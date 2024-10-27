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  2. Матчи
  3. Франция
  4. Лига 1 2024-2025
Тур: 9. Стадион: . Главный судья: Леонард Томас
Монпелье
0:3
Перерыв
Тулуза
0'
0:1
5' Гол
Абухляль Закария
0:2
8' Гол
Абухляль Закария
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Кинг Джошуа
0:3
27' Гол
Кинг Джошуа
45' Желтая карточка
Норден Арно

Ход матча

5'
0:1
Абухляль Закария
(Кинг Джошуа)
8'
0:2
Абухляль Закария
(Сидибе Джибриль)
16'
 
Кинг Джошуа
27'
0:3
Кинг Джошуа
(Абухляль Закария)
45'
Норден Арно
 

Статистика матча

  • 0 Голы 3
  • 3 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 4
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 260 Количество передач 202
  • 56 Владение мячом, % 44

Владение мячом

Прогнозы 115
Монпелье 33% (38)
X 47% (54)
Тулуза 20% (23)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Монпелье
Ничья
Тулуза
3.65
3.80
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Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
40
Лекомт
Бенжамен
77
Сако
Фалае
5
Модибо
Саньян
47
Yael
Mouanga
3
Силла
Иссиага
12
Ферри
Жордан
19
Нзингула
Рабби
7
Норден
Арно
11
Саванье
Тежи
10
Хазри
Вахби
8
Адамс
Акор
50
Ресте
Гийом
19
Сидибе
Джибриль
4
Крессвел
Чарли
3
Маккензи
Марк
12
Каманзи
Уоррен
23
Кассерес
Кристиан
8
Сьерро
Венсан
15
Доннум
Арон
10
Гбоо
Янн
7
Абухляль
Закария
13
Кинг
Джошуа
Монпелье
4-2-3-1
Тулуза
4-2-3-1

История личных встреч

Монпелье
Тулуза

22 матча

68.2%
31.8%
15 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
36.4%
13.6%
11 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

68.2%
31.8%
15 побед 7 ничьих 0 побед

13 матчей

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 11 побед

Второй тайм

53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 6 побед

35 матчей

42.9%
31.4%
25.7%
15 побед 11 ничьих 9 побед

Первый тайм

31.4%
37.1%
31.5%
11 побед 13 ничьих 11 побед

Второй тайм

42.9%
40%
17.1%
15 побед 14 ничьих 6 побед

История матчей

Л1
1:2
Л1
3:0
ТМК
3:1
Л1
1:2
ТМК
1:2
Л1
4:2
ТМК
4:5
Л1
3:0
Л1
2:1
Л1
0:3
Л1
2:1
Л1
1:0
ТМК
1:1
Л1
0:1
Л1
1:0
ТМК
3:0
Л1
2:0
Л1
1:1
ТМК
2:2
Л1
1:0
Л1
2:0
ТМС
2:2
Л1
2:1
Л1
1:1
ТМС
0:0
Л1
2:0
Л1
1:1
Л1
0:1
Л1
1:1
ТМС
2:2
Л1
0:1
Л1
1:0
ТМС
0:0
Л1
1:1
Л1
0:1

Голы

Всего голов

31
18

Голов в среднем за матч

1.63
1.13

Среднее время на гол

55
80

Всего голов

20
18

Голов в среднем за матч

1.25
0.95

Среднее время на гол

72
95

Всего голов

51
36

Голов в среднем за матч

1.46
1.03

Тотал матчей

2.5
33
Больше 94%
Меньше 6%
2
25
Больше 71%
Меньше 29%
10
16
Больше 46%
Меньше 54%
19
6
Больше 17%
Меньше 83%
29
2
Больше 6%
Меньше 94%
33
2
Больше 6%
Меньше 94%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
34

Среднее время на гол

61
87

Бомбардиры внутри турнира

Монпелье
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адамс Акор 3 0.33
Норден Арно 2 0.22
Саванье Тежи 1 (1) 0.11
Модибо Саньян 1 0.11
Нзингула Рабби 1 0.11
Хазри Вахби 0 0
Сако Фалае 0 0
Тулуза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Абухляль Закария 3 0.33
Бабика Шави 3 0.33
Гбоо Янн 2 0.22
Кинг Джошуа 2 0.22
Сидибе Джибриль 0 0
Сьерро Венсан 0 0
Николайсен Расмус 0 0
Кассерес Кристиан 0 0

Карточки

Монпелье
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нзингула Рабби 4 0
Джодич Стефан 2 1
Модибо Саньян 3 0
Кулибали Танги 1 1
Ферри Жордан 2 0
Норден Арно 2 0
Адамс Акор 2 0
Шотар Жорис 2 0
Хазри Вахби 1 0
Саванье Тежи 1 0
Туре Бирама 1 0
Сако Фалае 1 0
Омерагич Бечир 1 0
Куяте Кики 1 0
Аль-Тамари Мусса 1 0
Тулуза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Доннум Арон 3 0
Кассерес Кристиан 3 0
Магри Франк 1 1
Мартинес Карлес 2 0
Сидибе Джибриль 1 0
Кинг Джошуа 1 0
Зайц Миха 1 0
Сьерро Венсан 1 0
Абухляль Закария 1 0
Каманзи Уоррен 1 0
Бабика Шави 1 0

Результаты матчей

Монпелье
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Тулуза
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

2
2
Монпелье
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Тулуза
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

15
3

Упущенные победы

0
3
Монпелье
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Тулуза
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

17
3

Упущенные победы

2
5

Голы по времени матча

Забито

5
2
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
4
80%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

11
5
6 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
1
20%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
2
18%
2
40%
46-60
2
18%
1
20%
61-75
1
9%
1
20%
76-90

Забито

3
7
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 4
0
0%
1
14%
1-15
1
33%
1
14%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
33%
2
29%
76-90

Пропущено

15
4
7 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
2
13%
1
25%
1-15
3
20%
2
50%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
5
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
20%
1
25%
76-90

Забито

8
9
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 3
3 Не забивали 2
0
0%
1
11%
1-15
2
25%
1
11%
16-30
1
13%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
4
50%
3
33%
61-75
1
13%
2
22%
76-90

Пропущено

26
9
13 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
3
12%
1
11%
1-15
5
19%
3
33%
16-30
5
19%
0
0%
31-45
7
27%
2
22%
46-60
2
8%
1
11%
61-75
4
15%
2
22%
76-90

Результаты последних матчей

Монпелье
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Монпелье - Марсель 0:5 Реймс - Монпелье 4:2 Монако - Монпелье 2:1 Монпелье - Осер 3:2
Ренн - Монпелье 3:0 Монпелье - Нант 1:3 ПСЖ - Монпелье 6:0 Монпелье - Страсбург 1:1 Майнц - Монпелье 3:1 Монпелье - Мартиг 2:1 Фиорентина - Монпелье 2:1 Монпелье - Сент-Этьен 1:2 Монпелье - Саутгемптон 1:3 Жирона - Монпелье 3:3 Ланс - Монпелье 2:2 Монпелье - Монако 0:2 Тулуза - Монпелье 1:2 Монпелье - Нант 1:1 Реймс - Монпелье 1:2 Клермон - Монпелье 1:1
Тулуза
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Тулуза - Анже 1:1 Лилль - Тулуза 2:1 Тулуза - Лион 1:2 Брест - Тулуза 2:0
Тулуза - Гавр 2:0 Тулуза - Марсель 1:3 Ницца - Тулуза 1:1 Тулуза - Нант 0:0 Тулуза - Вальядолид 0:2 Эспаньол - Тулуза 0:0 Жирона - Тулуза 0:4 Рома - Тулуза 0:1 Тулуза - По 2:2 Тулуза - Родез 2:1 Тулуза - Брест 0:3 ПСЖ - Тулуза 1:3 Тулуза - Монпелье 1:2 Лорьян - Тулуза 1:2 Тулуза - Марсель 2:2 Ренн - Тулуза 1:2

Результаты матчей

Монпелье
Тулуза

Точный счет

0:5
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Точный счет

2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
6:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

0:5
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
6:0
1 раз 13%
1:1
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
1
5 раз 63%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Монпелье
Тулуза

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
4
1
1
3
1.5
1
4
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
2
1
1
3
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
6
2
2
6
1.5
1
7
1
7
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Монако
 1:1 Заявка 9 6 3 0 15 - 5 21
2.
ПСЖ
 Заявка 8 6 2 0 25 - 8 20
3.
Марсель
 Заявка 8 5 2 1 21 - 8 17
4.
Лилль
 Заявка 9 5 2 2 15 - 8 17
5.
Реймс
 Заявка 9 4 2 3 16 - 14 14
6.
Лион
 Заявка 9 4 2 3 16 - 14 14
7.
Ланс
 Заявка 9 3 5 1 9 - 6 14
8.
Брест
 Заявка 9 4 1 4 13 - 15 13
9.
Страсбург
 1:0 Заявка 9 3 4 2 17 - 16 13
10.
Ренн
 Заявка 9 3 2 4 13 - 12 11
11.
Ницца
 1:1 Заявка 9 2 5 2 17 - 9 11
12.
Осер
 Заявка 9 3 1 5 13 - 18 10
13.
Нант
 0:1 Заявка 9 2 4 3 10 - 10 10
14.
Тулуза
 3:0 Заявка 9 2 3 4 10 - 11 9
15.
Сент-Этьен
 Заявка 9 2 1 6 8 - 24 7
16.
Анже
 Заявка 9 1 4 4 10 - 16 7
17.
Гавр
 Заявка 9 2 0 7 7 - 20 6
18.
Монпелье
 0:3 Заявка 9 1 1 7 8 - 29 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 4 4 0 0 16 - 4 12
2.
Страсбург
 1:0 Заявка 5 3 2 0 8 - 4 11
3.
Монако
 1:1 Заявка 5 3 2 0 7 - 3 11
4.
Ренн
 Заявка 5 3 1 1 9 - 3 10
5.
Брест
 Заявка 5 3 1 1 10 - 6 10
6.
Осер
 Заявка 4 3 0 1 7 - 5 9
7.
Лилль
 Заявка 4 2 1 1 8 - 7 7
8.
Лион
 Заявка 5 2 1 2 10 - 10 7
9.
Реймс
 Заявка 5 2 1 2 8 - 8 7
10.
Сент-Этьен
 Заявка 4 2 0 2 4 - 5 6
11.
Ницца
 1:1 Заявка 4 1 3 0 11 - 3 6
12.
Марсель
 Заявка 3 1 2 0 5 - 3 5
13.
Нант
 0:1 Заявка 4 1 2 1 6 - 5 5
14.
Ланс
 Заявка 4 1 2 1 2 - 2 5
15.
Тулуза
 3:0 Заявка 5 1 2 2 5 - 6 5
16.
Анже
 Заявка 5 1 1 3 7 - 11 4
17.
Монпелье
 0:3 Заявка 5 1 1 3 5 - 14 4
18.
Гавр
 Заявка 4 1 0 3 4 - 12 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марсель
 Заявка 5 4 0 1 16 - 5 12
2.
Монако
 1:1 Заявка 4 3 1 0 8 - 2 10
3.
Лилль
 Заявка 5 3 1 1 7 - 1 10
4.
Ланс
 Заявка 5 2 3 0 7 - 4 9
5.
ПСЖ
 Заявка 4 2 2 0 9 - 4 8
6.
Лион
 Заявка 4 2 1 1 6 - 4 7
7.
Реймс
 Заявка 4 2 1 1 8 - 6 7
8.
Ницца
 1:1 Заявка 5 1 2 2 6 - 6 5
9.
Нант
 0:1 Заявка 5 1 2 2 4 - 5 5
10.
Тулуза
 3:0 Заявка 4 1 1 2 5 - 5 4
11.
Брест
 Заявка 4 1 0 3 3 - 9 3
12.
Анже
 Заявка 4 0 3 1 3 - 5 3
13.
Гавр
 Заявка 5 1 0 4 3 - 8 3
14.
Страсбург
 1:0 Заявка 4 0 2 2 9 - 12 2
15.
Ренн
 Заявка 4 0 1 3 4 - 9 1
16.
Осер
 Заявка 5 0 1 4 6 - 13 1
17.
Сент-Этьен
 Заявка 5 0 1 4 4 - 19 1
18.
Монпелье
 0:3 Заявка 4 0 0 4 3 - 15 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
ПСЖ Баркола Бредли 7 (1)
Марсель Гринвуд Мэйсон 6 (1)
Лилль Дэвид Джонатан 6
Сент-Этьен Давиташвили Зурико 5 (2)
Реймс Накамура Кейто 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Марсель Корнелиус Дерек 1 3
Монако Вандерсон V 1 3
Ренн Сейду Алиду 4
Реймс Фофана Яя 4
Монпелье Нзингула Рабби 4
Весь список
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Бесплатные ставки (фрибеты)
  • 50'
    Тулуза пытается что-то создать.
  • 48'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
  • 47'
    Матч возобновится спорным мячом
  • 47'
    Саванье Тежи на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 47'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 47'
    Рефери не любит споров - именно за это Норден Арно сейчас получил желтую
  • 46'
    Саванье Тежи не смог попасть в створ ударом издали
  • 46'
    Монпелье пытается что-то создать.
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    • До матча
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    • 69 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    Прогнозы 115
    Монпелье 33% (38)
    X 47% (54)
    Тулуза 20% (23)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Монпелье
    Ничья
    Тулуза
    3.65
    3.80
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    2.20
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Монпелье 0:3 Тулуза

    Исход игры
    Монпелье
    33% (38)
    Ничья
    47% (54)
    Тулуза
    20% (23)
    Тотал 2.5
    Больше
    37.84% (42)
    Меньше
    62.16% (69)
    Обе команды забьют
    Да
    81.08% (90)
    Нет
    18.92% (21)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    41.7% (48)
    2:1 Монпелье
    19.1% (22)
    1:2 Тулуза
    13% (15)
    1:0 Монпелье
    10.4% (12)
    0:0 Ничья
    2.6% (3)
    0:1 Тулуза
    2.6% (3)
    2:3 Тулуза
    1.7% (2)
    2:0 Монпелье
    1.7% (2)
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