Первый тайм

7' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 0:1! ЖОАУ НЕВЕШ!

5' В пяти последних очных матчах в чемпионате "ПСЖ" неизменно обыгрывает "Марсель", а последняя победа сегодняшних хозяев случилась в сентябре 2020 года.

4' Дембеле получил мяч в центральной зоне и пробил с 23 метров с отскоком от газона - Рульи на месте.

3' "Марсель" отстает от парижан на 3 очка, пока команда Роберто Де Дзерби проиграла только "Страсбургу" в гостях.

2' Отметим, что сегодня "Монако" потерпел первое поражение в чемпионате, "ПСЖ" в случае набора очков сегодня станет единоличным лидером чемпионата Франции.