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  2. Матчи
  3. Франция
  4. Лига 1 2024-2025
Тур: 9. Стадион: . Главный судья: Стина Жереми
Лион
2:1
Второй тайм: 63'
Осер
0'
44' Желтая карточка
Диоманде Синали
1:0
45' Пенальти
Микаутадзе Жорж
45' Желтая карточка
Жубал Мендес
1:1
47' Гол
Диоманде Синали
2:1
62' Гол
Микаутадзе Жорж

Ход матча

44'
 
Диоманде Синали
45'
Микаутадзе Жорж
1:0
45'
 
Жубал Мендес
46'
 
Равелсон Райан
Дануа Кевин
47'
1:1
Диоманде Синали
(Перрен Гаэтан)
62'
Микаутадзе Жорж
(Бенрахма Саид)
2:1

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 2
  • 2 Офсайды 3
  • 7 Нарушения правил 10
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 269 Количество передач 148
  • 65 Владение мячом, % 35

Владение мячом

Прогнозы 113
Лион 98.2% (111)
X 0.9% (1)
Осер 0.9% (1)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Лион
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
23
Перри
Лукас
20
Кумбеди
Саэль
55
Чалета-Цар
Дуе
19
Ньякат
Мусса
3
Тальяфико
Николас
15
Тессманн
Таннер
31
Матич
Неманья
7
Верету
Жордан
17
Бенрахма
Саид
69
Микаутадзе
Жорж
11
Фофана
Малик
16
Леон
Донован
20
Диоманде
Синали
4
Жубал
Мендес
92
Акпа
Клеман
23
Хувер
Ки-Джана
14
Менса
Гидеон
27
Дануа
Кевин
42
Овусу
Элиша
10
Перрен
Гаэтан
25
Траоре
Хамед
19
Айе
Флориан
Лион
4-3-3
Осер
3-4-2-1

История личных встреч

Лион
Осер

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
37.5%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 4 победы

12 матчей

58.3%
16.7%
25%
7 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

50%
33.3%
16.7%
6 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

41.7%
25%
33.3%
5 побед 3 ничьи 4 победы

История матчей

ТМК
3:2
Л1
2:1
Л1
2:1
Л1
2:1
Л1
0:3
Л1
4:0
Л1
1:1
Л1
2:1
Л1
0:3
Л1
0:2
Л1
0:0
Л1
1:3

Голы

Всего голов

10
10

Голов в среднем за матч

1.67
1.67

Среднее время на гол

54
54

Всего голов

7
8

Голов в среднем за матч

1.17
1.33

Среднее время на гол

77
67

Всего голов

17
18

Голов в среднем за матч

1.42
1.5

Тотал матчей

2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

63
60

Бомбардиры внутри турнира

Лион
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фофана Малик 2 0.22
Орбан Гифт 2 0.22
Ляказетт Александр 1 0.11
Толиссо Корентен 1 0.11
Бенрахма Саид 1 0.11
Шерки Райан 1 0.11
Микаутадзе Жорж 1 (1) 0.11
Тальяфико Николас 1 0.11
Мэйтленд-Найлс Эйнсли 1 0.11
Чалета-Цар Дуе 1 0.11
Абнер 1 0.11
Мата Клинтон 0 0
Осер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Траоре Хамед 3 0.33
Диоманде Синали 2 0.22
Перрен Гаэтан 1 0.11
Овусу Элиша 1 0.11
Равелсон Райан 1 0.11
Онаиву Адо 1 0.11
Бейр Телониус 1 0.11
Кулибали Лассо 1 0.11
Жубал Мендес 1 (1) 0.11
Леон Донован 0 0
Менса Гидеон 0 0
Синайоко Лассин 0 0
Жоли Поль 0 0

Карточки

Лион
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чалета-Цар Дуе 3 0
Толиссо Корентен 2 0
Мата Клинтон 2 0
Шерки Райан 2 0
Ляказетт Александр 1 0
Тальяфико Николас 1 0
Верету Жордан 1 0
Адриэлсон 1 0
Какере Максанс 1 0
Абнер 1 0
Нуама Эрнест 1 0
Орбан Гифт 1 0
Осер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жубал Мендес 3 0
Овусу Элиша 3 0
Диоманде Синали 3 0
Хувер Ки-Джана 1 1
Синайоко Лассин 2 0
Акпа Клеман 2 0
Онаиву Адо 0 1
Равелсон Райан 1 0
Перрен Гаэтан 1 0
Траоре Хамед 1 0
Ошо Гэбриэл 1 0
Жоли Поль 1 0

Результаты матчей

Лион
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Осер
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

2
5
Лион
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Осер
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

5
7
Лион
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
Осер
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
13% (1)
75% (6)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

7
3

Упущенные победы

7
12

Голы по времени матча

Забито

7
5
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
3
60%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
3
43%
2
40%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Пропущено

9
10
1 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
1
11%
2
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
33%
2
20%
46-60
2
22%
3
30%
61-75
3
33%
3
30%
76-90

Забито

5
7
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
20%
2
29%
31-45
1
20%
2
29%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
1
14%
76-90

Пропущено

5
5
4 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
20%
1
20%
1-15
3
60%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
2
40%
76-90

Забито

12
12
3 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
8%
5
42%
16-30
2
17%
2
17%
31-45
2
17%
2
17%
46-60
4
33%
2
17%
61-75
3
25%
1
8%
76-90

Пропущено

14
15
5 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
2
14%
3
20%
1-15
3
21%
2
13%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
21%
2
13%
46-60
2
14%
3
20%
61-75
4
29%
5
33%
76-90

Результаты последних матчей

Лион
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Лион - Бешикташ 0:1 Гавр - Лион 0:4 Лион - Нант 2:0 Рейнджерс - Лион 1:4
Тулуза - Лион 1:2 Лион - Олимпиакос 2:0 Лион - Марсель 2:3 Ланс - Лион 0:0 Лион - Страсбург 4:3 Лион - Монако 0:2 Ренн - Лион 3:0 Арсенал - Лион 2:0 Унион Берлин - Лион 0:4 Лион - Торино 0:0 Санкт-Паули - Лион 1:0 Сваровски Тироль - Лион 2:3 Лион - Шасьё Десин 7:0 Лион - ПСЖ 1:2 Лион - Страсбург 2:1 Клермон - Лион 0:1
Осер
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Осер - Реймс 2:1 Сент-Этьен - Осер 3:1 Осер - Брест 3:0 Монпелье - Осер 3:2
Осер - Монако 0:3 Гавр - Осер 3:1 Нант - Осер 2:0 Осер - Ницца 2:1 Реймс - Осер 3:1 Реймс - Осер 3:1 Осер - Ред Стар 2:0 Труа - Осер 1:2 Гренобль - Осер 3:0 Орлеан - Осер 1:1 Осер - Конкарно 4:1 Амьен - Осер 0:0 Осер - Париж 2:0 Дюнкерк - Осер 1:3 Осер - Лаваль 4:0 Родез - Осер 2:0

Результаты матчей

Лион
Осер

Точный счет

0:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
4:3
1 раз 25%
2:1
2 раза 50%
0:3
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
4
1 раз 25%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:1
2 раза 50%
2:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
2:1
2 раза 25%
3:1
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
4
2 раза 25%
2
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
3
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Лион
Осер

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
3
1
1.5
3
1
1
3
2.5
1
3
1
3
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
3
1
2
2
1.5
1
3
1
3
2.5
1
3
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
6
2
5
3
1.5
4
4
2
6
2.5
1
7
2
6
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 8 6 2 0 25 - 8 20
2.
Монако
 Заявка 8 6 2 0 14 - 4 20
3.
Марсель
 Заявка 8 5 2 1 21 - 8 17
4.
Лилль
 Заявка 9 5 2 2 15 - 8 17
5.
Реймс
 Заявка 9 4 2 3 16 - 14 14
6.
Лион
 1:1 Заявка 9 4 2 3 15 - 13 14
7.
Ланс
 Заявка 9 3 5 1 9 - 6 14
8.
Брест
 Заявка 9 4 1 4 13 - 15 13
9.
Ренн
 Заявка 9 3 2 4 13 - 12 11
10.
Ницца
 Заявка 8 2 4 2 16 - 8 10
11.
Нант
 Заявка 8 2 4 2 10 - 9 10
12.
Страсбург
 Заявка 8 2 4 2 16 - 16 10
13.
Осер
 1:1 Заявка 9 3 1 5 12 - 17 10
14.
Сент-Этьен
 Заявка 9 2 1 6 8 - 24 7
15.
Анже
 Заявка 9 1 4 4 10 - 16 7
16.
Тулуза
 Заявка 8 1 3 4 7 - 11 6
17.
Гавр
 Заявка 9 2 0 7 7 - 20 6
18.
Монпелье
 Заявка 8 1 1 6 8 - 26 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 4 4 0 0 16 - 4 12
2.
Монако
 Заявка 5 3 2 0 7 - 3 11
3.
Ренн
 Заявка 5 3 1 1 9 - 3 10
4.
Брест
 Заявка 5 3 1 1 10 - 6 10
5.
Осер
 1:1 Заявка 4 3 0 1 7 - 5 9
6.
Страсбург
 Заявка 4 2 2 0 7 - 4 8
7.
Лилль
 Заявка 4 2 1 1 8 - 7 7
8.
Реймс
 Заявка 5 2 1 2 8 - 8 7
9.
Лион
 1:1 Заявка 5 2 1 2 9 - 9 7
10.
Сент-Этьен
 Заявка 4 2 0 2 4 - 5 6
11.
Ницца
 Заявка 3 1 2 0 10 - 2 5
12.
Марсель
 Заявка 3 1 2 0 5 - 3 5
13.
Нант
 Заявка 4 1 2 1 6 - 5 5
14.
Ланс
 Заявка 4 1 2 1 2 - 2 5
15.
Тулуза
 Заявка 5 1 2 2 5 - 6 5
16.
Монпелье
 Заявка 4 1 1 2 5 - 11 4
17.
Анже
 Заявка 5 1 1 3 7 - 11 4
18.
Гавр
 Заявка 4 1 0 3 4 - 12 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марсель
 Заявка 5 4 0 1 16 - 5 12
2.
Лилль
 Заявка 5 3 1 1 7 - 1 10
3.
Монако
 Заявка 3 3 0 0 7 - 1 9
4.
Ланс
 Заявка 5 2 3 0 7 - 4 9
5.
ПСЖ
 Заявка 4 2 2 0 9 - 4 8
6.
Реймс
 Заявка 4 2 1 1 8 - 6 7
7.
Лион
 1:1 Заявка 4 2 1 1 6 - 4 7
8.
Нант
 Заявка 4 1 2 1 4 - 4 5
9.
Ницца
 Заявка 5 1 2 2 6 - 6 5
10.
Брест
 Заявка 4 1 0 3 3 - 9 3
11.
Анже
 Заявка 4 0 3 1 3 - 5 3
12.
Гавр
 Заявка 5 1 0 4 3 - 8 3
13.
Страсбург
 Заявка 4 0 2 2 9 - 12 2
14.
Тулуза
 Заявка 3 0 1 2 2 - 5 1
15.
Ренн
 Заявка 4 0 1 3 4 - 9 1
16.
Осер
 1:1 Заявка 5 0 1 4 5 - 12 1
17.
Сент-Этьен
 Заявка 5 0 1 4 4 - 19 1
18.
Монпелье
 Заявка 4 0 0 4 3 - 15 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
ПСЖ Баркола Бредли 7 (1)
Марсель Гринвуд Мэйсон 6 (1)
Лилль Дэвид Джонатан 6
Сент-Этьен Давиташвили Зурико 5 (2)
Реймс Накамура Кейто 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Марсель Корнелиус Дерек 1 3
Ренн Сейду Алиду 4
Реймс Фофана Яя 4
Монпелье Нзингула Рабби 4
Марсель Мопе Нил 1 2
Весь список
  • 62'
    Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 62'
    Жубал Мендес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 62'
    Ньякат Мусса выиграл воздушное противоборство у Перрен Гаэтан.
  • 61'
    Осер совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 61'
    Осер совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 60'
    Лион пытается что-то создать.
  • 60'
    Лион совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 60'
    Айе Флориан наказан за толчок Матич Неманья
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 60'
      Контроль мяча: Лион: 65%, Осер: 35%.
    • 60'
      Матич Неманья успешно блокирует удар.
    • 60'
      Перрен Гаэтан нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 60'
      Осер идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 59'
      Фофана Малик ослабляет давление, выбив мяч.
    • 59'
      Осер контролирует мяч.
    • 59'
      Удар от ворот произведет Осер
    • 59'
      После проверки VAR рефери не стал менять решения - Лион пробьет пенальти!
    • 58'
      VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Лион.
    • 57'
      Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • Первый тайм
    • 61'
      Команда Лион имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.
    • 61'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 61'
      Контроль мяча: Лион: 65%, Осер: 35%.
    • 61'
      Лион контролирует мяч.
    • 60'
      Чалета-Цар Дуе ослабляет давление, выбив мяч.
    • 60'
      Осер пытается что-то создать.
    • 60'
      Контроль мяча: Лион: 65%, Осер: 35%.
    • 60'
      Леон Донован взял и забрал мяч на выходе
    • 60'
      Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 60'
      Перри Лукас взял и забрал мяч на выходе
    • 60'
      Судья сигнализирует, что Тальяфико Николас из команды Лион поставил подножку. Пострадал Айе Флориан
    • 59'
      Хорошую попытку сделал Микаутадзе Жорж. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 59'
      Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 59'
      Лион контролирует мяч.
    • 58'
      Фофана Малик из команды Лион в офсайде
    • 58'
      Овусу Элиша наказан за толчок Фофана Малик
    • 57'
      Лион начинает контратаку
    • 57'
      Осер пытается что-то создать.
    • 56'
      Осер контролирует мяч.
    • 56'
      Осер совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 56'
      Таннер Тессманн ослабляет давление, выбив мяч.
    • 56'
      Осер идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 55'
      Осер совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 55'
      Лион совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 55'
      Судья сигнализирует, что Кумбеди Саэль из команды Лион поставил подножку. Пострадал Траоре Хамед
    • 55'
      Контроль мяча: Лион: 70%, Осер: 30%.
    • 55'
      Осер пытается что-то создать.
    • 54'
      Удар от ворот произведет Осер
    • 54'
      Судья сигнализирует, что Ньякат Мусса из команды Лион поставил подножку. Пострадал Диоманде Синали
    • 54'
      Таннер Тессманн навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 54'
      Перрен Гаэтан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 53'
      Жубал Мендес из команды Осер получает желтую после опасной игры.
    • 53'
      Жубал Мендес из команды Осер опасно и грубо сыграл. Микаутадзе Жорж пострадал.
    • 52'
      Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 52'
      Лион контролирует мяч.
    • 52'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [15] минут(а)
    • 51'
      Осер контролирует мяч.
    • 51'
      Команда Лион забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?
    • 50'
      Г О О О О О Л - Микаутадзе Жорж из команды Лион забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Донован Леон прыгнул не в ту сторону.
    • 50'
      Контроль мяча: Лион: 70%, Осер: 30%.
    • 49'
      Матч возобновлен
    • 46'
      Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
    • 45'
      Контроль мяча: Лион: 70%, Осер: 30%.
    • 44'
      Рефери не любит споров - именно за это Диоманде Синали сейчас получил желтую
    • 44'
      После проверки VAR судья изменил решение - Лион пробьет пенальти!
    • 42'
      Удар от ворот произведет Осер
    • 42'
      VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Лион.
    • 41'
      Удар от ворот произведет Осер
    • 41'
      ПЕНАЛЬТИ - Менса Гидеон из команды Осер привез своей команде пенальти за опасную игру против Микаутадзе Жорж.
    • 41'
      Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 40'
      Удар от ворот произведет Лион
    • 40'
      Осер пытается что-то создать.
    • 40'
      Контроль мяча: Лион: 70%, Осер: 30%.
    • 40'
      Осер совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 39'
      Леон Донован взял и забрал мяч на выходе
    • 39'
      Лион пытается что-то создать.
    • 38'
      Лион совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 38'
      Лион контролирует мяч.
    • 38'
      Жубал Мендес ослабляет давление, выбив мяч.
    • 37'
      Лион контролирует мяч.
    • 37'
      Судья сигнализирует, что Хувер Ки-Джана из команды Осер поставил подножку. Пострадал Фофана Малик
    • 37'
      Осер совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 36'
      Диоманде Синали из команды Осер перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 36'
      Менса Гидеон ослабляет давление, выбив мяч.
    • 36'
      Лион пытается что-то создать.
    • 35'
      Контроль мяча: Лион: 70%, Осер: 30%.
    • 35'
      Айе Флориан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 35'
      Осер пытается что-то создать.
    • 35'
      Леон Донован взял и забрал мяч на выходе
    • 34'
      Лион совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 34'
      Акпа Клеман ослабляет давление, выбив мяч.
    • 34'
      Лион пытается что-то создать.
    • 34'
      Удар от ворот произведет Осер
    • 33'
      ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Фофана Малик и попал в перекладину!
    • 33'
      Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 33'
      Лион начинает контратаку
    • 32'
      Осер совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 32'
      Чалета-Цар Дуе ослабляет давление, выбив мяч.
    • 32'
      Леон Донован взял и забрал мяч на выходе
    • 32'
      Бенрахма Саид оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 32'
      Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 31'
      Перри Лукас взял и забрал мяч на выходе
    • 31'
      Осер пытается что-то создать.
    • 31'
      Удар от ворот произведет Осер
    • 30'
      Лион контролирует мяч.
    • 30'
      Лион совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 30'
      Траоре Хамед возвращается на поле.
    • 30'
      Чалета-Цар Дуе возвращается на поле.
    • 30'
      Матч возобновлен
    • 30'
      Контроль мяча: Лион: 75%, Осер: 25%.
    • 30'
      Ох, нехорошо это выглядит. Чалета-Цар Дуе получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 29'
      Ох, нехорошо это выглядит. Траоре Хамед получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 29'
      Чалета-Цар Дуе на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 29'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 29'
      Чалета-Цар Дуе наказан за толчок Траоре Хамед
    • 28'
      Осер пытается что-то создать.
    • 28'
      Лион совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 27'
      Микаутадзе Жорж нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 27'
      Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 27'
      Лион пытается что-то создать.
    • 26'
      Траоре Хамед возвращается на поле.
    • 26'
      Удар от ворот произведет Лион
    • 26'
      Шанс! Айе Флориан из команды Осер пробил головой, но мимо
    • 26'
      Перрен Гаэтан из команды Осер своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 26'
      Ох, нехорошо это выглядит. Траоре Хамед получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 25'
      Траоре Хамед на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 25'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 25'
      Кумбеди Саэль из команды Лион заходит слишком далеко, он валит Траоре Хамед.
    • 25'
      Контроль мяча: Лион: 74%, Осер: 26%.
    • 24'
      Осер пытается что-то создать.
    • 24'
      Осер совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 24'
      Таннер Тессманн успешно блокирует удар.
    • 24'
      Перрен Гаэтан нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 23'
      Чалета-Цар Дуе из команды Лион перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 23'
      Осер идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 23'
      Перрен Гаэтан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 23'
      Лион пытается что-то создать.
    • 22'
      Лион совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 22'
      Траоре Хамед из команды Осер в офсайде
    • 22'
      Лион пытается что-то создать.
    • 21'
      Перрен Гаэтан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 21'
      Лион совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 21'
      Лион пытается что-то создать.
    • 20'
      Лион совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 20'
      Акпа Клеман ослабляет давление, выбив мяч.
    • 20'
      Лион совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 20'
      Лион пытается что-то создать.
    • 20'
      Контроль мяча: Лион: 68%, Осер: 32%.
    • 19'
      Лион совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 19'
      Осер контролирует мяч.
    • 19'
      Удар от ворот произведет Осер
    • 18'
      Лион совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 18'
      Менса Гидеон ослабляет давление, выбив мяч.
    • 18'
      Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 18'
      Айе Флориан из команды Осер в офсайде
    • 17'
      Фофана Малик наказан за толчок Диоманде Синали
    • 17'
      Овусу Элиша выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 16'
      Лион пытается что-то создать.
    • 16'
      Тальяфико Николас нанес удар головой, но Донован Леон спокойно отбил мяч.
    • 16'
      Таннер Тессманн из команды Лион подал угловой справа.
    • 16'
      Дануа Кевин ослабляет давление, выбив мяч.
    • 15'
      Лион пытается что-то создать.
    • 15'
      Контроль мяча: Лион: 68%, Осер: 32%.
    • 15'
      Овусу Элиша из команды Осер перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 15'
      Таннер Тессманн навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 14'
      Диоманде Синали ослабляет давление, выбив мяч.
    • 14'
      Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 14'
      Лион совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 14'
      Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 13'
      Лион контролирует мяч.
    • 13'
      Диоманде Синали ослабляет давление, выбив мяч.
    • 13'
      Судья сигнализирует, что Диоманде Синали из команды Осер поставил подножку. Пострадал Фофана Малик
    • 12'
      Тальяфико Николас из команды Лион перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 12'
      Осер идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 12'
      Траоре Хамед выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 12'
      Лион пытается что-то создать.
    • 11'
      Осер совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 11'
      Хувер Ки-Джана задерживает мяч рукой
    • 11'
      Осер пытается что-то создать.
    • 11'
      Осер совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 10'
      Осер контролирует мяч.
    • 10'
      Контроль мяча: Лион: 80%, Осер: 20%.
    • 10'
      Осер совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 9'
      Лион контролирует мяч.
    • 8'
      Удар от ворот произведет Осер
    • 8'
      Лион пытается что-то создать.
    • 8'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 5'
      Контроль мяча: Лион: 80%, Осер: 20%.
    • 4'
      Матч остановлен из-за беспорядков на трибунах.
    • 4'
      Лион пытается что-то создать.
    • 3'
      Лион контролирует мяч.
    • 2'
      Осер совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 2'
      Диоманде Синали из команды Осер перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 2'
      Диоманде Синали из команды Осер опасно и грубо сыграл. Микаутадзе Жорж пострадал.
    • 1'
      Лион совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 1'
      Лион контролирует мяч.
    • 1'
      Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
    • 1'
      Идеальный солнечный день для футбола
    • 1'
      Лион начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Groupama Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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      1.48 ПОСТАВИТЬ
    Прогнозы 113
    Лион 98.2% (111)
    X 0.9% (1)
    Осер 0.9% (1)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Лион
    Ничья
    Осер
    5.20
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Лион 2:1 Осер

    Исход игры
    Лион
    98.2% (111)
    Ничья
    0.9% (1)
    Осер
    0.9% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    53.57% (60)
    Меньше
    46.43% (52)
    Обе команды забьют
    Да
    52.68% (59)
    Нет
    47.32% (53)
    Популярный счёт
    2:1 Лион
    42.5% (48)
    2:0 Лион
    30.1% (34)
    1:0 Лион
    14.2% (16)
    3:1 Лион
    6.2% (7)
    4:1 Лион
    1.8% (2)
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