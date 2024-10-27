Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

48' Команда Страсбург имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Лафон Альбан взял и забрал мяч на выходе

47' Страсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

46' Страсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

44' Нант совершает вбрасывание на половине поля противника

44' Нант совершает вбрасывание на своей половине поля

43' Нант совершает вбрасывание на своей половине поля

43' Удар от ворот произведет Страсбург

43' Дукуре Исмаэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Матч возобновлен

41' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

38' Сантос Андрей совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

38' Нант совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Матч возобновлен

37' Ох, нехорошо это выглядит. Коко Маркус получил травму и медбригада забирает его с поля.

36' Коко Маркус на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

36' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

35' Диарра Хабиб навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

35' Страсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Диарра Хабиб навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

33' Хорошую попытку сделал Баква Дилан . Удар в створ, но вратарь начеку

32' Удар от ворот произведет Нант

31' Сарр Мамаду-Наби выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Томас Сорба выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Удар от ворот произведет Нант

29' Удар от ворот произведет Нант

29' Страсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Страсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Удар от ворот произведет Нант

26' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Нанаси Себастьян и попал в перекладину!

25' Дукуре Исмаэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Страсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

23' Кадевере Тино навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

21' Нант совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Игрок из команды Страсбург делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

19' Страсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Диарра Хабиб из команды Страсбург своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

16' Страсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Кадевере Тино из команды Нант своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

12' Удар от ворот произведет Страсбург

11' Дукуре Исмаэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Нант совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Мохамед Мостафа пробует нанести удар издали, но Джордже Петрович держит все под контролем

9' Мохамед Мостафа выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Лафон Альбан взял и забрал мяч на выходе

8' Удар от ворот произведет Страсбург

7' Хорошую попытку сделал Диарра Хабиб . Удар в створ, но вратарь начеку

6' Страсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Мара Секу выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Нант совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Нант совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Нант совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Страсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Нант совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Нант начинает с центра поля