Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

Первый тайм

48' Команда Аталанта имела превосходство во владении мячом, но не смогла повести в счете перед перерывом.

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Удар от ворот произведет Монца

47' Кирьякопулос Георгиос выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Монца совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Аталанта совершает вбрасывание на своей половине поля

42' Бьянко Алессандро пробует нанести удар издали, но Марко Карнесекки держит все под контролем

42' Удар от ворот произведет Монца

41' Ретеги Матео пробил со штрафного прямо в стенку

39' Монца совершает вбрасывание на своей половине поля

37' Удар от ворот произведет Монца

36' Аталанта совершает вбрасывание на своей половине поля

35' Аталанта совершает вбрасывание на своей половине поля

34' Удар от ворот произведет Монца

34' Аталанта совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Монца совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Монца совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Аталанта совершает вбрасывание на своей половине поля

27' Монца совершает вбрасывание на своей половине поля

27' Монца совершает вбрасывание на своей половине поля

27' Монца совершает вбрасывание на своей половине поля

27' Перейра Педру II выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Аталанта совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Аталанта совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Матч возобновлен

25' Ох, нехорошо это выглядит. Мота Дани получил травму и медбригада забирает его с поля.

24' Мота Дани на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

24' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

23' Удар от ворот произведет Монца

22' Де Рон Мартен не смог попасть в створ ударом издали

20' Колашинац Сеад выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Аталанта совершает вбрасывание на своей половине поля

14' Монца совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Эдерсон Хонорато выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Монца совершает вбрасывание на своей половине поля

10' Аталанта совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Руджери Маттео из команды Аталанта своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

8' Удар от ворот произведет Монца

6' Аталанта совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Лукман Адемола выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Ретеги Матео пробует нанести удар издали, но Стефано Турати держит все под контролем

4' Эдерсон Хонорато выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Монца совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Аталанта совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Монца совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Монца совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Аталанта совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Аталанта начинает с центра поля