Тур: 9. Стадион: Ю Повер Стадиум. Главный судья: Рапуано Антонио
0'
0:1
15' ГолЭллертссон Микаэль-Эгиль
1:1
23' ГолКирьякопулос Георгиос
1:2
39' ГолСвобода Михаэль
2:2
44' ГолДжурич Милан
50' Желтая карточкаМота Дани
51' Желтая карточкаБузио Джанлука
Ход матча
15'
23'
39'
44'
50'
51'
Статистика матча
-
2 Голы 2
-
5 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 3
-
4 Угловые 3
-
0 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 12
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 4
-
179 Количество передач 200
-
49 Владение мячом, % 51
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
22
Мари
Пабло
38
Бондо
Уоррен
47
Мота
Дани
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Мари ПаблоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
38 Бондо УорренПолузащитник
-
47 Мота ДаниПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Джурич МиланНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
69 Мацца АндреаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Форсон ОмариПолузащитник
-
27 Валоти МатиаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Марич МиркоНападающий
-
Главный тренер: Неста Алессандро
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Не уточняется
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
21 Саградо РичиЗащитник
- Защитник
-
10 Йебоа ДжонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
97 Думбия ИссаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ди Франческо Эусебио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Монца
Венеция
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
9 матчей
33.3%
11.1%
55.6%
3 победы 1 ничья 5 побед
Первый тайм
11.1%
55.6%
33.3%
1 победа 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
22.2%
22.2%
55.6%
2 победы 2 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
5
4
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
7
9
Голов в среднем за матч
1.75
1.8
Среднее время на гол
51
50
Всего голов
12
13
Голов в среднем за матч
1.33
1.44
Тотал матчей
2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
Среднее время на гол
67
62
Бомбардиры внутри турнира
Монца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мота Дани
|4
|0.44
|Джурич Милан II
|3
|0.33
|Кирьякопулос Георгиос
|1
|0.11
|Мальдини Даниэль
|1
|0.11
|Бьянко Алессандро
|1
|0.11
|Перейра Педру II
|0
|0
|Иццо Армандо
|0
|0
|Капрари Джанлука
|0
|0
Венеция
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Похьянпало Йоэль
|2
|0.22
|Андерсен Магнус II
|1
|0.11
|Эллертссон Микаэль-Эгиль
|1
|0.11
|Ористанио Гаэтано
|1
|0.11
|Бузио Джанлука
|1
|0.11
|Свобода Михаэль
|1
|0.11
|Кандела Антонио
|0
|0
|Йебоа Джон
|0
|0
|Николусси Кавилья Ханс
|0
|0
Карточки
Монца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Иццо Армандо
|4
|0
|Мари Пабло
|2
|0
|Мота Дани
|2
|0
|Мальдини Даниэль
|2
|0
|Карбони Андреа
|2
|0
|Неста Алессандро
|1
|0
|Кальдирола Лука
|1
|0
|Д'Амброзио Данило
|1
|0
|Гальярдини Роберто
|1
|0
|Петанья Андреа
|1
|0
|Пессина Маттео
|1
|0
|Капрари Джанлука
|1
|0
|Кирьякопулос Георгиос
|1
|0
|Джурич Милан II
|1
|0
Венеция
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Николусси Кавилья Ханс
|1
|1
|Бузио Джанлука
|2
|0
|Дункан Альфред
|1
|0
|Хапс Ридгесиано
|1
|0
|Дзампано Франческо
|1
|0
|Кандела Антонио
|1
|0
|Альтаре Джорджо
|1
|0
|Йебоа Джон
|1
|0
|Идзес Джей
|1
|0
|Свобода Михаэль
|1
|0
|Ористанио Гаэтано
|1
|0
|Шингтьен Йоэль
|1
|0
|Саградо Ричи
|1
|0
Результаты матчей
Монца
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Венеция
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
5
Монца
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Венеция
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
5
2
Монца
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Венеция
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
8
7
Голы по времени матча
Забито
3
5
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
2
40%
76-90
Пропущено
5
9
2 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
0
0%
3
33%
1-15
1
20%
3
33%
16-30
1
20%
1
11%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
11%
61-75
2
40%
1
11%
76-90
Забито
5
2
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 7
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
50%
61-75
1
20%
1
50%
76-90
Пропущено
4
3
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
33%
76-90
Забито
8
7
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
3 Не забивали 4
1
13%
2
29%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
25%
1
14%
61-75
2
25%
3
43%
76-90
Пропущено
9
12
5 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
0
0%
4
33%
1-15
2
22%
3
25%
16-30
3
33%
1
8%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
1
11%
1
8%
61-75
3
33%
2
17%
76-90
Результаты последних матчей
Монца
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Верона - Монца 0:3 Монца - Рома 1:1 Наполи - Монца 2:0 Монца - Брешия 3:1
Монца - Болонья 1:2 Монца - Интер Милан 1:1 Фиорентина - Монца 2:2 Монца - Дженоа 0:1 Эмполи - Монца 0:0 Милан - Монца 3:1 Монца - Зюйдтироль 0:0 Монца - Сассуоло 2:2 Монца - Вис Пезаро 3:1 Монца - Альчоне 2:0 Монца - Палермо 0:1 Монца - Нува Камуния 16:1 Ювентус - Монца 2:0 Монца - Фрозиноне 0:1 Фиорентина - Монца 2:1 Монца - Лацио 2:2
Венеция
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Венеция - Аталанта 0:2 Верона - Венеция 2:1 Рома - Венеция 2:1 Венеция - Дженоа 2:0
Милан - Венеция 4:0 Венеция - Торино 0:1 Фиорентина - Венеция 0:0 Лацио - Венеция 3:1 Брешия - Венеция 3:1 ПЕК Зволле - Венеция 1:2 Утрехт - Венеция 1:2 Венеция - Истра 1961 1:1 Венеция - Вис Пезаро 4:1 Венеция - Дженоа 1:3 Венеция - Реал Виченца 7:0 Венеция - Кремонезе 1:0 Кремонезе - Венеция 0:0 Венеция - Палермо 2:1 Палермо - Венеция 0:1 Специя - Венеция 2:1
Результаты матчей
Монца
Венеция
Точный счет
1:1
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
2:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
Точный счет
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Монца
Венеция
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
32
22
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
44
26
17
17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|16 - 5
|22
|2.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|17 - 9
|17
|3.
|Заявка
|8
|4
|4
|0
|11 - 1
|16
|4.
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|24 - 14
|16
|5.
|1:0 Заявка
|9
|5
|1
|3
|15 - 12
|16
|6.
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|12 - 11
|16
|7.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|16 - 9
|14
|8.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|15 - 14
|14
|9.
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|15 - 8
|13
|10.
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|7 - 6
|11
|11.
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|8 - 6
|10
|12.
|Заявка
|8
|1
|6
|1
|9 - 11
|9
|13.
|Заявка
|9
|3
|0
|6
|13 - 21
|9
|14.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|11 - 16
|9
|15.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 15
|9
|16.
|2:2 Заявка
|9
|1
|5
|3
|10 - 11
|8
|17.
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|12 - 14
|8
|18.
|0:1 Заявка
|9
|1
|3
|5
|7 - 18
|6
|19.
|2:2 Заявка
|9
|1
|2
|6
|7 - 16
|5
|20.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|3 - 19
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|11 - 2
|15
|2.
|1:0 Заявка
|5
|4
|1
|0
|10 - 5
|13
|3.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|8 - 4
|12
|4.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|10 - 2
|10
|5.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|16 - 7
|9
|6.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|10 - 4
|9
|7.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|5 - 1
|9
|8.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|6 - 4
|8
|9.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|10.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 4
|6
|11.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|7 - 10
|6
|12.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|13.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|8 - 9
|5
|14.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 9
|5
|15.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 12
|4
|16.
|Заявка
|4
|0
|4
|0
|3 - 3
|4
|17.
|2:2 Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|18.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|0 - 1
|3
|19.
|2:2 Заявка
|5
|0
|3
|2
|5 - 7
|3
|20.
|0:1 Заявка
|5
|0
|3
|2
|5 - 10
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 5
|8
|2.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|3.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 0
|7
|4.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|5.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|6.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|10 - 10
|7
|7.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|9 - 4
|5
|8.
|2:2 Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|9.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 8
|5
|10.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|11.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|12.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|13.
|Заявка
|4
|0
|4
|0
|2 - 2
|4
|14.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 11
|4
|15.
|1:0 Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 7
|3
|16.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|6 - 11
|3
|17.
|0:1 Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 8
|3
|18.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|4 - 5
|3
|19.
|2:2 Заявка
|6
|0
|2
|4
|5 - 13
|2
|20.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|0 - 7
|1
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|Верона
|Дуда Ондрей
|5
|Удинезе
|Камара Хассан
|1 3
|Монца
|Иццо Армандо
|4
|Дженоа
|Де Винтер Кони
|4
|Верона
|Тчатчуа Джексон
|4
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Монца 2:2 Венеция
Исход игры
Монца
67.8% (78)
Ничья
28.7% (33)
Венеция
3.5% (4)
Тотал 2.5
Больше
34.82% (39)
Меньше
65.18% (73)
Обе команды забьют
Да
59.82% (67)
Нет
40.18% (45)
Популярный счёт
1:0 Монца
29.6% (34)
2:1 Монца
27.8% (32)
1:1 Ничья
24.3% (28)
2:0 Монца
6.1% (7)
0:0 Ничья
2.6% (3)
1:2 Венеция
1.7% (2)
2:2 Ничья
1.7% (2)
3:1 Монца
1.7% (2)
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