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  3. Франция
  4. Лига 1 2024-2025
Тур: 9. Стадион: . Главный судья: Леонард Томас
Монпелье
0:3
Конец матча
Тулуза
0'
0:1
5' Гол
Абухляль Закария
0:2
8' Гол
Абухляль Закария
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Кинг Джошуа
0:3
27' Гол
Кинг Джошуа
45' Желтая карточка
Норден Арно
51' Красная карточка
Саванье Тежи
59' Желтая карточка
Кассерес Кристиан
66' Желтая карточка
Маккензи Марк
90'+5

Ход матча

5'
0:1
Абухляль Закария
(Кинг Джошуа)
8'
0:2
Абухляль Закария
(Сидибе Джибриль)
16'
 
Кинг Джошуа
27'
0:3
Кинг Джошуа
(Абухляль Закария)
45'
Норден Арно
 
51'
Саванье Тежи
 
59'
 
Кассерес Кристиан
60'
Аль-Тамари Мусса
Нзингула Рабби
 
61'
Туре Бирама
Хазри Вахби
 
61'
Маамма Отман
Норден Арно
 
64'
 
Магри Франк
Кинг Джошуа
66'
 
Маккензи Марк
71'
Тшато Энзо
Модибо Саньян
 
78'
 
Зайц Миха
Кассерес Кристиан
78'
 
Генро Денис
Гбоо Янн
84'
 
Шмидт Никлас
Сьерро Венсан
84'
 
Бабика Шави
Абухляль Закария
85'
Барес Габриэль
Ферри Жордан
 

Статистика матча

  • 0 Голы 3
  • 5 Удары по воротам 5
  • 2 Удары в створ 6
  • 1 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 20
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 1 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 487 Количество передач 461
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

Прогнозы 115
Монпелье 33% (38)
X 47% (54)
Тулуза 20% (23)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
40
Лекомт
Бенжамен
77
Сако
Фалае
5
Модибо
Саньян
47
Yael
Mouanga
3
Силла
Иссиага
12
Ферри
Жордан
19
Нзингула
Рабби
7
Норден
Арно
11
Саванье
Тежи
10
Хазри
Вахби
8
Адамс
Акор
50
Ресте
Гийом
19
Сидибе
Джибриль
4
Крессвел
Чарли
3
Маккензи
Марк
12
Каманзи
Уоррен
23
Кассерес
Кристиан
8
Сьерро
Венсан
15
Доннум
Арон
10
Гбоо
Янн
7
Абухляль
Закария
13
Кинг
Джошуа
Монпелье
4-2-3-1
Тулуза
4-2-3-1

История личных встреч

Монпелье
Тулуза

22 матча

68.2%
31.8%
15 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
36.4%
13.6%
11 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

68.2%
31.8%
15 побед 7 ничьих 0 побед

13 матчей

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 11 побед

Второй тайм

53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 6 побед

35 матчей

42.9%
31.4%
25.7%
15 побед 11 ничьих 9 побед

Первый тайм

31.4%
37.1%
31.5%
11 побед 13 ничьих 11 побед

Второй тайм

42.9%
40%
17.1%
15 побед 14 ничьих 6 побед

История матчей

Л1
1:2
Л1
3:0
ТМК
3:1
Л1
1:2
ТМК
1:2
Л1
4:2
ТМК
4:5
Л1
3:0
Л1
2:1
Л1
0:3
Л1
2:1
Л1
1:0
ТМК
1:1
Л1
0:1
Л1
1:0
ТМК
3:0
Л1
2:0
Л1
1:1
ТМК
2:2
Л1
1:0
Л1
2:0
ТМС
2:2
Л1
2:1
Л1
1:1
ТМС
0:0
Л1
2:0
Л1
1:1
Л1
0:1
Л1
1:1
ТМС
2:2
Л1
0:1
Л1
1:0
ТМС
0:0
Л1
1:1
Л1
0:1

Голы

Всего голов

31
18

Голов в среднем за матч

1.63
1.13

Среднее время на гол

55
80

Всего голов

20
18

Голов в среднем за матч

1.25
0.95

Среднее время на гол

72
95

Всего голов

51
36

Голов в среднем за матч

1.46
1.03

Тотал матчей

2.5
33
Больше 94%
Меньше 6%
2
25
Больше 71%
Меньше 29%
10
16
Больше 46%
Меньше 54%
19
6
Больше 17%
Меньше 83%
29
2
Больше 6%
Меньше 94%
33
2
Больше 6%
Меньше 94%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
34

Среднее время на гол

61
87

Бомбардиры внутри турнира

Монпелье
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адамс Акор 3 0.33
Норден Арно 2 0.22
Саванье Тежи 1 (1) 0.11
Модибо Саньян 1 0.11
Нзингула Рабби 1 0.11
Хазри Вахби 0 0
Сако Фалае 0 0
Тулуза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Абухляль Закария 3 0.33
Бабика Шави 3 0.33
Гбоо Янн 2 0.22
Кинг Джошуа 2 0.22
Сидибе Джибриль 0 0
Сьерро Венсан 0 0
Николайсен Расмус 0 0
Кассерес Кристиан 0 0

Карточки

Монпелье
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нзингула Рабби 4 0
Джодич Стефан 2 1
Модибо Саньян 3 0
Саванье Тежи 1 1
Кулибали Танги 1 1
Ферри Жордан 2 0
Норден Арно 2 0
Адамс Акор 2 0
Шотар Жорис 2 0
Хазри Вахби 1 0
Туре Бирама 1 0
Сако Фалае 1 0
Омерагич Бечир 1 0
Куяте Кики 1 0
Аль-Тамари Мусса 1 0
Тулуза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кассерес Кристиан 4 0
Доннум Арон 3 0
Магри Франк 1 1
Мартинес Карлес 2 0
Сидибе Джибриль 1 0
Кинг Джошуа 1 0
Зайц Миха 1 0
Сьерро Венсан 1 0
Абухляль Закария 1 0
Маккензи Марк 1 0
Каманзи Уоррен 1 0
Бабика Шави 1 0

Результаты матчей

Монпелье
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Тулуза
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

2
2
Монпелье
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Тулуза
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

15
3

Упущенные победы

0
3
Монпелье
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Тулуза
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

17
3

Упущенные победы

2
5

Голы по времени матча

Забито

5
5
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
0
0%
2
40%
1-15
1
20%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
4
80%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

14
5
9 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
3
21%
0
0%
1-15
3
21%
1
20%
16-30
3
21%
0
0%
31-45
2
14%
2
40%
46-60
2
14%
1
20%
61-75
1
7%
1
20%
76-90

Забито

3
7
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 5
0
0%
1
14%
1-15
1
33%
1
14%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
33%
2
29%
76-90

Пропущено

15
4
7 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
2
13%
1
25%
1-15
3
20%
2
50%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
5
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
20%
1
25%
76-90

Забито

8
12
3 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 4
4 Не забивали 2
0
0%
3
25%
1-15
2
25%
2
17%
16-30
1
13%
1
8%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
4
50%
3
25%
61-75
1
13%
2
17%
76-90

Пропущено

29
9
16 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 6
5
17%
1
11%
1-15
6
21%
3
33%
16-30
5
17%
0
0%
31-45
7
24%
2
22%
46-60
2
7%
1
11%
61-75
4
14%
2
22%
76-90

Результаты последних матчей

Монпелье
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Монпелье - Марсель 0:5 Реймс - Монпелье 4:2 Монако - Монпелье 2:1 Монпелье - Осер 3:2
Ренн - Монпелье 3:0 Монпелье - Нант 1:3 ПСЖ - Монпелье 6:0 Монпелье - Страсбург 1:1 Майнц - Монпелье 3:1 Монпелье - Мартиг 2:1 Фиорентина - Монпелье 2:1 Монпелье - Сент-Этьен 1:2 Монпелье - Саутгемптон 1:3 Жирона - Монпелье 3:3 Ланс - Монпелье 2:2 Монпелье - Монако 0:2 Тулуза - Монпелье 1:2 Монпелье - Нант 1:1 Реймс - Монпелье 1:2 Клермон - Монпелье 1:1
Тулуза
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Тулуза - Анже 1:1 Лилль - Тулуза 2:1 Тулуза - Лион 1:2 Брест - Тулуза 2:0
Тулуза - Гавр 2:0 Тулуза - Марсель 1:3 Ницца - Тулуза 1:1 Тулуза - Нант 0:0 Тулуза - Вальядолид 0:2 Эспаньол - Тулуза 0:0 Жирона - Тулуза 0:4 Рома - Тулуза 0:1 Тулуза - По 2:2 Тулуза - Родез 2:1 Тулуза - Брест 0:3 ПСЖ - Тулуза 1:3 Тулуза - Монпелье 1:2 Лорьян - Тулуза 1:2 Тулуза - Марсель 2:2 Ренн - Тулуза 1:2

Результаты матчей

Монпелье
Тулуза

Точный счет

0:3
1 раз 20%
0:5
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Точный счет

2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
6:0
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

0:3
1 раз 11%
0:5
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
6:0
1 раз 11%
1:1
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
1
5 раз 56%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Монпелье
Тулуза

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
4
1
1
4
1.5
1
4
1
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
3
1
1
3
1.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
7
2
2
7
1.5
2
7
1
8
2.5
1
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 8 6 2 0 25 - 8 20
2.
Монако
 Заявка 9 6 2 1 15 - 6 20
3.
Марсель
 Заявка 8 5 2 1 21 - 8 17
4.
Лилль
 Заявка 9 5 2 2 15 - 8 17
5.
Реймс
 Заявка 9 4 2 3 16 - 14 14
6.
Лион
 Заявка 9 4 2 3 16 - 14 14
7.
Ланс
 Заявка 9 3 5 1 9 - 6 14
8.
Брест
 Заявка 9 4 1 4 13 - 15 13
9.
Ницца
 Заявка 9 3 4 2 18 - 9 13
10.
Страсбург
 Заявка 9 3 4 2 19 - 17 13
11.
Ренн
 Заявка 9 3 2 4 13 - 12 11
12.
Осер
 Заявка 9 3 1 5 13 - 18 10
13.
Нант
 Заявка 9 2 4 3 11 - 12 10
14.
Тулуза
 Заявка 9 2 3 4 10 - 11 9
15.
Сент-Этьен
 Заявка 9 2 1 6 8 - 24 7
16.
Анже
 Заявка 9 1 4 4 10 - 16 7
17.
Гавр
 Заявка 9 2 0 7 7 - 20 6
18.
Монпелье
 Заявка 9 1 1 7 8 - 29 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 4 4 0 0 16 - 4 12
2.
Страсбург
 Заявка 5 3 2 0 10 - 5 11
3.
Монако
 Заявка 5 3 2 0 7 - 3 11
4.
Ренн
 Заявка 5 3 1 1 9 - 3 10
5.
Брест
 Заявка 5 3 1 1 10 - 6 10
6.
Осер
 Заявка 4 3 0 1 7 - 5 9
7.
Ницца
 Заявка 4 2 2 0 12 - 3 8
8.
Лилль
 Заявка 4 2 1 1 8 - 7 7
9.
Лион
 Заявка 5 2 1 2 10 - 10 7
10.
Реймс
 Заявка 5 2 1 2 8 - 8 7
11.
Сент-Этьен
 Заявка 4 2 0 2 4 - 5 6
12.
Марсель
 Заявка 3 1 2 0 5 - 3 5
13.
Нант
 Заявка 4 1 2 1 6 - 5 5
14.
Ланс
 Заявка 4 1 2 1 2 - 2 5
15.
Тулуза
 Заявка 5 1 2 2 5 - 6 5
16.
Анже
 Заявка 5 1 1 3 7 - 11 4
17.
Монпелье
 Заявка 5 1 1 3 5 - 14 4
18.
Гавр
 Заявка 4 1 0 3 4 - 12 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марсель
 Заявка 5 4 0 1 16 - 5 12
2.
Лилль
 Заявка 5 3 1 1 7 - 1 10
3.
Монако
 Заявка 4 3 0 1 8 - 3 9
4.
Ланс
 Заявка 5 2 3 0 7 - 4 9
5.
ПСЖ
 Заявка 4 2 2 0 9 - 4 8
6.
Реймс
 Заявка 4 2 1 1 8 - 6 7
7.
Лион
 Заявка 4 2 1 1 6 - 4 7
8.
Ницца
 Заявка 5 1 2 2 6 - 6 5
9.
Нант
 Заявка 5 1 2 2 5 - 7 5
10.
Тулуза
 Заявка 4 1 1 2 5 - 5 4
11.
Брест
 Заявка 4 1 0 3 3 - 9 3
12.
Анже
 Заявка 4 0 3 1 3 - 5 3
13.
Гавр
 Заявка 5 1 0 4 3 - 8 3
14.
Страсбург
 Заявка 4 0 2 2 9 - 12 2
15.
Ренн
 Заявка 4 0 1 3 4 - 9 1
16.
Осер
 Заявка 5 0 1 4 6 - 13 1
17.
Сент-Этьен
 Заявка 5 0 1 4 4 - 19 1
18.
Монпелье
 Заявка 4 0 0 4 3 - 15 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
ПСЖ Баркола Бредли 7 (1)
Марсель Гринвуд Мэйсон 6 (1)
Лилль Дэвид Джонатан 6
Сент-Этьен Давиташвили Зурико 5 (2)
Реймс Накамура Кейто 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Марсель Корнелиус Дерек 1 3
Монако Камара Ламин 1 3
Монако Вандерсон V 1 3
Тулуза Кассерес Кристиан 4
Ренн Сейду Алиду 4
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы 115
    Монпелье 33% (38)
    X 47% (54)
    Тулуза 20% (23)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Монпелье 0:3 Тулуза

    Исход игры
    Монпелье
    33% (38)
    Ничья
    47% (54)
    Тулуза
    20% (23)
    Тотал 2.5
    Больше
    37.84% (42)
    Меньше
    62.16% (69)
    Обе команды забьют
    Да
    81.08% (90)
    Нет
    18.92% (21)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    41.7% (48)
    2:1 Монпелье
    19.1% (22)
    1:2 Тулуза
    13% (15)
    1:0 Монпелье
    10.4% (12)
    0:0 Ничья
    2.6% (3)
    0:1 Тулуза
    2.6% (3)
    2:3 Тулуза
    1.7% (2)
    2:0 Монпелье
    1.7% (2)
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