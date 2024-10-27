Тур: 9. Стадион: Гроупама Арена. Главный судья: Стина Жереми
0'
44' Желтая карточкаДиоманде Синали
1:0
45' ПенальтиМикаутадзе Жорж
45' Желтая карточкаЖубал Мендес
1:1
47' ГолДиоманде Синали
2:1
62' ГолМикаутадзе Жорж
2:2
72' ГолТраоре Хамед
80' Желтая карточкаЛеон Донован
90' Желтая карточкаРавелсон Райан
90'+9
Ход матча
44'
45'
1:0
45'
47'
1:1
62'
2:1
72'
2:2
80'
90'
Статистика матча
-
2 Голы 2
-
2 Удары по воротам 6
-
8 Удары в створ 5
-
5 Угловые 5
-
2 Офсайды 4
-
7 Нарушения правил 15
-
0 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
545 Количество передач 303
-
64 Владение мячом, % 36
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
23
Перри
Лукас
19
Ньякат
Мусса
11
Фофана
Малик
16
Леон
Донован
92
Акпа
Клеман
14
Менса
Гидеон
27
Дануа
Кевин
42
Овусу
Элиша
25
Траоре
Хамед
19
Айе
Флориан
- Основной состав
-
23 Перри ЛукасВратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Ньякат МуссаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Фофана МаликНападающий
- Запасные игроки
-
40 Дескамп РемиВратарь
-
16 АбнерЗащитник
-
27 Омари ВармедЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Шерки РайанНападающий
- Нападающий
-
12 Заха УилфридНападающий
-
29 Enzo Molebe
-
Главный тренер: Сейдж Пьер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
-
16 Леон ДонованВратарь
- Защитник
- Защитник
-
92 Акпа КлеманЗащитник
- Защитник
-
14 Менса ГидеонЗащитник
-
27 Дануа КевинПолузащитник
-
42 Овусу ЭлишаПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Траоре ХамедПолузащитник
-
19 Айе ФлорианНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
18 Диуссе АссанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
45 Онаиву АдоНападающий
-
-
Главный тренер: Пелиссье Кристоф
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Лион
Осер
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
37.5%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 4 победы
12 матчей
58.3%
16.7%
25%
7 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
50%
33.3%
16.7%
6 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
41.7%
25%
33.3%
5 побед 3 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
10
10
Голов в среднем за матч
1.67
1.67
Среднее время на гол
54
54
Всего голов
7
8
Голов в среднем за матч
1.17
1.33
Среднее время на гол
77
67
Всего голов
17
18
Голов в среднем за матч
1.42
1.5
Тотал матчей
2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
63
60
Бомбардиры внутри турнира
Лион
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фофана Малик
|2
|0.22
|Микаутадзе Жорж
|2 (1)
|0.22
|Орбан Гифт
|2
|0.22
|Бенрахма Саид
|1
|0.11
|Ляказетт Александр
|1
|0.11
|Толиссо Корентен
|1
|0.11
|Шерки Райан
|1
|0.11
|Тальяфико Николас
|1
|0.11
|Мэйтленд-Найлс Эйнсли
|1
|0.11
|Чалета-Цар Дуе
|1
|0.11
|Абнер
|1
|0.11
|Мата Клинтон
|0
|0
Осер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Траоре Хамед
|4
|0.44
|Диоманде Синали
|2
|0.22
|Перрен Гаэтан
|1
|0.11
|Овусу Элиша
|1
|0.11
|Равелсон Райан
|1
|0.11
|Онаиву Адо
|1
|0.11
|Бейр Телониус
|1
|0.11
|Кулибали Лассо
|1
|0.11
|Жубал Мендес
|1 (1)
|0.11
|Леон Донован
|0
|0
|Менса Гидеон
|0
|0
|Синайоко Лассин
|0
|0
|Жоли Поль
|0
|0
Карточки
Лион
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чалета-Цар Дуе
|3
|0
|Толиссо Корентен
|2
|0
|Мата Клинтон
|2
|0
|Шерки Райан
|2
|0
|Ляказетт Александр
|1
|0
|Тальяфико Николас
|1
|0
|Верету Жордан
|1
|0
|Адриэлсон
|1
|0
|Какере Максанс
|1
|0
|Абнер
|1
|0
|Нуама Эрнест
|1
|0
|Орбан Гифт
|1
|0
Осер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жубал Мендес
|3
|0
|Овусу Элиша
|3
|0
|Диоманде Синали
|3
|0
|Хувер Ки-Джана
|1
|1
|Равелсон Райан
|2
|0
|Синайоко Лассин
|2
|0
|Акпа Клеман
|2
|0
|Онаиву Адо
|0
|1
|Леон Донован
|1
|0
|Перрен Гаэтан
|1
|0
|Траоре Хамед
|1
|0
|Ошо Гэбриэл
|1
|0
|Жоли Поль
|1
|0
Результаты матчей
Лион
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Осер
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
4
7
Лион
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Осер
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
5
7
Лион
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
11% (1)
56% (5)
Осер
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
11% (1)
67% (6)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
7
3
Упущенные победы
9
14
Голы по времени матча
Забито
9
7
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
3
43%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
1
11%
1
14%
46-60
4
44%
3
43%
61-75
1
11%
0
0%
76-90
Пропущено
11
12
1 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
1
9%
2
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
4
36%
2
17%
46-60
3
27%
4
33%
61-75
3
27%
3
25%
76-90
Забито
5
7
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
20%
2
29%
31-45
1
20%
2
29%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
1
14%
76-90
Пропущено
5
5
4 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
20%
1
20%
1-15
3
60%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
2
40%
76-90
Забито
14
14
4 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
7%
5
36%
16-30
3
21%
2
14%
31-45
2
14%
3
21%
46-60
5
36%
3
21%
61-75
3
21%
1
7%
76-90
Пропущено
16
17
5 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
2
13%
3
18%
1-15
3
19%
2
12%
16-30
0
0%
1
6%
31-45
4
25%
2
12%
46-60
3
19%
4
24%
61-75
4
25%
5
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
Лион
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Лион - Бешикташ 0:1 Гавр - Лион 0:4 Лион - Нант 2:0 Рейнджерс - Лион 1:4
Тулуза - Лион 1:2 Лион - Олимпиакос 2:0 Лион - Марсель 2:3 Ланс - Лион 0:0 Лион - Страсбург 4:3 Лион - Монако 0:2 Ренн - Лион 3:0 Арсенал - Лион 2:0 Унион Берлин - Лион 0:4 Лион - Торино 0:0 Санкт-Паули - Лион 1:0 Сваровски Тироль - Лион 2:3 Лион - Шасьё Десин 7:0 Лион - ПСЖ 1:2 Лион - Страсбург 2:1 Клермон - Лион 0:1
Осер
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Осер - Реймс 2:1 Сент-Этьен - Осер 3:1 Осер - Брест 3:0 Монпелье - Осер 3:2
Осер - Монако 0:3 Гавр - Осер 3:1 Нант - Осер 2:0 Осер - Ницца 2:1 Реймс - Осер 3:1 Реймс - Осер 3:1 Осер - Ред Стар 2:0 Труа - Осер 1:2 Гренобль - Осер 3:0 Орлеан - Осер 1:1 Осер - Конкарно 4:1 Амьен - Осер 0:0 Осер - Париж 2:0 Дюнкерк - Осер 1:3 Осер - Лаваль 4:0 Родез - Осер 2:0
Результаты матчей
Лион
Осер
Точный счет
0:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%
2:1
2 раза 50%
0:3
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
Точное количество голов
2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
4
1 раз 20%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:1
2 раза 40%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
Точный счет
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
2:1
2 раза 22%
3:1
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
Точное количество голов
2
4 раза 44%
0
3 раза 33%
4
2 раза 22%
2
4 раза 44%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
3
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Лион
Осер
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
31
41
31
14
13
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
41
22
23
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
72
63
54
27
18
27
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1 Заявка
|9
|6
|3
|0
|15 - 5
|21
|2.
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|25 - 8
|20
|3.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|21 - 8
|17
|4.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|15 - 8
|17
|5.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|16 - 14
|14
|6.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|16 - 14
|14
|7.
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|9 - 6
|14
|8.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|13 - 15
|13
|9.
|1:0 Заявка
|9
|3
|4
|2
|17 - 16
|13
|10.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|13 - 12
|11
|11.
|1:1 Заявка
|9
|2
|5
|2
|17 - 9
|11
|12.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|13 - 18
|10
|13.
|0:1 Заявка
|9
|2
|4
|3
|10 - 10
|10
|14.
|3:0 Заявка
|9
|2
|3
|4
|10 - 11
|9
|15.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|8 - 24
|7
|16.
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|10 - 16
|7
|17.
|Заявка
|9
|2
|0
|7
|7 - 20
|6
|18.
|0:3 Заявка
|9
|1
|1
|7
|8 - 29
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|16 - 4
|12
|2.
|1:0 Заявка
|5
|3
|2
|0
|8 - 4
|11
|3.
|1:1 Заявка
|5
|3
|2
|0
|7 - 3
|11
|4.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 3
|10
|5.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 6
|10
|6.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 5
|9
|7.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 7
|7
|8.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|10 - 10
|7
|9.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 8
|7
|10.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 5
|6
|11.
|1:1 Заявка
|4
|1
|3
|0
|11 - 3
|6
|12.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|13.
|0:1 Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 5
|5
|14.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|15.
|3:0 Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|16.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|7 - 11
|4
|17.
|0:3 Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 14
|4
|18.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 12
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|16 - 5
|12
|2.
|1:1 Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 2
|10
|3.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 1
|10
|4.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|7 - 4
|9
|5.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|9 - 4
|8
|6.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|7.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 6
|7
|8.
|1:1 Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 6
|5
|9.
|0:1 Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 5
|5
|10.
|3:0 Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|11.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 9
|3
|12.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|3 - 5
|3
|13.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 8
|3
|14.
|1:0 Заявка
|4
|0
|2
|2
|9 - 12
|2
|15.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 9
|1
|16.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|6 - 13
|1
|17.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 19
|1
|18.
|0:3 Заявка
|4
|0
|0
|4
|3 - 15
|0
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- — Зона вылета
|ПСЖ
|Баркола Бредли
|7 (1)
|Марсель
|Гринвуд Мэйсон
|6 (1)
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|6
|Сент-Этьен
|Давиташвили Зурико
|5 (2)
|Реймс
|Накамура Кейто
|5 (1)
|Марсель
|Корнелиус Дерек
|1 3
|Монако
|Вандерсон V
|1 3
|Ренн
|Сейду Алиду
|4
|Реймс
|Фофана Яя
|4
|Монпелье
|Нзингула Рабби
|4
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Лион 2:2 Осер
Исход игры
Лион
98.2% (111)
Ничья
0.9% (1)
Осер
0.9% (1)
Тотал 2.5
Больше
53.57% (60)
Меньше
46.43% (52)
Обе команды забьют
Да
52.68% (59)
Нет
47.32% (53)
Популярный счёт
2:1 Лион
42.5% (48)
2:0 Лион
30.1% (34)
1:0 Лион
14.2% (16)
3:1 Лион
6.2% (7)
4:1 Лион
1.8% (2)
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