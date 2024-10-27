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  4. Лига 1 2024-2025
Тур: 9. Стадион: . Главный судья: Летексье Франсуа
Марсель
0:0
Первый тайм: 7'
ПСЖ
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 16 Владение мячом, % 84

Владение мячом

Прогнозы 119
Марсель 7.6% (9)
X 32.8% (39)
ПСЖ 59.7% (71)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Марсель
Ничья
ПСЖ
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Рульи
Херонимо
62
Мурильо
Микаэль
19
Кондогбия
Жоффрей
5
Балерди
Леонардо
20
Брассье
Лилиан
23
Хёйбьерг
Пьер-Эмиль
25
Рабио
Адриен
10
Гринвуд
Мэйсон
11
Арит
Амин
44
Луис
Энрике
I
9
Ваи
Элье
1
Доннарумма
Джанлуиджи
2
Хакими
Ашраф
5
Маркиньос
Маркос
51
Пачо
Вильян
25
Мендеш
Нуну
33
Заир-Эмери
Уоррен
17
Витинья
II
87
Невеш
Жоау
19
Кан-Ин
Ли
10
Дембеле
Усман
29
Баркола
Бредли
Марсель
4-2-3-1
ПСЖ
4-3-3

История личных встреч

Марсель
ПСЖ

12 матчей

75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
83.3%
8 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
4 победы 8 ничьих 0 побед

27 матчей

3.7%
96.3%
0 побед 1 ничья 26 побед

Первый тайм

11.1%
88.9%
0 побед 3 ничьи 18 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 9 ничьих 18 побед

39 матчей

23.1%
10.3%
66.6%
9 побед 4 ничьи 26 побед

Первый тайм

20.5%
33.3%
46.2%
8 побед 13 ничьих 18 побед

Второй тайм

10.3%
43.6%
46.1%
4 победы 17 ничьих 18 побед

История матчей

Л1
0:2
Л1
4:0
Л1
0:3
К
2:1
Л1
1:0
Л1
2:1
Л1
0:0
Л1
0:2
С
2:1
Л1
0:1
Л1
4:0
Л1
3:1
Л1
0:2
К
3:0
Л1
3:0
Л1
2:2
Л1
1:5
Л1
0:0
К
2:4
Л1
1:2
Л1
2:1
Л1
2:3
Л1
2:0
Л1
2:0
Л1
1:2
К
2:0
Л1
2:0
КЛ
2:0
Л1
2:2
Л1
2:1
Л1
3:0
Л1
2:1
Л1
2:1
С
0:0
Л1
0:3
Л1
1:0
Л1
1:3
Л1
2:4
Л1
2:1

Голы

Всего голов

23
13

Голов в среднем за матч

1.21
0.65

Среднее время на гол

74
138

Всего голов

39
36

Голов в среднем за матч

1.95
1.89

Среднее время на гол

46
47

Всего голов

62
49

Голов в среднем за матч

1.59
1.26

Тотал матчей

2.5
36
Больше 92%
Меньше 8%
3
33
Больше 85%
Меньше 15%
6
25
Больше 64%
Меньше 36%
14
10
Больше 26%
Меньше 74%
29
4
Больше 10%
Меньше 90%
35
3
Больше 8%
Меньше 92%
36

Среднее время на гол

56
71

Бомбардиры внутри турнира

Марсель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гринвуд Мэйсон 6 (1) 0.75
Луис Энрике I 4 0.5
Арит Амин 2 0.25
Роу Джонатан 2 0.25
Ваи Элье 2 (1) 0.25
Гарсия Улиссес 1 0.13
Лирола Поль 1 0.13
Мопе Нил 1 0.13
Хёйбьерг Пьер-Эмиль 1 0.13
Мерлен Кентен 0 0
ПСЖ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Баркола Бредли 7 0.88
Дембеле Усман 4 0.5
Кан-Ин Ли 4 0.5
Асенсио Марко 2 0.25
Коло-Муани Рандаль 2 (1) 0.25
Хакими Ашраф 1 0.13
Мендеш Нуну 1 0.13
Руис Фабиан 1 0.13
Заир-Эмери Уоррен 1 0.13
Маюлу Сенни 1 0.13
Витинья II 1 (1) 0.13
Невеш Жоау 0 0
Рамуш Гонсалу 0 0
Пачо Вильян 0 0
Дуэ Дезире 0 0

Карточки

Марсель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Корнелиус Дерек 3 1
Мопе Нил 2 1
Балерди Леонардо 2 1
Де Дзерби Роберто 2 0
Брассье Лилиан 2 0
Роу Джонатан 2 0
Рабио Адриен 1 0
Хёйбьерг Пьер-Эмиль 1 0
Ронжье Валентин 1 0
Мерлен Кентен 1 0
Карбони Валентин 1 0
Enzo Sternal 1 0
ПСЖ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бералдо Лукас 3 0
Мендеш Нуну 1 0
Маркиньос Маркос 1 0
Шкриньяр Милан 1 0
Доннарумма Джанлуиджи 1 0
Дембеле Усман 1 0
Хакими Ашраф 1 0
Пачо Вильян 1 0
Заир-Эмери Уоррен 1 0

Результаты матчей

Марсель
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
ПСЖ
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

3
2
Марсель
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
ПСЖ
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

15
16
Марсель
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
ПСЖ
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

18
18

Голы по времени матча

Забито

5
9
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
0
0%
1
11%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
2
22%
31-45
2
40%
1
11%
46-60
1
20%
1
11%
61-75
0
0%
4
44%
76-90

Пропущено

3
4
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
3
100%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

15
16
8 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
2
13%
1
6%
1-15
3
20%
3
19%
16-30
3
20%
1
6%
31-45
2
13%
5
31%
46-60
3
20%
4
25%
61-75
2
13%
2
13%
76-90

Пропущено

6
4
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
2
33%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
33%
1
25%
76-90

Забито

20
25
10 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 17
6 Забивали первыми 5
1 Не забивали 0
2
10%
2
8%
1-15
4
20%
3
12%
16-30
4
20%
3
12%
31-45
4
20%
6
24%
46-60
4
20%
5
20%
61-75
2
10%
6
24%
76-90

Пропущено

9
8
2 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 7
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
22%
1
13%
31-45
5
56%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
22%
2
25%
76-90

Результаты последних матчей

Марсель
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Монпелье - Марсель 0:5 Марсель - Анже 1:1 Страсбург - Марсель 1:0 Лион - Марсель 2:3
Марсель - Ницца 2:0 Тулуза - Марсель 1:3 Марсель - Реймс 2:2 Брест - Марсель 1:5 Аугсбург - Марсель 1:3 Сандерленд - Марсель 2:2 Марсель - По 3:0 Марсель - Тулонь 3:0 Марсель - Тулон 3:0 Марсель - Ним 0:2 Гавр - Марсель 1:2 Реймс - Марсель 1:0 Марсель - Лорьян 3:1 Аталанта - Марсель 3:0 Марсель - Аталанта 1:1 Марсель - Ланс 2:1
ПСЖ
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
ПСЖ - ПСВ 1:1 ПСЖ - Страсбург 4:2 Ницца - ПСЖ 1:1 Арсенал - ПСЖ 2:0
ПСЖ - Ренн 3:1 Реймс - ПСЖ 1:1 ПСЖ - Жирона 1:0 ПСЖ - Брест 3:1 Лилль - ПСЖ 1:3 ПСЖ - Монпелье 6:0 Гавр - ПСЖ 1:4 РБ Лейпциг - ПСЖ 1:1 Штурм Грац - ПСЖ 2:2 Лион - ПСЖ 1:2 Мец - ПСЖ 0:2 Ницца - ПСЖ 1:2 ПСЖ - Тулуза 1:3 ПСЖ - Боруссия Д 0:1 Боруссия Д - ПСЖ 1:0 ПСЖ - Гавр 3:3

Результаты матчей

Марсель
ПСЖ

Точный счет

1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:1
2 раза 50%
4:2
1 раз 25%
6:0
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
3
2 раза 50%
4
1 раз 25%
6
1 раз 25%

Точный счет

0:5
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
1:5
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
1:1
2 раза 50%
1:3
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%

Точное количество голов

5
2 раза 40%
3
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
2 раза 50%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

0:5
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
1:5
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
1:1
2 раза 25%
3:1
2 раза 25%
1:3
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
6:0
1 раз 13%

Точное количество голов

2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
5
2 раза 25%
0
1 раз 13%
1
1 раз 13%
3
3 раза 38%
1
2 раза 25%
4
2 раза 25%
6
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Марсель
ПСЖ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
1
1.5
2
2
4
1
2.5
2
2
2
3
3.5
1
3
2
3
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
6
2
1.5
6
2
4
4
2.5
6
2
2
6
3.5
3
5
2
6
4.5
1
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 0:0 Заявка 9 6 3 0 25 - 8 21
2.
Монако
 Заявка 9 6 2 1 15 - 6 20
3.
Марсель
 0:0 Заявка 9 5 3 1 21 - 8 18
4.
Лилль
 Заявка 9 5 2 2 15 - 8 17
5.
Реймс
 Заявка 9 4 2 3 16 - 14 14
6.
Лион
 Заявка 9 4 2 3 16 - 14 14
7.
Ланс
 Заявка 9 3 5 1 9 - 6 14
8.
Брест
 Заявка 9 4 1 4 13 - 15 13
9.
Ницца
 Заявка 9 3 4 2 18 - 9 13
10.
Страсбург
 Заявка 9 3 4 2 19 - 17 13
11.
Ренн
 Заявка 9 3 2 4 13 - 12 11
12.
Осер
 Заявка 9 3 1 5 13 - 18 10
13.
Нант
 Заявка 9 2 4 3 11 - 12 10
14.
Тулуза
 Заявка 9 2 3 4 10 - 11 9
15.
Сент-Этьен
 Заявка 9 2 1 6 8 - 24 7
16.
Анже
 Заявка 9 1 4 4 10 - 16 7
17.
Гавр
 Заявка 9 2 0 7 7 - 20 6
18.
Монпелье
 Заявка 9 1 1 7 8 - 29 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 0:0 Заявка 4 4 0 0 16 - 4 12
2.
Страсбург
 Заявка 5 3 2 0 10 - 5 11
3.
Монако
 Заявка 5 3 2 0 7 - 3 11
4.
Ренн
 Заявка 5 3 1 1 9 - 3 10
5.
Брест
 Заявка 5 3 1 1 10 - 6 10
6.
Осер
 Заявка 4 3 0 1 7 - 5 9
7.
Ницца
 Заявка 4 2 2 0 12 - 3 8
8.
Лилль
 Заявка 4 2 1 1 8 - 7 7
9.
Лион
 Заявка 5 2 1 2 10 - 10 7
10.
Реймс
 Заявка 5 2 1 2 8 - 8 7
11.
Сент-Этьен
 Заявка 4 2 0 2 4 - 5 6
12.
Марсель
 0:0 Заявка 4 1 3 0 5 - 3 6
13.
Нант
 Заявка 4 1 2 1 6 - 5 5
14.
Ланс
 Заявка 4 1 2 1 2 - 2 5
15.
Тулуза
 Заявка 5 1 2 2 5 - 6 5
16.
Анже
 Заявка 5 1 1 3 7 - 11 4
17.
Монпелье
 Заявка 5 1 1 3 5 - 14 4
18.
Гавр
 Заявка 4 1 0 3 4 - 12 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марсель
 0:0 Заявка 5 4 0 1 16 - 5 12
2.
Лилль
 Заявка 5 3 1 1 7 - 1 10
3.
Монако
 Заявка 4 3 0 1 8 - 3 9
4.
ПСЖ
 0:0 Заявка 5 2 3 0 9 - 4 9
5.
Ланс
 Заявка 5 2 3 0 7 - 4 9
6.
Реймс
 Заявка 4 2 1 1 8 - 6 7
7.
Лион
 Заявка 4 2 1 1 6 - 4 7
8.
Ницца
 Заявка 5 1 2 2 6 - 6 5
9.
Нант
 Заявка 5 1 2 2 5 - 7 5
10.
Тулуза
 Заявка 4 1 1 2 5 - 5 4
11.
Брест
 Заявка 4 1 0 3 3 - 9 3
12.
Анже
 Заявка 4 0 3 1 3 - 5 3
13.
Гавр
 Заявка 5 1 0 4 3 - 8 3
14.
Страсбург
 Заявка 4 0 2 2 9 - 12 2
15.
Ренн
 Заявка 4 0 1 3 4 - 9 1
16.
Осер
 Заявка 5 0 1 4 6 - 13 1
17.
Сент-Этьен
 Заявка 5 0 1 4 4 - 19 1
18.
Монпелье
 Заявка 4 0 0 4 3 - 15 0
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Топ бомбардиров
ПСЖ Баркола Бредли 7 (1)
Марсель Гринвуд Мэйсон 6 (1)
Лилль Дэвид Джонатан 6
Сент-Этьен Давиташвили Зурико 5 (2)
Реймс Накамура Кейто 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Марсель Корнелиус Дерек 1 3
Монако Камара Ламин 1 3
Монако Вандерсон V 1 3
Тулуза Кассерес Кристиан 4
Ренн Сейду Алиду 4
Весь список
  • Первый тайм
  • Описание гола
    7'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 0:1! ЖОАУ НЕВЕШ!
  • 5'
    В пяти последних очных матчах в чемпионате "ПСЖ" неизменно обыгрывает "Марсель", а последняя победа сегодняшних хозяев случилась в сентябре 2020 года.
  • 4'
    Дембеле получил мяч в центральной зоне и пробил с 23 метров с отскоком от газона - Рульи на месте.
  • 3'
    "Марсель" отстает от парижан на 3 очка, пока команда Роберто Де Дзерби проиграла только "Страсбургу" в гостях.
  • 2'
    Отметим, что сегодня "Монако" потерпел первое поражение в чемпионате, "ПСЖ" в случае набора очков сегодня станет единоличным лидером чемпионата Франции.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался, поехали!
  • До матча
  • Приветствуем всех любителей футбола! Сегодня в матче 9-го тура французской Лиги 1 "Марсель" принимает "ПСЖ". Текстовую трансляцию для Вас проведёт комментатор Антон Сазонтов. Добро пожаловать! 
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 54% завершится победой ПСЖ.
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  • Первый тайм
  • 7'
    ПСЖ пытается что-то создать.
  • 6'
    ПСЖ совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 6'
    ПСЖ контролирует мяч.
  • 5'
    Марсель совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 5'
    Мурильо Микаэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 5'
    ПСЖ пытается что-то создать.
  • 5'
    Контроль мяча: Марсель: 16%, ПСЖ: 84%.
  • 4'
    Витинья II выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 4'
    Дембеле Усман пробует нанести удар издали, но Херонимо Рульи держит все под контролем
  • 4'
    ПСЖ пытается что-то создать.
  • 3'
    ПСЖ контролирует мяч.
  • 3'
    Баркола Бредли наказан за толчок Мурильо Микаэль
  • 2'
    ПСЖ пытается что-то создать.
  • 1'
    Марсель совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 1'
    Марсель контролирует мяч.
  • 1'
    Балерди Леонардо ослабляет давление, выбив мяч.
  • 1'
    Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    ПСЖ начинает с центра поля
  • 1'
    Судья начинает матч
  • 1'
    Минута молчания состоится перед началом матча.
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Orange Velodrome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 54% завершится победой ПСЖ.
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Где смотреть матч Марсель 0:0 ПСЖ онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Марсель 0:0 ПСЖ

Исход игры
Марсель
7.3% (9)
Ничья
31.7% (39)
ПСЖ
61% (75)
Тотал 2.5
Больше
68.14% (77)
Меньше
31.86% (36)
Обе команды забьют
Да
91.15% (103)
Нет
8.85% (10)
Популярный счёт
1:2 ПСЖ
39.8% (49)
1:1 Ничья
21.1% (26)
2:2 Ничья
8.9% (11)
2:1 Марсель
4.1% (5)
0:1 ПСЖ
4.1% (5)
1:3 ПСЖ
4.1% (5)
2:3 ПСЖ
4.1% (5)
0:2 ПСЖ
2.4% (3)
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