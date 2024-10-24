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  4. Лига 1 2024-2025
Тур: 9. Стадион: . Главный судья: Летексье Франсуа
Марсель
 
Позже
ПСЖ
Прогнозы 44
Марсель 6.8% (3)
X 31.8% (14)
ПСЖ 61.4% (27)
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ПСЖ

История личных встреч

Марсель
ПСЖ

12 матчей

75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
83.3%
8 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
4 победы 8 ничьих 0 побед

27 матчей

3.7%
96.3%
0 побед 1 ничья 26 побед

Первый тайм

11.1%
88.9%
0 побед 3 ничьи 18 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 9 ничьих 18 побед

39 матчей

23.1%
10.3%
66.6%
9 побед 4 ничьи 26 побед

Первый тайм

20.5%
33.3%
46.2%
8 побед 13 ничьих 18 побед

Второй тайм

10.3%
43.6%
46.1%
4 победы 17 ничьих 18 побед

История матчей

Л1
0:2
Л1
4:0
Л1
0:3
К
2:1
Л1
1:0
Л1
2:1
Л1
0:0
Л1
0:2
С
2:1
Л1
0:1
Л1
4:0
Л1
3:1
Л1
0:2
К
3:0
Л1
3:0
Л1
2:2
Л1
1:5
Л1
0:0
К
2:4
Л1
1:2
Л1
2:1
Л1
2:3
Л1
2:0
Л1
2:0
Л1
1:2
К
2:0
Л1
2:0
КЛ
2:0
Л1
2:2
Л1
2:1
Л1
3:0
Л1
2:1
Л1
2:1
С
0:0
Л1
0:3
Л1
1:0
Л1
1:3
Л1
2:4
Л1
2:1

Голы

Всего голов

23
13

Голов в среднем за матч

1.21
0.65

Среднее время на гол

74
138

Всего голов

39
36

Голов в среднем за матч

1.95
1.89

Среднее время на гол

46
47

Всего голов

62
49

Голов в среднем за матч

1.59
1.26

Тотал матчей

2.5
36
Больше 92%
Меньше 8%
3
33
Больше 85%
Меньше 15%
6
25
Больше 64%
Меньше 36%
14
10
Больше 26%
Меньше 74%
29
4
Больше 10%
Меньше 90%
35
3
Больше 8%
Меньше 92%
36

Среднее время на гол

56
71

Бомбардиры внутри турнира

Марсель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гринвуд Мэйсон 6 (1) 0.75
Луис Энрике I 4 0.5
Арит Амин 2 0.25
Роу Джонатан 2 0.25
Ваи Элье 2 (1) 0.25
Гарсия Улиссес 1 0.13
Лирола Поль 1 0.13
Мопе Нил 1 0.13
Хёйбьерг Пьер-Эмиль 1 0.13
Мерлен Кентен 0 0
ПСЖ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Баркола Бредли 7 0.88
Дембеле Усман 4 0.5
Кан-Ин Ли 4 0.5
Асенсио Марко 2 0.25
Коло-Муани Рандаль 2 (1) 0.25
Хакими Ашраф 1 0.13
Мендеш Нуну 1 0.13
Руис Фабиан 1 0.13
Заир-Эмери Уоррен 1 0.13
Маюлу Сенни 1 0.13
Витинья II 1 (1) 0.13
Невеш Жоау 0 0
Рамуш Гонсалу 0 0
Пачо Вильян 0 0
Дуэ Дезире 0 0

Карточки

Марсель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Корнелиус Дерек 3 1
Мопе Нил 2 1
Балерди Леонардо 2 1
Де Дзерби Роберто 2 0
Брассье Лилиан 2 0
Роу Джонатан 2 0
Рабио Адриен 1 0
Хёйбьерг Пьер-Эмиль 1 0
Ронжье Валентин 1 0
Мерлен Кентен 1 0
Карбони Валентин 1 0
Enzo Sternal 1 0
ПСЖ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бералдо Лукас 3 0
Мендеш Нуну 1 0
Маркиньос Маркос 1 0
Шкриньяр Милан 1 0
Доннарумма Джанлуиджи 1 0
Дембеле Усман 1 0
Хакими Ашраф 1 0
Пачо Вильян 1 0
Заир-Эмери Уоррен 1 0

Результаты матчей

Марсель
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
ПСЖ
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

3
2
Марсель
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
ПСЖ
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

15
16
Марсель
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
ПСЖ
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

18
18

Голы по времени матча

Забито

5
9
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
0
0%
1
11%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
2
22%
31-45
2
40%
1
11%
46-60
1
20%
1
11%
61-75
0
0%
4
44%
76-90

Пропущено

3
4
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
3
100%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

15
16
8 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
2
13%
1
6%
1-15
3
20%
3
19%
16-30
3
20%
1
6%
31-45
2
13%
5
31%
46-60
3
20%
4
25%
61-75
2
13%
2
13%
76-90

Пропущено

6
4
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
2
33%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
33%
1
25%
76-90

Забито

20
25
10 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 17
6 Забивали первыми 5
1 Не забивали 0
2
10%
2
8%
1-15
4
20%
3
12%
16-30
4
20%
3
12%
31-45
4
20%
6
24%
46-60
4
20%
5
20%
61-75
2
10%
6
24%
76-90

Пропущено

9
8
2 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 7
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
22%
1
13%
31-45
5
56%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
22%
2
25%
76-90

Результаты последних матчей

Марсель
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Монпелье - Марсель 0:5 Марсель - Анже 1:1 Страсбург - Марсель 1:0 Лион - Марсель 2:3
Марсель - Ницца 2:0 Тулуза - Марсель 1:3 Марсель - Реймс 2:2 Брест - Марсель 1:5 Аугсбург - Марсель 1:3 Сандерленд - Марсель 2:2 Марсель - По 3:0 Марсель - Тулонь 3:0 Марсель - Тулон 3:0 Марсель - Ним 0:2 Гавр - Марсель 1:2 Реймс - Марсель 1:0 Марсель - Лорьян 3:1 Аталанта - Марсель 3:0 Марсель - Аталанта 1:1 Марсель - Ланс 2:1
ПСЖ
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
ПСЖ - ПСВ 1:1 ПСЖ - Страсбург 4:2 Ницца - ПСЖ 1:1 Арсенал - ПСЖ 2:0
ПСЖ - Ренн 3:1 Реймс - ПСЖ 1:1 ПСЖ - Жирона 1:0 ПСЖ - Брест 3:1 Лилль - ПСЖ 1:3 ПСЖ - Монпелье 6:0 Гавр - ПСЖ 1:4 РБ Лейпциг - ПСЖ 1:1 Штурм Грац - ПСЖ 2:2 Лион - ПСЖ 1:2 Мец - ПСЖ 0:2 Ницца - ПСЖ 1:2 ПСЖ - Тулуза 1:3 ПСЖ - Боруссия Д 0:1 Боруссия Д - ПСЖ 1:0 ПСЖ - Гавр 3:3

Результаты матчей

Марсель
ПСЖ

Точный счет

1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:1
2 раза 50%
4:2
1 раз 25%
6:0
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
3
2 раза 50%
4
1 раз 25%
6
1 раз 25%

Точный счет

0:5
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
1:5
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
1:1
2 раза 50%
1:3
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%

Точное количество голов

5
2 раза 40%
3
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
2 раза 50%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

0:5
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
1:5
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
1:1
2 раза 25%
3:1
2 раза 25%
1:3
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
6:0
1 раз 13%

Точное количество голов

2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
5
2 раза 25%
0
1 раз 13%
1
1 раз 13%
3
3 раза 38%
1
2 раза 25%
4
2 раза 25%
6
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Марсель
ПСЖ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
1
1.5
2
2
4
1
2.5
2
2
2
3
3.5
1
3
2
3
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
6
2
1.5
6
2
4
4
2.5
6
2
2
6
3.5
3
5
2
6
4.5
1
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 8 6 2 0 25 - 8 20
2.
Монако
 Заявка 8 6 2 0 14 - 4 20
3.
Марсель
 Заявка 8 5 2 1 21 - 8 17
4.
Лилль
 Заявка 8 4 2 2 13 - 8 14
5.
Реймс
 Заявка 8 4 2 2 15 - 12 14
6.
Ланс
 Заявка 8 3 5 0 9 - 4 14
7.
Лион
 Заявка 8 4 1 3 14 - 12 13
8.
Брест
 Заявка 8 3 1 4 11 - 14 10
9.
Ницца
 Заявка 8 2 4 2 16 - 8 10
10.
Нант
 Заявка 8 2 4 2 10 - 9 10
11.
Страсбург
 Заявка 8 2 4 2 16 - 16 10
12.
Осер
 Заявка 8 3 0 5 11 - 16 9
13.
Ренн
 Заявка 8 2 2 4 12 - 12 8
14.
Сент-Этьен
 Заявка 8 2 1 5 6 - 20 7
15.
Гавр
 Заявка 8 2 0 6 7 - 19 6
16.
Тулуза
 Заявка 8 1 3 4 7 - 11 6
17.
Монпелье
 Заявка 8 1 1 6 8 - 26 4
18.
Анже
 Заявка 8 0 4 4 6 - 14 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 4 4 0 0 16 - 4 12
2.
Монако
 Заявка 5 3 2 0 7 - 3 11
3.
Брест
 Заявка 5 3 1 1 10 - 6 10
4.
Осер
 Заявка 4 3 0 1 7 - 5 9
5.
Страсбург
 Заявка 4 2 2 0 7 - 4 8
6.
Ренн
 Заявка 4 2 1 1 8 - 3 7
7.
Лилль
 Заявка 4 2 1 1 8 - 7 7
8.
Реймс
 Заявка 4 2 1 1 7 - 6 7
9.
Лион
 Заявка 4 2 0 2 8 - 8 6
10.
Сент-Этьен
 Заявка 4 2 0 2 4 - 5 6
11.
Ницца
 Заявка 3 1 2 0 10 - 2 5
12.
Марсель
 Заявка 3 1 2 0 5 - 3 5
13.
Ланс
 Заявка 3 1 2 0 2 - 0 5
14.
Нант
 Заявка 4 1 2 1 6 - 5 5
15.
Тулуза
 Заявка 5 1 2 2 5 - 6 5
16.
Монпелье
 Заявка 4 1 1 2 5 - 11 4
17.
Гавр
 Заявка 4 1 0 3 4 - 12 3
18.
Анже
 Заявка 4 0 1 3 3 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марсель
 Заявка 5 4 0 1 16 - 5 12
2.
Монако
 Заявка 3 3 0 0 7 - 1 9
3.
Ланс
 Заявка 5 2 3 0 7 - 4 9
4.
ПСЖ
 Заявка 4 2 2 0 9 - 4 8
5.
Лилль
 Заявка 4 2 1 1 5 - 1 7
6.
Реймс
 Заявка 4 2 1 1 8 - 6 7
7.
Лион
 Заявка 4 2 1 1 6 - 4 7
8.
Нант
 Заявка 4 1 2 1 4 - 4 5
9.
Ницца
 Заявка 5 1 2 2 6 - 6 5
10.
Гавр
 Заявка 4 1 0 3 3 - 7 3
11.
Анже
 Заявка 4 0 3 1 3 - 5 3
12.
Страсбург
 Заявка 4 0 2 2 9 - 12 2
13.
Тулуза
 Заявка 3 0 1 2 2 - 5 1
14.
Ренн
 Заявка 4 0 1 3 4 - 9 1
15.
Сент-Этьен
 Заявка 4 0 1 3 2 - 15 1
16.
Брест
 Заявка 3 0 0 3 1 - 8 0
17.
Осер
 Заявка 4 0 0 4 4 - 11 0
18.
Монпелье
 Заявка 4 0 0 4 3 - 15 0
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  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
ПСЖ Баркола Бредли 7 (1)
Марсель Гринвуд Мэйсон 6 (1)
Реймс Накамура Кейто 5 (1)
Лилль Дэвид Джонатан 5
ПСЖ Дембеле Усман 4 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Марсель Корнелиус Дерек 1 3
Монпелье Нзингула Рабби 4
Марсель Мопе Нил 1 2
Нант Коко Маркус 1 2
Марсель Балерди Леонардо 1 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Марсель - ПСЖ от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 27 октября 2024, осталось 2 дня 15 часов 38 минут.

    Главный судья: Летексье Франсуа

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    • Прогнозы 44
    Марсель 6.8% (3)
    X 31.8% (14)
    ПСЖ 61.4% (27)
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    Где смотреть матч Марсель - ПСЖ онлайн

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    Прогнозы на матч Марсель - ПСЖ

    Исход игры
    Марсель
    7% (3)
    Ничья
    32.6% (14)
    ПСЖ
    60.5% (26)
    Тотал 2.5
    Больше
    65.85% (27)
    Меньше
    34.15% (14)
    Обе команды забьют
    Да
    87.8% (36)
    Нет
    12.2% (5)
    Популярный счёт
    1:2 ПСЖ
    41.9% (18)
    1:1 Ничья
    20.9% (9)
    2:2 Ничья
    11.6% (5)
    2:3 ПСЖ
    7% (3)
    0:2 ПСЖ
    7% (3)
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