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  2. Матчи
  3. Франция
  4. Лига 1 2024-2025
Тур: 9. Стадион: . Главный судья: Хадж Хаким
Страсбург
3:1
Конец матча
Нант
0'
1:0
17' Гол
Сантос Андрей
38' Желтая карточка
Сантос Андрей
2:0
57' Гол
Сантос Андрей
3:0
73' Гол
Баква Дилан
3:1
83' Гол
Bahereba Guirassy
87' Желтая карточка
Лепенан Йоанн
90' Желтая карточка
Ганаго Игнатиус
90' Желтая карточка
Зезе Натан
90' Желтая карточка
Диарра Хабиб
90'+7

Ход матча

17'
Сантос Андрей
(Диарра Хабиб)
1:0
38'
Сантос Андрей
 
57'
Сантос Андрей
(Баква Дилан)
2:0
68'
 
Bahereba Guirassy
Аблин Маттис
68'
 
Ганаго Игнатиус
Кадевере Тино
68'
 
Чиривелья Педро
Гбамен Жан-Филипп
73'
Баква Дилан
(Морейра Диегу)
3:0
76'
Абакар Силла
Мара Секу
 
83'
3:1
Bahereba Guirassy
(Дуглас Гомес)
84'
Лемарешаль Феликс
Нанаси Себастьян
 
84'
Мванга Жуниор
Сантос Андрей
 
84'
 
Молле Флоран
Томас Сорба
84'
 
Лепенан Йоанн
Дуглас Гомес
87'
 
Лепенан Йоанн
90'
 
Ганаго Игнатиус
90'
Дионг Дауда
Морейра Диегу
 
90'
Соболь Эдуард
Баква Дилан
 
90'
 
Зезе Натан
90'
Диарра Хабиб
 

Статистика матча

  • 3 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 0
  • 5 Удары в створ 6
  • 5 Угловые 4
  • 0 Офсайды 3
  • 15 Нарушения правил 17
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 483 Количество передач 479
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

Прогнозы 112
Страсбург 55.4% (62)
X 33% (37)
Нант 11.6% (13)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Петрович
Джордже
22
Дуэ
Гела
4
Соу
Саиду
23
Сарр
Мамаду-Наби
7
Морейра
Диегу
29
Дукуре
Исмаэль
8
Сантос
Андрей
15
Нанаси
Себастьян
19
Диарра
Хабиб
14
Мара
Секу
26
Баква
Дилан
1
Лафон
Альбан
11
Коко
Маркус
21
Кастеллетто
Жан-Шарль
44
Зезе
Натан
3
Коцца
Николя
6
Дуглас
Гомес
17
Гбамен
Жан-Филипп
22
Томас
Сорба
39
Аблин
Маттис
31
Мохамед
Мостафа
10
Кадевере
Тино
Страсбург
4-2-3-1
Нант
4-3-3

История личных встреч

Страсбург
Нант

9 матчей

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

88.9%
22.2%
8 побед 2 ничьи 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 3 победы

16 матчей

50%
12.5%
37.5%
8 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

25%
43.8%
31.2%
4 победы 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

50%
31.3%
18.7%
8 побед 5 ничьих 3 победы

История матчей

Л1
1:3
Л1
1:2
Л1
0:2
Л1
1:1
Л1
1:0
Л1
2:2
Л1
1:2
Л1
0:4
КЛ
0:1
Л1
2:1
Л1
0:1
Л1
2:3
Л1
1:0
Л1
1:2
Л2
1:0
Л2
2:1

Голы

Всего голов

10
14

Голов в среднем за матч

1.25
1.75

Среднее время на гол

72
51

Всего голов

6
11

Голов в среднем за матч

0.75
1.38

Среднее время на гол

120
65

Всего голов

16
25

Голов в среднем за матч

1
1.56

Тотал матчей

2.5
11
Больше 69%
Меньше 31%
5
9
Больше 56%
Меньше 44%
7
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

90
57

Бомбардиры внутри турнира

Страсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сантос Андрей 5 0.56
Нанаси Себастьян 3 0.33
Эмега Эмануэль 3 0.33
Диарра Хабиб 2 (1) 0.22
Баква Дилан 1 0.11
Морейра Диегу 1 0.11
Мара Секу 1 0.11
Абакар Силла 1 0.11
Дионг Дауда 1 0.11
Дукуре Исмаэль 0 0
Соу Саиду 0 0
Уайли Калеб 0 0
Нант
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саймон Мозес 2 (1) 0.22
Лепенан Йоанн 2 0.22
Аблин Маттис 2 0.22
Bahereba Guirassy 2 0.22
Дуглас Гомес 1 0.11
Томас Сорба 1 0.11
Мохамед Мостафа 1 0.11
Кадевере Тино 0 0
Чиривелья Педро 0 0

Карточки

Страсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дукуре Исмаэль 3 0
Сеная Марвин 3 0
Дуэ Гела 3 0
Соу Саиду 2 0
Диарра Хабиб 2 0
Абакар Силла 2 0
Сантос Андрей 2 0
Росиньор Лайам 1 0
Фила Карол 1 0
Мара Секу 1 0
Эмега Эмануэль 1 0
Морейра Диегу 1 0
Нант
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коко Маркус 2 1
Дуглас Гомес 3 0
Зезе Натан 3 0
Паллуа Николя 2 0
Кастеллетто Жан-Шарль 2 0
Гбамен Жан-Филипп 1 0
Чиривелья Педро 1 0
Кадевере Тино 1 0
Амьен-Аду Кельвен 1 0
Лафон Альбан 1 0
Дюверн Жан-Кевин 1 0
Мохамед Мостафа 1 0
Коцца Николя 1 0
Лепенан Йоанн 1 0
Ганаго Игнатиус 1 0
Аблин Маттис 1 0
Антуан Комбуаре 1 0

Результаты матчей

Страсбург
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Нант
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

3
3
Страсбург
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Нант
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

8
2

Упущенные победы

4
5
Страсбург
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Нант
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

11
3

Упущенные победы

7
8

Голы по времени матча

Забито

9
6
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
3
33%
2
33%
16-30
2
22%
1
17%
31-45
3
33%
1
17%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

6
6
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
4
67%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
1
17%
46-60
1
17%
1
17%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Забито

9
6
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 4
5 Не забивали 5
1
11%
2
33%
1-15
1
11%
1
17%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
4
44%
1
17%
46-60
1
11%
1
17%
61-75
1
11%
1
17%
76-90

Пропущено

12
5
4 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 3
1
8%
0
0%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
1
8%
1
20%
31-45
1
8%
1
20%
46-60
5
42%
2
40%
61-75
2
17%
1
20%
76-90

Забито

18
12
8 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 6
0 Не забивали 1
1
6%
2
17%
1-15
4
22%
3
25%
16-30
3
17%
1
8%
31-45
7
39%
2
17%
46-60
2
11%
1
8%
61-75
1
6%
3
25%
76-90

Пропущено

18
11
6 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 7
2
11%
0
0%
1-15
2
11%
4
36%
16-30
2
11%
1
9%
31-45
2
11%
2
18%
46-60
6
33%
3
27%
61-75
4
22%
1
9%
76-90

Результаты последних матчей

Страсбург
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
ПСЖ - Страсбург 4:2 Страсбург - Ланс 2:2 Страсбург - Марсель 1:0 Лилль - Страсбург 3:3
Страсбург - Анже 1:1 Лион - Страсбург 4:3 Страсбург - Ренн 3:1 Монпелье - Страсбург 1:1 Боруссия М - Страсбург 1:0 Боруссия М - Страсбург 1:0 Страсбург - Фрайбург 2:3 Карлсруэ - Страсбург 4:1 Страсбург - Фенербахче 0:4 Страсбург - Вольфсбергер 0:0 Страсбург - Мюнхен-1860 1:2 Лион - Страсбург 2:1 Страсбург - Мец 2:1 Гавр - Страсбург 3:1 Страсбург - Ницца 1:3 Лилль - Страсбург 1:0
Нант
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Нант - Ницца 1:1 Лион - Нант 2:0 Нант - Сент-Этьен 2:2 Анже - Нант 1:1
Нант - Реймс 1:2 Монпелье - Нант 1:3 Нант - Осер 2:0 Тулуза - Нант 0:0 Кристал Пэлас - Нант 1:1 Нант - Лорьян 1:1 Лаваль - Нант 1:2 Нант - Дюнкерк 2:1 Гамбург - Нант 4:2 Кан - Нант 0:1 Монако - Нант 4:0 Нант - Лилль 1:2 Брест - Нант 0:0 Монпелье - Нант 1:1 Нант - Ренн 0:3 Гавр - Нант 0:1

Результаты матчей

Страсбург
Нант

Точный счет

3:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
3
2 раза 40%
2
1 раз 20%
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%

Точный счет

1:1
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
4:3
1 раз 25%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

3
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%

Точный счет

1:1
2 раза 22%
3:1
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
1:1
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%

Точное количество голов

3
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Страсбург
Нант

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
1.5
Больше Меньше
2
2
2
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
1
4
2
2
2.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
1.5
Больше Меньше
3
6
4
5
2.5
1
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 8 6 2 0 25 - 8 20
2.
Монако
 Заявка 9 6 2 1 15 - 6 20
3.
Марсель
 Заявка 8 5 2 1 21 - 8 17
4.
Лилль
 Заявка 9 5 2 2 15 - 8 17
5.
Реймс
 Заявка 9 4 2 3 16 - 14 14
6.
Лион
 Заявка 9 4 2 3 16 - 14 14
7.
Ланс
 Заявка 9 3 5 1 9 - 6 14
8.
Брест
 Заявка 9 4 1 4 13 - 15 13
9.
Ницца
 Заявка 9 3 4 2 18 - 9 13
10.
Страсбург
 Заявка 9 3 4 2 19 - 17 13
11.
Ренн
 Заявка 9 3 2 4 13 - 12 11
12.
Осер
 Заявка 9 3 1 5 13 - 18 10
13.
Нант
 Заявка 9 2 4 3 11 - 12 10
14.
Тулуза
 Заявка 9 2 3 4 10 - 11 9
15.
Сент-Этьен
 Заявка 9 2 1 6 8 - 24 7
16.
Анже
 Заявка 9 1 4 4 10 - 16 7
17.
Гавр
 Заявка 9 2 0 7 7 - 20 6
18.
Монпелье
 Заявка 9 1 1 7 8 - 29 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 4 4 0 0 16 - 4 12
2.
Страсбург
 Заявка 5 3 2 0 10 - 5 11
3.
Монако
 Заявка 5 3 2 0 7 - 3 11
4.
Ренн
 Заявка 5 3 1 1 9 - 3 10
5.
Брест
 Заявка 5 3 1 1 10 - 6 10
6.
Осер
 Заявка 4 3 0 1 7 - 5 9
7.
Ницца
 Заявка 4 2 2 0 12 - 3 8
8.
Лилль
 Заявка 4 2 1 1 8 - 7 7
9.
Лион
 Заявка 5 2 1 2 10 - 10 7
10.
Реймс
 Заявка 5 2 1 2 8 - 8 7
11.
Сент-Этьен
 Заявка 4 2 0 2 4 - 5 6
12.
Марсель
 Заявка 3 1 2 0 5 - 3 5
13.
Нант
 Заявка 4 1 2 1 6 - 5 5
14.
Ланс
 Заявка 4 1 2 1 2 - 2 5
15.
Тулуза
 Заявка 5 1 2 2 5 - 6 5
16.
Анже
 Заявка 5 1 1 3 7 - 11 4
17.
Монпелье
 Заявка 5 1 1 3 5 - 14 4
18.
Гавр
 Заявка 4 1 0 3 4 - 12 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марсель
 Заявка 5 4 0 1 16 - 5 12
2.
Лилль
 Заявка 5 3 1 1 7 - 1 10
3.
Монако
 Заявка 4 3 0 1 8 - 3 9
4.
Ланс
 Заявка 5 2 3 0 7 - 4 9
5.
ПСЖ
 Заявка 4 2 2 0 9 - 4 8
6.
Реймс
 Заявка 4 2 1 1 8 - 6 7
7.
Лион
 Заявка 4 2 1 1 6 - 4 7
8.
Ницца
 Заявка 5 1 2 2 6 - 6 5
9.
Нант
 Заявка 5 1 2 2 5 - 7 5
10.
Тулуза
 Заявка 4 1 1 2 5 - 5 4
11.
Брест
 Заявка 4 1 0 3 3 - 9 3
12.
Анже
 Заявка 4 0 3 1 3 - 5 3
13.
Гавр
 Заявка 5 1 0 4 3 - 8 3
14.
Страсбург
 Заявка 4 0 2 2 9 - 12 2
15.
Ренн
 Заявка 4 0 1 3 4 - 9 1
16.
Осер
 Заявка 5 0 1 4 6 - 13 1
17.
Сент-Этьен
 Заявка 5 0 1 4 4 - 19 1
18.
Монпелье
 Заявка 4 0 0 4 3 - 15 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
ПСЖ Баркола Бредли 7 (1)
Марсель Гринвуд Мэйсон 6 (1)
Лилль Дэвид Джонатан 6
Сент-Этьен Давиташвили Зурико 5 (2)
Реймс Накамура Кейто 5 (1)
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Топ нарушителей
Марсель Корнелиус Дерек 1 3
Монако Камара Ламин 1 3
Монако Вандерсон V 1 3
Тулуза Кассерес Кристиан 4
Ренн Сейду Алиду 4
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    Прогнозы 112
    Страсбург 55.4% (62)
    X 33% (37)
    Нант 11.6% (13)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Страсбург 3:1 Нант

    Исход игры
    Страсбург
    55.4% (62)
    Ничья
    33% (37)
    Нант
    11.6% (13)
    Тотал 2.5
    Больше
    45.05% (50)
    Меньше
    54.95% (61)
    Обе команды забьют
    Да
    77.48% (86)
    Нет
    22.52% (25)
    Популярный счёт
    2:1 Страсбург
    33.9% (38)
    1:1 Ничья
    32.1% (36)
    1:0 Страсбург
    16.1% (18)
    1:2 Нант
    8% (9)
    2:0 Страсбург
    3.6% (4)
    0:1 Нант
    1.8% (2)
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