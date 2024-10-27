Тур: 9. Стадион: де ла Мейно. Главный судья: Хадж Хаким
Ход матча
17'
1:0
39'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
1 Удары по воротам 0
-
3 Удары в створ 1
-
3 Угловые 2
-
0 Офсайды 2
-
9 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
234 Количество передач 181
-
58 Владение мячом, % 42
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
22
Дуэ
Гела
19
Диарра
Хабиб
14
Мара
Секу
26
Баква
Дилан
11
Коко
Маркус
44
Зезе
Натан
22
Томас
Сорба
39
Аблин
Маттис
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Дуэ ГелаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Диарра ХабибПолузащитник
-
14 Мара СекуПолузащитник
-
26 Баква ДиланНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Дионг ДаудаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
47 Месси РайанНападающий
-
Главный тренер: Росеньор Лиам
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
11 Коко МаркусЗащитник
- Защитник
-
44 Зезе НатанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Томас СорбаПолузащитник
-
39 Аблин МаттисНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Молле ФлоранПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Камбуаре Антуан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Страсбург
Нант
9 матчей
88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
88.9%
22.2%
8 побед 2 ничьи 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 3 победы
16 матчей
50%
12.5%
37.5%
8 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
25%
43.8%
31.2%
4 победы 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
50%
31.3%
18.7%
8 побед 5 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
10
14
Голов в среднем за матч
1.25
1.75
Среднее время на гол
72
51
Всего голов
6
11
Голов в среднем за матч
0.75
1.38
Среднее время на гол
120
65
Всего голов
16
25
Голов в среднем за матч
1
1.56
Тотал матчей
2.5
11
Больше 69%
Меньше 31%
5
9
Больше 56%
Меньше 44%
7
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
Среднее время на гол
90
57
Бомбардиры внутри турнира
Страсбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сантос Андрей
|4
|0.44
|Нанаси Себастьян
|3
|0.33
|Эмега Эмануэль
|3
|0.33
|Диарра Хабиб
|2 (1)
|0.22
|Мара Секу
|1
|0.11
|Морейра Диегу
|1
|0.11
|Абакар Силла
|1
|0.11
|Дионг Дауда
|1
|0.11
|Баква Дилан
|0
|0
|Дукуре Исмаэль
|0
|0
|Соу Саиду
|0
|0
|Уайли Калеб
|0
|0
Нант
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Саймон Мозес
|2 (1)
|0.22
|Лепенан Йоанн
|2
|0.22
|Аблин Маттис
|2
|0.22
|Дуглас Гомес
|1
|0.11
|Томас Сорба
|1
|0.11
|Мохамед Мостафа
|1
|0.11
|Bahereba Guirassy
|1
|0.11
|Кадевере Тино
|0
|0
|Чиривелья Педро
|0
|0
Карточки
Страсбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дукуре Исмаэль
|3
|0
|Сеная Марвин
|3
|0
|Дуэ Гела
|3
|0
|Соу Саиду
|2
|0
|Абакар Силла
|2
|0
|Сантос Андрей
|2
|0
|Росиньор Лайам
|1
|0
|Фила Карол
|1
|0
|Мара Секу
|1
|0
|Эмега Эмануэль
|1
|0
|Диарра Хабиб
|1
|0
|Морейра Диегу
|1
|0
Нант
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Коко Маркус
|2
|1
|Дуглас Гомес
|3
|0
|Паллуа Николя
|2
|0
|Кастеллетто Жан-Шарль
|2
|0
|Зезе Натан
|2
|0
|Гбамен Жан-Филипп
|1
|0
|Чиривелья Педро
|1
|0
|Кадевере Тино
|1
|0
|Амьен-Аду Кельвен
|1
|0
|Лафон Альбан
|1
|0
|Дюверн Жан-Кевин
|1
|0
|Мохамед Мостафа
|1
|0
|Коцца Николя
|1
|0
|Аблин Маттис
|1
|0
|Антуан Комбуаре
|1
|0
Результаты матчей
Страсбург
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Нант
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
3
2
Страсбург
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Нант
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
8
2
Упущенные победы
4
5
Страсбург
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Нант
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
10
3
Упущенные победы
7
7
Голы по времени матча
Забито
6
5
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
2
40%
16-30
2
33%
1
20%
31-45
2
33%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
5
3
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
3
100%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
9
6
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 4
4 Не забивали 4
1
11%
2
33%
1-15
1
11%
1
17%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
4
44%
1
17%
46-60
1
11%
1
17%
61-75
1
11%
1
17%
76-90
Пропущено
12
5
4 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 3
1
8%
0
0%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
1
8%
1
20%
31-45
1
8%
1
20%
46-60
5
42%
2
40%
61-75
2
17%
1
20%
76-90
Забито
15
11
7 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 6
0 Не забивали 1
1
7%
2
18%
1-15
3
20%
3
27%
16-30
3
20%
1
9%
31-45
6
40%
2
18%
46-60
1
7%
1
9%
61-75
1
7%
2
18%
76-90
Пропущено
17
8
6 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 6
2
12%
0
0%
1-15
2
12%
3
38%
16-30
2
12%
1
13%
31-45
2
12%
1
13%
46-60
6
35%
2
25%
61-75
3
18%
1
13%
76-90
Результаты последних матчей
Страсбург
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
ПСЖ - Страсбург 4:2 Страсбург - Ланс 2:2 Страсбург - Марсель 1:0 Лилль - Страсбург 3:3
Страсбург - Анже 1:1 Лион - Страсбург 4:3 Страсбург - Ренн 3:1 Монпелье - Страсбург 1:1 Боруссия М - Страсбург 1:0 Боруссия М - Страсбург 1:0 Страсбург - Фрайбург 2:3 Карлсруэ - Страсбург 4:1 Страсбург - Фенербахче 0:4 Страсбург - Вольфсбергер 0:0 Страсбург - Мюнхен-1860 1:2 Лион - Страсбург 2:1 Страсбург - Мец 2:1 Гавр - Страсбург 3:1 Страсбург - Ницца 1:3 Лилль - Страсбург 1:0
Нант
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Нант - Ницца 1:1 Лион - Нант 2:0 Нант - Сент-Этьен 2:2 Анже - Нант 1:1
Нант - Реймс 1:2 Монпелье - Нант 1:3 Нант - Осер 2:0 Тулуза - Нант 0:0 Кристал Пэлас - Нант 1:1 Нант - Лорьян 1:1 Лаваль - Нант 1:2 Нант - Дюнкерк 2:1 Гамбург - Нант 4:2 Кан - Нант 0:1 Монако - Нант 4:0 Нант - Лилль 1:2 Брест - Нант 0:0 Монпелье - Нант 1:1 Нант - Ренн 0:3 Гавр - Нант 0:1
Результаты матчей
Страсбург
Нант
Точный счет
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
Точный счет
1:1
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
4:3
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
Точное количество голов
3
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
1:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
1:1
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
Точное количество голов
1
3 раза 38%
3
3 раза 38%
2
2 раза 25%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Страсбург
Нант
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
22
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
13
22
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
35
35
17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1 Заявка
|9
|6
|3
|0
|15 - 5
|21
|2.
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|25 - 8
|20
|3.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|21 - 8
|17
|4.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|15 - 8
|17
|5.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|16 - 14
|14
|6.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|16 - 14
|14
|7.
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|9 - 6
|14
|8.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|13 - 15
|13
|9.
|1:0 Заявка
|9
|3
|4
|2
|17 - 16
|13
|10.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|13 - 12
|11
|11.
|1:1 Заявка
|9
|2
|5
|2
|17 - 9
|11
|12.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|13 - 18
|10
|13.
|0:1 Заявка
|9
|2
|4
|3
|10 - 10
|10
|14.
|3:0 Заявка
|9
|2
|3
|4
|10 - 11
|9
|15.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|8 - 24
|7
|16.
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|10 - 16
|7
|17.
|Заявка
|9
|2
|0
|7
|7 - 20
|6
|18.
|0:3 Заявка
|9
|1
|1
|7
|8 - 29
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|16 - 4
|12
|2.
|1:0 Заявка
|5
|3
|2
|0
|8 - 4
|11
|3.
|1:1 Заявка
|5
|3
|2
|0
|7 - 3
|11
|4.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 3
|10
|5.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 6
|10
|6.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 5
|9
|7.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 7
|7
|8.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|10 - 10
|7
|9.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 8
|7
|10.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 5
|6
|11.
|1:1 Заявка
|4
|1
|3
|0
|11 - 3
|6
|12.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|13.
|0:1 Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 5
|5
|14.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|15.
|3:0 Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|16.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|7 - 11
|4
|17.
|0:3 Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 14
|4
|18.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 12
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|16 - 5
|12
|2.
|1:1 Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 2
|10
|3.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 1
|10
|4.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|7 - 4
|9
|5.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|9 - 4
|8
|6.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|7.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 6
|7
|8.
|1:1 Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 6
|5
|9.
|0:1 Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 5
|5
|10.
|3:0 Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|11.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 9
|3
|12.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|3 - 5
|3
|13.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 8
|3
|14.
|1:0 Заявка
|4
|0
|2
|2
|9 - 12
|2
|15.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 9
|1
|16.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|6 - 13
|1
|17.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 19
|1
|18.
|0:3 Заявка
|4
|0
|0
|4
|3 - 15
|0
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- — Зона вылета
|ПСЖ
|Баркола Бредли
|7 (1)
|Марсель
|Гринвуд Мэйсон
|6 (1)
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|6
|Сент-Этьен
|Давиташвили Зурико
|5 (2)
|Реймс
|Накамура Кейто
|5 (1)
|Марсель
|Корнелиус Дерек
|1 3
|Монако
|Вандерсон V
|1 3
|Ренн
|Сейду Алиду
|4
|Реймс
|Фофана Яя
|4
|Монпелье
|Нзингула Рабби
|4
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Страсбург 1:0 Нант
Исход игры
Страсбург
55.4% (62)
Ничья
33% (37)
Нант
11.6% (13)
Тотал 2.5
Больше
45.05% (50)
Меньше
54.95% (61)
Обе команды забьют
Да
77.48% (86)
Нет
22.52% (25)
Популярный счёт
2:1 Страсбург
33.9% (38)
1:1 Ничья
32.1% (36)
1:0 Страсбург
16.1% (18)
1:2 Нант
8% (9)
2:0 Страсбург
3.6% (4)
0:1 Нант
1.8% (2)
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