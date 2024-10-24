Тур: 9. Стадион: Альянц Ривьера. Главный судья: Пиньяр Жереми
-
Главный тренер: Эз Франк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
-
Главный тренер: Хюттер Ади
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Ницца
Монако
11 матчей
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
72.7%
54.5%
8 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
81.8%
27.3%
9 побед 3 ничьи 0 побед
24 матча
16.7%
83.3%
0 побед 4 ничьи 20 побед
Первый тайм
29.2%
70.8%
0 побед 7 ничьих 14 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 8 ничьих 15 побед
35 матчей
25.7%
17.1%
57.2%
9 побед 6 ничьих 20 побед
Первый тайм
22.9%
37.1%
40%
8 побед 13 ничьих 14 побед
Второй тайм
25.7%
31.4%
42.9%
9 побед 11 ничьих 15 побед
История матчей
Голы
Всего голов
25
16
Голов в среднем за матч
1.32
1
Среднее время на гол
68
90
Всего голов
21
30
Голов в среднем за матч
1.31
1.58
Среднее время на гол
68
57
Всего голов
46
46
Голов в среднем за матч
1.31
1.31
Тотал матчей
2.5
34
Больше 97%
Меньше 3%
1
25
Больше 71%
Меньше 29%
10
19
Больше 54%
Меньше 46%
16
10
Больше 29%
Меньше 71%
25
4
Больше 11%
Меньше 89%
31
Среднее время на гол
68
68
Бомбардиры внутри турнира
Ницца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гессан Эванн
|4
|0.5
|Мукоко Юссуфа
|2
|0.25
|Шо Мохамед-Али
|2
|0.25
|Клосс Жонатан
|1
|0.13
|Н'Домбеле Тангай
|1
|0.13
|Диоп Софьян
|1
|0.13
|Будауи Хишем
|1
|0.13
|Абди Али
|1
|0.13
|Ндайишимийе Юссуф
|1
|0.13
|Росарио Пабло
|1 (1)
|0.13
|Бога Жереми
|0
|0
|Лаборд Гаэтан
|0
|0
Монако
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Балогун Фоларин
|3
|0.38
|Бен-Сегир Элисс
|2
|0.25
|Закария Денис
|2
|0.25
|Камара Ламин
|2
|0.25
|Керер Тило
|2
|0.25
|Минамино Такуми
|1
|0.13
|Вандерсон V
|1
|0.13
|Тезе Джордан
|1
|0.13
|Эмболо Брель
|0
|0
|Кайо Энрике
|0
|0
|Синго Вилфред
|0
|0
|Аклиуш Магнес
|0
|0
|Уаттара Кассум
|0
|0
|Иленикена Джордж
|0
|0
Карточки
Ницца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Данте Бонфим
|3
|0
|Бомбито Мойзе
|1
|1
|Будауи Хишем
|2
|0
|Абди Али
|1
|0
|Росарио Пабло
|1
|0
|Клосс Жонатан
|1
|0
|Бар Мельвен
|1
|0
|Абдель Монем Мохамед
|1
|0
|Менди Антуан
|1
|0
|Франк Эз
|1
|0
|Буанани Бадредин
|1
|0
Монако
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Камара Ламин
|2
|1
|Тезе Джордан
|1
|1
|Закария Денис
|2
|0
|Салису Мохаммед
|2
|0
|Вандерсон V
|2
|0
|Минамино Такуми
|1
|0
|Кён Филипп
|1
|0
|Эмболо Брель
|1
|0
|Магасса Сунгуту
|1
|0
|Уаттара Кассум
|1
|0
Результаты матчей
Ницца
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Монако
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
2
0
Ницца
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Монако
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
5
7
Ницца
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Монако
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
5
1
Упущенные победы
7
7
Голы по времени матча
Забито
9
7
6 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
1
11%
2
29%
1-15
2
22%
2
29%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
1
14%
61-75
1
11%
2
29%
76-90
Пропущено
3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
1
33%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
7
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
1
17%
1
14%
1-15
2
33%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
2
29%
61-75
1
17%
2
29%
76-90
Пропущено
6
3
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
1
33%
76-90
Забито
15
14
9 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 6
2 Не забивали 1
2
13%
3
21%
1-15
4
27%
3
21%
16-30
3
20%
1
7%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
3
20%
3
21%
61-75
2
13%
4
29%
76-90
Пропущено
9
4
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 4
1
11%
1
25%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
1
11%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Ницца
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Ференцварош - Ницца 1:0 Нант - Ницца 1:1 Ницца - ПСЖ 1:1 Лацио - Ницца 4:1
Ланс - Ницца 0:0 Ницца - Реал Сосьедад 1:1 Ницца - Сент-Этьен 8:0 Марсель - Ницца 2:0 Анже - Ницца 1:4 Ницца - Тулуза 1:1 Осер - Ницца 2:1 Ипсвич - Ницца 1:0 Лечче - Ницца 2:3 Ризеспор - Ницца 2:2 Ницца - Леганес 2:2 Ницца - Лозанна 2:2 Лилль - Ницца 2:2 Ницца - ПСЖ 1:2 Ницца - Гавр 1:0 Страсбург - Ницца 1:3
Монако
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Монако - Црвена Звезда 5:1 Монако - Лилль 0:0 Ренн - Монако 1:2 Динамо Загреб - Монако 2:2
Монако - Монпелье 2:1 Монако - Гавр 3:1 Монако - Барселона 2:1 Осер - Монако 0:3 Монако - Ланс 1:1 Лион - Монако 0:2 Монако - Сент-Этьен 1:0 Барселона - Монако 0:3 Монако - Дженоа 1:2 Фейеноорд - Монако 1:3 Штурм Грац - Монако 2:2 Монако - Серкль Брюгге 1:1 Монако - Серветт 0:1 Монако - Нант 4:0 Монпелье - Монако 0:2 Монако - Клермон 4:1
Результаты матчей
Ницца
Монако
Точный счет
1:1
2 раза 67%
8:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
8
1 раз 33%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
4
1 раз 20%
2
2 раза 67%
3
1 раз 33%
Точный счет
1:1
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
8:0
1 раз 13%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
4
1 раз 13%
8
1 раз 13%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Ницца
Монако
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
23
12
14
12
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
14
14
12
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
71
26
53
26
26
26
17
17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|25 - 8
|20
|2.
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|14 - 4
|20
|3.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|21 - 8
|17
|4.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|13 - 8
|14
|5.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|15 - 12
|14
|6.
|Заявка
|8
|3
|5
|0
|9 - 4
|14
|7.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|14 - 12
|13
|8.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 14
|10
|9.
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|16 - 8
|10
|10.
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|10 - 9
|10
|11.
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|16 - 16
|10
|12.
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|11 - 16
|9
|13.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|12 - 12
|8
|14.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|6 - 20
|7
|15.
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|7 - 19
|6
|16.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 11
|6
|17.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|8 - 26
|4
|18.
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|6 - 14
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|16 - 4
|12
|2.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|7 - 3
|11
|3.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 6
|10
|4.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 5
|9
|5.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 4
|8
|6.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 3
|7
|7.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 7
|7
|8.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 6
|7
|9.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|8 - 8
|6
|10.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 5
|6
|11.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|10 - 2
|5
|12.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|13.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 0
|5
|14.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 5
|5
|15.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|16.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 11
|4
|17.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 12
|3
|18.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 9
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|16 - 5
|12
|2.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 1
|9
|3.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|7 - 4
|9
|4.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|9 - 4
|8
|5.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 1
|7
|6.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 6
|7
|7.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|8.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|9.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 6
|5
|10.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 7
|3
|11.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|3 - 5
|3
|12.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|9 - 12
|2
|13.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|14.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 9
|1
|15.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 15
|1
|16.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|0
|17.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|4 - 11
|0
|18.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|3 - 15
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
- — Зона вылета
|ПСЖ
|Баркола Бредли
|7 (1)
|Марсель
|Гринвуд Мэйсон
|6 (1)
|Реймс
|Накамура Кейто
|5 (1)
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|5
|ПСЖ
|Дембеле Усман
|4 (4)
|Марсель
|Корнелиус Дерек
|1 3
|Монпелье
|Нзингула Рабби
|4
|Марсель
|Мопе Нил
|1 2
|Нант
|Коко Маркус
|1 2
|Марсель
|Балерди Леонардо
|1 2
Прогнозы на матч Ницца - Монако
Исход игры
Ницца
4.8% (2)
Ничья
28.6% (12)
Монако
66.7% (28)
Тотал 2.5
Больше
56.1% (23)
Меньше
43.9% (18)
Обе команды забьют
Да
80.49% (33)
Нет
19.51% (8)
Популярный счёт
1:2 Монако
40.5% (17)
1:1 Ничья
23.8% (10)
0:1 Монако
11.9% (5)
2:3 Монако
4.8% (2)
0:2 Монако
4.8% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!