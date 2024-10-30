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  3. Италия
  4. Серия A 2024-2025
Тур: 10. Стадион: . Главный судья: Пиччинини Марко
Аталанта
1:0
Второй тайм: 80'
Монца
0'
54' Желтая карточка
Джимсити Берат
56' Желтая карточка
Колашинац Сеад
1:0
70' Гол
Самарджич Лазар
77' Желтая карточка
Мальдини Даниэль

Ход матча

46'
 
Джурич Милан
Марич Мирко
46'
Самарджич Лазар
Лукман Адемола
 
54'
Джимсити Берат
 
56'
Колашинац Сеад
 
57'
Дзаппакоста Давиде
Руджери Маттео
 
57'
Куадрадо Хуан
Белланова Рауль
 
66'
Дзаньоло Николо
Де Кетеларе Шарль
 
70'
Самарджич Лазар
(Ретеги Матео)
1:0
73'
 
Валоти Матиа
Пессина Маттео
73'
 
Капрари Джанлука
Виньято Самуэле
73'
 
Мальдини Даниэль
Мота Дани
77'
 
Мальдини Даниэль

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 8
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 304 Количество передач 234
  • 58 Владение мячом, % 42

Владение мячом

Прогнозы 119
Аталанта 96.6% (115)
X 2.5% (3)
Монца 0.8% (1)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Аталанта
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
29
Карнесекки
Марко
19
Джимсити
Берат
4
Хин
Исак
23
Колашинац
Сеад
16
Белланова
Рауль
22
Руджери
Маттео
13
Эдерсон
Хонорато
15
Де
Рон
Мартен
17
Де
Кетеларе
Шарль
11
Лукман
Адемола
32
Ретеги
Матео
30
Турати
Стефано
33
Д'Амброзио
Данило
22
Мари
Пабло
5
Кальдирола
Лука
13
Перейра
Педру
II
77
Кирьякопулос
Георгиос
42
Бьянко
Алессандро
32
Пессина
Маттео
47
Мота
Дани
80
Виньято
Самуэле
24
Марич
Мирко
Аталанта
3-4-2-1
Монца
3-4-2-1

История личных встреч

Аталанта
Монца

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

СA
1:2
СA
3:0
СA
5:2
СA
0:2

Голы

Всего голов

8
4

Голов в среднем за матч

4
2

Среднее время на гол

22
45

Всего голов

9
6

Голов в среднем за матч

2.25
1.5

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

40
60

Бомбардиры внутри турнира

Аталанта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ретеги Матео 10 (2) 1
Лукман Адемола 4 (1) 0.4
Де Кетеларе Шарль 2 0.2
Де Рон Мартен 2 0.2
Брешианини Марко 2 0.2
Эдерсон Хонорато 1 0.1
Дзаппакоста Давиде 1 0.1
Пашалич Марио 1 0.1
Самарджич Лазар 1 0.1
Дзаньоло Николо 0 0
Руджери Маттео 0 0
Монца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мота Дани 4 0.4
Джурич Милан II 3 0.3
Кирьякопулос Георгиос 1 0.1
Мальдини Даниэль 1 0.1
Бьянко Алессандро 1 0.1
Перейра Педру II 0 0
Иццо Армандо 0 0
Капрари Джанлука 0 0

Карточки

Аталанта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эдерсон Хонорато 3 0
Де Рон Мартен 3 0
Джимсити Берат 2 0
Хин Исак 2 0
Колашинац Сеад 1 0
Дзаппакоста Давиде 1 0
Пашалич Марио 1 0
Дзаньоло Николо 1 0
Белланова Рауль 1 0
Ретеги Матео 1 0
Коссуну Одилон 1 0
Монца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Иццо Армандо 4 0
Бондо Уоррен 1 1
Мари Пабло 2 0
Мота Дани 2 0
Мальдини Даниэль 2 0
Карбони Андреа 2 0
Джурич Милан II 2 0
Неста Алессандро 1 0
Кальдирола Лука 1 0
Д'Амброзио Данило 1 0
Гальярдини Роберто 1 0
Петанья Андреа 1 0
Пессина Маттео 1 0
Капрари Джанлука 1 0
Кирьякопулос Георгиос 1 0

Результаты матчей

Аталанта
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Монца
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

3
2
Аталанта
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Монца
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

5
3

Упущенные победы

7
4
Аталанта
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Монца
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

9
3

Упущенные победы

10
6

Голы по времени матча

Забито

17
5
10 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 7
3
18%
1
20%
1-15
4
24%
1
20%
16-30
3
18%
1
20%
31-45
4
24%
0
0%
46-60
1
6%
1
20%
61-75
2
12%
1
20%
76-90

Пропущено

6
4
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
33%
2
50%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
1
25%
76-90

Забито

9
5
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
1
20%
16-30
2
22%
2
40%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
1
20%
61-75
1
11%
1
20%
76-90

Пропущено

6
7
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
1
17%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
17%
2
29%
31-45
4
67%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Забито

26
10
15 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 3
0 Не забивали 3
5
19%
1
10%
1-15
5
19%
2
20%
16-30
5
19%
3
30%
31-45
6
23%
0
0%
46-60
2
8%
2
20%
61-75
3
12%
2
20%
76-90

Пропущено

12
11
5 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
2
17%
1
9%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
3
25%
4
36%
31-45
6
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
1
8%
3
27%
76-90

Результаты последних матчей

Аталанта
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Аталанта - Верона 6:1 Аталанта - Селтик 0:0 Венеция - Аталанта 0:2 Аталанта - Дженоа 5:1
Шахтёр Донецк - Аталанта 0:3 Болонья - Аталанта 1:1 Аталанта - Комо 2:3 Аталанта - Арсенал 0:0 Аталанта - Фиорентина 3:2 Интер Милан - Аталанта 4:0 Торино - Аталанта 2:1 Лечче - Аталанта 0:4 Реал Мадрид - Аталанта 2:0 Санкт-Паули - Аталанта 3:0 Парма - Аталанта 4:1 АЗ Алкмаар - Аталанта 2:2 Аталанта - Фиорентина 2:3 Аталанта - Торино 3:0 Аталанта - Байер Л 3:0 Лечче - Аталанта 0:2
Монца
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Монца - Венеция 2:2 Верона - Монца 0:3 Монца - Рома 1:1 Наполи - Монца 2:0
Монца - Брешия 3:1 Монца - Болонья 1:2 Монца - Интер Милан 1:1 Фиорентина - Монца 2:2 Монца - Дженоа 0:1 Эмполи - Монца 0:0 Милан - Монца 3:1 Монца - Зюйдтироль 0:0 Монца - Сассуоло 2:2 Монца - Вис Пезаро 3:1 Монца - Альчоне 2:0 Монца - Палермо 0:1 Монца - Нува Камуния 16:1 Ювентус - Монца 2:0 Монца - Фрозиноне 0:1 Фиорентина - Монца 2:1

Результаты матчей

Аталанта
Монца

Точный счет

2:3
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
6:1
1 раз 25%
1:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%

Точное количество голов

2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
5
1 раз 25%
6
1 раз 25%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Точный счет

0:2
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
0:0
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

0:2
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
6:1
1 раз 11%
2:2
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%

Точное количество голов

1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
5
1 раз 11%
6
1 раз 11%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Аталанта
Монца

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
2.5
Больше Меньше
2
2
3.5
2
2
4.5
1
3
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
2
2
2
3
1.5
2
2
1
4
2.5
1
3
1
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
6
3
6
3
1.5
3
6
4
5
2.5
1
8
3
6
3.5
2
7
4.5
1
8
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 10 8 1 1 18 - 5 25
2.
Интер Милан
 Заявка 10 6 3 1 24 - 13 21
3.
Аталанта
 1:0 Заявка 10 6 1 3 25 - 14 19
4.
Ювентус
 2:2 Заявка 10 4 6 0 17 - 7 18
5.
Лацио
 Заявка 9 5 1 3 17 - 12 16
6.
Фиорентина
 Заявка 9 4 4 1 20 - 9 16
7.
Удинезе
 Заявка 10 5 1 4 14 - 14 16
8.
Милан
 Заявка 9 4 2 3 16 - 11 14
9.
Торино
 Заявка 9 4 2 3 15 - 14 14
10.
Болонья
 Заявка 9 2 6 1 11 - 11 12
11.
Эмполи
 Заявка 10 2 5 3 7 - 9 11
12.
Рома
 Заявка 9 2 4 3 9 - 11 10
13.
Комо
 Заявка 9 2 3 4 11 - 16 9
14.
Верона
 Заявка 10 3 0 7 13 - 22 9
15.
Кальяри
 Заявка 10 2 3 5 8 - 17 9
16.
Парма
 2:2 Заявка 10 1 6 3 14 - 16 9
17.
Венеция
 Заявка 10 2 2 6 10 - 18 8
18.
Лечче
 Заявка 10 2 2 6 4 - 19 8
19.
Монца
 0:1 Заявка 10 1 5 4 10 - 12 8
20.
Дженоа
 Заявка 9 1 3 5 7 - 20 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 5 5 0 0 11 - 2 15
2.
Лацио
 Заявка 5 4 1 0 12 - 5 13
3.
Аталанта
 1:0 Заявка 5 4 0 1 17 - 7 12
4.
Удинезе
 Заявка 5 4 0 1 8 - 4 12
5.
Фиорентина
 Заявка 5 3 2 0 11 - 5 11
6.
Интер Милан
 Заявка 5 3 1 1 14 - 8 10
7.
Милан
 Заявка 5 3 1 1 10 - 4 10
8.
Ювентус
 2:2 Заявка 6 2 4 0 7 - 3 10
9.
Торино
 Заявка 4 2 1 1 5 - 4 7
10.
Лечче
 Заявка 5 2 1 2 4 - 12 7
11.
Рома
 Заявка 4 2 0 2 6 - 4 6
12.
Венеция
 Заявка 4 2 0 2 5 - 5 6
13.
Верона
 Заявка 5 2 0 3 7 - 10 6
14.
Комо
 Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
15.
Парма
 2:2 Заявка 5 1 2 2 8 - 9 5
16.
Кальяри
 Заявка 6 1 2 3 4 - 11 5
17.
Болонья
 Заявка 4 0 4 0 3 - 3 4
18.
Монца
 0:1 Заявка 5 0 3 2 5 - 7 3
19.
Эмполи
 Заявка 5 0 3 2 0 - 4 3
20.
Дженоа
 Заявка 5 0 3 2 5 - 10 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 5 3 2 0 10 - 5 11
2.
Наполи
 Заявка 5 3 1 1 7 - 3 10
3.
Ювентус
 2:2 Заявка 4 2 2 0 10 - 4 8
4.
Эмполи
 Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
5.
Болонья
 Заявка 5 2 2 1 8 - 8 8
6.
Аталанта
 1:0 Заявка 5 2 1 2 8 - 7 7
7.
Торино
 Заявка 5 2 1 2 10 - 10 7
8.
Фиорентина
 Заявка 4 1 2 1 9 - 4 5
9.
Монца
 0:1 Заявка 5 1 2 2 5 - 5 5
10.
Милан
 Заявка 4 1 1 2 6 - 7 4
11.
Кальяри
 Заявка 4 1 1 2 4 - 6 4
12.
Удинезе
 Заявка 5 1 1 3 6 - 10 4
13.
Парма
 2:2 Заявка 5 0 4 1 6 - 7 4
14.
Рома
 Заявка 5 0 4 1 3 - 7 4
15.
Комо
 Заявка 6 1 1 4 5 - 11 4
16.
Лацио
 Заявка 4 1 0 3 5 - 7 3
17.
Дженоа
 Заявка 4 1 0 3 2 - 10 3
18.
Верона
 Заявка 5 1 0 4 6 - 12 3
19.
Венеция
 Заявка 6 0 2 4 5 - 13 2
20.
Лечче
 Заявка 5 0 1 4 0 - 7 1
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  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Аталанта Ретеги Матео 10 (3)
Интер Милан Тюрам Маркус 7 (2)
Ювентус Влахович Душан 6
Милан Пулишич Кристиан 5 (3)
Наполи Кварацхелия Хвича 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Верона Тчатчуа Джексон 1 4
Верона Белахяне Реда 1 4
Верона Дуда Ондрей 5
Удинезе Камара Хассан 1 3
Монца Иццо Армандо 4
Весь список
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    Прогнозы 119
    Аталанта 96.6% (115)
    X 2.5% (3)
    Монца 0.8% (1)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Аталанта
    Ничья
    Монца
    1.81
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    9.50
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    94.00
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Аталанта 1:0 Монца

    Исход игры
    Аталанта
    96.6% (115)
    Ничья
    2.5% (3)
    Монца
    0.8% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    54.39% (62)
    Меньше
    45.61% (52)
    Обе команды забьют
    Да
    51.75% (59)
    Нет
    48.25% (55)
    Популярный счёт
    2:0 Аталанта
    36.1% (43)
    2:1 Аталанта
    29.4% (35)
    3:1 Аталанта
    15.1% (18)
    1:0 Аталанта
    6.7% (8)
    3:0 Аталанта
    3.4% (4)
    4:1 Аталанта
    2.5% (3)
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