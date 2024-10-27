Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Таннер Тессманн навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [8] минут(а)

Первый тайм

61' Команда Лион имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

61' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

60' Леон Донован взял и забрал мяч на выходе

60' Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.

60' Перри Лукас взял и забрал мяч на выходе

59' Хорошую попытку сделал Микаутадзе Жорж . Удар в створ, но вратарь начеку

59' Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.

56' Осер совершает вбрасывание на половине поля противника

56' Таннер Тессманн ослабляет давление, выбив мяч.

56' Осер идет вперед с потенциально опасной атакой.

55' Осер совершает вбрасывание на половине поля противника

55' Лион совершает вбрасывание на своей половине поля

54' Удар от ворот произведет Осер

54' Таннер Тессманн навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

52' Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.

52' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [15] минут(а)

51' Команда Лион забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

50' Г О О О О О Л - Микаутадзе Жорж из команды Лион забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Донован Леон прыгнул не в ту сторону.

49' Матч возобновлен

46' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

44' Рефери не любит споров - именно за это Диоманде Синали сейчас получил желтую

44' После проверки VAR судья изменил решение - Лион пробьет пенальти!

42' Удар от ворот произведет Осер

42' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Лион

41' Удар от ворот произведет Осер

41' Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.

40' Удар от ворот произведет Лион

40' Осер совершает вбрасывание на половине поля противника

39' Леон Донован взял и забрал мяч на выходе

38' Лион совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Осер совершает вбрасывание на своей половине поля

35' Айе Флориан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

35' Леон Донован взял и забрал мяч на выходе

34' Лион совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Удар от ворот произведет Осер

33' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Фофана Малик и попал в перекладину!

33' Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.

32' Осер совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Леон Донован взял и забрал мяч на выходе

32' Бенрахма Саид оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

32' Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.

31' Перри Лукас взял и забрал мяч на выходе

31' Удар от ворот произведет Осер

30' Лион совершает вбрасывание на своей половине поля

30' Матч возобновлен

30' Ох, нехорошо это выглядит. Чалета-Цар Дуе получил травму и медбригада забирает его с поля.

29' Ох, нехорошо это выглядит. Траоре Хамед получил травму и медбригада забирает его с поля.

29' Чалета-Цар Дуе на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

29' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

28' Лион совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.

26' Удар от ворот произведет Лион

26' Перрен Гаэтан из команды Осер своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

26' Ох, нехорошо это выглядит. Траоре Хамед получил травму и медбригада забирает его с поля.

25' Траоре Хамед на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

25' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

24' Осер совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Таннер Тессманн успешно блокирует удар.

23' Осер идет вперед с потенциально опасной атакой.

22' Лион совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Лион совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Лион совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Лион совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Лион совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Удар от ворот произведет Осер

18' Лион совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.

17' Овусу Элиша выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Тальяфико Николас нанес удар головой, но Донован Леон спокойно отбил мяч.

16' Таннер Тессманн из команды Лион подал угловой справа.

15' Таннер Тессманн навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

14' Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.

14' Лион совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.

12' Осер идет вперед с потенциально опасной атакой.

12' Траоре Хамед выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Осер совершает вбрасывание на своей половине поля

11' Осер совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Осер совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Удар от ворот произведет Осер

8' Матч возобновится спорным мячом

4' Матч остановлен из-за беспорядков на трибунах.

2' Осер совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Лион совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Лион начинает с центра поля