Тур: 9. Стадион: Стад де ля Моссон. Главный судья: Леонард Томас
0'
0:1
5' ГолАбухляль Закария
0:2
8' ГолАбухляль Закария
16' Undefined phrase: football_event_Кинг Джошуа
0:3
27' ГолКинг Джошуа
45' Желтая карточкаНорден Арно
Ход матча
5'
0:1
8'
16'
27'
0:3
45'
Статистика матча
-
0 Голы 3
-
3 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 4
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
260 Количество передач 202
-
56 Владение мячом, % 44
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
77
Сако
Фалае
47
Yael
Mouanga
12
Ферри
Жордан
11
Саванье
Тежи
10
Хазри
Вахби
50
Ресте
Гийом
15
Доннум
Арон
10
Гбоо
Янн
13
Кинг
Джошуа
- Основной состав
- Вратарь
-
77 Сако ФалаеЗащитник
- Защитник
-
47 Yael MouangaЗащитник
- Защитник
-
12 Ферри ЖорданПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Саванье ТежиПолузащитник
-
10 Хазри ВахбиПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
17 Сент-Люс ТеоЗащитник
-
29 Тшато ЭнзоЗащитник
-
20 Туре БирамаЗащитник
-
38 Геген АксельЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Маамма ОтманПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Гассе Жан-Луи
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
50 Ресте ГийомВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Доннум АронПолузащитник
-
10 Гбоо ЯннПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Кинг ДжошуаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Шмидт НикласПолузащитник
-
21 Зайц МихаПолузащитник
- Нападающий
-
80 Бабика ШавиНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Мартинес Карлес
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Монпелье
Тулуза
22 матча
68.2%
31.8%
15 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
36.4%
13.6%
11 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
68.2%
31.8%
15 побед 7 ничьих 0 побед
13 матчей
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед
Первый тайм
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 11 побед
Второй тайм
53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 6 побед
35 матчей
42.9%
31.4%
25.7%
15 побед 11 ничьих 9 побед
Первый тайм
31.4%
37.1%
31.5%
11 побед 13 ничьих 11 побед
Второй тайм
42.9%
40%
17.1%
15 побед 14 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
31
18
Голов в среднем за матч
1.63
1.13
Среднее время на гол
55
80
Всего голов
20
18
Голов в среднем за матч
1.25
0.95
Среднее время на гол
72
95
Всего голов
51
36
Голов в среднем за матч
1.46
1.03
Тотал матчей
2.5
33
Больше 94%
Меньше 6%
2
25
Больше 71%
Меньше 29%
10
16
Больше 46%
Меньше 54%
19
6
Больше 17%
Меньше 83%
29
2
Больше 6%
Меньше 94%
33
2
Больше 6%
Меньше 94%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
34
Среднее время на гол
61
87
Бомбардиры внутри турнира
Монпелье
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Адамс Акор
|3
|0.33
|Норден Арно
|2
|0.22
|Саванье Тежи
|1 (1)
|0.11
|Модибо Саньян
|1
|0.11
|Нзингула Рабби
|1
|0.11
|Хазри Вахби
|0
|0
|Сако Фалае
|0
|0
Тулуза
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Абухляль Закария
|3
|0.33
|Бабика Шави
|3
|0.33
|Гбоо Янн
|2
|0.22
|Кинг Джошуа
|2
|0.22
|Сидибе Джибриль
|0
|0
|Сьерро Венсан
|0
|0
|Николайсен Расмус
|0
|0
|Кассерес Кристиан
|0
|0
Карточки
Монпелье
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нзингула Рабби
|4
|0
|Джодич Стефан
|2
|1
|Модибо Саньян
|3
|0
|Кулибали Танги
|1
|1
|Ферри Жордан
|2
|0
|Норден Арно
|2
|0
|Адамс Акор
|2
|0
|Шотар Жорис
|2
|0
|Хазри Вахби
|1
|0
|Саванье Тежи
|1
|0
|Туре Бирама
|1
|0
|Сако Фалае
|1
|0
|Омерагич Бечир
|1
|0
|Куяте Кики
|1
|0
|Аль-Тамари Мусса
|1
|0
Тулуза
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Доннум Арон
|3
|0
|Кассерес Кристиан
|3
|0
|Магри Франк
|1
|1
|Мартинес Карлес
|2
|0
|Сидибе Джибриль
|1
|0
|Кинг Джошуа
|1
|0
|Зайц Миха
|1
|0
|Сьерро Венсан
|1
|0
|Абухляль Закария
|1
|0
|Каманзи Уоррен
|1
|0
|Бабика Шави
|1
|0
Результаты матчей
Монпелье
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Тулуза
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
2
2
Монпелье
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Тулуза
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
15
3
Упущенные победы
0
3
Монпелье
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Тулуза
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
17
3
Упущенные победы
2
5
Голы по времени матча
Забито
5
2
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
4
80%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
11
5
6 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
1
20%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
2
18%
2
40%
46-60
2
18%
1
20%
61-75
1
9%
1
20%
76-90
Забито
3
7
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 4
0
0%
1
14%
1-15
1
33%
1
14%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
33%
2
29%
76-90
Пропущено
15
4
7 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
2
13%
1
25%
1-15
3
20%
2
50%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
5
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
20%
1
25%
76-90
Забито
8
9
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 3
3 Не забивали 2
0
0%
1
11%
1-15
2
25%
1
11%
16-30
1
13%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
4
50%
3
33%
61-75
1
13%
2
22%
76-90
Пропущено
26
9
13 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
3
12%
1
11%
1-15
5
19%
3
33%
16-30
5
19%
0
0%
31-45
7
27%
2
22%
46-60
2
8%
1
11%
61-75
4
15%
2
22%
76-90
Результаты последних матчей
Монпелье
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Монпелье - Марсель 0:5 Реймс - Монпелье 4:2 Монако - Монпелье 2:1 Монпелье - Осер 3:2
Ренн - Монпелье 3:0 Монпелье - Нант 1:3 ПСЖ - Монпелье 6:0 Монпелье - Страсбург 1:1 Майнц - Монпелье 3:1 Монпелье - Мартиг 2:1 Фиорентина - Монпелье 2:1 Монпелье - Сент-Этьен 1:2 Монпелье - Саутгемптон 1:3 Жирона - Монпелье 3:3 Ланс - Монпелье 2:2 Монпелье - Монако 0:2 Тулуза - Монпелье 1:2 Монпелье - Нант 1:1 Реймс - Монпелье 1:2 Клермон - Монпелье 1:1
Тулуза
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Тулуза - Анже 1:1 Лилль - Тулуза 2:1 Тулуза - Лион 1:2 Брест - Тулуза 2:0
Тулуза - Гавр 2:0 Тулуза - Марсель 1:3 Ницца - Тулуза 1:1 Тулуза - Нант 0:0 Тулуза - Вальядолид 0:2 Эспаньол - Тулуза 0:0 Жирона - Тулуза 0:4 Рома - Тулуза 0:1 Тулуза - По 2:2 Тулуза - Родез 2:1 Тулуза - Брест 0:3 ПСЖ - Тулуза 1:3 Тулуза - Монпелье 1:2 Лорьян - Тулуза 1:2 Тулуза - Марсель 2:2 Ренн - Тулуза 1:2
Результаты матчей
Монпелье
Тулуза
Точный счет
0:5
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Точный счет
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
6:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
0:5
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
6:0
1 раз 13%
1:1
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
1
5 раз 63%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Монпелье
Тулуза
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
41
13
14
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
21
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
62
26
17
17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1 Заявка
|9
|6
|3
|0
|15 - 5
|21
|2.
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|25 - 8
|20
|3.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|21 - 8
|17
|4.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|15 - 8
|17
|5.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|16 - 14
|14
|6.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|16 - 14
|14
|7.
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|9 - 6
|14
|8.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|13 - 15
|13
|9.
|1:0 Заявка
|9
|3
|4
|2
|17 - 16
|13
|10.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|13 - 12
|11
|11.
|1:1 Заявка
|9
|2
|5
|2
|17 - 9
|11
|12.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|13 - 18
|10
|13.
|0:1 Заявка
|9
|2
|4
|3
|10 - 10
|10
|14.
|3:0 Заявка
|9
|2
|3
|4
|10 - 11
|9
|15.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|8 - 24
|7
|16.
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|10 - 16
|7
|17.
|Заявка
|9
|2
|0
|7
|7 - 20
|6
|18.
|0:3 Заявка
|9
|1
|1
|7
|8 - 29
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|16 - 4
|12
|2.
|1:0 Заявка
|5
|3
|2
|0
|8 - 4
|11
|3.
|1:1 Заявка
|5
|3
|2
|0
|7 - 3
|11
|4.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 3
|10
|5.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 6
|10
|6.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 5
|9
|7.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 7
|7
|8.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|10 - 10
|7
|9.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 8
|7
|10.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 5
|6
|11.
|1:1 Заявка
|4
|1
|3
|0
|11 - 3
|6
|12.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|13.
|0:1 Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 5
|5
|14.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|15.
|3:0 Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|16.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|7 - 11
|4
|17.
|0:3 Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 14
|4
|18.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 12
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|16 - 5
|12
|2.
|1:1 Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 2
|10
|3.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 1
|10
|4.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|7 - 4
|9
|5.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|9 - 4
|8
|6.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|7.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 6
|7
|8.
|1:1 Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 6
|5
|9.
|0:1 Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 5
|5
|10.
|3:0 Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|11.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 9
|3
|12.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|3 - 5
|3
|13.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 8
|3
|14.
|1:0 Заявка
|4
|0
|2
|2
|9 - 12
|2
|15.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 9
|1
|16.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|6 - 13
|1
|17.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 19
|1
|18.
|0:3 Заявка
|4
|0
|0
|4
|3 - 15
|0
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- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
- — Зона вылета
|ПСЖ
|Баркола Бредли
|7 (1)
|Марсель
|Гринвуд Мэйсон
|6 (1)
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|6
|Сент-Этьен
|Давиташвили Зурико
|5 (2)
|Реймс
|Накамура Кейто
|5 (1)
|Марсель
|Корнелиус Дерек
|1 3
|Монако
|Вандерсон V
|1 3
|Ренн
|Сейду Алиду
|4
|Реймс
|Фофана Яя
|4
|Монпелье
|Нзингула Рабби
|4
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Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Монпелье 0:3 Тулуза
Исход игры
Монпелье
33% (38)
Ничья
47% (54)
Тулуза
20% (23)
Тотал 2.5
Больше
37.84% (42)
Меньше
62.16% (69)
Обе команды забьют
Да
81.08% (90)
Нет
18.92% (21)
Популярный счёт
1:1 Ничья
41.7% (48)
2:1 Монпелье
19.1% (22)
1:2 Тулуза
13% (15)
1:0 Монпелье
10.4% (12)
0:0 Ничья
2.6% (3)
0:1 Тулуза
2.6% (3)
2:3 Тулуза
1.7% (2)
2:0 Монпелье
1.7% (2)
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