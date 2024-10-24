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Тур: 9. Стадион: . Главный судья: Пиньяр Жереми
Ницца
 
Позже
Монако
Прогнозы 43
Ницца 4.7% (2)
X 30.2% (13)
Монако 65.1% (28)
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Монако

История личных встреч

Ницца
Монако

11 матчей

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

72.7%
54.5%
8 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

81.8%
27.3%
9 побед 3 ничьи 0 побед

24 матча

16.7%
83.3%
0 побед 4 ничьи 20 побед

Первый тайм

29.2%
70.8%
0 побед 7 ничьих 14 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 8 ничьих 15 побед

35 матчей

25.7%
17.1%
57.2%
9 побед 6 ничьих 20 побед

Первый тайм

22.9%
37.1%
40%
8 побед 13 ничьих 14 побед

Второй тайм

25.7%
31.4%
42.9%
9 побед 11 ничьих 15 побед

История матчей

Л1
2:3
Л1
0:1
Л1
0:3
Л1
0:1
Л1
1:0
Л1
2:2
К
0:2
Л1
2:1
Л1
1:2
ТМС
2:3
Л1
2:1
Л1
3:1
Л1
2:0
Л1
1:1
Л1
2:2
КЛ
1:2
Л1
4:0
Л1
3:0
Л1
4:0
Л1
1:0
Л1
1:2
Л1
0:1
Л1
0:1
Л1
1:0
К
0:1
Л1
0:3
Л1
3:2
Л1
1:1
Л1
3:2
Л1
1:3
Л1
0:0
К
1:0
Л1
1:2
Л1
0:2
Л1
1:1

Голы

Всего голов

25
16

Голов в среднем за матч

1.32
1

Среднее время на гол

68
90

Всего голов

21
30

Голов в среднем за матч

1.31
1.58

Среднее время на гол

68
57

Всего голов

46
46

Голов в среднем за матч

1.31
1.31

Тотал матчей

2.5
34
Больше 97%
Меньше 3%
1
25
Больше 71%
Меньше 29%
10
19
Больше 54%
Меньше 46%
16
10
Больше 29%
Меньше 71%
25
4
Больше 11%
Меньше 89%
31

Среднее время на гол

68
68

Бомбардиры внутри турнира

Ницца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гессан Эванн 4 0.5
Мукоко Юссуфа 2 0.25
Шо Мохамед-Али 2 0.25
Клосс Жонатан 1 0.13
Н'Домбеле Тангай 1 0.13
Диоп Софьян 1 0.13
Будауи Хишем 1 0.13
Абди Али 1 0.13
Ндайишимийе Юссуф 1 0.13
Росарио Пабло 1 (1) 0.13
Бога Жереми 0 0
Лаборд Гаэтан 0 0
Монако
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Балогун Фоларин 3 0.38
Бен-Сегир Элисс 2 0.25
Закария Денис 2 0.25
Камара Ламин 2 0.25
Керер Тило 2 0.25
Минамино Такуми 1 0.13
Вандерсон V 1 0.13
Тезе Джордан 1 0.13
Эмболо Брель 0 0
Кайо Энрике 0 0
Синго Вилфред 0 0
Аклиуш Магнес 0 0
Уаттара Кассум 0 0
Иленикена Джордж 0 0

Карточки

Ницца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Данте Бонфим 3 0
Бомбито Мойзе 1 1
Будауи Хишем 2 0
Абди Али 1 0
Росарио Пабло 1 0
Клосс Жонатан 1 0
Бар Мельвен 1 0
Абдель Монем Мохамед 1 0
Менди Антуан 1 0
Франк Эз 1 0
Буанани Бадредин 1 0
Монако
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Камара Ламин 2 1
Тезе Джордан 1 1
Закария Денис 2 0
Салису Мохаммед 2 0
Вандерсон V 2 0
Минамино Такуми 1 0
Кён Филипп 1 0
Эмболо Брель 1 0
Магасса Сунгуту 1 0
Уаттара Кассум 1 0

Результаты матчей

Ницца
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Монако
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

2
0
Ницца
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Монако
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

5
7
Ницца
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Монако
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
1

Упущенные победы

7
7

Голы по времени матча

Забито

9
7
6 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
1
11%
2
29%
1-15
2
22%
2
29%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
1
14%
61-75
1
11%
2
29%
76-90

Пропущено

3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
1
33%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
7
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
1
17%
1
14%
1-15
2
33%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
2
29%
61-75
1
17%
2
29%
76-90

Пропущено

6
3
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
1
33%
76-90

Забито

15
14
9 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 6
2 Не забивали 1
2
13%
3
21%
1-15
4
27%
3
21%
16-30
3
20%
1
7%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
3
20%
3
21%
61-75
2
13%
4
29%
76-90

Пропущено

9
4
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 4
1
11%
1
25%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
1
11%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Ницца
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Ференцварош - Ницца 1:0 Нант - Ницца 1:1 Ницца - ПСЖ 1:1 Лацио - Ницца 4:1
Ланс - Ницца 0:0 Ницца - Реал Сосьедад 1:1 Ницца - Сент-Этьен 8:0 Марсель - Ницца 2:0 Анже - Ницца 1:4 Ницца - Тулуза 1:1 Осер - Ницца 2:1 Ипсвич - Ницца 1:0 Лечче - Ницца 2:3 Ризеспор - Ницца 2:2 Ницца - Леганес 2:2 Ницца - Лозанна 2:2 Лилль - Ницца 2:2 Ницца - ПСЖ 1:2 Ницца - Гавр 1:0 Страсбург - Ницца 1:3
Монако
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Монако - Црвена Звезда 5:1 Монако - Лилль 0:0 Ренн - Монако 1:2 Динамо Загреб - Монако 2:2
Монако - Монпелье 2:1 Монако - Гавр 3:1 Монако - Барселона 2:1 Осер - Монако 0:3 Монако - Ланс 1:1 Лион - Монако 0:2 Монако - Сент-Этьен 1:0 Барселона - Монако 0:3 Монако - Дженоа 1:2 Фейеноорд - Монако 1:3 Штурм Грац - Монако 2:2 Монако - Серкль Брюгге 1:1 Монако - Серветт 0:1 Монако - Нант 4:0 Монпелье - Монако 0:2 Монако - Клермон 4:1

Результаты матчей

Ницца
Монако

Точный счет

1:1
2 раза 67%
8:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
8
1 раз 33%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
4
1 раз 20%
2
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Точный счет

1:1
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
8:0
1 раз 13%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
4
1 раз 13%
8
1 раз 13%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Ницца
Монако

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
2
3
1
2
2.5
1
4
1
2
3.5
1
2
4.5
1
2
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
1
4
1.5
1
4
2.5
1
2
1
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
7
1
2
6
1.5
5
3
2
6
2.5
2
6
2
6
3.5
1
7
4.5
1
7
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 8 6 2 0 25 - 8 20
2.
Монако
 Заявка 8 6 2 0 14 - 4 20
3.
Марсель
 Заявка 8 5 2 1 21 - 8 17
4.
Лилль
 Заявка 8 4 2 2 13 - 8 14
5.
Реймс
 Заявка 8 4 2 2 15 - 12 14
6.
Ланс
 Заявка 8 3 5 0 9 - 4 14
7.
Лион
 Заявка 8 4 1 3 14 - 12 13
8.
Брест
 Заявка 8 3 1 4 11 - 14 10
9.
Ницца
 Заявка 8 2 4 2 16 - 8 10
10.
Нант
 Заявка 8 2 4 2 10 - 9 10
11.
Страсбург
 Заявка 8 2 4 2 16 - 16 10
12.
Осер
 Заявка 8 3 0 5 11 - 16 9
13.
Ренн
 Заявка 8 2 2 4 12 - 12 8
14.
Сент-Этьен
 Заявка 8 2 1 5 6 - 20 7
15.
Гавр
 Заявка 8 2 0 6 7 - 19 6
16.
Тулуза
 Заявка 8 1 3 4 7 - 11 6
17.
Монпелье
 Заявка 8 1 1 6 8 - 26 4
18.
Анже
 Заявка 8 0 4 4 6 - 14 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 4 4 0 0 16 - 4 12
2.
Монако
 Заявка 5 3 2 0 7 - 3 11
3.
Брест
 Заявка 5 3 1 1 10 - 6 10
4.
Осер
 Заявка 4 3 0 1 7 - 5 9
5.
Страсбург
 Заявка 4 2 2 0 7 - 4 8
6.
Ренн
 Заявка 4 2 1 1 8 - 3 7
7.
Лилль
 Заявка 4 2 1 1 8 - 7 7
8.
Реймс
 Заявка 4 2 1 1 7 - 6 7
9.
Лион
 Заявка 4 2 0 2 8 - 8 6
10.
Сент-Этьен
 Заявка 4 2 0 2 4 - 5 6
11.
Ницца
 Заявка 3 1 2 0 10 - 2 5
12.
Марсель
 Заявка 3 1 2 0 5 - 3 5
13.
Ланс
 Заявка 3 1 2 0 2 - 0 5
14.
Нант
 Заявка 4 1 2 1 6 - 5 5
15.
Тулуза
 Заявка 5 1 2 2 5 - 6 5
16.
Монпелье
 Заявка 4 1 1 2 5 - 11 4
17.
Гавр
 Заявка 4 1 0 3 4 - 12 3
18.
Анже
 Заявка 4 0 1 3 3 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марсель
 Заявка 5 4 0 1 16 - 5 12
2.
Монако
 Заявка 3 3 0 0 7 - 1 9
3.
Ланс
 Заявка 5 2 3 0 7 - 4 9
4.
ПСЖ
 Заявка 4 2 2 0 9 - 4 8
5.
Лилль
 Заявка 4 2 1 1 5 - 1 7
6.
Реймс
 Заявка 4 2 1 1 8 - 6 7
7.
Лион
 Заявка 4 2 1 1 6 - 4 7
8.
Нант
 Заявка 4 1 2 1 4 - 4 5
9.
Ницца
 Заявка 5 1 2 2 6 - 6 5
10.
Гавр
 Заявка 4 1 0 3 3 - 7 3
11.
Анже
 Заявка 4 0 3 1 3 - 5 3
12.
Страсбург
 Заявка 4 0 2 2 9 - 12 2
13.
Тулуза
 Заявка 3 0 1 2 2 - 5 1
14.
Ренн
 Заявка 4 0 1 3 4 - 9 1
15.
Сент-Этьен
 Заявка 4 0 1 3 2 - 15 1
16.
Брест
 Заявка 3 0 0 3 1 - 8 0
17.
Осер
 Заявка 4 0 0 4 4 - 11 0
18.
Монпелье
 Заявка 4 0 0 4 3 - 15 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
ПСЖ Баркола Бредли 7 (1)
Марсель Гринвуд Мэйсон 6 (1)
Реймс Накамура Кейто 5 (1)
Лилль Дэвид Джонатан 5
ПСЖ Дембеле Усман 4 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Марсель Корнелиус Дерек 1 3
Монпелье Нзингула Рабби 4
Марсель Мопе Нил 1 2
Нант Коко Маркус 1 2
Марсель Балерди Леонардо 1 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Ницца - Монако от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 27 октября 2024, осталось 2 дня 11 часов 53 минуты.

    Главный судья: Пиньяр Жереми

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    • Прогнозы 43
    Ницца 4.7% (2)
    X 30.2% (13)
    Монако 65.1% (28)
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    Где смотреть матч Ницца - Монако онлайн

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    Прогнозы на матч Ницца - Монако

    Исход игры
    Ницца
    4.8% (2)
    Ничья
    28.6% (12)
    Монако
    66.7% (28)
    Тотал 2.5
    Больше
    56.1% (23)
    Меньше
    43.9% (18)
    Обе команды забьют
    Да
    80.49% (33)
    Нет
    19.51% (8)
    Популярный счёт
    1:2 Монако
    40.5% (17)
    1:1 Ничья
    23.8% (10)
    0:1 Монако
    11.9% (5)
    2:3 Монако
    4.8% (2)
    0:2 Монако
    4.8% (2)
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