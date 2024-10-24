Тур: 9. Стадион: Артемио Франки. Главный судья: Соцца Симоне
Позже
-
Главный тренер: Палладино Раффаэле
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
-
Главный тренер: Юрич Иван
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Фиорентина
Рома
15 матчей
66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
80%
40%
12 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
13.3%
26.7%
9 побед 2 ничьи 0 побед
24 матча
8.3%
91.7%
0 побед 2 ничьи 22 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 6 ничьих 15 побед
Второй тайм
29.2%
70.8%
0 побед 7 ничьих 21 победа
39 матчей
25.6%
17.9%
56.5%
10 побед 7 ничьих 22 победы
Первый тайм
30.8%
30.8%
38.4%
12 побед 12 ничьих 15 побед
Второй тайм
23.1%
23.1%
53.8%
9 побед 9 ничьих 21 победа
История матчей
Голы
Всего голов
31
21
Голов в среднем за матч
1.63
1.05
Среднее время на гол
55
85
Всего голов
40
26
Голов в среднем за матч
2
1.37
Среднее время на гол
45
65
Всего голов
71
47
Голов в среднем за матч
1.82
1.21
Тотал матчей
2.5
32
Больше 82%
Меньше 18%
7
22
Больше 56%
Меньше 44%
17
13
Больше 33%
Меньше 67%
26
7
Больше 18%
Меньше 82%
32
3
Больше 8%
Меньше 92%
36
1
Больше 3%
Меньше 97%
38
1
Больше 3%
Меньше 97%
38
Среднее время на гол
49
74
Бомбардиры внутри турнира
Фиорентина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гудмундссон Альберт
|3 (2)
|0.38
|Кин Мойзе
|2
|0.25
|Кольпани Андреа
|2
|0.25
|Катальди Данило
|2
|0.25
|Госенс Робин
|1
|0.13
|Адли Ясин
|1
|0.13
|Бираги Кристиано
|1
|0.13
|Бельтран Лукас
|1
|0.13
|Паризи Фабьяно
|1
|0.13
|Мартинес Куарта Лукас
|1
|0.13
|Куаме Кристиан
|0
|0
|Раньери Лука
|0
|0
|Бове Эдоардо
|0
|0
Рома
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Довбик Артём
|3
|0.38
|Бальданци Томмазо
|1
|0.13
|Кристанте Бриан
|1
|0.13
|Шомуродов Элдор
|1
|0.13
|Писилли Никколо
|1
|0.13
|Дибала Пауло
|1 (1)
|0.13
|Эль-Шаарави Стефан
|0
|0
|Паредес Леандро
|0
|0
|Пеллегрини Лоренцо
|0
|0
Карточки
Фиорентина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мандрагора Роландо
|3
|0
|Додо Домилсон
|3
|0
|Понграчич Марин
|1
|1
|Госенс Робин
|2
|0
|Бове Эдоардо
|2
|0
|Ричардсон Амир
|2
|0
|Палладино Раффаэле
|0
|1
|Бираги Кристиано
|1
|0
|Адли Ясин
|1
|0
|Раньери Лука
|1
|0
|Кольпани Андреа
|1
|0
|Комуццо Пьетро
|1
|0
Рома
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кристанте Бриан
|3
|0
|Писилли Никколо
|3
|0
|Де Росси Даниэле
|1
|1
|Пеллегрини Лоренцо
|1
|0
|Манчини Джанлука
|1
|0
|Шомуродов Элдор
|1
|0
|Салемакерс Алексис
|1
|0
|Соуле Матиас
|1
|0
Результаты матчей
Фиорентина
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Рома
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
2
2
Фиорентина
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Рома
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
7
5
Фиорентина
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Рома
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
5
3
Упущенные победы
9
7
Голы по времени матча
Забито
6
2
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
1
50%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
50%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Пропущено
4
2
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
9
6
5 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
1
17%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
1
11%
1
17%
46-60
3
33%
2
33%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Пропущено
4
4
4 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
2
50%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
15
8
7 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
2 Не забивали 3
1
7%
0
0%
1-15
1
7%
1
13%
16-30
5
33%
1
13%
31-45
2
13%
1
13%
46-60
4
27%
3
38%
61-75
2
13%
2
25%
76-90
Пропущено
8
6
7 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
4
50%
2
33%
31-45
1
13%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Результаты последних матчей
Фиорентина
(20 матчей)
50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 2 поражения
Санкт-Галлен - Фиорентина 2:4 Лечче - Фиорентина 0:6 Фиорентина - Милан 2:1 Фиорентина - ТНС 2:0
Эмполи - Фиорентина 0:0 Фиорентина - Лацио 2:1 Аталанта - Фиорентина 3:2 Фиорентина - Монца 2:2 Пушкаш-Академи - Фиорентина 1:1 Фиорентина - Венеция 0:0 Фиорентина - Пушкаш-Академи 3:3 Парма - Фиорентина 1:1 Фрайбург - Фиорентина 2:2 Гроссето - Фиорентина 2:7 Фиорентина - Монпелье 2:1 Халл Сити - Фиорентина 2:2 Престон Норт Энд - Фиорентина 2:1 Болтон - Фиорентина 1:1 Фиорентина - Реджана 4:0 Фиорентина - Фиорентина (до 19 лет) 5:2
Рома
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Рома - Динамо Киев 1:0 Рома - Интер Милан 0:1 Монца - Рома 1:1 Эльфсборг - Рома 1:0
Рома - Венеция 2:1 Рома - Атлетик Б 1:1 Рома - Удинезе 3:0 Дженоа - Рома 1:1 Ювентус - Рома 0:0 Рома - Эмполи 1:2 Кальяри - Рома 0:0 Эвертон - Рома 1:1 Барнсли - Рома 0:4 Рома - Олимпиакос 1:1 Рома - Тулуза 0:1 Кошице - Рома 1:1 Рома - Милан 5:2 Эмполи - Рома 2:1 Рома - Дженоа 1:0 Аталанта - Рома 2:1
Результаты матчей
Фиорентина
Рома
Точный счет
2:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
Точное количество голов
2
3 раза 75%
0
1 раз 25%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
0:6
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
0:0
2 раза 50%
1:1
2 раза 50%
Точное количество голов
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
6
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
Точный счет
0:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:6
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
0:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
Точное количество голов
2
4 раза 50%
0
2 раза 25%
1
1 раз 13%
6
1 раз 13%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Фиорентина
Рома
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
31
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
22
13
13
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
53
53
26
17
17
17
17
17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|15 - 5
|19
|2.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|17 - 9
|17
|3.
|Заявка
|8
|4
|4
|0
|11 - 1
|16
|4.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|16 - 9
|14
|5.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|18 - 13
|13
|6.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|14 - 12
|13
|7.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|10 - 11
|13
|8.
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|15 - 8
|13
|9.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|14 - 14
|11
|10.
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|8 - 6
|10
|11.
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|6 - 5
|10
|12.
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|12 - 15
|9
|13.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|11 - 15
|9
|14.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|8 - 13
|9
|15.
|Заявка
|8
|1
|6
|1
|9 - 11
|9
|16.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|8 - 9
|7
|17.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|11 - 13
|7
|18.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 17
|6
|19.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|3 - 18
|5
|20.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|5 - 14
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|10 - 2
|12
|2.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|10 - 2
|10
|3.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 5
|10
|4.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|10 - 4
|9
|5.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|6 - 4
|9
|6.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|5 - 1
|9
|7.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|6 - 4
|8
|8.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|10 - 6
|6
|9.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 4
|6
|10.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|7 - 10
|6
|11.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|12.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 9
|5
|13.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|14.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 8
|4
|15.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 12
|4
|16.
|Заявка
|4
|0
|4
|0
|3 - 3
|4
|17.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|18.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|0 - 1
|3
|19.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|5 - 10
|3
|20.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 5
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 5
|8
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 0
|7
|3.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|4.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|5.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|6.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|10 - 10
|7
|7.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|9 - 4
|5
|8.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|9.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 8
|5
|10.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|11.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|12.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|13.
|Заявка
|4
|0
|4
|0
|2 - 2
|4
|14.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 10
|4
|15.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 5
|3
|16.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 7
|3
|17.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 7
|3
|18.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|4 - 5
|3
|19.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|0 - 6
|1
|20.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 11
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
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- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Аталанта
|Ретеги Матео
|8 (2)
|Интер Милан
|Тюрам Маркус
|7 (1)
|Милан
|Пулишич Кристиан
|5 (3)
|Ювентус
|Влахович Душан
|5
|Наполи
|Кварацхелия Хвича
|4 (2)
|Верона
|Дуда Ондрей
|5
|Удинезе
|Камара Хассан
|1 3
|Монца
|Иццо Армандо
|4
|Дженоа
|Де Винтер Кони
|4
|Верона
|Тчатчуа Джексон
|4
Прогнозы на матч Фиорентина - Рома
Исход игры
Фиорентина
39.5% (17)
Ничья
34.9% (15)
Рома
25.6% (11)
Тотал 2.5
Больше
64.29% (27)
Меньше
35.71% (15)
Обе команды забьют
Да
92.86% (39)
Нет
7.14% (3)
Популярный счёт
2:1 Фиорентина
34.9% (15)
1:1 Ничья
27.9% (12)
1:2 Рома
20.9% (9)
2:2 Ничья
7% (3)
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