Тур: 9. Стадион: Артемио Франки. Главный судья: Соцца Симоне
0:0
Первый тайм: 8'
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 1
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 1
-
2 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
41 Владение мячом, % 59
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
43
Де
Хеа
Давид
21
Госенс
Робин
29
Адли
Ясин
20
Кин
Мойзе
99
Свилар
Миле
22
Эрмосо
Марио
19
Челик
Зеки
21
Дибала
Пауло
11
Довбик
Артём
- Основной состав
-
43 Де Хеа ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Госенс РобинЗащитник
- Полузащитник
-
29 Адли ЯсинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Кин МойзеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Кайоде МайклЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Палладино Раффаэле
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
99 Свилар МилеВратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Эрмосо МариоЗащитник
-
19 Челик ЗекиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Дибала ПаулоПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Довбик АртёмНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
98 Райан МэттьюВратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Даль СамуэльЗащитник
-
66 Сангаре БубаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Коне КуадиоПолузащитник
-
28 Ле Фе ЭнцоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Юрич Иван
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Фиорентина
Рома
15 матчей
66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
80%
40%
12 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
13.3%
26.7%
9 побед 2 ничьи 0 побед
24 матча
8.3%
91.7%
0 побед 2 ничьи 22 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 6 ничьих 15 побед
Второй тайм
29.2%
70.8%
0 побед 7 ничьих 21 победа
39 матчей
25.6%
17.9%
56.5%
10 побед 7 ничьих 22 победы
Первый тайм
30.8%
30.8%
38.4%
12 побед 12 ничьих 15 побед
Второй тайм
23.1%
23.1%
53.8%
9 побед 9 ничьих 21 победа
История матчей
Голы
Всего голов
31
21
Голов в среднем за матч
1.63
1.05
Среднее время на гол
55
85
Всего голов
40
26
Голов в среднем за матч
2
1.37
Среднее время на гол
45
65
Всего голов
71
47
Голов в среднем за матч
1.82
1.21
Тотал матчей
2.5
32
Больше 82%
Меньше 18%
7
22
Больше 56%
Меньше 44%
17
13
Больше 33%
Меньше 67%
26
7
Больше 18%
Меньше 82%
32
3
Больше 8%
Меньше 92%
36
1
Больше 3%
Меньше 97%
38
1
Больше 3%
Меньше 97%
38
Среднее время на гол
49
74
Бомбардиры внутри турнира
Фиорентина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гудмундссон Альберт
|3 (2)
|0.33
|Кин Мойзе
|2
|0.22
|Кольпани Андреа
|2
|0.22
|Катальди Данило
|2
|0.22
|Госенс Робин
|1
|0.11
|Адли Ясин
|1
|0.11
|Бираги Кристиано
|1
|0.11
|Бельтран Лукас
|1
|0.11
|Паризи Фабьяно
|1
|0.11
|Мартинес Куарта Лукас
|1
|0.11
|Куаме Кристиан
|0
|0
|Раньери Лука
|0
|0
|Бове Эдоардо
|0
|0
Рома
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Довбик Артём
|3
|0.33
|Бальданци Томмазо
|1
|0.11
|Кристанте Бриан
|1
|0.11
|Шомуродов Элдор
|1
|0.11
|Писилли Никколо
|1
|0.11
|Дибала Пауло
|1 (1)
|0.11
|Эль-Шаарави Стефан
|0
|0
|Паредес Леандро
|0
|0
|Пеллегрини Лоренцо
|0
|0
Карточки
Фиорентина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мандрагора Роландо
|3
|0
|Додо Домилсон
|3
|0
|Понграчич Марин
|1
|1
|Госенс Робин
|2
|0
|Бове Эдоардо
|2
|0
|Ричардсон Амир
|2
|0
|Палладино Раффаэле
|0
|1
|Бираги Кристиано
|1
|0
|Адли Ясин
|1
|0
|Раньери Лука
|1
|0
|Кольпани Андреа
|1
|0
|Комуццо Пьетро
|1
|0
Рома
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кристанте Бриан
|3
|0
|Писилли Никколо
|3
|0
|Де Росси Даниэле
|1
|1
|Пеллегрини Лоренцо
|1
|0
|Манчини Джанлука
|1
|0
|Шомуродов Элдор
|1
|0
|Салемакерс Алексис
|1
|0
|Соуле Матиас
|1
|0
Результаты матчей
Фиорентина
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Рома
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
2
2
Фиорентина
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Рома
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
7
5
Фиорентина
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Рома
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
5
3
Упущенные победы
9
7
Голы по времени матча
Забито
6
2
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
1
50%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
50%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Пропущено
4
2
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
9
6
5 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
1
17%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
1
11%
1
17%
46-60
3
33%
2
33%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Пропущено
4
4
4 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
2
50%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
15
8
7 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
2 Не забивали 3
1
7%
0
0%
1-15
1
7%
1
13%
16-30
5
33%
1
13%
31-45
2
13%
1
13%
46-60
4
27%
3
38%
61-75
2
13%
2
25%
76-90
Пропущено
8
6
7 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
4
50%
2
33%
31-45
1
13%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Результаты последних матчей
Фиорентина
(20 матчей)
50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 2 поражения
Санкт-Галлен - Фиорентина 2:4 Лечче - Фиорентина 0:6 Фиорентина - Милан 2:1 Фиорентина - ТНС 2:0
Эмполи - Фиорентина 0:0 Фиорентина - Лацио 2:1 Аталанта - Фиорентина 3:2 Фиорентина - Монца 2:2 Пушкаш-Академи - Фиорентина 1:1 Фиорентина - Венеция 0:0 Фиорентина - Пушкаш-Академи 3:3 Парма - Фиорентина 1:1 Фрайбург - Фиорентина 2:2 Гроссето - Фиорентина 2:7 Фиорентина - Монпелье 2:1 Халл Сити - Фиорентина 2:2 Престон Норт Энд - Фиорентина 2:1 Болтон - Фиорентина 1:1 Фиорентина - Реджана 4:0 Фиорентина - Фиорентина (до 19 лет) 5:2
Рома
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Рома - Динамо Киев 1:0 Рома - Интер Милан 0:1 Монца - Рома 1:1 Эльфсборг - Рома 1:0
Рома - Венеция 2:1 Рома - Атлетик Б 1:1 Рома - Удинезе 3:0 Дженоа - Рома 1:1 Ювентус - Рома 0:0 Рома - Эмполи 1:2 Кальяри - Рома 0:0 Эвертон - Рома 1:1 Барнсли - Рома 0:4 Рома - Олимпиакос 1:1 Рома - Тулуза 0:1 Кошице - Рома 1:1 Рома - Милан 5:2 Эмполи - Рома 2:1 Рома - Дженоа 1:0 Аталанта - Рома 2:1
Результаты матчей
Фиорентина
Рома
Точный счет
2:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
Точное количество голов
2
3 раза 75%
0
1 раз 25%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
0:6
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
0:0
2 раза 50%
1:1
2 раза 50%
Точное количество голов
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
6
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
Точный счет
0:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:6
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
0:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
Точное количество голов
2
4 раза 50%
0
2 раза 25%
1
1 раз 13%
6
1 раз 13%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Фиорентина
Рома
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
31
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
22
13
13
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
53
53
26
17
17
17
17
17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|16 - 5
|22
|2.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|21 - 13
|18
|3.
|Заявка
|9
|4
|5
|0
|15 - 5
|17
|4.
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|24 - 14
|16
|5.
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|17 - 12
|16
|6.
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|12 - 11
|16
|7.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|16 - 9
|14
|8.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|15 - 14
|14
|9.
|0:0 Заявка
|9
|3
|5
|1
|15 - 8
|14
|10.
|0:0 Заявка
|9
|2
|5
|2
|8 - 6
|11
|11.
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|7 - 6
|11
|12.
|Заявка
|8
|1
|6
|1
|9 - 11
|9
|13.
|Заявка
|9
|3
|0
|6
|13 - 21
|9
|14.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|11 - 16
|9
|15.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 15
|9
|16.
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|10 - 11
|8
|17.
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|12 - 14
|8
|18.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|7 - 20
|6
|19.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|7 - 16
|5
|20.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|3 - 19
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|11 - 2
|15
|2.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|12 - 5
|13
|3.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|8 - 4
|12
|4.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|10 - 2
|10
|5.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|14 - 8
|10
|6.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|16 - 7
|9
|7.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|5 - 1
|9
|8.
|0:0 Заявка
|5
|2
|3
|0
|6 - 4
|9
|9.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|10.
|0:0 Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 4
|6
|11.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|7 - 10
|6
|12.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|13.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|8 - 9
|5
|14.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 9
|5
|15.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 12
|4
|16.
|Заявка
|4
|0
|4
|0
|3 - 3
|4
|17.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|18.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|0 - 1
|3
|19.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|5 - 7
|3
|20.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|5 - 10
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|10 - 4
|8
|2.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 5
|8
|3.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|4.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|5.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|6.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|10 - 10
|7
|7.
|0:0 Заявка
|4
|1
|2
|1
|9 - 4
|5
|8.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|9.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 8
|5
|10.
|0:0 Заявка
|5
|0
|5
|0
|2 - 2
|5
|11.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|12.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|13.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|14.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 11
|4
|15.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 7
|3
|16.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|6 - 11
|3
|17.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 10
|3
|18.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|4 - 5
|3
|19.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|5 - 13
|2
|20.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|0 - 7
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Аталанта
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|Интер Милан
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|Удинезе
|Камара Хассан
|1 3
|Монца
|Иццо Армандо
|4
|Дженоа
|Де Винтер Кони
|4
|Верона
|Тчатчуа Джексон
|4
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Фиорентина 0:0 Рома
Исход игры
Фиорентина
37.9% (47)
Ничья
45.2% (56)
Рома
16.9% (21)
Тотал 2.5
Больше
48.25% (55)
Меньше
51.75% (59)
Обе команды забьют
Да
88.6% (101)
Нет
11.4% (13)
Популярный счёт
1:1 Ничья
37.1% (46)
2:1 Фиорентина
25.8% (32)
1:2 Рома
10.5% (13)
2:2 Ничья
5.6% (7)
1:0 Фиорентина
4.8% (6)
0:1 Рома
2.4% (3)
0:2 Рома
1.6% (2)
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