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  3. Италия
  4. Серия A 2024-2025
Тур: 9. Стадион: . Зрители: 10141 Главный судья: Рапуано Антонио
Монца
2:2
Конец матча
Венеция
0'
0:1
15' Гол
Эллертссон Микаэль-Эгиль
1:1
23' Гол
Кирьякопулос Георгиос
1:2
39' Гол
Свобода Михаэль
2:2
44' Гол
Джурич Милан
50' Желтая карточка
Мота Дани
51' Желтая карточка
Бузио Джанлука
76' Желтая карточка
Бондо Уоррен
76' Желтая карточка
Дзампано Франческо
80' Вторая желтая карточка
Бондо Уоррен
90' Желтая карточка
Джурич Милан
90'+6

Ход матча

15'
0:1
Эллертссон Микаэль-Эгиль
(Ористанио Гаэтано)
23'
Кирьякопулос Георгиос
(Перейра Педру II)
1:1
39'
1:2
Свобода Михаэль
(Андерсен Магнус II)
44'
Джурич Милан
(Кирьякопулос Георгиос)
2:2
50'
Мота Дани
 
51'
 
Бузио Джанлука
60'
Бьянко Алессандро
Капрари Джанлука
 
60'
Д'Амброзио Данило
Перейра Педру
 
64'
 
Альтаре Джорджо
Хапс Ридгесиано
64'
 
Николусси Кавилья Ханс
Дункан Альфред
72'
 
Гиткьяер Кристиан
Похьянпало Йоэль
72'
 
Йебоа Джон
Ористанио Гаэтано
76'
Бондо Уоррен
 
76'
 
Дзампано Франческо
78'
Мальдини Даниэль
Пессина Маттео
 
80'
Бондо Уоррен
 
84'
Валоти Матиа
Мота Дани
 
89'
 
Раймондо Антонио
Бузио Джанлука
90'
Джурич Милан
 

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 6 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 3
  • 0 Офсайды 1
  • 17 Нарушения правил 16
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 1 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 345 Количество передач 416
  • 46 Владение мячом, % 54

Владение мячом

Прогнозы 115
Монца 67.8% (78)
X 28.7% (33)
Венеция 3.5% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
30
Турати
Стефано
4
Иццо
Армандо
22
Мари
Пабло
44
Карбони
Андреа
13
Перейра
Педру
II
77
Кирьякопулос
Георгиос
32
Пессина
Маттео
38
Бондо
Уоррен
47
Мота
Дани
10
Капрари
Джанлука
11
Джурич
Милан
II
35
Станкович
Филип
4
Идзес
Джей
30
Свобода
Михаэль
5
Хапс
Ридгесиано
7
Дзампано
Франческо
32
Дункан
Альфред
38
Андерсен
Магнус
II
6
Бузио
Джанлука
77
Эллертссон
Микаэль-Эгиль
11
Ористанио
Гаэтано
20
Похьянпало
Йоэль
Монца
3-4-2-1
Венеция
3-5-2

История личных встреч

Монца
Венеция

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

9 матчей

33.3%
11.1%
55.6%
3 победы 1 ничья 5 побед

Первый тайм

11.1%
55.6%
33.3%
1 победа 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

22.2%
22.2%
55.6%
2 победы 2 ничьи 5 побед

История матчей

СB
1:4
СB
0:2
ЛП
1:2
ЛП
1:2
ЛП
0:1
СCA
2:1
СCA
3:0
СCA
4:1
СCA
0:0

Голы

Всего голов

5
4

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

7
9

Голов в среднем за матч

1.75
1.8

Среднее время на гол

51
50

Всего голов

12
13

Голов в среднем за матч

1.33
1.44

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
2
Больше 22%
Меньше 78%
7

Среднее время на гол

67
62

Бомбардиры внутри турнира

Монца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мота Дани 4 0.44
Джурич Милан II 3 0.33
Кирьякопулос Георгиос 1 0.11
Мальдини Даниэль 1 0.11
Бьянко Алессандро 1 0.11
Перейра Педру II 0 0
Иццо Армандо 0 0
Капрари Джанлука 0 0
Венеция
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Похьянпало Йоэль 2 0.22
Андерсен Магнус II 1 0.11
Эллертссон Микаэль-Эгиль 1 0.11
Ористанио Гаэтано 1 0.11
Бузио Джанлука 1 0.11
Свобода Михаэль 1 0.11
Кандела Антонио 0 0
Йебоа Джон 0 0
Николусси Кавилья Ханс 0 0

Карточки

Монца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Иццо Армандо 4 0
Бондо Уоррен 1 1
Мари Пабло 2 0
Мота Дани 2 0
Мальдини Даниэль 2 0
Карбони Андреа 2 0
Джурич Милан II 2 0
Неста Алессандро 1 0
Кальдирола Лука 1 0
Д'Амброзио Данило 1 0
Гальярдини Роберто 1 0
Петанья Андреа 1 0
Пессина Маттео 1 0
Капрари Джанлука 1 0
Кирьякопулос Георгиос 1 0
Венеция
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Николусси Кавилья Ханс 1 1
Дзампано Франческо 2 0
Бузио Джанлука 2 0
Дункан Альфред 1 0
Хапс Ридгесиано 1 0
Кандела Антонио 1 0
Альтаре Джорджо 1 0
Йебоа Джон 1 0
Идзес Джей 1 0
Свобода Михаэль 1 0
Ористанио Гаэтано 1 0
Шингтьен Йоэль 1 0
Саградо Ричи 1 0

Результаты матчей

Монца
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Венеция
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

5
7
Монца
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Венеция
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

5
2
Монца
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
Венеция
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

10
9

Голы по времени матча

Забито

5
7
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 4
5 Не забивали 5
0
0%
3
43%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
2
29%
76-90

Пропущено

7
11
4 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 5
1
14%
3
27%
1-15
1
14%
4
36%
16-30
2
29%
2
18%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
1
9%
61-75
2
29%
1
9%
76-90

Забито

5
2
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
7 Не забивали 8
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
50%
61-75
1
20%
1
50%
76-90

Пропущено

4
3
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
33%
76-90

Забито

10
9
6 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 5
3 Не забивали 4
1
10%
3
33%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
3
30%
2
22%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
20%
1
11%
61-75
2
20%
3
33%
76-90

Пропущено

11
14
7 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
1
9%
4
29%
1-15
2
18%
4
29%
16-30
4
36%
2
14%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
1
9%
1
7%
61-75
3
27%
2
14%
76-90

Результаты последних матчей

Монца
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Верона - Монца 0:3 Монца - Рома 1:1 Наполи - Монца 2:0 Монца - Брешия 3:1
Монца - Болонья 1:2 Монца - Интер Милан 1:1 Фиорентина - Монца 2:2 Монца - Дженоа 0:1 Эмполи - Монца 0:0 Милан - Монца 3:1 Монца - Зюйдтироль 0:0 Монца - Сассуоло 2:2 Монца - Вис Пезаро 3:1 Монца - Альчоне 2:0 Монца - Палермо 0:1 Монца - Нува Камуния 16:1 Ювентус - Монца 2:0 Монца - Фрозиноне 0:1 Фиорентина - Монца 2:1 Монца - Лацио 2:2
Венеция
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Венеция - Аталанта 0:2 Верона - Венеция 2:1 Рома - Венеция 2:1 Венеция - Дженоа 2:0
Милан - Венеция 4:0 Венеция - Торино 0:1 Фиорентина - Венеция 0:0 Лацио - Венеция 3:1 Брешия - Венеция 3:1 ПЕК Зволле - Венеция 1:2 Утрехт - Венеция 1:2 Венеция - Истра 1961 1:1 Венеция - Вис Пезаро 4:1 Венеция - Дженоа 1:3 Венеция - Реал Виченца 7:0 Венеция - Кремонезе 1:0 Кремонезе - Венеция 0:0 Венеция - Палермо 2:1 Палермо - Венеция 0:1 Специя - Венеция 2:1

Результаты матчей

Монца
Венеция

Точный счет

1:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
2:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Точный счет

2:2
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%

Тоталы голов в матче

Монца
Венеция

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1
4
1.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
4
2
2
2
1.5
1
5
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
5
4
3
6
1.5
2
7
1
8
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 9 7 1 1 16 - 5 22
2.
Интер Милан
 0:0 Заявка 9 5 3 1 17 - 9 18
3.
Ювентус
 0:0 Заявка 9 4 5 0 11 - 1 17
4.
Аталанта
 Заявка 9 5 1 3 24 - 14 16
5.
Лацио
 Заявка 9 5 1 3 17 - 12 16
6.
Удинезе
 Заявка 9 5 1 3 12 - 11 16
7.
Милан
 Заявка 8 4 2 2 16 - 9 14
8.
Торино
 Заявка 9 4 2 3 15 - 14 14
9.
Фиорентина
 Заявка 8 3 4 1 15 - 8 13
10.
Эмполи
 Заявка 9 2 5 2 7 - 6 11
11.
Рома
 Заявка 8 2 4 2 8 - 6 10
12.
Болонья
 Заявка 8 1 6 1 9 - 11 9
13.
Верона
 Заявка 9 3 0 6 13 - 21 9
14.
Комо
 Заявка 9 2 3 4 11 - 16 9
15.
Кальяри
 Заявка 9 2 3 4 8 - 15 9
16.
Монца
 Заявка 9 1 5 3 10 - 11 8
17.
Парма
 Заявка 9 1 5 3 12 - 14 8
18.
Дженоа
 Заявка 9 1 3 5 7 - 20 6
19.
Венеция
 Заявка 9 1 2 6 7 - 16 5
20.
Лечче
 Заявка 9 1 2 6 3 - 19 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 5 5 0 0 11 - 2 15
2.
Лацио
 Заявка 5 4 1 0 12 - 5 13
3.
Удинезе
 Заявка 5 4 0 1 8 - 4 12
4.
Милан
 Заявка 4 3 1 0 10 - 2 10
5.
Интер Милан
 0:0 Заявка 5 3 1 1 10 - 4 10
6.
Аталанта
 Заявка 4 3 0 1 16 - 7 9
7.
Ювентус
 0:0 Заявка 5 2 3 0 5 - 1 9
8.
Фиорентина
 Заявка 4 2 2 0 6 - 4 8
9.
Торино
 Заявка 4 2 1 1 5 - 4 7
10.
Рома
 Заявка 4 2 0 2 6 - 4 6
11.
Верона
 Заявка 5 2 0 3 7 - 10 6
12.
Комо
 Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
13.
Парма
 Заявка 5 1 2 2 8 - 9 5
14.
Кальяри
 Заявка 5 1 2 2 4 - 9 5
15.
Лечче
 Заявка 4 1 1 2 3 - 12 4
16.
Болонья
 Заявка 4 0 4 0 3 - 3 4
17.
Венеция
 Заявка 3 1 0 2 2 - 3 3
18.
Эмполи
 Заявка 4 0 3 1 0 - 1 3
19.
Монца
 Заявка 5 0 3 2 5 - 7 3
20.
Дженоа
 Заявка 5 0 3 2 5 - 10 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 0:0 Заявка 4 2 2 0 6 - 0 8
2.
Интер Милан
 0:0 Заявка 4 2 2 0 7 - 5 8
3.
Эмполи
 Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
4.
Наполи
 Заявка 4 2 1 1 5 - 3 7
5.
Аталанта
 Заявка 5 2 1 2 8 - 7 7
6.
Торино
 Заявка 5 2 1 2 10 - 10 7
7.
Фиорентина
 Заявка 4 1 2 1 9 - 4 5
8.
Монца
 Заявка 4 1 2 1 5 - 4 5
9.
Болонья
 Заявка 4 1 2 1 6 - 8 5
10.
Милан
 Заявка 4 1 1 2 6 - 7 4
11.
Кальяри
 Заявка 4 1 1 2 4 - 6 4
12.
Удинезе
 Заявка 4 1 1 2 4 - 7 4
13.
Рома
 Заявка 4 0 4 0 2 - 2 4
14.
Комо
 Заявка 6 1 1 4 5 - 11 4
15.
Лацио
 Заявка 4 1 0 3 5 - 7 3
16.
Верона
 Заявка 4 1 0 3 6 - 11 3
17.
Дженоа
 Заявка 4 1 0 3 2 - 10 3
18.
Парма
 Заявка 4 0 3 1 4 - 5 3
19.
Венеция
 Заявка 6 0 2 4 5 - 13 2
20.
Лечче
 Заявка 5 0 1 4 0 - 7 1
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  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Аталанта Ретеги Матео 10 (2)
Интер Милан Тюрам Маркус 7 (1)
Милан Пулишич Кристиан 5 (3)
Ювентус Влахович Душан 5
Аталанта Лукман Адемола 4 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Верона Дуда Ондрей 5
Удинезе Камара Хассан 1 3
Монца Иццо Армандо 4
Дженоа Де Винтер Кони 4
Верона Тчатчуа Джексон 4
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 96'
    Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол
  • 96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 96'
    Сегодняшная посещаемость составляет 10141 болельщиков
  • 96'
    Контроль мяча: Монца: 46%, Венеция: 54%.
  • 96'
    Свобода Михаэль из команды Венеция перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 95'
    Контроль мяча: Монца: 46%, Венеция: 54%.
  • 94'
    Джурич Милан II получил желтую карточку от судьи
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на U-Power Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 115
    Монца 67.8% (78)
    X 28.7% (33)
    Венеция 3.5% (4)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Монца 2:2 Венеция

    Исход игры
    Монца
    67.8% (78)
    Ничья
    28.7% (33)
    Венеция
    3.5% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    34.82% (39)
    Меньше
    65.18% (73)
    Обе команды забьют
    Да
    59.82% (67)
    Нет
    40.18% (45)
    Популярный счёт
    1:0 Монца
    29.6% (34)
    2:1 Монца
    27.8% (32)
    1:1 Ничья
    24.3% (28)
    2:0 Монца
    6.1% (7)
    0:0 Ничья
    2.6% (3)
    1:2 Венеция
    1.7% (2)
    2:2 Ничья
    1.7% (2)
    3:1 Монца
    1.7% (2)
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