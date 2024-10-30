Тур: 10. Стадион: Гевисс Стэдиум. Зрители: 22142 Главный судья: Пиччинини Марко
0'
54' Желтая карточкаДжимсити Берат
56' Желтая карточкаКолашинац Сеад
1:0
70' ГолСамарджич Лазар
77' Желтая карточкаМальдини Даниэль
82' Желтая карточкаКальдирола Лука
2:0
88' ГолДзаппакоста Давиде
90' Желтая карточкаВалоти Матиа
90'+4
Ход матча
54'
56'
70'
1:0
77'
82'
88'
90'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
2 Удары по воротам 1
-
6 Удары в створ 3
-
5 Угловые 1
-
0 Офсайды 2
-
14 Нарушения правил 11
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
525 Количество передач 464
-
56 Владение мячом, % 44
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
4
Хин
Исак
32
Ретеги
Матео
22
Мари
Пабло
47
Мота
Дани
24
Марич
Мирко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
4 Хин ИсакЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Ретеги МатеоНападающий
- Запасные игроки
-
28 Патрисиу РуйВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Гасперини Джан Пьеро
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Мари ПаблоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 Мота ДаниПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Марич МиркоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
69 Мацца АндреаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Форсон ОмариПолузащитник
-
27 Валоти МатиаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Джурич МиланНападающий
-
Главный тренер: Неста Алессандро
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
История личных встреч
Аталанта
Монца
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
4
Голов в среднем за матч
4
2
Среднее время на гол
22
45
Всего голов
9
6
Голов в среднем за матч
2.25
1.5
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
40
60
Бомбардиры внутри турнира
Аталанта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ретеги Матео
|10 (2)
|1
|Лукман Адемола
|4 (1)
|0.4
|Де Кетеларе Шарль
|2
|0.2
|Дзаппакоста Давиде
|2
|0.2
|Самарджич Лазар
|2
|0.2
|Де Рон Мартен
|2
|0.2
|Брешианини Марко
|2
|0.2
|Эдерсон Хонорато
|1
|0.1
|Пашалич Марио
|1
|0.1
|Дзаньоло Николо
|0
|0
|Руджери Маттео
|0
|0
Монца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мота Дани
|4
|0.4
|Джурич Милан II
|3
|0.3
|Кирьякопулос Георгиос
|1
|0.1
|Мальдини Даниэль
|1
|0.1
|Бьянко Алессандро
|1
|0.1
|Перейра Педру II
|0
|0
|Иццо Армандо
|0
|0
|Капрари Джанлука
|0
|0
Карточки
Аталанта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эдерсон Хонорато
|3
|0
|Де Рон Мартен
|3
|0
|Джимсити Берат
|2
|0
|Хин Исак
|2
|0
|Колашинац Сеад
|1
|0
|Дзаппакоста Давиде
|1
|0
|Пашалич Марио
|1
|0
|Дзаньоло Николо
|1
|0
|Белланова Рауль
|1
|0
|Ретеги Матео
|1
|0
|Коссуну Одилон
|1
|0
Монца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Иццо Армандо
|4
|0
|Мальдини Даниэль
|3
|0
|Бондо Уоррен
|1
|1
|Мари Пабло
|2
|0
|Кальдирола Лука
|2
|0
|Мота Дани
|2
|0
|Карбони Андреа
|2
|0
|Джурич Милан II
|2
|0
|Неста Алессандро
|1
|0
|Д'Амброзио Данило
|1
|0
|Валоти Матиа
|1
|0
|Гальярдини Роберто
|1
|0
|Петанья Андреа
|1
|0
|Пессина Маттео
|1
|0
|Капрари Джанлука
|1
|0
|Кирьякопулос Георгиос
|1
|0
Результаты матчей
Аталанта
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Монца
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
3
2
Аталанта
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Монца
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
5
3
Упущенные победы
7
4
Аталанта
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
Монца
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
9
3
Упущенные победы
10
6
Голы по времени матча
Забито
19
5
10 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
5 Не забивали 8
3
16%
1
20%
1-15
4
21%
1
20%
16-30
3
16%
1
20%
31-45
4
21%
0
0%
46-60
2
11%
1
20%
61-75
3
16%
1
20%
76-90
Пропущено
6
6
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
33%
2
33%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
17%
2
33%
76-90
Забито
9
5
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
1
20%
16-30
2
22%
2
40%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
1
20%
61-75
1
11%
1
20%
76-90
Пропущено
6
7
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
1
17%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
17%
2
29%
31-45
4
67%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Забито
28
10
15 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 4
8 Забивали первыми 3
0 Не забивали 4
5
18%
1
10%
1-15
5
18%
2
20%
16-30
5
18%
3
30%
31-45
6
21%
0
0%
46-60
3
11%
2
20%
61-75
4
14%
2
20%
76-90
Пропущено
12
13
5 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
2
17%
1
8%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
3
25%
4
31%
31-45
6
50%
0
0%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
1
8%
4
31%
76-90
Результаты последних матчей
Аталанта
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Аталанта - Верона 6:1 Аталанта - Селтик 0:0 Венеция - Аталанта 0:2 Аталанта - Дженоа 5:1
Шахтёр Донецк - Аталанта 0:3 Болонья - Аталанта 1:1 Аталанта - Комо 2:3 Аталанта - Арсенал 0:0 Аталанта - Фиорентина 3:2 Интер Милан - Аталанта 4:0 Торино - Аталанта 2:1 Лечче - Аталанта 0:4 Реал Мадрид - Аталанта 2:0 Санкт-Паули - Аталанта 3:0 Парма - Аталанта 4:1 АЗ Алкмаар - Аталанта 2:2 Аталанта - Фиорентина 2:3 Аталанта - Торино 3:0 Аталанта - Байер Л 3:0 Лечче - Аталанта 0:2
Монца
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Монца - Венеция 2:2 Верона - Монца 0:3 Монца - Рома 1:1 Наполи - Монца 2:0
Монца - Брешия 3:1 Монца - Болонья 1:2 Монца - Интер Милан 1:1 Фиорентина - Монца 2:2 Монца - Дженоа 0:1 Эмполи - Монца 0:0 Милан - Монца 3:1 Монца - Зюйдтироль 0:0 Монца - Сассуоло 2:2 Монца - Вис Пезаро 3:1 Монца - Альчоне 2:0 Монца - Палермо 0:1 Монца - Нува Камуния 16:1 Ювентус - Монца 2:0 Монца - Фрозиноне 0:1 Фиорентина - Монца 2:1
Результаты матчей
Аталанта
Монца
Точный счет
2:0
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
6:1
1 раз 20%
1:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%
6
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Точный счет
0:2
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
2:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
0
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
0:2
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
6:1
1 раз 10%
1:1
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
Точное количество голов
2
3 раза 30%
1
2 раза 20%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
5
1 раз 10%
6
1 раз 10%
0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Аталанта
Монца
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
23
23
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
23
23
23
14
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
64
73
37
46
19
37
28
19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|18 - 5
|25
|2.
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|24 - 13
|21
|3.
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|26 - 14
|19
|4.
|Заявка
|10
|4
|6
|0
|17 - 7
|18
|5.
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|17 - 12
|16
|6.
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|20 - 9
|16
|7.
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|14 - 14
|16
|8.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|16 - 11
|14
|9.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|15 - 14
|14
|10.
|Заявка
|9
|2
|6
|1
|11 - 11
|12
|11.
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|7 - 9
|11
|12.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|9 - 11
|10
|13.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|11 - 16
|9
|14.
|Заявка
|10
|3
|0
|7
|13 - 22
|9
|15.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|8 - 17
|9
|16.
|Заявка
|10
|1
|6
|3
|14 - 16
|9
|17.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|10 - 18
|8
|18.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|4 - 19
|8
|19.
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|10 - 13
|8
|20.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|7 - 20
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|11 - 2
|15
|2.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|12 - 5
|13
|3.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|18 - 7
|12
|4.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|8 - 4
|12
|5.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|11 - 5
|11
|6.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|14 - 8
|10
|7.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 4
|10
|8.
|Заявка
|6
|2
|4
|0
|7 - 3
|10
|9.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|10.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|4 - 12
|7
|11.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 4
|6
|12.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|13.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|7 - 10
|6
|14.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|15.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|8 - 9
|5
|16.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 11
|5
|17.
|Заявка
|4
|0
|4
|0
|3 - 3
|4
|18.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|5 - 7
|3
|19.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|0 - 4
|3
|20.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|5 - 10
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 5
|11
|2.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 3
|10
|3.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|10 - 4
|8
|4.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|5.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 8
|8
|6.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|7.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|10 - 10
|7
|8.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|9 - 4
|5
|9.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|10.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|11.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|12.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 10
|4
|13.
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|6 - 7
|4
|14.
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|3 - 7
|4
|15.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 11
|4
|16.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 7
|3
|17.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 10
|3
|18.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|6 - 12
|3
|19.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|5 - 13
|2
|20.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|0 - 7
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Аталанта
|Ретеги Матео
|10 (3)
|Интер Милан
|Тюрам Маркус
|7 (2)
|Ювентус
|Влахович Душан
|6
|Милан
|Пулишич Кристиан
|5 (3)
|Наполи
|Кварацхелия Хвича
|5 (2)
|Верона
|Тчатчуа Джексон
|1 4
|Верона
|Белахяне Реда
|1 4
|Верона
|Дуда Ондрей
|5
|Удинезе
|Камара Хассан
|1 3
|Монца
|Иццо Армандо
|4
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Аталанта 2:0 Монца
Исход игры
Аталанта
96.6% (115)
Ничья
2.5% (3)
Монца
0.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
54.39% (62)
Меньше
45.61% (52)
Обе команды забьют
Да
51.75% (59)
Нет
48.25% (55)
Популярный счёт
2:0 Аталанта
36.1% (43)
2:1 Аталанта
29.4% (35)
3:1 Аталанта
15.1% (18)
1:0 Аталанта
6.7% (8)
3:0 Аталанта
3.4% (4)
4:1 Аталанта
2.5% (3)
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