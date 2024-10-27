Тур: 9. Стадион: Велодром. Главный судья: Летексье Франсуа
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 1
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
16 Владение мячом, % 84
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
25
Рабио
Адриен
11
Арит
Амин
9
Ваи
Элье
51
Пачо
Вильян
25
Мендеш
Нуну
17
Витинья
II
87
Невеш
Жоау
19
Кан-Ин
Ли
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Рабио АдриенПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Арит АминПолузащитник
-
44 Луис ЭнрикеПолузащитник
-
9 Ваи ЭльеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
18 Меите БамоЗащитник
-
29 Лирола ПольЗащитник
- Защитник
-
51 Коне ИсмаэльПолузащитник
-
17 Роу ДжонатанПолузащитник
- Полузащитник
-
8 Мопе НилНападающий
-
Главный тренер: Де Дзерби Роберто
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
51 Пачо ВильянЗащитник
-
25 Мендеш НунуЗащитник
- Полузащитник
-
17 ВитиньяПолузащитник
-
87 Невеш ЖоауПолузащитник
-
19 Кан-Ин ЛиНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
42 Заге ЙорамЗащитник
- Полузащитник
-
24 Маюлу СенниПолузащитник
- Нападающий
-
14 Дуэ ДезиреНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Энрике Луис
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Марсель
ПСЖ
12 матчей
75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
83.3%
8 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
4 победы 8 ничьих 0 побед
27 матчей
3.7%
96.3%
0 побед 1 ничья 26 побед
Первый тайм
11.1%
88.9%
0 побед 3 ничьи 18 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 9 ничьих 18 побед
39 матчей
23.1%
10.3%
66.6%
9 побед 4 ничьи 26 побед
Первый тайм
20.5%
33.3%
46.2%
8 побед 13 ничьих 18 побед
Второй тайм
10.3%
43.6%
46.1%
4 победы 17 ничьих 18 побед
История матчей
Голы
Всего голов
23
13
Голов в среднем за матч
1.21
0.65
Среднее время на гол
74
138
Всего голов
39
36
Голов в среднем за матч
1.95
1.89
Среднее время на гол
46
47
Всего голов
62
49
Голов в среднем за матч
1.59
1.26
Тотал матчей
2.5
36
Больше 92%
Меньше 8%
3
33
Больше 85%
Меньше 15%
6
25
Больше 64%
Меньше 36%
14
10
Больше 26%
Меньше 74%
29
4
Больше 10%
Меньше 90%
35
3
Больше 8%
Меньше 92%
36
Среднее время на гол
56
71
Бомбардиры внутри турнира
Марсель
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гринвуд Мэйсон
|6 (1)
|0.75
|Луис Энрике I
|4
|0.5
|Арит Амин
|2
|0.25
|Роу Джонатан
|2
|0.25
|Ваи Элье
|2 (1)
|0.25
|Гарсия Улиссес
|1
|0.13
|Лирола Поль
|1
|0.13
|Мопе Нил
|1
|0.13
|Хёйбьерг Пьер-Эмиль
|1
|0.13
|Мерлен Кентен
|0
|0
ПСЖ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Баркола Бредли
|7
|0.88
|Дембеле Усман
|4
|0.5
|Кан-Ин Ли
|4
|0.5
|Асенсио Марко
|2
|0.25
|Коло-Муани Рандаль
|2 (1)
|0.25
|Хакими Ашраф
|1
|0.13
|Мендеш Нуну
|1
|0.13
|Руис Фабиан
|1
|0.13
|Заир-Эмери Уоррен
|1
|0.13
|Маюлу Сенни
|1
|0.13
|Витинья II
|1 (1)
|0.13
|Невеш Жоау
|0
|0
|Рамуш Гонсалу
|0
|0
|Пачо Вильян
|0
|0
|Дуэ Дезире
|0
|0
Карточки
Марсель
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Корнелиус Дерек
|3
|1
|Мопе Нил
|2
|1
|Балерди Леонардо
|2
|1
|Де Дзерби Роберто
|2
|0
|Брассье Лилиан
|2
|0
|Роу Джонатан
|2
|0
|Рабио Адриен
|1
|0
|Хёйбьерг Пьер-Эмиль
|1
|0
|Ронжье Валентин
|1
|0
|Мерлен Кентен
|1
|0
|Карбони Валентин
|1
|0
|Enzo Sternal
|1
|0
ПСЖ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бералдо Лукас
|3
|0
|Мендеш Нуну
|1
|0
|Маркиньос Маркос
|1
|0
|Шкриньяр Милан
|1
|0
|Доннарумма Джанлуиджи
|1
|0
|Дембеле Усман
|1
|0
|Хакими Ашраф
|1
|0
|Пачо Вильян
|1
|0
|Заир-Эмери Уоррен
|1
|0
Результаты матчей
Марсель
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
ПСЖ
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
3
2
Марсель
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
ПСЖ
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
15
16
Марсель
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
ПСЖ
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
18
18
Голы по времени матча
Забито
5
9
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
0
0%
1
11%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
2
22%
31-45
2
40%
1
11%
46-60
1
20%
1
11%
61-75
0
0%
4
44%
76-90
Пропущено
3
4
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
3
100%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
15
16
8 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
2
13%
1
6%
1-15
3
20%
3
19%
16-30
3
20%
1
6%
31-45
2
13%
5
31%
46-60
3
20%
4
25%
61-75
2
13%
2
13%
76-90
Пропущено
6
4
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
2
33%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
33%
1
25%
76-90
Забито
20
25
10 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 17
6 Забивали первыми 5
1 Не забивали 0
2
10%
2
8%
1-15
4
20%
3
12%
16-30
4
20%
3
12%
31-45
4
20%
6
24%
46-60
4
20%
5
20%
61-75
2
10%
6
24%
76-90
Пропущено
9
8
2 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 7
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
22%
1
13%
31-45
5
56%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
22%
2
25%
76-90
Результаты последних матчей
Марсель
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Монпелье - Марсель 0:5 Марсель - Анже 1:1 Страсбург - Марсель 1:0 Лион - Марсель 2:3
Марсель - Ницца 2:0 Тулуза - Марсель 1:3 Марсель - Реймс 2:2 Брест - Марсель 1:5 Аугсбург - Марсель 1:3 Сандерленд - Марсель 2:2 Марсель - По 3:0 Марсель - Тулонь 3:0 Марсель - Тулон 3:0 Марсель - Ним 0:2 Гавр - Марсель 1:2 Реймс - Марсель 1:0 Марсель - Лорьян 3:1 Аталанта - Марсель 3:0 Марсель - Аталанта 1:1 Марсель - Ланс 2:1
ПСЖ
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
ПСЖ - ПСВ 1:1 ПСЖ - Страсбург 4:2 Ницца - ПСЖ 1:1 Арсенал - ПСЖ 2:0
ПСЖ - Ренн 3:1 Реймс - ПСЖ 1:1 ПСЖ - Жирона 1:0 ПСЖ - Брест 3:1 Лилль - ПСЖ 1:3 ПСЖ - Монпелье 6:0 Гавр - ПСЖ 1:4 РБ Лейпциг - ПСЖ 1:1 Штурм Грац - ПСЖ 2:2 Лион - ПСЖ 1:2 Мец - ПСЖ 0:2 Ницца - ПСЖ 1:2 ПСЖ - Тулуза 1:3 ПСЖ - Боруссия Д 0:1 Боруссия Д - ПСЖ 1:0 ПСЖ - Гавр 3:3
Результаты матчей
Марсель
ПСЖ
Точный счет
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:1
2 раза 50%
4:2
1 раз 25%
6:0
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
3
2 раза 50%
4
1 раз 25%
6
1 раз 25%
Точный счет
0:5
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
1:5
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
1:1
2 раза 50%
1:3
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
Точное количество голов
5
2 раза 40%
3
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
2 раза 50%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Точный счет
0:5
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
1:5
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
1:1
2 раза 25%
3:1
2 раза 25%
1:3
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
6:0
1 раз 13%
Точное количество голов
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
5
2 раза 25%
0
1 раз 13%
1
1 раз 13%
3
3 раза 38%
1
2 раза 25%
4
2 раза 25%
6
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Марсель
ПСЖ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
41
22
41
22
23
13
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
62
62
44
62
26
35
26
17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|9
|6
|3
|0
|25 - 8
|21
|2.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|15 - 6
|20
|3.
|0:0 Заявка
|9
|5
|3
|1
|21 - 8
|18
|4.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|15 - 8
|17
|5.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|16 - 14
|14
|6.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|16 - 14
|14
|7.
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|9 - 6
|14
|8.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|13 - 15
|13
|9.
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|18 - 9
|13
|10.
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|19 - 17
|13
|11.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|13 - 12
|11
|12.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|13 - 18
|10
|13.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|11 - 12
|10
|14.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|10 - 11
|9
|15.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|8 - 24
|7
|16.
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|10 - 16
|7
|17.
|Заявка
|9
|2
|0
|7
|7 - 20
|6
|18.
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|8 - 29
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|4
|4
|0
|0
|16 - 4
|12
|2.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 5
|11
|3.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|7 - 3
|11
|4.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 3
|10
|5.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 6
|10
|6.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 5
|9
|7.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|12 - 3
|8
|8.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 7
|7
|9.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|10 - 10
|7
|10.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 8
|7
|11.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 5
|6
|12.
|0:0 Заявка
|4
|1
|3
|0
|5 - 3
|6
|13.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 5
|5
|14.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|15.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|16.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|7 - 11
|4
|17.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 14
|4
|18.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 12
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|5
|4
|0
|1
|16 - 5
|12
|2.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 1
|10
|3.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 3
|9
|4.
|0:0 Заявка
|5
|2
|3
|0
|9 - 4
|9
|5.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|7 - 4
|9
|6.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 6
|7
|7.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|8.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 6
|5
|9.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|10.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|11.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 9
|3
|12.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|3 - 5
|3
|13.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 8
|3
|14.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|9 - 12
|2
|15.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 9
|1
|16.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|6 - 13
|1
|17.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 19
|1
|18.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|3 - 15
|0
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- — Зона вылета
|ПСЖ
|Баркола Бредли
|7 (1)
|Марсель
|Гринвуд Мэйсон
|6 (1)
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|6
|Сент-Этьен
|Давиташвили Зурико
|5 (2)
|Реймс
|Накамура Кейто
|5 (1)
|Марсель
|Корнелиус Дерек
|1 3
|Монако
|Камара Ламин
|1 3
|Монако
|Вандерсон V
|1 3
|Тулуза
|Кассерес Кристиан
|4
|Ренн
|Сейду Алиду
|4
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Марсель 0:0 ПСЖ
Исход игры
Марсель
7.3% (9)
Ничья
31.7% (39)
ПСЖ
61% (75)
Тотал 2.5
Больше
68.14% (77)
Меньше
31.86% (36)
Обе команды забьют
Да
91.15% (103)
Нет
8.85% (10)
Популярный счёт
1:2 ПСЖ
39.8% (49)
1:1 Ничья
21.1% (26)
2:2 Ничья
8.9% (11)
2:1 Марсель
4.1% (5)
0:1 ПСЖ
4.1% (5)
1:3 ПСЖ
4.1% (5)
2:3 ПСЖ
4.1% (5)
0:2 ПСЖ
2.4% (3)
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