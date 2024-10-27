Первый тайм

8' ГОООООООООЛ! 1:0!!! Кин!!!

7' Быструю атаку по правой половине поля провели игроки "Ромы", но при передаче на правый угол штрафной площади от Дибалы Писилли забрался в офсайд.

6' В достаточно среднем темпе первые минуты матча проводят команды, форсировать события на поле никто не хочет.

5' Против Дабалы были нарушены правила в центре поля. Игроки "Ромы" достаточно быстро разыграли стандарт.

4' Из центра поля последовал заброс к радиусу штрафной площади "Ромы", Н'Дика не без доли везения, но всё же перехватил мяч.

3' Пеллегрини ворвался в штрафную площадь по левой половине поля, а затем выполнил заброс к центру штрафной площади, Де Хеа грамотно смахнул мяч на своего партнёра по команде.