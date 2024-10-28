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  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия A 2024-2025
Тур: 10. Стадион: .
Эмполи
 
Позже
Интер Милан
Прогнозы 44
Эмполи 0% (0)
X 2.3% (1)
Интер Милан 97.7% (43)
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Интер Милан

История личных встреч

Эмполи
Интер Милан

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
150%
1 победа 3 ничьи 0 побед

14 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 14 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Второй тайм

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 9 побед

16 матчей

6.3%
6.3%
87.4%
1 победа 1 ничья 14 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 8 ничьих 8 побед

Второй тайм

6.3%
37.5%
56.2%
1 победа 6 ничьих 9 побед

История матчей

СA
2:0
СA
0:1
СA
0:3
СA
0:1
СA
4:2
К
3:2
СA
0:2
СA
2:1
СA
0:1
СA
2:0
СA
0:2
СA
2:1
СA
0:1
СA
4:3
СA
0:0
СA
1:0

Голы

Всего голов

0
10

Голов в среднем за матч

0
1.11

Среднее время на гол

0
81

Всего голов

20
10

Голов в среднем за матч

2.22
1.43

Среднее время на гол

40
63

Всего голов

20
20

Голов в среднем за матч

1.25
1.25

Тотал матчей

2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
10
Больше 63%
Меньше 38%
6
6
Больше 38%
Меньше 63%
10
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

72
72

Бомбардиры внутри турнира

Эмполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Коломбо Лоренцо 2 (1) 0.22
Гьяси Эммануэль 2 0.22
Эспозито Себастьяно 2 0.22
Пеццелла Джузеппе 0 0
Анджорин Фаустино 0 0
Интер Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тюрам Маркус 7 0.78
Мартинес Лаутаро 3 0.33
Дюмфрис Дензел 2 0.22
Зелиньски Пётр 2 (2) 0.22
Дармиан Маттео 1 0.11
Димарко Федерико 1 0.11
Барелла Николо 1 0.11
Фраттези Давиде 1 0.11
Мхитарян Генрих 1 0.11
Чалханоглу Хакан 1 (1) 0.11
Ачерби Франческо 0 0
Павар Бенжамен 0 0
Тареми Мехди 0 0
Бастони Алессандро 0 0

Карточки

Эмполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Грасси Альберто 3 0
Гьяси Эммануэль 2 0
Пеццелла Джузеппе 2 0
Пеллегри Пьетро 2 0
Васкес Дэвис 2 0
Хендерсон Лиам 1 0
Хаас Николас 1 0
Исмайли Ардиан 1 0
Мале Юссеф 1 0
Какаче Либерато 1 0
Сольбаккен Ола 1 0
Анджорин Фаустино 1 0
Коломбо Лоренцо 1 0
Фаццини Якопо 1 0
Интер Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Индзаги Симоне 3 0
Мхитарян Генрих 2 0
Павар Бенжамен 2 0
Дюмфрис Дензел 2 0
Аслани Кристьян 2 0
Дармиан Маттео 1 0
Чалханоглу Хакан 1 0
Корреа Хоакин 1 0
Димарко Федерико 1 0
Барелла Николо 1 0
Биссекк Янн-Аурель 1 0

Результаты матчей

Эмполи
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Интер Милан
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

0
3
Эмполи
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Интер Милан
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

5
12
Эмполи
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (6)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Интер Милан
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

2
4

Упущенные победы

5
15

Голы по времени матча

Забито

0
7
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
9 Не забивали 5
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Пропущено

1
5
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
3
60%
76-90

Забито

6
13
4 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
2
33%
3
23%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
2
33%
3
23%
31-45
1
17%
4
31%
46-60
1
17%
1
8%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

6
9
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
1
17%
2
22%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
2
33%
1
11%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
3
50%
3
33%
76-90

Забито

6
20
4 В 1-м тайме 11
2 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 5
5 Не забивали 0
2
33%
4
20%
1-15
0
0%
3
15%
16-30
2
33%
4
20%
31-45
1
17%
6
30%
46-60
1
17%
1
5%
61-75
0
0%
2
10%
76-90

Пропущено

7
14
3 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 7
1
14%
2
14%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
2
29%
2
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
1
7%
61-75
3
43%
6
43%
76-90

Результаты последних матчей

Эмполи
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Парма - Эмполи 1:1 Эмполи - Наполи 0:1 Лацио - Эмполи 2:1 Эмполи - Фиорентина 0:0
Торино - Эмполи 1:2 Кальяри - Эмполи 0:2 Эмполи - Ювентус 0:0 Болонья - Эмполи 1:1 Рома - Эмполи 1:2 Эмполи - Монца 0:0 Эмполи - Катанзаро 4:1 Эмполи - Сампдория 0:2 Эмполи - Специя 2:0 Ингольштадт - Эмполи 0:0 Эмполи - Эмполи (до 19 лет) 2:0 Эмполи - Кастельфьорентино 10:0 Эмполи - Рома 2:1 Удинезе - Эмполи 1:1 Лацио - Эмполи 2:0 Эмполи - Фрозиноне 0:0
Интер Милан
(20 матчей)
50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 2 поражения
Интер Милан - Ювентус 4:4 Янг Бойз - Интер Милан 0:1 Рома - Интер Милан 0:1 Интер Милан - Торино 3:2
Интер Милан - Црвена Звезда 4:0 Удинезе - Интер Милан 2:3 Интер Милан - Милан 1:2 Манчестер Сити - Интер Милан 0:0 Монца - Интер Милан 1:1 Интер Милан - Аталанта 4:0 Интер Милан - Лечче 2:0 Дженоа - Интер Милан 2:2 Челси - Интер Милан 1:1 Интер Милан - Аль-Иттихад Джидда 0:2 Пиза - Интер Милан 1:1 Интер Милан - Лас-Пальмас 3:0 Интер Милан - Перджолеттезе 2:1 Интер Милан - Лугано 3:2 Верона - Интер Милан 2:2 Интер Милан - Лацио 1:1

Результаты матчей

Эмполи
Интер Милан

Точный счет

0:0
3 раза 75%
0:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
4:4
1 раз 20%

Точное количество голов

0
4 раза 100%
4
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

1:1
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
2
2 раза 40%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

0:0
3 раза 33%
1:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
4:4
1 раз 11%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
4
2 раза 22%

Тоталы голов в матче

Эмполи
Интер Милан

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
1.5
Больше Меньше
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
2
7
1.5
6
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 9 7 1 1 16 - 5 22
2.
Интер Милан
 Заявка 9 5 3 1 21 - 13 18
3.
Ювентус
 Заявка 9 4 5 0 15 - 5 17
4.
Аталанта
 Заявка 9 5 1 3 24 - 14 16
5.
Лацио
 Заявка 9 5 1 3 17 - 12 16
6.
Удинезе
 Заявка 9 5 1 3 12 - 11 16
7.
Фиорентина
 Заявка 9 4 4 1 20 - 9 16
8.
Милан
 Заявка 8 4 2 2 16 - 9 14
9.
Торино
 Заявка 9 4 2 3 15 - 14 14
10.
Эмполи
 Заявка 9 2 5 2 7 - 6 11
11.
Рома
 Заявка 9 2 4 3 9 - 11 10
12.
Болонья
 Заявка 8 1 6 1 9 - 11 9
13.
Верона
 Заявка 9 3 0 6 13 - 21 9
14.
Комо
 Заявка 9 2 3 4 11 - 16 9
15.
Кальяри
 Заявка 9 2 3 4 8 - 15 9
16.
Монца
 Заявка 9 1 5 3 10 - 11 8
17.
Парма
 Заявка 9 1 5 3 12 - 14 8
18.
Дженоа
 Заявка 9 1 3 5 7 - 20 6
19.
Венеция
 Заявка 9 1 2 6 7 - 16 5
20.
Лечче
 Заявка 9 1 2 6 3 - 19 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 5 5 0 0 11 - 2 15
2.
Лацио
 Заявка 5 4 1 0 12 - 5 13
3.
Удинезе
 Заявка 5 4 0 1 8 - 4 12
4.
Фиорентина
 Заявка 5 3 2 0 11 - 5 11
5.
Милан
 Заявка 4 3 1 0 10 - 2 10
6.
Интер Милан
 Заявка 5 3 1 1 14 - 8 10
7.
Аталанта
 Заявка 4 3 0 1 16 - 7 9
8.
Ювентус
 Заявка 5 2 3 0 5 - 1 9
9.
Торино
 Заявка 4 2 1 1 5 - 4 7
10.
Рома
 Заявка 4 2 0 2 6 - 4 6
11.
Верона
 Заявка 5 2 0 3 7 - 10 6
12.
Комо
 Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
13.
Парма
 Заявка 5 1 2 2 8 - 9 5
14.
Кальяри
 Заявка 5 1 2 2 4 - 9 5
15.
Лечче
 Заявка 4 1 1 2 3 - 12 4
16.
Болонья
 Заявка 4 0 4 0 3 - 3 4
17.
Венеция
 Заявка 3 1 0 2 2 - 3 3
18.
Эмполи
 Заявка 4 0 3 1 0 - 1 3
19.
Монца
 Заявка 5 0 3 2 5 - 7 3
20.
Дженоа
 Заявка 5 0 3 2 5 - 10 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 4 2 2 0 10 - 4 8
2.
Интер Милан
 Заявка 4 2 2 0 7 - 5 8
3.
Эмполи
 Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
4.
Наполи
 Заявка 4 2 1 1 5 - 3 7
5.
Аталанта
 Заявка 5 2 1 2 8 - 7 7
6.
Торино
 Заявка 5 2 1 2 10 - 10 7
7.
Фиорентина
 Заявка 4 1 2 1 9 - 4 5
8.
Монца
 Заявка 4 1 2 1 5 - 4 5
9.
Болонья
 Заявка 4 1 2 1 6 - 8 5
10.
Милан
 Заявка 4 1 1 2 6 - 7 4
11.
Кальяри
 Заявка 4 1 1 2 4 - 6 4
12.
Удинезе
 Заявка 4 1 1 2 4 - 7 4
13.
Рома
 Заявка 5 0 4 1 3 - 7 4
14.
Комо
 Заявка 6 1 1 4 5 - 11 4
15.
Лацио
 Заявка 4 1 0 3 5 - 7 3
16.
Верона
 Заявка 4 1 0 3 6 - 11 3
17.
Дженоа
 Заявка 4 1 0 3 2 - 10 3
18.
Парма
 Заявка 4 0 3 1 4 - 5 3
19.
Венеция
 Заявка 6 0 2 4 5 - 13 2
20.
Лечче
 Заявка 5 0 1 4 0 - 7 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Аталанта Ретеги Матео 10 (2)
Интер Милан Тюрам Маркус 7 (2)
Ювентус Влахович Душан 6
Милан Пулишич Кристиан 5 (3)
Аталанта Лукман Адемола 4 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Верона Дуда Ондрей 5
Удинезе Камара Хассан 1 3
Монца Иццо Армандо 4
Дженоа Де Винтер Кони 4
Верона Тчатчуа Джексон 4
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Эмполи - Интер Милан от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 30 октября 2024, осталось 2 дня 12 часов 8 минут.



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    • Прогнозы 44
    Эмполи 0% (0)
    X 2.3% (1)
    Интер Милан 97.7% (43)
    Все прогнозы
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    Прогнозы на матч Эмполи - Интер Милан

    Исход игры
    Эмполи
    0% (0)
    Ничья
    2.3% (1)
    Интер Милан
    97.7% (43)
    Тотал 2.5
    Больше
    56.1% (23)
    Меньше
    43.9% (18)
    Обе команды забьют
    Да
    58.54% (24)
    Нет
    41.46% (17)
    Популярный счёт
    1:2 Интер Милан
    43.2% (19)
    0:2 Интер Милан
    25% (11)
    0:1 Интер Милан
    13.6% (6)
    1:3 Интер Милан
    4.5% (2)
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