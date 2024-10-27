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  4. Лига 1 2024-2025
Тур: 9. Стадион: . Главный судья: Хадж Хаким
Страсбург
1:0
Второй тайм: 46'
Нант
0'
1:0
17' Гол
Сантос Андрей
39' Желтая карточка
Сантос Андрей

Ход матча

17'
Сантос Андрей
(Диарра Хабиб)
1:0
39'
Сантос Андрей
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 3 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 2
  • 0 Офсайды 2
  • 9 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 234 Количество передач 181
  • 58 Владение мячом, % 42

Владение мячом

Прогнозы 112
Страсбург 55.4% (62)
X 33% (37)
Нант 11.6% (13)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Страсбург
Ничья
Нант
3.65
4.35
4.40
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Петрович
Джордже
22
Дуэ
Гела
4
Соу
Саиду
23
Сарр
Мамаду-Наби
7
Морейра
Диегу
29
Дукуре
Исмаэль
8
Сантос
Андрей
15
Нанаси
Себастьян
19
Диарра
Хабиб
14
Мара
Секу
26
Баква
Дилан
1
Лафон
Альбан
11
Коко
Маркус
21
Кастеллетто
Жан-Шарль
44
Зезе
Натан
3
Коцца
Николя
6
Дуглас
Гомес
17
Гбамен
Жан-Филипп
22
Томас
Сорба
39
Аблин
Маттис
31
Мохамед
Мостафа
10
Кадевере
Тино
Страсбург
4-2-3-1
Нант
4-3-3

История личных встреч

Страсбург
Нант

9 матчей

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

88.9%
22.2%
8 побед 2 ничьи 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 3 победы

16 матчей

50%
12.5%
37.5%
8 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

25%
43.8%
31.2%
4 победы 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

50%
31.3%
18.7%
8 побед 5 ничьих 3 победы

История матчей

Л1
1:3
Л1
1:2
Л1
0:2
Л1
1:1
Л1
1:0
Л1
2:2
Л1
1:2
Л1
0:4
КЛ
0:1
Л1
2:1
Л1
0:1
Л1
2:3
Л1
1:0
Л1
1:2
Л2
1:0
Л2
2:1

Голы

Всего голов

10
14

Голов в среднем за матч

1.25
1.75

Среднее время на гол

72
51

Всего голов

6
11

Голов в среднем за матч

0.75
1.38

Среднее время на гол

120
65

Всего голов

16
25

Голов в среднем за матч

1
1.56

Тотал матчей

2.5
11
Больше 69%
Меньше 31%
5
9
Больше 56%
Меньше 44%
7
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

90
57

Бомбардиры внутри турнира

Страсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сантос Андрей 4 0.44
Нанаси Себастьян 3 0.33
Эмега Эмануэль 3 0.33
Диарра Хабиб 2 (1) 0.22
Мара Секу 1 0.11
Морейра Диегу 1 0.11
Абакар Силла 1 0.11
Дионг Дауда 1 0.11
Баква Дилан 0 0
Дукуре Исмаэль 0 0
Соу Саиду 0 0
Уайли Калеб 0 0
Нант
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саймон Мозес 2 (1) 0.22
Лепенан Йоанн 2 0.22
Аблин Маттис 2 0.22
Дуглас Гомес 1 0.11
Томас Сорба 1 0.11
Мохамед Мостафа 1 0.11
Bahereba Guirassy 1 0.11
Кадевере Тино 0 0
Чиривелья Педро 0 0

Карточки

Страсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дукуре Исмаэль 3 0
Сеная Марвин 3 0
Дуэ Гела 3 0
Соу Саиду 2 0
Абакар Силла 2 0
Сантос Андрей 2 0
Росиньор Лайам 1 0
Фила Карол 1 0
Мара Секу 1 0
Эмега Эмануэль 1 0
Диарра Хабиб 1 0
Морейра Диегу 1 0
Нант
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коко Маркус 2 1
Дуглас Гомес 3 0
Паллуа Николя 2 0
Кастеллетто Жан-Шарль 2 0
Зезе Натан 2 0
Гбамен Жан-Филипп 1 0
Чиривелья Педро 1 0
Кадевере Тино 1 0
Амьен-Аду Кельвен 1 0
Лафон Альбан 1 0
Дюверн Жан-Кевин 1 0
Мохамед Мостафа 1 0
Коцца Николя 1 0
Аблин Маттис 1 0
Антуан Комбуаре 1 0

Результаты матчей

Страсбург
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Нант
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

3
2
Страсбург
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Нант
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

8
2

Упущенные победы

4
5
Страсбург
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Нант
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

10
3

Упущенные победы

7
7

Голы по времени матча

Забито

6
5
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
2
40%
16-30
2
33%
1
20%
31-45
2
33%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

5
3
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
3
100%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

9
6
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 4
4 Не забивали 4
1
11%
2
33%
1-15
1
11%
1
17%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
4
44%
1
17%
46-60
1
11%
1
17%
61-75
1
11%
1
17%
76-90

Пропущено

12
5
4 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 3
1
8%
0
0%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
1
8%
1
20%
31-45
1
8%
1
20%
46-60
5
42%
2
40%
61-75
2
17%
1
20%
76-90

Забито

15
11
7 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 6
0 Не забивали 1
1
7%
2
18%
1-15
3
20%
3
27%
16-30
3
20%
1
9%
31-45
6
40%
2
18%
46-60
1
7%
1
9%
61-75
1
7%
2
18%
76-90

Пропущено

17
8
6 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 6
2
12%
0
0%
1-15
2
12%
3
38%
16-30
2
12%
1
13%
31-45
2
12%
1
13%
46-60
6
35%
2
25%
61-75
3
18%
1
13%
76-90

Результаты последних матчей

Страсбург
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
ПСЖ - Страсбург 4:2 Страсбург - Ланс 2:2 Страсбург - Марсель 1:0 Лилль - Страсбург 3:3
Страсбург - Анже 1:1 Лион - Страсбург 4:3 Страсбург - Ренн 3:1 Монпелье - Страсбург 1:1 Боруссия М - Страсбург 1:0 Боруссия М - Страсбург 1:0 Страсбург - Фрайбург 2:3 Карлсруэ - Страсбург 4:1 Страсбург - Фенербахче 0:4 Страсбург - Вольфсбергер 0:0 Страсбург - Мюнхен-1860 1:2 Лион - Страсбург 2:1 Страсбург - Мец 2:1 Гавр - Страсбург 3:1 Страсбург - Ницца 1:3 Лилль - Страсбург 1:0
Нант
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Нант - Ницца 1:1 Лион - Нант 2:0 Нант - Сент-Этьен 2:2 Анже - Нант 1:1
Нант - Реймс 1:2 Монпелье - Нант 1:3 Нант - Осер 2:0 Тулуза - Нант 0:0 Кристал Пэлас - Нант 1:1 Нант - Лорьян 1:1 Лаваль - Нант 1:2 Нант - Дюнкерк 2:1 Гамбург - Нант 4:2 Кан - Нант 0:1 Монако - Нант 4:0 Нант - Лилль 1:2 Брест - Нант 0:0 Монпелье - Нант 1:1 Нант - Ренн 0:3 Гавр - Нант 0:1

Результаты матчей

Страсбург
Нант

Точный счет

1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%

Точный счет

1:1
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
4:3
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%

Точное количество голов

3
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

1:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
1:1
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
3
3 раза 38%
2
2 раза 25%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Страсбург
Нант

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
2
2
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
1
3
2
2
2.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
1.5
Больше Меньше
3
5
3
5
2.5
1
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Монако
 1:1 Заявка 9 6 3 0 15 - 5 21
2.
ПСЖ
 Заявка 8 6 2 0 25 - 8 20
3.
Марсель
 Заявка 8 5 2 1 21 - 8 17
4.
Лилль
 Заявка 9 5 2 2 15 - 8 17
5.
Реймс
 Заявка 9 4 2 3 16 - 14 14
6.
Лион
 Заявка 9 4 2 3 16 - 14 14
7.
Ланс
 Заявка 9 3 5 1 9 - 6 14
8.
Брест
 Заявка 9 4 1 4 13 - 15 13
9.
Страсбург
 1:0 Заявка 9 3 4 2 17 - 16 13
10.
Ренн
 Заявка 9 3 2 4 13 - 12 11
11.
Ницца
 1:1 Заявка 9 2 5 2 17 - 9 11
12.
Осер
 Заявка 9 3 1 5 13 - 18 10
13.
Нант
 0:1 Заявка 9 2 4 3 10 - 10 10
14.
Тулуза
 3:0 Заявка 9 2 3 4 10 - 11 9
15.
Сент-Этьен
 Заявка 9 2 1 6 8 - 24 7
16.
Анже
 Заявка 9 1 4 4 10 - 16 7
17.
Гавр
 Заявка 9 2 0 7 7 - 20 6
18.
Монпелье
 0:3 Заявка 9 1 1 7 8 - 29 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 4 4 0 0 16 - 4 12
2.
Страсбург
 1:0 Заявка 5 3 2 0 8 - 4 11
3.
Монако
 1:1 Заявка 5 3 2 0 7 - 3 11
4.
Ренн
 Заявка 5 3 1 1 9 - 3 10
5.
Брест
 Заявка 5 3 1 1 10 - 6 10
6.
Осер
 Заявка 4 3 0 1 7 - 5 9
7.
Лилль
 Заявка 4 2 1 1 8 - 7 7
8.
Лион
 Заявка 5 2 1 2 10 - 10 7
9.
Реймс
 Заявка 5 2 1 2 8 - 8 7
10.
Сент-Этьен
 Заявка 4 2 0 2 4 - 5 6
11.
Ницца
 1:1 Заявка 4 1 3 0 11 - 3 6
12.
Марсель
 Заявка 3 1 2 0 5 - 3 5
13.
Нант
 0:1 Заявка 4 1 2 1 6 - 5 5
14.
Ланс
 Заявка 4 1 2 1 2 - 2 5
15.
Тулуза
 3:0 Заявка 5 1 2 2 5 - 6 5
16.
Анже
 Заявка 5 1 1 3 7 - 11 4
17.
Монпелье
 0:3 Заявка 5 1 1 3 5 - 14 4
18.
Гавр
 Заявка 4 1 0 3 4 - 12 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марсель
 Заявка 5 4 0 1 16 - 5 12
2.
Монако
 1:1 Заявка 4 3 1 0 8 - 2 10
3.
Лилль
 Заявка 5 3 1 1 7 - 1 10
4.
Ланс
 Заявка 5 2 3 0 7 - 4 9
5.
ПСЖ
 Заявка 4 2 2 0 9 - 4 8
6.
Лион
 Заявка 4 2 1 1 6 - 4 7
7.
Реймс
 Заявка 4 2 1 1 8 - 6 7
8.
Ницца
 1:1 Заявка 5 1 2 2 6 - 6 5
9.
Нант
 0:1 Заявка 5 1 2 2 4 - 5 5
10.
Тулуза
 3:0 Заявка 4 1 1 2 5 - 5 4
11.
Брест
 Заявка 4 1 0 3 3 - 9 3
12.
Анже
 Заявка 4 0 3 1 3 - 5 3
13.
Гавр
 Заявка 5 1 0 4 3 - 8 3
14.
Страсбург
 1:0 Заявка 4 0 2 2 9 - 12 2
15.
Ренн
 Заявка 4 0 1 3 4 - 9 1
16.
Осер
 Заявка 5 0 1 4 6 - 13 1
17.
Сент-Этьен
 Заявка 5 0 1 4 4 - 19 1
18.
Монпелье
 0:3 Заявка 4 0 0 4 3 - 15 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
ПСЖ Баркола Бредли 7 (1)
Марсель Гринвуд Мэйсон 6 (1)
Лилль Дэвид Джонатан 6
Сент-Этьен Давиташвили Зурико 5 (2)
Реймс Накамура Кейто 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Марсель Корнелиус Дерек 1 3
Монако Вандерсон V 1 3
Ренн Сейду Алиду 4
Реймс Фофана Яя 4
Монпелье Нзингула Рабби 4
Весь список
  • Второй тайм
  • 46'
    Страсбург контролирует мяч.
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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    Прогнозы 112
    Страсбург 55.4% (62)
    X 33% (37)
    Нант 11.6% (13)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Страсбург
    Ничья
    Нант
    3.65
    4.35
    4.40
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Страсбург 1:0 Нант

    Исход игры
    Страсбург
    55.4% (62)
    Ничья
    33% (37)
    Нант
    11.6% (13)
    Тотал 2.5
    Больше
    45.05% (50)
    Меньше
    54.95% (61)
    Обе команды забьют
    Да
    77.48% (86)
    Нет
    22.52% (25)
    Популярный счёт
    2:1 Страсбург
    33.9% (38)
    1:1 Ничья
    32.1% (36)
    1:0 Страсбург
    16.1% (18)
    1:2 Нант
    8% (9)
    2:0 Страсбург
    3.6% (4)
    0:1 Нант
    1.8% (2)
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