никколо
4
Кристанте
Бриан
21
Дибала
Пауло
7
Пеллегрини
Лоренцо
11
Довбик
Артём
Фиорентина
4-3-2-1
Рома
3-4-2-1

История личных встреч

Фиорентина
Рома

15 матчей

66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

80%
40%
12 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
13.3%
26.7%
9 побед 2 ничьи 0 побед

24 матча

8.3%
91.7%
0 побед 2 ничьи 22 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 6 ничьих 15 побед

Второй тайм

29.2%
70.8%
0 побед 7 ничьих 21 победа

39 матчей

25.6%
17.9%
56.5%
10 побед 7 ничьих 22 победы

Первый тайм

30.8%
30.8%
38.4%
12 побед 12 ничьих 15 побед

Второй тайм

23.1%
23.1%
53.8%
9 побед 9 ничьих 21 победа

История матчей

СA
2:2
СA
1:1
СA
2:1
СA
2:0
СA
2:0
СA
3:1
СA
1:2
СA
2:0
СA
2:1
СA
1:4
СA
2:2
К
7:1
СA
1:1
СA
0:2
СA
2:4
СA
4:0
СA
1:0
СA
4:1
СA
1:2
ЛЕ
0:3
ЛЕ
1:1
К
0:2
СA
1:1
СA
2:0
СA
0:1
СA
2:1
СA
0:1
К
0:1
СA
4:2
СA
1:2
К
3:0
СA
3:0
СA
2:2
СA
3:2
СA
0:1
СA
3:1
СA
4:1
СA
1:0
СA
1:0

Голы

Всего голов

31
21

Голов в среднем за матч

1.63
1.05

Среднее время на гол

55
85

Всего голов

40
26

Голов в среднем за матч

2
1.37

Среднее время на гол

45
65

Всего голов

71
47

Голов в среднем за матч

1.82
1.21

Тотал матчей

2.5
32
Больше 82%
Меньше 18%
7
22
Больше 56%
Меньше 44%
17
13
Больше 33%
Меньше 67%
26
7
Больше 18%
Меньше 82%
32
3
Больше 8%
Меньше 92%
36
1
Больше 3%
Меньше 97%
38
1
Больше 3%
Меньше 97%
38

Среднее время на гол

49
74

Бомбардиры внутри турнира

Фиорентина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гудмундссон Альберт 3 (2) 0.33
Кин Мойзе 2 0.22
Кольпани Андреа 2 0.22
Катальди Данило 2 0.22
Госенс Робин 1 0.11
Адли Ясин 1 0.11
Бираги Кристиано 1 0.11
Бельтран Лукас 1 0.11
Паризи Фабьяно 1 0.11
Мартинес Куарта Лукас 1 0.11
Куаме Кристиан 0 0
Раньери Лука 0 0
Бове Эдоардо 0 0
Рома
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Довбик Артём 3 0.33
Бальданци Томмазо 1 0.11
Кристанте Бриан 1 0.11
Шомуродов Элдор 1 0.11
Писилли Никколо 1 0.11
Дибала Пауло 1 (1) 0.11
Эль-Шаарави Стефан 0 0
Паредес Леандро 0 0
Пеллегрини Лоренцо 0 0

Карточки

Фиорентина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мандрагора Роландо 3 0
Додо Домилсон 3 0
Понграчич Марин 1 1
Госенс Робин 2 0
Бове Эдоардо 2 0
Ричардсон Амир 2 0
Палладино Раффаэле 0 1
Бираги Кристиано 1 0
Адли Ясин 1 0
Раньери Лука 1 0
Кольпани Андреа 1 0
Комуццо Пьетро 1 0
Рома
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кристанте Бриан 3 0
Писилли Никколо 3 0
Де Росси Даниэле 1 1
Пеллегрини Лоренцо 1 0
Манчини Джанлука 1 0
Шомуродов Элдор 1 0
Салемакерс Алексис 1 0
Соуле Матиас 1 0

Результаты матчей

Фиорентина
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Рома
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

2
2
Фиорентина
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Рома
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

7
5
Фиорентина
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Рома
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

5
3

Упущенные победы

9
7

Голы по времени матча

Забито

6
2
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
1
50%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
50%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

4
2
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

9
6
5 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
1
17%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
1
11%
1
17%
46-60
3
33%
2
33%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

4
4
4 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
2
50%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

15
8
7 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
2 Не забивали 3
1
7%
0
0%
1-15
1
7%
1
13%
16-30
5
33%
1
13%
31-45
2
13%
1
13%
46-60
4
27%
3
38%
61-75
2
13%
2
25%
76-90

Пропущено

8
6
7 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
4
50%
2
33%
31-45
1
13%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Фиорентина
(20 матчей)
50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 2 поражения
Санкт-Галлен - Фиорентина 2:4 Лечче - Фиорентина 0:6 Фиорентина - Милан 2:1 Фиорентина - ТНС 2:0
Эмполи - Фиорентина 0:0 Фиорентина - Лацио 2:1 Аталанта - Фиорентина 3:2 Фиорентина - Монца 2:2 Пушкаш-Академи - Фиорентина 1:1 Фиорентина - Венеция 0:0 Фиорентина - Пушкаш-Академи 3:3 Парма - Фиорентина 1:1 Фрайбург - Фиорентина 2:2 Гроссето - Фиорентина 2:7 Фиорентина - Монпелье 2:1 Халл Сити - Фиорентина 2:2 Престон Норт Энд - Фиорентина 2:1 Болтон - Фиорентина 1:1 Фиорентина - Реджана 4:0 Фиорентина - Фиорентина (до 19 лет) 5:2
Рома
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Рома - Динамо Киев 1:0 Рома - Интер Милан 0:1 Монца - Рома 1:1 Эльфсборг - Рома 1:0
Рома - Венеция 2:1 Рома - Атлетик Б 1:1 Рома - Удинезе 3:0 Дженоа - Рома 1:1 Ювентус - Рома 0:0 Рома - Эмполи 1:2 Кальяри - Рома 0:0 Эвертон - Рома 1:1 Барнсли - Рома 0:4 Рома - Олимпиакос 1:1 Рома - Тулуза 0:1 Кошице - Рома 1:1 Рома - Милан 5:2 Эмполи - Рома 2:1 Рома - Дженоа 1:0 Аталанта - Рома 2:1

Результаты матчей

Фиорентина
Рома

Точный счет

2:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%

Точное количество голов

2
3 раза 75%
0
1 раз 25%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:6
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
0:0
2 раза 50%
1:1
2 раза 50%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
6
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%

Точный счет

0:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:6
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
0:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%

Точное количество голов

2
4 раза 50%
0
2 раза 25%
1
1 раз 13%
6
1 раз 13%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Фиорентина
Рома

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
3
1
1.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
2
2
1.5
1
3
2.5
1
3
3.5
1
3
4.5
1
3
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
5
3
5
3
1.5
2
6
1
7
2.5
1
7
1
7
3.5
1
7
4.5
1
7
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 9 7 1 1 16 - 5 22
2.
Интер Милан
 Заявка 9 5 3 1 21 - 13 18
3.
Ювентус
 Заявка 9 4 5 0 15 - 5 17
4.
Аталанта
 Заявка 9 5 1 3 24 - 14 16
5.
Лацио
 Заявка 9 5 1 3 17 - 12 16
6.
Удинезе
 Заявка 9 5 1 3 12 - 11 16
7.
Милан
 Заявка 8 4 2 2 16 - 9 14
8.
Торино
 Заявка 9 4 2 3 15 - 14 14
9.
Фиорентина
 0:0 Заявка 9 3 5 1 15 - 8 14
10.
Рома
 0:0 Заявка 9 2 5 2 8 - 6 11
11.
Эмполи
 Заявка 9 2 5 2 7 - 6 11
12.
Болонья
 Заявка 8 1 6 1 9 - 11 9
13.
Верона
 Заявка 9 3 0 6 13 - 21 9
14.
Комо
 Заявка 9 2 3 4 11 - 16 9
15.
Кальяри
 Заявка 9 2 3 4 8 - 15 9
16.
Монца
 Заявка 9 1 5 3 10 - 11 8
17.
Парма
 Заявка 9 1 5 3 12 - 14 8
18.
Дженоа
 Заявка 9 1 3 5 7 - 20 6
19.
Венеция
 Заявка 9 1 2 6 7 - 16 5
20.
Лечче
 Заявка 9 1 2 6 3 - 19 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 5 5 0 0 11 - 2 15
2.
Лацио
 Заявка 5 4 1 0 12 - 5 13
3.
Удинезе
 Заявка 5 4 0 1 8 - 4 12
4.
Милан
 Заявка 4 3 1 0 10 - 2 10
5.
Интер Милан
 Заявка 5 3 1 1 14 - 8 10
6.
Аталанта
 Заявка 4 3 0 1 16 - 7 9
7.
Ювентус
 Заявка 5 2 3 0 5 - 1 9
8.
Фиорентина
 0:0 Заявка 5 2 3 0 6 - 4 9
9.
Торино
 Заявка 4 2 1 1 5 - 4 7
10.
Рома
 0:0 Заявка 4 2 0 2 6 - 4 6
11.
Верона
 Заявка 5 2 0 3 7 - 10 6
12.
Комо
 Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
13.
Парма
 Заявка 5 1 2 2 8 - 9 5
14.
Кальяри
 Заявка 5 1 2 2 4 - 9 5
15.
Лечче
 Заявка 4 1 1 2 3 - 12 4
16.
Болонья
 Заявка 4 0 4 0 3 - 3 4
17.
Венеция
 Заявка 3 1 0 2 2 - 3 3
18.
Эмполи
 Заявка 4 0 3 1 0 - 1 3
19.
Монца
 Заявка 5 0 3 2 5 - 7 3
20.
Дженоа
 Заявка 5 0 3 2 5 - 10 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 4 2 2 0 10 - 4 8
2.
Интер Милан
 Заявка 4 2 2 0 7 - 5 8
3.
Эмполи
 Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
4.
Наполи
 Заявка 4 2 1 1 5 - 3 7
5.
Аталанта
 Заявка 5 2 1 2 8 - 7 7
6.
Торино
 Заявка 5 2 1 2 10 - 10 7
7.
Фиорентина
 0:0 Заявка 4 1 2 1 9 - 4 5
8.
Монца
 Заявка 4 1 2 1 5 - 4 5
9.
Болонья
 Заявка 4 1 2 1 6 - 8 5
10.
Рома
 0:0 Заявка 5 0 5 0 2 - 2 5
11.
Милан
 Заявка 4 1 1 2 6 - 7 4
12.
Кальяри
 Заявка 4 1 1 2 4 - 6 4
13.
Удинезе
 Заявка 4 1 1 2 4 - 7 4
14.
Комо
 Заявка 6 1 1 4 5 - 11 4
15.
Лацио
 Заявка 4 1 0 3 5 - 7 3
16.
Верона
 Заявка 4 1 0 3 6 - 11 3
17.
Дженоа
 Заявка 4 1 0 3 2 - 10 3
18.
Парма
 Заявка 4 0 3 1 4 - 5 3
19.
Венеция
 Заявка 6 0 2 4 5 - 13 2
20.
Лечче
 Заявка 5 0 1 4 0 - 7 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Аталанта Ретеги Матео 10 (2)
Интер Милан Тюрам Маркус 7 (2)
Ювентус Влахович Душан 6
Милан Пулишич Кристиан 5 (3)
Аталанта Лукман Адемола 4 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Верона Дуда Ондрей 5
Удинезе Камара Хассан 1 3
Монца Иццо Армандо 4
Дженоа Де Винтер Кони 4
Верона Тчатчуа Джексон 4
Весь список
  • Первый тайм
  • Описание гола
    8'
    ГОООООООООЛ! 1:0!!! Кин!!! 
  • Офсайд
    7'
    Быструю атаку по правой половине поля провели игроки "Ромы", но при передаче на правый угол штрафной площади от Дибалы Писилли забрался в офсайд. 
  • 6'
    В достаточно среднем темпе первые минуты матча проводят команды, форсировать события на поле никто не хочет. 
  • Фол, нарушение
    5'
    Против Дабалы были нарушены правила в центре поля. Игроки "Ромы" достаточно быстро разыграли стандарт. 
  • 4'
    Из центра поля последовал заброс к радиусу штрафной площади "Ромы", Н'Дика не без доли везения, но всё же перехватил мяч. 
  • 3'
    Пеллегрини ворвался в штрафную площадь по левой половине поля, а затем выполнил заброс к центру штрафной площади, Де Хеа грамотно смахнул мяч на своего партнёра по команде. 
  • 2'
    Из центра поля практически Дибала решил пробить в правый угол ворот, Де Хеа далековато вышел из ворот, но в два приёма всё же выловил мяч без особого труда. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Во Флоренции "Фиорентина" и "Рома" вряд ли смогут повторить результативность прошлой игры в Милане между "Интером" и "Ювентусом", но битва за очки здесь также наверняка будет очень непредсказуемая. 
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Artemio Franchi, Firenze. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • 59 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Фиорентина 0:0 Рома

Исход игры
Фиорентина
37.9% (47)
Ничья
45.2% (56)
Рома
16.9% (21)
Тотал 2.5
Больше
48.25% (55)
Меньше
51.75% (59)
Обе команды забьют
Да
88.6% (101)
Нет
11.4% (13)
Популярный счёт
1:1 Ничья
37.1% (46)
2:1 Фиорентина
25.8% (32)
1:2 Рома
10.5% (13)
2:2 Ничья
5.6% (7)
1:0 Фиорентина
4.8% (6)
0:1 Рома
2.4% (3)
0:2 Рома
1.6% (2)
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