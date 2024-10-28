Тур: 10. Стадион: Карло Кастеллани.
Позже
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Главный тренер: Д'Аверса Роберто
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- Травмирован
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Главный тренер: Индзаги Симоне
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Эмполи
Интер Милан
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
200%
0 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
150%
1 победа 3 ничьи 0 побед
14 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 14 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Второй тайм
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 9 побед
16 матчей
6.3%
6.3%
87.4%
1 победа 1 ничья 14 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 8 ничьих 8 побед
Второй тайм
6.3%
37.5%
56.2%
1 победа 6 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
10
Голов в среднем за матч
0
1.11
Среднее время на гол
0
81
Всего голов
20
10
Голов в среднем за матч
2.22
1.43
Среднее время на гол
40
63
Всего голов
20
20
Голов в среднем за матч
1.25
1.25
Тотал матчей
2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
10
Больше 63%
Меньше 38%
6
6
Больше 38%
Меньше 63%
10
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
Среднее время на гол
72
72
Бомбардиры внутри турнира
Эмполи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Коломбо Лоренцо
|2 (1)
|0.22
|Гьяси Эммануэль
|2
|0.22
|Эспозито Себастьяно
|2
|0.22
|Пеццелла Джузеппе
|0
|0
|Анджорин Фаустино
|0
|0
Интер Милан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тюрам Маркус
|7
|0.78
|Мартинес Лаутаро
|3
|0.33
|Дюмфрис Дензел
|2
|0.22
|Зелиньски Пётр
|2 (2)
|0.22
|Дармиан Маттео
|1
|0.11
|Димарко Федерико
|1
|0.11
|Барелла Николо
|1
|0.11
|Фраттези Давиде
|1
|0.11
|Мхитарян Генрих
|1
|0.11
|Чалханоглу Хакан
|1 (1)
|0.11
|Ачерби Франческо
|0
|0
|Павар Бенжамен
|0
|0
|Тареми Мехди
|0
|0
|Бастони Алессандро
|0
|0
Карточки
Эмполи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Грасси Альберто
|3
|0
|Гьяси Эммануэль
|2
|0
|Пеццелла Джузеппе
|2
|0
|Пеллегри Пьетро
|2
|0
|Васкес Дэвис
|2
|0
|Хендерсон Лиам
|1
|0
|Хаас Николас
|1
|0
|Исмайли Ардиан
|1
|0
|Мале Юссеф
|1
|0
|Какаче Либерато
|1
|0
|Сольбаккен Ола
|1
|0
|Анджорин Фаустино
|1
|0
|Коломбо Лоренцо
|1
|0
|Фаццини Якопо
|1
|0
Интер Милан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Индзаги Симоне
|3
|0
|Мхитарян Генрих
|2
|0
|Павар Бенжамен
|2
|0
|Дюмфрис Дензел
|2
|0
|Аслани Кристьян
|2
|0
|Дармиан Маттео
|1
|0
|Чалханоглу Хакан
|1
|0
|Корреа Хоакин
|1
|0
|Димарко Федерико
|1
|0
|Барелла Николо
|1
|0
|Биссекк Янн-Аурель
|1
|0
Результаты матчей
Эмполи
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Интер Милан
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
0
3
Эмполи
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Интер Милан
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
5
12
Эмполи
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (6)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Интер Милан
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
2
4
Упущенные победы
5
15
Голы по времени матча
Забито
0
7
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
9 Не забивали 5
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Пропущено
1
5
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
3
60%
76-90
Забито
6
13
4 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
2
33%
3
23%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
2
33%
3
23%
31-45
1
17%
4
31%
46-60
1
17%
1
8%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
6
9
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
1
17%
2
22%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
2
33%
1
11%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
3
50%
3
33%
76-90
Забито
6
20
4 В 1-м тайме 11
2 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 5
5 Не забивали 0
2
33%
4
20%
1-15
0
0%
3
15%
16-30
2
33%
4
20%
31-45
1
17%
6
30%
46-60
1
17%
1
5%
61-75
0
0%
2
10%
76-90
Пропущено
7
14
3 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 7
1
14%
2
14%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
2
29%
2
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
1
7%
61-75
3
43%
6
43%
76-90
Результаты последних матчей
Эмполи
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Парма - Эмполи 1:1 Эмполи - Наполи 0:1 Лацио - Эмполи 2:1 Эмполи - Фиорентина 0:0
Торино - Эмполи 1:2 Кальяри - Эмполи 0:2 Эмполи - Ювентус 0:0 Болонья - Эмполи 1:1 Рома - Эмполи 1:2 Эмполи - Монца 0:0 Эмполи - Катанзаро 4:1 Эмполи - Сампдория 0:2 Эмполи - Специя 2:0 Ингольштадт - Эмполи 0:0 Эмполи - Эмполи (до 19 лет) 2:0 Эмполи - Кастельфьорентино 10:0 Эмполи - Рома 2:1 Удинезе - Эмполи 1:1 Лацио - Эмполи 2:0 Эмполи - Фрозиноне 0:0
Интер Милан
(20 матчей)
50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 2 поражения
Интер Милан - Ювентус 4:4 Янг Бойз - Интер Милан 0:1 Рома - Интер Милан 0:1 Интер Милан - Торино 3:2
Интер Милан - Црвена Звезда 4:0 Удинезе - Интер Милан 2:3 Интер Милан - Милан 1:2 Манчестер Сити - Интер Милан 0:0 Монца - Интер Милан 1:1 Интер Милан - Аталанта 4:0 Интер Милан - Лечче 2:0 Дженоа - Интер Милан 2:2 Челси - Интер Милан 1:1 Интер Милан - Аль-Иттихад Джидда 0:2 Пиза - Интер Милан 1:1 Интер Милан - Лас-Пальмас 3:0 Интер Милан - Перджолеттезе 2:1 Интер Милан - Лугано 3:2 Верона - Интер Милан 2:2 Интер Милан - Лацио 1:1
Результаты матчей
Эмполи
Интер Милан
Точный счет
0:0
3 раза 75%
0:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
4:4
1 раз 20%
Точное количество голов
0
4 раза 100%
4
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
1:1
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
2
2 раза 40%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
0:0
3 раза 33%
1:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
4:4
1 раз 11%
Точное количество голов
0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
4
2 раза 22%
Тоталы голов в матче
Эмполи
Интер Милан
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
27
63
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|16 - 5
|22
|2.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|21 - 13
|18
|3.
|Заявка
|9
|4
|5
|0
|15 - 5
|17
|4.
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|24 - 14
|16
|5.
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|17 - 12
|16
|6.
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|12 - 11
|16
|7.
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|20 - 9
|16
|8.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|16 - 9
|14
|9.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|15 - 14
|14
|10.
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|7 - 6
|11
|11.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|9 - 11
|10
|12.
|Заявка
|8
|1
|6
|1
|9 - 11
|9
|13.
|Заявка
|9
|3
|0
|6
|13 - 21
|9
|14.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|11 - 16
|9
|15.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 15
|9
|16.
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|10 - 11
|8
|17.
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|12 - 14
|8
|18.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|7 - 20
|6
|19.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|7 - 16
|5
|20.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|3 - 19
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|11 - 2
|15
|2.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|12 - 5
|13
|3.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|8 - 4
|12
|4.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|11 - 5
|11
|5.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|10 - 2
|10
|6.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|14 - 8
|10
|7.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|16 - 7
|9
|8.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|5 - 1
|9
|9.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|10.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 4
|6
|11.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|7 - 10
|6
|12.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|13.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|8 - 9
|5
|14.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 9
|5
|15.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 12
|4
|16.
|Заявка
|4
|0
|4
|0
|3 - 3
|4
|17.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|18.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|0 - 1
|3
|19.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|5 - 7
|3
|20.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|5 - 10
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|10 - 4
|8
|2.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 5
|8
|3.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|4.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|5.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|6.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|10 - 10
|7
|7.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|9 - 4
|5
|8.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|9.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 8
|5
|10.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|11.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|12.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|13.
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|3 - 7
|4
|14.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 11
|4
|15.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 7
|3
|16.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|6 - 11
|3
|17.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 10
|3
|18.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|4 - 5
|3
|19.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|5 - 13
|2
|20.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|0 - 7
|1
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- — Зона вылета
|Аталанта
|Ретеги Матео
|10 (2)
|Интер Милан
|Тюрам Маркус
|7 (2)
|Ювентус
|Влахович Душан
|6
|Милан
|Пулишич Кристиан
|5 (3)
|Аталанта
|Лукман Адемола
|4 (4)
|Верона
|Дуда Ондрей
|5
|Удинезе
|Камара Хассан
|1 3
|Монца
|Иццо Армандо
|4
|Дженоа
|Де Винтер Кони
|4
|Верона
|Тчатчуа Джексон
|4
Прогнозы на матч Эмполи - Интер Милан
Исход игры
Эмполи
0% (0)
Ничья
2.3% (1)
Интер Милан
97.7% (43)
Тотал 2.5
Больше
56.1% (23)
Меньше
43.9% (18)
Обе команды забьют
Да
58.54% (24)
Нет
41.46% (17)
Популярный счёт
1:2 Интер Милан
43.2% (19)
0:2 Интер Милан
25% (11)
0:1 Интер Милан
13.6% (6)
1:3 Интер Милан
4.5% (2)
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