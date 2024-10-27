Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Первый тайм

52' Команда Тулуза играла лучше в этом тайме.

52' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

51' Хорошую попытку сделал Кинг Джошуа . Удар в створ, но вратарь начеку

51' Монпелье совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Удар от ворот произведет Тулуза

48' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

47' Матч возобновится спорным мячом

47' Саванье Тежи на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

47' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

47' Рефери не любит споров - именно за это Норден Арно сейчас получил желтую

46' Саванье Тежи не смог попасть в створ ударом издали

45' Удар от ворот произведет Тулуза

42' Удар от ворот произведет Тулуза

42' Адамс Акор из команды Монпелье наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

39' Монпелье совершает вбрасывание на своей половине поля

39' Удар от ворот произведет Тулуза

38' Саванье Тежи не смог попасть в створ ударом издали

34' Хазри Вахби пробует нанести удар издали, но Guillaume Restes держит все под контролем

27' Г О О О О Л - Кинг Джошуа забивает с правой ноги!

23' Монпелье совершает вбрасывание на своей половине поля

21' Удар от ворот произведет Тулуза

20' Абухляль Закария не смог попасть в створ ударом издали

18' НЕТ ГОЛА! - После просмотра видео, судья объявил, что гол, который забила команда Тулуза , отменен.

16' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Тулуза

16' Г О О О О О Л! Тулуза забивает!

16' Тулуза совершает вбрасывание на своей половине поля

14' Guillaume Restes на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

14' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

13' Удар от ворот произведет Тулуза

10' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

9' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Тулуза

8' Г О О О О Л - Абухляль Закария забивает с левой ноги!

8' Тулуза совершает вбрасывание на своей половине поля

7' ГОЛ! После пересмотра ситуации судья изменил первоначальное решение и засчитал гол команды Тулуза

6' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Тулуза

4' Guillaume Restes взял и забрал мяч на выходе

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идет дождь, трудные условия для игроков.

1' Тулуза начинает с центра поля